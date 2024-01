Inicio » Juguete Los 30 mejores Dientes De Vampiro capaces: la mejor revisión sobre Dientes De Vampiro Juguete Los 30 mejores Dientes De Vampiro capaces: la mejor revisión sobre Dientes De Vampiro 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

dientes de vampiro, dientes de vampiro, Halloween, fiestas, cosplay, prótesis, decoración con pellets adhesivo para Halloween, disfraz de fiesta dientes, 3 pares dientes de vampiro Halloween € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Uso múltiple: estos dientes de vampiro son adecuados para jugar personajes como vampiro, hombre lobo, zombies. Son un buen accesorio de disfraz de cosplay y regalos interesantes para tus amigos o familiares que harán que tu evento sea más divertido

Suficientes accesorios de cosplay: 3 pares de dientes de vampiro en 3 tamaños son de 13 mm, 15 mm y 17 mm. También recibirá 1 bolsa de pegamento sólido para pegar los dientes. Puedes apoyar una gran fiesta

Fácil de usar: cuando recibes el juego de prótesis de vampiro, calienta las perlas de pegamento dental con agua caliente de blanco a claro, sácalas y presiona tus dientes para formar una forma. Luego saque la captura incorrecta correcta y presiónela sobre el pegamento por un tiempo; también puede usar chicle para repararlo

Material seguro: estos dientes de vampiro coplay están hechos de resina, son seguros, no tóxicos e inodoros. Simplemente enjuague bien con agua antes de usarlo

Nota cálida: si los frenos para sus dientes son más grandes, puede cortar y acortar con tijeras a lo largo del dobladillo de las encías. Por favor, manténgalo alejado de bebés y niños pequeños para evitar la ingestión y la comida

Festicy Dientes de Vampiro para 6-12 años | Dientes de Vampiro para Niños y sangre falsa | Disfraz de Drácula para Halloween € 6.50 in stock 2 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ‍♂️ Colmillos Vampiro: Transforma a tus hijos en auténticos vampiros con nuestros colmillos vampiro realistas. ¡El disfraz perfecto para Halloween 2023!

Dientes Vampiro Retráctiles: Facilita la diversión sin complicaciones con nuestros dientes vampiro retractiles. ¡Ideal para disfraces de Halloween y para que los niños se sientan como verdaderos vampiros en su fiesta de disfraces!

Colmillos Retráctiles: Ofrecemos colmillos retractiles con un diseño realista para un look espeluznante. Añade nuestro kit de maquillaje de Halloween y sangre falsa para un toque final aterrador.

Maquillaje Incluido: Completa tu disfraz con nuestro kit de maquillaje de Halloween y sangre falsa. ¡Transforma a tus hijos en criaturas aterradoras para fiestas de Halloween!

Heridas para Halloween: Crea efectos especiales asombrosos con nuestro maquillaje de heridas. ¡Los disfraces de niños para Halloween serán inolvidables este año!

6 Pares Colmillos de Dientes de Vampiro, Decoración de Utilería de Dentadura Postiza de Cosplay de Fiesta de Halloween con Adhesivo de Pellets de Dientes para Halloween, 13/ 15/ 17 mm (Blanco) € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Múltiples usos: estos colmillos de dientes de vampiro son adecuados para jugar personajes como vampiro, hombre lobo, zombi, son buenos accesorios de disfraz de cosplay y regalos interesantes para tus amigos o familiares, aportando más diversión a tu evento

Suficientes suministros de cosplay: 6 pares de colmillos de dientes de vampiro en 3 tamaños son de 13 mm, 15 mm y 17 mm respectivamente, también obtendrás 1 bolsa de adhesivo sólido para unir dientes, pueden soportar una fiesta a gran escala

Fácil de usar: cuando recibas el juego de dentadura de vampiro, utiliza agua caliente para calentar las cuentas adhesivas de los dientes de blanco a transparente, sácalas y presiona en tus dientes para hacer un molde, luego retira el colmillo falso adecuado y presiona el adhesivo durante un tiempo; también puedes utilizar goma de mascar para fijarlo

Material seguro: estos colmillos de dientes de cosplay de vampiro están hechos de resina, seguro, no tóxico y sin olores; simplemente enjuaga a fondo con agua antes de usarlos

Aviso: si el soporte es más grande para tus dientes, puedes cortar con tijeras a lo largo de la línea de las encías y acortarlo; mantenlo alejado del bebé y el niño pequeño para evitar que se traguen y coman

Jingyukj Dentadura 4 Pares Dientes de Vampiros,para Halloween Pascua de Resurrección,Fiesta de graduación Fiesta de Disfraz Cosplay Accesorios(13/15/ 17/19mm) € 10.98

€ 9.98 in stock 1 new from €9.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material de seguridad】: Los dientes de vampiro están moldeados por inyección con materiales de resina natural y de alta calidad, que son seguros, no tóxicos e inodoros, y no dañarán sus dientes.

【Tamaño】: 4 pares de dientes de vampiro, 4 pares de dientes de vampiro son 13 mm, 15 mm, 17 mm y 19 mm. También se incluye una bolsa de mordedor sólido para satisfacer sus diversas necesidades.

【Multiusos】: estos dientes de vampiro son adecuados para vampiros, hombres lobo, zombis, etc., y también son excelentes accesorios para juegos de rol que le das a amigos o familiares en fiestas o festivales para traer felicidad a tu vida.

【Fácil operación】: Caliente las perlas de gutapercha de blanco a transparente (agua caliente es suficiente), retírelas y presione sobre los dientes para hacer moldes. Saque las dentaduras postizas adecuadas y péguelas por un tiempo, y luego podrá comenzar a divertirse.

【Servicio más atento】: Si tiene alguna pregunta sobre el producto o desea enviar una factura, contáctenos por correo electrónico, le responderemos dentro de las 24 horas.

ANNCHILIO Dientes de vampiro para Halloween, 12 piezas, dientes falsos nudosos para mascarada, para estilo de fiesta y cosplay, 12 unidades al azar € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Nuestros dientes de Halloween están hechos de material de PVC no tóxico, que es inodoro y respetuoso con la piel. Son duraderos y se pueden limpiar fácilmente.

El tamaño de los dientes varía según el estilo., cada conjunto incluye diferentes tamaños para satisfacer sus necesidades individuales.

Este juego contiene 12 dientes de espeluznante en diferentes estilos. Una cantidad suficiente para añadir un ambiente aterrador a tu fiesta. Imprescindible para cualquier fiesta de Halloween.

Nuestros dientes tienen un color y una textura realistas para que el aspecto sea más auténtico. Los dientes espeluznantes deleitarán a tus amigos y harán que tus fotos sean inolvidables.

Nuestras prótesis no solo son adecuadas como accesorios para fiestas de Halloween y terror, sino también para producciones cinematográficas y teatrales. Son fáciles de transportar y se pueden utilizar en cualquier momento. READ Los 30 mejores L.O.L Surprise! capaces: la mejor revisión sobre L.O.L Surprise!

Dereine 3 Pares Colmillos de Vampiro Retráctil, Dientes Falsos para Accesorios de Adultos y niños, Cosplay de Halloween € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Colmillos de vampiro de Halloween】 Este colmillo de vampiro zombie reutilizable es fácil de usar. Usa tu lengua para mover los colmillos hacia arriba y hacia abajo horizontalmente, permitiéndote controlar dónde aparecen y desaparecen los colmillos, permitiéndote cambiar rápidamente entre vampiros y humanos. Los dientes de vampiro retráctiles se ajustan a caninos, incisivos o mandíbula inferior. No tienes que preocuparte de que los dientes no encajen.

【Accesorios realistas de Halloween】El exclusivo diseño de colmillos retráctiles del zombi vampiro. Cuando te los pongas, inmediatamente serás transportado al mundo del terror y el verdadero vampiro. Los colmillos de vampiro son pequeños y fáciles de transportar, lo que hace que tu cosplay de Halloween sea más realista.

【Material confiable】Hecho de plástico y silicona de alta calidad, seguro, duradero, lavable y reutilizable. No daña las encías.

【Regalo único de Halloween】Este accesorio protésico es la elección perfecta para su fiesta de Halloween y bromas diarias. También es un regalo original para amigos, que te brinda diversión sin fin a ti y a tus amigos.

【Aplicación amplia】: estos colmillos de vampiro de Halloween no solo se pueden usar como boca, cosplay, vampiro, sino que también se pueden usar como decoración de fiesta. Por ejemplo, puede colgar su dentadura postiza en pasteles, galletas, mesas o en la pared.

Kaishuai-Dientes de vampiro,colmillos vampiro,4 Tamaños Dientes de Disfraz con 1 Tubo de Adhesivo de Pellets de Dientes para Fiesta de Disfraz Apoyo Dientes de Fiesta de Halloween,Halloween Cosplay € 11.98

€ 9.98 in stock 2 new from €9.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1.Colmillos vampiro con pegamento Material: este kit de colmillos de vampiro de Halloween está hecho de resina sanitaria de calidad y con moldeo por inyección,colmillos tamaño niño,no tóxico, dientes y se ve realista.

2.Dientes vampiro 4 tamaños diferentes: 4 tamaños incluidos, 13 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm,dientes vampiro realistas, pueden satisfacer las necesidades de la mayoría de las personas,kaishuai dientes de vampiro, colmillos,y también puedes dárselos a tus amigos como regalos para fiestas.

3.Amplias aplicaciones: un buen accesorio para fiestas puede mostrar tu personalidad, ideal para fiestas temáticas de Halloween, accesorios de cosplay, accesorios fotográficos, disfraz halloween chica,disfraz halloween niño,disfraz halloween niños,fiesta de disfraces y juguetes trucados, etc.

4.Buen empaque: cada par de dientes de vampiro embalado en una pequeña caja transparente, fácil de almacenar los colmillos falsos de la fiesta de Halloween y hacer las dentaduras de los vampiros reutilizables por muchas veces.

5.Dientes falsos fáciles de usar con adhesivo: calienta los granos de adhesivo del blanco al claro (el agua está bien), luego quítalos y presiona sobre los dientes para hacer un molde, luego saca el colmillo falso y presiónalo en adhesivo por un tiempo (las cuentas se enfrían muy rápido, por lo que debe manipularlas rápidamente).

Rubies Haunted House - Dientes de vampiro en blíster 325) € 4.99

€ 1.00 in stock 4 new from €1.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contiene: dientes

El accesorio perfecto para disfrazarte de vampiro

Presentación en blíster

Fake Dientes del vampiro - EDAD 14

Contiene: dientes

Dientes de vampiro 5 unidades kit de captura de vampiro 4 tamaños colmillos vampiro,Viene con 1 tubo de perlas de pegamento para Pascua-Halloween Cosplay Fiesta accesorios para dientes postizos € 10.99

€ 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Suministro suficiente para cosplay de Vampire Teeth: recibirás 4 pares de dientes de vampiro, incluyendo 4 tamaños 13 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm y 1 tubo de pegamento sólido (desechable), suficiente cantidad para ti, satisface tus diferentes necesidades de cosplay, puede ayudarte a lucir el juego, decoración de fiesta de Pascua

Uso del juego adhesivo: remojar las bolas de los dientes con agua caliente de 80 a 100 grados para derretir, tomar una cantidad adecuada y presionar en el interior de la prótesis (la bolita se enfría rápidamente para que tengas que tratar rápidamente). Simplemente calentar en agua hervida en una cuchara hasta que se vuelva transparente. No es un pegamento. Al enfriar, el plástico se adapta a la forma de los dientes. Lo mejor es ver un vídeo en YouTube.

Material: este juego de dientes de vampiro para Halloween está hecho de resina higiénica de alta calidad con moldeado por inyección, estos dientes de vampiro son respetuosos con el medio ambiente y realistas, se pueden separar con un uso prolongado, son cómodos de llevar y no dañan los dientes

Dientes de vampiro de amplia aplicación: los dientes de vampiro de Halloween son ideales para fiestas como vampiro, hombre lobo, zombi y también como accesorio de disfraz de cosplay, por lo tanto, estos dientes de esquina blancos perlados pueden sacarse fuertemente. Sin embargo, se pueden enviar como regalo a familia y amigos

Bonito paquete: dientes de vampiro dentado equisiten son adecuados para el juego de personajes de fiesta. Dientes de vampiro para unisex. Cada par de dientes de vampiro se embalan en una pequeña caja transparente. Fácil de guardar los dientes falsos de fiesta de Halloween y hacen que las prótesis vampiro reutilizable muchas veces. Simplemente enjuágalos con agua antes de usarlos

AOOGON 1,7 cm Vampiro Fangs, Natural Resina Falso Dentadura con Dientes Pellets Adhesivo para Cosplay Fiesta Accesorios Halloween Fiesta Dientes € 4.39 in stock 1 new from €4.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Recibirás 1 par de colmillos de vampiro. Resina natural, hermosas combinaciones para ti como vampiro.

Material: este juego de dientes de vampiro de Halloween está hecho de resina natural higiénica y de alta calidad con moldeo por inyección, no es tóxico, es suave para los dientes y parece realista, reutilizable muchas veces.

Viene con pegamento dental: no es necesario comprar pegamento por separado

Cómo utilizar: Calienta los dientes para quitar las perlas blancas (el agua caliente está bien), luego sácalos y presiona los dientes para darle forma, luego saca el cierre falso y presiónalo sobre pegamento por un tiempo (las perlas se enfrían). bajan muy rápidamente, por lo que debes manejarlos rápidamente)

Usos múltiples: estos colmillos de vampiro son adecuados para interpretar personajes como vampiros, hombres lobo y zombis. Para tus amigos o familiares, añadiendo más diversión a tu evento.

AIXIMA Dientes De Vampiro,Orejas De Elfo,1 Guirnalda De Diadema,4 Pares Dientes De Vampiro+ 4 Pares Orejas De Elfo Niña,para Adultos,Niños,Cosplay,Halloween,Mascarada € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contenido Del Paquete: 1 Diadema De Guirnalda, 4 Pares De Dientes De Vampiro, 4 Tamaños Diferentes (13 Mm, 15 Mm, 17 Mm, 19 Mm) Con 1 Tubo De Pegamento Para Gránulos De Dientes, 4 Pares De Orejas De Elfo De Látex (2 Pares De Orejas Largas De Elfo, 2 Pares De Orejas Cortas De Elfo), Adecuado Para Adultos Y Niños.

【Material】 Los colmillos de vampiro están hechos de resina, no tóxico, insípido y respetuoso con el medio ambiente. Enjuague con agua tibia antes de usar. Orejas de elfo, Fabricado en látex, el material es suave y cómodo, plegable y amasado, no se deforma y es reutilizable.

【Usando orejas de elfo】cuélguelo en la oreja directamente, si se siente un poco flojo, puede usar cinta adhesiva de doble cara o aplicar pegamento para pestañas en la base de la oreja para hacerlo más sólido. Reutilizable, seguro y lavable.

【Uso de colmillos de vampiro】 Use agua caliente para calentar las cuentas de pegamento de dientes de blanco a transparente, luego drene el agua y presione el pegamento en los dientes, seque los dientes y coloque los dientes sobre los dientes, las cuentas se enfrían rápidamente y se endurecen rápidamente. instalar. Para obtener más información, consulte las instrucciones adjuntas.

【Adecuado para ocasiones】Adecuado para Halloween, Navidad, cosplay, disfraces, carnaval, representaciones teatrales, fiestas y otros eventos para brindarle más diversión a usted y a sus amigos.

HENBRANDT Dientes de vampiro infantil 4,5 cm | Dentero blanco plástico | Crocs Fangs | Dracula Loup Garou | Halloween Carnaval | Accesorio para disfraz € 4.99 in stock 1 new from €4.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔️ DEGUE PARA LA CAJA DE BONBONES DE HALLOWEEN: Su hijo puede complementar el aspecto de vampiro o murciélago con estos crocs de fantasía de plástico blanco

✔️ DISTINGA DE OTRAS – El dentadura vampire es ideal para irradiar y no pasar desapercibido por la noche de Halloween

✔️ Cómoda: este accesorio indispensable puede ser llevado por su pequeño vampiro durante toda la noche sin irritación para que esté cómodo

✔️ Garantía de satisfacción: estamos convencidos de que este dentadura es perfecto para tus fiestas de Halloween, Carnaval o reuniones de Vampires, pero puedes estar seguro de que si no estás satisfecho al 100% te quedarás totalmente reembolsado

✔️ Tenga en cuenta sus pequeños comerciantes franceses. Paquete embalado y enviado en Francia metropolitana

Dientes de Vampiro Colmillos de Dientes de Vampiro 4 Tamaños Dientes de Disfraz con 1 Tubo de Adhesivo de Pellets de Dientes para Fiesta de Disfraz Apoyo Dientes de Fiesta de Hallowee € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material seguro】Estos colmillos de vampiro están hechos de material no tóxico de alta calidad que es seguro para el contacto con los dientes.Simplemente enjuáguelo bien con agua antes de usarlo.

【Contenido del paquete】Recibirás 4 pares de colmillos de vampiro, incluidos 4 tamaños de 13 mm, 15 mm, 17 mm y 19 mm, dos adhesivos para cicatrices y 1 tubo de pegamento sólido (desechable), sin necesidad de comprar pegamento por separado.

【Buen embalaje】Cada par de colmillos de vampiro empacados en una pequeña caja transparente, duraderos y se pueden usar repetidamente sin perder calidad. Puedes usarlos no solo para este Halloween sino también para futuros eventos.

【Fácil de usar】Caliente las cuentas de pegamento para dientes de blanco a transparente (el agua caliente está bien), drene el agua y presione el pegamento en sus dientes, séquese los dientes y coloque colmillos en sus dientes.Nuestros colmillos de vampiro no solo ofrecen una apariencia realista , pero también son cómodos de llevar. No afectan su habla o su sonrisa.

【Uso versátil】Perfecto para fiestas de Halloween, bailes de disfraces, representaciones teatrales o eventos de cosplay. Nuestros dientes de vampiro le dan a tu apariencia un aura inolvidable y fascinante.

Huhemy Dientes de Vampiro Kit 4 Tamaños,Dientes Vampiro con 1 Tubo de Pellets de Dientes Adhesivos y 2 Hojas de Tatuajes Halloween,Colmillos Vampiro para Cosplay Party Props halloween Vampire Fangs. € 9.98 in stock 1 new from €9.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EFECTO REALISTA Y MATERIAL DE CALIDAD: Los dientes vampiro adulto están hechos de material de resina de alta calidad, no tóxico, respetuoso con el medio ambiente y suave con los dientes después de estrictas pruebas de seguridad. Ya sea que elija jugar como un vampiro, o cualquier otro personaje de miedo, este conjunto de colmillos vampiro es una gran opción para su traje de esta temporada de vacaciones.

MULTIPLES TAMAÑOS DISPONIBLES: Nuestro kit de colmillos vampiro realistas incluye 4 tamaños de dientes, 13mm, 15 mm,17mm y 19mm, 1 tubo de adhesivo sólido y 2 Tatuajes Halloween. Para satisfacer las necesidades personalizadas de diferentes usuarios. Puede crear fácilmente una imagen única de Halloween de acuerdo con su estilo de vestir y las necesidades de su personaje.

FÁCIL DE USAR Y FIJACIÓN FIABLE: Para que te diviertas en la fiesta, incluimos especialmente pegamento sólido granular. Es muy fácil de usar, sólo tienes que seguir el folleto de instrucciones y fijarlo en tus dientes para asegurarte de que colmillos de vampiro mantienen firmes durante el evento. Deja que disfrutes de toda la fiesta de Halloween sin preocupaciones.

MÚLTIPLES OCASIONES, AÑADE DIVERSIÓN: Los dientes halloween no sólo son adecuados para fiestas de Halloween, sino que también se pueden utilizar para juegos de rol, representaciones teatrales, fiestas temáticas y muchas otras ocasiones. Si quieres añadir un encanto único a tu fiesta o pasar un rato divertido en una reunión familiar, los vampire fangs pueden añadir diversión.

SERVICIO DE CALIDAD, COMPRAS SIN PROBLEMAS: Nos comprometemos a proporcionar a cada cliente productos de calidad y un servicio inigualable. Los vampire teeth de Halloween son el compañero perfecto para su disfraz, si tiene alguna pregunta o necesidad sobre el producto, nuestro equipo de servicio al cliente le responderá rápidamente dentro de las 24 horas y le proporcionará soluciones satisfactorias.

Anguxer Dientes de Vampiro, 5 PCS Dientes Vampiro + 2 PCS Orejas Elfo, para Accesorios de Fiesta de Vampiros/Elfos, Accesorios de Fiesta de Halloween € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material de seguridad】: Los dientes de vampiro están hechos de resina de alta calidad, no son tóxicos y son realistas. Las orejas de elfo están hechas de látex de alta calidad que es suave y no lastima tus oídos, se puede reutilizar.

【Tamaño】: 5 pares de dientes de vampiro son de 11 mm, 13 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm. 2 pares de orejas miden 10 cm y 12 cm de altura. Puedes elegir la talla que quieras según tus necesidades. También se incluye una bolsa de mordedor sólido para satisfacer sus diversas necesidades.

【Fácil operación】: Caliente las perlas blancas de gutapercha transparentes, retírelas y presiónelas sobre los dientes para hacer moldes. Saque las dentaduras postizas apropiadas y péguelas por un tiempo, y luego puede comenzar a divertirse.

【Ampliamente utilizado】: Perfecto para la fiesta de disfraces de Halloween. Para usar como vampiros, hombres lobo, zombis y accesorios de disfraces de cosplay.

【Nota】 : Para niños menores de 5 años, utilícelo bajo la supervisión de un adulto. READ Los 30 mejores Regalos Navidad Originales capaces: la mejor revisión sobre Regalos Navidad Originales

PSOWQ 4 Pares de Colmillos de Vampiro con Adhesivo de Dientes Falsos para niños Adultos Fiesta de Halloween Cosplay Dentaduras Props Decoración - 19 mm € 7.19 in stock 1 new from €7.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Hecho de material avanzado】 Estos colmillos de vampiro de Halloween están hechos de resina higiénica de alta calidad, a través de un proceso de moldeo por inyección para garantizar que no sean tóxicos, sean seguros y presenten un efecto realista. Antes de su uso, se recomienda lavar a fondo con agua tibia y jabón para garantizar la higiene. Además, estos colmillos de vampiro son inodoros, ecológicos y duraderos.

【Embalaje rico】Cada juego contiene dos tamaños diferentes de colmillos: 2 piezas de 19 mm y 2 piezas de 21 mm, y un tubo de pegamento desechable para colmillos. Esta amplia cantidad puede satisfacer sus diversas necesidades.

【Fácil de usar】Usar estos colmillos de Halloween es muy fácil. Simplemente caliente el cemento en los caninos hasta que quede transparente (es posible usar agua caliente), luego retírelo y moldee a la forma deseada de acuerdo con la forma de su diente. Luego, coloque los colmillos moldeados sobre sus propios dientes por unos momentos (esto debe hacerse rápidamente ya que el cemento se enfría y solidifica rápidamente).

【DISEÑO DE EMBALAJE ACTUALIZADO】Este juego de colmillos viene en un paquete especialmente diseñado, los cuatro pares de colmillos y accesorios están hermosamente colocados en una caja impresa. Este diseño no solo es conveniente para la portabilidad, sino que también ayuda con la seguridad. Además, estos colmillos de Halloween y colmillos de vampiro se pueden reutilizar muchas veces, son perfectos para una fiesta temática de Halloween o como un regalo único para amigos y familiares.

【Varios escenarios de aplicación】Estos colmillos de Halloween son muy adecuados para juegos de rol, especialmente cuando se interpretan personajes como vampiros, hombres lobo, zombis, etc., agregando mucho color a los disfraces. Ya sea en una fiesta temática de Halloween o como un regalo bien preparado, puede agregar más diversión y sorpresas al evento.

3 Pares de Orejas de Elfo con Colmillos de Vampiro, Dientes de Vampiro de Halloween con Adhesivo, Orejas de Duende de Látex, Cosplay de Halloween Orejas de Duende con Punta para Fiesta de Halloween € 12.99

€ 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color Blanco + Natural Size 3 set

Suwang Dientes Vampiro Kit de 4 Tamaños,Colmillos Vampiro con 1 Tubo de Pellets de Dientes Adhesivos y 2 Hojas de Tatuajes Halloween,Dientes de Vampiro,para Cosplay Party Props Colmillos. € 11.69 in stock 1 new from €11.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EFECTO REALISTA Y MATERIALES DE ALTA CALIDAD: Este conjunto de dientes vampiro adulto para Halloween está fabricado con resina de alta calidad y ha pasado rigurosas pruebas de seguridad. Es no tóxico, respetuoso con el medio ambiente y suave con los dientes. Su diseño exquisito y su aspecto realista añaden un efecto impresionante a tu disfraz.

VARIEDAD DE TALLAS: Nuestro conjunto de colmillos vampiro realistas incluye cuatro tallas diferentes: 13 mm, 15 mm, 17 mm y 19 mm, junto con un tubo de adhesivo sólido y dos calcomanías tatuajes temporales halloween.Ya sea que prefieras un estilo delicado y pequeño o unos colmillos más llamativos, tenemos la talla adecuada para ti.

FÁCIL DE USAR: Para brindarte una experiencia de uso conveniente,colmillos de vampiro incluido un tubo de adhesivo sólido en nuestro conjunto. Su uso es muy sencillo (consultar las instrucciones). Este diseño no solo es fácil de usar, sino que también garantiza la estabilidad de los dientes halloween durante tus actividades.

REUTILIZACIÓN MÚLTIPLE Y ALMACENAMIENTO CONVENIENTE: El conjunto de vampire fangs se empaqueta cuidadosamente en una pequeña caja transparente, lo que facilita su transporte y almacenamiento. Este diseño te permite guardar los vampire teeth de manera segura después de la fiesta, asegurando su durabilidad y la posibilidad de usarlos en varias ocasiones.

SERVICIO DE ALTA CALIDAD: Si tienes alguna pregunta o problema con nuestro conjunto de vampiro dientes para Halloween, nuestro equipo de servicio al cliente te responderá rápidamente en un plazo de 24 horas y te proporcionará una solución satisfactoria. Estamos comprometidos en brindarte la mejor experiencia de compra para que puedas disfrutar de Halloween sin preocupaciones.

Dientes de vampiro, colmillos de vampiro, 3 tamaños de dientes y colmillos de vampiro, fiesta de Halloween, cosplay, dientes falsos de vampiro, para fiesta de Halloween, cosplay, disfraz de vampiro € 7.99

€ 6.99 in stock 2 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Diferentes tamaños]: el juego de dientes de vampiro contiene 3 tamaños diferentes, 1,3 cm, 1,5 cm y 1,7 cm, y 1 tubo de adhesivo dental. Reutilizable Estos colmillos de vampiro para adultos son ecológicos y realistas, desmontables para uso a largo plazo, cómodos de usar y no dañan la piel de la boca.

[Reutilizable]: estos colmillos de vampiro para adultos son ecológicos y realistas, desmontables para un uso prolongado, cómodos de usar y no dañarán la piel de la boca.

[Versátil]: estos dientes de vampiro son adecuados para cosplay de vampiros, hombres lobo, zombis, cosplay de vampiros femeninos, maquillaje de Halloween de vampiros, etc.

[Fácil de usar]: retire las dentaduras postizas de vampiro, empape el pegamento en agua caliente hasta que se vuelva blanco y transparente, luego coloque el pegamento en el aparato y fíjelo, finalmente colóquelo sobre los dientes y sosténgalo hasta que se seque.

[Servicio de calidad]: nos tomamos muy en serio la experiencia del cliente. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda después de comprar nuestras cúspides de vampiro, no dude en contactarnos. Nuestro servicio de atención al cliente se comunicará con usted dentro de las 24 horas.

4 pares Dientes de vampiro,Dientes postizos de fiesta halloween,para Accesorios de Fiesta de Disfraz Favores de Fiesta de Haloween blanco (4 Tamaños:13 mm, 15 mm, 17 mm,19 mm) € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material seguro】 : Estos colmillos de dientes de cosplay de vampiro están hechos de resina, seguro, no tóxico y sin olores; simplemente enjuaga bien con agua antes de usarlos.

【El paquete incluye】 : 4 pares de dientes de vampiro de Halloween en total, cada tamaño tiene 1 par(13 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm), pueden satisfacer las necesidades de la mayoría de las personas.Cada par está empaquetado en una pequeña caja transparente, fácil de transportar y almacenar los colmillos falsos de la fiesta de Halloween, y hace que la prótesis de vampiro sea reutilizable muchas veces.

【Fácil de usar】: cuando recibas el juego de dentaduras dentales de vampiro, utiliza agua caliente para calentar las cuentas adhesivas de los dientes de blanco a transparente, sácalas y presiona sobre tus dientes para hacer un molde, luego saca el colmillo falso adecuado y presiona sobre el adhesivo durante un tiempo.

【Aplicación versátil 】: Perfecto para la fiesta de disfraces de Halloween. Para utilizar como accesorios vampiro, hombre lobo, zombies y traje de cosplay, y son un buen regalo para sus amigos.Halloween son adecuados para usar mientras se divierte con amigos, va a una fiesta de disfraces, aparece en una obra de teatro o ctuación, y mucho más.

【Servicio más atento】: Si tiene alguna pregunta sobre el producto o desea enviar una factura, contáctenos por correo electrónico, le responderemos dentro de las 24 horas.

Dientes de vampiro, colmillos de vampiro, dientes de vampiro, colmillos retráctiles de Halloween, 3 pares de colmillos de vampiro reutilizables para fiesta de Halloween Cosplay € 12.99

€ 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dientes retráctiles de colmillos de vampiro de Halloween: dientes de vampiro realistas para aparatos con diseño retráctil que pueden adaptarse a caninos o incisivos o dientes mandibulares, conduce los dientes hacia arriba y hacia abajo horizontalmente a través de la lengua, controlando así la apariencia y desaparición de los colmillos, lo que te permite cambiar rápidamente entre vampiros y humanos.

Material de alta calidad: los colmillos de drácula móviles están hechos de materiales de resina médica de primera calidad, seguros, duraderos, lavables y reutilizables. No dañará tus encías.

Diseño único: diseño único de colmillos retráctiles de vampiro zombi, te llevará al mundo de terror y vampiro real inmediatamente. Los dientes de vampiro de gatillo de lengua son pequeños y fáciles de llevar, y son más cómodos y fáciles de llevar y usar en una sola pieza.

Múltiples escenas aplicables: los dientes realistas de vampiro no solo se pueden utilizar en la vida cotidiana, sino también accesorios de disfraz de vampiro, hombre lobo, zombi y cosplay, adecuados para fiestas temáticas de terror, fiestas de Halloween, fiestas de cosplay, bailes de máscaras, carnaval, Navidad.

Regalo ideal de Halloween: estos colmillos de vampiro de plástico son la elección perfecta para tu fiesta de Halloween y bromas diarias. Estos dientes de drácula de plástico exquisita mano de obra, detalles realistas, adecuados para las formas de boca de la mayoría de las personas, libre de controlar los colmillos para extender y retraer, siendo un verdadero vampiro y luego trae miedo y sorpresas a las personas.

WIDMANN - Dientes de vampiro falsos (4097D) € 6.98 in stock 11 new from €3.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Caja con dos colmillos de vampiro

Reproducciones perfectas de plástico durable

Dentro de la caja se encuentra una rosa pasta fijadora, masilla para la estabilización de los dos dientes caninos en la cavidad oral

Edad mínima recomendada: 3 años y más

YILAIDA Colmillos de Vampiro de Halloween, 2 Pares de Dientes de Vampiro Retráctiles, Dientes de Vampiro Reutilizables para Niños Adultos Halloween Carnaval, Fiestas, Juegos de rol € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Aspecto realista】Los colmillos de vampiro están elaborados con detalles precisos, lo que proporciona un aspecto realista de vampiro o zombi a tu disfraz. Destaca en eventos de cosplay o fiestas de Halloween.

【Retráctil y cómodo】 Estos colmillos cuentan con un diseño retráctil que no afectará su habla ni su comodidad durante el uso prolongado. Puede quitárselos o ponérselos fácilmente sin lastimarse.

【Material seguro y duradero】 Nuestras dentaduras postizas de vampiro están hechas de resina de alta calidad, que es ecológica, inodora y no tóxica. Son lo suficientemente seguros y duraderos para que los usen niños y adultos.

【Adecuado para varias ocasiones】Los colmillos de vampiros zombis son ideales para una amplia gama de eventos, incluidos cosplay, disfraces, representaciones teatrales y fiestas temáticas. Se pueden usar para cualquier escena, llevando tu disfraz al siguiente nivel en cualquier escenario.

【Almacenamiento conveniente】Nuestros dientes de vampiro vienen con dos pares de colmillos y una caja transparente, lo que permite un fácil almacenamiento y transporte. Las dentaduras postizas de vampiro de Halloween se pueden reutilizar varias veces, ofrecemos una garantía de 6 meses, lo que garantiza que aproveche al máximo su compra.

4 Pares de Colmillos de Vampiro de Halloween con Adhesivo, Dientes de Vampiro Reutilizables para Fiestas de Halloween, Cosplay, Accesorios de Disfraces, Decoración de Regalo (13/15/17/19 mm) € 8.99

€ 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【4 tamaños de dientes de vampiro】: Vienen con 4 pares (13 mm, 15 mm, 17 mm y 19 mm) de colmillos de diferentes tamaños y 1 tubo adhesivo de partículas (no es necesario comprar adhesivo por separado), que puede adaptarse a varios tamaños de dientes, satisface tus diferentes necesidades de cosplay. Ideal para hombres lobo, cosplay de vampiros.

【Material de calidad】: Dientes falsos de vampiro de Halloween hechos de resina, no tóxicos y seguros para los dientes, insípidos y respetuosos con el medio ambiente, enjuagar a fondo con agua tibia y jabón antes de usar.

【Fácil de usar】: Calienta las cuentas adhesivas de los dientes en agua hirviendo hasta que se transparenten, luego coloca el gel en la ranura de los colmillos para hacer un molde, por último, presiona los dientes falsos en tus propios dientes durante un tiempo (las cuentas adhesivas se enfrían muy rápidamente, por lo que necesitas manejarlas rápidamente).

【Gran idea para cosplay de Halloween】: Estos accesorios de dentaduras postizas de vampiro son buenos para juegos de personajes de fiesta y adecuados para su uso como accesorio de disfraz de vampiro, hombre lobo, zombi y cosplay, también se pueden enviar como regalo sorpresa a familiares y amigos.

【Cómodo y reutilizable】: Cada par de colmillos de vampiro empaquetado en una pequeña caja transparente fácil de transportar y hace que las dentaduras de vampiro sean reutilizables muchas veces. READ Los 30 mejores tatuajes temporales niños capaces: la mejor revisión sobre tatuajes temporales niños

Largo Capa con Capucha, Colmillos de Dientes de Vampiro, Disfraz de bruja con capucha para Halloween, Unisex Capa de Halloween Carnaval Navidad Fiesta Disfraz, disfraz de disfraz para máscaras € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【MATERIAL DE ALTA CALIDAD】Nuestra capa de vampiro está hecha de tela liviana de alta calidad, suave y cómoda de usar, la tela es delgada y brillante, no transparente, puede mantenerse caliente y muy suave.

【MUCHAS VENTAJAS】Tamaño universal, adecuado para hombres, mujeres y adultos. La capa negra mide 140 cm de largo y puede ser usada tanto por hombres como por mujeres. Capa negra simple y ordenada, con una gran capucha, para crear una variedad de looks misteriosos.

【AMPLIA APLICACIÓN】la capa de vampiro o mago es adecuada para Halloween, Navidad, carnaval, cosplay de vampiros, disfraces, vacaciones, etc. Capa larga para adultos con capucha grande, esta capa de vampiro es adecuada no solo para adultos sino también para adolescentes.

【PLAN DE MAQUILLAJE】Recibirás 1 capa de vampiro, 1 par de dientes de vampiro y una botella de pegamento sólido para dentaduras postizas. ¡Este set te brinda una solución de maquillaje más conveniente, y solo toma 5 minutos vestirte como un vampiro!

【FÁCIL DE ARREGLAR】La capucha de la capa es grande y suelta y se adapta a la mayoría de las formas de cabeza. Fácil de mover y maniobrar, los cordones de la capa aseguran la capa de manera efectiva sin volarla.

POWZOO 4 Pares Dientes de Vampiros,4 Tamaños (13/15/ 17/19mm),Vampiro Dentaduras Postizas con Adhesivo,Pinzas,,Dientes Falsos para niños y Adultos,para Fiesta de Halloween,Cosplay,Disfraz de Vampiro. € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Tamaño】¡Prepárate para convertirte en un auténtico vampiro con las dentaduras POWZOO! Este increíble paquete incluye 4 pares de dentaduras en diferentes tamaños (13/15/17/19 mm), perfectos para adaptarse cómodamente a niños y adultos.

【Multiusos】Estas dentaduras de vampiro son versátiles y se adaptan a cualquier ocasión,fiestas de Halloween, eventos de cosplay o simplemente para complementar tu disfraz de vampiro favorito.

【Material de seguridad】Estas dentaduras postizas están hechas de material seguro y duradero, lo que las hace fáciles de usar y reutilizables,lo que significa que podrás disfrutar de ellas en múltiples ocasiones.

【Fácil operación】La aplicación es sencilla gracias al adhesivo dental incluido. Solo necesitas agua caliente para hacerlo blanco a transparente, luego retira y presiona sobre tus dientes para hacer los moldes adecuados. Una vez hecho esto, coloca las dentaduras y mantenlas en su lugar durante, Las pinzas incluidas te facilitan el proceso de colocación y extracción.

【Servicio más atento】 Si tienes alguna pregunta sobre el producto o necesitas enviar una factura, simplemente contáctanos por correo electrónico y te responderemos en un plazo de 24 horas.

Dientes de Vampiro, Colmillos Vampiro Falsos Reutilizables,Dientes de Silicona con Adhesivo de Dientes, Accesorios de Cosplay Disfraces de Fiesta € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Colmillos de vampiro retráctiles】Adecuados para dientes caninos, incisivos o inferiores, súper realistas y delicados, sin ningún daño. puedes controlar la aparición y desaparición de falsos brackets con tu lengua; Deja que se estiren cuando quieras jugar a un vampiro y retrae tus frenillos cuando no los necesites.

【Realista y Seguro】Los dientes de vampiro son cristalinos, hechos de resina dental, no tóxicos e inofensivos. Los dientes falsos largos y puntiagudos, ya sea para el uso diario o para eventos, lo ayudarán instantáneamente a ingresar al rol. Tamaño de los colmillos de vampiro: 6 x 3 cm/2,36 x 1,18 pulgadas.

【Cantidad suficiente】Obtendrás 2 piezas de colmillos de vampiro retráctiles, suficientes para compartir con familiares y amigos. Los colmillos y dientes de vampiro de Halloween son una opción inteligente para regalar a amigos, familiares, colegas, vecinos, etc.

【Cómo usar】 Los dientes de vampiro falsos adoptan un diseño humanizado, puede colocarlo directamente en su boca para que se ajuste a sus dientes (si es necesario, puede enjuagar con agua limpia antes de usar), luego use sus dientes para morder la dentadura postiza para que encaje, use su lengua para mover la parte media de la dentadura y ocultarla.

【Usos amplios】 Estos dientes de cosplay de Halloween son adecuados para la mayoría de los juegos de rol, especialmente adecuados para fiestas de disfraces de Halloween, accesorios ideales para disfraces de vampiros, hombres lobo, zombis y juegos de rol para que tengas una experiencia de cosplay divertida e inolvidable.

SKHAOVS 15 Pares Dientes de Vampiro con Adhesivo Halloween Vampire Teeth Fangs Disfraz de Fiesta Dientes Cosplay prótesis Cosplay Dientes para Adultos Fiesta de Anime Carnaval (15 Pares) € 9.49 in stock 1 new from €9.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Paquete: recibirás 15 pares de dientes de vampiro y adhesivo sólido que se proporcionan para ti.

Material: los colmillos de vampiro están hechos de resina compuesta dental premium, no tóxica, insípida e higiénica, segura y duradera.

Tamaño: 5 tamaños diferentes: 11 mm, 13 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm para satisfacer tus diferentes necesidades de cosplay, y se puede reutilizar muchas veces.

Regalo ideal: ideal para fiestas temáticas de Halloween, celebraciones, regalos de fiesta, rellenos de bolsas de fiesta e ideas de regalo para niños y adultos.

Ampliamente utilizado: dientes de vampiro unisex en accesorios de fiesta de disfraces de Halloween, para vampiros, hombres lobo y otras criaturas de la noche, hacen que el ambiente festivo sea más realista.

KEELYY 12 Pares dient de vampiro, 4 Tamaños de Dientes Falsos de Vampiro de Halloween con 1 Tubo de Dientes Pellets Adhesivo, Vampire Teeth para Halloween, Fiestas, Cosplay € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contenido del paquete: recibirás 12 pares de dientes de vampiro (4 tamaños diferentes, 3 pares de cada tamaño) y un tubo de perlas adhesivas para pegar los colmillos.

Material seguro: este juego de dientes de vampiro está hecho de resina compuesta segura e higiénica, no tóxica e insípida, con un aspecto realista.

Varios tamaños: el set de dent de vampiro de Halloween KEELYY ofrece 4 tamaños diferentes de colmillos, incluidos 13 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm. La cantidad y el tamaño suficientes son suficientes para una familia, adultos y niños.

Fácil de usar: este kit de dents mordida de vampiro viene con un tubo de perlas adhesivas para fijación de dientes. Calentar el pegamento en agua caliente hasta que esté claro, luego colóquelo en la prótesis y presione los dientes (las perlas de pegamento se enfrían rápidamente, así que úselas rápidamente después de sacarlas).

Amplia aplicación: estos dientes de vampiro son imprescindibles cuando juegas personajes como vampiros, hombres lobo, zombies, etc. Combinado con disfraces de cosplay, puedes brillar en eventos de cosplay como Halloween, fiestas de maquillaje, etc.

Notwoe 4 tamaños de dientes de vampiro, dientes de vampiro con 1 tubo de pegamento para pellets de vampiro, dentaduras postizas falsas, para fiesta de Halloween, Pascua, cosplay, disfraz de vampiro, € 11.98 in stock 1 new from €11.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Diferentes tamaños disponibles] La combinación de colmillos vampiro contiene 4 tamaños diferentes, 13 mm, 15 mm, 17 mm y 19 mm, así como un tubo de adhesivo para pastillas dentales. Una variedad de tamaños puede satisfacer sus diferentes necesidades de cosplay. Las dentaduras postizas de vampiro son accesorios importantes para las fiestas de Halloween, los juegos de rol y las fiestas de disfraces.

[Alta calidad y seguridad] Dientes de vampiro de Halloween hechos de resina médica de alta calidad, no tóxico, respetuoso con el medio ambiente, adecuado para los dientes y fácil de transportar. Lávese bien con jabón y agua tibia antes de usar.

[Fácil de usar] Retire los dientes postizos de vampiro, remoje el pegamento en agua caliente hasta que se vuelva blanco y transparente, luego coloque el pegamento en los tirantes y fíjelo, y finalmente póngalo en sus dientes y manténgalo hasta que se seca.

[Excelente para la fiesta de Halloween / juego de roles] Las dientes postizos de vampiro falsas son adecuadas para fiestas temáticas de Halloween, representaciones teatrales u ocasiones de terror y se pueden usar como vampiros, accesorios de lobo, zombies y juegos de rol. Se ve muy bien en una fiesta de Halloween. También se puede utilizar como regalo de Halloween para amigos, familiares y niños.

[El servicio más atento] Comprar nuestros Dientes de Vampiro es definitivamente su mejor opción. También nos tomamos muy en serio la experiencia del cliente. Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Nuestro servicio de atención al cliente se comunicará con usted dentro de las 24 horas.

