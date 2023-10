Inicio » Salud y Belleza Los 30 mejores depiladoras luz pulsada capaces: la mejor revisión sobre depiladoras luz pulsada Salud y Belleza Los 30 mejores depiladoras luz pulsada capaces: la mejor revisión sobre depiladoras luz pulsada 6 Vistas Guardar Saved Removed 0

ZKMAGIC Depiladora de Luz Pulsada IPL 999,900 Flashes, Sistemas de Depilación Láser Indoloro Dispositivo Profesional con función de enfriamiento para Piernas, Bikini, Axilas, Cara, Cuerpo € 89.99

Amazon.es Features 【Función de enfriamiento única】La función de hielo puede reducir la temperatura de la superficie de la piel a 5-10℃ para evitar quemaduras, proteger eficazmente la piel durante la depilación y mejorar la comodidad del proceso de depilación. Puede aumentar la velocidad de depilación entre 3 y 5 veces, permitiendo a los amantes de la belleza eliminar grandes áreas de vello rápidamente.

【Tecnología IPL y 999.900 destellos】La depiladora de luz pulsada utiliza la tecnología profesional IPL para utilizar eficazmente los pulsos de luz para actuar en la raíz del vello y absorber la melanina con el fin de eliminar el vello. Los cartuchos duran toda la vida sin necesidad de sustituirlos y proporcionan una experiencia de depilación de nivel de salón pero a un coste menor.

【5 Niveles de energía ajustables】ZKMAGIC depilación láser cuenta con 5 niveles de energía ajustables para adaptarse a todo tipo de pieles (incluidas las sensibles), proporcionando a hombres y mujeres la experiencia y los resultados de depilación más cómodos y completos. Se recomienda comenzar con el nivel 1 para el primer uso y aumentar gradualmente el nivel a medida que se acostumbra.

【2 Modos de uso】Manual y automático están diseñados para satisfacer las necesidades de depilación en diferentes partes del cuerpo. El modo manual se utiliza principalmente para eliminar pequeñas zonas de vello como las axilas, los dedos, la línea del bikini, los labios y otras zonas pequeñas y delicadas. El modo automático se utiliza para depilar zonas relativamente grandes como brazos, piernas, espalda y pecho. Mantenga pulsado durante 3 segundos para completar el cambio entre los dos modos.

【Servicio postventa profesional】Siempre nos comprometemos a proporcionar a nuestros clientes una depiladora láser segura y de alta calidad y asumimos toda la responsabilidad por cualquier producto defectuoso, incluso si el plazo de devolución está cerrado. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nosotros.

3 en 1 Depiladora de Luz Pulsada IPL, 9 Nivel de Energía, Dispositivo Indoloro, Depilación Láser Profesional Para Mujeres y Hombres,Cuerpo y Cara Bikini Piernas Axilas - 999.990 Flashes € 79.99 in stock 2 new from €79.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [IPL-Technologie – Effiziente Haarentfernung] Dieses Haarentfernungsgerät nutzt die fortschrittlichste IPL-Technologie, die Lichtwellen dringen in die Hautschicht ein, um die Haarwurzel zu erreichen und den Haarfollikel zu stimulieren. Es lässt sich schnell und einfach zu Hause durchführen. Klinische Ergebnisse haben gezeigt, dass die Haarentfernungsrate nach zweimonatiger Anwendung 95 % erreicht.

[Hochwirksame 3-in-1-Funktion] Dieses Haarentfernungsgerät verfügt über eine 3-in-1-Funktion, sodass Sie beim Entfernen von Haaren Hautpflegeeffekte erzielen können. Sie können salonähnliche Ergebnisse erzielen, ohne die hohen Kosten eines Salons oder Schönheitssalons. Jedes Mal, wenn Sie dieses Haarentfernungsgerät zum Entfernen von Haaren verwenden, ist es, als würden Sie in den Salon gehen, um Ihre glatte Haut zu pflegen.

[9 Energiestufen und 999.990 Blitze] 9 einstellbare Energiestufen für unterschiedliche Hautempfindlichkeiten, die unterschiedliche Stufen für das präziseste, umfassendste und effektivste Behandlungserlebnis bieten. Je höher das Energieniveau, desto besser ist das Haarentfernungsergebnis. Es empfiehlt sich, mit der niedrigsten Stufe zu beginnen und sich von Stufe zu Stufe nach oben zu arbeiten. Und 999.900 Blitze reichen für eine lebenslange Nutzung.

[2 Modi – einfach zu bedienen] Mit den automatischen und manuellen Modi können Sie Haare schnell und effizient von Ihrem gesamten Körper entfernen. Auto-Modus: hauptsächlich für Hände, Beine, Rücken und andere Bereiche; Manueller Modus: hauptsächlich für Bikinizone, Gesicht, Achselhöhlen und andere Bereiche. Stellen Sie die beiden Modi nach Bedarf ein, um die Haarentfernung am ganzen Körper in 10 Minuten abzuschließen und schnell eine glatte Haut zu erhalten.

[Professioneller Kundensupport] Wir bieten 36 Monate Kundensupport und 24 Monate Ersatz für jeden Kunden. Das professionelle Kundendienstteam von AMINZER ist rund um die Uhr online, was auch immer das Problem ist, wir sind für Sie da.

AMINZER Depiladora Luz Pulsada IPL, 999,900 Flashes,2 Modos,Depilación Láser Indoloro Dispositivo Profesionalpara Piernas, Bikini, Axilas, Cara, Cuerpo € 69.99

Amazon.es Features 【Seguro y sin dolor】 La depiladora utiliza la tecnología IPL (luz pulsada intensa), diseñada para ayudar a romper el ciclo de crecimiento del vello al enfocarse en la raíz o el folículo del cabello para ayudarlo a lograr la depilación y suavizar la piel. Después de 12 semanas, más Más del 90% del cabello crece lentamente y se reduce en general.Se recomiendan los niveles 1-2 para la primera vez que lo use.

【Tecnología IPL y 999.900 Destellos】La depiladora de luz pulsada tiene hasta 999.900 destellos. Utiliza eficazmente pulsos de luz para trabajar en las raíces del vello y lograr la depilación. Le proporciona una experiencia similar a la de la depilación en el salón de belleza, pero a un coste menor. *Nota: Utilizar este producto de forma continuada durante mucho tiempo para obtener mejores resultados. No es adecuado para pieles oscuras y cabellos claros.

【Configuración de 5 Niveles de Energía】 Esta depiladora IPL tiene 5 niveles de energía ajustables para adaptarse a diferentes sensibilidades de la piel y áreas de tratamiento. Diseño de 2 botones, fácil de usar y ajustar los niveles y modos de energía. Y la gran pantalla LCD, puede borrar el control del estado cuando opera.

【2 Modos de Uso】La depiladora Laser tiene dos modelos. El modo manual se utiliza principalmente para eliminar pequeñas zonas de vello, como las axilas, los dedos, la línea del bikini, los labios y otras zonas pequeñas y delicadas. El modo automático se utiliza para depilar zonas relativamente grandes como brazos, piernas, espalda y abdomen.

【Servicio posventa eficaz】Siempre nos comprometemos a proporcionar a nuestros clientes productos de alta calidad y asumimos toda la responsabilidad por cualquier producto defectuoso, incluso si la ventana de devolución está cerrada. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

AMINZER IPL Depiladora de Luz Pulsada con Doble Sistema de enfriamiento Indoloro,Ilimitados Flashes,600nm-1200nm Onda de Luz Roja Depilación Láser para Piernas, Bikini, Axilas, Cara, Cuerpo € 89.99 in stock 4 new from €89.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❄️【Función de 】La función de hielo puede reducir la temperatura de la superficie de la piel a 5-10℃ para evitar quemaduras, sin dolor y sin daños en la piel. Eficaz pre-enfriamiento de la epidermis, reducir el calor epidérmico, evitar quemaduras y realmente lograr la depilación sin dolor.Puede aumentar la velocidad de depilación entre 3 y 5 veces.

⚡【 & Uso Vitalicio】AMINZERl depiladora laser en casa tiene Unlimited Times Flashes, suficiente para toda la familia para el uso de por vida sin el tiempo adicional y el dinero en comparación con las citas del salón, Los cartuchos duran toda la vida sin necesidad de sustituirlos.

⚡【Pionera Innovación Tecnológica】 Tecnología de Onda de Luz Roja: bviamente verá el efecto de depilación después de 1 mes. A diferencia de otros depiladora luz pulsada, este sistema de depiladora AMINZER utiliza la última tecnología de onda de luz para eliminar el vello desde la raíz del folículo piloso debajo de la piel profunda. Más eficaz para ahorrar tiempo. ¡Diga adiós a cualquier otro método de depilación!

【3 Modos y 5 Niveles de Energía】Modo automático para una salida de luz continua en áreas grandes como brazos, piernas y espalda, y modo manual para una depilación más precisa en áreas sensibles como líneas de bikini, axilas y labios. El modo de aplicación de hielo te ofrece un tratamiento refrescante después de la depilación. 5 niveles de intensidad de energía diferentes para adaptarse a tu tono de piel y partes del cuerpo y obtener los resultados más eficaces.

【Servicio postventa profesional】Siempre nos comprometemos a proporcionar a nuestros clientes una depiladora láser segura y de alta calidad y asumimos toda la responsabilidad por cualquier producto defectuoso, incluso si el plazo de devolución está cerrado. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nosotros.

2023 Super Fast Flash Depiladora de Luz Pulsada con tecnología IGBT avance, 3 en 1 indolora IPL Laser Depiladora Mujer Dispositivo de depilación para mujeres y hombres - Ilimitado Flashes € 199.98

Amazon.es Features ⚡ ́ : AMINZER IPL depiladora luz pulsada realiza la innovación de la tecnología IGBT, 0,8 segundos por flash con el modo de flash automático inteligente que se recarga más rápido - sólo 8 minutos para obtener la depilación de cuerpo completo hecho. En comparación con el mercado de otros dispositivos de depilación láser, ha mejorado 3 veces la velocidad de la luz, haciendo que la depilación sea más eficiente.

⚡-- ́ . ́: Para diferentes partes del cuerpo, nuestra depiladora mujer láser ha desarrollado 3 modos únicos: Cuerpo, Cara y Bikini. Cada modo tiene 5 niveles de energía que se pueden ajustar para diferentes sensibilidades de la piel. Alcanza 19,8J de energía en el nivel 5, que es el más alto del mercado. Cuanto mayor sea el nivel de energía, mejor será el efecto de depilación.

⚡ :Obviamente verá el efecto de depilación después de 1 mes. A diferencia de otros sistemas de depilación láser, este sistema de AMINZER luz pulsada depilacion utiliza la última tecnología de onda de luz para eliminar el vello desde la raíz del folículo piloso debajo de la piel profunda. Al mismo tiempo, reduce el dolor inútil. ¡Diga adiós a cualquier otro método de depilación a partir de ahora!

⚡ ́:Los modos automático y manual le permiten eliminar rápida y eficazmente el vello de todo el cuerpo. El sistema de depilación IPL AMINZER viene con una pantalla táctil mejorada para operar más fácilmente. Configure los dos modos según sea necesario para completar la depilación en todo el cuerpo en 8 minutos y obtener una piel suave rápidamente.

⚡ :Flashes ilimitados Permite que toda la familia lo use de por vida y está aprobado por la FDA para usar en casa para mujeres y hombres. La tecnología IPL avanzada está certificada para el uso más seguro y los resultados clínicos han demostrado que después de 2 meses de uso, ¡la tasa de pérdida de cabello es tan alta como 98%! Su sistema de AMINZER laser depilacion tiene una garantía de 36 meses. READ Los 30 mejores Secador De Pelo Viaje capaces: la mejor revisión sobre Secador De Pelo Viaje

Depiladora de Luz Pulsada,Depiladora Láser IPL,3-Funcional-HR/RA/SC y 9 Niveles de Energía,999,900 Flashes para Mujeres y Hombres,2 Modos para Cara/Armas/Piernas/Armillas/Bikini € 79.98 in stock 2 new from €79.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Indoloro& Eficaz】 Nuestro dispositivo de depilación de luz pulsada tiene una longitud de onda de energía de 600nm-1200nm, que es indolora y eficaz. Utiliza una avanzada tecnología de luz pulsada para romper el ciclo de crecimiento del vello y conseguir una depilación permanente, devolviéndole una piel suave y libre de vello. Los resultados de la depilación se pueden ver durante 3-4 semanas y en la mayoría de los casos, la depilación 94 se puede lograr después de 7-8 tratamientos.

【9 Niveles de Energía Ajustables】Nuestra depiladora láser ha sido actualizada a 9 niveles de energía ajustables, ideal para todo tipo de piel, proporcionando la experiencia de tratamiento más precisa, completa y eficaz a través de los diferentes niveles. Adecuado tanto para hombres como para mujeres. Los niveles 1 y 2 se recomiendan para el primer uso.

【3 Funciones Mejoradas】 Este dispositivo de depilación láser no solo tiene las funciones habituales de depilación, sino también nuevas funciones para el rejuvenecimiento de la piel y la eliminación del acné. Le permite lograr un efecto de cuidado de la piel mientras elimina el vello. Haga doble clic en el botón de flash para cambiar entre las funciones HR, SC (cuidado de la piel) y RA (eliminación del acné).

【2 Modos de Uso】El flash manual y el flash automático están diseñados para adaptarse a diferentes partes del cuerpo para la depilación. El modo manual se utiliza principalmente para la depilación de zonas pequeñas como las axilas, los dedos, la línea del bikini y los labios. El modo automático se utiliza para la depilación de zonas relativamente grandes como brazos, piernas, espalda y abdomen.

【Alta Calidad y Rápido Servicio post-venta】 Nuestra marca Glattol se compromete a proporcionar a nuestros clientes productos seguros y de alta calidad y un servicio post-venta seguro y eficiente. Nos comprometemos a asumir toda la responsabilidad por cualquier producto defectuoso, incluso si la ventana de devolución está cerrada. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros y le responderemos en línea en un plazo de 24 horas.

Braun Silk-expert Pro 5 Depiladora Láser Mujer/Hombre Luz Pulsada IPL, 2 Cabezales de Precisión Zonas Pequeñas o Sensibles, Alternativa a la Depilación Láser en Casa, PL 5347, Blanca € 599.99

Amazon.es Features Piel suave hasta 6 meses: reducción del vello visible en solo 4 semanas (reducción del vello del 74 % después de 12 semanas de tratamiento, valor combinado para la zona del bikini, las piernas y las axilas; los resultados individuales pueden variar)

El salón de depilación láser con la luz pulsada más rápida de Braun: sesión de cuerpo completo en solo 15 minutos

Equilibrio óptimo entre eficacia y seguridad: la luz pulsada de Braun adapta cada disparo automáticamente y de forma continua a tu tono de piel gracias a la tecnología Skin Pro 2.0 (SensoAdapt)

Suave con la piel: cómoda y prácticamente indolora incluso en las zonas sensibles gracias a los 3 modos de intensidad; con filtro UV

Luz pulsada de Braun para sesiones de pies a cabeza: trata piernas, brazos, pecho, espalda, cara, axilas e incluso las zonas púbicas con cabezales específicos

Depiladora Laser IPL Depiladora Luz Pulsada con 9 Niveles de Energía y 3 Funciones HR/SC/RA,999,900 Flashes Indolora Depilación Láser para Hombres, Mujeres, Cara, Axilas, Piernas, Cuerpo € 109.99 in stock 2 new from €109.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Área de irradiación mejorada】En la última versión del dispositivo láser de depilación ZKMAGIC IPL, el área de irradiación del dispositivo de depilación se ha incrementado a 5cm². Este sutil pero importante cambio aumenta drásticamente el contacto entre el dispositivo de depilación y la piel, lo que aumenta la velocidad de depilación en un 30% y permite a los amantes de la belleza eliminar grandes áreas de vello rápidamente y ahorrar tiempo.

【HR/SC/RA Funciones 3 en 1】Este dispositivo de depilación para mujeres tiene una función 3 en 1 para la eliminación del vello, el rejuvenecimiento de la piel y la eliminación del acné, le permite lograr resultados de cuidado de la piel mientras elimina el vello. Los modos HR, SC y RA se cambian con el botón redondo en la parte posterior del dispositivo. Es una herramienta imprescindible para todo aquel que quiera tener una piel suave.

【9 niveles de energía ajustables】 Nuestra depiladora láser tiene 9 niveles de energía ajustables con 999,900 destellos para adaptarse a diferentes sensibilidades de la piel, proporcionando diferentes niveles de la experiencia de tratamiento más precisa, completa y eficaz. Cuanto mayor sea el nivel de energía, mejores serán los resultados de la depilación. Así que empieza con el nivel más bajo y luego con el más alto.

【2 Modos de operación convenientes】Este dispositivo de depilación láser tiene 2 modos. El modo manual se utiliza principalmente para la eliminación del vello en áreas delgadas como las axilas, los dedos, la línea del bikini y los labios. El modo automático se utiliza para áreas de depilación relativamente grandes como brazos, piernas, espalda y abdomen.

【Ahora más rápido y más fácil】La tecnología IPL también es adecuada para los hombres, más rápido: Trata ambas piernas en menos de 8 minutos con el nivel de energía más bajo. 3 veces más rápido que las versiones anteriores. Incluye gafas, caja con bonito embalaje y maquinilla de afeitar. La depilación permanente y el alisado de la piel se consigue después de 8 semanas.

Braun Luz Pulsada Silk·expert Pro 5 PL5149 Depiladora De Luz Pulsada Para Mujer, Depilación Permanente Del Vello Visible En Casa, Blanca/Dorada € 599.99

Amazon.es Features Hasta 6 meses de piel suave sin salir de casa; reduce el vello visible en solo 4 semanas (reducción del 74% después de 12 semanas de tratamiento; valor combinado para la zona del bikini, las piernas y las axilas; los resultados individuales pueden variar)

Potencia óptima para cada parte del cuerpo con la tecnología Skin pro 2.0 (SensoAdaptTM), similar a la de un salón de belleza y que se adapta automática y continuamente al tono de tu piel

La luz pulsada (IPL) de Braun para no dejar zonas sin depilar; hasta 125 disparos por minuto para un tratamiento sin esfuerzo y una optima cobertura de la piel

Suave con la piel gracias a los 2 modos de suavidad que reducen la intensidad de la luz para un tratamiento más suave en zonas sensibles como el rostro, las axilas o la zona del bikini

Varios cabezales para un tratamiento de pies a cabeza; cabezal estándar para las axilas y la parte inferior de las piernas y cabezal de precisión para el rostro y la zona del bikini

IPL Depiladora de Luz Pulsada con Función de Enfriamiento con Hielo,999999 Flashes,9 Nivel de Energía,Depilación Láser Maquina para Mujer Hombre Facial,Axilas,Brazos,Espalda,Línea de Bikini € 79.99 in stock 2 new from €79.99

Amazon.es Features 【Depiladora laser Eficaz】--El dispositivo de depiladora luz pulsada con una energía alta de 5J/CM² y una longitud de onda de 600nm penetra profundamente en el folículo piloso para interrumpir el ciclo de crecimiento del vello, eliminando de forma eficaz y segura el vello no deseado. Después de 8-12 semanas, notaráuna reducción del 90% del vello en la zona tratada.

【9 Niveles de Energía y 2 Modalidades de Luz Pulsada】--El dispositivo de depiladora mujer se ha actualizado para incluir 9 niveles de energía como para adaptarse a diferentes áreas de la piel y diferentes velocidades de crecimiento del cabello, dándole un tratamiento más preciso. Su modo automático y manual son adecuados para diferentes áreas del cuerpo. La última máquina de depilación laser con pantalla táctil es fácil de operar.

【Cuidado de enfriamiento de hielo actualizado】--La depiladora ipl para mujeres con características de cuidado de enfriamiento de hielo, puede enfriar la piel mientras emite la luz pulsada.Con la temperatura de la superficie de la piel tan baja como 8℃, calma tu piel y reduce el enrojecimiento y la hinchazón. Realmente elimina el vello sin dolor y protege tu piel al mismo tiempo.

【Láser depilación en casa】--La depiladora laser IPL dispone de 999,999 luces pulsadas suficientes para usar durante 10-15 años, puede compartirla con toda la familia y amigos. El peso neto del producto es sólo 300g. Fácil de transportar y almacenar.Es el aparato de depilación más pequeño del mercado.

【Depiladora sin Dolor】-Comparado con la luz pulsada depilacion de salón, la depilación IPL le da una experiencia de depilación cómoda y sin dolor pero efectiva. Un sistema de tratamiento profesional IPL también es adecuado para las mujeres y men.Home uso de la depiladora electrica es su solución económica en el hogar,sin necesidad de gastar mucho dinero y tiempo en las citas mensuales del salón.

LUBEX Depiladora Laser con Función de Enfriamiento, 3 en 1 Depiladora de Luz Pulsada, 9 Niveles de Energía, 999,900 Flashes, IPL Depiladora para Cara, Axilas, Piernas, Brazos, Bikini, Mujeres Hombres € 99.99 in stock 1 new from €99.99

Amazon.es Features ❄️【Tecnología IPL Avanzada】Esta depiladora láser utiliza tecnología IPL avanzada para eliminar la melanina de los folículos pilosos, Reduce el crecimiento del vello y suaviza la piel. Diga adiós a los costosos salones de belleza y disfrute de la comodidad de la depilación en casa.

❄️【Depilación Ice Cooling Comfort】La depiladora luz pulsada tiene un potente sistema de enfriamiento con hielo que puede enfriar la piel hasta 10° mientras emite luz pulsada. Disfrutará de una depilación cómoda y fría sin riesgo de quemaduras. La depiladora de luz pulsada IPL cuenta con más de 999,900 flashes, Suficiente para que toda la familia lo use durante mucho tiempo.

❄️【Longitud de onda 600NM-1200NM】A diferencia de los depiladora luz pulsada con longitudes de onda cortas como 450/500/560 nm, nuestro depilación IPL indoloro presenta una longitud de onda de 600 nm a 1200 nm, que podría ser absorbida preferentemente por la melanina, Elimina la melanina de los folículos pilosos convirtiendo la energía luminosa en energía térmica. Deshazte del vello no deseado de forma más segura y eficaz.

❄️【2 Modos & 3 Funciones】El 3 en 1 depiladora de luz pulsada con funciones de depilación (HR), SC, RA para satisfacer tus diversas necesidades de belleza. Además, el modo automático emite luz continua sobre áreas grandes como brazos, piernas y espalda, mientras que el modo manual es para áreas más precisas como la línea del bikini, axilas y labios.

❄️【9 Niveles de Energía & Max 18,34J】Diseñada con 9 intensidades de energía diferentes, la maquina láser depilación profesional LUBEX se puede ajustar para que coincida con el tono de tu piel y apuntar a partes específicas del cuerpo para obtener los resultados más efectivos. El nivel de energía más llega hasta los 18,34J, eliminando eficazmente el vello desde la raíz.

Depiladora Laser IPL Depiladora de Luz Pulsada con 3 Funcións HR/SC/RA y 9 Nivel de Energía 999,900 Flashes Maquina Depilacion Laser Indolora Para Axilas,Brazos,Espalda,Bikini y Piernas € 99.99 in stock 1 new from €99.99

Amazon.es Features 【Última Tecnología IPL】-La depilación IPL de ZKMAGIC utiliza tecnología de luz pulsada intensa (IPL). La luz del sistema IPL apunta, elimina e inhibe la regeneración de los folículos pilosos para lograr una depilación.*Nota: Utilizar este producto de forma continuada durante mucho tiempo para obtener mejores resultados. No es adecuado para pieles oscuras y cabellos claros.

【Unico Multifuncional】Depilación IPL, cuidado de la piel, eliminación del acné. Le permite lograr beneficios de cuidado de la piel mientras depiladora. Presione el botón de encendido y el botón de flash al mismo tiempo para cambiar entre las funciones HR, SC y RA, que es fácil de operar. Es equivalente a poseer un dispositivo de depilación y un dispositivo de belleza.

【9 Niveles de Energía】La máquina de depilación láser tiene 9 niveles de energía ajustables, que son más adecuados para varios tipos de piel (especialmente tipos de piel sensible), proporcionando a los clientes la experiencia de tratamiento más conveniente, completa y efectiva. Cuanto mayor sea el nivel de energía, mejor será el efecto de depilación. Se recomienda el nivel 1-2 para la primera aplicación.

【2 Modos de Uso】El modo manual es principalmente para eliminar áreas pequeñas como las axilas, los dedos, la línea del bikini, los labios y otras áreas pequeñas y delicadas. El modo automático se usa para áreas de depilación relativamente grandes, como brazos, piernas, espalda y abdomen.

【Lo que se obtiene】Esta depiladora electrolítica adopta la tecnología de depilación IPL, la longitud de onda de la energía es de 560nm-1200nm, que es segura y eficaz. y obtendrá: 1x dispositivo de depilación IPL, 1x adaptador de CA, 2x maquinillas de afeitar, 1x gafas protectoras, 1x manual de instrucciones y 1x tarjeta de color de pelo y piel.

Braun Luz Pulsada Silk-expert Pro 5 PL5157 Depiladora De Luz Pulsada, Reducción Permanente Del Vello Visible En Casa, Blanca/Dorada € 499.98 in stock 4 new from €499.98

Amazon.es Features Reducción permanente del vello visible: resultados visibles en solo 3 semanas*. (*valor combinado para la zona del bikini, las piernas y las axilas. Los resultados individuales pueden variar.)

Alternativa a la depilación láser: Disfruta de resultados similares a los de un salón de belleza profesional desde la comodidad de tu casa. Sesión de cuerpo completo en solo 15 minutos

Segura, rápida y fácil de usar: presiona y desliza. La luz pulsada de Braun se adapta automáticamente a tu tono de piel en cada disparo gracias a la tecnología Skin Pro 2.0 (SensoAdapt)

Realiza el tratamiento 1 vez a la semana las primeras 4-12 semanas. Después con los repasos que necesites trata piernas, brazos, pecho, espalda, cara, axilas e incluso ingles y zona íntima con los cabezales específicos

Luz pulsada de Braun para sesiones de pies a cabeza: Con 400.000 disparos que porporcionan el equivalente a 22 años de tratamiento en todas las zonas del cuerpo. *Esto no es una garantía para la vida útil del dispositivo

Últimos 3 en 1 Depiladora Láser con 9 Niveles de Energía y 3 Funciones-HR/SC/RA, 999,900 Flashes IPL Depiladora luz Pulsada Indolora para Hombre, Mujer, Cara, Axilas, Piernas, Cuerpo € 99.99

Amazon.es Features 【Última actualización tecnológica】Glattol depiladora laser utiliza la misma tecnología IPL de los salones de belleza, con longitudes de onda superiores a 550 nm para penetrar profundamente en los folículos pilosos y romper el ciclo de regeneración del vello, reduciendo significativamente el vello y suavizando la piel. Disfrute de una experiencia de laser depilación cómoda e indolora en casa.

【Función única 3 en 1】Depilación luz pulsada, cuidado de la piel y eliminación del acné. Le permite conseguir el efecto de cuidado de la piel al mismo tiempo que elimina el vello. Pulse el botón de encendido y el botón de flash al mismo tiempo para cambiar entre las funciones HR, SC y RA para una fácil operación. Equivale a que tienes tanto depiladora como aparato de belleza.

【Depilación más fácil y rápida】El diseño de ventana plana grande de 4.5c㎡ aumenta el área de contacto con la piel y aumenta la velocidad de depilación en un 30% en comparación con otros depiladora de luz pulsada. También dispone de 9 niveles de energía ajustables para pieles sensibles. Cuanto mayor sea el nivel de energía, mejores serán los resultados de depilación. Se recomienda empezar con el nivel 1 para el primer uso.

【Para todo el cuerpo】Depiladora laser mujer tiene 999.900 destellos, suficientes para toda una vida de uso. El modo manual se utiliza principalmente para eliminar el vello de zonas pequeñas como las axilas, los dedos, la línea del bikini, los labios y otras zonas sensibles pequeñas. El modo automático se utiliza para depilar zonas relativamente grandes como brazos, piernas, espalda y abdomen.

【Excelente atención al cliente】Usted recibirá 1 x maquina laser depilacion, 1 x adaptador de CA, 1 x maquinilla de afeitar, 1 x gafas protectoras, 1 x manual y 1 x tarjeta de color. Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en contactar con nosotros. (★Nota: Por favor, lea el manual cuidadosamente antes de usar para entender el uso y contraindicaciones). READ Los 30 mejores Biotina 10000 Mcg capaces: la mejor revisión sobre Biotina 10000 Mcg

Depiladora Laser IPL con Función de Enfriamiento, 999,900 Flashes Sistemas de Depilación Luz Pulsada Indoloro para Mujer y Hombre, Dispositivo de Depilación en Casa para Cara, Brazos, Piernas, Cuerpo € 89.99 in stock 3 new from €89.99

Amazon.es Features 【Función de enfriamiento única】La función de hielo protege eficazmente la piel durante la depilación, alivia la sensación de ardor y mejora la comodidad del proceso de depilación. Puede aumentar la velocidad de la depilación entre 3 y 5 veces, lo que permite a los amantes de la belleza eliminar el vello rápidamente en grandes áreas y ahorrar tiempo.

【Tecnología IPL y 999.900 destellos】La depiladora de luz pulsada tiene hasta 999.900 destellos. Utiliza eficazmente pulsos de luz para trabajar en las raíces del vello y lograr la depilación. Le proporciona una experiencia similar a la de la depilación en el salón de belleza, pero a un coste menor.

【5 niveles de energía ajustables】Con 5 niveles de energía ajustables, el Láser de Vello para Mujeres es ideal para una amplia gama de tipos de piel (incluyendo los tipos de piel sensible), proporcionando la experiencia de tratamiento más cómoda, completa y eficaz para los clientes. Adecuado para todos los géneros. Puede gestionar fácilmente el flash y comprobar la energía restante a través de una gran pantalla LED.

【2 modos de uso】El flash manual y el flash automático están diseñados para satisfacer las necesidades de depilación en diferentes partes del cuerpo. El modo manual se utiliza principalmente para eliminar pequeñas zonas de vello, como las axilas, los dedos, la línea del bikini, los labios y otras zonas pequeñas y delicadas. El modo automático se utiliza para depilar zonas relativamente grandes como brazos, piernas, espalda y abdomen.

【Servicio posventa eficaz】Siempre nos comprometemos a proporcionar a nuestros clientes productos de alta calidad y asumimos toda la responsabilidad por cualquier producto defectuoso, incluso si la ventana de devolución está cerrada. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Philips Lumea Advanced IPL - Dispositivo de depilación para cuerpo, cara y línea del bikini (modelo SC1999/00) € 439.99

Amazon.es Features Tecnología IPL: Philips Lumea utiliza una tecnología denominada IPL. Se han realizado exhaustivos estudios que garantizan que es segura y eficaz.

Disfruta de una piel suave a diario: este dispositivo de depilación láser Philips Lumea aplica ligeras pulsaciones de luz sobre la raíz del vello para inhibir su reaparición.

Eficacia sin esfuerzo: disfruta de una reducción notable del vello en tan solo 4 tratamientos cada dos semanas.

Tu dispositivo IPL Philips Lumea Advanced se puede utilizar en las siguientes zonas de aplicación: Cara: 1 min Bikini: 4 min Axila: 1 min Parte inferior de la pierna: 8 min

Incluye: 1 Philips Lumea Advanced IPL - Dispositivo de depilación, 1 accesorio de precisión para la cara (2 cm2), 1 accesorio para la línea del bikini (2 cm2) 1 accesorio corporal para utilizar por debajo de la línea del cuello (4 cm2) 1 bolsa de almacenamiento, 1 paño de limpieza, 1 adaptador (24 V / 1500 mA) y un manual de usuario

600NM Depiladora de Luz Pulsada IPL, 17,8J Dispositivo Indoloro, Depilación Láser Profesional para Mujeres y Hombres,Cuerpo y Cara Bikini Piernas Axilas - 999.990 Destellos € 99.99 in stock 2 new from €99.99

Amazon.es Features : El sistema de depilación IPL LUBEX adopta la avanzada y única tecnología IPL de luz roja de 600NM, la onda de luz roja es absorbida por el folículo piloso de forma más fácil y segura, forzándolo a un estado inactivo. Comparado con otros dispositivos IPL populares, este dispositivo logrará una depilación permanente más rápida y efectiva.

: La gran ventana de flash de 4.0c㎡ puede cubrir un área más grande de la piel, haciendo que todo el proceso de depilación sea más rápido sin perderse una esquina, mejorando enormemente la experiencia de depilación en casa. Más de 999.999 flashes de capacidad proporciona años de uso, ahorrándole miles de dólares en citas de depilación láser.

́ .: Con un nivel de energía súper alto de 17,8 J, superior al del mercado, esta depiladora láser facilita la eliminación del vello rebelde. El dispositivo de depilación permanente IPL LUBEX para mujeres/hombres ofrece 5 niveles de potencia - simplemente pulse el botón de encendido/apagado para ajustar el nivel de potencia que mejor se adapte a su piel.

́: El modo manual se utiliza principalmente para depilar las axilas, los dedos, las ingles, los labios y otras zonas sensibles pequeñas. El modo automático se puede utilizar para depilar zonas extensas como brazos, piernas y espalda. También puede utilizar la depiladora en la cara para obtener numerosos beneficios para la piel. Líneas finas, con el tiempo, un cuerpo sin vello.

: Su kit de depilación IPL LUBEX incluye una política de sustitución gratuita durante 36 meses. Tenga en cuenta lo siguiente: Por favor, confirme si su color de piel y de pelo son adecuados para nuestro dispositivo de depilación antes de comprarlo, o contacte directamente con el equipo de ventas para resolver sus dudas.

Depiladora de Luz Pulsada IPL,999,000 Flashes,Depilacion Para Mujeres y Hombres,Depilacin para Cuerpo y Cara Bikini Piernas Axilas € 79.99 in stock 2 new from €79.99

Amazon.es Features 【Dispositivo de depilación IPL】 La depilación mejorada utiliza la tecnología IPL (luz pulsada intensa), diseñada para ayudar a romper el ciclo de crecimiento del vello al enfocarse en la raíz o el folículo del cabello para ayudarlo a lograr la depilación y suavizar la piel. Después de 12 semanas, más Más del 90% del cabello crece lentamente y se reduce en general.

【Configuración de 5 niveles de energía】 Esta depilación IPL tiene 5 niveles de energía ajustables para adaptarse a diferentes sensibilidades de la piel y áreas de tratamiento. Diseño de 2 botones, fácil de usar y ajustar los niveles y modos de energía. Y la gran pantalla LCD, puede borrar el control del estado cuando opera.

【2 modos de flash ajustables】 La depilación IPL tiene dos modelos. El modo automático es adecuado para áreas de tratamiento grandes, como piernas, espalda, brazos; El modo manual se usa para áreas sensibles o más pequeñas, como las líneas del bikini, el labio superior y la axila.

【999 000 flashes actualizados】 El dispositivo de depilación IPL tiene 999 000 flashes, el doble de uso que los dispositivos de 500 000 flashes del mercado. Puedes compartirlo con toda la familia y amigos. Clínicamente probado, el sistema de depilación IPL es SEGURO para usar en casa para mujeres y hombres.

【Depilación económica en el hogar】 La depilación ha adaptado la tecnología para un uso seguro en la comodidad de su hogar. El depilador es suave, seguro, simple y conveniente para usar en casa.

Depiladora Luz Pulsada IPL, 3 Funcións HR/SC/RA,9 Nivel de Energía,2 Modos Depiladora Laser,Depilacion Indolora Para Mujer/Hombre Axilas,Brazos,Espalda,Bikini - 999.999 Pulsos € 109.99 in stock 1 new from €109.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Última Tecnología IPL】-La depilación IPL de AMINZER utiliza tecnología de luz pulsada intensa (IPL). La luz del sistema IPL apunta, elimina e inhibe la regeneración de los folículos pilosos para lograr una depilación rápida y permanente, y el área de irradiación del dispositivo de depilación se expande a 5 cm², lo que aumenta la velocidad de depilación en un 30 %, permitiendo belleza amantes de eliminar rápidamente grandes áreas de vello y ahorrar tiempo.

【Funciones 3 en 1 Mejoradas】--Este depiladora láser para mujeres tiene 3 funciones mejoradas para la depilación, el rejuvenecimiento de la piel y la eliminación del acné. Le permite lograr resultados de cuidado de la piel mientras elimina el vello. El dispositivo es imprescindible para cualquier persona que desee una piel suave.

【999999 Flashes &Economic】-Este Depiladora IPL ofrece 999.999 destellos de luz de alta intensidad que elimina rápidamente el vello no deseado.Está diseñado para 20-30 años de uso, sin embargo, la mayoría de los usuarios pueden disfrutar de una piel libre de vello, suave y sedosa después de unos pocos usos.Este dispositivo es económico con una larga vida útil por lo que es adecuado para uno o varios individuos.Está clínicamente probado para ofrecer resultados seguros y duraderos.

【9 Niveles de Energía y 2 Modos】--El depiladora luz pulsada tiene 9 niveles de energía y 2 modos. Personaliza tu nivel de energía exclusivo según tu color de pelo y tono de piel. El modo manual le permite eliminar cantidades pequeñas e individuales de vello, lo que es mejor para áreas sensibles como la línea del bikini (4 min), el labio superior y la axila (1 min). El modo automático elimina rápidamente grandes franjas de cabello.como los brazos, las piernas y la espalda (8 minutos).

【Servicio al cliente de calidad】Siempre nos esforzamos por ofrecer a nuestros clientes productos de alta calidad y asumimos toda la responsabilidad por cualquier producto defectuoso, incluso si la ventana de devolución está cerrada. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Depiladora Laser IPL Depiladora Luz Pulsada con 999,900 Flashes 9 Niveles de Energía y 3 Funciones Avanzadas HR/SC/RA Depilación Indolora con Función de Enfriamiento para Cara, Cuerpo, Piernas, Axilas € 99.99

Amazon.es Features 【IPL Depilación con Función de Enfriamiento】:Este dispositivo de depilación láser mejorado incorpora una cuchilla de enfriamiento, inicia el modo de enfriamiento cuando se enciende y realmente puede eliminar el 90% del calor, reduce la temperatura a aproximadamente 50℉(10℃), evita eficazmente la quemadura de la piel y sin dolor.

【3 Modos de Función y 9 Niveles de Intensidad】: Ha añadido 3 funciones: HR/SC/RA, y sienta los efectos de cuidado de la piel mientras elimina el vello.La depilación tiene 9 niveles de energía que se pueden ajustar para adaptarse a diferentes sensibilidades de la piel.Tiene infinitos destellos. Elimina sin esfuerzo todo el vello corporal en 7 minutos, reducción permanente del vello en sólo 8 semanas. Cuanto mayor sea el nivel de energía, mejor será el efecto de depilación.

【Modos automático/manual y uso de todo el cuerpo】: Hay dos modos automáticos y manuales, modo manual (flash único) adecuado para el área del bikini, labio superior, barbilla, cara y axilas, y modo automático (flash continuo) adecuado para la espalda, pecho, abdomen, brazos y piernas.NO es adecuado para cejas y tatuajes.

【Depilación permanente a nivel de salón en casa】: Esta depiladora adopta la última tecnología que emite una longitud de onda de 550-1200nm, que puede penetrar en los folículos pilosos, repeler la melanina y hacer que los folículos pilosos se vuelvan inactivos para lograr un efecto de depilación permanente a nivel de salón, haciendo que la piel quede perfectamente lisa y sin vello.

【999,900 flashes y servicio al cliente de calidad】:Los dispositivos de depilación IPL tienen hasta 999,999 flashes, que es suficiente para el uso de por vida.Siempre nos esforzamos por ofrecer a nuestros clientes productos de alta calidad y asumimos toda la responsabilidad por cualquier producto defectuoso, incluso si la ventana de devolución está cerrada. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

YOHOOLYO Depiladora Laser Depiladora Luz Pulsada Laser Depilacion IPL 999,999 Pulsos de Luz 5 Nivels 2 Modos para Mujeres y Hombres Cuerpo y Cara Bikini Piernas Axilas € 49.99

Amazon.es Features 【Depiladora Laser IPI】aplica la tecnología avanzada internacional IPL,conocida como uno de los métodos más efectivos para prevenir continuamente el crecimiento del cabello,para ayudarte a eliminar el vello no deseado en casa, lucir y sentirte genial todos los días

【5 nivels de intensidad de la energía + 2 modos de depilación】esta depiladora laser tiene 5 niveles de energía ajustables y 2 modos para adaptarse a diferentes sensibilidades de la piel y áreas de tratamiento. El modo de precisión puede eliminar el vello con mayor precisión.El modo continuo es adecuado para la depilación en áreas grandes

【Ligero y seguro de usar】depiladora laser de YOHOOLYO es de 260 gramos, que es muy ligero y apto para la depilación manual. Hay un sensor de contacto con la piel en el interior, que es muy seguro

【999.999 flashes, duradero】depiladora laser de YOHOOLYO tiene 999,999 destellos, suficiente para usar de 20 a 30 años.Puede compartir con toda la familia y amigos

【Nota】compruebe si el color de su piel se puede usar antes de usarlo y asegúrese de usar gafas protectoras cuando lo use

Braun Silk-expert Pro 3 Depiladora Mujer Luz Pulsada IPL y Maquinilla de Afeitar Venus, Depilación del Vello Visible en Casa, Unisex, PL 3011, Blanco/Lila € 299.00

Amazon.es Features Depiladora luz pulsada de última generación de Braun. Reducción del vello visible en solo 3 meses. Te ofrecemos la devolución del dinero durante 100 días

Luz pulsada (IPL) más segura. Clínicamente probada y dermatológicamente acreditada como segura para la piel por una organización internacional líder en salud de la piel (Skin Health Alliance)

IPL inteligente con sensor piel SensoAdapt: la única tecnología IPL que se adapta automática y continuamente al tono de piel

Tratamiento rápido: ambas piernas en solo 9 min con el nivel de energía más bajo. 2 veces más rápida que la anterior Silk·expert 3

Nuevo diseño compacto, un 15 % más pequeña y un 25 % más ligera, para un manejo y tratamiento más sencillos. 300 000 disparos, un 20 % más que con la anterior Silk·expert 3

FOREO PEACH 2 IPL - Depiladora Luz Pulsada - Alternativa para Depiladora Laser Mujer - Depiladora Corporal Hombre y Mujer - 10-min de tratamiento - Sistema de Enfriamiento - Cableado - Mint € 399.00 in stock 1 new from €399.00

Amazon.es Features TRATAMIENTO PARA EL CUERPO EN 10 MIN PEACH 2, con una ventana de 9 cm², lidera el mercado de la depilación en casa, ya que cubre más zonas de la piel y brinda un tratamiento rápido y sencillo.

MAYOR COBERTURA El cabezal flexible se adapta a todas las curvas. El modo Stamp garantiza mayor precisión en zonas más pequeñas como las ingles y el modo Glide trata rápidamente zonas más grandes.

MÁXIMA EFICACIA El masaje T-Sonic dilata temporalmente los poros para que la luz penetre mejor. Los 120 flashes/min garantizan un tratamiento rápido sin olvidar zonas y reducen el vello en 8 semanas.

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Relájate con un sistema de enfriamiento a 360° que enfría la zona en tratamiento y preenfría la siguiente para una depilación indolora incluso en las zonas más sensibles.

GEL FRÍO DE PREPARACIÓN PEACH La fórmula de gel a sérum ligera prepara la piel, enfría durante la luz pulsada, desliza fácilmente el dispositivo PEACH y calma después del tratamiento IPL.

IPL Depiladora luz Pulsada, 9 Nivel de Energía,Depilación Láser IPL Indolora para Axilas, Brazos, Espalda, Línea de Bikini, Mujer - 999.990 Flashes € 89.99 in stock 1 new from €89.99

Amazon.es Features Nueva depilación IPL: nuestra depilación láser utiliza tecnología IPL avanzada. Puede estimular los folículos pilosos, haciendo que se vuelvan inactivos. Los resultados clínicos han demostrado que después de 2 meses de uso, la tasa de depilación alcanza el 95 %.

Depilación IPL: el dispositivo de depilación IPL actualizado utiliza la tecnología IPL (luz pulsada intensa) más segura y avanzada para lograr una depilación visible y una piel suave. Hasta el 80% del vello visible crece lentamente y se reduce después de 4 semanas. Después de 6 semanas, el cabello se ha vuelto más delgado. Adecuado para el uso diario, todos pueden resolver el problema del vello corporal en casa.

9 niveles de energía ajustables: hay nueve niveles de energía ajustables para elegir según la tolerancia de su piel. Ofrece un método de tratamiento suave que no daña la piel. El dispositivo de depilación IPL con luz LED puede mostrar claramente el nivel de energía. Cuanto más alto sea el nivel, más fuerte será el efecto. Te recomendamos utilizar este depilador a partir del nivel 1.

999 900 destellos y cuidado posterior al tratamiento: este dispositivo de depilación láser se actualizó a 999 900 destellos, que se pueden usar de por vida. Después de la aplicación de IPL, aplique una loción calmante (por ejemplo, aloe vera). Evite el uso de exfoliantes o cremas blanqueadoras durante al menos 24 horas. También debe evitar la luz solar directa durante más de 15 minutos durante las 48 horas posteriores.

Servicio al cliente: Siempre nos esforzamos por ofrecer a nuestros clientes productos de alta calidad y asumimos toda la responsabilidad por cualquier producto defectuoso, incluso si la ventana de devolución está cerrada. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros. READ Los 30 mejores Acqua Di Parma capaces: la mejor revisión sobre Acqua Di Parma

Hikyskin Depiladora de Luz Pulsada con Función de Enfriamiento, Depiladora Laser IPL 9 Niveles de Energía, 3 Funcións HR/SC/RA, 0.9s IGBT Destello Más Veloz, 999900 Flashes Indoloro Depilación Láser € 219.75

Amazon.es Features 【La Más Nueva Depilación IPL Permanente y Rápida para el 2023】Di adiós a cualquier vello no deseado y asiste a cualquier ocasión con el gesto más elegante. Hikyskin Te mereces tenerlo. Puede satisfacer todas tus necesidades funcionales. Flash IGBT de 0.9S y sistema de enfriamiento ICE a 10°C, también cuenta con 9 niveles de energía, energía máxima de 19.79J y 3 funciones en 1. Haz que tu vello no deseado desaparezca a la velocidad más rápida y obtén una piel sedosa.

【Flash IGBT de 0.9S - Modo Automático y Manual】Depiladora laser IPL permite completar todo el cuerpo en 8 minutos. El modo de flash automático utiliza la tecnología de flash IGBT, que es 3 veces más rápida que otras, permitiendo disparos continuos de alta velocidad con intervalos de flash de 0.9S, adecuado para brazos, piernas, espalda y pecho. El Modo Manual es para la línea del bikini, labios, rostro y axilas.

【10°C Sistema de Enfriamiento por Hielo - Sin Dolor & Efectivo & Suave】El Depilación Láser Profesional Hikyskin utiliza tecnología de toque de hielo de grado clínico que enfría inmediatamente la salida de luz a 10°C, lo que hace que la depilación sea indolora y suave, incluso las áreas sensibles son seguras de tratar. Disfruta de una experiencia de depilación sin dolor en la comodidad de tu hogar.

【9 Niveles de Energía - Energía Máxima de 19.79J】El depiladora luz pulsada utiliza IPL eficiente con una energía máxima de 19.8J que apunta al folículo piloso para romper el ciclo de crecimiento del vello y lograr resultados permanentes. 9 niveles de energía para personalizar tu experiencia de salón, los resultados visibles se ven en 4 semanas de uso y la eliminación permanente del vello se logra en 8 semanas.

【Funciones 3 en 1 - Cuidado de la Piel con Infrarrojos Lejanos SR】La depiladora laser ha añadido 3 funciones de belleza HR / SC / RA, lo que te permite lograr objetivos de cuidado de la piel mientras te depilas. El dispositivo de depilación IPL utiliza ondas de luz roja SR para penetrar en la dermis, puede limpiar la suciedad y las impurezas de la piel y ayudar a minimizar los poros. Deja la piel radiante, suave, flexible y fresca.

Vormor Depiladora de Luz Pulsada IPL,Depilación Especial para Hombres y Mujeres,Sistema de Depilación Láser Indoloro Dispositivo Profesional para Rostro,Cuerpo,Bikini,999,999 Flashes,Blanco € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Amazon.es Features 【Depilación Depilación efectiva, fácil de usar】La depiladora adopta la tecnología IPL avanzada, la energía llega directamente a los folículos pilosos, inhibe la regeneración de los folículos pilosos y realiza una depilación ultra rápida y permanente. Reduce el vello de forma permanente en 6-8 semanas: una excelente manera de resolver los problemas del vello corporal.

【999,999 flashes, sin consumibles】Dispositivo de depilación láser indoloro con 999,999 flashes, suficiente para un uso de por vida. La tecnología profesional de luz pulsada intensa IPL calienta los folículos pilosos para concentrar la energía de la luz en las raíces del cabello sin dañar la piel y penetra profundamente en las raíces del cabello para inhibir su crecimiento.

【2 modos y 5 niveles de energía】 Personalice su nivel de energía exclusivo de acuerdo con el color de su cabello y tono de piel. El modo manual se usa para áreas sensibles, como la línea del bikini, el labio superior y las axilas; el modo automático es adecuado para áreas más grandes, como brazos, piernas, espalda

【Económico e indoloro】 En comparación con la depilación de salón, la depilación IPL le brinda una experiencia de depilación cómoda, indolora y efectiva. El sistema de procesamiento de IPL profesional también es adecuado para hombres y mujeres. La depilación IPL en casa es una solución económica , sin gastar mucho dinero y tiempo para organizar salones .

【Tenga en cuenta】: este es un dispositivo enchufable, no para cargar la batería. Siga el Plan de depilación incluido para una depilación adecuada. Se recomienda comenzar la prueba con la fuerza más baja y aumentar gradualmente la energía de acuerdo con la adaptabilidad de la piel individual. El producto ha pasado una estricta inspección y cumple con varios estándares de exportación.

ZKMAGIC Depiladora de Luz Pulsada, IPL Depiladora Laser Hielo Profesional, 999,900 Flashes para Mujer y Hombre, 2 Modos 5 Niveles Depilación Indolora para Cara, Brazos, Piernas, Axilas, Bikini € 89.99

Amazon.es Features 【Sistema de enfriamiento|10℃】Esta depiladora profesional de luz pulsada IPL tiene una función única de compresión de hielo, que puede aliviar la sensación de ardor en la piel. El sistema de enfriamiento incorporado preenfría la piel inmediatamente antes de la depilación, lo que aumenta en gran medida la comodidad del proceso de depilación.

【Seguro y sin dolor】La luz pulsada intensa puede romper el ciclo de crecimiento del vello, lo que le ayuda a conseguir una piel suave y sin vello. En comparación con los métodos tradicionales de depilación como la cera, el último dispositivo de depilación láser no dañará su piel y no causará ninguna sensación dolorosa. Incluso las zonas más sensibles son seguras de usar.

【Rápido y efectivo】La depiladora láser utiliza una nueva lámpara de tubo de cuarzo que es más duradera, segura y resistente al calor. La calidad es mucho mejor que otros productos con bombillas de vidrio, lo que hace que el flash sea más potente. El tiempo de ciclo se reduce en más de una semana y la sensibilidad de la piel se reduce en comparación con las versiones anteriores. Se consigue el mismo nivel de depilación y piel suave que en el salón de belleza después de 8-12 semanas.

【Apto para todo el cuerpo】La depiladora de luz pulsada para mujeres tiene 5 niveles de energía diferentes para adaptarse a las diferentes sensibilidades de la piel. Se recomienda utilizar 1-2 niveles si es la primera vez que utiliza este dispositivo de depilación. El MODO MANUAL se utiliza para depilar zonas pequeñas, como la línea del bikini, las axilas, los dedos y los labios; el MODO AUTOMÁTICO se utiliza para depilar zonas grandes, como los brazos, las piernas, el pecho y la espalda.

【Servicio de atención al cliente profesional】Si no se ve ningún efecto dentro de los 60 días, se hará una devolución incondicional. Retire los pelos superficiales antes de cada tratamiento para obtener mejores resultados. Si tiene alguna pregunta o sugerencia sobre la depiladora de luz pulsada ipl, no dude en ponerse en contacto con el equipo de servicio. Le asesoraremos profesionalmente en función de su situación personal.

IPL Depiladora de Luz Pulsada 999,000 Flashes, 5 Nivel de Energía, Sistemas de Depilación Dispositivo Profesional,para Piernas Cara Cuerpo € 79.99 in stock 2 new from €79.99

Amazon.es Features 【Dispositivo de depilación IPL】 La depilación mejorada utiliza la tecnología IPL (luz pulsada intensa), diseñada para ayudar a romper el ciclo de crecimiento del vello al enfocarse en la raíz o el folículo del cabello para ayudarlo a lograr la depilación y suavizar la piel. Después de 12 semanas, más Más del 90% del cabello crece lentamente y se reduce en general.

【Configuración de 5 niveles de energía】 Esta depilación IPL tiene 5 niveles de energía ajustables para adaptarse a diferentes sensibilidades de la piel y áreas de tratamiento. Diseño de 2 botones, fácil de usar y ajustar los niveles y modos de energía. Y la gran pantalla LCD, puede borrar el control del estado cuando opera.

【2 modos de flash ajustables】 La depilación IPL tiene dos modelos. El modo automático es adecuado para áreas de tratamiento grandes, como piernas, espalda, brazos; El modo manual se usa para áreas sensibles o más pequeñas, como las líneas del bikini, el labio superior y la axila.

【999 000 flashes actualizados】 El dispositivo de depilación IPL tiene 999 000 flashes, el doble de uso que los dispositivos de 500 000 flashes del mercado. Puedes compartirlo con toda la familia y amigos. Clínicamente probado, el sistema de depilación IPL es SEGURO para usar en casa para mujeres y hombres.

【Depilación económica en el hogar】 La depilación ha adaptado la tecnología para un uso seguro en la comodidad de su hogar. El depilador es suave, seguro, simple y conveniente para usar en casa.

Philips Lumea IPL Serie 8000: dispositivo de depilación con tecnología SenseIQ, 4 accesorios para el cuerpo, la cara, la zona del bikini y las axilas, con cable (modelo BRI948/00) € 559.99 in stock 1 new from €559.99

Amazon.es Features Eficacia probada: Philips Lumea IPL evita que el vello crezca para disfrutar de una piel suave y sin vello durante 12 meses y hasta un 92 % de reducción del vello en tan solo 3 sesiones

Tratamiento rápido: para empezar, sesiones cada 2 semanas y después solo una vez al mes, la mitad tratamientos que otras marcas. Depilar ambas piernas solo requiere 8,5 minutos

Tratamiento personalizado con SenseIQ: el sensor SmartSkin detecta tu tono de piel y te indica el ajuste de luz que puedes utilizar, mientras que nuestra aplicación gratuita te guía paso a paso por las sesiones

4 accesorios inteligentes de diseño curvo: los accesorios para el cuerpo, la cara, la zona del bikini y las axilas se adaptan perfectamente a las curvas del cuerpo y activan los programas más eficaces para cada zona

Con origen en los salones profesionales: Philips Lumea IPL se ha desarrollado en colaboración con científicos y dermatólogos profesionales, y se ha probado en más de 3000 mujeres

Depiladora de luz pulsada con 3 funciones HR/SC/RA, IPL depiladora láser con 9 niveles y 2 modos y 999,900 flashes depilación para mujer y hombre, cara, cuerpo, bikini, axilas € 109.99 in stock 2 new from €109.99

Amazon.es Features Última Tecnología IPL-La depilación IPL de AMINZER utiliza tecnología de luz pulsada intensa (IPL). La luz del sistema IPL apunta, elimina e inhibe la regeneración de los folículos pilosos para lograr una depilación rápida y permanente, y el área de irradiación del dispositivo de depilación se expande a 4 cm², lo que aumenta la velocidad de depilación en un 30 %, permitiendo belleza amantes de eliminar rápidamente grandes áreas de vello y ahorrar tiempo.

Funciones 3 en 1 Mejoradas-Este depiladora láser para mujeres tiene 3 funciones mejoradas para la depilación, SC,RA. Le permite lograr resultados de cuidado de la piel mientras elimina el vello. El dispositivo es imprescindible para cualquier persona que desee una piel suave.

999000 Flashes &Economic-Este Depiladora IPL ofrece 999.000 destellos de luz de alta intensidad que elimina rápidamente el vello no deseado.Está diseñado para 20-30 años de uso, sin embargo, la mayoría de los usuarios pueden disfrutar de una piel libre de vello, suave y sedosa después de unos pocos usos.Este dispositivo es económico con una larga vida útil por lo que es adecuado para uno o varios individuos.Está clínicamente probado para ofrecer resultados seguros y duraderos.

9 Niveles de Energía y 2 Modos-El depiladora luz pulsada tiene 9 niveles de energía y 2 modos. Personaliza tu nivel de energía exclusivo según tu color de pelo y tono de piel. El modo manual le permite eliminar cantidades pequeñas e individuales de vello, lo que es mejor para áreas sensibles como la línea del bikini (4 min), el labio superior y la axila (1 min). El modo automático elimina rápidamente grandes franjas de cabello.como los brazos, las piernas y la espalda (8 minutos).

Servicio al cliente de calidad Siempre nos esforzamos por ofrecer a nuestros clientes productos de alta calidad y asumimos toda la responsabilidad por cualquier producto defectuoso, incluso si la ventana de devolución está cerrada. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

