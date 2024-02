Inicio » Encuadernación desconocida Los 30 mejores daniel smith watercolor capaces: la mejor revisión sobre daniel smith watercolor Encuadernación desconocida Los 30 mejores daniel smith watercolor capaces: la mejor revisión sobre daniel smith watercolor 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Daniel Smith Aquarelli en tubo - 10 colores en tubos de 5 ml, 5 ml € 70.95 in stock 3 new from €70.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Set de acuarelas daniel Smith

10 tubos de 5 ml.

Colores: níquel amarillo azoico, dorado aussio, rosa claro, magenta quinacridón, morado imperial, moonglow, azul lunar, verde cascada, verde apatita auténtica, verde

Juego de colores seleccionados por el artista Jean Haines

Daniel Smith W/C 15Ml Secondary Set € 33.73 in stock 3 new from €33.73

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Daniel Smith Juego de 3 acuarelas

Contiene quinacridona naranja quemada - verde submarino - púrpura carbazol

Juego de colores mixtos de calidad extrafina

Hecho a mano en los Estados Unidos

Mezcla de colores con más colores que los colores primarios solos

DANIEL SMITH Tubo de pintura de acuarela extrafina de 15 ml, color negro lunar € 21.41 in stock 3 new from €15.12 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Daniel Smith Tubo de pintura de acuarela extrafina de 15 ml, negro lunar

DANIEL SMITH Juego de acuarela primaria extra fina, 3 tubos, 15 ml € 35.10 in stock 2 new from €35.10

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Daniel Smith Juego de 3 acuarelas

Juego de pintura primaria de calidad extrafina

Incluye rojo perileno, amarillo Hansa, mediano, ultramarino francés

Varios colores se pueden combinar

Hecho a mano en los Estados Unidos

Daniel Smith Extra Fine Watercolor Paint, Mineral Marvels, contains 36 unique mineral watercolor dot samples from Nature's palette (285900105) € 19.10 in stock 3 new from €17.40

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ideal para probar la amplia variedad de acuarelas de Daniel Smith

PrimaTek está hecho de minerales, incluyendo piedras semipreciosas

Cuenta con puntos extragrandes de las 36 acuarelas PrimaTek

Daniel Smith 285610006 Acuarela, multicolor € 40.50 in stock 2 new from €40.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Rhodonite Genuine, jadeite Genuine, Amethyst Genuine, Mayan Blue Genuine, hematite, piemontite Genuine

Fruta de la búsqueda de los geologi Daniel Smith, estos pigmentos únicos y exclusivos possiedono sorprendentes interesantes y texturas y propiedades granulanti

Los colores Daniel Smith son de gran calidad, tienen una intensa profundidad cromática, son densi y permiten la creaciones de cuadros audaci y expresivos

Fabricado en España

Daniel Smith : 66 Dot Hand Painted Watercolour Paint Chart € 12.00 in stock 2 new from €12.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tarjeta de 66 colores con puntos de acuarela

Tarjeta I - 66 muestras de color

Prueba el color de la pintura antes de comprar el tubo

Cada punto es una muestra seca de pintura

Daniel Smith MEzzi Godet - Set de 12 colores en caja de metal, 1 unidad € 68.00

€ 64.05 in stock 2 new from €64.05 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medio godet de puro pigmento

Cadmium yellow medium hue; quinacridona rosa; wisteria; rosas ultramarinas; moonglow; shadow violet; phtalo blue; lavender; cascade green; serpentine green; green apatita genuina; quinacridone gold

Una caja de 12 piezas de metal de regalo

Pigmentos extrafinos

Color consistente y resistente a los rayos solares

Daniel Smith A. C. Mstr. 5 ml W/C Set W/238 Dc € 73.54 in stock 1 new from €73.54 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Master Watercolor Set of 5 ml Tubes by Alvaro Castagnet

10 colores de agua seleccionados por Alvaro, incluye luz quemada

Incluye colores no disponibles en la línea de 5 ml

Todos los artículos están hechos a mano en Estados Unidos

Daniel Smith 6 x 5 ml Stella CANFIELDS Master Art.SETII, varios, 6 ml (paquete de 5), 5 unidades € 55.83 in stock 2 new from €55.83

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de acuarelas Daniel Smith

Pirrol Or. Rhodonite Cerulean Bl., Cobalt Bl. Violet Moonglow Green Gold

Daniel Smith 10 x 5 ml Pablo Rubens Master Artist Set, Azul, 5 ml (Paquete de 10), 50 € 78.90 in stock 3 new from €78.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de acuarelas daniel smith

Acuarela multicolor Daniel Smith 285610016 € 98.00 in stock 1 new from €98.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El paquete contiene 10 colores

Son adecuadas para pintura

Proporcionan intensidad cromática

Cada tubo tiene 5 ml

Daniel Smith Watercolour 15ml Tube (S1) - Neutral tint (0229) € 15.25 in stock 2 new from €15.25 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Created Using Over 30 Years Of Experience And Expertise

Daniel Smith Extra Fine Watercolor 15ml Paint Tube, Duochrome, Saguaro Green by Daniel Smith € 15.25 in stock 1 new from €15.25 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DANIEL SMITH es el innovador fabricante de hermosas acuarelas para artistas de todo el mundo, y hace la mayor gama de acuarelas de cualquier fabricante, más de 240 colores.

Duocromo Oceanic cambia entre un sutil oro verde y un brillante brillo dorado metálico. Acuarelas Duocromo, parte de la colección de acuarelas luminiscentes DANIEL SMITH, alternan entre dos colores diferentes dependiendo de la luz reflectante.

Excelente resistencia a la luz, transparente, granulada, no mancha. La colección de colores más de 240 incluye las emocionantes acuarelas PrimaTek hechas de minerales (como amatista)

PW 20, PW 6. Más otros colores únicos (como Moonglow) no disponibles en otros lugares, y acuarelas luminiscentes que permiten a los artistas capturar los colores luminiscentes que existen en la naturaleza que las acuarelas regulares no pueden capturar

Cumple con la norma ASTM D4236

DANIEL SMITH 4 oz Buff Titanio W/C de Tierra € 20.73 in stock 2 new from €20.73 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Buff Titanium Watercolor Ground

4 oz jar

Allows you to use watercolor paint on most surfaces

Pigmento de titanio Buff

Hecho a mano en EE.UU.

Daniel Smith : Watercolour Ground : 118ml : Pearlescent White € 23.75 in stock 2 new from €23.75 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pintura de acuarela blanca perla molida

Transparente

Permite el uso de pintura de acuarela en la mayoría de superficies

Funciona mejor con papel, cartón o lienzo

113 g (4 onzas) de vidrio READ Los 30 mejores Chaquetas Adidas Hombres capaces: la mejor revisión sobre Chaquetas Adidas Hombres

Daniel Smith Tubo de pintura de acuarela extrafina de 15 ml, índigo € 21.41 in stock 3 new from €16.80 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Daniel Smith Acuarelas extra finas (índigo) 1 pieza SKU # 1874149MA

Daniel Smith 285650009 Godet - Juego de acuarelas rellenas a mano € 101.44 in stock 2 new from €94.02 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 15 medios godet rellenos a mano en una cómoda caja de viaje bonus de 1 posiciones libres

Goma arábica pura con solo pigmentos sin añadir ceras ni aditivos

Phthalo Blue gs, quinacridone rosa, buff titanium, raw umber, cerulean blue chr., hansa yellow m., ultramarine blue, burnt sienna

Goethite (brown ochre), indian red, jane's grey, phthalo green bs, permanent alizarin crimson, pyrrol Scarlet, quinacridone gold

Fabricado en EE. UU

Daniel Smith Watercolour 15ml Tube (S1) - Transparent Red Oxide (0130) € 21.41 in stock 2 new from €15.28 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DANIEL SMITH es el innovador fabricante de hermosas acuarelas para artistas de todo el mundo, y hace la mayor gama de acuarelas de cualquier fabricante, más de 240 colores. La colección de más de 240 colores incluye las emocionantes acuarelas PrimaTek hechas de minerales (como amatista) además de otros colores únicos (como Moonglow) no disponibles en otros lugares, y acuarelas luminiscentes que permiten a los artistas capturar los colores luminiscentes que existen en en la naturaleza que

Una naranja quemada altamente transparente le encanta mezclarse con la lámpara negra, instalándose debajo de ella, mezclando con ella para crear tonos de canela y tabaco. El fuego parece bailar en las paredes ya que su melocotón se mete con el negro. Increíblemente cálido y no mancha, puedes crear efectos impresionantes. Glaseado sobre el ocre francés para un cálido brillo junto a la chimenea o colócalo sobre sí mismo para un rico y brillante ocre rojo que no tiene igual.

Excelente resistencia a la luz, transparente, granulado, antimanchas

PR 101

Cumple con la norma ASTM D4236, D5067

Daniel Smith Extra Fine Watercolor Paint, Watercolor Confetti, contain 36 unique watercolor dot samples (285900101) € 16.95 in stock 2 new from €16.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Daniel Smith Las tarjetas de puntos de color son perfectas para llevar

Ideal para probar hermosos colores y aprender sobre pigmentos

Uso para mejorar o crear obras de arte

Para diario, letras, tarjetas, bellas artes, manualidades

Dimensiones: 3.4 pulgadas de largo x 3.5 pulgadas de ancho x .6 pulgadas de alto

Daniel Smith Caja Viaje Set Tubos Primarios 5ML + Fondo, 6 Colores Esenciales, 7 Piezas € 85.98 in stock 1 new from €85.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Set de viaje tubos de 5 ml + fondo

Hansa Yellow; New Gamboge; Quinacridone Rose, Pyrrol Scarlett; Phtalo Blue; French Ultramarine

Cómoda caja de viaje

Pigmentos extra finos

Color consistente y resistente a los rayos solares

Daniel Smith Watercolour 15ml Tube (S2) - Quinacridone Coral (0088) € 17.99 in stock 3 new from €17.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 284600088 Model 284600088 Color Coral,White Is Adult Product

Daniel Smith Watercolour 15ml Tube (S2) - Bloodstone Genuine (0193) € 24.57 in stock 3 new from €20.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DANIEL SMITH es el innovador fabricante de hermosas acuarelas para artistas de todo el mundo, y hace la mayor gama de acuarelas de cualquier fabricante, más de 240 colores. La colección de más de 240 colores incluye las emocionantes acuarelas PrimaTek hechas de minerales (como amatista) más otros colores únicos (como Moonglow) no disponibles en otros lugares, y acuarelas luminiscentes que permiten a los artistas capturar los colores luminiscentes que existen en la naturaleza que las acuarelas regulares no pueden capturar

La piedra de sangre es legendaria por sus propiedades místicas, mágicas y medicinales. Sagrado para los cristianos, que creen que las gotas rojas oscuras en este jaspe verde representan la sangre de Cristo. Nuestra piedra de sangre auténtica es parte de nuestra línea de excelentes acuarelas PrimaTek pigmentadas de forma natural. Su tono de masa de berenjena intenso y aterciopelado se desarrolla en un lavado gris cálido que se levanta maravillosamente y proporciona gratificación inmediata cuando se trata de granulación, ya sea en papel prensado en caliente o en frío. La piedra de sangre se mezcla muy bien con cada una de nuestras más de 240 acuarelas y es especialmente maravillosa con rodonita transparente auténtica y naranja quemado de quinacridona.

Excelente resistencia a la luz, transparente, granulado, no mancha

Mineral de piedra de sangre

Cumple con la norma ASTM D4236

Daniel Smith Watercolour 15ml Tube (S2) - Quinacridone Gold (0089) € 25.50 in stock 2 new from €20.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 284600238 Model 284600238 Color Gold

Daniel Smith : Watercolour Paint : 15ml : Aussie Red Gold : Series 2 € 17.96 in stock 2 new from €17.96 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ausse Red Gold

Transparente

Excelente resistencia a la luz, baja mancha

Serie 2

Hecho a mano en Estados Unidos

DANIEL SMITH Pintura de acuarela de mezcla mineral, juego de 9 piezas, 9 unidades € 54.54 in stock 1 new from €54.54 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Setda Viaje Tubos 5ML + Fondo

RHODONITE GENUINE; JADEITE GENUINE; AMETHYST GENUINE; MAYAN BLUE GENUINE; HEMATIAS GENUINE; PIEMONTITE GENUINE

Cómoda caja de viaje

Pigmentos extra finos

Color consistente y resistente a los rayos solares

DANIEL SMITH Tubo de pintura extrafino de acuarela de 15 ml, azul cobalto € 26.12 in stock 2 new from €26.12 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Daniel Smith Tubo de pintura extra fino para acuarela de 15 ml, azul cobalto

Daniel Smith Watercolour 15ml Tube (S1) - Phthalo Blue (RS) (0119) € 22.31 in stock 2 new from €16.80 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Daniel Smith es el innovador fabricante de hermosas acuarelas para artistas de todo el mundo, y hace la mayor gama de acuarelas de cualquier fabricante, más de 240 colores. La colección de más de 240 colores incluye las emocionantes acuarelas PrimaTek hechas de minerales (como amatista) además de otros colores únicos (como Moonglow) que no están disponibles en otros lugares, y acuarelas luminiscentes que permiten a los artistas capturar los colores luminiscentes que existen en en la naturaleza que

Un potente color azul con un tono ligeramente rojo, este popular pigmento es valorado por su fuerza y economía, solo un poco de pintura puede colorear todo un cielo. Un toque de color azul ofrece una gama completa de valor. Mezcla colores oscuros para sombrear y sombras combinando azul Phthalo con rosa quinacridona. Utiliza la calidad transparente de Phthalo Blue para crear recipientes y agua alrededor de los tallos

Excelente resistencia a la luz, transparente, sin granulación, manchas

PB 15

Cumple con la norma ASTM D4236, D5067 READ Los 30 mejores Libretas Mr Wonderful capaces: la mejor revisión sobre Libretas Mr Wonderful

DANIEL SMITH Tubo de pintura extrafino de acuarela de 15 ml, verde perileno € 23.83 in stock 2 new from €17.70 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DANIEL SMITH es el innovador fabricante de hermosas acuarelas para artistas de todo el mundo, y hace la mayor gama de acuarelas de cualquier fabricante, más de 240 colores. La colección de más de 240 colores incluye las emocionantes acuarelas PrimaTek hechas de minerales (como amatista) además de otros colores únicos (como Moonglow) no disponibles en otros lugares, y acuarelas luminiscentes que permiten a los artistas capturar los colores luminiscentes que existen en la naturaleza que

Si quieres añadir un toque atmosférico o emocional a tu trabajo, luego aprieta un poco de verde perileno transparente en tu paleta. Exhibe un tono de masa casi negro que se extiende a un hermoso lavado azul/verde sin producir barro, un color perfecto para delinear sombras o crear paisajes de humor, horizontes ominosos y mares tormentosos. Un pigmento de tinte medio con intensidad y suavidad, el verde perileno es altamente soluble y fácil de usar. Esmalte bajo o sobre otros colores, "un color muy genial", permitió uno de nuestros artistas/probadores más exigentes.

Excelente resistencia a la luz, semitransparente, no granulado, manchas medias

PBk 31

Cumple con la norma ASTM D4236

