Los 30 mejores Cuentakilometros Bicicleta Inalambrico capaces: la mejor revisión sobre Cuentakilometros Bicicleta Inalambrico

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Cuentakilometros Bicicleta Inalambrico?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Cuentakilometros Bicicleta Inalambrico del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Qomolo Cuentakilómetros para Bicicleta, Impermeable Inalámbrico Velocímetro para Bicicleta, Muti-Funcion Ciclocomputador Ciclismo con Cronómetro, Temperatura,Hora,Ordenador Odómetro de Bicicleta € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Pantalla en 5 idiomas y Modo de luz de Fondo】Soporte para 5 sistemas de idiomas: inglés, alemán, francés, español, italiano. Para satisfacer las necesidades lingüísticas de ciclistas de diferentes países. La pantalla LCD retroiluminada proporciona una alta visibilidad durante el día y la noche y se puede configurar en un modo de retroiluminación verde. Puede ver los datos en la oscuridad. lo que ayuda a ver de forma fácil y clara sus datos de ciclismo de un vistazo en cualquier momento.

【Multifuncional】El ciclocomputador Qomolo total tiene 19 funciones, Además de las funciones básicas, también tiene un cronómetro, consumo de calorías, visualización de velocidad de simulación, y almacena y actualiza automáticamente el tiempo de conducción diario y el kilometraje durante casi una semana, etc.

【Múltiples datos mostrados simultáneamente】Permite que se muestren varios datos en una pantalla, la hora, la fecha, la temperatura y la velocidad de conducción son claras de un vistazo y proporcionan una variedad de estadísticas de conducción presionando la tecla [MODE] para que pueda captar claramente el proceso de diferentes funciones sin tener que hacerlo. molestarse en cambiar otras interfaces con frecuencia.

【Diseño Inalámbrico y Resistente al Agua】 En comparación con un ciclocomputador con cable, ya no hay necesidad de preocuparse por los cables enredados en el manillar, lo que se vuelve más conveniente al conducir. Y no hay necesidad de preocuparse por el día lluvioso. PERO no lo pongas bajo la lluvia o bajo el agua durante más tiempo. Tenga en cuenta que el leve sonido de traqueteo del dispositivo es un fenómeno normal, que resulta del diseño de la función automática inalámbrica.

【Ahorro de Energía y ENCENDIDO / APAGADO AUTOMÁTICO】Estado sin ejercicio, suspensión automática y ahorro de energía, solo muestra la hora actual, interruptor de vibración incorporado, se enciende automáticamente cuando se conduce la vibración, también puede presionar cualquier tecla para encender. La computadora para bicicleta es adecuada para bicicletas de montaña, bicicletas de carretera, bicicletas plegables y otras bicicletas comunes. pero siga las instrucciones de instalación.

YS Cuenta Km Inalámbrico Impermeable Cuentakilómetros Para Bicicleta ,Auto Despierta,Velocimetro Bicicleta HD De Pantalla LCD Con Retroiluminación,Muti-Funcion Para Bici De Montaña ( Type B) € 11.99

€ 9.19 in stock 2 new from €9.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Inalámbrico e impermeable】: El diseño inalámbrico también evita el cableado complicado y facilita la instalación. Nuestro cuentakilómetros para bicicleta uso modelos digitales más avanzados en lugar de datos analógicos para transmitir una señal, material más calificado para una transmisión de datos más estable. Combinó material tanto de ABS como de PC, lo que permite una fuerte corrosión por desgaste,resistencia imapct y impermeable. Puede usar aunque está lloviendo o bajo el sol abrasador.

【Pantalla LCD Grande】 Dos modos(Retroiluminación diurna y nocturna).Color verde y blanco para ayudarle a ver los datos entre la noche y el día de manera clara y sencilla. Es decir, en el lugar donde la luz es insuficiente, puede ver claramente la pantalla en en el cuentakilómetros para bicicleta. Además agregamos la función de guardado automático de datos para ciclocomputador. Sus datos se guardarán de forma segura después de cambiar la batería.

【Modo De Reposo y Despertador Automático】Cuentakilómetros para bicicleta después de que no haya entradas de señal de 300 segundos, la pantalla entrará en modo de espera con pantallas LCD de reloj. Cuando usted presiona cualquier botón, esta cuentakilómetros para bicicleta se activará automáticamente y mostrará los datos antes. Y es ventajoso ahorrar energía de la batería.

【Multifuncionales y Ajustamiento des Botones 】 La computadora inalámbrica puede medir la velocidad, la distancia y el tiempo de viaje de los ciclistas o entusiastas del ejercicio físico mientras montando. En comparación con el modo de golpeteo, este mostrador para bicicletas usa una configuración clave que funciona bien bajo la lluvia incluso con guantes, y no se preocupe por activar los botones fácilmente cuando levanta el tacómetro o lo lleva descuidadamente con la mano.

【Todas las Bicicletas son Adecuadas】Cuentakilómetros para bicicleta funciona bien para medir velocidad, DTM (tiempo de conducción del viaje ) , ODO ( millas totales ), TM( tiempo total de conducción) ,DST (distancia de viaje ), AVS (velocidad media) , MXS (velocidad máxima), configuración de kilómetros y millas, etc. El tamaño pequeño, el diseño liviano e inalámbrico lo hacen adecuado para la mayoría de bicicletas.

XOSS G Bicicleta Computadora Ciclismo GPS Inalámbrico Velocímetro de Bicicleta Odómetro Rastreador de Ciclismo Impermeable Bicicleta de Carretera MTB Bicicleta Bluetooth € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【CHIP GPS DE ALTA SENSIBILIDAD INTEGRADO CON COMPUTADORA PARA BICICLETA INALÁMBRICA support Admite 4 tipos de sistemas de posicionamiento. Posicionamiento de disponibilidad rápida-global y modo de pausa automática: cuando se detiene de acuerdo con la ubicación del GPS, pausa automáticamente el registro.

【SOPORTE DE TRANSMISIÓN DE DATOS a STRAVA】 Cargue datos a la APLICACIÓN XOSS a través de Bluetooth y sincronícelos con Strava al mismo tiempo.La aplicación XOSS requiere IOS 11 y superior, Android 8.0 y superior.

【3 PÁGINAS, 9 CLASES DE DATOS】 Te ayuda a ejercitarte científicamente: velocidad actual, tiempo de ciclismo actual, distancia de ciclismo actual; Velocidad media, altitud, pendiente; Velocidad máxima, reloj actual, kilometraje total.

【MODO DE LUZ DE FONDO AUTOMÁTICO, PANTALLA DE ÁNGULO ADAPTABLE】 Tres modos de retroiluminación: retroiluminación automática, retroiluminación normal y retroiluminación cerrada ; Pantalla LCD antirreflejo, aún visible bajo una luz intensa durante el día ; Hay datos claros en un ángulo inclinado cuando está montando.

【CARGA USB, DURACIÓN DE LA BATERÍA HASTA 25 Hrs, IPX7 IMPERMEABLE】 Hay una base de montaje para computadora para bicicleta y dos bandas de goma en el paquete. Puede usarlos para instalar XOSS G en su potencia o manillar fácilmente.Hay manuales en varios idiomas en la aplicación XOSS.Ofrecemos una garantía de un año.Desde la fecha de compra, si tiene algún problema, no dude en contactar nosotros a través de correo electrónico u otros canales. Haremos todo lo posible para resolverlo.

IWILCS Velocímetro inalámbrico Bicicleta, Computadora de Bicicleta Impermeable, Velocímetro Bici, Cuentakilómetros para Bicicleta Inalámbrica con Pantalla LCD y 5 Idiomas € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Cinco Idiomas]: el velocímetro de la bicicleta está hecho de materiales de alta calidad, que es muy duradero, y el velocímetro se puede cambiar a 5 idiomas: inglés, alemán, francés, holandés, español, para que no tenga que preocuparse, puede Establezca el idioma libremente, lo cual es conveniente. Es mejor que lo use.

[Multifunción]: este odómetro para bicicleta tiene una variedad de funciones prácticas, que incluyen tiempo de conducción, valor máximo, valor promedio, velocidad, etc., y la pantalla LCD solo muestra el reloj después de 4 minutos de inactividad para ahorrar energía de la batería. se activará automáticamente para rastrear su velocidad y distancia.

[Retroiluminación]: el odómetro de la bicicleta está equipado con una pantalla LCD con función de iluminación nocturna, por lo que el odómetro de la bicicleta proporciona retroiluminación para la pantalla, ya sea que esté montando una bicicleta durante el día o por la noche, puede leer todos los datos de manera fácil y clara

[Fácil de Instalar y Usar]: puede instalar rápidamente el velocímetro en el manillar de la bicicleta sin herramientas adicionales. Puede operar y controlar con botones. Es muy fácil de usar. Puede detectar mejor la información y proporcionarle datos precisos.

[Amplia Gama de Aplicaciones]: el Velocímetro inalámbrico Bicicleta es de tamaño pequeño, fácil de transportar, de rendimiento estable y resistente al agua. Es muy adecuado para la mayoría de tipos de bicicletas, etc. Puede usarlo para medir velocidad, distancia, tiempo de conducción, calorías, etc. Para las personas que hacen ejercicio o los ciclistas, es un ayudante importante e indispensable. READ Los 30 mejores Rodillo Masaje Muscular capaces: la mejor revisión sobre Rodillo Masaje Muscular

Balippe Cuentakilómetros para Bicicleta, Inalámbrico Impermeable Velocímetro de Bicicleta con 20 Funciones, Cuentakilómetros Bicicleta con Pantalla LCD, para Bicicleta, Compatible, Portátil € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 20 funciones múltiples: el velocímetro de la bicicleta tiene 20 funciones diferentes, medición de velocidad, distancia, tiempo de conducción, contador de calorías, registro de datos de conducción de 2 bicicletas, almacenamiento automático y actualización de los datos de conducción de los últimos 7 días, cronómetro, odómetro, reloj, temperatura, 5 idiomas de interfaz y más. El ciclocomputador es adecuado para todos los usuarios, aficionados al ciclismo, niños o principiantes.

Inalámbrico e impermeable: con tecnología de transmisión de radio de baja frecuencia, el diseño inalámbrico facilita la instalación. Gracias a su impermeabilidad IPX6, el ciclocomputador ofrece alta precisión y comodidad incluso en condiciones de lluvia intensa y humedad al aire libre. La distancia entre el sensor inalámbrico y el ciclocomputador debe ser ≤ 60 cm, y la distancia entre el sensor y el imán debe ser ≤ 5 mm; de lo contrario, no funcionará.

Diseño de retroiluminación y visualización de varios datos simultáneamente: la pantalla LCD no tiene puntos ciegos reflectantes. El diseño LCD retroiluminado facilita la lectura de datos incluso de noche. Permite que se muestren varios datos en una pantalla, la hora, la fecha, la temperatura y la velocidad de conducción son claras de un vistazo y brindan una variedad de estadísticas de conducción presionando el botón [MODE] para que pueda comprender claramente el proceso de varias funciones.

Pantalla LCD digital y de 5 idiomas: la pantalla digital LCD le ofrece garantías de que puede leer fácilmente sus estadísticas. Este ciclocomputador también se puede cambiar a 5 idiomas: alemán, francés, inglés, español, italiano. Puedes compartirlo con tus amigos y familiares sin ningún obstáculo.

Encendido / apagado automático: el velocímetro de la bicicleta cambia al modo de suspensión después de 5 minutos sin ninguna entrada de señal, sin apagar y ahorra energía automáticamente. Cuando mueva la bicicleta, se activará y volverá a mostrar los datos. Adecuado para la mayoría de tipos de bicicletas de exterior: bicicletas de montaña, bicicletas de carrera, bicicletas eléctricas, bicicletas plegables, etc.

EIVOTOR Velocimetro Bicicleta & Cuentakilómetros & Ciclocomputadores Inalámbrico, Impermeable Odómetro Bicicleta, Ciclocomputador Ordenador Ciclismo con Pantalla retroiluminada Distancia Seguimiento € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Portátil & Multifuncional】Con el pequeño tamaño y el peso ligero, es fácil de transportarlo e instalarlo. Pero con múltiples funciones para satisfacer sus diferentes necesidades: AUTO ON/OFF , velocidad actual, cuentakilómetros, distancia de trayecto, velocidad máx, velocidad promedio y más.

【Inalámbrico】 Fabricado con tecnología inalámbrica de alta calidad, el tacómetro de la bicicleta proporciona una transmisión inalámbrica estable y garantiza la precisión de los datos de conducción. (Las partes deben usarse en los lugares correctos: la distancia entre el sensor y el imán debe ser de 5 mm, y entre el sensor y la computadora para bicicletas, dentro de los 60 cm.)

【Pantalla LCD con retroiluminación】La computadora de ciclo con la luz de la parte posterior verde le permite leer el digital claramente en la noche oscura profunda o en el túnel largo. Sólo toque en el SET y MODO, se activará la luz de fondo. Y con el fácil de leer gran pantalla LCD de pantalla, se puede disfrutar de la digital de forma fácil y remota.

【Impermeable】Diseño resistente al agua. Gracias a la protección contra salpicaduras, puede funcionar con lluvia ligera, pero no se puede utilizar bajo el agua.Debido a las actualizaciones de la apariencia del producto, se enviarán al azar "No Product Logo" y "INBIKE Logo Products". Algunos productos son versiones más recientes del soporte. No afecta el uso del producto.

【Fácil de usar & Servicio post-venta】Cronómetro, temporizador, despertador automático, interruptor KMH / MPH ... Todas estas funciones se pueden realizar con solo 2 botones.Ofrecemos 6 meses de servicio de garantía, soporte técnico de por vida. Si necesita instrucciones en Español, contáctenos y le proporcionaremos un manual de usuario en alemán en formato PDF. ● E-mail: [email protected]

Gafild Cuentakilómetros para Bicicleta Inalámbrica, LCD Computadora de Bicicleta Impermeable Velocímetro Bici con 32 Funciones y 9 Idiomas € 14.49

€ 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Retroiluminación LED Digital - Cuenta con una gran pantalla LCD (2.4 * 1.6 pulgadas) junto con retroiluminación nocturna desde la que puede leer datos fácilmente. El ciclocomputador inalámbrico puede activarse automáticamente cuando se encuentra en condiciones de poca luz, por lo que siempre puede realizar un seguimiento cuidadoso de sus estadísticas.

Grabación de Datos Precisa - Adopta un chip inteligente de alta calidad y tecnología de transmisión inalámbrica antiinterferencias para garantizar una mayor capacidad de reconocimiento. La distancia de recepción entre la computadora de la bicicleta y el sensor puede alcanzar hasta 60 cm, lo que hace que los datos sean precisos y estables.

Múltiples Funciones - Velocímetro tiene un total de 32 funciones, incluidas 18 funciones de conducción, 10 funciones de visualización y 4 configuraciones para satisfacer plenamente sus necesidades de conducción. Con las funciones adicionales para decirle cuántas calorías y cuánta grasa quemó. Adecuado para ciclistas y deportistas ambiciosos.

Configuración de 9 Idiomas - El odómetro inalámbrico para bicicletas contiene 9 idiomas a su disposición, que incluyen CN / UK / DE / FR / JP / IT / ES / SE / NL. Provisto de 2 manuales de instrucciones completos en inglés y alemán para una fácil instalación. También puede configurar el tamaño del neumático usted mismo.

Resistente al Agua y Versátil - Con grado de impermeabilidad IPX7, el ciclocomputador le permite realizar un seguimiento de su velocidad, distancia y tiempo de conducción incluso en días lluviosos, y disfrutar de su experiencia de ciclismo libremente. Ampliamente utilizado para caminatas, montañismo y otras actividades al aire libre para quemar calorías y mantenerse en forma.

SKYSPER Cuentakilómetros para Bicicleta, Computadora de Bicicleta Inalámbrica IP66 Impermeable Velocímetro Odómetro con Pantalla LCD de Retroiluminación Multifuncional para Ciclismo € 16.99 in stock 2 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Multifunción】11 Funciones + 4 Menú, solo presione la tecla M para cambiar la interfaz a voluntad, N tipos de funciones se pueden combinar a voluntad; La función de velocidad, distancia, tiempo, reloj, cronómetro, etc. son útiles tanto para aficionados como para profesionales.

【Diseño inalámbrico e impermeable】 Diseño totalmente impermeable e inalámbrico, más fácil de instalar y más seguro de usar. El indicador de velocidad de bicicleta resistente al agua y al polvo IP66 es adecuado para cualquier entorno o clima. El diseño moderno y nuevo hace que este velocímetro inalámbrico para bicicleta sea aún más duradero. La computadora para bicicleta proporciona una gran precisión incluso en condiciones de lluvia intensa y humedad en el exterior.

【Pantalla LCD y retroiluminación verde】 Gran retroiluminación LCD, la retroiluminación verde le permite leer digitalmente claramente en la noche profunda o en el túnel largo. Pantalla FSTN fácil de leer al montar en bicicleta. Presione los botones MODE y SET durante 3 segundos al mismo tiempo, el modo de iluminación de la luz de fondo se activará o desactivará. La suspensión automática en estado inmóvil puede despertarse rápidamente cuando se detecta una vibración o presionar cualquier botón.

【Portátil y práctico】 La computadora para bicicletas es muy pequeña y liviana, no es necesario emparejarla. Se puede montar fácilmente en la rueda delantera de su bicicleta. La distancia entre el sensor y la computadora para bicicleta inalámbrica no debe exceder los 60 cm, el sensor y el imán no deben exceder los 3 mm, de lo contrario no funcionará.

【Ampliamente utilizado】 Se aplica al ciclismo Bicicleta de carretera, bicicleta de montaña, bicicleta plegable, bicicleta municipal, bicicleta de pozo / bicicleta de tierra. No importa el tamaño del neumático, se puede configurar. También se puede utilizar para practicar senderismo, escalada en roca y muchas otras actividades al aire libre divertidas y aventureras. No se limita al tamaño de su bicicleta, sino que siga las instrucciones de instalación.

Wasenir Cuentakilómetros para Bicicleta, Impermeable Computadora de Bicicleta, Velocímetro inalámbrico Bicicleta con Pantalla 2,8 Pulgadas Grande LCD de Retroiluminación para Speed Track € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Computadora para bicicleta de alta calidad: nuestro odómetro para bicicleta utiliza modelos digitales avanzados para transmitir una señal. Material calificado para una transmisión de datos más estable. Combinó material ABS y PC, lo que permitió una alta resistencia a la corrosión y al agua. Se puede usar bajo la lluvia o el sol abrasador.

Pantalla grande y fácil de leer: pantalla LCD de 2,8 pulgadas y los números son lo suficientemente grandes para leer. La pantalla grande con LCD retroiluminada en verde proporciona una alta visibilidad durante el día y la noche, toque suavemente MODE o SET para activar la pantalla de retroiluminación.

Función múltiple: 20 funciones de gran alcance para satisfacer sus diferentes necesidades de conducción. Operación simple para que las personas rastreen su ciclismo al aire libre en tiempo real y distancia. El sensor de movimiento interno activará la computadora automáticamente cuando comience a montar en bicicleta.

Diseño inalámbrico e impermeable: El velocímetro IP65 para bicicleta resistente al agua y al polvo es adecuado para cualquier entorno o clima. Material ecológico de alta tenacidad, se puede utilizar durante mucho tiempo. Puede usar esta computadora para bicicleta incluso en días lluviosos, pero le recomendamos evitar la exposición prolongada a la lluvia o al agua.

Adecuado para la mayoría de bicicletas: adecuado para bicicletas de calle, bicicletas de montaña, bicicletas plegables, bicicletas públicas, bicicletas de boxes / ATV. Se puede configurar independientemente del tamaño del neumático. También se puede utilizar para practicar senderismo, escalada y muchas otras actividades divertidas y aventureras al aire libre. Nota: No puede instale el imán en los radios (barras de metal) con un diámetro superior a 4.2 mm.

Sigma 09162 Ciclocomputador, Negro, Talla Única € 39.95

€ 28.45 in stock 13 new from €28.45

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Comparación velocidad actual/promedio

Visualización eta (hora/temporizador/distancia)

Distancia recorrida y tiempo de recorrido

EIVOTOR Cuentakilómetros Inalámbrico Bicicleta,Ciclismo Ordenador Multifunción, Velocímetro Ciclismo Rastreador Impermeable con Pantalla LED de Retroiluminación para Ciclismo Speed Track Distancia € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★【Inalámbrico】Adoptar la tecnología inalámbrica de alta calidad, el velocímetro proporciona una transmisión inalámbrica estable para garantizar la exactitud de los datos de conducción (en la posición correcta: la distancia entre el sensor y el imán es de 3 mm, la distancia entre el sensor y el ordenador de la bicicleta es inferior a 80 cm)

★【Fácil de Usar】Solo 2 botones para completar la velocidad, distancia, tiempo, temperatura, calorías, velocidad máxima, velocidad media y otras funciones.Además, nuestro velocímetro también tiene navegación automática, puede navegar por los datos con sólo un clic.

★【Modo Nocturno】Simplemente pulse el botón "configuración" para encender / apagar la luz.Un backlight LED de hasta 4 minutos le ayudará a ver los datos en la oscuridad.

★【Diseño Impermeable】Funciona normalmente en días lluviosos.Nota: no es adecuado para su uso a largo plazo bajo fuertes lluvias. Por favor, limpie después de su uso.

★【El Paquete Incluye】Contador de bicicleta 1x, transmisor inalámbrico 1x, 1xaimant, soporte 1x, base 1x, tuerca 1x, cremallera 4x, batería 2x, Goma 1x, manual 1x.Ofrecemos

KASTEWILL Inalámbrico Cuentakilómetros de Bicicleta Impermeable Bici Velocímetro de Bicicleta con Español 23 Funciones con LCD Iluminar Computadora para Bicicleta Ciclocomputadores Odómetro Podómetro € 16.49 in stock 2 new from €16.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Pantalla HD LCD : El KASTEWILL velocímetro de bicicleta tiene retroiluminación verde y pantalla LCD digital, sin punto ciego reflectante, los datos se pueden ver claramente desde cualquier ángulo. Presione cualquier botón durante la noche 19: 00-7: 00, la luz de fondo verde se mantendrá durante 4 segundos automáticamente. Puede leer todos los datos con facilidad y claridad.

23 Funciones y Amplia Aplicación : 23 funciones para bicicletas de velocidad, distancia, tiempo de montar, calorías, temperatura el cronómetro, etc. Aplicable con la mayoría de las computadoras para bicicletas, ciclismo en ruta, bicicletas de montaña, bicicletas plegables, bicicletas comunes, bicicletas de pit/bicicletas de tierra. También se puede utilizar para practicar senderismo, escalada y muchas otras actividades de aventura al aire libre.

Impermeable y Garantía de 12 Meses : Hecho de material impermeable IPX7, protección a prueba de agua, no se verá afectado en días de lluvia, pero no puede dejarse en el agua durante largos períodos de tiempo ni exponerse a tormentas. Material ecológico de alta tenacidad, se puede utilizar durante mucho tiempo. KASTEWILL cuentakilómetros para bicicleta, garantía gratuita por 12 meses y servicio de arte 24/7.

Inalámbrica y Automático : KASTEWILL computadora para bici tiene anti interferencias inalámbricas de alto rendimiento, fácil de leer. Es muy conveniente y rápido registrar la velocidad y las millas sin demora. 300 segundos sin entrada de señal, la pantalla mostrará el modo de espera, este equipo de ciclo se despertará automáticamente cuando cualquier señal es introducida o se presiona cualquier botón.

6 Idiomas : esta computadora para bicicleta tiene 6 idiomas: español, inglés, alemán, francés, italiano y holandés. Puede cambiar el idioma según sea necesario. Tiene una transmisión inalámbrica estable que garantiza datos precisos de su ciclo, Pequeño tamaño, diseño de peso ligero hacen que el odómetro de la bicicleta más cómoda y duradera.

Cuentakilómetros para Bicicleta, otumixx Impermeable Velocímetro Inalámbrico de Bicicleta 29 Funciones Ordenador de Bicicleta con Pantalla LCD Computadora de Bicicleta para Ciclismo Speed Track € 13.99

€ 12.99 in stock 2 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【 29 Funciones 】 otumixx cuentakilómetros para bicicleta con 29 Funciones para satisfacer sus diferentes necesidades de manejo. Funciona bien para medir la velocidad actual / máxima, la distancia, el tiempo de conducción. Esta computadora para bicicleta con velocímetro puede satisfacer sus diferentes necesidades de conducción.

【 Pantalla LCD 】 La cuentakilómetros de bicicleta tiene retroiluminación verde y pantalla LCD digital, puede leer todos los datos de forma fácil y clara por la noche. La función automática de espera y activación ayuda a ahorrar energía. Presione los botones MODE durante 3 segundos para activarlos.

【 Inalámbrico e Impermeable 】 Diseño completamente sellado e inalámbrico, más fácil de instalar y más seguro de usar. El ordenador para bicicleta resistente al agua y al polvo es adecuado para cualquier entorno o clima. Puede usar esta velocímetro para bicicleta incluso en días lluviosos, pero le recomendamos evitar la exposición prolongada a la lluvia o al agua.

【 Fácil de Instalar 】 La cuentakilómetros para bicicleta es muy pequeña y liviana, no se necesitan herramientas, la computadora resistente al agua puede montarse fácilmente en la rueda delantera de su bicicleta. La distancia entre el sensor y la cuentakilómetros para bicicleta inalámbrica no debe exceder los 60 cm, el sensor y el imán no deben exceder los 3 mm, de lo contrario no funcionará.

【 Compatibilidad 】 Aplicable a Ciclismo de carretera, bicicleta de montaña, bicicleta plegable, bicicleta comunitaria, bicicleta de pozo / bicicleta de tierra. No importa el tamaño del neumático, se puede configurar. READ Los 30 mejores Navaja Multiusos Supervivencia capaces: la mejor revisión sobre Navaja Multiusos Supervivencia

iGPSPORT Ciclocomputador GPS iGS20E Computadora Bicicleta Inalámbrica Ciclismo Cuentakilometros Bici € 54.99 in stock 1 new from €54.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ GPS DE ALTA SENSIBILIDAD: Adquiera rápidamente los satélites para un posicionamiento preciso, rastree la distancia, la rapidez y el recorrido

✔ FÁCIL DE USAR Y LEER: Diseño ligero, sin necesidad de instalación, visualización de 12 datos en 3 páginas, operación sencilla con 2 botones, pantalla altamente visible en luz solar intensa

✔ BATERÍA DURADERA: Hasta 25 horas, ahorre la función de la energía, usted sentirá su uso del siglo

✔ STRAVA COMPATIBLE: Soporta cargar archivos en www.strava.com y www.mapmyride.com

✔ COMPRA CON CONFIANZA: Viene con una garantía de 1 años y soporte vitalicio

IPSXP Bicicleta Computadora Inalámbrica Impermeable Bicicleta Odómetro Velocímetro Automático Despertador 18 Función Ciclismo Computadora Usuario A/B LCD Luz de Fondo 5 Pantallas de Idiomas € 15.99

€ 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【DISEÑO INALÁMBRICO E IMPERMEABLE】: El diseño inalámbrico y resistente al agua lo hacen más conveniente y duradero. Nunca se preocupe por el complejo para instalar los cables en su manillar, diseño resistente al agua, no necesita preocuparse por la lluvia, PERO no coloque la tormenta ni se quede en el agua.

【LCD DIGITAL & 5 LANGUAGE DISPLAY】: La pantalla digital LCD le permite leer fácilmente sus estadísticas. Cuando abras la tapa trasera de tu ordenador para bicicletas y la reinicies, llegarás a la pantalla de configuración del idioma.

【LUZ DE FONDO DÍA Y NOCHE】: proporciona luz de fondo para ver, por lo tanto, puede leer todos sus datos de manera fácil y clara, en particular, durante las horas oscuras. La luz de fondo se encenderá cuando presione dos botones al mismo tiempo.

【MÚLTIPLES FUNCIONES Y APTO ANCHO】: Funciona bien para medir la velocidad, la distancia, el tiempo de conducción, el contador de calorías, etc., que cualquier ciclista serio o fanático del fitness necesita. Su diseño pequeño, e inalámbrico lo hace adecuado para la mayoría de los tipos de bicicletas: bicicletas de carretera, bicicletas de montaña, bicicletas plegables y otras bicicletas comunes. Eso es perfecto para los ciclistas principiantes que buscan llevar su conducción al siguiente nivel.

【AHORRO DE ENERGÍA Y SISTEMAS AUTOMÁTICOS】: La función de encendido / apagado automático incorporado significa que no tiene que preocuparse por el desperdicio de energía de la batería. Su computadora para bicicleta IPSXP sabe cuándo se ha detenido y deja de contar automáticamente el tiempo y promedia una velocidad.

CatEye Negro COMPUTADORA Velo Wireless, Adultos Unisex, Medio € 32.00

€ 27.10 in stock 7 new from €27.10

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Plastico

Producto útil y práctico

Producto de alta calidad

Producto que combina tradición e innovación

Qomolo Cuentakilómetros para Bicicleta,Muti-Funcion Impermeable Velocímetro Inalámbrico para Bicicleta, Ciclocomputador Ciclismo con Pantalla Grande Retroiluminación LCD,Despertar y Dormir Automáticos € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【18 Funciones Múltiples】Esta computadora para bicicleta de 18 funciones puede satisfacer sus diferentes necesidades de manejo al rastrear sus datos de manejo,tales como velocidad actual / máxima, velocidad promedio, tiempo de conducción, consumo de calorías, temporizador, función de apagado automático para ahorrar energía, etc.

【Gran Pantalla LCD con Luz de Fondo Verde】Esta computadora para bicicletas diseñada con una pantalla LCD HD de pantalla ancha de 2,5 pulgadas, con luz de fondo verde, le permite leer fácilmente la digital en diferentes ángulos, especialmente en la noche oscura o en el túnel largo, proporciona un ciclismo seguro y agradable.

【Inalámbrico e Impermeable】El diseño inalámbrico e impermeable lo hace más conveniente y duradero. Nunca se preocupe por el complejo para instalar los cables en su manillar, y no tenga que preocuparse por el día lluvioso. PERO no lo coloque bajo la lluvia o bajo el agua por más tiempo. Tenga en cuenta que el leve sonido de traqueteo del dispositivo es un fenómeno normal, que resulta del diseño de la función automática inalámbrica.

【Ahorro de Energía y AUTO ON / OFF】Después de que no haya entradas de señal de 300 segundos, la pantalla pasará al modo de suspensión. Esta computadora para bicicletas se activará automáticamente cuando presione cualquier botón.

【Aplicación】La computadora para bicicletas es adecuada para bicicletas de montaña, bicicletas de carretera, bicicletas plegables y otras bicicletas comunes. pero sigue las instrucciones de instalación. Si la pantalla de la computadora, el sensor y el imán se pueden instalar dentro de las distancias especificadas, el dispositivo debe ser totalmente compatible.

Herefun Velocímetro para Bicicleta, Bicicleta Cuentakilómetros, Bicicleta Impermeable Velocímetro Inalámbrico, Pantalla LCD con Retroiluminac y Ciclismo con 16 Funciones - Negro € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【16 Funciones Diferentes】Esta ciclocomputador para bicicletas de 16 funciones puede satisfacer sus diferentes necesidades de conducción al rastrear sus datos de conducción. Como auto on/off, velocidad actual, cuentakilómetros, distancia de trayecto, velocidad máx., velocidad promedio y más.

【Pantalla LCD Grande】El velocímetro inalámbrico para bicicletas está diseñado con retroiluminación verde, pantalla digital LCD. Leer fácilmente digitalmente, especialmente en la noche profunda y oscura o en el túnel largo.

【Inalámbrico e Impermeable】Diseño inalámbrico e impermeable que lo hace más cómodo y duradero. No necesita preocuparse por los días lluviosos, pero evite exponerse a la lluvia y al agua durante más tiempo, ya que puede absorber.

【Multifuncionales】Este odómetro para bici puede registrar la velocidad y los kilómetros sin demora. ON,OFF función automática, no se preocupe por la bateria. La computadora de bicicleta inalámbrica puede medir la velocidad, la distancia y el tiempo de viaje que el ciclista o el fanático de la aptitud desea llevar con conocimiento.

【Todas Las Bicicletas son Adecuadas】El velocímetro de bicicleta es adecuado para todas las bicicletas, como bicicleta de montaña, bicicleta de carretera. No está limitado al tamaño de su bicicleta, pero siga las instrucciones de instalación.

Wasenir Cuentakilómetros para Bicicleta, Impermeable Computadora de Bicicleta, Velocímetro inalámbrico Bicicleta con Pantalla LCD de Retroiluminación para Speed Track € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Pantalla LCD y retroiluminación verde] Gran retroiluminación LCD, la retroiluminación verde le permite leer digitalmente claramente en la noche profunda o en el túnel largo. Pantalla FSTN fácil de leer al montar en bicicleta. Después de presionar el botón 【M】 + 【S】 al mismo tiempo, el modo de iluminación de la luz de fondo se activará o desactivará. La suspensión automática en estado inmóvil puede despertarse rápidamente cuando se detecta una vibración o presionar cualquier botón.

[Funciones múltiples] El ciclocomputador Wasenir tiene múltiples funciones que son fáciles de configurar y eliminan pasos engorrosos, cronómetro, velocidad en tiempo real, reloj, distancia de conducción y otras funciones para satisfacer sus necesidades de conducción.

[Visualización simultánea de múltiples datos] Permite que se muestren varios datos en una pantalla, la hora, la fecha, la temperatura y la velocidad de conducción son claras de un vistazo y brindan una variedad de estadísticas de conducción presionando la tecla [M], por lo que puede comprender claramente el proceso de varias funciones sin tener que molestarse en cambiar otras interfaces con frecuencia.

[Diseño inalámbrico e impermeable] Diseño completamente sellado e inalámbrico, más fácil de instalar y más seguro de usar. El velocímetro IP6 para bicicleta resistente al agua y al polvo es adecuado para cualquier entorno o clima. El diseño moderno y nuevo hace que este velocímetro inalámbrico y resistente al agua sea aún más duradero. Puede usar esta computadora para bicicleta incluso en días lluviosos, pero le recomendamos evitar la exposición prolongada a la lluvia o al agua.

[Aplicable a la mayoría de las bicicletas] Aplicable a Ciclismo Ciclismo de carretera, bicicleta de montaña, bicicleta plegable, bicicleta comunitaria, bicicleta de pozo / bicicleta de tierra. No importa el tamaño del neumático, se puede configurar. También se puede utilizar para practicar senderismo, escalada en roca y muchas otras actividades divertidas y aventureras al aire libre.Nota: No puede instale el imán en los radios (barras de metal) con un diámetro superior a 3 mm.

Qomolo Cuentakilómetros para Bicicleta, Energía Solar Velocímetro Inalámbrico para Bicicleta, Muti-Funcion Impermeable Ciclocomputador Ciclismo,Ordenador para Bicicleta, Odómetro de Bicicleta € 17.99

€ 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【2020 Nueva Computadora para Bicicleta Solar】Esta nueva computadora para bicicleta funciona con baterías o energía solar. Funcionará con baterías cuando conduzca sin luz solar. Si hace sol, la batería se apagará automáticamente y el panel solar suministrará energía (requiere la batería y la computadora necesita energía para arrancar). Esta función agrega tiempos de uso y ahorra más energía tanto como sea posible.

【Multifuncional】La computadora para bicicleta Qomolo tiene más funciones que otras en el mercado. Las 19 funciones incluyen registro de velocidad, promedio, máximo, relativo, tiempo de viaje, grabación utilizada, cronómetro, etc. Y esta moto radio de la computadora avanzó más funciones adicionales como A / B bicicleta de reparto, la función solar, cronómetro, consumo de calorías, y las actualizaciones automáticas de almacenamiento para el tiempo de montar a diario y el kilometraje para la última

【IPX6 a Prueba de Agua y Ahorro de Energía】El diseño a prueba de agua lo hace más duradero y no necesita preocuparse por los días lluviosos. Se va a dormir de forma automática y ahorrar energía en un estado que no se mueve, sólo se mostrará la hora actual, una función de interruptor de vibración, automáticamente enciende cuando se conduce la vibración, también puede pulsar cualquier tecla para iniciar.

【Retroiluminación LED y Pantalla Grande】Presione la tecla [M] + [S] al mismo tiempo en cualquier modo, y la pantalla de la interfaz (LIGHT ON) activa el modo de iluminación de la luz de fondo. En el modo de luz de fondo, presione cualquier tecla para encender la luz de fondo durante 3 segundos, luego presione y mantenga presionada al mismo tiempo para apagar la luz de fondo y la pantalla (LUZ APAGADA). La gran pantalla te permite leerlo fácilmente.

【Impresionante Servicio Postventa】Si tiene algún problema con nuestra computadora para bicicletas, puede comunicarse directamente con nuestro servicio al cliente. Resolveremos su problema perfectamente.

CYFIE Velocímetro Bicicleta Inalámbrico,Cuentakilometros Impermeable € 19.98 in stock 1 new from €19.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Inalámbrico e Iimpermeable】: la computadora para bicicleta a prueba de agua es fácil de instalar y ajustar, lo que hace que el velocímetro sea más cómodo y no necesita preocuparse por el día lluvioso.

【Pantalla LCD Grande】: la computadora para bicicletas con pantalla LCD grande con retroiluminación verde le permite leer fácilmente digital, especialmente en la noche profunda y oscura o en el túnel largo.

【Multifuncionales y Ajustamiento de Botones 】: la computadora de bicicleta inalámbrica puede medir la velocidad, la distancia y el tiempo de viaje que el ciclista o el fanático de la aptitud desea llevar con conocimiento. En comparación con el modo de golpeteo, este mostrador para bicicletas usa una configuración clave que funciona bien bajo la lluvia y con guantes, y no activa los botones fácilmente cuando levantas el tacómetro y lo llevas descuidadamente con la mano.

【Todas las Bicicletas son Adecuadas】: el velocímetro de bicicleta es adecuado para todas las bicicletas. No está limitado al tamaño de su bicicleta, pero siga las instrucciones de instalación. La distancia entre el sensor y la computadora de bicicleta inalámbrica no debe exceder los 50 cm, el sensor y el imán no deben exceder los 3 mm, de lo contrario no funcionará.

Si el producto tenga algun problema de la calidad puede contactarnos y le daremos una respuesta satisfecha

Sigma 07162 Ciclocomputador, Negro, Talla Única € 34.95

€ 25.40 in stock 2 new from €25.40

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Comparación velocidad actual/promedio

Visualización ETA (hora/temporizador/distancia)

Distancia recorrida y tiempo de recorrido

El rango de transmisión inalámbrica es de 70 cm (no es adecuado para montaje en la rueda trasera).

Para los montajes de montaje en la rueda trasera, utilice ordenadores con transmisores STS (rango de 90 cm).

iGPSPORT Ciclocomputadores GPS Ant+ Función iGS10 Ordenador inalámbrico Bicicleta Ciclismo Cuentakilometros Bici € 54.99 in stock 3 new from €54.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ GPS DE ALTA SENSIBILIDAD: Adquiera rápidamente los satélites para un posicionamiento preciso, rastree la distancia, la rapidez y el recorrido

✔ ANT + SENSOR: Soporta todas las marcas ANT + sensor, monitor de frecuencia cardiaca, sensor de velocidad y sensor de cadencia

✔ BATERÍA DURADERA: Hasta 25 horas, ahorre la función de la energía, usted sentirá su uso del siglo

✔ STRAVA COMPATIBLE: Soporta cargar archivos.

✔ COMPRA CON CONFIANZA: Viene con una garantía de 2 años y soporte vitalicio de iGPSPORT

Vegena Cuentakilómetros para Bicicleta, Velocímetro para Bicicleta, Ciclismo con 16 Funciones, Velocímetro Impermeable Inalámbrico para Bicicleta con Pantalla LCD de Retroiluminación (Negro) € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【16 Funciones Diferentes】Esta ciclocomputador para bicicletas de 16 funciones puede satisfacer sus diferentes necesidades de conducción al rastrear sus datos de conducción. Funciona bien para medir la velocidad actual / máxima, la distancia, el tiempo de conducción, algo que el serio ciclista o fanático del acondicionamiento físico desea conocer.

【Impermeable & Diseño inalámbrico】Cuentakilómetros para bicicleta diseño inalámbrico e impermeable que lo hace más cómodo y duradero. Quedaron atrás los días de llevar un manojo de desagradables cables enredados en el manillar, no hay necesidad de preocuparse por la lluvia.

【Retroiluminación】El velocímetro inalámbrico para bicicletas está diseñado con retroiluminación verde, pantalla digital LCD. Y nuestra computadora de bicicleta inalámbrica se dispara en modo de día o de noche para asegurarse de que obtenga una lectura fácil de sus estadísticas en todo momento.

【Fácil de Instalar y Utilizar 】La computadora de bicicleta inalámbrica puede medir la velocidad, la distancia y el tiempo de viaje que el ciclista o el fanático de la aptitud desea llevar con conocimiento. En comparación con el modo de golpeteo, este mostrador para bicicletas usa una configuración clave que funciona bien bajo la lluvia y con guantes, y no activa los botones fácilmente cuando levantas el tacómetro y lo llevas descuidadamente con la mano.

【Todas las Bicicletas Son Adecuadas】El velocímetro de bicicleta es adecuado para todas las bicicletas. No está limitado al tamaño de su bicicleta, pero siga las instrucciones de instalación. La distancia entre el sensor y la computadora de bicicleta inalámbrica no debe exceder los 60 cm, el sensor y el imán no deben exceder los 3 mm, de lo contrario no funcionará. READ Los 30 mejores Lampara De Mesita De Noche capaces: la mejor revisión sobre Lampara De Mesita De Noche

Osaloe Cuentakilómetros Inalámbrico para Bicicleta, Computadora para Bicicleta Impermeable de 5 Idiomas con Pantalla LCD, Velocímetro de bicicleta de 19 funciones para Ciclismo (Negro) € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Funciones múltiples] La computadora para bicicletas muestra cinco idiomas, a saber, inglés, alemán, francés, español y holandés. 19 funciones para satisfacer sus diferentes necesidades de ciclismo. Funciona bien para medir la velocidad actual / velocidad máxima, distancia, tiempo de ciclo, función de parada automática para ahorrar energía, etc.

[Modos de energía solar y alimentados por batería] Dos rutas de energía con un panel solar se pueden cargar automáticamente en un día soleado, proporcionando energía para computadoras de bicicleta que son más amigables con el medio ambiente y energéticamente eficientes. Cuando no hay sol ni noche, funciona con batería. NOTA: La batería debe instalarse antes de usar el producto.

[Pantalla LCD grande] La cuentakilómetros para bicicletas tiene una pantalla LCD grande con una luz de fondo verde que le permite leer el digital con claridad, especialmente en ambientes oscuros o en un túnel largo. Para simplemente presionar los botones [M] y [S] al mismo tiempo, se activará o desactivará el modo de luz de fondo.

[IPX6 a prueba de agua] El diseño a prueba de agua IPX6 proporciona una gran precisión incluso en condiciones de lluvia intensa y humedad. Puede usar esta velocímetro para bicicleta en clima lluvioso, pero no la sumerja directamente en el agua.

[Fácil de usar] Se despierta automáticamente del modo de suspensión cuando se detectan vibraciones durante el viaje en bicicleta. Instalación sencilla que solo lleva unos minutos. La computadora de bici es adecuada para la mayoría de los tipos de bicicletas, como bicicletas de carreras, bicicletas de montaña, bicicletas plegables, bicicletas de ciudad y otras bicicletas comunes.

iGPSPORT Ciclocomputadores GPS Ant+ Función iGS50E Computadora Bicicleta Inalámbrica Ciclismo Cuentakilometros Bici - Blanco € 86.80 in stock 2 new from €86.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GPS DE ALTA SENSIBILIDAD: Adquiera rápidamente los satélites para un posicionamiento preciso, rastree la distancia, la rapidez y el recorrido

ANT + SENSOR: Soporta todas las marcas ANT + sensor, monitor de frecuencia cardiaca, sensor de velocidad y sensor de cadencia

PANTALLA GRANDE Y BATERÍA Duradera: pantalla anti-deslumbramiento de 2,2 pulgadas, visible a la luz del sol; capacidad súper grande de 1200mAH, resistencia de 40 horas

STRAVA COMPATIBLE: admite archivos de carga en www.strava.com y www.mapmyride.com

COMPRA CON CONFIANZA: Viene con una garantía de 2 años y soporte vitalicio

KOYOSO Computador Bicicleta Inalámbrica, Impermeable Cuentakilómetros para Bicicleta con LCD Pantalla,26 Funciones, 5 Idiomas € 23.99

€ 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PANTALLA LCD ULTRA CLARA:La pantalla LCD está dividida en cinco áreas de datos de visualización con líneas rectas, para ver de forma fácil y clara sus datos de ciclismo de un vistazo. Puede verificar sus datos de ciclismo con cinco idiomas de países, inglés, alemán, francés, italiano y español según sus necesidades.

DISEÑO INALÁMBRICO:Estar hecho de una versión de actualización con diseño inalámbrico, sin cables adicionales, use la cuentakilometros bicicleta inalambrico fácilmente. Apoyado por un nuevo chip inteligente, garantice la precisión de los datos, le ofrece la tecnología innovadora y una fuerte señal de radio.

FUNCIONES MÚLTIPLES: La cuentakilometros bici inalambrico funciona bien para medir la velocidad actual, la velocidad máxima, la velocidad promedio, la distancia de conducción, la distancia total, el tiempo de conducción y el consumo de calorías, etc, más de 26 funciones. Es un odómetro de bicicleta perfecto para registrar diferentes datos de ciclismo.

MODOS DE DÍA Y DE NOCHE: Con los modos de día y de noche, la pantalla lcd amplia y con luz de fondo verde ofrece datos súper claros. Cambia la luz de fondo de led presionando los botones [m] y [s], lo que te permite ver los datos de ciclismo fácilmente mientras conduces en el noche o en túnel largo oscuro, le da el ciclismo seguro.

FÁCIL DE INSTALAR: Use una moneda para girar y abrir la tapa de la batería del transmisor inalámbrico y la ciclocomputador bicicleta, y saque el papel aislante, luego cierre, instale el transmisor en la palanca delantera cerca del neumático, monte el imán en la rueda radio y computadora en el manillar. Adecuado para bicicletas de carretera, bicicletas de montaña, bicicletas plegables, bicicletas clásicas.

LISOPO Cuentakilómetros para Bicicleta, 38 Multifunciones Computadora de Bicicleta, Pantalla LCD Retroiluminada IP66 Velocímetro inalámbrico con 8 Idiomas Batería Dual, Accesorios para Bicicletas € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Pantalla LCD Retroiluminada y Batería Dual】: El ciclocomputador LISOPO tiene una pantalla FSTN de 2,8 pulgadas con un gran angular. La gran pantalla LCD garantiza que pueda leer fácilmente sus estadísticas desde el velocímetro de la bicicleta. Puede leer datos desde diferentes ángulos, proporcionar ciclismo seguro y divertido. La batería dual hace que esta computadora para bicicleta dure más que otras computadoras para bicicleta.

【38 Multifunciones】 : El odómetro de bicicleta LISOPO con 38 multifunciones satisface casi todas las necesidades de ciclismo VELOCIDAD / CUENTAKILÓMETROS / DIS / AVS / MAS / TM / TMP / CRONÓMETRO / TRIP DDN / TIEMPO TDN / RAT / CAL / FAT / WATCH / FECHA / AJUSTE DEL TAMAÑO DE LA RUEDA / INDICADOR DE BATERÍA / LUZ DE FONDO / Despertador automático / BATERÍA DOBLE / MULTI IDIOMA (CN / EN / DE / FR / IT / ES / SE / NL y así sucesivamente. ciclismo al aire libre en tiempo real.

【Fácil de Instalar y Usar】: velocímetro para bicicleta con pantalla LCD grande, pantalla clara, computadora para bicicleta liviana e impermeable que lo hace más fácil y conveniente de usar mientras se monta en bicicleta. El ciclocomputador inalámbrico antiinterferencias es preciso y fiable. Es fácil seguir instrucciones o videos para instalar en la bicicleta, excelentes funciones básicas del velocímetro y tamaños de neumáticos muy específicos que permiten cálculos precisos

【Retroiluminación Inteligente y Pantalla de Activación Automática】: con retroiluminación verde, LCD digital y pantalla impermeable IPX66 que distinguen entre el día y la noche. La luz de fondo inteligente se activará cuando la luz sea insuficiente. Presione cualquier botón durante 5 segundos para activar el modo de luz de fondo. El ciclocomputador inalámbrico tiene una función de activación automática, agite el manillar para desactivar el modo de suspensión.

【PANTALLA DE 8 IDIOMAS y Apto para Todas las Bicicletas】: Odómetro mtb se puede configurar en 8 idiomas: CN/EN/DE/FR/IT/ES/SE/NL. Bicicletas de carretera, bicicletas de montaña, bicicletas plegables y otras bicicletas comunes son compatibles con este ciclocomputador. Si la pantalla de la computadora, el sensor y el imán se pueden instalar dentro de las distancias especificadas, el dispositivo debe ser totalmente compatible con todas las bicicletas. 2 años de garantía y servicio al cliente.

Sigma Pure 1 ATS Trendline Cuentakilómetros Sin Cables Blanco € 34.95

€ 22.30 in stock 14 new from €22.30

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Velocidad actual, distancia diaria/total, tiempo recorrido/total

Start/Stop automáticos

Resistente al agua IPX8

Transmisión inalámbrica

Computadora para Bicicleta | Cuentakilómetros para Bicicleta Inalámbricas Velocímetro de Bicicleta | Impermeable IPX6 | Pantalla LCD de 2.8" | Ciclocomputador inteligente Universal de 21 Funciones € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Ordenador de Ciclismo Multifuncional] incluye 21 funciones y es fácil de usar. Mide su velocidad, distancia, tiempo de conducción, temperatura, etc. Adecuado para la mayoría de tipos de manillares de bicicletas: ciclismo de carretera, bicicleta de montaña, bicicleta plegable, bicicleta común, etc.

[Pantalla LCD de 2.8 ”] ciclocomputador ConBlom diseñado con una pantalla LCD de 2.8” de ancho. El ciclocomputador inalámbrico hace que los datos se puedan ver en diferentes ángulos, proporciona un ciclismo seguro y agradable.

[Impermeable IPX6 y Retroiluminación] el diseño a prueba de agua lo hace más conveniente y duradero, sin necesidad de preocuparse por el día lluvioso. El diseño LCD retroiluminado garantiza que la pantalla sea siempre legible, incluso para andar en bicicleta de noche

[Resultados de Datos Precisos] desarrollado a partir de tecnología de chip inteligente de alta gama para establecer un tipo potente y estable de calidad de ciclocomputador, el ciclocomputador puede mantener una transmisión de datos precisa después de la actividad ciclista.

[Ahorro de Energía y Encendido / Apagado Automático] nuestro velocímetro inalámbrico para bicicleta tiene una función de activación automática a través de un interruptor de desplazamiento incorporado en el velocímetro, de modo que el leve traqueteo es un fenómeno normal, que no es un defecto del producto.

¿Qué incluye el MRP?

Cada producto viene con un MRP determinado , pero ¿está dentro del presupuesto que tiene cada uno de nosotros?

Ciertamente no.

Las opciones de Cuentakilometros Bicicleta Inalambrico disponibles en el mercado son infinitas. Se pueden obtener fácilmente rangos de precios de Cuentakilometros Bicicleta Inalambrico en el mercado. Puede obtener fácilmente Cuentakilometros Bicicleta Inalambrico por debajo de $ 100 a $ 5000 aquí. Por lo tanto, es muy importante que un comprador establezca un presupuesto antes de entrar en la guerra de las compras. Establecer límites presupuestarios ayuda a una persona a obtener los mejores productos con la máxima asequibilidad.

El mercado está lleno de una variedad de opciones de Cuentakilometros Bicicleta Inalambrico que van desde un rango de precios más bajo a uno más alto. Es mejor elegir el que se ajuste bien a su presupuesto. Y si el presupuesto limitado no le molesta, simplemente lo referimos al producto completamente actualizado y presentado.

¿Qué le gustaría para su compra final?

Por lo general, todos han hecho una lista de configuraciones que les gustaría tener para su futuro producto. Pero hay ciertas cosas que a menudo olvidamos al realizar la compra final. Para evitar este tipo de incidentes, haga una lista adecuada de configuraciones e intente hacerlas coincidir con su producto elegido. Asegúrese de recibir la compra final que sea el máximo de su lista de preferencias. No olvide consultar el precio final.

Intente comprar solo de una marca confiable.

Preferiría que solo usara la marca Cuentakilometros Bicicleta Inalambrico confiable en la compra final. A medida que la competencia en el mercado aumenta regularmente, el número de marcas también ha aumentado en mayor medida y esto ahora está creando un gran lío. La elección de una marca respetable y de confianza siempre ofrecerá a los futuros consumidores un cierto nivel de comodidad.

Una marca conocida no solo ofrece un producto de calidad, sino que también brinda un mejor servicio al cliente. No olvide comprobar siempre el servicio al cliente Cuentakilometros Bicicleta Inalambrico y los centros de servicio cercanos antes de hacer el trato final.

¿Tu producto tiene ofertas Los?

descuentos y las ofertas son algo que atrae la atención de casi todos los usuarios. ¿Pero siempre lo conseguimos? Ciertamente que no y especialmente cuando las rebajas son en temporada alta. La mayoría de marcas y vendedores tienen las mejores ofertas y cupones de descuento para la temporada navideña. Esta es la mejor época del año en la que es fácil obtener su producto preferido al precio más bajo posible.

Ahora que todo está en línea, se ha vuelto más fácil para los usuarios mantenerse al tanto de las mejores ofertas.

¿Qué pasa con la garantía?

Para ser honesto, no existe una palabra como garantía en el mercado. La palabra real que se usa aquí es garantía. No olvide marcar la opción de garantía en su compra final de SM1. No solo lo libera de los dolores de cabeza por reparaciones y mantenimiento, sino que también le brinda un mayor nivel de experiencia de usuario.

Aquí también las marcas funcionan excepcionalmente bien. La mayoría de las marcas ofrecen garantía de calidad a los usuarios. Los productos de marcas reconocidas no solo se dañan fácilmente, sino que también garantizan reparaciones gratuitas.

¿Qué hay de las reseñas? Las

reseñas de la audiencia de confianza tendrán un mayor impacto en la decisión final de SM1. La mejora en la tecnología ha hecho que sea mucho más fácil para los consumidores conocer la reacción del cliente anterior. Las revisiones le ayudarán a conocer los pros y los contras de su producto preferido y los detalles de cada producto.

Fiabilidad del vendedor

La fiabilidad del vendedor marca una gran diferencia. Ahora se ha vuelto bastante difícil distinguir entre el original y la primera y segunda copia del producto. Comprar a un vendedor confiable ofrece un alto nivel de garantía de calidad y también lo ayudará a recibir una mejor atención al cliente las 24 horas del día en el futuro. Es lo mejor que se puede hacer para protegerse del fraude y el fraude en el futuro.

Conclusión

Espero que esta guía para Cuentakilometros Bicicleta Inalambrico haya facilitado mucho la compra final de

Cuentakilometros Bicicleta Inalambrico ahora. Tenga en cuenta los puntos anteriores antes de completar su futuro producto.