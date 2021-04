Inicio » Varios Los 30 mejores Cometas Para Adultos capaces: la mejor revisión sobre Cometas Para Adultos Varios Los 30 mejores Cometas Para Adultos capaces: la mejor revisión sobre Cometas Para Adultos 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Cometas Para Adultos?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Cometas Para Adultos del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Gran Kite Cometa para Adultos 2 Packs, Homegoo Enorme Cometas de Diamantes de Colores y Gran Cometa Rainbow Delta para Adultos Actividades al Aire libre Volando Fácilmente en Vientos Fuertes o ligeros € 21.99

Amazon.es Features Long Flying Line: viene con 2 paquetes de cometas: una cometa de diamantes de colores de 74x65 cm (adicionalmente ocho colas de 35 cm y 80 metros de cuerda). Un tamaño de cometa delta del arco iris: 106 cm x 67 cm (con colas de ala doble, una cola principal de 140 cm y una cuerda de cometa de 100 metros)

Alta calidad: Hecho de tela de poliéster de alta calidad resistente a la rotura y una fuerte varilla de fibra de vidrio, por lo que puede soportar múltiples accidentes y agua. Se seca fácilmente y puede volar una y otra vez. 2 diseños de patrones diferentes, colores brillantes y apariencia elegante serán más atractivos para los demás.

Las mejores características de vuelo: la clásica forma de cometa tiene excelentes características de vuelo con viento ligero y medio y está bien estabilizada por la cola de la franja incluso con vientos fuertes. Los colores brillantes y los bonitos diseños de curva la hacen hermosa

Uso fácil: las cometas son fáciles de montar y sostener, también viene con una bolsa de transporte para un fácil almacenamiento, se pueden plegar en tamaño pequeño. Las cometas son muy ligeras, muy portátiles y aptas para viajar.

Recolector divertido: ya sea que esté en el parque, la playa, en un campo o en cualquier otro lugar, es muy fácil volar para que las personas mejoren sus habilidades de coordinación y experimenten una gran sensación de logro tan pronto como comience y controle la cometa.

Amazon.es Features Cometa de mariposa de nuevo estilo】: La forma de cometa de mariposa tiene excelentes características de vuelo con viento ligero y medio y está bien estabilizada por la cola de la tira incluso con vientos fuertes. Los colores brillantes y los bonitos diseños de curvas lo hacen hermoso.

Cometas y juguetes voladores para niños adultos】: tanto para niños como para adultos, puede divertirse con sus hijos o amigos para obtener recuerdos invaluables. Es el regalo perfecto para sus hijos o amigos, amantes, familiares, volar una cometa bajo el cielo azul, mejorará la relación entre padres e hijos y será definitivamente el mejor recuerdo de un niño.

Alta calidad】 : Hecho de tela de poliéster resistente al desgarro de alta calidad y una barra de fibra de vidrio resistente. Debido a sus materiales de poliéster y fibra de vidrio, puede soportar múltiples accidentes y agua. Se seca fácilmente y puede volar una y otra vez.

Fácil uso】: La cometa es fácil de montar y sostener, también viene con una bolsa de transporte para un fácil almacenamiento, se puede plegar en un tamaño pequeño. Esta cometa es muy ligera, muy portátil y apta para viajes.

100 metros de cuerda 'se pliega en una bolsa de paquete duradera y agradable de 18 ", instrucciones simples y útiles, realice la cometa de regalo perfecto para sus maravillosas vacaciones de viaje o de la playa familiar.

Amazon.es Features Las cometas estan hechas de poliéster y fibra de vidrio ripstop de alta calidad, es resistente y fuerte

Tamaño: 60"(150cm) de ancho x 32" (80 cm) de largo, 2.6 m Doble colas, vienen con 200 pies (60 m) volando Línea.

Tanto ideal para niños y adultos, se divierten con sus hijos o amigos que tiene unas recuerdos invaluables.

Fácil de montar y mantener, también viene con bolsa de transporte para facilitar el almacenamiento, puede ser doblado en tamaño pequeño.

Volar en vientos ligeros puede requerir algún grado de habilidad. Esto está especialmente diseñado para ser estable y no es difícil de poner en marcha en cualquier nivel de viento. READ Los 30 mejores Canada Goose Hombre capaces: la mejor revisión sobre Canada Goose Hombre

Amazon.es Features [Calidad superior] - Fabricada con tela de poliéster resistente al desgarro de alta calidad y una fuerte varilla de fibra de vidrio. Soporta múltiples accidentes y agua durante incontables horas de tiempo de vuelo, de esa manera se garantiza una diversión duradera.

[Mejor capacidad de vuelo] - La clásica cometa de diamante con arcoíris tiene excelentes características de vuelo con viento medio y ligero y se estabilizada muy bien por la cola de banda, incluso con vientos fuertes. Puede volar fácilmente con vientos fuertes o ligeros, incluso los niños pueden hacerla volar y desarrollar la concentración y la confianza mientras disfrutan de la alegría de volar.

[Gran actividad al aire libre] - La tecnología puede atrapar a los jóvenes de hoy, pero nada mejor que salir al aire libre para realizar alguna actividad física. Lleve nuestra cometa al parque, la playa o el patio trasero, deje que los niños corran, troten, jueguen, disfruten del sol y se mantengan activos.

[Practicidad] - La cometa es fácil de montar y sostener, también viene con una bolsa de transporte para un fácil almacenamiento, se puede plegar en tamaño pequeño. Esta cometa es muy ligera, portátil y apta para viajes.

[Todo Incluido] - La cometa tiene las siguientes dimensiones 74x65cm (adicionalmente una cola de ocho rayas con una longitud de 105cm) se entrega con una cuerda de cometa de 80 metros y un mango para fácil control. ¡Sus colores son vibrantes y llamativos para que todo el mundo los vea!

Amazon.es Features ❥ El-vuelo de la cometa está hecho de tela de poliéster es resistente a la rotura y ligero.

❥ Tamaño: 140x120cm línea: 100m

❥ fácil de despegar en 1, 2 y 3 vientos.

❥ Cuando no se necesita para volar una cometa, puede almacenar o colgarlo en la pared como decoración.

❥Convient para volar en espacios abiertos, tales como el mar, pastizales y otros lugares.

Amazon.es Features Gran actividad al aire libre - Nuestra cometa garantizará horas de juego para jóvenes y mayores. En un buen día ventoso, volará bien, realizando acrobacias, lo que se sumará a su atracción recreativa. De aspecto realista, asustará a otras aves más pequeñas mientras se eleva alto, creando momentos divertidos en la playa, el parque y los espacios abiertos.

Más detalles - Nuestra cometa viene con asas aptas para niños, lo que permite que incluso los más pequeños puedan volar. Fomenta la coordinación de manos y ojos mientras desarrolla su enfoque y confianza, promoviendo sentimientos de asombro y éxito a medida que experimentan la emoción del despegue.

Calidad superior - Fabricado con materiales de tela de poliéster ripstock de calidad, nuestra cometa sobrevivirá muchas caídas una y otra vez. Sus colores vibrantes cosidos en la cometa, se suman a su aspecto brillante que atrae mucha atención en todo. El paquete incluye una bolsa de tela y PVC transparente.

Fácil montaje - Se incluyen instrucciones para garantizar que las cometas se monten y vuelen fácilmente. Ideal para jugar en la playa, en el parque o en el propio jardín trasero.

Devolución de dinero - Ofrecemos 100% de garantía en nuestros productos. Póngase en contacto con nosotros si tiene algún problema y le responderemos dentro de las 24 horas.

Amazon.es Features 【Kit Mejorado de Pulpo】El paquete incluye una cometa larga de pulpo de 5M, con un mango y una cuerda. Este verano podrás disfrutar de estas coloridas cometas como desees en cualquier momento.

【Fácil de volar】La cometa de pulpo es muy fácil de volar. Tendrás un mango, una cuerda y una bolsa protectora. Sólo tira de la cuerda y corre para iniciar a volar la cometa.

【Un regalo perfecto para tus hijos】Nuestra cometa es un regalo perfecto para tus hijos este verano. Diseñada con hermosos colores y formas divertidas, nuestra cometa atraerá el interés de tus niños por las actividades al aire libre. Ayudará a los niños a salir y dejar la computadora en casa, lo que también es una gran oportunidad para que la familia se reúna.

【Ligero y duradero】Nuestra cometa está hecha de fibras de poliéster, lo que hace que la cometa sea súper ligera y duradera. Las cometas son lo suficientemente flexibles como para doblarse libremente. ¡Disfruta volando esta cometa todos los días este verano.

【Construye buenos recuerdos】Volar una cometa en el parque o en la playa es una gran opción para todos los miembros de la familia en vacaciones de verano o días festivos. Tus hijos tendrán un recuerdo agradable con nuestra divertida cometa, viéndolas volar alto.

Amazon.es Features Fácil y seguro para volar.

Diseño sin marco, fácil de plegar y abrir.

Cometa de parafina de doble línea para la diversión del vuelo del truco puro.

Adecuado para volar en la zona abierta, como el mar, praderas y otros lugares.

Con una bolsa de almacenamiento extra, conveniente para llevar. Viene con asas de cometa y línea deradero de vuelo.

Amazon.es Features para los niños de crecimiento: cuando eran pequeños, los niños pensaron tener los padres de la compañía, los recuerdos se pueden sentir muy cálido a los niños, cuando estaba en fin de semana o festival, todo la familia fue a volar la cometa para ayudar las corazones hicieron más cerca.

benefiar operacion sencillo: todos para aumenta la confianza de los niños que todos se operan con manualidad muy fácil y también hacen cometa para practicar coordinación de la capacidad, creatividad, desarrollo del cerebro, concentración.

volar fuerte y resistente: está en el lugar abierto, tiene el viento, mediante el correr la cometa vola muy alta, además nuestro paquete tiene dos bobinas para volar más resistente y firma, no es muy fácil que las pierde en el viento fuerte.

dos tipos de dibujo: nos adaptamos a un pulpo rojo con bagre del color vario que el dibujo se gusta a los niños, otra cometa es golondrina que tiene 2pcs parafoil y un línea para más alta y los adultos.

no dura: usted elega el día bueno con su familia a volar cometa en el jardín, prado o parque, los niños del juguete no solo es máquina de juego y jueguete electrico, las comete no sólo juga muy fácil, también las guarda muy sencillo.

Amazon.es Features Cometa acrobática de 125 cm y una altura de 72 cm CB Toys

Fabricada con Fiberglass y 52 gramos de Ripstop, incluye 2 asas redondas de colores

Cometa que combina varios colores: morado, negro, azul y blanco

Las varillas son de fibra de vidrio; incorpora bolsa con asa para un cómodo transporte y almacenaje de la cometa

Jugar con cometas ayuda desarrollar habilidades como la coordinación entre manos-vista y fomenta la práctica del deporte, así como a comprender la meteorología

Amazon.es Features UNA SERPIENTE REAL! Esta gran cometa de cobra es absolutamente una cometa memorable, una pintura realista y una cola súper larga, otras cometas difícilmente podrían compararse con lo impresionante que se veía esta cometa cobra.

FÁCIL DE VUELO. Está muerto, es fácil volar incluso con la brisa, por supuesto, prefiere un poco más de viento, entonces no volará, ¡sino que se disparará!

FÁCIL DE MONTAR. 2 minutos son suficientes para arreglarlo. Puede tomar más tiempo para disfrutar de la serpiente gigante voladora.

LÍNEA DE KITE DE ALTA CALIDAD. Incluye una gran cantidad de línea duradera y mango, nada más debe prepararse

WE STRIVE TO MAKE SURE OUR CUSTOMERS TO BE 100% SATISFIED. We offer a No-Hassle, Risk-Free Money Back guarantee. If you are not satisfied with your purchase, we will give you a full refund.

Amazon.es Features Material: madera natural

Fabricada con fibra de vidrio y 52 gramos de Ripstop, incluye 2 asas rectangulares de colores

Incorpora bolsa con asa para un cómodo transporte y almacenaje de la cometa

Ayuda a desarrollar habilidades como la coordinación entre manos y vista

Fomenta la práctica del deporte y a comprender la meteorología

Amazon.es Features Fácil y seguro para volar.

Diseño sin marco, fácil de plegar y abrir.

Cometa de parafina de doble línea para la diversión del vuelo del truco puro.

Adecuado para volar en la zona abierta, como el mar, praderas y otros lugares.

Con una bolsa de almacenamiento extra, conveniente para llevar. Viene con asas de cometa y línea deradero de vuelo. READ Los 30 mejores Barra De Bar capaces: la mejor revisión sobre Barra De Bar

Amazon.es Features ¡Una manta voladora en el cielo! Esta es la segunda edición que hemos diseñado para 2019, es como "ray" o "rayas", y es totalmente diferente con otras cometas baratas.

La mejor experiencia de mosca. Totalmente probado para el espectáculo de equilibrio y vuelo, es un vuelo terriblemente fácil incluso en la brisa ligera, y puede ser fácilmente manejado por principiantes, niños y niñas. 2 minutos de montaje y se volará. Una vez que caiga en el mar, no te preocupes, arrástrelo y sigue volando, sí, absolutamente ningún problema.

Mejor Metierel. Tela de cometa de alta calidad, nailon Ripstop brillante 210T, más ligero pero más fuerte; bonito trabajo de impresión, buen aspecto bajo el sol, nunca pierde su color incluso si cae en el mar. Los niños no pueden romperlo.

La cometa se pliega en solo 45,72 cm, duradera y bonita, viene con una cuerda de cometa de 50 libras x 300 pies, lista para ser un regalo. Sería un viaje fácil y maravilloso para tus vacaciones familiares a la playa o al campo.

Ofrecemos un cupón alto de discout off al comienzo de los peces saliendo, toma esta mejor cometa Delta de vuelta a un precio maravilloso ahora mismo.

Amazon.es Features LO QUE OBTENDRÁ: El paquete incluye 4 * cometas de pintura en blanco, 4 * mango de cometa con cuerda de cometa, 2 juegos de bolígrafos para colorear de 8 colores y un manual. Cada cometa mide 58 cm de ancho por 70 cm de alto con una cola de arco iris de 100 cm.

HAZ TU PROPIA COMETA: Los colores brillantes y las formas de diamantes hacen que el cielo sea brillante y vibrante. Deje que sus hijos jueguen con su creatividad, use marcadores de colores para pintar o decorar en la cometa de diamantes en blanco para hacer su propia cometa única. Dale a tus niños y niñas el mejor recuerdo para volar una cometa.

GRANDES ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE: Ya sea primavera o verano, es un buen momento para que usted y su familia vayan al parque, la playa o cualquier lugar vacío para disfrutar del paisaje al aire libre. Deja volar estas cometas y pasa recuerdos inolvidables con tus hijos.

HECHO CON MATERIALES DE ALTA CALIDAD: Hecho de tela de poliéster de alta calidad, resistente a desgarros, fuerte y duradero, no se romperá fácilmente.

FÁCIL DE ENSAMBLAR: Simplemente inserte los postes de la cometa, luego conecte la línea del carrete a la cometa, preste atención al ajuste. ¡Completa y disfrútalo! Adecuado para niños, adolescentes y adultos.

Amazon.es Features Fácil y seguro para volar.

Diseño sin marco, fácil de plegar y abrir.

Cometa de parafina de doble línea para la diversión del vuelo del truco puro.

Adecuado para volar en la zona abierta, como el mar, praderas y otros lugares.

Con una bolsa de almacenamiento extra, conveniente para llevar. Viene con asas de cometa y línea deradero de vuelo.

Amazon.es Features Alta calidad superior. 100 metros de línea con el ganchillo para fácil de astas de la Asamblea.

MEJOR MATERIAL DE KITE - Hecho del nilón y del poliester más suaves en el mercado para crear una cometa durable dura que dure por muchos años.

DIVERSIÓN Y FÁCIL - Dé a sus niños y niños risas y memorias que nunca olvidarán. Cualquiera puede usarlo, la edad no importa. Volar alto y reír ahora!

MEJOR ACTIVIDAD EXTERIOR - Evite que sus hijos se sienten dentro de casa todo el día y jueguen videojuegos. Comprar estos ideal Kite actividad al aire libre y que no pueden esperar de volver a casa de la escuela y empezar a volar su cometa.

ENORME SOBRE TAMAÑO - pequeños cometas fácilmente se rompe en 1 semana. Hicimos nuestro super grande y con sólo materiales fuertes. El tamaño es: 71 de ancho x 400 cm de largo. Una de las cometas más grandes de Amazon.

Amazon.es Features Fácil y seguro para volar.

Diseño sin marco, fácil de plegar y abrir.

Cometa de parafina de doble línea para la diversión del vuelo del truco puro.

Adecuado para volar en la zona abierta, como el mar, praderas y otros lugares.

Con una bolsa de almacenamiento extra, conveniente para llevar. Viene con asas de cometa y línea deradero de vuelo.

Amazon.es Features SENCILLO Y DE ALTA CALIDAD: La cometa, hecha con la tecnología más moderna, está cosida a partir de un lienzo de poliéster resistente al desgarro y equipada con varillas de fibra de vidrio irrompibles. Se puede montar fácilmente y es fácil de volar: ¡LA COMETA PERFECTA para niños mayores de 3 años!

CARACTERÍSTICAS DE VUELO ÓPTIMAS: Debido a la forma clásica romboide de la cometa y las varillas ligeras, la cometa puede volar desde 1 BFT incluso en vientos bajos; las franjas de colores en los lados y las dos colas largas de arco mantienen la cometa estable incluso en vientos más fuertes de hasta 5 BFT en el aire.

JUEGA Y APRENDE CON EFECTOS ESPECIALES: ¡El momento fascinante en que la cometa se eleva en el aire será inolvidable para los niños! El niño aprende cómo funciona el viento, mejora sus habilidades de coordinación y vive una experiencia maravillosa y satisfactoria aprendiendo a lanzar y controlar la cometa

TOTALMENTE COMPLETO: La cometa de tamaño 65 x 74 cm (además de dos colas de arco con una longitud de 250 cm) viene con 80 m de hilo enrollado en un mango apropiado para niños.

SOSTENIBLE, SEGURO Y JUSTO - CIM solo utiliza materiales seguros para la salud en la fabricación de cometas. Las cometas de CIM se fabrican de acuerdo con las normas europeas. Por supuesto, ¡el trabajo infantil está absolutamente prohibido en la fabricación de productos CIM!

Amazon.es Features ★ Esta lujosa cometa de dragón viene con una línea de 100 m, lo que requiere una escala de viento de 4-5.

★ Es una cometa tridimensional, superando a otras cometas de avión.

★ El niño volaría una cometa con la escolta de un adulto.

★ No vueles en una tormenta

★ Material: poliéster

Amazon.es Features molinoRC - Cometa grande para jóvenes y mayores, un clásico

Montaje en 2 minutos, muy fácil y rápido

vuelo seguro gracias a la larga cuerda y a la estructura estable | fantásticas características de vuelo

Vuela con poco viento, muy divertido para niños y familias

Envío urgente de ◎ | desde 1998 online | Registrado Marca de calidad ✅ | 100.000 clientes satisfechos ⭐️⭐️️️️️

Amazon.es Features SENCILLO Y DE ALTA CALIDAD: La cometa, hecha con la tecnología más moderna, está cosida a partir de un lienzo de poliéster resistente al desgarro y equipada con varillas de fibra de vidrio irrompibles. Se puede montar fácilmente y es fácil de volar: ¡LA COMETA PERFECTA para niños mayores de 3 años!

CARACTERÍSTICAS DE VUELO ÓPTIMAS: Debido a la forma clásica romboide de la cometa y las varillas ligeras, la cometa puede volar desde 1 BFT incluso en vientos bajos; las franjas de colores en los lados y las dos colas largas de arco mantienen la cometa estable incluso en vientos más fuertes de hasta 5 BFT en el aire.

JUEGA Y APRENDE CON EFECTOS ESPECIALES: ¡El momento fascinante en que la cometa se eleva en el aire será inolvidable para los niños! El niño aprende cómo funciona el viento, mejora sus habilidades de coordinación y vive una experiencia maravillosa y satisfactoria aprendiendo a lanzar y controlar la cometa.

TOTALMENTE COMPLETO: La cometa de tamaño 65 x 74 cm (además de dos colas de arco con una longitud de 250 cm) viene con 80 m de hilo enrollado en un mango apropiado para niños.

SOSTENIBLE, SEGURO Y JUSTO - CIM solo utiliza materiales seguros para la salud en la fabricación de cometas. Las cometas de CIM se fabrican de acuerdo con las normas europeas. Por supuesto, ¡el trabajo infantil está absolutamente prohibido en la fabricación de productos CIM!

Amazon.es Features La cometa Fiery Phoenix Bird fue diseñada para la diversión de los fénix en 2020. Es una cometa de diamante tradicional, el color es un poco simple, pero eso es lo que debería ser.

Fácil de montar y montar. Hemos probado esta cometa durante veces para asegurarnos de que es un volante fácil y es muy fácil de montar.

Mejor material. Nailon Ripstop brillante 210T de alta calidad, más ligero pero más fuerte; buen trabajo de impresión, nunca pierde su color incluso si cae en el mar. Los principiantes pueden volar la cometa más alto con una fuerte cuerda de cometa de 91 m.

Lleva esta cometa a tus vacaciones en la playa. Disfruta del maravilloso tiempo en familia con tus niños y niñas. Esta cometa no se caerá hasta que la bajes para salir, las varillas más fuertes hacen que nunca sea una diversión de 30 minutos

Queremos que seas feliz. Tu satisfacción nos importa. El logotipo de la Mint's Colorful Life es tu garantía de nuestra alta calidad; ponte en contacto con nosotros si no estás completamente satisfecho. Solo queremos 100% de satisfacción cuando decides comprar de nosotros READ Los 30 mejores Cafetera Molinillo Integrado capaces: la mejor revisión sobre Cafetera Molinillo Integrado

Amazon.es Features Estera de dirección incluyendo barra de dirección (acceso ideal al mundo de las cometas de entrenamiento)

Incluyendo cordón de seguridad en la barra de dirección de la cometa orientable

Tamaños disponibles: 1.8 (180 cm) / 2.3 (230 cm)

Listo para volar: se suministra con los cordones instalados y está inmediatamente disponible para el vuelo

Estera de dirección incluyendo bolsa de empaque, piquete de suelo y barra de dirección

Amazon.es Features Part Number NP150510 Is Adult Product

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Lo que obtendrá: El paquete viene con 2 piezas de cometas de pulpo molusco con largas colas coloridas, viene en azul y rojo, con una cuerda de cometa de 100 metros y un mango de fácil agarre.

Material premium: Las cometas de pulpo para niños están hecha de tela de nylon y varillas de fibra de vidrio fuertes y flexibles, fáciles de montar y de lanzar. Los diferentes colores brillantes y la apariencia elegante serán más atractivos para los demás.

Construya recuerdos increíbles: Volar la cometa infantil en el parque o en la playa tome unas vacaciones en la playa con su familia para pasar unas vacaciones agradables y significativas, deje algunos recuerdos preciosos.

Perfecto para los niños: Será un gran regalo para los niños, que no solo es para divertir a sus hijos, disfrutarlos, sino también ayudarlos a desarrollar habilidades de coordinación y pensamiento en los juegos.

Ampliamente aplicaciones: La gran cometa de pulpo de moluscos es un juguete de juego perfecto para niños, adolescentes y adultos, niños y niñas para actividades al aire libre o para un viaje a la playa.

Amazon.es Features ¡Schildkröt deja volar las cometas! para los pilotos a partir de 10 años, schildkröt presenta su nueva cometa acrobática en tamaño 140

2 líneas de poliéster (25kp, 30m, en bobinadora) que hacen posibles grandes maniobras y trucos

Cometa robusta de poliéster ripstop combinada con varillas de fibra de vidrio irrompibles (ø4mm o ø2mm); fácil y rápido de configurar

La velocidad del viento ideal para el stunt kite 140 es de 6-38 km/h o 2-5 beaufort

En una práctica bolsa, lo que facilita su transporte y almacenamiento; recomendación de edad: 10+

Amazon.es Features Diseño ligero y plegable para facilitar su transporte.

Puede despegar en el viento de 3-6, realista, y volar estable.

Adecuado para volar en áreas abiertas como el océano y los pastizales.

Úselo en áreas abiertas, desde playas hasta parques, y disfrute pasar tiempo de calidad con su familia.

Colores llamativos, patrones simples y mano de obra fina hacen que la cometa se destaque entre la multitud.

Amazon.es Features [Cometa de velero 3D]: Esta es una cometa 3D con forma de velero, necesita fuerza del viento de al menos grado 4 para volar esta cometa

[Actividad al aire libre]: esta cometa de velero es un gran compañero para los niños que juegan al aire libre, praderas, playas, parques y otros espacios abiertos

[Material premium]: la cometa arcoíris grande está hecha de poliéster premium; Peso de solo 350 g, ligero, pero resistente y duradero

[Plegable]: la cometa es plegable y fácil de transportar; Tamaño aproximado 81 x 76,5 x 91 cm / 32 x 30 x 35 pulgadas

[Paquete incluido]: 1 cometa voladora; Línea de 30 metros; 1 bolsa de almacenamiento; 1 manual

Amazon.es Features Ideal para ser montado y volado por niños con edad a partir de 3 años y también para talleres en guarderías y colegios

El set completo para montar a mano contiene: Vela de Tyvek resistente con bordes a dobladillo, varillaje de vidrio, cordón de agarre a mano, colas de 2x250cm

Ideal para niños creativos: la vela completamente blanca del cometa puede ser pintada por los niños según ellos deseen. Para pintar recomendamos crayolas, acuarelas, marcadores, lápices de color (no vienen incluidos)

Incluso la cola de la cometa revestida por un lado con tafetán puede ser pintada y/o teñida.

La cometa en forma clásica de remolino vuela eficientemente bajo una fuerza del viento de 1 hasta 4 Bft. La cometa se construye con unas pocas maniobras.

