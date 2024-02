Inicio » Joyería Los 30 mejores Collares De Cuero capaces: la mejor revisión sobre Collares De Cuero Joyería Los 30 mejores Collares De Cuero capaces: la mejor revisión sobre Collares De Cuero 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

3 Cadenas de Cuero Cordón Trenzado de Colgante Negro Collar de Cuero Falso con Cierre de Acero Inoxidable Collar Básico Personalizable para Regalo Hombre San Valentín con Bolsa Terciopelo € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Resistente y fiable: estos collares de cordones trenzados negros están hechos de cordón de cera y cierre de acero inoxidable, fuerte y ligero, la adopción de la mano de obra delicada, no son fáciles de romper, empañar o el óxido, que puede acompañar durante mucho tiempo

Múltiples opciones de tamaño: hay collares de cuero de 45 cm/ 17,72 pulgadas, 50 cm/ 19,69 pulgadas y 60 cm/ 23,62 pulgadas de largo, y el grosor de cada cadena de cordón mide aproximadamente 3 mm/ 0,12 pulgadas, una talla que se adapta a la mayoría de las mujeres y los hombres, los niños y las niñas, lo que le brinda una experiencia de uso cómoda

Fácil de abrir: nuestro cordón para colgantes con cierre es fácil de abrir, y el cierre está hecho de acero inoxidable con un alto acabado pulido, brillante y exquisito, y el diseño hace que la gargantilla de la cadena fácil de usar y poner, que proporcionará más comodidad para usted

Haga su joyería personalizada: esta cadena trenzada puede llevarse sola en el cuello como una simple gargantilla o emparejarla con un precioso colgante, como un anillo, una llave, un cristal y otros colgantes, y también se combina bien con sus otras joyas, simplemente aplique su creatividad para hacer su propio collar

Encantador set de regalo: embalaje en bolsa de terciopelo suave, estos collares de cuero para mujeres y hombres son regalos ideales para sus amantes, amigos, padres o hijos en cumpleaños, graduación, Año Nuevo, Día de San Valentín, Día de la Madre, Día del Padre y cualquier otra ocasión o celebración

volumoon 2pcs Collar Cordon Cuero para Colgantes, Collar de Cordón para Hombre, Negro de 3mm Cadena de Cuero con Cierre, Collar Básico 45cm Cordón de Collar Duradero para Hombres Mujeres € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✦Collar de cuero: hecho de cuerda de cuero de alta calidad, impermeable, duradero, resistente y atractivo.

✦El paquete incluye: recibirás 2 piezas de collares de cuero negro, elegantes y simples, adecuados para hombres, mujeres, niños y niñas.

✦Longitud adecuada: la longitud de nuestro collar de cordón para hombre es de 45 cm/17,7 pulgadas, el ancho es de 3 mm, adecuado para la mayoría de las personas.

✦Fácil de usar: el cierre del collar es muy fácil de poner y quitar, sin complicaciones, mucho más fácil que un eslabón de cadena normal.

✦Aplicación: el collar de cuero para hombre se puede usar como cadena de reemplazo, ideal para hacer colgantes y joyas de bricolaje.

MILACOLATO 5 Piezas Collares para Hombres Cuero Vintage Collar de Cadena de Cubo de Plumas Collar de Cuero Ajustable para Hombre con Colgante de Joyería Negro € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♦ Cordón de cuero para collar ★ Un pedido incluye 5 collares con colgante de cuero, collar con colgante de cuero, collar con soporte de anillo, collar con colgante de anillo doble, etc. 5 tipos de collares de cuero, trajes para sus diferentes atuendos, sean diferentes todos los días.

♦ Collar hecho a mano ★ Nuestros collares de cuero vintage están hechos de cuero de calidad, 100% hechos a mano, suaves y duraderos, más tiempo de uso y sensación de comodidad de uso. Rango ajustable de 15,7 a 31,5 pulgadas, longitud de collar ajustable, ajuste cómodo tanto para hombres como para mujeres. .

♦ Collar largo de moda ★ Son perfectos como collar de suéter, collar informal, libre de ajustar la longitud como gargantilla de cuero o en cualquier otra ocasión. El diseño delicado te hará más encantador y atractivo entre la multitud.

♦ Regalo ideal ★ Viene con una hermosa bolsa de terciopelo negro, que es un buen regalo para su amante, esposo, hijo, novio, padre, amigo y compañeros de trabajo en cumpleaños, aniversario, vacaciones, graduación, Navidad, día de San Valentín, etc.

♦ Servicio posventa ★ Nuestro collar con personalidad está empaquetado en una gran bolsa de terciopelo negro, ideal para enviar y almacenar. Si hay algún problema de calidad o piezas faltantes, ofrecemos 90 días de garantía de devolución de dinero o cambio; nos comprometemos a brindar la mejor experiencia de compra para cada cliente querido. READ Los 30 mejores Colgador De Collares capaces: la mejor revisión sobre Colgador De Collares

Yheakne Boho Collar De Cuero Largo Collar De Perlas Y Gota De Cuero Negro Envolver Collar De Gargantilla Gótica Atar Collar De La Cadena De Joyería Para Las Mujeres Y Las Niñas € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Collar largo de cordón de cuero hecho con cordón y cuentas de buena calidad, fácil de combinar con la ropa.

Gargantilla de cuero negro con imágenes reales, mantiene el color, permanece mucho tiempo y no se empaña.

Collar de perlas vintage, ajustable para ti.

Collar de cuero de doble capa adecuado para el uso diario o de fiesta de la boda del club nocturno o cualquier ocasión especial.

Collar de cuero punk.Si hay algún problema después de recibir el producto, póngase en contacto con nosotros a tiempo y guarde la etiqueta de DEVOLUCIÓN Y CAMBIO.Haremos todo lo posible para ofrecerle una excelente experiencia de compra.

Lola & Gala Cadena de Cuero para Collar Hombre y Mujer | Cuero Genuino Liso | Cierre Acero Inoxidable Clic Fácil Seguridad en Acero Inoxidable | Cordón Negro de 3mm para Colgantes | 46cm € 9.95 in stock 1 new from €9.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CADENA DE CUERO AUTÉNTICO: 3mm. de grosor, 46 cm de longitud (18 pulgadas), cordón negro redondo para colocar todo tipo de colgantes. Incluye bolsa de felpa para joyería, y un pequeño anillo de acero inoxidable para adaptar colgantes con la argolla muy pequeña

CIERRE DE CLIP: Con seguro, muy rápido y cómodo de quitar y poner. Fabricado en acero inoxidable quirúrgico de 5 mm. de diámetro

RESISTENTE AL AGUA: al ser de piel auténtica y tener un tratamiento especial a base de ceras naturales

AZO FREE: Certificado por RTS libre de colorante químicos

CONTROL DE CALIDAD MEJORADO: Comprobamos el acabado y la resistencia de cada cordón después de su fabricación. Hemos mejorado el sistema de cierre: Ahora es más corto y la curvatura más ajustada, mejorando la estética, diseño y uso de la cadena de cuero

JeweBella 3 Pcs Collar Cordon Cuero para Colgantes para Mujer Hombre 2mm/3mm/4mm Cadena Cuerda con Cierre de Acero Inoxidable Collar Fino Negro 51cm/56cm/61cm/66cm/71cm/76cm € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Collar de Cuero---Un conjunto de 3 collares de cuero. Con jeans casuales y camisetas, o con un traje elegante, se puede usar solo todos los días para crear una apariencia simple y exquisita, o colgar tu colgante o encanto favorito.

Collar de Cuero Impermeable de Baja Alergia---Este collar de cuero está hecho de cuero de alta calidad. Suave y duradero, cómodo de usar, resistente y duradero, sin fácil decoloración ni óxido. libre de níquel, sin plomo, baja alergias, excelente opción para la piel sensible. Hebilla de garra de langosta, sólida y segura.

Tamaño del Traje de Collar de Cuero---Collar de cuero de 2 / 3 / 4 mm de ancho y 51cm / 56cm / 61cm / 66cm / 71cm / 76cm de largo le permite elegir el estilo más adecuado. agregue el colgante que elija o use un collar clásico solo.

Regalo Perfecto---Regalos neutros de moda, para aquellos que les gusta la joyería moderna, eterna y de moda. Este es el regalo perfecto para marido, mujer, hija, hijo, madre, padre, hermana, hermano, novia, novio, mejor amigo o tú. Este simple saltador clásico de uso diario sorprende a tu persona especial.

Servicio Postventa JeweBella---Jewebella te tranquiliza los 365 días del Año. Si tiene alguna pregunta sobre este collar de cuero, Póngase en contacto con nosotros por correo electrónico. Lo resolveremos para usted lo antes posible, espero que tenga una buena experiencia de compra.

COOLSTEELANDBEYOND Retro, Abierto Oval Perla Colgantes Collar con Colgante de Hombre Mujer, Cordón de Marrón Cuero Ajustable € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Collar colgante de encanto con cuentas ovaladas para hombres y mujeres, con un estilo retro único.

La cuerda de cuero marrón ajustable garantiza un ajuste cómodo y es adecuada para cualquier ocasión.

Hecho a mano, con un ambiente rural y bohemio en el diseño, es muy adecuado para prendas de ocio y moda.

Regalos íntimos para cumpleaños, aniversarios, ceremonias de graduación u otros eventos especiales.

Este llamativo accesorio destaca tu personalidad y encanto y mejora tu estilo.

KOAHDE Cadena de Cordón de Cuero Clásica,Collar Cordon Cuero para Colgantes,Collar Cadena de Cuero Trenzado,Cadena Cuerda Trenzada Hombre Mujer,Cuerda Trenzada Encerada Hecha a Mano,con Cierre,2Pcs € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Collar de cuero trenzado】Collar de cuero negro para hombres y mujeres, simple pero clásico. El cierre giratorio es fácil de usar, simplemente presione suavemente para abrir.

【Collar de cuero para mujer】Este sencillo collar está hecho de una cuerda de cera resistente al agua pero resistente.Superficie chapada en diamantes, mejor contacto con la piel.

【Cordón de cadena de cuero negro】2 piezas. El ancho es de 2 mm, el largo es de 50 cm. Puede elegir la cadena adecuada según sus necesidades y preferencias.

【Cordón de cuero para collar】Este collar es muy adecuado para cualquier ocasión: casual, citas, fiesta, bar, oficina, escuela, etc.

【Joyería de collar de cuerda de cera】Con el desarrollo de nuevos collares con diseño creativo, para mostrar su talento, familiares y amigos apreciarán estos regalos únicos hechos a mano.

ZCSOWE Gargantilla de Cuero Collar de Cadena Punk Clavícula Gargantilla PU Conjunto de Gargantilla para mujer Accesorio(Negro) € 5.47 in stock 1 new from €5.47

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number ZCS2311AXY119 Model ZCS2311AXY119 Color negro Size x

Collar De Cordón Para Hombre, Cadena De Cuero Para Collar Hombre Y Mujer, Cadena De Cuero, Collar De Cordón Para Hombre Negro, Trenzado De Colgante Negro, Cadenas De Cuero Cordón € 6.59 in stock 1 new from €6.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cadena Cuero: Collar de cuero de buena calidad. Ancho del collar: 3mm Largos disponibles: 51cm

Collar Cuero: Collar negro resistente al agua, joyas de moda y modernas para hombres y mujeres.

Collar Cuero Hombre: Collar de cordón de cuero negro de 3 mm, compatible con todos los colgantes o para llevar solo.

Colgante Cuero: Puede agregar fianzas adicionales que se pueden usar para colgar un colgante.

Collares Cuero: El diseño elegante y clásico, joyería de moda, collar de moda.

Svitzoot 8 Piezas Cadena de Cuero para Collar collar de cuero Hombre Mujer Collar de Cordón 2mm / 3mm señoras hombres imitación cuero collar negro € 10.19 in stock 1 new from €10.19

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material de alta calidad】 El collar de cuero está hecho de imitación de cuero de alta calidad, que es cuidadosamente elaborado y elegante.

【Artículo de moda】 Los collares de cuero llevados como cordón, como colgante alrededor del cuello o como pulsera en la muñeca son una moda muy individual.

【Especificaciones de la pulsera】 pulsera de 2 mm de grosor y pulsera de 3 mm de grosor de 4 piezas cada una, la longitud de 45 cm, 50 cm, 55 cm, 60 cm. unisex para satisfacer las necesidades de la mayoría de la gente.

【Diseño único de extremo cerrado】 Para usarlo, simplemente presiona suavemente los extremos del eslabón en el centro, luego gíralo en la dirección opuesta para abrirlo, y usa el mismo método cuando lo lleves puesto.

【Regalo especial】 este elegante collar de cuero es perfecto para compartir con amigos, familiares y conocidos.

TOUS Gargantilla de Cuero para Mujer con Cierre en Plata de Primera Ley, 40 cm de Largo, Versátil y Clásica, Colección Chokers € 25.00 in stock 1 new from €25.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features COLECCIÓN CHOKERS: Diseñada para los amantes de las gargantillas de cuero, combinalo con un colgante y completa tus *must* de esta temporada.

PLATA DE PRIMERA LEY Y PERLA CULTIVADA: Este collar está fabricado en plata de primera ley 925 que le brinda brillo a la joya y cuenta con perlas cultivadas. La plata de primera ley 925 es hipoalergénica y libre de niquel, haciendo que sea una gran opción para las personas con piel sensible

DIMENSIONES: Largo: 40 cm. Hazte con esta gargantilla de plata y cuero en negro. ¡Se convertirá en un éxito que te encantará!

CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD: Todas las joyas de mujer TOUS incluyen el certificado de autenticidad garantiza la genuinidad del producto además del cumplimento de los estándares de certificación y garantía de metales preciosos de ley 925,gemas y otras piedras preciosas.

¿QUIERES HACER UN REGALO ESPECIAL? Si estás buscando ideas para regalar a una mujer, este collar de plata es el regalo perfecto para sorprender a esa persona especial, ya sea tu pareja, amiga o mamá. Presentado en una caja redonda de joyería original de TOUS. Ideal para ocasiones especiales como cumpleaños, San Valentín, Día de la Madre y Navidad

Fossil Collar Para Hombre Vintage Casual, Medidas: Longitud: 45 Cm + 5 Cm Collar De Cuero Negro, JF85832040 € 29.78 in stock 2 new from €29.78

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Collar de hombre fossil: longitud 42 cm + 5 cm de ampliación

2 cordones de piel negra, cuentas de acero inoxidable y madera con colgante con forma de diente de tiburón de acero inoxidable - Cierre de pinza de langosta

Incluye instrucciones de cuidado y lata de diseño de Fossil

Producto de optimo calidad

Cadena De Cuerda De Cuero con - 40 Piezas Broche Cordón Encerado 2mm con Cierre De Langosta Y Cuerda De Cadena De Extensión para Hacer Pulseras, Collares Y Joyas € 10.30 in stock 1 new from €10.30

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material de alta calidad: el cordón del collar está hecho de cuerda de algodón encerado de alta calidad, que es liviano, inodoro, duradero, suave, agradable para la piel y no se decolora, y se puede usar durante mucho tiempo.

Juego de collares: el juego incluye 40 cordones de cadena encerados de colores con una longitud total de 50 cm y un diámetro de alambre de 2 mm. Múltiples colores son suficientes para satisfacer sus necesidades de fabricación de joyas.

DISEÑO ÚNICO: Cada cordón viene con un mosquetón y una cadena elástica. Puedes ajustar la longitud según tus necesidades para que te sientas más cómodo.

Aplicación amplia: puede elegir usar cordones de collar o usarlos para hacer joyas de bricolaje, como pulseras, collares, tobilleras, etc. También puede intentar agregar amuletos, cristales, cuentas, etc.

Gran regalo: puede agregar amuletos, amuletos u otras joyas a la cuerda, hacer collares, pulseras y otras joyas para sus amigos o familiares como regalos hechos a mano y sorprenderlos en su cumpleaños o aniversario. Eso tendrá sentido. READ Los 30 mejores Anillo Oro Rosa capaces: la mejor revisión sobre Anillo Oro Rosa

PLABBDPL 4pcs negro collar de cuero sintético/pulsera de cuero trenzado de la cadena de cuero con cierre de acero inoxidable, negro de 3 mm de cuerda para colgantes(40/45/50/55CM) € 8.49 in stock 2 new from €8.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Dimensiones - Collar de polipiel de 3 mm de grosor, 40/45/50/55 cm de longitud, cable redondo negro para conectar todo tipo de colgantes.

MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD - Fabricados con tira de cuero sintético negro y acero inoxidable 316L, sin níquel e hipoalergénico, son seguros y duraderos.

Características - Impermeable, ya que está fabricado en piel auténtica con un tratamiento especial a base de ceras naturales.

Características - Impermeable, ya que está fabricado en piel auténtica con un tratamiento especial a base de ceras naturales.

Versátil Collar de cuero trenzado con estilo, nuevo diseño, perfecto para la mayoría de los colgantes, también se puede usar como collar/pulsera.

ARHZ Collar de hombre de acero inoxidable y cuero € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤️Material: cuero de vaca + acero inoxidable

❤️Talla: 80cm de circunferencia de la tira de cuero.

❤️Incluye una bonita caja de regalo y se puede regalar. Idea de regalo perfecta para padre/pareja/amigo/estudiante/profesor

❤Design: estilo vintage hip-hop rock.

❤️ Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Nos pondremos en contacto con usted en 24 horas y le propondremos una solución.

10 Piezas CordóN de Collar, Cordón Colgante Cuero, CordóN de Collar Encerado, Cuerda Cuero para Colgante, Ajustable Negro Collar de Cadena, para Hacer Joyas de Bricolaje, Pulseras, Colgantes, Cuentas € 8.49 in stock 2 new from €8.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hazlos felices --- Este collar de cuerda negro te permite hacer todo tipo de manualidades, es un regalo para familiares y amigos para Día de San Valentín, Día de la Madre, Acción de gracias, Navidad, cumpleaños, aniversarios de bodas y otros festivales, dales un regalo, serán muy felices

Material de cuerda de cera --- Esta cuerda colgante para collar está hecha de cuerda de cera de alta calidad, lo que la hace liviana, flexible y duradera de usar, puede usarla cómodamente y aliviada

Tamaño ajustable --- Cada cuerda collar tiene una cadena y un broche de langosta en los extremos, que puede ajustar fácilmente su longitud para adaptarse a su tamaño

10 collares encerados --- El collar de cuerda hombre paquete incluye 10 piezas de collar encerado, suficiente volumen para collar de bricolaje, pulsera o cualquier proyecto de fabricación de joyas

AplicaciÓn amplia --- El cuerda de cuero para collar es ideal para hacer joyas, pulseras, collares y otras manualidades de bricolaje agregando cristales, cuentas, colgantes, dijes, jades u otros hallazgos de joyería

COOLSTEELANDBEYOND Unisex Vintage Colgante Símbolo Contra la Guerra Cruz, Collar de Hombre Mujer, con Cordón de Cuero Ajustable € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Matal:Aleación

Superficies Tratamiento: Satinado

Dimensión: Colgante: longitud: 3.7CM(1.46"); ancho: 3.2CM(1.26"); Cadena longitud ajustable desde:38-76CM(14.96-29.92"); Peso:21.6g

GOXO Collar Genuino de cordón de Cuero Negro, Cierre de Cadena de Plata esterlina, Longitud de 16 ", 18", 20 ", 22", 24" (20) € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CUERO GRIEGO ORIGINAL DURADERO: Cordón de cuero negro natural, fuerte y duradero con un brillo suave, este collar es flexible para que conserve su forma perfectamente. El cuero GOXO es conocido por su calidad artesanal y artesanía. No contiene ningún químico tóxico a diferencia del cuero más barato. No desea un "cuero" débil fabricado en fábrica con olores químicos.

Inspiración de diseño: collar de cadena de cordón de cuero, muy liviano y cómodo de llevar, diseño a prueba de agua, puedes usarlo todo el tiempo, el collar se ajusta al colgante, puedes usarlo solo, o usarlo con un colgante, dos opciones de ancho, Cinco opciones de longitud, elija su necesidad.

Material: la plata esterlina es hipoalergénica y no contiene níquel, 2 mm de espesor: funciona bien incluso con pequeños colgantes

Material: la plata esterlina es hipoalergénica y no contiene níquel, 2 mm de espesor: funciona bien incluso con pequeños colgantes

❤ Garantía de satisfacción: cambio gratuito o reembolso completo si no está satisfecho con nuestros pendientes de aro en 120 días

Cuerda de piel redonda 3 mm. Marrón antiguo. Longitud seleccionable. 5 m Marrón envejecido € 10.14 in stock 2 new from €6.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diámetro: 3 mm aprox.

TseenYi Collar de cuero Gargantilla Collares de gamuza de capas cortas Cadena Boho Collares circulares en capas Joyas para mujeres y niñas (cordón marrón con círculo dorado) € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gargantilla de cuero bohemio. Longitud: 35 cm, con cadena de extensión de 5 cm, ajustable, se adapta a la mayoría de las personas.

Collar de piel sintética hecho de cordón y aleación de alta calidad, fácil y cómodo de llevar.

Gargantilla de gamuza gótica La joyería es negra o marrón, el diseño clásico combina bien con cualquier atuendo.

El collar gargantilla marrón Karma es adecuado para mujeres de diferentes edades, también es bueno para ser un regalo dulce para sus amigas o familiares.

Gargantilla de collar corto punk. Si hay problemas de calidad después de recibir el producto, por favor póngase en contacto con nosotros a tiempo y mantenga la etiqueta de devolución y cambio como nueva etiqueta. Haremos todo lo posible para ofrecerte una excelente experiencia de compra.

Casisto.Collar de cuero, cadena colgante collares, Negro cordón, Acero inoxidable, Estuche de Regalo de Joyería, para hombre € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅Materiales:cuero real con broche de acero inoxidable 316L. Pulsera de reloj tejida por los artífices profesionales de Casisto. J. Los cueros elegidos con alta calidad y riguroso control de tecnología son innocuos para la piel y tienen larga vida útil. Dicha tecnología resuelve eficientemente los problemas de daño.los mateiales sin plomo ni níquel, son totalmente innocuos para el cuerpo humano y la piel, son adecuados para todos.

✅Tres cadenas de plata de 60 cm de largo y 3 mm de espesor. Los colgantes de flecha y cola de ballena miden 5 cm de largo y 3 mm de espesor. Collar de plata de 60 cm y colgante de estilo vikingo para cualquier estilo de ropa.

✅ Cultura de marca: nuestra marca viene de EE.UU. y el departamento de producción se establece en Hong Kong. La marca se considera más sobre los accesorios manuales. Todos de nuestros artífices tienen más de 10 años de experiencias, respeta la ecología original como la idea de diseño, y prestan más atención a la calidad y vida útil de los productos. Estableceremos salón de exposición en Berlín en futuro, vengan a visitarnos.

✅Mejor regalo: Los productos se venden con caja particular de regalos de Casisto. J, y tarjeta VIP. nuestros productos son perfectos como un regalo para bodas, cumpleaños, aniversarios importantes, Navidad, etc.

✅Si tiene cualquier problema con nuestro producto, por favor, contáctenos, y le reenviamos o hacemos la devolución.

Cadena De Cuerda De Cuero con Broche Cordón Encerado 2mm con Cierre De Langosta Y Cuerda De Cadena De Extensión para Hacer Pulseras, Collares Y Joyas, 40 Piezas € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 1. 【Material premium】 El cordón del collar está hecho de cordón de algodón encerado de alta calidad, liviano, inodoro, duradero, suave, agradable para la piel y que no se desvanece, se puede usar durante mucho tiempo.

2. 【Conjunto de collar】 El conjunto incluye 40 piezas de cordones de collar encerados de colores con una longitud total de 50 cm y un diámetro de alambre de 2 mm. Una variedad de colores es suficiente para satisfacer sus necesidades de fabricación de joyas.

3. 【Diseño único】 Cada cordón de collar viene con un gancho a presión y una cadena elástica. Puedes ajustar la longitud según tus necesidades para que te sientas más cómodo.

4. 【Aplicación amplia】 Puede elegir usar un cordón de collar o usarlo para hacer joyas de bricolaje, como pulseras, collares, tobilleras, etc. También puede intentar agregar amuletos, cristales, cuentas, etc.

5. 【Regalos exquisitos】 Puede agregar dijes, dijes u otras joyas a la cuerda, hacer collares, pulseras y otras joyas para sus amigos o familiares como regalos hechos a mano y sorprenderlos en su cumpleaños o aniversario. Eso tendrá mucho sentido.

Collar vintage de runas vikingas nórdicas, corsario rúnico élder Futhark anillo círculo talismán colgante cadena de cuero, joyería de regalo vikinga para hombres y mujeres € 10.98 in stock 2 new from €10.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño: el collar está grabado con 24 runas. Las runas son un antiguo alfabeto germánico, utilizado para escribir, adivinar y magia. Se utilizaron en todo el norte de Europa, Escandinavia, las Islas Británicas e Islandia desde aproximadamente el 100 a.C.E. a 1600 C.E. La runa vikinga simboliza el "impresionante labrador", que protege al portador de daños en la batalla y es al mismo tiempo invencible.

Amuleto: el collar vikingo para hombre es un talismán de protección, honor y fuerza, el colgante de runa nórdica vikinga es unisex y mucho más que una opción hermosa y moderna para las runas vikingas, la larga historia de la protección espiritual del amuleto ha dado forma a aquellos que dan un alto valor al poder.

Duradero: acero inoxidable de alta calidad. Perfectamente chapado con acabado de plata antigua. No se decolora ni se oxida fácilmente. Una gran opción para pieles sensibles. La estabilidad del acero inoxidable hace que sea una excelente opción de material para joyas. Es resistente a los arañazos y mantendrá su belleza durante años. Las joyas de acero inoxidable son lo suficientemente duraderas como para ser usadas durante toda la vida.

Tamaño: diámetro del colgante: 28 mm. Se pueden seleccionar dos tipos de materiales de cadena, la longitud de la cadena de cuero es ajustable y la longitud de la cadena de acero inoxidable es de 60 cm.

Regalo perfecto: se envía con una bonita bolsa de terciopelo. Un clásico collar vikingo para hombres y chicos modernos que aprecian la calidad y la fuerza nórdica, un elegante regalo vikingo nórdico para hombres que hace una excelente declaración para Navidad, cumpleaños, vacaciones, día de San Valentín, Navidad. READ Los 30 mejores pulsera plata de ley mujer capaces: la mejor revisión sobre pulsera plata de ley mujer

Cupimatch - Collar para hombres y niños con placa de identificación de aleación de estilo retro y cadena de cuero negro ajustable de 39,87 a 80,01 cm € 11.99 in stock 2 new from €11.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ Material: Aleación y cuero.

✔ Tamaño del colgante [alto x ancho]: 5,1 cm x 3,1 cm. Cinta de cuero: Ajustable, de 39,87 a 80,01 cm. Ancho: 4 mm.

✔ Cómodo de llevar: cuero suave y duradero, cómodo de llevar.

✔ Diseño exclusivo: elegante y moderna placa de identificación de inspiración militar envuelta en cinta de cuero con cadena de cuero ajustable.

✔ Ideal como regalo: estos sencillos collares con placa de identificación siempre les encantan a los hombres que van a la última. Sin duda será un buen regalo para tu novio, marido, padre o hijo por su cumpleaños, aniversario, Día del Padre y Navidad.

Fossil, Collar de cuero y acero inoxidable, para Hombre € 45.00

€ 34.03 in stock 10 new from €34.03

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: piel

color marrón

Acabado: pulido

Cordón de Collar de Cuero 90M X 3MM (Marrón Oscuro) Cuerda Cuero Cordón Gamuza para Collares, Joyas, Pulseras, Bricolaje, Collar, Manualidades e El Cabello Trenzado € 16.19

€ 12.95 in stock 1 new from €12.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Amplio uso: El cordón de gamuza es un gran Accesorios para ensartar cuentas, Crafting, ropa, decoración y hacer una variedad de artesanías, adecuado para su propia mano haciendo pulseras, collares, pendientes, accesorios para el cabello.

Fuerte y duradero: Se siente y se ve como el cuero de encaje real, Colorfast, y no irrita la piel; Fray-resistente; Lavable y sin olor; Cómodo al tacto y fácil de limpiar.

Haz tu propio regalo: Haga su propia joyería artesanal con estos cordones de gamuza, como un regalo único para la persona amada única. También se puede utilizar para decorar su caja de regalo, tarjeta de invitación, mirar tan retro, elegante.

Ideal para la fabricación de pulseras, pendientes, collares, gargantillas y tobilleras. También es bueno para hacer marcapáginas, colgantes, bolsos, cordones para sombreros, corbatas, bolsos y atrapasueños.

Se puede cortar: El cordón de cuero plana es cuttable y se puede cortar en cualquier longitud que desee depende de sus necesidades, y la longitud total de ellos es lo suficientemente largo para el uso general.

REIOT Collar de triple espiral Collar de nudo celta para hombre en cordón de cuero encerado, amuleto irlandés de nudo celta vintage colgante triple espiral € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Significado: La triple rotación (también conocida como tridente) simboliza el sol o el camino de la vida, la trinidad de cuerpo, mente y alma. Es especialmente común en las culturas nórdica y celta y se usa a menudo como talismán contra las fuerzas negativas. Este collar triangular con el sol y símbolos triangulares tiene un diseño fresco y minimalista para el día a día.

Material: Hecho de cobre y cuero, porque es libre de níquel, plomo, cromo, hipoalergénico, sin recubrimiento y resistente al calor, muy ecológico.

Dimensiones - Colgante: 20 mm x 20 mm x 2 mm. Longitud de la cadena: Extensión de 55 cm Esta es una longitud universal para casi todos los hombres, ideal para hombres adultos.

REGALO: Este collar de corazón está empaquetado para evitar que la cadena se enrede y se deslustre durante el envío. Viene con todo lo que necesitas para hacer el regalo perfecto, este collar religioso es perfecto para hombres, bautizos, primera comunión, novios, hermanos, hijos y papás.

Promesa del fabricante: los metales que utilizamos no contienen níquel. Tenemos un excelente servicio al cliente, y si algo sale mal con su pieza, ¡siempre trabajaremos con usted!

GALEPEE 120 Piezas Cordón Colgante Cuero Set 2mm Cuerda Collar con Cierre, Collar de Cuerda de Cera, Cordon Cuero para Colgante, Collar Cuerdas para Hacer Pulseras, Collares Y Joyas(Negro) € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Tamaño ajustable】La longitud total del cadenas para collares es de 50 cm, cera cuerda de algodón y clips colgantes con ojales cada uno 60 piezas, la cadena de extensión mide 5 cm, puede ajustar la longitud del cable del collar de cadena para adaptarse a usted, suave y flexible.

【Buena calidad】Los cordon para collares son difíciles de romper, superficie lisa, liviana, extremos de cuerda con envoltura de aleación de metal, fuertes y duraderos.

【Partido de moda】El collares cordon de cera con broche de langosta puede cerrarse y abrirse fácilmente, y clip colgante con ojal se puede usar para agregar dijes, piedras preciosas, etc.

【Apariencia única】Ligero, fuerte y duradero, el aspecto de imitación de cuero es genial, cordon cuero para colgante puede combinar con sus colgantes o joyas.

【Amplia aplicación】Cordón para colgante ideal para hacer joyas, pulseras, collares y otras manualidades de bricolaje agregando cristales, cuentas, colgantes, dijes, jades u otros fornituras de joyería.

Yolev 28 Piezas Collar Cordón de Cera Cadena de Cordón de Cuero Correa de Color de 18 Pulgadas Hebilla de Langosta Accesorios para Hacer Joyas para Collares de Pulsera € 6.79 in stock 1 new from €6.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Cantidad del Paquete】Recibirás 28 cuerdas de collar de colores mixtos, cantidad suficiente para las necesidades de uso diario, se puede utilizar para hacer tus collares y pulseras, simplemente añade colgantes, cuentas y abalorios

【Material de Alta Calidad】La cuerda de joyería está tejida con cuerda de cera de alta calidad, que es firme y no es fácil de romper, duradera y liviana, con una cadena elástica, suave y flexible

【Tamaño】El collar de cuerda de cuero mide 18 "de largo con una cadena de extensión de 2", 1.5 mm de diámetro, adecuado para la mayoría de los hombres, mujeres y niños

【Amplia Gama de Usos】Nuestra cuerda de cera para collares es perfecta para hacer collares, pulseras, tobilleras, también puede agregar colgantes, cuentas, bricolaje de cristal

【El Mejor Regalo】Puede regalar sus manualidades a amigos o familiares en cumpleaños, aniversarios, Halloween, Navidad, Año Nuevo

