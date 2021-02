Los 30 mejores Collar Largo Mujer capaces: la mejor revisión sobre Collar Largo Mujer

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Collar Largo Mujer?

Collar de Oro Blanco de 18k con Diamantes Blancos y Negros de 1.06cts y 2.00cm de diámetro. 40cm de Larga, Cierre reasa. € 2,679.00

Amazon.es Features Impresionante colgante de oro blanco de 18k con diamantes blancos y negros de la mejor calidad que pesan 1.06cts y semi-círculo de 2.00cm de diámetro. Cadena barbada de oro blanco de 18k de 40cm de larga, cierre reasa, cómoda y resistente. Peso; 5.20gr de oro de 18k

Un conjunto impactante y elegante que combina el oro y los diamantes para que brilles con toda la fuerza de la naturaleza y deslumbres allá donde vayas! El oro blanco de 18k que engasta los diamantes negros esta rodiado con rodio negro para resaltar aún más su fuerza y belleza.

Un regalo inolvidable con un diseño moderno y atrevido para que tengáis una joya de ensueño fabricada solo con los mejores materiales, terminada a mano y para toda la vida!

✨Una joya para decirlo todo sin palabras! Y recuerda, en Never say Never si tú puedes soñarlo, nosotros podemos hacerlo!

Todas nuestras piezas con diamantes y piedras preciosas se envían con certificado de garantía, garantizando así su color (H), pureza (Si) y procedencia. Certificando que la joya ha sido fabricada artesanalmente cumpliendo los requisitos de calidad de la UE y respetando la resolución de las Naciones Unidas en cuanto a la procedencia de las piedras preciosas. Todos nuestros artículos se envían con estuche.

OULII Collar Bailarina Ballet Danza Colgante Joyería de Cristal para Mujeres (Azul) € 7.99

Amazon.es Features Alta calidad para el uso durable y de larga duración. Peso ligero para llevar portátil.

Contra la corrosión y resistente a la corrosión. Sin el descoloramiento.

Diseño de bailarina de ballet característico y exquisito de agradable color y brillo.

Bonito colgante para la decoración de cualquier traje.

Never Say Never Collar chapitas de Oro 18k para Mujer de 45cm de Largo 4.60gr de Oro de 18k € 539.00

Amazon.es Features Collar de moda de chapitas de oro 18k para mujer de 45cm con anillas en el cierre para poder ponerla también a 40cm todo de oro de 18k con Cadena rolo y chapitas de Oro de 10 y 8mm. Tipo gargantilla. Ideal mujer. 4.60gr de oro de 18k

Un magnífico collar recién fabricado siguiendo las tendencias actuales todo en oro de 18k. Con cierre mosquetón para máxima seguridad. Para que brilles con toda la fuerza del oro allá donde vayas!

Un regalo que seguro lleva tiempo buscando aquí lo tienes con las mejores calidades y al mejor precio, no dejes escapar esta oportunidad recién fabricada!

Filtra con las palabras "collar oro 18k mujer never say never" y descubre un maravilloso mundo de oro para ti con más de 200 modelos de collares muchos de ellos en exclusiva, solo de la mejor calidad y al mejor precio, porque en Never say Never, si tú puedes soñarlo, nosotros podemos hacerlo!

CASSIECA 6PCS Collar Largo para Mujer Hojas Disco Colgante Collares Borla Fringe Cadena de Suéter Moda Collar Madre € 13.99

Amazon.es Features ♥6PCS COLLAR LARGO♥ Recibirá 6 piezas de collares de capas en diferentes estilos, brindándole más opciones para satisfacer sus necesidades, los delicados collares de cadena colgante son accesorios maravillosos para combinar con sus atuendos, resaltar sus encantos.

♥TAMAÑO♥ Aproximadamente 28 "de cadena larga, tamaño de collar largo común, se adapta a la mayoría de las mujeres niñas. Cadena extensora de 2", flexible y conveniente. Deje de preocuparse por la longitud, satisfaga sus diferentes necesidades.

♥MATERIAL♥ Hecho de aleación de alta calidad, alta resistencia al óxido, resistente y duradero, sin níquel sin plomo, sin daños a su cuerpo. Acabado fino de galvanoplastia, retenedor de color, mayor vida útil.

♥REGALO PERFECTO♥ Aspecto simple y exquisito, adecuado para mujeres y niñas, Día de la Madre, Navidad, Día de San Valentín, cumpleaños, aniversario, vacaciones, graduación y cualquier otra ocasión especial. Esta exquisita pieza de joyería definitivamente satisfará sus ideas y estarán encantados de aceptarla.

♥GARANTÍA y PAQUETE♥ Promesa de intercambio de productos de 120 días o garantía de devolución de dinero. Venga con una bolsa de terciopelo negro, no dude en contactarnos si tiene algún problema, lo resolveremos en 24 horas.

Ouran Mujer Unisex Hombre Gold and silver plated chapado en oro Black incoloro Cubic Zirconia € 10.04

Amazon.es Features ☑Material de alta calidad: aleación ecológica y antialérgica con cristal deslumbrante y diamante negro; chapado en oro y plata, sólido y duradero, no se deslustra fácilmente.

☑Tamaño adecuado para llevar: longitud de la cadena larga: 70 cm, colgante de 7,3 cm; cadena de cierre de mosquetón fácil de poner y quitar, muy popular en todas las edades, niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres.

☑Diseño elegante y moderno: colgante brillante pensado para protegerte de las cosas negativas y para atraer la buena suerte. Permítele a este moderno collar traerte la buena suerte cada día.

☑El regalo perfecto para elegir. Este collar de moda es el regalo ideal para tus seres queridos, para un cumpleaños, Día de San Valentín, como regalo de bodas, de uso diario.

- -

T400 Collar Colgante de Cadena Larga Eco-aleación Doble Ahueca Hojas Zirconia cúbica Ajustable en Blanco Regalo de Amor,96cm € 18.99

Amazon.es Features Especificaciones:Durante:2,8cm,Anchura:1,3cm | Longitud del Collar: 96cm | Material Principal: Zirconia cúbica.| Material del metal: Chapado en aleación ecológica de oro blanco

CÓMODO PARA DESGASTE DIARIO:Construido cuidadosamente de aleación hipoalergénica, sin plomo, rodeada de rodio, puede disfrutarla durante años prácticamente sin mantenimiento y sin preocuparse por las pieles sensibles.

REGALO IDEAL:Esta collar para mujer con encanto es un REGALO IDEAL para tu amante, novia, prometida, esposa, madre, pareja, etc. Expresa tu amor hacia ellas.

Caja de Regalo:Todos los artículos vienen empaquetados en una bonita Caja de Regalo de Joyería T400. Hace que presentarlo como regalo sea mucho más fácil para ti y te ayuda a guardar mejor las joyas.

Garantía de 12 meses:Todas las joyas T400 están garantizadas con devolución gratuita de 30 días y 12 meses de garantía. ¡Simplemente sé feliz de agregar el magnífico collar a tu colección de joyas!

BESTOYARD Collar de cuentas de cerámica Hoja de cuero Suéter largo Cadena Collares Colgantes € 7.89

Amazon.es Features Hace un gran regalo o adición a su caja de joyería.

El collar de diseño único será un toque perfecto para tu atuendo y ropa.

Agrega un cierto elemento elegante y atractivo a cualquier atuendo y una mejor selección de joyas para usar a diario.

Perfecto para cualquier ocasión, casual a formal.

SwirlColor Fashion Bohemian Vintage Cuenta de Madera Étnica Colgante de Resina Elefante Suéter Largo Cadena Collares y Colgantes para Mujer € 9.99

Amazon.es Features ✪ Hermoso y Elegante: Estilo vintage bohemio, romántico y único, te llena de misterio y encanto.

✪ Cómodo de Usar: Hecho de madera y resina, comodidad al tacto y uso.

✪ Traje para Cada Temporada: Una excelente joyería adecuada para cuatro estaciones, ideal para combinar falda, suéter, camiseta, abrigo, etc.

✪ Paquete Incluido: 1 x cadena de suéter bohemio; Perímetro Total: Aproximadamente 80 cm / 31.5 pulgadas; Colgante: Aproximadamente 5-9 cm / 1.97-3.54 pulgadas.

✪ Servicio Postventa Satisfecho: Si no está satisfecho con este artículo, contáctenos, SwirlColor le ofrece una garantía de calidad de 6 meses y la mejor solución.

Precioso collar con cadena forzada de oro amarillo de 18K de 1mm de grosor y 45cm de larga con colgante del Árbol de la vida de oro amarillo de 18K con 28 circonitas y esmalte pintado a mano. 1.90cm € 251.00

Amazon.es Features Precioso collar con cadena forzada de oro amarillo de 18K de 1mm de grosor y 45cm de larga con colgante del Árbol de la vida de oro amarillo de 18K con 28 circonitas de la mejor calidad y esmalte pintado a mano. Tamaño; 1.90 cm de diámetro, peso; 2.55gr de oro de 1ª Ley. 2mm de grosor

Una joya de moda, original, de la máxima calidad y con la mejor terminación, para hacer de éste el regalo perfecto!

Un complemento ideal, actual, juvenil y vistoso que te hará brillar allá donde vayas. Una joya con un significado muy especial, el de amor, familia y vida, y que tendréis para siempre!

Todos nuestros artículos se envían con estuche. Se emite garantía si el comprador quiere. Todas nuestras piezas están contrastadas por el correspondiente laboratorio oficial. 100% oro de 1ª Ley, garantizado. Mira el resto de nuestros productos filtrando "neversaynever joyería" te sorprenderán nuestros precios y variedad y recuerda "Never Say Never"! Nunca digas Nunca!

Never say Never se posiciona como una de las empresas líderes del sector de la joyería on.line gracias a sus estándares de calidad, los más altos y exigentes, y a su seriedad y eficiencia. No lo dudes, quieres joyería tradicional con la mejor calidad y precios sin competencia? Never say Never, tu joyería on-line de confianza!

WAWJ - Collar con colgante difusor Mujer arbol de la Vida Colgante Collar, Cadena Larga Ajustable y para niñas,con cadena 12 discos de fieltro € 13.97

Amazon.es Features Producto y envoltorio de gran calidad: Collar funcional de perfume de acero inoxidable quirúrgico 316L. Utilizar aceites esenciales en tu difusor es una forma natural y efectiva de sustituir al perfume. Disfruta de un interior 100 % puro y terapéutico de grado premium. Puedes llevar tus aceites esenciales a cualquier lugar.

Diseño exclusivo: Los collares difusores en forma de árbol de la vida te permiten llevar los beneficios de los aceites esenciales contigo durante todo el día. La cadena es ajustable, no se te enredará en el cabello. Diseño elegante para cualquier ocasión.

Modo de empleo: Abrir el medallón y aplicar de 3 a 5 gotas de aceite esencial en el disco, dependiendo del aceite esencial.

Ideal como regalo: El collar, el colgante difusor de aceites y los discos de repuesto vienen juntos en una caja de regalo. Es el regalo perfecto para padres, parejas, amigos, compañeros de trabajo o niños en cumpleaños, aniversarios, Navidades u otras celebraciones.

Atención: Los discos de fieltro de algodón no tienen aroma. Tendrás que aplicar gotas de aceite esencial o perfume en los discos de algodón del collar de aromaterapia. O incluso puedes poner una foto si lo prefieres.

TOUS Hold - Collar de Plata de Primera Ley con Anilla - Anilla: 1,6 cm, Largo: 43,5 cm € 47.00

Amazon.es Features Collar fabricado con Plata de Primera Ley 925/1000 de alta calidad

Totalmente personalizable con colgantes Tous. ¡Un éxito asegurado!

Producto con certificado de autenticidad y garantía TOUS

Colección Hold: diseños sencillos y elegantes personalizables con colgantes

Thomas Sabo Collar con colgante de Mujer con Plata de Ley 925, 70 cm, Plateado € 37.30
€ 34.93

€ 34.93 in stock 10 new from €19.51

Amazon.es Features Cadena con abalorio de calidad de plata de ley 925

Esta cadena con abalorio puede combinarse con abalorios individuales seleccionados con esmero por Thomas Sabo

Thomas Sabo diseña productos óptimos para hombres y mujeres en el campo de la joyería y los relojes

Esta cadena con abalorio ofrece infinitas posibilidades para combinarla con los abalorios de su elección

Un regalo individual para cumpleaños, navidad, San Valentín, su madre, esposa, novia, hija, hermana, abuela y mucho más

CDE Amor Corazon Collar Colgante para Mujeres 18K Blanco/Oro Collares Joyas Regalos de cumpleaños(Rosa Oro Verde) € 59.99

Amazon.es Features ♥Momento Especial:♥ Regalo ideal para cumpleaños, aniversarios, graduaciones, San Valentín, día de la madre, Navidad, fiestas, bailes y cualquier ocasión que pueda usarse con vestidos o trajes de todos los días.Caja de joyas incluída.

♥Material de Alta Calidad:♥Chapado en plata sin ningún elemento del plomo y níquel no irritará su piel sensible. todos los cristales incrustados cumplen la exigencia de Suiza SGS estándar.

♥Concepto de Diseño: ♥Inspirado en el ángel guardián, utiliza un cristal central en forma de corazón enmarcado dentro de alas de Ángel con pavé manifestando la pureza, el amor y la felicidad. Diseño original de CDE con técnica fina y dedicados engastes de cristal. Este collar es el regalo perfecto para una mujer amas.

♥Tamaño:♥ Cadena 44.95 + 5 cm / 17.71 + 1.97 pulgadas; Colgante 2.20 * 1.49 cm / 0.87 * 0.59 pulgadas. El collar se cierra con un clásico broche de langosta. El colgante se puede separar de la cadena que es ajustable

♥Servicio al Cliente:♥ofrecemos 60 días de garantía; no dude en contactarnos si tiene alguna pregunta.

Swarovski Colgante Creativity Circle, blanco, Baño en tono Oro Rosa € 59.00
€ 56.50

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Largo: 38 cm Colgante: 1.5x2 cm

Una moderna e imponente interpretación de un clásico atemporal: el colgante circular

Este diseño altamente refinado brilla en cristal pavé transparente

El metal con baño de oro rosa aporta un toque moderno

Puede lucirse con un colgante más largo para conseguir un look que refleje la tendencia de superposiciones a distintos niveles

Parfois - Collar Largo Golden Basics - Mujeres - Tallas Única - Dorado € 9.99

Amazon.es Features Part Number 5606420140460 Color Dorado

TOUS - Gargantilla Corta de Plata de Primera Ley con Detalles - 45,5 cm de Largo € 25.00

Amazon.es Features Collar fabricado con Plata de Primera Ley 925/1000 de alta calidad

Destaca su estilo elegante con detalles que le aportan un toque rock

Producto con certificado de autenticidad y garantía TOUS

La gargantilla más icónica de la marca

Gracias a su estilo versátil podrás combinarla con tus looks más elegantes, rockeros y atrevidos

Lv.unique Collar Mujer árbol de la Vida Colgante Collar de Cobre Chakra Piedra Preciosa Collar de Amatista Colgante Collar de Cadena Larga Ajustable y para niñas (White + Owl) € 14.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ♥ Diseño: ♥ Nuestro colgante Tree of Life está hecho a mano por nuestro equipo experimentado. Cada colgante ha sido cuidadosamente diseñado y producido. Los colgantes son hechos a mano, las piedras son únicas y las piedras reales de alta calidad están hechas de la selección natural. Cada colgante es único. Son similares, pero no son lo mismo.

♥ Tamaño ♥: Longitud del collar: 29.5in, tamaño del colgante: 1.9 pulgadas (diámetro del tobillo), peso: aproximadamente 15 gramos. El tamaño del pendiente es 2.39 in * 1.30 in, y debido a la medición manual, un cambio dimensional de 2-3 mm se considera normal.

♥ Características ♥: Use este colgante árbol de la vida para promover la belleza, la salud, la buena suerte y la curación. Este es un regalo para su mejor amigo, otra persona importante o alguien a quien le gusta fabricar joyas de alta calidad. Estilo clásico, adecuado para todas las ocasiones, unisex. Adecuado para la colección de joyas, colección de piedras, Día de San Valentín, Navidad, Año Nuevo, cumpleaños, Día de la Madre y otros regalos.

♥ El empaque incluye: ♥ 1 * Colgante Árbol de la vida; 1 * collar; 1 * caja de regalo azul.

♥ 100% de garantía de satisfacción ♥: una variedad de joyas de moda de alta calidad a precios razonables. Si la calidad no es satisfactoria, reemplazaremos o reembolsaremos. Sin riesgo, no hay problema Por favor contáctenos de forma gratuita.

Mecool Collar largo con colgante de círculo largo, collar de cadena larga, color blanco € 10.99

Amazon.es Features Diseño único: cadena larga con colgante de círculo único y elegante. La cadena es resistente, brillante y hermosa, no se decolora fácilmente.

Tamaño del producto: longitud de la cadena: 88 cm; diámetro exterior del colgante: 2,2 cm; peso del producto: 15 g. Longitud de la cadena ajustable.

Material: aleación y cristal de imitación (cristal).

Regalo perfecto: este collar es un gran regalo para tu familia o ser querido como regalo de cumpleaños y festivales.

Ocasiones: este collar personalizado para mujer combina perfectamente con cualquier atuendo. Este tipo de collar de cuerda larga con colgante mejorará tu aspecto además de decorar tu hermoso estado de ánimo y atraer la atención.

Lumanuby 1x Doble Capa Amor Cuerda Collar Largos Femeninos Colgante Collar Mujer Mujeres Gargantilla Estilo étnico de la Vendimia Cadena Larga 90CM (Verde) € 2.89

Amazon.es Features Material:Cuerda trenzada + madera + aleación

Collar de cuerda de cera:Cadena Larga:90cm,Cadena corta: 65cm.

Más duradero, no roto. Un largo tiempo no causará ningún daño a la salud

Grandes regalos para las mujeres, regalos para la mamá, regalos para el mejor amigo, etc. Apto para todo tipo de ropa.

Diseño simple, elegante, elegante y cómodo Party regalo de vacaciones Un regalo perfecto para el día de Madre, Navidad, cumpleaños, aniversarios de San Valentín Más resistente, no fácil de romper

TOUS Collar con colgante Mujer plata € 57.00

Amazon.es Features Collar TOUS Color en plata de primera ley y ónix

Colgante fabricado con Plata Esterlina 925/1000 y perla de alta calidad

Icon Color: En 1996 TOUS creó el icónico sello en forma de oso en ónice y plata Con el tiempo, la firma ha reeditado esta joya en gemas de colores que aportan alegría y frescura sin renunciar a la esencia del clásico oso Una pieza imprescindible para cualquier TOUS Lover Tous

Nuestro osito se atreve con todo. Y esta vez llega con su look más rockero. Cadena de plata y colgante en ónice

Producto con certificado de autenticidad y garantía TOUS

Swarovski Colgante Ginger, blanco, Baño en tono Oro Rosa € 58.40

Amazon.es Features Largo: 38 cm Colgante: 1x1 cm

Elegante y fácil de llevar, este colgante circular es optimo para combinar y mezclar con otros estilos de distintos largos para conseguir un look de superposiciones de absoluta tendencia

Incorpora un disco decorado con brillante cristal pavé que cuelga de una delicada cadena con baño de oro rosa

La adquisición optima para las amantes de la moda

Desde 1895, el dominio de la talla del cristal de nuestro fundador, Daniel Swarovski, ha definido a la empresa, su constante pasión por el moderno en bisutería y accesorios

aukmla Collares de gargantilla para mujeres de color oro o plata, barra de aleación, multicapa y collar largo € 8.66

Amazon.es Features Collar chic a la moda. Ajustable, fácil de instalar.

Tamaño: Tamaño libre. Para todos los estilos.

Dos colores para su opción; Materiales: Aleación.

Ideal para uso diario o ocasiones especiales, tales como fiesta, fiesta, ceremonia, baile y cena de noche.

Bonito regalo para seres queridos, familiares, amigas y compañeras de trabajo.

Morella collar de mujer con colgante letra M de 925 plata rodiada con piedras de circonita para damas 45cm color blanco € 19.99

Amazon.es Features Recibirá el collar con un colgante con letra, ambos de 925 plata rodiada, bien embalados en una bolsita para joyas.

Todos los letras se caracterizan por un diseño moderno junto con un acabado de alta calidad.

El collar en filigrana mide 45 cm de largo.

El collar se suministra en una bolsa negra

Refinado con piedras de circonio blanco

Kami Idea Collar - SIEMPRE - Colgante de oro Rosa, Regalo para mamá y Amor, Cristal de Swarovski, Embalaje de Regalo Elegante, Longitud de Cadena de 45 cm, Regalo para las Mujeres € 25.99

Amazon.es Features ❤ Inspiración ❤ Grabado "Mum I Love You" y "Mum. Always be with You". Este colgante en capas está diseñado con tres círculos en cascada que resaltan un elegante diseño tridimensional. Fundido en aleación de zinc chapado en oro rosa, platino y oro amarillo, y decorado con un cristals transparente brillante. Es una elección perfecta para mam.

❤ Especificación ❤ Tamaño Colgante: 0,83 * 0,83inch; Peso: 8,67g / 0,306 oz; Longitud de Cadena: 17,7 + 2inch. Respetuoso del medio ambiente aleación de zinc chapado en platino y oro rosa y oro. Hipoalergénico, sin plomo y sin níquel, pasó el estándar de inspección SGS. Las materias primas de cristal son de Swarovski.

❤ Gran Idea de Regalo ❤ Todas las joyas llegan en una caja de joyería exquisita, sin necesidad de envoltura. Es un bonito regalo para cualquier mujer en cualquier ocasión Navidad, San Valentín, Día de la Madre …

❤ Servicio de Primera Clase ❤ 30 días de garantía de devolución del dinero por cualquier motivo; Garantía de por vida para cualquier problema de calidad.

Capas Mujeres Largo Multi Media Luna Granos de Cobre Colgantes de la aleación de Plata Cadena Gargantilla Collares (Plata) € 2.47

Amazon.es Features El tamaño de este collar es de 29 * 39 cm con cadena extensora ajustable, apto para la mayoría de mujeres y niñas.

El diseño de múltiples capas hace de este collar una joyería de colección de moda perfecta para trajes de verano e informales.

El collar está hecho de material de aleación, no tóxico inofensivo, lo que reduce el riesgo de alergias al mínimo.

El collar en capas de alto brillo tiene 2 capas con diferentes colgantes, que incluyen cuentas de cobre y media luna

Una joya versátil para estilos informales o informales, lo que la convierte en una pieza clásica perfecta para complementar su aspecto destacado.

Collar largo con colgante de flor de abeja roja de cinabar para mujeres y niñas, de piedra natural con colgante, accesorios de ropa, 100% hecho a mano, arte femenino, moda € 10.75

Amazon.es Features @Flor hecha de cannabar, especial fresco y elegante, buena sensación al tacto.

Buena decoración para mujeres y niñas como accesorio de ropa o collar de la suerte.

Con bolsa de lino profesional, fácil de guardar.

100% hecho a mano, arte con cuentas

@Siempre tenemos las últimas cosas más divertidas y calientes.

HUNTER Collar de Perro P € 8.49

Amazon.es Features Die Halsung Vario-Basic Alu-Strong besteht aus weichem Polyamid-Nylon und dem besonders belastbaren Aluminium-Verschluss

Dank des Metall-Schiebers ist die Größe stufenlos einstellbar

YAZILIND Mujeres Collar de Plata Esterlina Largo Cadena Ajustable Flor de Rosa Collares Pendientes Joyas para Mujeres Regalo € 1,089.00

Amazon.es Features Material: plata de ley 925 + Zirconia cúbica

Talla del collar: 41.5cm+5cm

Un gran regalo para los padres y también encantador como un regalo sentimental de los padres a su hijo adulto.

Ocasión: boda, compromiso, festivales, cumpleaños, banquete, Navidad, carnaval, fotografía, prom, cualquier ocasión usted quiere ser más encantador.

Un accesorio perfecto para tu atuendo o como un regalo apropiado, por ejemplo para tu amante, novia, prometida, esposa, madre, pareja, Valentine o solo un amigo

TOUS Collar Gargantilla Mujer de cuero con cierre de Plata de Primera Ley - Largo 40 cm Título € 23.00

Amazon.es Features Gargantilla TOUS Chokers de Cuero en color negro de 0,2 cm con cierres de plata de primera ley

Largo: 40 cm

Producto con certificado de autenticidad y garantía TOUS

TOUS combina la tradición artesana con los últimos avances tecnológicos para crear piezas únicas y especiales

Para completar tus *must* de esta temporada, necesitas hacerte con esta gargantilla de plata y cuero en clave *black*. ¡Se convertirá en un *hit* que te encantará!

Parfois - Collar Largo Básico - Mujeres - Tallas Única - Plateado € 9.99

Amazon.es Features Part Number 5606428563445 Color Plateado

