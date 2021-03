Los 30 mejores Colgar Bici Pared capaces: la mejor revisión sobre Colgar Bici Pared

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Colgar Bici Pared?

Set de 2 soportes de pared para bicicleta - Soporta hasta 25 kg cada uno € 12.99

€ 8.99 in stock 6 new from €8.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Set dos piezas; mecanismo práctico de almacenamiento de bicicletas para ahorrar espacio

Para todo tipo y modelo de bicicleta; con revestimiento protector

Soporte máximo por pieza: 25 kg; peso: 460 g/pieza

Incluye tornillos y tacos de montaje; para cualquier tipo de pared resistente

Material: Chapa de acero; tamaño: unos 10 x 26,5 x 12 cm

CableMarkt Gancho para Colgar Bicicleta en la Pared Paquete de 2 Unidades € 14.99 in stock 1 new from €14.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Soporte de pared para bicicleta. Se trata de un soporte que permite colgar la bicicleta por la rueda.

La bicicleta queda colgada del soporte, en posición vertical, ocupando menos espacio, y manteniendo ordenada la zona de aparcamiento de bicicletas.

Dispone de perforaciones para fijar el soporte a pared. Fabricado en metal de color negro.

El gancho está recubierto de material plástico.

Tamaño: 26 x 9 cm. Se componen de un kit de dos ganchos, para colgar 2 bicicletas.

Charles Daily Soporte Bicicletas Pared Plegable - Colgador de Bici para Pared con Protección del Cuadro - Ganchos para Colgar Bicicletas - Negro € 28.99 in stock 1 new from €28.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features PROTECTOR: Soporte de pared para bicicleta horizontal con revestimiento protector extrafuerte

FUNCIONAL: El soporte para guardar bicicletas crea espacio de almacenamiento gracias a su diseño plegable ahorra espacio

MONTAJE: Soporte de bici para pared de montaje sencillo en garaje, sótano o pisos - tornillos incluidos

ROBUSTO: Colgador de bicicleta duradero con una capacidad de carga mínima de 20 kg - compatible con todos los modelos estándar

CARACTERÍSTICAS: Distancia de la gancho bicicleta pared de 28cm - ancho del gancho: 26cm - peso: 800g

Soporte para colgar la bicicleta en la pared por el pedal. Soporte horizontal. Compatible con todo tipo de bicicletas. € 17.99

€ 15.29 in stock 1 new from €15.29

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features AHORRO DE ESPACIO. Soporte para colgar la bicicleta en la pared, de una forma fàcil y sencilla. Solo hay que introducir el pedal en el soporte. Ideal para casas, garajes, oficinas etc.. Es el soporte más eficiente y fácil de usar para almacenar bicicletas del mercado.

COMPATIBLE PARA TODAS LAS BICIS. Se puede almacenar bicis de carretera, paseo, montaña, eléctricas,de niños, etc... compatible con todos los pedales. La bicicleta queda inclinada 25º respeto la pared.

VERSÁTIL. Aprovecha los 2 soportes de las ruedas para colgar tus otros complementos de bicicleta, como casco, mochila etc. Máxima eficiencia y ahorro de espacio.

PROTECCIÓN. Incluye gomas para no rallar el pedal. Los 2 soportes de las ruedas también protegen la pared de ralladuras y suciedad.

RESISTENTE. Con su cuerpo de acero puede aguanta hasta 30 Kg. Soporte de calidad diseñado y fabricado en España. No utilizamos plásticos de un solo uso en el embalaje. Tacos y tornillos de calidad incluidos en el paquete. READ Los 30 mejores Lampara Para Leer capaces: la mejor revisión sobre Lampara Para Leer

Borgen Soporte de pared para bicicletas I Soporte para colgar bicicletas - Ángulo y distancia de pared ajustable, plegable, MTB, bicicleta de carreras - Acolchado extra suave € 29.90 in stock 1 new from €29.90

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features AHORRA ESPACIO - Soporte de pared para el almacenamiento de bicicletas en espacios habitados, así como en el garaje. Almacenamiento sencillo de la bicicleta. Simplemente hay que colocar la bicicleta de montaña o de carreras en el soporte acolchado

PARA TODAS LAS BICICLETAS - Gracias al sistema de sujeción de 2 tornillos, que ha sido diseñado hasta el último detalle, la distancia entre el manillar y la pared, así como el ángulo para el almacenamiento horizontal, puede ajustarse de forma rápida y firme para marcos con diferentes geometrías

ACOLCHADO EXTRA FUERTE - El acolchado extra fuerte y suave del soporte para bicicletas protege y almacena tu bicicleta de forma óptima. Ya sea una bicicleta de carretera de carbono o una bicicleta de montaña de aluminio, el cuadro estará protegido de los arañazos y de los daños de almacenaje

PLEGABLE - Si no necesitas utilizar el soporte de pared, se puede plegar fácilmente para ahorrar espacio y crear orden y espacio en la sala de estar, el sótano o el garaje

SENCILLO Y SÓLIDO - Fabricado de acero de alta calidad y con una capacidad de carga de 20 kg incluyendo el material de montaje, el soporte para bicicletas Borgen es una forma sólida y fácil de almacenar tu bicicleta

Schramm® Soporte de Pared para 4 Bicicletas Soporte de Pared Negro para 4 Bicicletas Soportes de Pared Soporte para Bicicletas € 24.90 in stock 1 new from €24.90

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es

Borgen Gancho de Pared para Colgar Bicicleta para Pedal Bici Eléctrica, Bicicleta de Carretera, MTB Gancho de Pared con Ángulo de Apoyo y Almohadillas de Protección de Pared € 18.90 in stock 2 new from €18.90

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features - Sistema de pared para almacenamiento de bicicleta en espacios habitados. Almacenamiento sencillo para bicis. Solo hay que introducir el pedal de la bici de montaña o del pedelec en el soporte

- Válido para cualquier forma de pedal y tipos de bicicleta. Tiene una forma tan bien pensada que permite enganchar todos los tipos y tamaños de pedales y bicis

Ñ - Usando un ángulo de apoyo adicional, también se pueden montar bicicletas de montaña y enduro con horquillas de suspensión. Si es necesario que la bici quede en posición vertical, es posible atornillar otro ángulo adicional por debajo de la rueda delantera

Ñ Ó - Incluye una capa de goma en la superficie del gancho que garantiza una mayor protección del pedal. Las dos almohadillas adhesivas incluidas evitan que se manche la pared con las marcas de los neumáticos

Ó - Con una capacidad de carga de 30 kg, el gancho de pared de Borgen, con tornillos y tojinos incluidos, es una forma perfecta y fácil para guardar la bici

BBB 2.977.452.601 Parkinghook BTL-26 - Soporte de Pared para Bicicletas, Color Plateado y Negro € 8.99 in stock 1 new from €8.99

1 used from €8.36

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Soporte de ángulo variable se ajusta a todos los tamaños de bicicleta

El peso máximo 15 km

Dimensiones: 27.4 x 14.7 x 6.6 cm

Relaxdays Soporte Bicicleta Suspensión, Adultos Unisex, Negro, 8 x 100 x 9 cm € 15.99

€ 12.99 in stock 1 new from €12.99

16 used from €11.42

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Incluye material de montaje

Soporta hasta 20 kg; para techos hasta 4 m de alto

Ganchos con revestimiento de goma para evitar arañazos

Con montaje al techo fácil y rápido

Para garajes y sótanos; ayuda a preservar los neumáticos y evitar arañazos

Soporte de pared para bicicleta Sportneer. soporte de montaje para bicicleta de carretera, bicicleta de montaña, BMX, Ángulo y longitud ajustable € 35.99 in stock 1 new from €35.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features AHORRA ESPACIO EN CUALQUIER LUGAR: ¡No hay nada peor que un garaje desordenado, lleno de bicicletas que dificultan el uso del espacio para cualquier otra cosa! Recupere el control de su espacio con el soporte de pared para bicicletas de Sportneer, que le permitirá recoger sus bicicletas de manera ordenada y organizada. Ideal para garajes, apartamentos, en su hogar y más.

ESTRUCTURA DE ALEACIÓN DE ALUMINIO: Aunque su bicicleta sea voluminosa, como una bicicleta de montaña, este soporte está diseñado con una base de cuello engrosada y una amplia base de montaje, lo que le permite soportar hasta 55 lb (25 kg) de peso. La aleación de aluminio también es resistente al fuego, al agua y al óxido para durar más.

ALMOHADILLA A PRUEBA DE RAYONES: Para asegurarse de que su bicicleta se mantenga en perfectas condiciones, esta rejilla está equipada con almohadillas de goma suave en la base del cuello, que también mantiene su bicicleta en su lugar para que no se caiga ni se mueva.

LONGITUD/ANCHURA AJUSTABLE: ¡No importa las dimensiones de su bicicleta, este soporte cambia de tamaño según sus necesidades! Ajuste desde 9.5-14.2 pulgadas de largo hasta 6.1-14.2 pulgadas de ancho, junto con un ángulo ajustable de 33 °. Este soporte de almacenamiento para bicicletas de interior se adapta a la mayoría de las bicicletas de carretera, montaña e híbridas estándar sin problema.

CONSEJOS DE INSTALACIÓN: Recomendamos instalar el soporte en un muro sólido, viga, mampostería o pared de concreto. No instale los colgadores de bicicletas en paredes huecas o en paneles de yeso. Antes de la instalación, investigue el tipo de pared, incluidas las tuberías de agua, los circuitos y otras tuberías.

DOITOOL 2 piezas Gancho para Colgador de Garaje dobles Ganchos de almacenamiento de garaje Gancho de Bicicleta de Pared para organizar herramientas,escaleras,bicicletas (negro,11 x 7 x 1 cm) € 14.89 in stock 5 new from €14.89

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Puede elegir diferentes tornillos incluidos de acuerdo con la estructura de la pared diferente.

Son excelentes para sostener herramientas, especialmente objetos pesados ​​como sillas plegables, escaleras telescópicas, mangueras de jardín, palas para nieve, etc., hacen de su garaje un espacio mucho más ordenado.

Nuestros ganchos de pared encajan en paneles de yeso, montantes de pared y otros tipos de paredes de manera clara y ordenada.

Para instalar los ganchos en U, simplemente coloque la punta de los anclajes de plástico en el lugar que marcó y apriete el tornillo con un destornillador.

Hecho de hierro de alta resistencia, nuestros ganchos de utilidad pueden sostener de manera segura hasta 40 lb cuando se instalan correctamente para cada gancho.

Unbekannt Soporte 2 Bicicletas Plegable Ref. B053, Wandhalter-(B053QRA), Rojo, 2 Bikes € 30.74

€ 27.49 in stock 12 new from €22.32 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Producto de mas alta calidad

Hecho con materiales resistentes

Producto creado con tecnología de última generación

Fijación no suministrados

yahee 2 x SET ei-on – Soporte de pared bicicleta gancho pared retención de montaje con tornillos, color negro € 14.99

€ 14.59 in stock 2 new from €14.59

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Ahorro de espacio: gancho de bicicleta de montaje en pared utilizado para ahorrar espacio enganchando la rueda delantera de la bicicleta en la pared verticalmente

Rayas antideslizantes: las rayas antideslizantes en la base del bastidor ayudan a evitar el deslizamiento del neumático de la bicicleta

Fácil de instalar: viene con accesorios de fijación (cada gancho con 4 tornillos de metal y 4 tubos de expansión)

Cuatro puntos de montaje hacen que estos ganchos de bicicletas sean resistentes y duraderos,cada gancho puede contener hasta 30 kg

La protección de silicona evita los arañazos;se puede usar para exhibir bicicletas en sus tiendas de bicicletas

Gancho para Colgar 10 Piezas, Soporte Bicicletas Pared ETEPON € 45.00

€ 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【PERFECTO PARA OBJETOS PESADOS】- Un juego de ganchos dobles montados en la pared de 10 piezas . La longitud extendida y el revestimiento antideslizante le permiten organizar y colgar objetos pesados de hasta 40 kg (88 lb).

【TAMAÑOS MÚLTIPLES Y FUNCIÓN】 - Diferentes tamaños para diferentes usos. Crea un espacio de almacenamiento eficiente para el garaje, tienda, sótano o cobertizo. Tales como sillas plegables, escaleras, bicicletas, herramientas eléctricas, etc. Ganchos dobles diseñados para colgar mangueras de aire, herramientas de jardín y césped, son parte del equipo para exteriores.

【INSTALACIÓN SIN ESFUERZO】 - Clave el gancho a la pared con los tornillos incluidos. Que permitiéndole ajustar la posición de la suspensión. Viene con 20pcs tornillo ancho, 20pcs tornillo fino , 20pcs enchufes de pared.

【UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN】 - Pared de concreto, Cartón de yeso, Pared de madera etc. READ Los 30 mejores Defensa Personal Armas capaces: la mejor revisión sobre Defensa Personal Armas

PrimeMatik - Soporte de pared con gancho plegable para colgar bicicleta € 14.89 in stock 6 new from €12.27

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Estructura de acero tubular lacado negro de alta calidad.

Muy resistente y estable.

Es fácil de montar con dos tornillos en el muro.

Dispone de dos ganchos en el extremo donde se coloca la barra central de la bicicleta.

Diámetro del poste central:28 mm.

PrimeMatik - Soporte de pared con gancho ajustable para colgar bicicleta por la rueda 2 unidades € 13.95

€ 9.09 in stock 4 new from €9.09 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Soporte de pared para bicicleta. Permite colgar la bicicleta por la rueda en posición vertical, ocupando menos espacio, y manteniendo ordenada la zona de aparcamiento de bicicletas.

Gancho compatible con perfil de rueda de bicicleta (neumático + llanta) hasta 7.5 cm.

Soporte con gancho rotatorio 180 grados para ahorrar espacio. Dispone de posición fija para poder colgar la bicicleta con mayor comodidad.

Dispone de perforaciones para fijar el soporte a la pared. Incluye tornillos y tacos de plástico de carga ligera. Es recomendable asegurarse del tipo de tacos a utilizar dependiendo del peso de la bicicleta y la pared.

Fabricado en metal de color negro. El gancho está recubierto de material plástico para evitar dañar la llanta.

3 x Colgador Universal „OrgaTech“ Gancho de Pared Colgadero de Acero Cincado / 80 x 120 mm / Capacidad de Carga 45 kg € 7.72 in stock 1 new from €7.72

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 3 x Colgador universal "OrgaTech" de acero cincado - para el uso en el garaje, la bodega y en el taller

Capacidad de carga hasta 45 kg (depende del material de la pared y de la manera de montaje)

La caperuza roja evita daño de las cosas colgadas.

Alto: 120 mm / Profundidad: 80 mm / Tubo profil: 12 x 12 mm

Volumen de entrega: 3 piezas

Cozywind Gancho para Colgador de Garaje 10 Piezas, Gancho Pared Soportes para Colgar Bicicleta Escaleras Herramientas Organizador Almacén Jardín € 24.99

€ 23.99 in stock 2 new from €23.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Extremadamente robusto】Los ganchos hecho de acero sólido de alta resistencia usan para colgar artículos pesados! Con varios tamaños y formas para sostener diferentes herramientas, incluida la bicicleta, la pala, la escoba, las herramientas eléctricas, el herbicida, la escalera, etc.

【Juego de 10 ganchos de garaje para usos múltiples】 Ofrecemos 5 tamaños diferentes de ganchos de garaje para diferentes usos: 2 ganchos cuadrados grandes, 1 ganchos cuadrados medianos, 1 ganchos cuadrados pequeños, 1 gancho J grande y 1 gancho pequeño. Diferentes tamaños para diferentes objetos y pesos. ¡Realmente un organizador de garaje para ti!

【Revestimiento de PVC ANTIDESLIZANTE】 Con el resistente revestimiento antideslizante de PVC, se puede agarrar fácilmente a los artículos y mantenerlos en su lugar de forma segura durante años, y proteger la superficie de los productos de arañazos.

【Instalación sin esfuerzo】 Viene dos tipos de tornillos para diferentes muros: paredes de madera, ladrillo y concreto

【Ahorrando más espacios】 Con el diseño del gancho doble, es MUY FUERTE colgar lo que necesita para colgar y sostener, para liberar espacio en su garaje, jardín, tienda, sótano o almacén.

ETEPON Ganchos para Colgar 10 Piezas, Colgadores de Garaje, Colgador de Bici de pared NC20 € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ❦PERFECTO PARA OBJETOS PESADOS❦- Un juego de ganchos dobles montados en la pared de 10 piezas . La longitud extendida y el revestimiento antideslizante le permiten organizar y colgar objetos pesados de hasta 40 kg (88 lb).

❦TAMAÑOS MÚLTIPLES Y FUNCIÓN❦ - Diferentes tamaños para diferentes usos. Crea un espacio de almacenamiento eficiente para el garaje, tienda, sótano o cobertizo. Tales como sillas plegables, escaleras, bicicletas, herramientas eléctricas, etc. Ganchos dobles diseñados para colgar mangueras de aire, herramientas de jardín y césped, son parte del equipo para exteriores.

❦INSTALACIÓN SIN ESFUERZO❦ - Clave el gancho a la pared con los tornillos incluidos. Que permitiéndole ajustar la posición de la suspensión. Viene con 20pcs tornillo ancho, 20pcs tornillo fino , 20pcs enchufes de pared.

❦UBICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ❦- Pared de concreto, Cartón de yeso, Pared de madera etc.

❦UN BUEN SERVICIO POSTVENTA❦ - Si tiene alguna pregunta, por favor contáctenos. Nos esforzamos por resolver todos los problemas de los productos y brindamos un servicio al cliente las 24 horas, los 7 días de la semana para garantizar que tenga una buena experiencia de compra.

6 PCS de Ganchos de Pared Gigante Pesado Ganchos Universal Soporte Colgadores Fuertes Ganchos Escalera en Garaje Almacen Bodega Herramienta para Almacenamiento con Kit de Tornillos € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features 【Ampliamente Utilizado】 Estos Ganchos Pesados y Fuertes Son Realmente Útil para el Almacenamiento y Organización del Cobertizo para Herramientas. Se puede Montar en el Garaje, Tienda, Sótano, Cobertizo, Cocina, Baño, para el Almacenamiento Eficiente.

【3 Tamaños Universales】 Los Ganchos de Utilidad Viene en 3 Tamaños: Grandes(20 x 18 x 7 cm), Medianos(20 x 14 x 7 cm) y Pequeños(11 x 8 x 7 cm) y el Diámetro de Tubo es de 1,6 cm. Equipado un Conjunto de 12 Tornillos y 12 Tacos.

【Material Resistente】 Este kit de Soporte Ganchos Están Hechos de Acero Tubular y es Recubierto de polvo. Son Resistente al óxido. Pueden Aguantar con Seguridad 25 KG o más Cuando se Instala Correctamente.

【Fácil de Instalar】 Haga una Pequeña Marca en el centro del tornillo va a ir, y Perfore un Agujero en el Punto (s) que ha marcado. Asegúrese de que el Agujero perforado es más profundo que el largo del Taco Blanco. Luego Insertelo en el Agujero. Por último, Atornille el Tornillo.

【Totalmente Nuevo】100% Nuevo y Buen Calidad Precio.

Nuovoware Gancho para Colgador de Garaje, Gancho de Bicicleta de Pared para Organizar Herramientas, Soporte de Pared Plegable para Colgar Bici, Soporte de Pared de Acero Ajustable hasta 68 lb € 19.99

€ 18.99 in stock 2 new from €18.99 Check Price on Amazon

Amazon.es Features Soporte para Bicicletas Diversas - El diseño de rayas antideslizantes refuerza el material de acero con la capacidad de carga máxima para llegar a 66 libras. Lo suficientemente fuerte apoya a sujetar bicicletas de montaña, bicicletas plegables, bicicletas de carretera, bicicletas para niños, etc.

Gancho de Metal con Goma - La goma puede sujetar su bicicleta de forma segura sin rayar el borde de la bicicleta para proteger y almacenar mejor sus bicicletas.

Instalación Fácil - Taladre los agujeros en la pared y empuje el anclaje de pared en el agujero y apriete los tornillos. Instalación sencilla y no requiere montaje. (Nota: se recomienda instalar solo en la pared sólida).

Ahorrar de Espacio - Este soporte de pared para bicicleta está fuera del camino en su garaje y cobertizo interior. El diseño se puede doblar hacia arriba cuando no está en uso, ahorra mucho espacio de almacenamiento.

Especificaciones - Cantidad: 1 paquete; Longitud de la percha roja: 26 cm / 10,24 pulgadas; Longitud de la varilla negra: 27 cm / 10,63 pulgadas. Para obtener más detalles sobre las dimensiones, consulte las imágenes.

Soporte para Colgar la Bicicleta en la Pared por el Pedal. Para Todo Tipo de Bicicletas y Pedales € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features AHORRA ESPACIO. Soporte para colgar la bicicleta en la pared por el pedal, con una inclinación de 25 grados. Perfecto para guardar tu bici en casa, el garaje, o la oficina.

¿SERVIRÁ PARA MI BICI? Es compatible con la gran mayoría de bicis y tipos de pedal del mercado. Podrás usarlo con bicis de carretera, paseo, montaña, eléctricas, bicis para niños, etc.

MUY RESISTENTE. Está fabricado en acero y puede aguantar bicicletas de hasta 30 kg.

INCLUYE TORNILLOS Y TACOS. Incluye tornillos de 4x40 mm y tacos Fischer Duopower de 5x25 mm, aptos para gran variedad de materiales.

FABRICADO EN ESPAÑA

Candado y soporte antirrobo de pared para bicicletas bikeTRAP de alta seguridad. Guarda con tranquilidad tu bici ! € 99.95

€ 89.95 in stock 1 new from €89.95

1 used from €76.96

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Soporte de pared y candado antirrobo para bicicletas, todo en uno, resistente a cizalla.

Hasta 2 bicis (3 dependiendo de modelos y tamaños). Recubierto de espuma para proteger la pintura de tu bicicleta.

Cerradura con llave de alta seguridad y kit de tornillería antirrobo incluido

Ideal para aparcamientos, patios, trasteros ...

Compatile con cualquier tipo de cuadro de bicicleta !

Sanggi Soporte de Pared Para Bicicleta, 3 En 1 MTB Gancho de Pared para Colgar Bicicleta, Gancho Para Pedal, Soporte de Bicicleta para la Pared con Ángulo de Apoyo y Almohadillas Protección de Pared € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features [ 3 EN 1 MONTAJE EN PARED PARA BICICLETA ]: el soporte para pedal sujeta la bicicleta de forma segura y es para pedales de plataforma. 2 soportes para ruedas sostienen las ruedas y protegen las paredes de la suciedad y el daño. Sin daños en el cuadro de la bicicleta y las ruedas.

[ CARGA DE TRANSPORTE DE 35 KG ] - El gancho de pared para bicicleta SANGGI puede transportar una carga de 35 kg. Asegúrese de la capacidad de carga de la pared y apriete los tornillos.

[ AHORRO DE ESPACIO ]: Portabicicletas para montaje en pared en salas de estar o en el garaje. Fácil almacenamiento de la bicicleta. Simplemente inserte el pedal de la bicicleta de montaña o pedelec en el soporte del pedal, sostenga la bicicleta de forma segura y fuera del camino, cree espacio para el automóvil o espacio adicional en su oficina. Ideal para el hogar, apartamento, garaje, cobertizo o exhibición de ventas.

[ ALEACIÓN DE ALUMINIO DE ALTA DUREZA ]: Aleación de aluminio de alta dureza: aleación de aluminio súper gruesa de 2.5 mm, no es fácil de deformar, revestimiento antioxidante en la superficie, uso a largo plazo.

[ ADECUADO PARA TODAS LAS BICICLETAS ]: Adecuado para todas las formas y tipos de bicicletas comunes. Bicicleta de montaña, MTB, BMX, carretera, bicicleta de ciudad, bicicleta plegable y otros tipos de bicicletas. READ Los 30 mejores Juegos De Playa capaces: la mejor revisión sobre Juegos De Playa

5 Gancho para Colgador de Garaje Dobles, Ganchos de Almacenamiento de Garaje, Gancho de Bicicleta de Pared, Ganchos de Garaje de Servicio Pesado, para Organizar Herramienta Escalera Artículo a Granel € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Perfecto para Objetos Pesados - Nuestro producto es un conjunto de 5 ganchos dobles montados en la pared. El proceso de tratamiento de superficie de PVC más grueso y fino le proporciona una buena calidad de producto. La longitud extendida y el revestimiento antideslizante le permiten organizar y colgar objetos pesados de hasta 35 kg.

Material Premium de Alta Resistencia - Los ganchos de garaje están hechos de hierro resistente y están recubiertos de PVC antideslizante. El diseño naranja los hace lucir más belleza y moda. Son durables para soportar grandes pesos y evitar que las cosas se resbalen. Servicio a usted por más tiempo.

5 Tamaños Diferentes - Los ganchos de garaje tienen 5 tamaños diferentes para diversos usos. Crea un espacio de almacenamiento eficiente, justo lo que necesita para colgar y sostener sus artículos, como doblado, sillas, escaleras, bicicletas, herramientas eléctricas y otros artículos pesados y múltiples. Y el diseño de doble gancho lo ayuda a colgar cosas de manera estable, como mangueras de aire, herramientas de jardín y césped, etc.

Múltiples Funciones - Nuestros ganchos de garaje son adecuados para colgar bicicletas, mangueras, pala, escoba, llave inglesa, cochecito, pala, rastrillos, kayak, equipos deportivos, caballetes para aserrar y cables eléctricos, barras de gimnasio, entrenamiento corporal y constructores de fuerza central y otros artículos. Su mejor ayudante para organizar su espacio, como su garaje, sótano, cobertizo, tienda, etc.

Paquete - Incluye: 5 ganchos largos y fuertes con revestimiento antideslizante, que incluye 1 gancho en U pequeño, 1 gancho en U mediano, 1 gancho en U grande, 1 gancho en J pequeño, 1 gancho en J grande, 20 tornillos de metal y 20 tornillos de expansión.

QLOUNI Soporte de Pared para Bicicletas - Soporte para Bicicletas Pared Práctico Plegable Ideal para Garaje Ahorrar Espacio € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features ► El soporte de pared de hierro para bicicletas con pintura para hornear recubierta puede contener hasta 15 kg aproximadamente, para colgar una bicicleta de los modelos comunes.

► Gracias al diseño plegable y ahorrador de espacio del soporte de pared para bicicleta, usted toma el control de su espacio, con el que puede mantenerlo ordenado y organizado.

► Fabricadas en hierro y pintura para hornear, robustas y estables, son ideales para soportes de pared para bicicletas en el apartamento, garaje o sótano.

► Recomiende que el estante de pared para bicicleta se instale en un perno sólido, viga, mampostería o pared de concreto.

► Montaje con tornillos. Inspeccione el tipo de pared, incluidas las tuberías de agua, los circuitos y otras tuberías antes de la instalación.

WOLFPACK LINEA PROFESIONAL 5411210 Soporte para Bicicletas Pared Multiusos, Unisex, Grande € 20.62 in stock 13 new from €17.35

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Soporte para pared.

Realizado en acero.

Tambien puede usarlo para colgar escaleras u otros objetos.

Soporte para varias bicicletas (hasta 30 kilos)

Relaxdays 10017182 - Portabicicletas telescópica para 2 bicicletas, ajustable, plateado, 160-340 cm € 77.99

€ 68.30 in stock 2 new from €68.30

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Portabicicletas extensible para dos bicicletas

Soporte telescópico con brazos de suspensión de bicicleta recubiertos de goma

Adecuado para ficar el soporte entre el piso y el techo

La altura del soporte es ajustable de 160 cm a 340 cm

MEOLLO Soporte Colgador para Bicicleta (100% Acero) - Fabricado en España. € 25.81 in stock 1 new from €25.81

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Part Number Hab/Bike/Black Model Hab/Bike/Black Color Negro Is Adult Product

GAH-Alberts 802011 - Colgador y soportes para bicicletas (acero galvanizado, 90 x 115 mm) € 10.19

€ 8.53 in stock 2 new from €8.52

Free shipping Check Price on Amazon

Amazon.es Features Orden y sistema de clasificación con

Para el montaje en el techo

Superficie de apoyo con revestimiento de plástico

Forma curvada

Incl. Fijaciones

