Los 30 mejores Ciudadelas Juego De Mesa capaces: la mejor revisión sobre Ciudadelas Juego De Mesa

Asmodee - Ciudadelas Clásico, juego de mesa (Edge Entertainment EDGCTD01) , color/modelo surtido € 14.99

€ 14.20 in stock 17 new from €14.00



Amazon.es Features El producto representa un juego de tablero

Luchas por ser el próximo Maestro Constructor del reino, pero antes debes impresionar a la nobleza con tu capacidad para el desarrollo de ciudades, con la ayuda de diversos personajes

Contiene 8 cartas de personaje, 68 cartas de distrito, 7 cartas de ayuda de juego, 1 ficha de corona y 30 fichas de monedas de oro

La edad mínima recomendada es de 8 años

Es adecuado para 2-10 jugadores READ Los 30 mejores Funko Pop Olaf capaces: la mejor revisión sobre Funko Pop Olaf

Devir - Catan, juego de mesa - Idioma castellano (BGCATAN) € 40.00

€ 35.90 in stock 41 new from €35.50



Amazon.es Features Premio Spiel des Jahres 1995

Un juego que implica atención e estrategia

Duración aproximada de la partida 75 min

Recomendado para 3 o 4 jugadores

Edad recomendada +10 años

Devir 222593 - Carcassonne, juego de mesa (versión en castellano) € 25.00

€ 23.74 in stock 43 new from €23.48



Amazon.es Features Juego de mesa con expansiones incluidas

Componentes de juego: 4 tableros de cuatro colores, 5 seguidores grandes, 5 seguidores pequeños, 5 cofres, 5 fichas de puntos 100/200, 140 cartas y un reglamento

Número de jugadores: 2 - 5

Edad recomendada: 7 años y más

Duración aproximada de la partida: 35 min

Fantasy Flight Games ffgwr02 Citadels 2016 Edition € 34.32 in stock 2 new from €34.32

1 used from €26.49



Amazon.es Features Esquema de trama, engañar, y como usted construye excelentes ciudades en citadels, Bruno Faidutti del clásico juego de tarjeta redacción, intriga y astuto caracteres.

En la ciudad de citadels, dos a ocho los jugadores deben shrewdly proyecto de personajes y utilizar sus habilidades para crear el mejor posible.

2 a 8 jugadores

Edades 10 +

30 a 60 minutos tiempo de juego

El Padrino - El imperio Corleone (Edge EECMGF01) € 79.95

€ 69.95 in stock 7 new from €69.95



Amazon.es Features En El Padrino: El imperio Corleone, los jugadores controlan familias que compiten por el predominio en la Nueva York de la década de 1950

Manda por toda la ciudad al Don, el Consigliere, el Heredero y los Gánsteres de tu familia para que coaccionen a los negocios y consigan así los recursos ilegales que necesitas

Soborna a funcionarios municipales a fin de usarlos como poderosos aliados temporales

Producto en castellano

Libellud Dixit original - Juego de mesa, Edición 2019 € 32.99

€ 28.40 in stock 32 new from €28.40



Amazon.es Features Más de 1.5 millones de copias vendidas y numerosos premios internacionales

Sencillo y familiar, con cada imagen cuenta una historia - pero ¿qué historia?

Incluye 84 tarjetas con bellas ilustraciones

30 minutos de tiempo de juego

Adecuado para 3-6 jugadores no menores de 8 años

Devir-La Isla Prohibida Juego de Mesa, Multicolor (BGISLA) € 31.34 in stock 11 new from €26.95

Amazon.es Features Temática: juego cooperativo de mesa

La isla prohibida es un juego cooperativo familiar donde entraréis en la piel de 4 aventureros que deben recuperar los tesoros de una isla

Edad mínima recomendada de 10 años

Premio juego del año 2011

Duración aproximada de la partida 30 min

Fantasy Flight Games FFVA100 - Juego de Tronos, La Mano del Rey € 12.95

€ 12.30 in stock 9 new from €12.29



Amazon.es Features El rey de Poniente acaba de anunciar su intención de nombrar una nueva Mano del Rey

En este juego de astucia, de 2 a 4 jugadores cogen cartas de Personaje para obtener estandartes

Podrás conseguir el título de Mano del Rey?

Producto en castellano

Edge Entertainment- Ethnos, Juego de Mesa (EECMET01) € 39.99 in stock 1 new from €39.99



Amazon.es Features ¿Tienes el ingenio y la sabiduría necesarios para convertirte en el próximo Señor de Ethnos y marcar el inicio de una era dorada?

Para convertirte en el Señor de Ethnos, encuentra a los miembros de las 12 Tribus y forma Bandas de Aliados para controlar los Reinos

Si reúnes la mayor cantidad de Gloria durante las tres Eras, serás nombrado Señor de Ethnos y ganarás la partida!

Producto en castellano

Edge Entertainment-Bang-JCNC, Multicolor (EEDVBA01) € 19.95

€ 18.99 in stock 24 new from €18.99



Amazon.es Features En el Salvaje Oeste, los Forajidos dan caza al Sheriff, el Sheriff da caza a los Forajidos, y el Renegado urde su plan en secreto, listo para unirse a cualquiera de los bandos. Dentro de poco, ¡las balas comenzarán a zumbar!

Aclamado por más de medio millón de pistoleros de todo el mundo

Gran clásico de los juegos de cartas

De 4 a 7 Jugadores

De 20 a 30 minutos de duración

Space Cowboys- Splendor – Recolecta Piedras Preciosas y consigue Cartas y Nobles, Todo en Busca de prestigio. Un Juego Sencillo y táctico al Que no podrás Dejar de Jugar, Color (Asmodee ADE0SPL01ML) € 29.99

€ 28.49 in stock 11 new from €28.40



Amazon.es Features Recolecta piedras preciosas, consigue cartas, e invita a los nobles. ¡Solo así conseguirás el prestigio necesario para ganar la partida!

Un juego sencillo con estrategias complejas al que no podrás dejar de jugar.

Las partidas son cortas.

Ideal para 2, 3 y 4 jugadores.

Incluye 40 fichas de estilo póquer.

Days of Wonder - Aventureros al Tren, juego de mesa (LFCABI127) € 43.60 in stock 16 new from €39.95



Amazon.es Features Conecta emblemáticas ciudades europeas y desarrolla rutas ferroviarias para ganar puntos

Incluye Ferrys y poderosas cartas de Locomotora para cubrir rutas únicas

De 2 a 5 jugadores

De 30 a 60 minutos

De 8 años en adelante

Devir BGCARPLUS3 - Carcasonne Plus, juego básico + 11 expansiones, edad recomandada 7 años y más € 60.00

€ 55.79 in stock 29 new from €51.56



Amazon.es Features La experiencia Carcassonne por el mejor precio

Introducción a los juegos de mesa modernos

Magnífico regalo

En español

Amazon.es Features Juego de estrategia, en parte cooperativo, ideal para grupos y apto para toda la familia

Amazon.es Features Juego de estrategia, en parte cooperativo, ideal para grupos y apto para toda la familia

Incluye juego base más nuevas cartas que multiplican las posibilidades del juego

Juego para 2-12 jugadores con reglas en español y portugués

Incluye 176 cartas, 32 fichas de pepitas y reglas en español y portugués

Juego creado por Frederick Moyersoen

Amazon.es Features 1. Adecuadas para juegos profesionales y colecciones de naipes.

Amazon.es Features 1. Adecuadas para juegos profesionales y colecciones de naipes.

2. Protegen tus naipes, evitan las esquinas dobladas y los arañazos, alargan su vida útil y facilitan su uso durante el juego.

3. Tamaño estándar.

4. Ligeras y transparentes, fáciles de colocar.

Material: plástico. Tamaño: 4 tamaños, elige en función de tus necesidades. A: 4,5 x 7 cm; B: 6 x 9 cm; C: 6,6 x 9 cm; D: 8 x 12,1 cm. El paquete contiene: 100 fundas para naipes.

Amazon.es Features Adictivo

Amazon.es Features Adictivo

Divertido

Fácil de llevar

Número de jugadores: 2

Amazon.es Features Juego de cartas para diseñar la propia comida

Amazon.es Features Juego de cartas para diseñar la propia comida

Juego de velocidad, memoria y astucia

Duración aproximada de la partida: 15 minutos

Juego adecuado para pasar el tiempo libre

Ludonova- Junk Art - Juego de mesa - Español (LDNV130001) , color/modelo surtido € 39.26 in stock 5 new from €39.26



Amazon.es Features Donde unos ven basura, otros ven arte

Deja fluir tu creatividad y convierte tus magníficas estructuras en extraordinarias obras de arte

Pero no eres el único artista con talento y deberás recorrer el mundo para demostrar tus habilidades y conseguir mas seguidores para tu causa

De 2 a 6 jugadores

A partir de 8 años

Bang Bala En Español (BA03) € 39.95

€ 37.95 in stock 19 new from €37.95



Amazon.es Features El producto representa un juego de tablero

Viene con caja en forma de bala

Incluye cartas y personajes que permiten jugar de tres a ocho jugadores

Las dimensiones del producto son 110 x 320 x 110 mm

La marca del producto es Edge Entertainment

Edge Entertainment - Illuminati, Juego de Cartas (EDGIL01) € 24.95 in stock 5 new from €24.95



Amazon.es Features La Compañía Telefónica está controlada por criaturas del espacio exterior. Las Mujeres de Congresistas se han hecho con el Pentágono

El objetivo de este tenso pero divertido juego es conquistar el mundo, no con pistolas y misiles, sino con sigilosas artimañas. Cada jugador se convierte en uno de los Illuminati

Aumenta tu poder y riqueza, manejando los hilos de grupos de poder como el FBI, el Servicio Postal, las Compañías de Energía Nuclear, el Ejército de Liberación Semiconsciente, los Yuppies

Ninguna táctica es demasiado retorcida, ninguna estratagema es demasiado marrullera, en tu lucha por el poder mundial

¿Quién, de entre los Illuminati, lo conseguirá finalmente? Tendrás que esperar hasta la doble traición final para descubrirlo

Repos Production- Mascarade - Español, Color (Asmodee MAS01ML) € 19.99

€ 18.99 in stock 4 new from €18.99



Amazon.es Features Mascarade - Español

ERA Edad Media - ¡Bienvenidos a la España Medieval! - Juego de Mesa en Español € 47.49

€ 45.60 in stock 4 new from €45.60



Amazon.es Features Juego de Mesa en Español

Recomendado a Partir de 8 Años de Edad

Juego de 1 a 4 Jugadores

Con una duración de 30-45 Minutos por partida

Contiene: 130 miniaturas, 36 dados, 4 tableros de jugador, 25 clavijas, 5 marcadores, 1 bloc de hojas de puntuación, 4 pantallas y 1 reglamento.

Edge Entertainment - Noviembre Rojo, Juego de Mesa (EDGFF05) € 29.95

€ 24.95 in stock 2 new from €24.95

Amazon.es Features Gran Kraken, no ataques el NoviembreTe lo rogamos, no nos comas

El submarino gnómico experimental Noviembre Rojo tiene problemas

El submarino se ha vuelto loco y todo va mal a la vez. Hay incendios, entra agua y los sistemas vitales fallan. La ayuda está en camino, pero los marinos gnomos deben resistir hasta que llegue ayuda

Producto en castellano

Tribu de Sinvergüenzas - Juego de Mesa para Fiestas y Risas con [email protected] - Juego de Cartas Made In Spain € 24.95 in stock 1 new from €24.95



Amazon.es Features TRIBU DE SINVERGUENZAS - Juegos para echarse unas risas muy gamberro que empieza donde termina la vergüenza.

EL RITUAL - Como miembro de La Tribu te acusarán y acusarás, se te harán y harás preguntas absurdas y entrarás en retos sociales que nunca imaginaste.

RISAS ASEGURADAS - El mejor juego para fiestas para empezar la noche entre [email protected] Prepárate para tener agujetas de tanto reir.

JEFE Y SACRIFICIO - El miembro que acumule más puntos será expulsado de la tribu y el que menos puntos tenga será nombrado Jefe de La Tribu de Sinvergüenzas.

MADE IN SPAIN - Diseñado y fabricado en España por una tribu de amigos cansados de los mismos juegos de mesa de siempre.

Libellud- Juego de Mesa (Pearl Games PGOT0001) € 26.11 in stock 6 new from €26.11



Amazon.es Features A mediados del siglo 22 los océanos han cubierto el mundo

Lo que queda de la humanidad sobrevive en los últimos pedazos de tierra firme

En la Colonia Otys, luchas por forjar un futuro para tu pueblo buscando entre los restos sumergidos de civilizaciones pasadas

Producto en castellano READ Los 30 mejores Harry Potter Gifts capaces: la mejor revisión sobre Harry Potter Gifts

Hasbro Gaming Trivial Pursuit (Versión Española) (C1940105) € 27.99 in stock 20 new from €27.95



Amazon.es Features Trivial Pursuit, edición clásica por Hasbro Gaming

Mejora la imaginación y la creatividad

Edad recomendada, a partir de los 16 años

Para una diversión adecuada

Entrena tus cualidades

Amazon.es Features A lo Loco es un juego intenso y veloz, en el que los jugadores compiten por ser el primero en deshacerse de las 7 cartas de su mano

Amazon.es Features A lo Loco es un juego intenso y veloz, en el que los jugadores compiten por ser el primero en deshacerse de las 7 cartas de su mano

Buscando en la pilas de descartes imágenes que coincidan con alguna de las presentes en sus cartas

La velocidad manual y la suerte determinarán al ganador en este frenético todos contra todos

Producto en castellano

Dragon Ball - Juego de mesa Supervivencia Universal € 39.95 in stock 30 new from €35.25



Amazon.es Features Juego de mesa Dragon Ball Super

Apto de 2 a 6 jugadores

Usa cartas de ataque, defensa, especial y evento para darle la vuelta al combate

Cada jugador deberá elegir su equipo compuesto por 6 guerreros

30-45 minutos de juego

GUATAFAC Unos Vicios – Segunda edición del Juego de Mesa y Cartas para Fiestas y Risas – Español € 29.46

€ 28.38 in stock 9 new from €28.38

1 used from €26.39



Amazon.es Features GRACIOSO: un divertidísimo juego de mesa probado por + 50 000 jugadores.

⚡️ REGLAS SENCILLAS: Revela en 8 segundos los peores pensamientos de los jugadores con este hilarante juego de mesa.

PARTIDAS DE 15 A 45 MIN, de 2 hasta 15 jugadores y MILLONES de posibles respuestas. +16 años.

Tomo 2: ¡480 nuevas cartas y pruebas muy atrevidas! No necesitas tener la primera edición de GUATAFAC para jugar.

♻️ CARTAS IMPRESAS EN LA UNIÓN EUROPEA con papel de bosques gestionados de forma sostenible.

