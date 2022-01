Inicio » Deportes Los 30 mejores Casco Bicicleta Montaña capaces: la mejor revisión sobre Casco Bicicleta Montaña Deportes Los 30 mejores Casco Bicicleta Montaña capaces: la mejor revisión sobre Casco Bicicleta Montaña 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

Zacro Casco Bicicleta Montaña MTB - Adulto Cascos Ciclismo con Luz Trasera Recargable y Visera Solar Desmontable, Unisex Casco de Bicicleta Seguridad Superligero Ajustable con Certificado CE, Mate € 39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Seguro y ligero】El casco bicicleta Zacro cumple con los estándares de casco de montar de la UE, certificación CE y ha pasado múltiples pruebas de impacto, lo que lo hace seguro y confiable. Ayuda a absorber los golpes y proteger la cabeza. Al mismo tiempo, este casco de bicicleta es muy ligero y fácil de llevar sin forzar el cuello o la cabeza.

【Tamaño ajustable】Este nuevo casco bicicleta montaña es adecuado para la mayoría de adolescentes y adultos. Circunferencia de la cabeza recomendada: 54-63 CM. Equipado con un dispositivo de ajuste de cintura de tres etapas, que se puede ajustar a su altura más cómoda.

【Visera solar intercambiable y forro interior】Cada casco de bicicleta tiene dos viseras solares que se deben reemplazar para protegerlo de la luz solar directa mientras conduce. También proporcionamos otro juego de almohadillas internas reemplazables, que puede limpiar y reemplazar. Este casco de bicicleta tiene 18 orificios de ventilación para garantizar una ventilación adecuada y mantener la cabeza fresca.

【Luz trasera LED recargable】La luz trasera recargable está incrustada en la parte trasera del casco bicicleta montaña. Tres modos de iluminación pueden mejorar su seguridad al conducir de noche (2 horas de iluminación continua).

【Hermoso y práctico】Una variedad de colores para elegir. La apariencia es elegante y redonda, adecuada para la conducción al aire libre y los desplazamientos diarios. Con una mochila de tela portátil, es muy conveniente llevar auriculares livianos.

Shinmax Casco de Bicicleta Certificado CE Casco de Bicicleta para Hombre con Visera Desmontable Casco de Ciclismo Ligero Protección Seguridad Tamaño Ajustable Ciclismo Carretera Montaña Adultos € 20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Excelente resistencia al impacto para protección de seguridad】 Casco de bicicleta certificado por la CE Construcción de moldura integrada incorporada en PVC y PC sólidos, duraderos y duraderos, espuma EPS, puede reducir efectivamente el impacto de fuerzas externas y garantizar la protección y resistencia integral de la cabeza del ciclista durante colisión.

【Visera solar desmontable】 La visera solar desmontable en el casco de la bicicleta es esencial para los amantes del ciclismo de montaña. La visera del casco de bicicleta se puede quitar fácilmente en segundos, lo que le permite elegir libremente entre el estilo de carretera y el estilo de montaña. Si no lo necesita, puede abrirlo o quitarlo.

【Ajustable para adaptarse a diferentes tamaños de cabeza】 Casco de bicicleta para adultos con regulador giratorio ajustable de fácil uso, ajusta la tensión del casco para adaptarse a diferentes tamaños de cabeza 22.44''-24.41''(57cm-62cm), y adecuado tanto para hombres como para mujeres. Y correas ajustables con almohadilla para la barbilla para un ajuste cómodo.

【Cómodo con buena ventilación】 Casco de ciclismo con diseño de ventilación aerodinámica, 18 ventilaciones pueden reducir la resistencia y mantenerse fresco durante el ciclismo, lo cual es perfecto para el ciclismo de verano. superligero 275 g / 9,7 oz, solo 4 huevos de peso, uso agradable, menos presión en el cuello y la cabeza.

【Diseño cómodo】 Un acolchado extraíble es fácil de quitar y lavar. El casco de bicicleta tradicional con diseño angular nunca pasa de moda, ¡llévate tus cascos de bicicleta de montaña y comienza a disfrutar de tu viaje ahora!

Casco de Bicicleta de montaña de Cara Completa: Casco de Bicicleta de Bici BMX y Bicicleta de montaña con Marcado CE para Chico, Chica y niños de Entre 3 y 12 años | para niños 2 en 1 (Negro, 53-58) € 64.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ 360° DE COMODIDAD CON EL SISTEMA DE AJUSTE REGULABLE - No más dolores de cabeza o dolor de cuero cabelludo después de horas de uso. Todos nuestros cascos de bicicleta de montaña vienen con botones de rueda regulables, para proporcionar el ajuste perfecto y seguro para los más pequeños.

✅ LIGERO Y DURADERO - Sin cansancio ni dolor de cuello con los cascos de ciclismo con marcado CE, hechos de estructura de PC duradera y resistente, combinado con espuma de impacto EPS, relleno interior extraíble y acolchado de esponja para la barbilla. La combinación perfecta para hacer un casco seguro para nuestros chicos y chicas.

✅ 360° DE COMODIDAD CON EL SISTEMA DE AJUSTE REGULABLE - No más dolores de cabeza o dolor de cuero cabelludo después de horas de uso. Todos nuestros cascos de bicicleta de montaña vienen con botones de rueda regulables, para proporcionar el ajuste perfecto y seguro para los más pequeños.

✅ ¿NECESITA PROTECCIÓN EXTRA PARA LOS MÁS JÓVENES? - Un casco de bicicleta de cara completa puede evitar cortes desagradables y contusiones en la parte frontal de la cara en caso de caída. Cuando las habilidades ciclistas de su hijo hayan mejorado, puede quitar la protección de la barbilla fácilmente: rápido y seguro.

✅ 100 % DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE O LE DEVOLVEMOS SU DINERO - Siéntase cómodo sabiendo que ofrecemos el 100 % de garantía de satisfacción. ¡Compre hoy para sus propios hijos o compre para regalo y conviértase al instante en el favorito de sus nietos!

OMGPFR Casco De Bicicleta De Montaña para Adultos, 14 Venteo Absorción Absorción De Impactos PC Resistente A Los Golpes Casco De Bicicleta De Montaña Deportiva,Blanco € 45.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Tecnología de bordes de una pieza, todo el exterior del casco está envuelto con PC, que tiene más textura.

Diseño neumático, 14 orificios de ventilación grandes, lo que reduce la resistencia al viento, mantiene la cabeza fresca y más divertida.

Diseño ajustable del reposacabezas, libremente ajustable según el tamaño de la cabeza, seguro y cómodo

El casco está hecho de mentonera desmontable, tejido de poliéster con esponja, suave y cómodo.

Circunferencia de la cabeza: 56-62 cm, adecuada para adultos, bicicletas de montaña para practicar deportes al aire libre

Shinmax Casco Bicicleta Adulto Casco Bicicleta Hombre Mujere Casco Bici con luz Certificado CE,Casco Bicicleta con Visera Ligero Ajustable Casco Bicicleta Montaña para Ciclismo Skateboard 57-62CM € 39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ‍♀️【Materiales de resistencia al impacto】Cascos bicicleta adulto están hechos de materiales de espuma de PVC y PC-EPS livianos y duraderos, que son seguros y ayudan a reducir el impacto, protegiendo la cabeza del ciclista en caso de impacto. El uso de una carcasa de PC de alta densidad y espuma EPS tiene una tecnología excelente que le salvará la vida en caso de emergencia.

‍♀️【Casco Bicicleta con Luz LED】 Este casco viene con luz de la cola de ayuda a la gente detrás de usted claramente reconocido su dirección. Luz de seguridad situada en la parte posterior del casco, con 3 modos de iluminación parpadeo constante y lento y parpadeo rápido;esta luz le mantendrá visible y a salvo del tráfico que viene.Una batería de repuesto incluida en el paquete como un bono adicional, que conveniente para cambiar la batería.También incluye una bolsa de almacenamiento de casco

‍♀️【Desmontable diseño】 El parasol está diseñado para proporcionar sombra al conducir e incluso en climas cálidos, lo que hace que el casco sea adecuado para bicicletas de carretera y montaña y se puede quitar cuando no sea necesario.

‍♀️【Ligero y cómodo】 casco liviano no causará ninguna carga durante su viaje; la almohadilla interna de material transpirable para brindarle comodidad.Casco bicicleta mujer Hombre tiene una red antiinsectos en el interior, por lo que puede obtener más protección cuando conduce al aire libre.

‍♀️【Tamaño ajustable】 casco para ciclistas viene con un tama?o estándar, tamaño del casco bicicleta de carretera:57-62 CM/22.44 -24.41''. equipado con un sistema de marcado de fácil uso y correas laterales que lo hacen ajustable para diferentes tama?os de cabezas y adecuado para hombres y mujeres.

Casco Bicicleta, KINGLEAD Casco Bicicleta Hombre Mujer Certificado CE Casco Bicicleta con Luz LED Casco Bicicleta con Visera Extraíble Magnética Casco Bici para Carretera MTB Ciclismo 56-62cm(KL013) € 32.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Protección de seguridad】Casco bicicleta hombres mujere con espuma PC + EPS importada de alta densidad que seguramente mejora el rendimiento seguro. Casco de bicicleta certificado CE con carcasa rígida, el acolchado suave puede absorber la presión de las influencias externas. Casco bicicleta adulto se siente más seguro y cómodo, protege su cabeza en todas las direcciones.

【Casco bicicleta con luz LED】 Luz de seguridad LED en la parte trasera del casco bicicleta montaña, el casco con rodamiento de rueda tiene 3 modos de luz de seguridad roja, casco de bicicleta constante, parpadeo lento y parpadeo rápido. Enviaremos una batería de repuesto adicional para casco ciclismo.

【Visera solar extraíble】Casco bicicleta adulto con visera magnéticas desmontables se puede utilizar como gafas de sol. Las gafas de sol para casco bicicleta carretera que pueden bloquear la luz ultravioleta UV400 fuerte, la protección ocular contra el viento y la arena, retire la visera del casco de bicicleta. La visera solar extraíble puede bloquear completamente la lluvia y la luz solar. El casco KingLead se adapta a la bicicleta de montaña y al ciclismo de carretera.

【Buena ventilación y ligereza】Casco bicicleta mujer de montaña es de 18 ventilaciones transpirables, efectivamente para reducir la resistencia al aire y reducir la sudoración. Casco ciclismo hombre solo 280g/0.62lb no causará ninguna carga para la cabeza del jinete durante el ciclismo.

【Tamaño ajustable】Casco bicicleta montaña permite ajustar la circunferencia de la cabeza, hay una perilla de ajuste en la parte posterior del casco de la bicicleta para adultos. El tamaño ajustable del Casco bicicleta adulto de la carretera: 56-62cm/22.05''-24.41''. Puede ajustar el tamaño adecuado para satisfacer su necesidades. READ Los 30 mejores Lamparas Led De Techo capaces: la mejor revisión sobre Lamparas Led De Techo

Casco bicicleta/Casco Bicic con luz,Certificado CE, casco bicicleta adulto con Visera Magnética Desmontable Gafas de Protección Super Light Casco Integral de Bicicleta Skateboarding Ski & Snowboard € 39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Protection Protección profesional, salve su vida】: La funda para PC importada de alta densidad con tecnología superior seguramente mejorará el rendimiento seguro y puede salvar su vida en una situación emergente.

【Hel Casco para bicicleta con visor de escudo extraíble, seguro y protector】: El visor magnéticamente ajustado proporciona protección para los ojos envolvente puede mantener los ojos fuera del viento y el sol, y es fácil de voltear o quitar con una mano cuando sea apropiado.

【Hel Casco para bicicleta con luz LED, seguro y protector】: Este casco está equipado con luces traseras LED para ayudar a las personas detrás de usted a identificar claramente su dirección. La luz de seguridad LED está ubicada en la parte posterior del casco y tiene tres modos de iluminación: constante, intermitente lenta y rápida intermitente, esta luz lo mantendrá visible y seguro en el tráfico cercano.

【Ajustable Tamaños】: Buen sistema de ajuste de la circunferencia de la cabeza. El cinturón de ajuste funciona a la perfección y está bien hecho. Con almohadilla en la barbilla, sistema de ajuste de hebilla de un toque, las correas laterales aumentan / disminuyen el tamaño a tu gusto.(57-62 CM/22.44''-24.41'')

【Resistencia al impacto, funciona perfectamente】 Fabricado en espuma de PVC y PC duraderas y de alta densidad, absorbe el impacto y reduce de manera efectiva la presión de choque para proteger la cabeza durante el choque. Existe una gran cantidad de flujo de aire de enfriamiento, lo que le brinda una brisa cuando están fuera montando. El forro de esponja se puede quitar y lavar.

EASTINEAR Casco Bicicleta con Visera para Hombre Adulto Mujer Casco Bicicleta con Luz de Seguridad LED Cascos Ciclismo de Montaña y Carretera Tamano Ajustable M/L 22.8-24.4in (Ti) € 22.99
€ 19.99

€ 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PROTECCIÓN SÓLIDA: El casco bicicleta montaña protege fuertemente nuestra cabeza con material de alta densidad y calidad, absorbiendo el impacto de manera efectiva para disminuir las fuerzas de impacto de la colisión.

VENTILACIÓN: Las rejillas de ventilación simétricas y aerodinámicas pueden conducir el flujo de aire a través de los cascos para expulsar el calor. Los usuarios no sentirán ninguna presión con nuestro casco ultraligero para adulto.

LUZ LED BRILLANTE: Las luces traseras LED de área grande permiten que los usuarios sean identificados fácilmente en la oscuridad. La luz del casco tiene 5 LED de alto brillo y 3 modos de parpadeo, que pueden ser su ayudante confiable para lidiar con diferentes situaciones.

FÁCIL AJUSTE: Equipado con regulación ajustable de tamaño 3D, el EASTINEAR casco bicicleta se puede ajustar fácilmente para adaptarse a diferentes tamaños de cabeza. Mide la circunferencia de la cabeza correctamente antes de comprar.

VISERA DESMONTABLE: La visera solar evitará en gran medida el daño potencial de la luz solar intensa, las gotas de lluvia, las ramas de los árboles y diferentes situaciones en el ciclismo. El casco mtb y visera se pueden ensamblar fácilmente presionando suavemente.

DesignSter Casco Bicicleta-Certificación CE y UKCA Unisex Adulto Unisexo Ajustable con Visera y Forro Desmontable Especializado para Ciclismo de Montaña Motocicleta(Blanco) € 23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Ajuste para adultos】:Mida el tamaño de la cabeza del usuario antes de comprar. Los cascos para adultos solo son adecuados para adultos. El tamaño ajustable de este casco de bicicleta para adultos varía de 58 cm a 61 cm. Hay una perilla de ajuste en la parte posterior del casco de la bicicleta para adaptarse a varias circunferencias de la cabeza.

【Con luz trasera LED】:3 modos de iluminación (siempre encendido, parpadeo lento, parpadeo rápido) es más seguro durante el ciclismo nocturno. La luz trasera se puede utilizar al menos 40 horas. Se incluye un destornillador adicional adicional (compre baterías adicionales usted mismo: modelo de batería: CR2032 X2). Aviso: El color del destornillador es aleatorio.

【Material de alta calidad】:Casco de bicicleta con forro de EPS moldeado integralmente con carcasa de PC duradera para proporcionar una protección eficaz contra los golpes. Casco de bicicleta ligero con 240 g / 0,53 libras. Certificación: normas CE EN1708

【Transpirable y cómodo】:Con 21 orificios de ventilación de ventilación rápida para mantener la cabeza fresca durante los deportes. El casco incluye dos juegos de almohadillas interiores de secado rápido, que son lavables e intercambiables para un uso conveniente. Red de insectos incorporada para evitar que los insectos golpeen su casco durante el ciclismo.

【Con visera extraíble】:El diseño de la visera proporciona sombra para andar en bicicleta, para que pueda disfrutar del ciclismo incluso en los días calurosos. También puede quitarse los bloques de la visera cuando no lo desee. Tenga cuidado de no rascarse la piel durante la instalación y desinstalación del ala.

Shinmax Casco Bicicleta Adulto con Visera,Certificado CE Casco de Bicicleta con luz LED Casco Bicicleta Hombre Mujere MTB Casco Bici Casco Ciclismo para Montaña Ajustable Casco para Bicicleta 57-62cm € 39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Resistencia al Impacto de Material Especial】: Casco de Bicicleta de montaña utiliza PC de alta densidad, Foam EPS. La tecnología de corte integrada es útil para reducir las fuerzas de impacto y proteger la cabeza del conductor con un impacto.

【Excelente Luz de la cola y Batería de Respaldo】: Casco de Bicicleta con Luz LED en forma de diamante, 3 modos de iluminación: estable, parpadeante lento y parpadeo rápido, ayuda a las personas detrás de ellos a reconocer claramente su dirección. Un botón en la mitad de la luz permite una fácil apagado. Y una batería de copia de seguridad adicional se incluye como un bono.

【Diseño Elegante de Visera de Extraíble】: Casco de bicicleta MTB con Visera sombras mientras cicla, para que también puedas disfrutar del ciclismo en los días eliminar y ver la visera si no lo quieres.

【Sistema Circunferencial de Cabeza】: Casco Bicicleta Adulto tiene un tamaño estándar, está equipado con el sistema de marcación fácil de usar y las correas laterales, de modo que este casco de bicicleta es ajustable para la mayoría del casco de bicicletas con visera para hombres y mujeres.Tamaño: 57cm-62cm/22,44 '' - 24,41 ''. Peso: 270 g/0.59 lbs.

【Ventilación Súper Cómoda】: 22 Las aberturas de flujo integradas ayudan a mantener casco ciclismo de carreras fresco. Mientras tanto, también es útil aumentar la velocidad. La alimentación de esponja interna se puede sacar para lavarse, conveniente y transpirable y se incluye una mochila portátil adicional como un bono en cada paquete.

EASTINEAR Casco Bicicleta con Visera LED Luz Trasera Casco MTB para Adulto Hombre Mujer Casco Bicicleta Montana con Gafas Magnéticas Talla Ajustable 57-61 CM (Armada) € 45.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Casco de Protección: Casco bicicleta para hombre y mujer está hecho de tecnología en molde con carcasa de PC de alta densidad y material de espuma EPS, lo que reduce la mayoría de las lesiones en caso de accidente.

Ventilación cómoda: El casco bicicleta pesa solo 330 g, por lo que la cabeza no carga demasiado. Con un forro interior suave y una malla de ventilación en el casco, ayuda a absorber el sudor y te mantiene fresco cuando conduces en días calurosos.

Luz Trasera LED: Casco bicicleta luz tiene 3 modos: permanente, intermitente y pulsante. Está alimentado por una batería CR2032 con una batería adicional incluida.

Varios Accesorios: Casco ciclismo hombre está equipado con gafas magnéticas y una visera extraíble. Una bolsa de casco portátil es útil para que pueda mantener las cosas ordenadas en su recorrido en bicicleta.

Talla Ajustable: Hay un dial de ajuste en la parte posterior del casco bici. Es ajustable de 57 a 61 CM. Talla M / L para hombres y mujeres adultos. Mide el tamaño de tu cabeza antes de realizar el pedido.

Shinmax Casco Bicicleta Adulto Casco Bici con USB luz Pegatina Luminosa Certificado CE Casco Bicicleta Mujer Hombre con Visera Magnética Casco Bici para Montaña Ciclismo Carretera 57-62CM(RC-049) € 41.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ‍♀️【Seguridad y peso ligero】Casco bicicleta Utilice una carcasa de PC de alta densidad y espuma EPS. El material de espuma EPS interno se utiliza para resistir la presión generada por el impacto. y protegerá la cabeza en todas las direcciones, lo que le salvará la vida en una situación emergente. Casco de bicicleta de montaña es muy ligero, solo 290 g (0,64 libras), fácil de usar y sin tensión en el cuello o la cabeza.

‍♀️【Pegatinas Luminosas & Luz LED】Casco bicicleta adulto tienen luces de cola de seguridad LED: tres modos de iluminación (constante, parpadeo lento y parpadeo rápido) pueden ayudar a las personas a notar su ubicación, adhesivo luminoso que te permite conducir de forma más segura por la noche. Casco bicicleta MTB también incluye una bolsa de almacenamiento, que es muy conveniente para andar en bicicleta al aire libre, fácil de almacenar.

‍♀️【casco bicicleta con visera】Casco bicicleta mujer hombre es un excelente diseño, una visera magnética auto-extraíble, no solo protege la cara del viento y la erosión de la arena, sino que también bloquea rayos ultravioleta fuertes, sol fuerte. La visera magnética se puede fijar al casco, tomar fácilmente, y hay más conveniencia al conducir.

‍♀️【Tamaño ajustable】 Casco bicicleta carretera apto para el tamaño de la cabeza europea, de 57-62 cm / 22,44-24,41". Puede usar el botón ajustable en la parte inferior trasera del casco, simplemente gírelo en el sentido de las agujas del reloj para girarlo y apretarlo. o en sentido antihorario para aflojar y ajustar la correa para que se ajuste a su cabeza, ajustable para diferentes tamaños de cabeza y adecuada para hombres y mujeres.

‍♀️【28 ventilaciones Cómodo y transpirable】Casco bicicleta montaña tiene 28 ventilaciones transpirables, que están dispuestas para optimizar la aerodinámica y el flujo de aire, puede mantener la circulación de aire mientras monta en bicicleta y mantiene cabeza fresca, brindándole una experiencia de uso más cómoda.El forro de para hombre de casco bicicleta adulto mtb puede ser extraíble y fácil de limpiar.Diseño de la red interna anti-insectos puede brindar más protección durante su conducción.

Shinmax Casco Bicicleta,Casco Bicicleta Adulto para con Magnética Visera,Casco MTB con Luz LED Recargable & Cuerda de Seguridad Reflectante,Cascos Bicicleta Montaña,Casco de Bicicleta 57-62CM (RC-088) € 46.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Materiales de Protección de Seguridad】Adopte tecnología avanzada para mejorar el rendimiento de seguridad Los materiales duraderos de espuma de PVC y PC-EPS pueden reducir el impacto y proteger la cabeza. La parte exterior del casco de la bicicleta está fabricada con una carcasa resistente. El material interior de espuma EPS se utiliza para resistir la presión generada por el impacto. El casco será más seguro y protegerá la cabeza en todas las direcciones.

【Visor Solar Magnético Extraíble】 El casco viene con Visor Solar desmontables, que no solo pueden proteger su cara de la erosión por el viento y la arena, sino que también bloquean los fuertes rayos ultravioleta, bloquean la luz solar intensa. Las gafas magnéticas se pueden fijar al casco y quitarse fácilmente y trae más cuando conduces La conveniencia.

【Ventilación & Cinturón de Seguridad Reflectante】Hay 12 orificios de ventilación diseñados para mantener la circulación de aire en el casco. Hay una capa de esponja y una red transpirable dentro del casco para mantener la temperatura fresca. Cuerda de seguridad reflectante, diseñada para hacerte más seguro cuando conduces un casco por la noche. Permita que obtenga más protección.

【Luz Trasera LED】 Luz de seguridad LED brillante, con 3 modos de iluminación estables, parpadeo lento y parpadeo rápido, ayudará a las personas detrás de usted a reconocer claramente su dirección, haciendo que sea más seguro conducir de noche. , La luz trasera se puede separar del casco y está equipada con un cable de carga USB, que es conveniente para cargar la luz trasera.

【El Tamaño se Puede Ajustar de Manera Flexible】El tamaño del casco se puede ajustar libremente, y se instala un ajustador de tamaño dentro del casco. Y puede ajustar las correas laterales para adaptarse a diferentes tamaños de cabeza. Con una correa suave para la barbilla, adecuada para hombres y mujeres. Tamaño 57-62cm/22.44--24.41".(Nota: Mida cuidadosamente la circunferencia de su cabeza antes de comprar un casco.)

Lixada Casco de Bicicleta Ligero con Visera y Luz LED en Molde Casco Protector para MTB Bicicleta de Carretera Hombres y Mujeres € 18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ‍♂️【Robusto y Seguro】El casco utiliza una carcasa de policarbonato resistente a los impactos, que absorbe eficazmente los golpes, es fuerte y resistente a las caídas, y tiene espuma EPS en el interior para proteger mejor la seguridad de la cabeza.

‍♂️【Ventilación】18 orificios de ventilación, que siempre pueden mantener la cabeza fresca durante la conducción, reducen la congestión y hacen que su viaje sea más cómodo.

‍♂️【Ajustable】Hay un dial ajustable en la parte posterior del casco, y el tamaño del casco se puede ajustar de acuerdo con el tamaño de la cabeza. Adecuado para circunferencias de la cabeza de 56 a 61 cm. La correa de hombro ajustable con protector de barbilla lo hace más cómodo de llevar.

‍♂️【Ligero y Portátil】Cada casco pesa aproximadamente 200 gramos, que es ultraligero y portátil, lo que reduce la presión de uso. Forro extraíble, puedes quitártelo para limpiarlo, limpio e higiénico.

‍♂️【Block the Sun】Viene con una visera para bloquear eficazmente el sol. Cuando lo necesite, puede instalarlo en el casco en cualquier momento, lo cual es conveniente y práctico. READ Los 30 mejores Flexos Para Escritorio capaces: la mejor revisión sobre Flexos Para Escritorio

VICTGOAL Casco Bicicleta Adulto Casco de Montaña Luz LED con Visera de Seguridad Extraíbles para Hombre Mujer 57-61 CM (Negro Cian) € 19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Luz Trasera LED: El diseño de la luz trasera intermitente del casco bicicleta adulto es un símbolo útil para identificar la posición del ciclista y evitar accidentes. Con 3 modos de parpadeo, puede cambiar el modo deseado. Los conductores mantuvieron su distancia tan pronto como vieron la luz intermitente.

Visera Solar Extraíble: El casco bicicleta equipado con una visera larga extraíble puede proteger contra los rayos UV, las ramas y los ojos del sol. Es un accesorio ideal para los ciclistas amantes de la carrera o la bicicleta de montaña. También se puede eliminar cuando no lo necesite.

Ajustador Tamaño Ajustable: El tamaño del casco bicicleta adulto se puede ajustar usando el dial en la parte posterior del casco, que gira 360 ° para un ajuste óptimo. Mide la circunferencia de tu cabeza correctamente antes de comprar. Este casco se ajusta a una circunferencia de la cabeza de 57-61 cm (22,44-24,8 pulgadas).

Fabuloso Sistema de Ventilación: Basado en el sistema de ventilación del túnel de viento, las 18 rejillas de ventilación están diseñadas de acuerdo con la estructura aerodinámica y de ventilación profesional, que permite que el aire circule a través del casco bicicleta mientras se monta en bicicleta y se mantenga fresco todo el tiempo.

Forro Suave y Lavable: Equipado con almohadillas suaves extraíbles y lavables para el casco bicicleta adulto, un zapato interior cómodo y una mentonera suave garantizan un buen ajuste. Después de un paseo en bicicleta, puede quitar la almohadilla para lavarla, asegurándose de que la siguiente esté limpia y fresca.

Cairbull Adulto Casco Hombres Mujeres Bicicleta de Montaña Casco de Ciclismo con Visera M/L(55-61cm) Ajustable € 29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Peso, tamaños: 255 g para M / L (55-61CM)

Ventilación: 22 respiraderos de túnel de viento con canalización interna.

Regalo: Enviar mochila de almacenamiento como regalo al casco de embalaje.

Construcción: cubierta exterior Construcción: cubierta de policarbonato en molde con revestimiento de EPS. Cubierta interna: refuerzo de poliestireno termoformado que absorbe los golpes

Comodidad: acolchado interior extraíble y lavable en material Coolmax: las almohadillas internas COOLMAX (almohadilla de confort de amortiguación) se utilizan en superficies más grandes en contacto con la cabeza para mayor comodidad.

Shinmax Casco Bicicleta Adulto,Casco Bicicleta con Visera Casco Bicicleta Mujer Hombre Luz LED USB Certificación CE Ligera Casco Bicicleta,Ligera Casco Bicicleta Montaña Ski & Snowboard Unisex 57-62CM € 39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ‍♀️【Material de protección de Seguridad Resistente al Impacto】casco bicicleta Shinmax ha pasado la certificación CE. El uso de materiales de espuma duraderos de PC-EPS puede reducir eficazmente el impacto y proteger la cabeza del conductor. El material de espuma EPS interno se utiliza para resistir la presión generada por un impacto accidental, lo que puede proteger mejor su cabeza en todas las direcciones.

‍♀️【Visera Desmontable y Cinturón de Seguridad Reflectante Casco Bicicleta 】 El diseño especial de la visera proporciona sombra al andar en bicicleta, para que pueda disfrutar del ciclismo incluso en los días calurosos.Casco de bicicleta para adultos con diseño de cinturón de seguridad reflectante, aunque todavía es visible en la noche oscura y en condiciones de poca luz, con el diseño de rayas reflectantes puede obtener más protección cuando conduce de noche.

‍♀️【21 Ventilaciones y Casco Bicicleta con Forro Interior Desmontable】 casco de bicicleta adopta un diseño aerodinámico especial con 21 aberturas de ventilación para mantener la circulación de aire en el casco, lo que puede reducir eficazmente la resistencia del aire y reducir la sudoración. Hay una capa de almohadilla de esponja y una red de ventilación dentro del casco para permitirle sentirse más cómodo y disfrutar de la emoción de montar.

‍♀️【Casco Bicicleta Adulto con luz LED Recargable】 Luces traseras LED con 3 modos de parpadeo, estable, parpadeo lento y parpadeo rápido, usar un casco de bicicleta shinmax es más seguro y más brillante cuando se conduce de noche, ayudará al ciclista detrás de usted a reconocer claramente su dirección . El casco está equipado con USB El cable de datos puede cargar su casco de manera más conveniente.

‍♀️【Función de Tamaño Ajustable】 casco de bicicleta para adultos adopta un diseño de tamaño ajustable,y hay un ajustador de tamaño que gira libremente dentro del casco de la bicicleta.Circunferencia de la cabeza: 57-62cm/22.44 -24.41 '',Con una almohadilla para la barbilla suave y cómoda.Las correas laterales se pueden aumentar/ disminuir de tamaño según sus preferencias.Le permite usar el casco de la bicicleta en la posición correcta, brindándole una experiencia de conducción más conveniente.

Casco de Bicicleta Ciclismo de Montaña Montar Movilidad Urbana Casco de Skate y BMX Bicicleta Y Scooter Eléctrico Adulto con USB Luz LED y Visera Certificado CE Casco MTB para Hombres Mujeres (L) € 27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Material duradero y resistente al impacto】 Este casco de bicicleta está especialmente diseñado para ciclistas adultos y jóvenes. Con carcasa de PC resistente y duradera y espuma EPS, ayuda a absorber el impacto y proteger la cabeza durante el choque. Hay una perilla de ajuste en la parte posterior del casco, que ayuda a ajustar la circunferencia de la cabeza. Tamaño ajustable: M (55-57cm) / L (58-61cm)

【Luz de seguridad LED】: La luz trasera LED recargable incluye 5 modos de iluminación y se carga completamente en 40 minutos, lo que ayudará a las personas detrás de usted a reconocer claramente su dirección y brindará más protección y visibilidad cuando conduzca de noche. y tiene 3 modos de iluminación para la opción: Siempre encendido, Parpadeo lento y Parpadeo rápido. Luz LED desmontable: Empuje el orificio con el destornillador y la luz saldrá.

【Totalmente transpirable y liviano】 El casco de bicicleta utiliza un diseño aerodinámico especial con 23 orificios de ventilación, el casco de bicicleta permite que el aire pase y se mantenga fresco.Super liviano, perfecto para ciclismo de montaña y ciclismo de carretera en la ciudad o en los suburbios.

【Visera y forro solar desmontables】 Con visera solar desmontable, puede proteger sus ojos del sol, la lluvia y el barro. Puede eliminarlo cuando no lo necesite. El acolchado interior puede absorber el sudor de la cabeza y ayuda a mantener una comodidad ideal. La red para insectos extraíble protege su cabeza de las picaduras de insectos mientras conduce en condiciones cálidas y húmedas.

【El paquete incluye】: 1 x casco, 1 x cable USB, 1 x manual de instrucciones. Adecuado para montar, escalar, esquiar, patinar, andar en monopatín, etc. Nuestro casco de ciclista es una buena opción para usted. Son cómodos y seguros.

DesignSter Casco Bicicleta Unisex Adulto Unisexo Ajustable 57-63 cm con Visera y Forro Desmontable Especializado para Ciclismo de Montaña Motocicleta € 22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: casco de bicicleta EPS moldeado integralmente.

Transpirable y cómoda: 18 rejillas de ventilación, bien ventiladas.

Hebilla de ajuste: ajuste rápido, se puede aplicar a diferentes tamaños de cabeza.

Ala extraíble: se puede utilizar como casco de carretera después de quitar el visor. También se puede utilizar como casco de bicicleta de montaña.

Aplicación: adecuado para montar a caballo, patinaje, etc.

FUNWICT Casco Bicicleta con Gafas Magnéticas Casco Bici de Montaña Ligera LED Casco Bicicleta de Carretera para Mujer Hombre Casco MTB Ligero 57-61 cm (BKInkRed) € 32.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Casco Seguridad Fuerte: FUNWICT casco para adulto realizados con PC duro y espuma EPS de alta densidad, reduce efectivamente las fuerzas de colisión y proporciona una protección completa para la cabeza del usuario. Peso 280G garantiza que el usuario no considere ninguna carga

Gafas Magnéticas Extraíbles: Las gafas de casco bicicletas de carreras grises eliminan eficazmente el resplandor y mejora la claridad de la vista. También evita que los objetos como el viento, el polvo, la luz, etc. se pueden montar y eliminar fácilmente con una mano.

Adapta a Cabeza: Nuestro casco de bicicletas se ajusta a los adultos de hombre y mujer con una circunferencia de la cabeza de 57-61 cm. Al girar la rueda de ajuste de 360 °, puede configurar el tamaño en la posición más adecuada para la forma de la cabeza.

Luz Trasera Brillante: El casco bicicleta con luz de cola LED lo hace visible mientras se conduce por la noche y ayuda a las personas detrás de usted, reconozca claramente su dirección. Cuenta con 3 modos de iluminación: normal, lento y rápido parpadeo.

Ventilación y Comodidad: 18 Las aberturas de ventilación mejoran el flujo de aire en el casco MTB y mueva el aire a la cabeza para mantenerse fresco. Las almohadillas suaves extraíbles dentro pueden absorber el sudor y reducir la fricción entre la cabeza y el casco.

KINGLEAD Casco Bicicleta Adulto Casco de Bicicleta Hombre Mujer con Luz LED Casco Bicicleta de Montaña Casco Bici Carretera Urbana con Certificado CE Superligero MTB Casco Ciclismo Ajustable 57-62CM € 35.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Ajustable, para todos los tamaños】: Casco de bicicleta para hombres y mujeres que se adapta a la mayoría de las personas, excelente sistema de ajuste del tamaño de la cabeza. La correa de ajuste funciona perfectamente y está bien hecha. Puede adaptarse a su cabeza en todos los tamaños (57-62 cm). Con almohadilla para la barbilla, ajuste de hebilla One-Touch.

【Excelente luz trasera con gran luz】: Casco urbano biek de carretera con luz trasera led, retroiluminación LED con 2 modos de iluminación-parpadeo constante y rápido ayuda a las personas detrás de usted para reconocer su dirección clara.

【Gran ventilación y superligero】: 10 ventilaciones, ultraligero 290 g (0,64 lb) .Diseño aerodinámico especializado, la adopción de un diseño aerodinámico y de ventilación permite que el aire escape a través del casco de la bicicleta, lo que ayuda a aumentar la velocidad y mantenerse fresco y cómodo.

【Forro y visera desmontables fáciles y rápidos】: el forro desmontable fácil es conveniente para la limpieza, y la visera protegerá los ojos de la luz solar, el polvo, las ramas de los árboles, etc.

【Deportes adecuados】: ideal para BMX, ciclismo, patineta, patinaje y patineta.si tiene preguntas, no dude en preguntarnos vamos a responder en 24 horas.

Flu Casco de Bicicleta para Hombre Mujer Ligero Ajustable Casco de Casco Bicicleta Adulto MTB Road Bicicleta Casco de Bicicleta Adulto Montaña Adultos Deportes Al Aire Libre Casco € 21.99

Amazon.es

Lixada Casco de Bicicleta de Montaña Casco de Motociclismo con Visera Magnética Desmontable Ligero Protector UV Unisexo € 29.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Material] Material de PC de alta calidad, duradero. Ajuste rápidamente los sujetadores para ayudar a mantener las correas de los hombros planas y colocadas correctamente. Tiene una excelente absorción de impactos y resistencia a caídas, lo que puede reducir efectivamente la fuerza del impacto y brindarle la seguridad más confiable.

[Diseño] Sistema de protección contra impactos multidireccional, que es la tecnología de superficie deslizante líder en el casco, diseñado para reducir la fuerza de rotación que puede ser causada por ciertos impactos. Reduzca su resistencia al viento durante la conducción. Además, nuestro casco para bicicleta adopta un diseño ultraligero, que puede garantizar la reducción de la presión de la cabeza incluso cuando se usa durante mucho tiempo.

[Ajustable] Debido a sus correas laterales ajustables, los cascos de bicicleta se pueden adaptar a varios tamaños de cabezas, adecuados para la mayoría de adolescentes y adultos. El diseño magnético hace que sea fácil de poner y quitar, y ofrece una variedad de formas de llevarlo.

[Seguridad] Visión amplia y menos puntos ciegos. Evite que le entre agua de lluvia en los ojos durante la conducción. ¡Haga su conducción más segura!

[Nota] El casco tiene una visera a juego para su uso. Esta visera solo es adecuada para el casco en este enlace, no para otros cascos.

LIVLOV Casco Bicicleta Unisex Adulto Unisexo Ajustable 56-62 cm con Visera y Forro Desmontable Especializado para Ciclismo de Montaña Motocicleta (Negro carbón) € 16.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Protección Superior】 LIVLOV Bike Casco está especialmente diseñado para adultos y jinetes juveniles. El material de espuma de alta densidad EPS y la cubierta externa de PC resistente dentro del casco se combinan herméticamente sin brechas, puede soportar la fuerza de impacto de manera efectiva y garantizar la protección integral y la resistencia de la cabeza del jinete durante la colisión.

【Cómodo y de ventilación】 18 ventilaciones incorporadas para la máxima ventilación. La adopción del diseño aerodinámico y ventilación especializado permite que el aire pase a través del casco de ciclismo que reduzca efectivamente la resistencia al aire y mantente fresco. El casco interior está forrado con almohadillas extraíbles, que está hecha de material transpirable, suave y cómodo, fácil de limpiar para mantener el casco de olor fresco.

【Sistema de ajuste de actualización】 Este casco de ciclismo adulto viene con un tamaño estándar, equipado con el sistema de marcación de fácil uso y las correas laterales y le permite asegurar fácilmente y ajustar el casco con la cabeza. La circunferencia de la cabeza es de 56 a 62 cm (22.04 '' - 24.40 ''), cumple con la necesidad de la mayoría de los ciclistas, los cascos de bicicletas perfectos para los adultos de hombres y mujeres.

【Diseño de visera solar ligero y desmontable】 Casco de bicicleta ultraligero, que pesa solo 247 gramos / 8.7 oz. Ni siquiera lo sientes en tu cabeza. El casco Livlov para adultos también diseña una visera desmontable que se puede eliminar en segundos, puede bloquear los rayos ultravioleta, también ayuda a reducir el resplandor y el arrastre del viento. Tome sus cascos de bicicleta de montaña y comience a disfrutar de su viaje ahora.

【Garantía incomparable】 LIVLOV ofrece 1 año de garantía y 30 días de satisfacción o garantía de devolución para este casco de bicicleta. Si encuentra una falta de visera solar después de recibir el casco, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de Amazon Correo electrónico, le enviaremos uno nuevo gratis.

Shinmax Casco de Bicicleta con Luz LED USB Visera Desmontable Ajustable con Certificación CE Casco de Bicicleta BMX Scooter Montaña y Carretera Especializado para Adultos Casco Bicicleta con Mochila € 42.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Excelente protección de seguridad】: casco de bicicleta certificado por cpsc y ce, construcción de moldura integrada incorporada, se une a un núcleo de espuma eps grueso y una carcasa exterior de policarbonato duradera, que puede absorber la presión causada por el impacto externo y brindarle a su cabeza la máxima protección en todas las direcciones cuando se realiza ciclismo o bicicleta de montaña.

【Luz de seguridad recargable USB y tira reflectante】: Casco de bicicleta Luz recargable USB incorporada con 3 modos de iluminación Diseño elegante - Parpadeo constante / lento / Parpadeo rápido. También se incluye un cable USB. A diferencia del casco normal, el casco para adultos shinmax tiene correas reflectantes ajustables y adhesivo, lo que hace que su casco se destaque con una visibilidad inigualable de 360 ​​grados, más seguro y brillante en el ciclismo nocturno.

【Tamaño ajustable】: los cascos de bicicleta para hombre con dial en la espalda y correas ajustables le permiten llevar el casco en la posición correcta, justo debajo del hueso occipital, acunando perfectamente su cabeza, para una sensación de comodidad tranquilizadora. tamaño de la cabeza: 57-62 cm / 22.44 '' -24.41 '' satisface la demanda de la mayoría de ciclistas.

【Buena ventilación y ultraligero】: casco de ciclismo ultraligero que pesa solo 300 gramos / 10,6 onzas. La adopción de un diseño aerodinámico y de ventilación especializado (22 rejillas de ventilación grandes) ayuda a hacer circular el aire a través del casco de la bicicleta, liberando aire caliente por las rejillas de ventilación traseras, lo que ayuda a aumentar la velocidad y mantener la frescura y la carne, perfecto para viajes largos.

【Visera extraíble, bolsa de transporte y forro】: cada paquete viene con un forro de red para insectos para mantener los insectos fuera de su cabello; casco de ciclismo forrado con almohadillas extraíbles, para facilitar la limpieza y mantener el casco con olor fresco; La bolsa extra portátil es muy conveniente para llevar el casco al exterior o para guardarlo fácilmente.Lo que le permite disfrutar del ciclismo incluso en los días calurosos. READ Los 30 mejores Lamparas Techo Colgantes capaces: la mejor revisión sobre Lamparas Techo Colgantes

EASTINEAR Casco Bicicleta con Luz LED Recargable Casco Bicicleta Montaña Gafas Magnéticas para Adulto Casco de Ciclismo Talla M/L para Hombre Mujer Adulto (Azul) € 46.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gafas Magnéticas: El casco bicicleta montaña equipado con fuerte imán magnético puede bloquear la luz y el viento fuertes, proporcionando una visión clara incluso en la conducción a alta velocidad.

Luz LED Recargable: La casco bicicleta con luz LED trasera puede ayudar a las personas detrás de usted a reconocer claramente su dirección, lo que garantiza su seguridad en el ciclismo nocturno. Y el cable USB está incluido en el paquete.

Visera Solar Extraíble: Casco bicicleta con visera puede proteger sus ojos de la luz solar y la lluvia, creando una visión clara mientras conduce. Es conveniente montarlo o desmontarlo.

Tamaño Ajustable: Nuestro casco ciclismo tiene un botón giratorio en la parte posterior para ajustar el tamaño de la cabeza. Puede ajustarlo con una mano mientras conduce, lo que facilita su recorrido en bicicleta.

Ventilación Transpirable: 21 orificios de ventilación y forro de malla en la parte superior de la cabeza del casco bicicleta reducen el estrés del aire y lo mantienen fresco todo el tiempo, incluso en los días calurosos.

Casco de Bicicleta de Montaña, Casco de Bicicleta para Adultos Casco Ajustable con Visera Extraíble Casco de Bicicleta MTB City Specialized para Bicicleta de Montaña y para Hombres y Mujeres Rosa € 23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: Este casco de bicicleta está hecho de cuerpo de EPS de alta calidad + carcasa de PC, casco bici seguro y útil para reducir las fuerzas de impacto en la cabeza. No sentirá ninguna tensión en la cabeza mientras conduce. Con un acolchado interior suave, un zapato interior y un cojín para la correa de la barbilla, el casco de bicicleta es muy cómodo de llevar.

Ventilación Suficiente: El casco bicicleta tiene 21 ranuras de ventilación integradas para reducir la temperatura y la resistencia de la cabeza. El casco se utiliza junto con las rejillas de ventilación para crear una zona de alta / baja presión donde el aire puede fluir rápidamente en la parte delantera y los lados. Puede ayudar a aumentar el ritmo y mantenerse fresco y cómodo.

DISEÑO AJUSTABLE: Este cascos bicicleta montaña tiene botones de ajuste en el interior para ajustar el tamaño de la circunferencia de la cabeza. El casco de bicicleta unisex es adecuado para personas con una circunferencia de la cabeza de 65 cm o menos y un ancho de cabeza de 18 cm o menos. La hebilla de liberación rápida hace que sea mucho más fácil ponerse y quitarse el casco.

Casco de Bicicleta Mujer Hombre: Este casco de bicicleta se puede utilizar para proteger su cabeza en diversas actividades al aire libre. El casco de bicicleta es apto para ciudad, carretera, eléctrico, trekking, triatlón o bicicleta de montaña, etc. Este casco ha sido desarrollado especialmente para adultos, tanto hombres como mujeres.

Casco de bicicleta con la Visera Solar Extraíble, puede proteger sus ojos del sol, la lluvia y el barro. El diseño especial de la visera proporciona sombra mientras monta en bicicleta, por lo que puede disfrutar de la bicicleta incluso en los días calurosos y quitar los bloques de la visera si no lo desea. Forro protector extraíble que es cómodo de llevar y fácil de lavar.

RaMokey Casco de Bicicleta para Adultos,Casco de Bicicleta de montaña con Visera extraíble y Acolchado,Casco Ajustable 58-61cm € 17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ►【Material duradero y resistente a los golpes】Este casco de bicicleta se ha desarrollado especialmente para adultos y jóvenes. Con PVC y policarbonato resistente y duradero, espuma EPS que absorbe el impacto y protege la cabeza en caso de choque.

►【Totalmente transpirable y ligero】Con 18 orificios de ventilación, el casco de bicicleta para mujer deja pasar el aire y se mantiene fresco. El material transpirable y ligero es cómodo de llevar.

►【Circunferencia de la cabeza ajustable y cierre rápido】Los cascos de bicicleta RaMokey para adultos pueden aplicarse a diferentes tamaños de cabeza. Tanto la circunferencia de la cabeza como las correas laterales son ajustables. Este casco de bicicleta se adapta tanto a hombres como a mujeres con una circunferencia de cabeza de 58-61cm (22.83-24.01 pulgadas). La hebilla de liberación rápida facilita considerablemente poner y quitar el casco.

►【Parasol y forro extraíbles】Con visera parasol extraíble puedes proteger tus ojos del sol, la lluvia y el barro. Se puede quitar cuando no se necesita. El acolchado interior puede absorber el sudor de la cabeza y contribuye a una comodidad ideal. Las almohadillas son extraíbles. Se puede quitar de la tapicería para lavar para garantizar tu próximo viaje limpio y fresco.

►【Amplia aplicación】Adecuado para equitación, escalada, esquí, patinaje en línea, monopatín, etc. Nuestro casco de bicicleta RaMokey es una buena opción para ti. Son cómodas y seguras.

Casco de Bicicleta, Casco de Bicicleta de Montaña Casco de Bicicleta para Adultos Ajustable con Visera Extraíble para Bicicleta MTB City Specialized Casco de Bicicleta para Hombres y Mujeres Rojo € 23.24

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Resistencia al Impacto: Este casco de bicicleta fue desarrollado especialmente para ciclistas adultos de BMX. Este casco de bicicleta para adultos está hecho de cuerpo de EPS de alta calidad + carcasa de PC, que absorbe el impacto y protege la cabeza en caso de choque. Casco de bicicleta con cáscara dura resistente y acolchado suave que puede absorber la presión causada por impactos externos y proteger su cabeza en todas las direcciones.

Ventilación Suficiente: El casco de la bicicleta tiene 18 ranuras de ventilación integradas para reducir la temperatura y la resistencia de la cabeza. El casco se utiliza junto con las rejillas de ventilación para crear una zona de alta / baja presión donde el aire puede fluir rápidamente en la parte delantera y los lados. Puede ayudar a aumentar el ritmo y mantenerse fresco y cómodo.

DISEÑO AJUSTABLE: Este casco de bicicleta tiene botones de ajuste en el interior para ajustar el tamaño de la circunferencia de la cabeza. El casco de bicicleta unisex es adecuado para personas con una circunferencia de la cabeza de 63 cm o menos y un ancho de cabeza de 18 cm o menos. La hebilla de liberación rápida hace que sea mucho más fácil ponerse y quitarse el casco.

Casco de Bicicleta Unisex: Este casco de bicicleta se puede utilizar para proteger su cabeza en diversas actividades al aire libre. El casco de bicicleta es apto para ciudad, carretera, eléctrico, trekking, triatlón o bicicleta de montaña, etc. Este casco ha sido desarrollado especialmente para adultos, tanto hombres como mujeres.

Con la Visera Solar Extraíble, puede proteger sus ojos del sol, la lluvia y el barro. El diseño especial de la visera proporciona sombra al andar en bicicleta, por lo que puede disfrutar de la bicicleta incluso en los días calurosos y quitar los bloques de la visera si no lo desea. Forro protector extraíble que es cómodo de llevar y fácil de lavar.

Casco de Ciclismo, 300g 56-60cm Casco Ligero de Bicicleta de Montaña con Visera Desmontable, Ajuste Ajustable, 15 Vetns MTB Asco para Hombres y Mujeres Adultos,Azzurro + Nero € 47.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Resistencia al Impacto】Este casco de ciclismo (300g) hecho de PC de densidad fundida de espuma EPS en lugar de pegar o pegado, reducir la presión impactante y absorbe el impacto en un choque, el uso de relleno interior de material transpirable para usar cómodamente, puede deselegir para lavar libremente.

【Visera Desmontable】el Super diseño de visera proporciona mantener el sol y el viento fuera de sus ojos y práctico para mantener las ramas pequeñas colgando de mi cara mientras se conduce a través de un árbol, es fácil de tomar esta visera casco de ciclismo apagado o quitar con una mano cuando Apropiado.

【Tamaño Ajustable】Viene con un tamaño estándar, equipado con el sistema de marcación de fácil uso y las correas de barbilla aseguradas hacen que este casco adulto de bicicleta de montaña ajustable a juego para hombres y mujeres, (tamaño de la cabeza: 54-60 CM/21.26 ' '-23,62 ' ')

【Ventilación Eficaz】Este casco MTB construido con 15 respiraderos ofrecen flujo de aire que funciona increíblemente bien para enfriar toda la rueda de la cabeza de su ir a la velocidad en los días de verano. Marcado reflectante incorporado en la tira y el sistema de marcación trasera para mejorar el ciclismo nocturno.

【Garantía de Satisfacción】Cualquier pregunta sobre este casco de bicicleta de ciclo, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros, usted está sinceramente derecho a disfrutar de 24 horas de copia de respaldo de correo electrónico, 30 días de vuelta, garantía de reemplazo de 12 meses. 绿茵 2019/7/24 22:15:23 Están diseñados tanto para adultos como para jóvenes y de ambos sexos.

