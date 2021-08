Inicio » Juguete Los 30 mejores Casa Lol Surprise capaces: la mejor revisión sobre Casa Lol Surprise Juguete Los 30 mejores Casa Lol Surprise capaces: la mejor revisión sobre Casa Lol Surprise 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Casa Lol Surprise?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Casa Lol Surprise del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



LOL Surprise OMG Casa de Muñecas de Madera Real con Muñeca, Muebles y Más de 85 Sorpresas. 6 Habitaciones: Dormitorio, Baño, Piscina, Ascensor, Cocina, Armario ¡y Más! 91x91cm. Edad: 3+ Años € 186.21

€ 180.96 in stock 1 new from €180.96

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DE MADERA - 91x91cm, con muebles y más de 85 sorpresas. Muñeca Uptown Girl incluida. 3 pisos y 6 habitaciones, dormitorio, baño, cocina, sala, patio con ascensor y un fantástico armario. La casa de muñecas también tiene piscina y bañera incluidas.

TOTALMENTE AMUEBLADA - La casa tiene 3 pisos con ascensor que funciona, escalera de caracol, patio día-noche, piscina y muchos muebles. También hay un arenero para tus cachorros LOL Surprise. La cocina tiene mesa, sillas y nevera

LUCES Y SONIDOS QUE FUNCIONAN - Tus muñecas LOL Surprise experimentarán una nueva diversión. Esta casa tiene luces y sonidos que funcionan de verdad, incluidas las lámparas y los efectos de sonido del inodoro. Los pianos se transforman en literas.

JUEGO 360° - La parte trasera de la casa cuenta con un telón de fondo de centro comercial para una diversión aún más genial. Incluye empaque de camión de mudanzas y los muebles para desembalar, para que puedas mudarte

PARA TODAS LAS MUÑECAS LOL SURPRISE - La casa es adecuada para todas tus muñecas y mascotas coleccionables LOL Surprise. Una muñeca de moda incluida. Las luces y los sonidos funcionan con pilas (incluidas y reemplazables).

LOL Surprise Casa de Muñecas - Con Más de 40 Sorpresas, 2 Muñecas Exclusivas, 7 Zonas de Diversión, Cocina, Habitación, Patio, Cuarto de Juegos y Más, Con Muebles y Accesorios. Edad: 4+ € 61.99 in stock 5 new from €61.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MÁS DE 40 SORPRESAS EN EL INTERIOR- Descubre más de 40 sorpresas en este bonito lugar de diversión para muñecas LOL Surprise. ¡Es la casa de muñecas perfecta para todas las niñas!

2 MUÑECAS EXCLUSIVAS: Este juguete incluye una muñeca LOL Surprise y un Muñeco. Los muñecos son anatómicamente correctos.

7 ZONAS DE DIVERSIÓN - Cuarto de Juegos, Zona de Skateboard, Patio con Hamaca, Sala de Cine, Observatorio de Estrellas, Habitación con Cama para Muñecas, Cocina ¡y Mucho Más!

SE ABRE HASTA 91,4CM: el paquete se abre para crear un divertido juego con hermosos muebles para muñecas. Cuando termines de jugar, dobla los accesorios de la casa y tu familia de muñecas y llévalos contigo.

DIVERSIÓN GARANTIZADA: descubre esta encantadora casa de muñecas, sus muebles y accesorios, que incluyen un puff, una hamaca, juegos de arcade, futbolín, una cama y mucho más. El juego de miniaturas perfecto para niñas a partir de 4 años

LOL Surprise OMG Casa de Muñecas de Madera Real con Muebles y Más de 85 Sorpresas. 6 Habitaciones: Dormitorio, Baño, Piscina, Ascensor, Cocina, Armario y Más 91x91cm. Para Niños a Partir de 3 Años € 207.94 in stock 5 new from €207.94

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CASA DE MUÑECAS DE MADERA - 91x91cm, con muebles y más de 85 sorpresas. 3 pisos y 6 habitaciones, incluyendo dormitorio, baño, cocina, sala, patio con ascensor y un fantástico armario. La casa de muñecas también tiene piscina y bañera incluidas.

TOTALMENTE AMUEBLADA - La casa tiene 3 pisos con ascensor que funciona, escalera de caracol, patio día-noche, piscina y muchos muebles. También hay un arenero para tus cachorros LOL Surprise. La cocina tiene mesa, sillas y nevera

LUCES Y SONIDOS QUE FUNCIONAN - Tus muñecas LOL Surprise experimentarán una nueva diversión. Esta casa tiene luces y sonidos que funcionan de verdad, incluidas las lámparas y los efectos de sonido del inodoro. Los pianos se transforman en literas.

JUEGO 360° - La parte trasera de la casa cuenta con un telón de fondo de centro comercial para una diversión aún más genial. Incluye empaque de camión de mudanzas y los muebles para desembalar, para que puedas mudarte

PARA TODAS LAS MUÑECAS LOL SURPRISE - La casa es adecuada para todas tus muñecas y mascotas coleccionables LOL Surprise. Muñecas no incluidas. Las luces y los sonidos funcionan con pilas (incluidas y reemplazables). Las muñecas se venden por separado READ Los 30 mejores American Girl Doll capaces: la mejor revisión sobre American Girl Doll

L.O.L. Surprise! Casa disco: juego para recoger muñecas virtuales in stock 1 new Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ¡Recoge y desembala las muñecas de L.O.L. Surprise!

¡Encuentra más bolas de L.O.L Surprise! con la ayuda de una lupa y la Cápsula de ojo espía!

¡Juega con las muñecas y cuenta tu propia historia!

¡Colorea y crea imágenes con luz negra!

¡Muestra tus movimientos de baile en la pista de baile!

L.O.L. Surprise!- LOL Surprise Tweens-Descubre 15 Sorpresas-con Vestidos, Accesorios, Cepillo para el Pelo, Percha, Soporte para Muñecas Niños-Fancy Gurl (576679C3) € 25.99 in stock 5 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features NUEVO TAMAÑO - Descubre el nuevo tamaño de la muñeca LOL Surprise, un término medio entre las muñecas LOL Surprise y las muñecas de moda OMG

DESCUBRE 15 SORPRESAS - Incluye la muñeca de moda Fancy Gurl de LOL Surprise Tweens

LISTA PARA LA PASERELA - Fancy Gurl, la nueva muñeca de moda de 15,24 cm, tiene características increíbles de la cabeza a los pies.

VESTIDOS INCREÍBLES - Descubre los vestidos y accesorios rosas de Fancy Gurl para prepararla para la pasarela

EL PAQUETE SE CONVIERTE EN UN JUEGO - El paquete se transforma en un dormitorio reutilizable. Transforma el juego doblando la cama para renovar la habitación.

LOL Surprise Remix Pets , Coleccionable , 9 Sorpresas con Cabello Real, Accesorios y Letras de Canciones Sorpresa € 23.09 in stock 9 new from €17.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CON 9 SORPRESAS - L.O.L. Surprise! Remix Pets incluye 9 sorpresas por descubrir, incluidas letras de canciones sorpresa.

NUEVAS MASCOTAS CON PELO REAL - Todas las nuevas mascotas representan un género musical con accesorios y estilo inspirados en la música.

ESTAMOS DISFRAZADAS - Las mascotas quieren colarse en el concierto, por lo que todas tienen NUEVOS disfraces que las hacen parecer muñecas.

DESEMPACA LAS LETRAS DE LAS CANCIONES - ¡Saca la cinta del casete para revelar la pegatina con la letra de la canción de tu mascota! Une la pegatina con el número de la hoja de letra de la canción para completarla.

COLECCIONA TODAS LAS LETRAS - ¡Colecciona todas las hojas de las letras de las canciones de toda la línea L.O.L. Surprise! Remix para revelar toda la canción. O mezcla y combina las letras para crear tu propio Remix.

LOL Surprise - Pop Up Store Playset con Muñeca Exclusiva (Giochi Preziosi LLU42000) € 79.99

€ 39.93 in stock 2 new from €39.93

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Una experiencia unboxing inolvidable

El playset LOL Surprise para jugar, exponer y guardar todas tus muñecas LOL Surprise

Con asa transporte para llevar a todas partes

Incluye muñeca exclusiva

Colecciona, juega y transporta

Giochi Preziosi LLU93000 LOL Surprise - Sorpresa , color/modelo surtido € 179.99

€ 139.99 in stock 8 new from €133.58

3 used from €80.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con 14 muñecas y más de 55 sopresas diferentes

Ofrece múltiples capas de sorpresa

Para más de una hora y media de diversión

Figuritas y muchas más sorpresas y accesorios

Una adecuada diversión de desempaque

L.O.L Surprise! 564911E7C - Helado para Muebles (10 Unidades), Multicolor € 14.99 in stock 4 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features L.O.L Mueble sorpresa con muñeca Bon Bon incluye más de 10 sorpresas para desembalar

El paquete desplegable de helado incluye carrito de helado, silla, cuchara de helado y tres accesorios de helado, y mucho más.

La caja se pliega para convertirse en un juego

Muñeca Bon Bon Bon de la serie 2 relanzada

Colecciona los 4 estilos y utiliza muebles con tu L.O.L. Surprise House La hermana mayor de Bon Bon, Candylicious, es una de las series 2 L.O.L. Sorpresa O.M.G. personajes Colecciona toda la familia

L.O.L. Surprise!- LOL Surprise Tweens-Descubre 15 Sorpresas-con Vestidos, Accesorios, Cepillo para el Pelo, Percha, Soporte para Muñecas Niños-Hoops Cutie (576693C3) € 25.99 in stock 10 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features NUEVO TAMAÑO - Descubre el nuevo tamaño de la muñeca LOL Surprise, un término medio entre las muñecas LOL Surprise y las muñecas de moda OMG

DESCUBRE 15 SORPRESAS - Incluye la muñeca de moda Hoops Cutie de LOL Surprise Tweens

LISTA PARA LA PASERELA - Hoops Cutie, la nueva muñeca de moda de 15,24 cm, tiene características increíbles de la cabeza a los pies.

VESTIDOS INCREÍBLES - Descubre los vestidos y accesorios deportivos de Hoops Cutie para prepararla para la pasarela

EL PAQUETE SE CONVIERTE EN UN JUEGO - El paquete se transforma en un dormitorio reutilizable. Transforma el juego doblando la cama para renovar la habitación.

L.O.L. Surprise!- LOL Surprise Muñecas Coleccionables-Descubre 7 Sorpresas con Ropa y Accesorios-Divertido Efecto de Cambio de Color-Incluye Zapatos, Vestidos y Más (576341C3) € 15.99 in stock 2 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features NUEVO TEMA - Te presentamos a todas las nuevas muñecas LOL Surprise que cambian de color. ¡Las favoritas de los fans!

EFECTO DE CAMBIO DE COLOR - ¡Las nuevas muñecas LOL Surprise Change Color cambian de color cuando se meten en agua muy fria! La bola también cambia de rosa a violeta en contacto con el agua.

DESCUBRE 7 SORPRESAS - Cada muñeca ha sido relanzada y se ha convertido en una de las favoritas de los fans de LOL Surprise. La nueva muñeca ahora tiene el pelo que se puede cepillar y viene con 7 sorpresas, incluido un vestido único.

EXPERIENCIA DE DESCUBRIMIENTO ÚNICA - Diviértete mientras descubres sus zapatos, accesorios y mucho más para embellecer tus muñecas LOL Surprise con efecto de cambio de color.

COLECCIÓNALAS TODAS - Colecciona toda la familia con las mascotas sorpresas y las Lil Sisters que cambia de color

Star Ibaby - Casa de Muñecas con Familia y mobiliario Modelo Duplex. € 50.95 in stock 2 new from €50.95

1 used from €49.53

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CASA DE MUÑECAS DE LUJO DUPLEX. Esta lujosa y espaciosa casa de muñecas, es el sueño de toda niña, ofreciendo 3 pisos, 5 habitaciones. Está fabricada con madera de alta calidad.

DISEÑA TU PROPIO HOGAR. Deja que la imaginación de los niños vuele con el pack de piezas de muebles y la familia de muñecos incluidos! Los niños explorarán de manera creativa, las distintas posibilidades de jugar en la sala, cocina, baño, habitación, y terraza.

MONTAJE SENCILLO Y DIVERTIDO. Olvídese de los dolores de cabeza con los montajes complicados, y juegue inmediatamente! Nuestras casas de muñecas vienen con instrucciones paso por paso para un montaje más fácil. Monte la casa Usted mismo para sorprender a los pequeños , o comparta con ellos esta divertida actividad.

UN REGALO SIN EDAD. Regale a su hijo la primera casa de muñecas! Niños de todas las edades se divertirán con este juguete. Es un regalo perfecto para Navidad, cumpleaños o cualquier momento..

CONTRUIDO PARA DURAR. Fue ideado pensando en el niño. Nuestra estructura de madera resistente, está pensada para largas horas de juego. Los detalles terminados finamente a mano, van perfectamente con cualquier muñeca o juguete

LOL Surprise Juego de Salón de Belleza con Exclusiva Mini Muñeca de Moda - 50 Sorpresas con Accesorios - De 6 Años en Adelante € 71.99

€ 54.23 in stock 5 new from €54.23

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DESEMPACA 50 SORPRESAS - Desempaca 50 misteriosas sorpresas en el Salón de Belleza LOL Surprise - ¡el primer juego diseñado para muñecas LOL Surprise con cabello de verdad!

FORMAS DE JUGAR - Hay muchas formas de jugar con este juguete: Peluquería, Armario de Moda, Pasarela Extraíble, Espejo con Luces que Funcionan, Brillo y Tiza para el Cabello, ¡y más!

MUÑECA EXCLUSIVA - ¡El juego de Salón de Belleza viene con la exclusiva mini muñeca de moda LOL Surprise JK Prim! Prim tiene cabello de verdad, moda y zapatos altos reales

PARA TI Y TU MUÑECA - ¡El espejo que funciona y tiene luces de verdad se convierte en un tocador para ti! ¡Este juego también incluye brillo y tiza para el cabello que tanto tú como tu muñeca pueden usar!

ESTILIZA EL PELO DE TU MUÑECA - ¡Con un lavabo que rocía agua de verdad, lava y luego cepilla y peina el cabello de tu muñeca! ¡Asegúrate de usar los accesorios incluidos para lucir su nuevo peinado en la pasarela!

Giochi Preziosi - L.O.L Surprise Present Surprise, 1 unidad [modelo surtido] € 15.99 in stock 6 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features L.O.L Surprise, Present Surprise, la nueva muñeca LOL Surprise con un packaging totalmente reciclable

Descubre los más de 12 modelos para coleccionar.

Cada muñeca tiene más de 8 sorpresas que irás descubriendo a medida que abras el pack

Además incluye diferentes accesorios con la temática de fiesta de cumpleaños

Y eso no es todo; si la sumerges en agua caliente, cambiará de color READ Los 30 mejores La Liga De La Justicia capaces: la mejor revisión sobre La Liga De La Justicia

Lights Glitter LOL Surprise Muñeca, 8 sorpresas € 20.90 in stock 3 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Desenvolver 8 sorpresas, incluyendo una muñeca brillante con sorpresas de luz negra.

¡Cada sorpresa de L. O. L. La muñeca con purpurina es un personaje totalmente nuevo con impresionantes detalles de purpurina.

Brilla la luz negra incluida en tu muñeca para revelar sorpresas de luz negra.

Alimenta o baña tu muñeca para una sorpresa de agua, incluyendo el cambio de color.

Colecciona todos los 12 L. O. L. Sorpresa! Muñecas con purpurina, cada una con 8 sorpresas: (1) mensaje secreto; (2) botella; (3) luz negra; (4-5) accesorios de moda; (6) traje; (7) zapatos; (8) L. O. L. sorpresa! Muñeca con purpurina.

LOL Surprise OMG Remix , Con 25 Sorpresas , Muñeca de Moda Coleccionable, Ropa y Accesorios , Lonestar € 45.99

€ 40.29 in stock 14 new from €37.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features UNBOX 25 SURPRISES with L.O.L. Surprise! O.M.G. Remix fashion doll, Lonestar. She has stunning features, styled hair and articulated for tons of poses!

FASHION REMIX: Lonestar comes with 2 fashion looks, but her 2nd outfit got remixed with her BFF, Honeylicious. Collect both to complete her look.

COUNTRY GURL: Lonestar is inspired by country music, from her fierce cowgirl hat down to her spurs. Dress Lonestar in her fierce fashions. PRO TIP: Hands are removable for easy dressing.

SPIN RECORD TO PLAY MUSIC: Unbox Lonestar's full-size record that really plays music on the package. Play the record to reveal Lonestar's country piece of a surprise song.

UNBOX SONG LYRICS: Lonestar also includes a magazine with her song lyrics. Collect all the lyric sheets from the whole L.O.L. Surprise! Remix line to reveal the whole song. Or, mix & match lyrics to create your own Remix.

Remix LOL Surprise Hair Flip Coleccionable, 15 Sorpresas, con Cabello a Revelar, Accesorios y Música € 15.95 in stock 6 new from €15.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 15 SURPRISES! L.O.L. Surprise! Remix Hair Flip tots have 15 surprises to unbox, including a Hair Flip surprise, music and song lyrics.

HAIR FLIP SURPRISE: Unbox each doll's hair from its fierce style for a Hair Flip surprise! Will you reveal a surprise hair color or texture?

NEW CHARACTERS: All new characters each represent a music genre – Pop, R&B, Hip Hop, Country or Rock – with music inspired accessories and style.

UNBOX OUR SONG: Package really plays music! Unbox the collectible, mini record to really play a part of a surprise song on the record player packaging. Collect to complete the song.

BUILD A BOOMBOX: Collect to build a boombox with the packaging (1 L.O.L. Surprise! Remix Pets package + 2 L.O.L. Surprise! Remix Hair Flip packages).

LOL Surprise Muñeca Miss Partay y Mascota , Con Moda, Sorpresas Efervescentes y Accesorios , Regalo Sorpresa de Lujo € 41.99

€ 34.42 in stock 6 new from €32.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MUÑECA Y MASCOTA EXCLUSIVAS - Desempaca el regalo perfecto que incluye un la muñeca Miss Partay de edición limitada y su mascota, Partay Puppay. Cada paquete viene empacado como un fabuloso regalo con un lazo y una etiqueta.

DESCUBRE MODAS - Desempaca modas y accesorios ocultos en confeti y sorpresas en la arena.

SORPRESA DE CAMBIO DE COLOR - Baña a tu muñeca y a su mascota para un cambio de color sorpresa.

MUCHA DIVERSIÓN - Incluye accesorios de fiesta para la muñeca, incluyendo pancarta de fiesta, juego de fiesta e invitación de fiesta.

L.O.L. Surprise!- LOL Surprise Tweens-Descubre 15 Sorpresas-con Vestidos, Accesorios, Cepillo para el Pelo, Percha, Soporte para Muñecas Niños-Cherry B.B. (576709C3) € 25.99 in stock 7 new from €25.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features NUEVO TAMAÑO - Descubre el nuevo tamaño de la muñeca LOL Surprise, un término medio entre las muñecas LOL Surprise y las muñecas de moda OMG

DESCUBRE 15 SORPRESAS - Incluye la muñeca de moda Cherry B.B de LOL Surprise Tweens

LISTA PARA LA PASERELA - Cherry BB, la nueva muñeca de moda de 15,24 cm, tiene características increíbles de la cabeza a los pies.

VESTIDOS INCREÍBLES - Descubre los vestidos y accesorios vintage inspirados en los años 50 de Cherry BB para prepararla para la pasarela

EL PAQUETE SE CONVIERTE EN UN JUEGO - El paquete se transforma en un dormitorio reutilizable. Transforma el juego doblando la cama para renovar la habitación.

LOL Surprise Glamper Camper de Moda 4 en 1 , Con Más de 55 Sorpresas, Más de 10 Áreas de Reunión y Más , Azul Eléctrico , Serie OMG € 104.93 in stock 8 new from €104.93

1 used from €65.70

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CON MÁS DE 55 SORPRESAS - Descubre 55+ sorpresas. Se adapta a las muñecas de moda L.O.L. Surprise! O.M.G. y a las muñecas L.O.L. Surprise!

MUCHA DIVERSIÓN - El Glamper 4 en 1 L.O.L. Surprise! O.M.G. ofrece muchas formas de jugar: coche, casa, pasarela de moda y piscina iluminada

TAMBIÉN INCLUYE - Más de 10 áreas de reunión que incluyen literas, tobogán de agua de 2 pisos, estación de cambio de imagen, patio de barbacoa, cabina de DJ y más

GLAMPER EXTENSIBLE - El Glamper se extiende completamente a un juego 360 grados de 60 cms por 90 cms completamente amueblado, con luces y sonidos que funcionan. Ahora en un intenso color azul eléctrico.

LLÉVALO A TODOS LADOS - Los accesorios se pueden guardar fácilmente en el Glamper 4 en 1, por lo que es fácil de llevar a todos lados.

LOL Surprise OMG Glamper Caravana de moda con más de 55 sorpresas, amueblada con piscina iluminada, tobogán de agua, literas, bar, baño, armario, barbacoa y cabina de DJ - Edad: 6+ € 103.87 in stock 4 new from €103.87

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features GLAMPER 4-EN-1 - Se extiende hasta 60cm de alto y 90cm de ancho, con más de 10 lugares para elegir; Quita la parte delantera y se convierte en un coche; Apto para todas las muñecas LOL Surprise y muñecas de moda OMG

ESPECTACULAR - Prepárate para llamar la atención con este Glamper 4 en 1 de OMG! Ahora con un nuevo color plateado metalizado y detalles en rosa brillante

MUCHA DIVERSIÓN - Las sorpresas incluyen una cabina de DJ, bar, literas, pasarela, sala de espejos, cajones que se abren y armarios llenos de accesorios y maquillajes, brochetas para barbacoa y más

DIVERSIÓN ACUÁTICA - El glamper tiene un tobogán de agua de 2 pisos; Vierte agua en la piscina iluminada para que las muñecas puedan nadar! Disfruta de fiestas en la piscina desde el sol hasta el atardecer donde quieras que vayas

LUCES Y SONIDOS REALES - Enciende los faros cuando conduces por la calle y toca la bocina; Además, disfruta de 4 configuraciones de luz diferentes para tus fiestas en la piscina

LOL Surpise Present Surprise - Muñeca con Purpurina Tema Zodiaco y 8 Sorpresa, Cambios de Color y Accesorios de Moda, Present Surprise Serie 2, Muñecas Coleccionables para Niñas 3+ Años € 16.95 in stock 8 new from €16.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DESCUBRE 8 SORPRESAS: Las muñecas LOL Surprise Present Surprise incluyen 8 sorpresas por descubrir, un efecto de cambio de color para una diversión adicional y muchas más sorpresas.

MUCHA DIVERSIÓN: cada paquete está preparado como si fuera una fabulosa caja de regalo con un hermoso lazo y una bonita tarjeta, el regalo perfecto para los niños, para cualquier ocasión

¿CUÁL ES TU SIGNO? - Cada muñeca de la Serie 2 tiene accesorios llamativos en un tema nuevo. El aspecto de cada muñeca está inspirado en un signo del zodíaco y presenta detalles brillantes. ¿Encontrarás tu signo del zodíaco?

SORPRESAS ACUÁTICA: Dale de comer o baña a tu muñeca para descubrir una sorpresa acuática, ¡que incluye un cambio de color!

MODA GLAMOROSA: cada muñeca LOL Surprise Present Surprise es una adorable muñeca de 8 cm con purpurina y detalles brillantes. Tiene un estilo encantador propio.

LOL Surprise Furniture - Con Muñeca Dusk y Más de 10 Sorpresas - Juego Plegable para Muñecas en Miniatura - Compatible con Casa OMG - Serie 4 - Muñecas Coleccionables para Niños a Partir de 3 Años € 20.99 in stock 2 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DESCUBRE MÁS DE 10 SORPRESAS - LOL Surprise Furniture es el regalo perfecto con más de 10 sorpresas en el interior, que incluyen una hermosa muñeca, un juego de dormitorio en miniatura completo y adorables accesorios para muñecas.

HABITACIÓN ACOGEDORA - Cada LOL Surprise Furniture viene con una escena de dormitorio plegable y todos los muebles que tu muñeca necesita para un dormitorio completo. ¡El regalo LOL Surprise perfecto para cualquier ocasión!

LA CAJA SE CONVIERTE EN UN ESPACIO DE JUEGO PARA MUÑECAS - La caja se despliega para convertirse en un completo juego de dormitorio

DUSK LA MUÑECA FAVORITA DE LOS FANS - Incluye DUSK, la muñeca de la Serie 3 relanzada. Una adorable muñeca de 8cm con hermosos detalles.

MUEBLES Y ACCESORIOS - LOL Surprise Furniture viene con cama para muñeca, almohadas, manta, espejo y mini juguete

LOL Surprise Dolls Dance Dance Dance 8 Sorpresas - Incluye Pista de Baile Giratoria y Tarjeta de Baile, Muñecas Coleccionables para Niñas a Partir de 3 Años € 15.99 in stock 4 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DESCUBRE 8 SORPRESAS: Las Muñecas LOL Surprise Dance Dance vienen con 8 sorpresas por descubrir, incluida una luz negra para ver la pintura de neón de tus muñecas

MOVIMIENTOS DE BAILE : cada muñeca viene con su propia tarjeta de baile, con arte holográfico que muestra un movimiento de baile único. Hay muchos bailes para coleccionar como The Wheels on the Coupe, Vogue It BB o Runway Surprise

MODA ESPECTACULAR: Cada muñeca LOL Surprise Dance Dance Dance viene vestida con su estilo y encantador y equipada con elegantes accesorios de diseño

PISTA DE BAILE GIRATORIA: Deja que tus muñecas muestren sus movimientos en la pista de baile giratoria, Colecciona todas las muñecas de la serie para conectar cada una de las pistas de baile y girarlas todas a la vez

COLECCIONA TODAS LAS MUÑECAS: Colecciona las doce muñecas LOL Surprise Dance Dance y crea el baile más grande que el universo haya visto jamás READ Los 30 mejores Funko Pop Marvel capaces: la mejor revisión sobre Funko Pop Marvel

LOL Surprise Muñeca Tweens - Descubre 15 Sorpresas - con Vestidos, Accesorios, Cepillo para el Pelo, Percha, Soporte para Muñecas Niños - Freshest € 25.91 in stock 8 new from €25.91

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features NUEVO TAMAÑO - Descubre el nuevo tamaño de la muñeca LOL Surprise, un término medio entre las muñecas LOL Surprise y las muñecas de moda OMG

DESCUBRE 15 SORPRESAS - Incluye la muñeca de moda Freshest de LOL Surprise Tweens

LISTA PARA LA PASERELA - Freshest, la nueva muñeca de moda de 15,24 cm, tiene características increíbles de la cabeza a los pies.

VESTIDOS INCREÍBLES - Descubre los vestidos y accesorios en estilo urbano de Freshest para prepararla para la pasarela

EL PAQUETE SE CONVIERTE EN UN JUEGO - El paquete se transforma en un dormitorio reutilizable. Transforma el juego doblando la cama para renovar la habitación.

LOL Surprise Confetti Under Wraps Surprise A € 15.99 in stock 7 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Juego de varios niveles

Cada cápsula tiene 15 sorpresas con un pop sorpresa de confeti

Incluye un disfraz de misterio

Alimenta o baña la muñeca para revelar la sorpresa del agua

LOL Surprise Muñeca Sprinkles de Edición Limitada y Mascota , Con Moda, Sorpresas Efervescentes y Accesorios , Regalo Sorpresa de Lujo € 41.99

€ 34.42 in stock 9 new from €32.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MUÑECA DE EDICIÓN LIMITADA Y MASCOTA - Desempaca el regalo perfecto que incluye la muñeca Sprinkles de edición limitada y su mascota, Sprin-claws. Cada paquete viene empacado como un fabuloso regalo con un lazo y una etiqueta.

SORPRESA ESPUMANTE - Deja caer en agua la sorpresa efervescente incluida para revelar un pastel de fiesta.

DESCUBRE MODAS - Desempaca modas y accesorios ocultos en confeti y sorpresas en la arena.

MUCHA DIVERSIÓN - Incluye soporte para muñeca en forma de pastel y estuche de transporte.

SORPRESA DE CAMBIO DE COLOR - Baña a tu muñeca y a su mascota para un cambio de color sorpresa.

LOL Surprise Boys Serie 2, Muñeco, 7 sorpresas € 8.98 in stock 4 new from €8.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 1 Is Adult Product

LOL Surprise Hairgoals. Muñeca con Pelo Peinable y 15 Sorpresas. Incluye Accesorios de Moda y Efectos de Cambio de Color. Hairgoals Series 2. Muñecas para Coleccionar para Niños a Partir de 3 Años € 25.99

€ 18.93 in stock 17 new from €18.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DESCUBRE 15 SORPRESAS - LOL Surprise Hairgoals incluye 15 sorpresas para descubrir, incluido un efecto de cambio de color para más diversión ¡y muchas más sorpresas!

MUÑECA SORPRESA CON PELO PEINABLE - LOL Surprise #Hairgoals Serie 2 presenta una muñeca sorpresa con un hermoso pelo cepillable y un estilo fabuloso. ¡También viene con muchos más accesorios!

PERSONAJES PARA COLECCIONAR - ¡En la caja, encontrarás uno de los 9 nuevos personajes de la Serie 2, cada uno con un peinado que muestra su personalidad!

SORPRESA DE CAMBIO DE COLOR - Cada muñeca tiene una sorpresa de cambio de color. Sumerge a tu muñeca en agua (asegúrate de no mojarle el pelo) para revelar un cambio de color.

JUEGA CON SU PELO - Incluye peines y accesorios para el pelo para peinar y agregar un toque de estilo al fabuloso pelo de tu muñeca.

LOL Surprise JK Mini Muñeca de Moda - 15 Sorpresas, Ropa y Accesorios - Para Mayores de 6 Años - Coleccionable - Diva € 22.40

€ 19.10 in stock 12 new from €19.10

1 used from €17.62

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DESEMPACA 15 SORPRESAS - ¡Desempaca 15 sorpresas con la mini muñeca de moda LOL Surprise JK Diva!

FAVORITA DE LAS FANS - ¡El personaje favorito de las fans, Diva, ha vuelto! Esta vez con cabello estilizado de verdad, moda real y zapatos altos reales que son más que fabulosos

VÍSTELA - Viste a Diva con sus modas intensas y sus accesorios listos para la pasarela

EXPERIENCIA ÚNICA DE UNBOXING - Diva viene con una experiencia de unboxing única con un genial empaque de acordeón que hace que su imagen se haga más alta y más baja a medida que lo presionas. ¡Al deslizar el panel trasero revelarás a tu muñeca!

INCLUYE - Mini muñeca de moda, moda real, zapatos, caja de zapatos, accesorios, sombrerera, biberón, cepillo para el cabello, bolsas de ropa, soporte para muñecas y empaque de juego reutilizable

