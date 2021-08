Inicio » Varios Los 30 mejores Camillas De Masaje Portátiles capaces: la mejor revisión sobre Camillas De Masaje Portátiles Varios Los 30 mejores Camillas De Masaje Portátiles capaces: la mejor revisión sobre Camillas De Masaje Portátiles 6 Vistas Guardar Saved Removed 0

T-LoVendo TLV-MT15B Camilla masaje plegable de madera mesa cama banco 2 zonas acolchada negro € 119.99 in stock 1 new from €119.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Plegable, regulable y de dimensiones para todos (180cm x 72cm): se pliega fácilmente en altura, zona de cuello, brazos y piernas

Estructura estable y robusta de madera ligera: tiene un peso de 14kg y soporta una peso máximo de 200kg, está reforzada con cables de acero y además su estructura en madera ligera te permitirá desplazarte a consultas externas de forma cómoda y segura

Cómoda y resistente: acolchado extra grueso (aprox. 4cm) de espuma de alta densidad anti deformaciones; revestimiento de vinilo resistente al aceite y al agua

Reposabrazos, orificio facial extraíble y reposacabezas desmontable; es una camilla muy versátil que se adapta a las necesidades de los clientes más exigentes

Incluye funda de transporte: la opción ideal para profesionales que se trasladan para tratar a clientes fuera de sus centros de trabajo

HOMCOM Cama De Masaje Madera Plegable 185 x 60cm Tatuaje Terapia Cama Negro Rojo Nuevo € 170.99

€ 132.99 in stock 2 new from €132.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Espuma de 5 cm de espesor para un óptimo descanso y alta comodidad

Respaldo ajustable

La parte de cabeza ajustable y extraible

Carga maxima: 230kg

Dimensiones(LxW): 185x60 cm

Mesa de Masaje Plegable Anchos 70cm de 3 Secciones Camilla Portátil y Profesional con Patas de Aluminio Respaldo Regulable Bolsa de Transporte Negro € 109.99 in stock 1 new from €109.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Fácil de ajustar la altura de patas】 Con pulsar un botón, las patas se pueden ajustar desde 60 cm a 81 cm

【Cama muy ancha】 Esta cama de masaje mide 70 cm / 27,56 pulgadas de ancho, que se ajusta a diferentes figuras de usuarios. Será más cómodo y relajante al disfrutar del masaje acostándose

【Ligero y estable】 Pesa 14 kg la camilla, pero puede soportar 250 kg, mientras que estás trabajando. Hay una placa rígida alrededor del orificio facial la respiración para más estabilidad

【Ajustable y extraíble】 Ajusta el respaldo o retira los reposabrazos para personalizar el masaje para cada persona

【Fácil de abrir e instalación & almacenamiento conveniente】 Con Sistema automático de apertura y cierre de la estructura, cualquiera puede abrir esta mesa en tan solo algunos segundos, desde profesionales a usuarios amateur. Esta mesa se pliega y se puede almacenar fácilmente en su bolsa de transporte, para mantener la mesa libre de polvo

HOMCOM Cama De Masaje Madera 185 x 60cm Tatuaje Terapia Sofá Cama Morado NUEVO € 137.99

€ 109.99 in stock 2 new from €109.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features RESISTENCIA: Hecho de un marco de madera maciza de haya para mayor estabilidad, puede soportar un peso de hasta 250 kg.

CÓMODO: Acolchado con esponja suave y gruesa, y con PU duradero, te proporciona la comodidad óptima con reposabrazos y reposacabezas desmontable.

AJUSTABLE: La altura ajustable de 61 a 88 cm, para que puedas buscar una posición más cómoda.

PLEGABLE Y PORTÁTIL: 2 partes se pliegan en una maleta para un fácil almacenamiento y transporte con bolsa de transporte incluida.

MEDIDAS TOTALES: 185x60x61-88cm (LxAnxAl).

TecTake Camilla de masaje Mesa de masaje Banco de masaje en aluminio 3 zonas - disponible en diferentes colores - (Negro | No. 401045) € 143.99 in stock 1 new from €143.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features De aluminio y plástico reposacabezas

Funda de vinilo resistente al agua y al aceite

Cómodo reposabrazos incluido para una postura tumbada más confortable

Reposacabezas con acolchado desmontable para facilitar la limpieza

Max Dimensiones:. 210 x 95 x 90 cm, peso: 13 kg

Yaheetech 3 Secciones Cama de Masaje Camilla Plegable Cama Portátil Altura Ajustale Aluminio Ancho 70 cm € 138.99 in stock READ Los 30 mejores The Body Shop capaces: la mejor revisión sobre The Body Shop 1 new from €138.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Materiales duraderos: la cama de masaje plegable está construida con patas de aleación de aluminio, un cojín suave cubierto de PVC. La superficie es resistente al aceite y resistente al desgaste.

Plegable y portátil: la mesa de masaje cuenta con 3 secciones, y es plegable desde el medio. Debido al diseño plegable, la cama de masaje es portátil para transportar con manijas dobles de 2,5 cm, y ahorra espacio cuando no está en uso.

Bloqueable y fácil de mantener: la silla de masaje tiene 3 cierres cromados para bloquear la cama de forma segura. Es fácil de limpiar y mantener.

Patas y respaldo ajustables: esta cama de belleza profesional se puede ajustar desde 67,5cm a 88cm para 8 alturas diferentes. Además, la sección final de la cama que mide 61 cm se puede levantar hasta 45 cm como máximo para ser un respaldo cómodo.

Cómodo reposacabezas y reposabrazos: el reposacabezas adopta un dispositivo de bloqueo de fijación rápida, a través del cual el ángulo del reposacabezas también se puede ajustar a 7,5 cm. El reposacabezas está conectado al soporte de plástico con sujetadores de gancho y bucle, incluido un pallet de mano, fácil de poner y quitar.

TecTake Camilla de Masaje portatil en Aluminio 2 Zonas Mesa Banco de Masaje + Bolsa (Blanco | No. 402788) € 124.99 in stock 1 new from €124.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features De aluminio y plástico reposacabezas

Funda de vinilo resistente al agua y al aceite

Cómodo reposabrazos incluido para una postura tumbada más confortable

Reposacabezas con acolchado desmontable para facilitar la limpieza

Max Dimensiones:. 210 x 95 x 90 cm, peso: 13 kg

Mesa de Masaje Camillas de Masaje Plegable de 3 Secciones Camilla Portátil y Profesional con Patas de Madera Respaldo Regulable Bolsa de Transporte Reposacabezas y Apoyabrazos Desmontables € 129.99 in stock 2 new from €129.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Ligero y conveniente】 La camilla de masaje liviana (15.2kg) se pliega fácilmente y se guarda en una bolsa portátil duradera para un transporte flexible, o puede disfrutar de una experiencia de masaje instantáneo en el hogar del cliente con la fácil instalación del masajista.

【Resistencia y comodidad mejorada】 La madera de haya de alta resistencia, el cable de acero sólido y las almohadillas antideslizantes forman un marco estable que puede soportar cargas de hasta 275 kg en condiciones de funcionamiento; los rellenos de espuma de alta densidad mantienen una buena forma para un soporte uniforme del peso y asegura lujo y comodidad.

【Ajustable y versátil】 La altura se puede ajustar entre 63 y 88 cm, el respaldo tiene 10 posiciones para ajustar, puede usar el sofá cama para diversas actividades: masajes, ahuecamientos, cuidados faciales, tatuajes, etc.; El reposacabezas ajustable tiene un contorno de cuello ergonómico.

【Vida saludable y elegante】 La camilla de masaje está hecha de cuero de PU a prueba de humedad, duradero y fácil de usar (certificado ROHS), fácil de mantener y mejora mucho la camilla del spa.

【Completo conjunto de accesorios】 Incluidos reposacabezas desmontables, apoyabrazos y almohadillas de respiración para facilitar el desmontaje y sin necesidad de herramientas para personalizar diferentes experiencias de masaje, todos los accesorios se pueden almacenar debajo de la camilla de masaje para su posterior transporte.

Mesa de Masaje Plegable de 2 Secciones Camilla Portátil y Profesional con Patas de Madera de Haya Alemán, Bolsa de Transporte, Reposacabezas y Apoyabrazos Desmontables € 99.99 in stock 1 new from €99.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Altura ajustable】 Hay dos perillas de ajuste giratorias en cada pata para 8 tipos de ajuste de altura diferentes. La altura de la mesa de masaje se puede ajustar de 60 cm / 23,7 pulgadas a 80 cm / 31,5 pulgadas. Además, la cuna facial también es extraíble y ajustable.

【Fácil instalación】 Es fácil instalar y cerrar la cama del spa. No necesitas ninguna herramienta. Abra el estuche y verá las patas de la cama en el interior, así como otros accesorios. Saca las patas y ajústalas a la altura que necesites, incluyendo un reposacabezas, un palé de mano y dos reposabrazos en posición.

【Plegable y portátil】 Esta cama de masaje plegable y portátil es muy conveniente y tiene menos peso de llevar, especialmente para terapeutas o atención médica ambulatoria. Toda la cama de masaje se puede plegar en un estuche portátil con cierres de cierre. Si lo desea para uso doméstico, el diseño plegable también es útil para ahorrar espacio cuando la cama no está en uso.

【Reposacabezas regulable en altura】 El reposacabezas, también la cuna frontal, es extraíble si no lo necesita. También es ajustable para diferentes alturas o ángulos. El reposacabezas adopta un dispositivo de bloqueo de fijación rápida, a través del cual se puede ajustar el ángulo del reposacabezas.

【Gran capacidad de peso】 La mesa plegable de fisioterapia es lo suficientemente estable porque dos secciones de la mesa del spa están sostenidas por dos marcos triangulares y cables resistentes. La carga máxima es de 250 kg / 551,2 libras.

Mobiclinic, Camilla Fisioterapia Plegable, CA-01 Light, Cama de masaje, Reposacabezas, Aluminio y polipiel, 186x60 cm, Portátil, Negro € 102.95 in stock 2 new from €102.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PLEGABLE: por lo que ocupa poco espacio y puede ser transportada si realizas consultas a domicilio. Esta camilla de masaje incluye bolsa de transporte con asa para mayor comodida.

RESISTENTE: con una carga soportada de 250 kg, resulta una de las camillas plegables más rígidas del mercado. Ideal para personas con problemas de peso y/o poca movilidad.

REGULABLE: esta camilla portátil dispone de varios niveles para regular la altura de la camilla a través de las patas siendo muy fácil su colocación.

CÓMODA: esta camilla fisioterapia cuenta con un tapizado en polipiel muy elegante y agradable al tacto con la piel. Cuenta además con reposabrazos y reposacabezas para mayor confort.

MOBICLINIC S.L. es una empresa fabricante líder de mobiliario clínico y hospitalario, ayudas técnicas y ortopedia, que ofrece la mejor calidad y confianza a sus clientes desde 1985.

Yaheetech Cama de Masaje Camilla Plegable Cama Portátil Altura Ajustale Aluminio Ancho 70 cm € 131.99 in stock 1 new from €131.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Materiales duraderos: la cama de masaje plegable está construida con patas de aleación de aluminio, un cojín suave cubierto de PVC. La superficie es resistente al aceite y resistente al desgaste.

Altura ajustable: puede ajustar la altura de la cama .Hay 8 niveles diferentes para sus necesidades, y la altura máxima es de 87,5 cm. Además, el soporte de plástico que soporta el reposacabezas también se puede elevar a 7,5 cm. Una manija lateral es para fijar el soporte después del ajuste.

Accesorios extraíbles: esta cama de masaje plegable portátil viene con 2 reposabrazos, 1 reposacabezas, 1 paleta de mano y 1 cojín pequeño que está incrustado en el cuerpo de la cama. Estos accesorios son removibles.

La mesa de masaje plegable es ligera pero estable. La parte de la cama está soportada por patas de aluminio duraderas, capacidad de carga máxima de 250 kg.

Ahorre espacio con un diseño con cerradura: debido al diseño plegable, ahorra espacio en la habitación cuando no está en uso. Además, la cama para el cuidado de la belleza está diseñada con 2 asas para facilitar su transporte y 2 cierres para una protección y almacenamiento seguros.

Mesa de Masaje Plegable de 2 Secciones Camilla Portátil y Profesional con Patas de Aluminio de Haya Alemán, Bolsa de Transporte, Reposacabezas y Apoyabrazos Desmontables Negro 213*90cm € 109.99 in stock 1 new from €109.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Fundación Estable y Robusta】 La mesa de masaje de 2 secciones está equipada con patas de aluminio, más liviana y mucho más sólida que el material de madera. Su carga de trabajo hasta 270 kg, satisface las necesidades de la mayoría.

【Aplicación Amplia】Esta versátil cama de belleza es recomendable para cualquier persona dedicada a la belleza, tatto, reiki, curación, la industria de masaje tailandés y sueco.

【Lo que obtienes 】 Reposacabezas, apoyabrazos y cojín para respirar extraíbles incluidos, cualquiera puede personalizar tu propio masaje.

【Calidad Premium】 Con la cubierta de cuero PU resistente al agua y al aceite, durable y respetuosa con el medio ambiente, puedes obtener un banco de trabajo extremadamente cómodo. La cuerda de material de aviación lo hace estable y más fácil de doblar sin ningún problema de enrollamiento.

【Configuración Fácil】 Sistema de cierre rápido de patas y marco para abrir y plegar la camilla en unos segundos. La altura se puede ajustar de 60 cm a 81 cm con solo presionar un botón.

HOMCOM Camilla de Masaje Plegable y Portátil 215x60x61-84cm Mesa Ajustable en Altura con Reposacabezas y Apoyabrazos para Tatuaje Fisioterapia Negro y Rojo € 178.99

€ 149.99 in stock 2 new from €149.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CAMILLA DE MASAJE: Ideal para tener en casa, para fisioterapeutas, estudiantes y centros de estética, masajistas e incluso tatuadores. Una camilla ligera, plegable y muy cómoda

9 POSICIONES DE ALTURA: La altura de las patas de esta camilla son regulables en 9 posiciones diferentes, para ajustarla de forma específica en cada caso. Para mayor comodidad del usuario tumbado y de la persona que realiza el masaje, tatuaje, etc.

CÓMODA Y CON REPOSACABEZAS EXTRAÍBLE: Tiene un reposacabezas adicional que se puede poner o quitar según conveniencia. Ideal para estar tumbado boca abajo. La camilla, completamente acolchada, es muy cómoda, fácil de limpiar y resistente al uso de los aceites de masajes

PLEGABLE: Mesa de masaje que se pliega por la mitad como si de una maleta se tratase, con asa incluida para transportar cómodamente. Incluye cierre de bloqueo para que no se abra accidentalmente

MEDIDAS TOTALES: 215x60x61-84 cm (LxANxAL); Peso máximo soportado: 225 kg

Camilla Masaje Plegable, Mesa Masaje Portatil, 3 Secciones, Altura Ajustable Patas de Aluminio, Bolsa de Transporte € 129.99 in stock 2 new from €129.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Comodidad Premium】: La camilla de masaje tiene una esponja de 4 cm de grosor, que le brinda una experiencia suave y confortable. Se compone de esquineros de haya de alta calidad y madera maciza reforzada para una resistencia excepcional, con el fin de permitir una carga de hasta 270 kg en la mesa de spa.

【Altura y respaldo ajustables】: La altura de la camilla de masaje se puede ajustar de 59 cm a 83 cm girando las perillas de ajuste en cada pierna. La sección final de la cama también se puede elevar a diferentes alturas. Puede apoyarse en el respaldo si es necesario. Luego, la reposacabeza adopta un bloqueo de liberación rápida, que también permite ajustar el ángulo de la reposacabeza.

【Fácil de instalar】: Esta cama de masaje es fácil de instalar. No se requieren herramientas. Solo necesita abrir / desplegar la camilla de masaje por la mitad y las piernas caían automáticamente en posición. El método de instalación rápida de la camilla de masaje le permite ahorrar un tiempo valioso.

【Portátil y ligero】: La camilla de masaje pesa 14,5 kg. Contiene un estuche de transporte resistente con una correa de hombro ajustable. Es fácil moverla si eres un masajeador profesional o un entusiasta de los viajes.

【Excepcional en detalle】: la funda de la mesa de masaje hecha de cuero de PVC de lujo es duradera, suave y fácil de limpiar. El bloqueo de seguridad garantiza que la camilla de masaje se pueda transportar de forma segura y cómoda. READ Los 30 mejores Pasta Termica Noctua capaces: la mejor revisión sobre Pasta Termica Noctua

Camilla de masaje, cama de masaje, plegable, altura regulable, portátil, con 2 zonas, patas de aluminio, para masajes en casa, salón de belleza, estudio de masaje (hasta 250 kg), 213 x 90 cm € 99.99 in stock 2 new from €99.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Apto para todos los estatura: esta mesa de masaje es de 185 cm de largo, y con reposacabezas alcanza una longitud de 213 cm; el ancho es de 70 cm (90 cm con reposabrazos). La altura se puede cambiar entre 60 cm y 81 cm pulsando un botón. También se puede utilizar para hombres de más tamaño

Comodidad y comodidad: acolchado de 7 cm de grosor, un reposacabezas ajustable y extraíble de espuma de celdas finas de alta calidad, que se adapta perfectamente a la forma del cuerpo, para que la persona que va a masajear pueda descansar cómodamente su cabeza mirando hacia abajo.

【Buena estabilidad y alta seguridad】Equipado con pies de aluminio estables y robustos, cuerda de alambre y felpudo antideslizante, la camilla de masaje es muy estable y no se tambalea. La carga de hasta 270 kg en estado de trabajo y 1100 kg en estado estático, especialmente si se usa varias horas al día.

Flexible y portátil: esta camilla de masaje móvil es plegable y se puede montar y desmontar en pocos segundos. Además, esta mesa de masaje (11,6 kg) es fácil de transportar y guardar. Bolsa de transporte incluida. Deshable puede ser utilizado en muchos lugares, como casa, salón, belleza, estudio de masaje, etc.

【Procesamiento y material】Todas las espumas no contienen sustancias nocivas y pueden volver rápidamente a su forma original. Cubierto con una funda de piel sintética resistente al aceite y al agua, que es muy fácil de limpiar.

Camilla de masaje portátil, plegable, cama de masaje portátil, 3 zonas de altura regulable, soporta hasta 250 kg, fácil de transportar, ergonómica, incluye bolsa € 191.46 in stock 1 new from €191.46

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Camilla de masaje de calidad: superficie de masaje recubierta con piel sintética de alta calidad, resistente al agua y al aceite, fácil de limpiar; colchón (5 cm) y reposacabezas (5 cm) relleno de esponja elástica gruesa, lo que aumenta significativamente la comodidad, cabecero de cama con hueco para la cara, que te ofrece una experiencia de masaje perfecta

【 Diseño plegable portátil 】 Camilla de masaje con diseño plegable, se pliega para convertirse en una maleta con cierre de metal con asa, pequeña y ligera (15,5 kg), fácil de llevar, adecuada para cosméticos y masajistas.

【Altura de trabajo ajustable】: respaldo de la camilla de masaje con 10 posiciones de ajuste de altura, altura máxima aprox. 45 cm, respaldo con fijaciones para diferentes modos de trabajo: masaje, belleza, tatuaje, etc. El uso de un reposacabezas hace que todo el proceso sea más cómodo para los clientes.

Estructura de marco de alta resistencia: el marco de la camilla de masaje está hecho de aleación de aluminio, que ofrece un fuerte apoyo para todo el mundo, con una capacidad de carga máxima de 250 kg y con pies antideslizantes para garantizar una buena estabilidad durante el trabajo extenuante

Uso multifuncional: camilla de masaje con hueco para la cara, reposacabezas separado, acabado plegable perfecto para masseures, esteticistas, tatuadores, adecuado para clínicas, salones de masaje, tiendas de belleza, tiendas de tatuajes

Mobiclinic, Light, Cama de Masaje, Camilla fisioterapia plegable, Reposacabezas, Masaje, Portátil, Madera, 186x60 cm, Azul € 99.95 in stock 1 new from €99.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔️PLEGABLE: Por lo que ocupa poco espacio y puede ser transportada si realizas consultas a domicilio. Incluye bolsa de transporte con asa para mayor comodidad.

✔️SEGURA: Cuenta con sistemas de bloqueos para que no se abra o cierre de manera aleatoria y muestra mucha resistencia de carga.

✔️REGULABLE: Dispone de varios niveles para regular la altura de la camilla siendo muy fácil su colocación.

✔️CÓMODA: Cuenta con un tapizado en polipiel muy elegante y agradable al tacto con la piel.

✔️MOBICLINIC S.L. es una empresa fabricante líder de mobiliario clínico y hospitalario, ayudas técnicas y ortopedia. Empresa especialista que ofrece la mejor calidad y confianza a sus clientes desde 1985.

BELTOM Camilla de Masaje 2 Zonas portatil Mesa Cama Banco Plegable Reiki Fsioterapeuta - Negro € 98.99 in stock 1 new from €98.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Camilla de masaje de madera en 2 zonas para esteticistas, masajistas y fisioterapeutas. El mantenimiento de la estabilidad de todos los de las otras sillas, este modelo, con su sólo 12 Kg. es el más ligero y práctico de usar y de transportar. Un nuevo diseño más atractivo y funcional, con esquinas redondeadas - reforzado y el panel reiki.

La longitud de 185 cm (con reposa cabeza 215 cm) - Ancho 70 cm ( con reposabrazos 92 cm).

Altura ajustable de 64 cm 84 cm - Colores: Crema, Negro, Azul, Rosa y Púrpura.

Peso. camilla 12,8 kg . Peso (cama y accesorios) de ca. 13,8 kg

Todos los modelos con 2 zonas de no tener el respaldo de rake, que está presente en los modelos 3 y 4 zonas!

WilTec Camilla Masaje 2 Zonas Color Blanco Plegable Apoyabrazos Cosmética Masaje Estética Fisioterapia € 103.29

€ 94.38 in stock 1 new from €94.38 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: madera de haya y piel sintética

Color: blanco

Ajustable en altura

Plegable

Repelente al agua y al aceite

Camilla de Masaje para SPA, Cama de Masaje, Plegable, 3 Secciones, de Aluminio, Patas Plegables, portátil, con Agujero para la Cara, Bolsa de Transporte, Respaldo y Altura Ajustable € 109.99 in stock 2 new from €109.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Altura y respaldo ajustable】: la altura de la mesa de spa se puede ajustar de 59 cm a 83 cm. El respaldo de la mesa de masaje de 3 piezas es ajustable. Se puede elevar (0 ~ 60º), permanece en 10 posiciones para diferentes ángulos.

【Fácil de montar】: el montaje y el cierre de la bañera de hidromasaje es fácil. Abre la caja, saca las patas y ajusta a la altura deseada. A continuación, coloca un reposacabezas, un palé y dos reposabrazos en su lugar. El reposacabezas, el reposabrazos y el palé son extraíbles si no lo necesitas.

Marco fuerte: la cama de masaje está hecha de aluminio macizo de alta calidad. La carga máxima es de hasta 270 kg.

【Fácil mantenimiento】: la manta de masaje está cubierta con cuero de PVC de lujo, duradero, suave y fácil de limpiar. El candado seguro garantiza un transporte seguro y cómodo de la cama de masaje.

【Móvil】La camilla de masaje tiene un peso neto de 13,5 kg. Incluye una bolsa de transporte resistente con correa de hombro ajustable. Es fácil de mover si eres un terapeuta profesional o amante de los viajes.

BELTOM Camilla de Masaje 3 Zonas portatil 180 x 56 cm. - Pesa Solo 13.3 kg. y con Accesorios 14,5 kg. - Mesa Cama Banco Plegable Reiki Fsioterapeuta - Negro € 98.99 in stock 1 new from €98.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Camilla de massaje de masaje Clásico de madera de 3 zonas para esteticistas, masajistas y fisioterapeutas. Este modelo es el más vendido y la oferta talla Smart, esquinas redondeadas/reforzado, panel reiki.

La longitud de 180 cm. (con reposacabezas 210 cm.) - Ajustable a la altura de 64 a 84 cm.

Respaldo ajustable hasta aproximadamente 60 ° y en 10 posiciones diferentes - La anchura de 56 cm. (con reposabrazos, 78 cm.)

Peso. camilla 13,3 kg con accesorios 14,5 kg

Yaheetech 3 Secciones Cama de Masaje Camilla Plegable Cama Portátil Altura Ajustale Aluminio Ancho 70 cm Beige € 129.99 in stock 1 new from €129.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Materiales duraderos: la cama de masaje plegable está construida con patas de aleación de aluminio, un cojín suave cubierto de PVC. La superficie es resistente al aceite y resistente al desgaste

Plegable y portátil: la mesa de masaje cuenta con 3 secciones, y es plegable desde el medio. Debido al diseño plegable, la cama de masaje es portátil para transportar con manijas dobles de 2,5 cm, y ahorra espacio cuando no está en uso

Bloqueable y fácil de mantener: la silla de masaje tiene 3 cierres cromados para bloquear la cama de forma segura. Es fácil de limpiar y mantener

Patas y respaldo ajustables: esta cama de belleza profesional se puede ajustar desde 67,5cm a 88cm para 8 alturas diferentes. Además, la sección final de la cama que mide 61 cm se puede levantar hasta 45 cm como máximo para ser un respaldo cómodo.

Cómodo reposacabezas y reposabrazos: el reposacabezas adopta un dispositivo de bloqueo de fijación rápida, a través del cual el ángulo del reposacabezas también se puede ajustar a 7,5 cm. El reposacabezas está conectado al soporte de plástico con sujetadores de gancho y bucle, incluido un pallet de mano, fácil de poner y quitar.

TecTake Camilla de Masaje Plegable con 10 cm de Puro Acolchado (Negro | no. 400278) € 299.99

€ 256.99 in stock 1 new from €256.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colchón auténtico de 10 cm // ajustable individualmente

incluyendo: Taburete plegable, 2x Cojín para las rodillas, Reposacabezas ergonómico, Bolsa de transporte

Longitud 191 cm sin reposacabezas, con reposacabezas aprox. 218 cm

Anchura 70 cm, con reposabrazos hasta 102 cm

Peso de la camilla 19 kg // Resistente hasta 250 kg

Bolsa de transporte para mesas de spa - Bolsa de hombro portátil profesional para mesas de masaje Bolsa de hombro € 25.13 in stock 1 new from €25.13

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hecho de lona de calidad y material de fibra química, duradero y resistente.

Utilizado principalmente para transportar la cama de masaje spa, puede transportarlo con la mano o el hombro.

También se puede utilizar para almacenar la cama de masaje, conveniente y ahorra espacio.

Adecuado para la mayoría de las camas de masaje, accesorio práctico.

Especialmente diseñado para masajistas y otras personas profesionales o aficionados. READ Los 30 mejores Flores Para El Pelo capaces: la mejor revisión sobre Flores Para El Pelo

NIMOA Mesa de Masaje Bolsa de Transporte - Profesional Tablas Spa Portátil Cama de Masaje Bolsa de Transporte Bolsa de Hombro € 26.09 in stock 2 new from €26.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ①material de Premium: la mesa de masaje bolsa de transporte está hecho de tela superior y material de fibra química,durable en uso.

②Perfect bolsa de transporte: La bolsa se utiliza comúnmente para almacenar balneario cama de masaje,fácil de llevar.

③Convenient: perfecto para la mayoría cama de masaje,que proporciona una manera fácil de almacenar y transportar camillas de masaje portátiles.

④Size: Aprox.100 x 70cm / 39.4 x 27.6in.

⑤: 100% nuevo y de alta calidad.

BELTOM Camilla de Masaje 3 Zonas Aluminio portatil Mesa Cama Banco Plegable masajista - Purpura € 114.99 in stock 1 new from €114.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Camilla de massaje de aluminio de 3 zona para la belleza, masaje y fisioterapia, con esquinas redondeadas y reforzado. La estructura de aluminio mientras que el mantenimiento de la robustez, solidez y grandeza de todo el resto de nuestras camas de madera XL (largo 195 cm),le da un peso de 13 Kg. que hace las 3 áreas más ligero en el mercado. El nivel preferido de higiene y resistencia al desgaste

La longitud de 195 cm (con reposa cabeza 225 cm) - Altura ajustable de 61 cm a 80 cm. Ancho 70 cm ( con reposabrazos 92 cm)

Peso. camilla 16,8 kg - Peso (cama y accesorios) de ca. 18 kg

Respaldo ajustable hasta aproximadamente 60 ° y en 10 posiciones diferentes

Mesa de Masaje Banco en Aluminio 2 Secciones Ligera Portátil y Plegable Camilla de Masaje Azul € 108.95 in stock 1 new from €108.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Colchón duradero: El colchón acolchado con espuma de alta densidad, es muy cómodo y resistente a los desinfectantes y aceites de masaje.

LIGERO Y ESTABLE: Pesa 17.3kg la camilla, pero puede soportar 150 kg, mientras que estás trabajando. Hay una placa rígida alrededor del orificio facial la respiración para más estabilidad

AJUSTABLE : El reposacabezas y reposabrazos son ajustables, al igual que la altura de la mesa, lo que permite al usuario tumbarse cómodamente y al masajista que seleccione la altura de trabajo conveniente.

FÁCIL DE ABRIR E INSTALACIÓN: Con Sistema automático de apertura y cierre de la estructura, cualquiera puede abrir esta mesa en tan solo algunos segundos, desde profesionales a usuarios amateur.

ALMACENAMIENTO CONVENIENTE: Esta mesa se pliega y se puede almacenar fácilmente en su bolsa de transporte, para mantener la mesa libre de polvo.

Mobiclinic, Camilla fisioterapia plegable, CM-01 Light, Cama de Masaje, Reposacabezas, Masaje, Portátil, Madera, 186x60 cm, Crema € 126.45

€ 99.95 in stock 2 new from €99.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PLEGABLE: por lo que ocupa poco espacio y puede ser transportada si realizas consultas a domicilio. Esta camilla plegable incluye bolsa de transporte con asa para mayor comodidad.

SEGURA: la camilla de masaje cuenta con sistemas de bloqueos para que no se abra o cierre de manera aleatoria y muestra mucha resistencia de carga.

REGULABLE: dispone de varios niveles para regular la altura de la camilla portátil siendo muy fácil su colocación.

CÓMODA: esta camilla fisioterapia cuenta con un tapizado en polipiel muy elegante y agradable al tacto con la piel.

MOBICLINIC S.L. es una empresa fabricante líder de mobiliario clínico y hospitalario, ayudas técnicas y ortopedia. Empresa especialista que ofrece la mejor calidad y confianza a sus clientes desde 1985

Funda de transporte universal negra para camilla de masaje, 24,8 x 36,6 pulgadas, gran capacidad, plegable, para llevar cama de masaje de spa de aproximadamente 180 x 60 x 65 cm € 26.29 in stock 2 new from €26.29 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ 【Material de fibra química de calidad】 Hecho de material de fibra química de calidad, duradero y resistente.

★ 【Portátil y conveniente】 Conveniente y que ahorra espacio, puede llevarlo con la mano o el hombro.

★ 【Para varias personas】 Adecuado para masajistas y otras personas profesionales o aficionados.

★ 【Amplia aplicación】 Se utiliza principalmente para transportar la cama de masaje del spa, también se puede utilizar para almacenar la cama de masaje.

★ 【Buen servicio】 Si no está satisfecho con algo, no dude en contactarnos y le atenderemos de inmediato.

Camilla DE Masaje 3 Zonas PORTATIL + Taburete + Bolsa X Mesa Cama Banco Plegable - Rosa € 147.99 in stock 1 new from €147.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Camilla de masaje de madera 3-zonas + Taburete pedicura/manicura. La cama tiene un tamaño XL (es el único en el comercio para tener 195 cm de longitud sin reposacabezas), con esquinas redondeadas - reforzado y panel reiky. El taburete tiene ruedas y es ajustable en altura. Disponible en colores crema, negro y azul. Favorito esteticistas, masajistas y fisioterapeutas.

La estructura es de resistente madera de haya - relleno de espuma expandida a 7 cm. Tapicería de cuero sintético de fácil limpieza de todas las cremas y los aceites de trabajo. La cama es plegable para un fácil transporte y se suministra ya montado, listo para su uso.

La longitud de 195 cm. (con reposacabezas 225 cm.) - Ajustable a la altura de 64 a 84 cm. La anchura de 70 cm. (con reposabrazos, 92 cm.) - Los colores Azul, negro y crema. Peso dinámico max 300 Kg Peso stàtico max 900 Kg Peso. camilla 14,5 kg Peso (cama y accesorios) de ca. 16,5 kg

Reposabrazos frente Reposabrazos laterales Reposacabezas ergonómico (inclinación en varios tonos)

Agujero reposa-cara plegable con un cómodo cojín Bonito y cómodo saco para camilla de masaje con correa para el hombro y bolsillo lateral!!! Taburete ajustable en altura

