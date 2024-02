Inicio » Encuadernación desconocida Los 30 mejores Cajas Para Dulces capaces: la mejor revisión sobre Cajas Para Dulces Encuadernación desconocida Los 30 mejores Cajas Para Dulces capaces: la mejor revisión sobre Cajas Para Dulces 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Cajas Para Dulces?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Cajas Para Dulces del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Paquete de 24 cajas arcoíris para recuerdos de fiesta, cajas de regalitos de cumpleaños, golosinas, regalos pequeños (6 colores, 15.2 x 8.9 x 9.1 cm) € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cajas de fiesta: estas pequeñas cajas de regalo para regalos tienen el tamaño perfecto para pequeños regalos, golosinas, dulces y juguetes

Decoraciones de fiesta arcoíris: completa la decoración de tu fiesta con estas coloridas cajas de fiesta; dáselas a los invitados a medida que llegan, o colócalas en las mesas del comedor

Alta calidad: cada caja de golosinas para celebraciones de fiesta está hecha de papel de calidad para garantizar que el contenido permanezca seguro en el interior

Dimensiones: cada caja mide aproximadamente 6.2 x 3.5 x 3.6 pulgadas

Qué incluye: recibirás 24 cajas en 6 colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul y rosa

Teklemon Caja para Cupcakes, 15 Pack 6 Inserciones Caja de Pasteles, Caja de Cartón para Cupcakes con Ventana Transparente y Pegatinas para Galletas, Dulces, Pasteles, CupCakes, Les Macarons € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 。◕‿◕。【Material de Seguridad】Las cajas de panadería están fabricadas con cartón blanco natural y ventana de PVC transparente, que es seguro y duradero, respetuoso con el medio ambiente, grueso y no se deforma fácilmente

。◕‿◕。【Con Ventana Transparente e Inserto】Diseño de ventana grande y transparente tanto en la parte delantera como en la superior, perfecto para presentar los elegantes cupcakes y golosinas del interior sin exponerlos al aire. Contiene un inserto de papel para sujetar la tarta y evitar que se mueva

。◕‿◕。【Fácil de Montar】Las cajas individuales para magdalenas son envases plegados planos, fáciles de montar, no necesitan pegamento, sólo hay que seguir los pasos que se muestran en la imagen. Es muy adecuado para fiestas, cumpleaños, ceremonias o envasado comercial de productos horneados

。◕‿◕。【Amplias Aplicaciones】Las cajas para magdalenas de 6 agujeros están diseñadas para pequeños pasteles, magdalenas, muffins, tartas, pasteles, postres, donuts, galletas, bizcochos, chocolate, caramelos y otros dulces o incluso regalos no alimentarios de su elección.

。◕‿◕。【Ocasión Amplia】Las cajas de repostería son ideales como cajas de regalo y se pueden utilizar para exponer sus creaciones de repostería. Son perfectas para bodas, cumpleaños, fiestas, despedidas de soltera, Navidad, cenas navideñas, reuniones familiares y celebraciones festivas

Belle Vous Cajas para Tartas de Papel Kraft Marrón con Ventana (Pack de 20) 20,3 x 13,5 x 5 cm - Cajas Cupcakes, Galletas, Magdalenas, Postres - Cajas Repostería Carton Desechables € 18.99

€ 17.49 in stock 1 new from €17.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CAJAS KRAFT: Nuestro set incluye 20 cajas para cupcake marrones, las cuales están hechas de papel kraft. El set de cajas de regalo con ventana mide 20,3 x 13,5 x 5 cm y son de 300 g/m². Cada caja tiene una ventana cuadrada de plástico transparente para que pueda ver sus postres caseros. Estas cajas pasteleria son resistentes, duraderas y se pueden apilar. Nuestras cajas vienen empacadas planas y son fáciles de ensamblar.

DISEÑO NATURAL: Como nuestras cajas para pasteles están hechas de cartón kraft, tienen un diseño neutro y se pueden personalizar para eventos o cumpleaños. Ate cordel alrededor de las cajas para cupcakes para darle un toque rústico y coloque una etiqueta de regalo. También puede agregar pegatinas en las cajas para sellarlas. Como son de color marrón natural, combinan con cualquier tema para fiestas.

PERFECTAS PARA EVENTOS: Estas cajas para tartas son medianas y están diseñadas para contener tartas o pasteles grandes. También pueden contener algunos dulces más pequeños, como macarrones y fresas cubiertas en chocolate. Estas cajas para tartas de carton son útiles en cualquier evento donde haya pasteles. Use estas cajas para empacar rebanadas de pastel, para que sus invitados los lleven a casa.

ÚSELAS PARA DULCES: Use este set de caja tarta para muchos artículos horneados y postres. Puede colocar rosquillas, mini pasteles, panecillos, quiches pequeños, tartas, galletas, macarrones, fresas cubiertas en chocolate, rollos de canela, caramelo, brownies y tarta de queso. Si tiene una pastelería o café, son excelentes para la comida para llevar. Empaque otros regalos para cumpleaños, Navidad, baby shower o despedida de solteras, bodas y aniversarios.

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO: Todos los sets de caja pasteleria se venden con una garantía de devolución de dinero al 100%, en caso de que no esté feliz con su compra. De ser así, por favor, contáctenos y le haremos un reembolso.

Lote de 100 cajas para cupcakes, de plástico transparente, cajas de magdalenas individuales para tartas, magdalenas, ensaladas, pastas, fiestas, bodas y postres € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: el mini soMaterial: el mini soporte para cupcakes está hecho de plástico con tapa transparente, duradero y lo suficientemente estable para uso en fiestas pequeñas o grandes.porte para cupcakes está hecho de plástico con tapa transparente, duradero y lo suficientemente estable para uso en fiestas pequeñas o grandes.

Diseño: las cajas para pasteles tienen una cubierta de cúpula para proteger el delicado glaseado y las decoraciones. Se puede fijar firmemente cuando está cerrado y se puede volver a sellar después de abrirlo, sin destruir la apariencia original.

Ocasión:: El mejor paquete de cupcakes para ocasiones especiales como Navidad, bodas, baby shower y fiestas de cumpleaños. Apto para preparar postres de fiesta para bodas, fiestas de té, baby shower, celebraciones y más eventos.

Uso: perfecto para pasteles pequeños, magdalenas, queso, pasteles, postres, pasteles, panes, galletas y otros alimentos pequeños. Estos soportes transparentes para magdalenas son adecuados para todo tipo de tartas, galletas de sushi, magdalenas, ensaladas de frutas y otros alimentos.

Cantidad y tamaños: 4 pulgadas de diámetro y 3 pulgadas de altura. Ideal para envasar productos horneados individualmente. Paquete que incluye 100 paquetes. Empaquetado a máquina, el número de paquetes variará en más o menos 5.

Reccisokz Caja para cupcakes de 12 piezas con capacidad para 6 cupcakes,cajas carton navidad,caja galletas,cajas de carton,caja carton regalo,cajas para chuches,cajas para tartas(8.5" x 5.5") € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 12 cajas navideñas para galletas: estas cajas navideñas para hornear vienen en 12 piezas y vienen con 12 pegatinas. Se puede usar para almacenar sus galletas caseras u otros productos horneados y compartir con su familia, amigos y vecinos.

TAMAÑO PERFECTO: estas cajas de regalo navideñas miden 21,5 x 13,5 x 5 cm y son lo suficientemente grandes como para contener 2-4 donas, 4-8 macarons o 10-14 galletas. Funciona con la mayoría de las galletas y bocadillos.

EMBALAJE PREMIUM - Nuestra caja de regalo es diferente a otras cajas de regalo en el mercado, manteniendo la caja limpia y reutilizable, las pegatinas incluidas hacen que su caja de galletas luzca mejor y más fuerte.

MATERIALES PREMIUM: estas cajas de regalo de Navidad están hechas de plástico ecológico de alta calidad, duraderas y ecológicas, plegables y resistentes, perfectas para regalos de Navidad, galletas, pasteles, macarrones, muffins, dulces y regalos navideños.

FÁCIL DE MONTAR Y VISUALIZAR: paquete plano para un fácil almacenamiento, fácil de montar al desplegar la tapa abatible, solo necesita un tirón suave para un viaje rápido y fácil.

Belle Vous Cajas Kraft Blancas para Fiestas (Pack de 24) 16 x 9,3 x 8,6 cm – Cajas Lisas para Cumpleaños de Niños y Niñas, Alimentos, Baby Shower y Bodas - Cajas para Dulces € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SET DE 24 CAJAS DE CARTON PARA REGALO: Nuestro set incluye 24 cajas para regalo, las cajas están hechas de cartón. Cada caja mide 16 x 9,3 x 8,6 cm y tienen un asa para llevarla. El cartón de las cajas es de 250 gsm y son de color blanco. Las cajas lucen rusticas y shabby chic. Vienen en empaque plano y son fáciles de ensamblar.

PERFECTO PARA FIESTAS: Nuestro set de caja de chuches para regalar lucirán muy bien en cualquier fiesta o celebración. Úselas como cajitas para regalitos, packs de actividades, fiambreras o regalos de fiesta. Ensámblelas y llénelas con dulces, chocolate, juguetes pequeños, cupcakes, palomitas de maíz, artículos pequeños de papelería, alimentos, artículos horneados, zumos, etc. Pueden contener 900 g de peso y son una forma divertida de darle alimentos a los pequeños.

LISTAS PARA ENSAMBLAR: Todas las cajas chuches vienen empacadas planas. Son fáciles de ensamblar y no se requiere cinta o pegamento. Como vienen en empaque plano, es fácil personalizarlas o decorarlas para combinar con el tema de su fiesta. Úselas con pegatinas. Si no las usa todas en el evento, puede almacenarlas fácilmente hasta la próxima celebración. Estas cajitas de carton para regalos son 100% reciclables y se pueden reutilizar.

MULTIPROPÓSITO Y FUNCIONAL: Este set de cajitas regalo se pueden usar para muchos eventos diferentes. Úselas en baby shower, Halloween, Navidad, fiestas de cumpleaños de niños y niñas, y día de san Valentín para colocar regalos. Cree su próximo pack de té por la tarde para sus familiares y amigos. Son excelentes para empacar el almuerzo de los niños/as, picnics y días fuera. También se pueden usar para empacar productos caseros como pasteles.

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO: Todos los sets de cajitas para regalo se venden con una garantía de devolución de dinero al 100%, en caso de que no esté feliz con su compra. Simplemente contáctenos y le haremos el reembolso. READ Los 30 mejores Calcetines Trail Running Hombre capaces: la mejor revisión sobre Calcetines Trail Running Hombre

Belle Vous Cajas para Dulces Marrón para Fiestas (Pack de 24) 16 x 9,3 x 8,6 cm – Cajitas Regalo Lisas para Cumpleaños de Niños y Niñas, Comidas, Baby Shower y Bodas - Cajas para Chuches de Cartón € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SET DE 24 CAJITAS DE CARTON PARA CHUCHES: Nuestro set incluye 24 caja picnic kraft. Cada caja mide 16 cm de Largo x 9,3 cm de Ancho x 8,6 cm de Alto y tienen un asa para llevarla. El cartón de las cajas es de 250 GSM y son de color marrón. Las cajas lucen rusticas y shabby chic. Vienen en empaque plano y son fáciles de ensamblar.

PERFECTO PARA FIESTAS: Nuestro set de caja de chuches para regalar lucirán muy bien en cualquier fiesta o celebración. Úselas como cajitas para regalitos, packs de actividades, fiambreras o regalos de fiesta. Ensámblelas y llénelas con golosinas, chocolate, juguetes pequeños, cupcakes, galletas, palomitas de maíz, artículos pequeños de papelería, alimentos, zumos, tiras de papel, lanzador de confeti. Pueden contener 900 g de peso y son una forma divertida de darle alimentos a los pequeños.

LISTAS PARA ENSAMBLAR: Todas las cajitas de carton para regalos vienen empacadas planas. Son fáciles de ensamblar y no se requiere cinta o pegamento. Como vienen en empaque plano, es fácil personalizarlas o decorarlas para combinar con el tema de su fiesta. Úselas con pegatinas. Si no las usa todas en el evento, puede almacenarlas fácilmente hasta la próxima celebración. Estas cajitas para regalo son 100% reciclables y se pueden reutilizar.

MULTIPROPÓSITO Y FUNCIONAL: Este set de cajas para regalo se pueden usar para muchos eventos diferentes. Úselas en baby shower, Halloween, Navidad, fiestas de cumpleaños de niños y niñas, y día de san Valentín para colocar regalos. Cree su pack de té por la tarde para sus familiares y amigos. Estas cajas kraft son excelentes para empacar el almuerzo escolar de los niños/as, picnics y días fuera. También se pueden usar para empacar productos caseros como tartas.

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO: Todos los sets de cajitas para chuches se venden con una garantía de devolución de dinero al 100%, en caso de que no esté feliz con su compra. De ser así, por favor, contáctenos y le haremos el reembolso.

Tomedeks 12 x Caja para Tarta de Carton,Caja de Pasteles, Caja de Catering, Pastel para Galletas, Dulces, Pasteles, CupCakes, Macarons € 9.90 in stock 1 new from €9.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ventana transparente: hay una ventana transparente en la parte superior de la caja, que puede ver fácilmente el contenido de la caja. Para evitar que las ventanas se caigan, el pegamento utilizado es de buena calidad..

Dimensiones de la caja para pasteles: 13,5 cm x 13,5 cm x 5 cm (largo x ancho x alto).

La caja versátil es perfecta para magdalenas, tartas, pasteles, donas, magdalenas, galletas y otros dulces, así como para obsequios que no sean alimentos.

Amplia gama de aplicaciones: son especialmente adecuados para su uso en cocinas, panaderías y son perfectos para bodas y fiestas. Estamos seguros de que encontrarás otros usos.

Servicio al cliente: si tiene alguna pregunta durante la compra o el uso, no dude en contactarnos. Le contestaremos lo antes posible. Para brindarle la mejor experiencia de compra, ofrecemos devoluciones y reembolsos gratuitos. Por favor compre con confianza.

Cajas de Regalos con Cinta, 50 Piezas Cajas de Dulces para Regalar para Bodas, Cajas de Caramelos Dulces, Cajas de Dulces de Papel Hueco, para Bodas, Baby Shower, Aniversarios, Fiestas, Cumpleaños € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material: hecho de materiales de papel perlado de alta calidad, alta suavidad, buena formación. No se daña fácilmente y tiene hermosos diseños en cada lado.

Aspecto exquisito: caja de dulces con patrón de flor rosa simple con un patrón hueco, simple, elegante y elegante. Diseño compacto para facilitar su transporte.

Aspecto exquisito: caja de dulces con patrón de flor rosa simple con un patrón hueco, simple, elegante y elegante. Diseño compacto para facilitar su transporte.

Caja regalo ideal para todo tipo de fiestas: Boda, cumpleaños, Navidad, bautizo, comunión, despedida de soltera, bautizo de bebé, Semana Santa, Halloween, bautizo, graduación, despedida, etc.

Dimensión: 8.5 * 4.5 * 10 cm (3.34 * 1.77 * 3.93 pulgadas), 50 cajas de dulces.

Belle Vous Cajitas Kraft con Diseños de Líneas y Lunares (Pack de 36) 16 x 11,5 x 9 cm - para Dulces, Alimentos, Regalos, Fiestas, Cumpleaños, Baby Shower y Bodas - Blanco y Dorado € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SET DE 36 CAJAS DE CARTON PARA REGALO: Nuestro set incluye 36 cajas de cartón para regalos. Cada caja mide 16 x 11,5 x 9 cm y tiene un asa para llevarla. Nuestro set de cajas para regalo incluye 3 diseños; blanca con lunares dorados, rayas doradas y zig zag dorado. Las cajas son de 250gsm, vienen en empaque plano y son fáciles de ensamblar.

PERFECTO PARA FIESTAS: Como nuestro set de caja de chuches para regalar es tan elegantes, lucirá muy bien en cualquier fiesta o celebración. Úselo como bolsas para regalos, packs de actividades, fiambrera o para regalos de fiesta. Ármelas y llénelas con dulces, chocolates, juguetes pequeños, cupcakes, galletas, palomitas de maíz, artículos pequeños de papelería, comida, productos horneados, zumo, etc. Pueden contener 800 g de peso y son una forma excelente de darle a los niños sus alimentos.

LISTO PARA ENSAMBLAR: Todas las cajas de fiesta vienen empacadas planas. Son fáciles de ensamblar y no se requiere cinta o pegamento. Como vienen en empaque plano, es fácil personalizarlas o decorarlas para combinar con el tema de su fiesta. Úselas con pegatinas. Si no las usa todas en el evento, puede almacenarlas fácilmente hasta la próxima celebración. Estas cajas de cartón pequeñas son 100% reciclables y se pueden reutilizar.

MULTIPROPÓSITO Y FUNCIONAL: Este set de caja kraft rectangular se pueden usar para muchos eventos diferentes. Úselos en baby shower, Halloween, Navidad, fiestas de cumpleaños de niños, y día de san Valentín para colocar regalos. Cree su próximo pack de té por la tarde para sus familiares y amigos. Son excelentes para empacar el almuerzo de los niños, picnics y días fuera. También se pueden usar para empacar productos caseros como pasteles.

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO: Todos los sets de cajitas de carton para regalos se venden con una garantía de devolución de dinero al 100%, en caso de que no esté feliz con su compra. Simplemente contáctenos y le haremos el reembolso.

Belle Vous Caja de Papel Kraft Marrón para Pastelería (Pack de 50) Cajas Cupcakes 10,16 x 10,16 x 5,7 cm Cajas Desechables para Galletas, Magdalenas, Postres, Pasteles - Cajas de Regalo con Ventana € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CAJAS CRAFT DE EMBALAJE: Nuestro set incluye 50 cajas para galletas, las cuales están hechas de papel. El set de caja de galletas mide 10,16 x 10,16 x 5,7 cm y son de 300 gsm. Cada caja marrón kraft tiene una ventana cuadrada de plástico transparente, así puede ver los dulces dentro. Las cajas son resistentes, duraderas y se pueden apilar. Nuestras cajas vienen en empaque plano y son fáciles de ensamblar.

DISEÑO NATURAL: Como nuestras cajas para pasteles están hechas de cartón kraft, tienen un diseño neutro y se pueden personalizar para eventos o cumpleaños. Ate cordel alrededor de los envases para cupcakes para darle un toque rustico y agregar una etiqueta de regalo. También puede agregar pegatinas en las cajas para mantenerlas selladas. Como son de color marrón natural, combinan con cualquier tema para fiestas.

PEQUEÑO Y COMPACTO: Este set de caja para tartas es pequeño y están diseñadas para contener un solo pastel o tarta. También pueden contener algunos dulces más pequeños, macarrones y fresas cubiertas en chocolate. Estas cajas son una gran adición a cualquier evento donde haya tartas. Use estas cajas para empacar rebanadas de pastel, para que sus invitados los lleven a casa.

ÚSELO PARA DULCES: Use estas cajas para cupcakes para muchos artículos horneados y postres. Pueden contener rosquillas, mini pasteles, panecillos, pequeños quiches, tartas, galletas, macarrones, fresas cubiertas en chocolate, rollos de canela, caramelo, brownies y tarta de queso. Si tiene una pastelería o café, son excelentes para la comida para llevar. Empaque otros regalos para cumpleaños, navidad, baby shower o despedida de solteras, bodas y aniversarios.

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO: Todos los sets de cajas para cupcake se venden con una garantía de devolución de dinero al 100%, en caso de que no esté feliz con su compra. De ser así, por favor, contáctenos y le haremos un reembolso.

LEMESO 50 Cajas Papel para Dulces Recuerdos de Fiestas Boda Cajas Blanco de Cruz Hueco para Bautizo Bebe shower Decoración Boda con 50 Cintas de Seda y 50 Etiquetas € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Contenido: 50 piezas cajas de papel blanco con diseño de cruz hueco, 50 cintas de seda para sujetar y 50 etiquetas cruza de papel.

Tamaño: 5 x 5 x 7,5cm, espacio útil de 3-5 caramelos o chocolates.

Es adecuado llenarlo de dulces, galletas pequeñas o chocolates como recuerdos de fiestas boda para sus invitados.O como decoraciones poner pétalos, confeti, bombones, o las cosas especiales que usted quiera en Boda, Fiesta, Comunion o Bautizo.

Garantía: este producto que ofrecemos un año de garantía. Si hay problemas del producto, por favor póngase contacto con nosotros.

YUTUY 18 Cajas para Tartas de Papel Kraft,Cajas Cupcakes,Cajas para Magdalenas Ventana Transparente con Pegatinas y cinta,Cajas para Cupcakes,Galletas,Magdalenas, Postres € 13.69

€ 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Cajas Repostería 】Esta caja para muffins y cupcakes incluye 18 cajas de papel marrón,9 paquetes de 6 orificios: 24 x 15,7 x 7,8, 9 paquetes de 12 orificios: 32,5 x 24,8 x 9 cm.Cada caja tiene una ventana de visualización de plástico transparente para que Las golosinas en el interior son claramente visibles. Son estables,duraderas y apilables.Cada paquete viene con rollo de cinta,bridas de cuerda de cáñamo,4 pegatinas y 6 tarjetas de amor. Adecuado para muffins,trufas,pasteles o pasteles

【Alta calidad】Caja Para Cupcakes hecha de papel kraft, resistente y duradera, no es fácil de romper, lo suficientemente gruesa como para mejorar la estabilidad. Puede mantener las galletas deliciosas y frescas. El color marrón es sutil y lujoso en comparación con otros colores.

【Amplia aplicación】 Estas cajas para pasteles son adecuadas para tiendas de postres o para la vida cotidiana, adecuadas para todas las fiestas como Navidad, días festivos, bodas, fiestas de cumpleaños, graduaciones, Acción de Gracias, etc. También es perfecto para picnics, que se pueden compartir con familiares, amigos y vecinos.

【Diseño perfecto】Hay una ventana en cada caja de caja de papel Kraft. Puedes ver fácilmente las deliciosas galletas o pasteles en la ventana superior. Perfecto para mostrar tus maravillosas galletas. Para que los elegantes pasteles y golosinas del interior se puedan exhibir completamente y no quedar expuestos al aire. Hay un inserto extraíble, los insertos se pueden colocar usado Sostener el cupcake sin agitar

【Fácil de Montar】Cajas de cartón para tartas con cinta y etiquetas,puedes obtener una hermosa caja de regalo con solo unos pocos pasos.Fácil de montar doblando las solapas, rápido y fácil, grueso y que no se deforma fácilmente.Un diseño minimalista que tú diseñas. Tú mismo puedes hacer que tu fiesta sea más interesante y atractiva.

VEESUN Cajas de Regalo pequeñas, 6x9cm Cajas de Almohadas Marrones Favor de la Boda Caja de Dulces de Papel Kraft, para cumpleaños Fiesta de Navidad, 120 Paquetes € 14.99

€ 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features LISTA DE EMPAQUES: la caja se envía en forma de caja, que incluye cajas de almohadas de 120 * 6 * 9 cm, cuerda de cáñamo de 2 piezas de 40 m y pegatinas de agradecimiento de 120 piezas. Estas mini cajas de almohadas se envasarán en forma plana, se apilarán y se almacenarán de una manera que ahorra espacio.

MATERIALES: este producto está hecho de materiales de papel de alta calidad, reciclables y respetuosos con el medio ambiente. No es fácil dañarse y no es dañino para los alimentos. La cuerda de cáñamo y la etiqueta marrón a juego también se suman a la sensación retro de esta caja de regalo.

APLICACIÓN: esta pequeña caja de papel se puede utilizar para empacar velas, mentas, tarjetas pequeñas, joyas u otros regalos que le gustaría presentar a los invitados. Use la cuerda para cerrarla, decórela con una etiqueta y puede agregar su propia idea de bricolaje a la superficie de la caja.

IDEAS DE FIESTA: estas cajas de regalo de Kraft se pueden usar en varias fiestas, como bodas, compromisos, aniversarios, cumpleaños, baby shower, graduación y más. Una pequeña y delicada caja de regalo hará que su invitado a la fiesta disfrute más. READ Los 30 mejores Pulsera Tobillo Mujer capaces: la mejor revisión sobre Pulsera Tobillo Mujer

Belle Vous Cajas Kraft Marrón para Fiestas Cajitas para Regalo con Etiquetas (Pack de 20) 16 x 14,7 x 6,5 cm - Cajas para Dulces Lisas para Cumpleaños, Alimentos, Baby Shower y Bodas € 14.49 in stock 1 new from €14.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SET DE 20 CAJAS DE CARTON PARA REGALO: Nuestro set incluye 20 cajas de cartón para regalos. Cada caja mide 16 x 14,7 x 6,5 cm y tiene un asa para llevarla. Las cajas para regalo son de 250gsm y de color marrón. Vienen en empaque plano y son fáciles de ensamblar. También vienen 20 etiquetas marrones en nuestro set, estas miden 8,5 x 4,5 cm. El set trae 85 cm de cinta blanca de 4 mm que se puede usar para colocar las etiquetas a las cajas.

PERFECTO PARA FIESTAS: Como nuestras caja de chuches para regalar son tan elegantes, lucirán muy bien en cualquier fiesta o celebración. Úselas como bolsas para regalos, packs de actividades, fiambrera o para regalos de fiesta. Ensámblelas y llénelas con dulces, chocolates, juguetes pequeños, cupcakes, galletas, palomitas de maíz, artículos pequeños de papelería, comida, productos horneados, zumo, etc. Pueden contener 800 g de peso y son una forma excelente de darle a los niños sus alimentos.

LISTO PARA ENSAMBLAR: Todas las cajas de fiesta vienen empacadas planas. Son fáciles de ensamblar y no se requiere cinta o pegamento. Como vienen en empaque plano, es fácil personalizarlas o decorarlas para combinar con el tema de su fiesta. Úselas con pegatinas. Si no las usa todas en el evento, puede almacenarlas fácilmente hasta la próxima celebración. Estas cajas de cartón pequeñas son 100% reciclables y se pueden reutilizar.

MULTIPROPÓSITO Y FUNCIONAL: Este set de caja kraft rectangular se pueden usar para muchos eventos diferentes. Úselos en baby shower, Halloween, Navidad, fiestas de niños, y día de san Valentín para colocar regalos. Cree su próximo pack de té por la tarde para sus familiares y amigos. Son excelentes para empacar el almuerzo de los niños, picnics y días fuera. También se pueden usar para empacar productos caseros como pasteles.

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO: Todos los sets de cajitas de carton para regalos se venden con una garantía de devolución de dinero al 100%, en caso de que no esté feliz con su compra. Simplemente contáctenos y le haremos el reembolso.

50 Piezas Caja de Dulces de Papel Kraft, Mini Cajas de Regalo, Caja de Caramelos Carton Marrón, Mini Cajas Regalo con Cinta, para Galletas Dulces Bocadillos Joyas Fiestas Cumpleaños € 10.69 in stock 1 new from €10.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【El paquete contiene】Cada juego incluye 50 mini cajas de regalo y 50 cintas. La caja pequeña está empaquetada plana, ahorra espacio y es conveniente para almacenar. Una vez ensambladas, cada caja cuadrada pequeña mide 5 x 5 x 5 cm (largo x ancho x alto). Material de papel reciclable, respetuoso con el medio ambiente.

【Multipropósito】Las cajas pequeñas se pueden usar para almacenar dulces, galletas, chocolates, refrigerios, joyas, llaveros y otros obsequios pequeños. Ideal para cajas de regalos de fiesta, cajas de dulces, cajas de regalo de joyería, cajas de papel de regalo y más.

【DIY】Puedes hacer estas pequeñas cajas de papel libremente. Ate la cinta incluida a la caja, o decore la caja con pegatinas, lazos, papel de regalo, etc., o dibuje sus diseños favoritos en la caja pequeña.

【Varias ocasiones】 Sea creativo, decore las cajas para que coincidan con cualquier fiesta. Úselo como una pequeña caja de regalo con tapa en el Día de la Madre, Día del Padre, Baby Shower, Boda, Fiesta de cumpleaños, Cumpleaños de niños, Graduación, Día de San Valentín, Semana Santa, Halloween o Navidad.

【Fácil de ensamblar】 Para ensamblar la caja de regalo, simplemente dóblela a lo largo de las líneas premarcadas. Después de completar, si es necesario, se puede aplicar cinta adhesiva para hacer que la caja pequeña sea más estable y duradera. Cuando no están en uso, se pueden desmontar y apilar para su almacenamiento.

AWCIGG® Caja de Reposteria Kraft de 20 Piezas, 21,5 x 14 x 5,1 cm Caja de Regalo con Ventana Transparente, Caja de Navidad, Caja para Galletas, Pastelería, Tarta, Bizcochos € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features EMBALAJE DE GRAN VALOR: Caja de regalo de confitería de papel kraft de 20 piezas con ventana, tamaño 8,5 x 5,5 x 2 pulgadas / 21,5 x 14 x 5,1 cm

MATERIAL: Hecho de papel kraft de alta calidad, no se deforma fácilmente, se puede utilizar para envasar galletas o dulces o como caja de regalo

DISEÑO CON VENTANA TRANSPARENTE: Cada caja de reposteria tiene una ventana de PVC transparente en la parte superior, perfecta para distinguir y mostrar rápidamente el contenido de la caja

ASPECTO PROFESIONAL: Tanto si eres un pastelero profesional como un principiante en la elaboración de postres en casa, nuestras cajas kraft proporcionarán un aspecto profesional a tus productos horneados

FÁCILES DE MONTAR Y GUARDAR: Las cajas vacías para tartas son fáciles de desmontar y montar, y se pueden plegar en forma plana para guardarlas fácilmente y ocupar menos espacio (las cajas kraft vienen embaladas en plano, así que tendrás que montarlas tú mismo)

Tomedeks Caja De 12 Piezas De Cartón Natural Para Tartas Con Soporte Inferior, Caja Reposteria Cajas Para Tartas Caja Carton Regalo Caja Galletas Cajas Repostería (21 x 13 x 5cm) € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ventana transparente: hay una ventana transparente en la parte superior de la caja, que le permite ver fácilmente el contenido de la caja

Tamaño de la caja para pasteles: 21,5*13,5*5 cm (largo x ancho x alto).

El envase multiusos es muy adecuado para pasteles pequeños, tartas, pasteles, donas, magdalenas, galletas y otros dulces y obsequios no alimentarios.

Amplia gama de aplicaciones: son especialmente adecuados para su uso en cocinas y panaderías, y son la mejor opción para bodas y fiestas. Creemos que encontrará otros usos

Servicio de atención al cliente de Tomedek: si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos. No dude en contactarnos, ¡el servicio al cliente resolverá el problema al 100%!

Czemo Caja de Palomitas Carton Caramelo Contenedor Pop Corn Box Palomitas Bolsa para Fiestas, 36pcs (Oro Rosa) € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hecho de papel 230gsm duradero aprobado por la FDA, seguro y duradero.

Totalmente cajas de 36 piezas con 3 patrones diferentes.

Estos contenedores de palomitas de maíz presentan bordes festoneados en el diseño clásico de una sala de cine.

Las cajas vienen en plano. Simplemente despliegue las cajas y doble las pestañas inferiores a lo largo de las líneas e inserte la última pestaña en las pestañas plegadas. No se necesita pegamento!

Gran caja de papel para todo tipo de fiestas, picnics, noches de cine y favores de boda. Llénelo con palomitas de maíz, nueces, dulces, bocadillos, favores de fiesta, etc.

BELLE VOUS Pack de 24 Cajas para Dulces Coloridas para Fiestas 14 x 6 x 11 cm – Cajitas Regalo Lisas Brillantes Arcoíris para Cumpleaños de Niños y Niñas, Baby Shower y Bodas - Cajas para Chuches € 14.99

€ 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SET DE 24 CAJITAS DE CARTON PARA CHUCHES: Nuestro set incluye 24 caja picnic kraft. Cada caja mide 14 cm de Largo x 6 cm de Ancho x 11 cm de Alto y tienen un asa para llevarla. Nuestro set incluye 6 colores, los cuales son rojo, azul, verde, rosado claro, rosado oscuro y amarillo. El cartón de las cajas es de 250 gsm y son de aspecto brillante. Vienen en empaque plano y son fáciles de ensamblar.

PERFECTO PARA FIESTAS: Como nuestro set de caja de chuches para regalar es brillante y llamativo, lucirán muy bien en cualquier fiesta o celebración. Úselas como cajitas para regalitos, packs de actividades, fiambreras o regalos de fiesta. Ensámblelas y llénelas con dulces, chocolate, juguetes pequeños, cupcakes, galletas, palomitas de maíz, comidas, zumos, tiras de papel, lanzador de confeti. Pueden contener 500 g de peso y son una forma divertida de darle alimentos a los pequeños.

LISTAS PARA ENSAMBLAR: Todas las cajitas de carton para regalos vienen empacadas planas. Son fáciles de ensamblar y no se requiere cinta o pegamento. Como vienen en empaque plano, es fácil personalizarlas o decorarlas para combinar con el tema de su fiesta. Personalícelas con pegatinas. Si no las usa todas en el evento, puede almacenarlas fácilmente hasta la próxima celebración. Estas cajitas para regalo son 100% reciclables y se pueden reutilizar.

MULTIPROPÓSITO Y FUNCIONAL: Este set de cajas para regalo se pueden usar para muchos eventos diferentes. Úselas en baby shower, Halloween, Navidad, fiestas de cumpleaños de niños y niñas, y día de san Valentín para colocar regalos. Cree su próximo pack de té por la tarde para sus familiares y amigos. Estas cajas kraft son excelentes para empacar el almuerzo de los niños/as, picnics y días fuera. También se pueden usar para empacar productos caseros como tartas.

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO: Todos los sets de cajitas para chuches se venden con una garantía de devolución de dinero al 100%, en caso de que no esté feliz con su compra. De ser así, por favor, contáctenos y le haremos el reembolso.

MytaYt 20 Piezas Cajas de Papel Kraft de Corazón Blanco y Marrón Cajitas para Regalo Corazón Cajitas de Carton para Chuches Ideal para Dulces, Bodas, Cumpleaños y fiestas Navideñas € 11.59 in stock 1 new from €11.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ❤Diseño: Creativo Cajitas para Chuches Fiestas en forma de corazón, que transmite amor, elegante y ligero, retro y creativo, agrega un toque de elegancia vintage a cualquier mesa de boda, haciendo que su regalo sea más exquisito.

★Material de alta calidad: Blanco y Marrón Kraft Corazón Cajitas Hecho de papel kraft de alta calidad, ecológico y reciclable, resistente y no se deforma fácilmente, tiene un aspecto rústico encantador, muy hermoso y duradero.

❤Contenido del paquete: Cajas de Favor Boda Vintage Contiene 20 cajas de regalo planas, 20 cuerdas, papel kraft blanco y amarillo, además de tapas, luce encantador.

★Fácil de montar: Todos nuestros Cajas de Cartón Kraft Cuadrada Viene empacado en plano, predoblado y precortado, ensamblar estas cajas es tan simple como doblarlas y ensamblarlas a lo largo de las líneas de puntos.

❤Versátil: Vintage Forma de Corazón Cajitas para Chuches Puede contener dulces, chocolates, nueces, pequeños obsequios y más, también puede usarlos como decoración de mesa y obsequios de agradecimiento.

Belle Vous Pack de 50 Cajitas para Regalo Blanca y Corazón Dorado para Fiestas 5,5 x 5,5 x 5,5 cm - Cajas para Dulces, Cajas Kraft Bodas, Aniversario, Cumpleaños, Baby Shower, Despedida Soltera € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PACK DE 50 CAJAS DE CARTON PARA REGALO: Nuestro set de cajas para regalo incluye 50 cajas de cartón para regalos de bodas. El pack incluye 50 partes internas marrones y 50 mangas exteriores blancas con 50 asas de cordel grueso. Cada caja mide 5,5 cm de Largo x 5,5 cm de Ancho x 5,5 cm de Alto y son de 260gsm. Las asas de cordel miden aproximadamente 14 cm de largo y tienen 5 mm de grosor.

DISEÑO DE CORAZÓN DE AMOR: Las cajas en nuestro set tienen una manga externa blanca, la cual tiene un pequeño diseño de corazón cortado con láser y una parte interna de cartón kraft marrón. Estas cajas no están enceradas y tienen aspecto mate. A través del corazón puede ver la caja marrón que está dentro. Como nuestras cajas tienen un diseño neutro, también puede colocarle pegatinas.

FÁCIL DE ENSAMBLAR: Todas las cajas de fiesta vienen empacadas planas, pre dobladas y per cortadas para mayor facilidad. Cuando las cajas estas están ensambladas, son fáciles de abrir y se llenan rápidamente. Simplemente hale el asa para abrir la caja y coloque sus dulces dentro. Las asas en las cajas de cartón pequeñas combinan con el diseño rustico de la caja y se colocan firmemente en la tapa de la caja.

TODA OCASIÓN: Este set de caja kraft rectangular para regalos se puede para toda ocasión, como bodas, fiestas de compromiso, aniversario, cumpleaños, baby shower, día de san Valentín, Navidad, graduación y más. Llénelas con joyas pequeñas, baratijas, dulces, chocolate, galletas, postres, confeti, velas de té y pequeños regalos caseros. También puede usarlos como decoración de mesa y como regalos de agradecimiento. Después de la fiesta, estas cajas de regalo ecológicas se pueden reciclar.

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO: Todos los sets de cajitas de carton para regalos se venden con una garantía de devolución de dinero al 100%, en caso de que no esté feliz con su compra. Simplemente contáctenos y le haremos el reembolso.

Siumir Cajas de Palomitas 24 pcs Cajas para Dulces, para Fiestas de Cumpleaños, Bodas, Noche de Película, Picnic o Barbacoa € 7.99 in stock 1 new from €7.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Tamaño】Calibre superior 7 cm, sub calibre 5 cm, longitud 11.3 cm.

【Caja de Palomitas Rosa】Tres tipos de patrones cada patrón tiene dos colores, azul y rosa, deja que tu fiesta se vea hermosa y de moda.

【Borde de La Ola】Los bordes ondulados son redondos y bellos, el diseño cuadrado es fácil de recoger y es plegable y tiene una gran capacidad.

【Excelente Calidad】Material de cartón respetuoso con el medio ambiente, cartón hasta el nivel de grado alimenticio puede estar en contacto directo con los alimentos, tenga la seguridad de colocar dulces, pasteles y palomitas de maíz en la bolsa y lo suficientemente gruesos como para no tener problemas de fugas.

【Amplia Aplicación】Perfecto para todo tipo de fiestas, noche de película, picnic o barbacoa, también se puede utilizar para preparar comida para los niños en el viaje.

30 Piezas Cajas de Regalo de Boda con Patrón de Flores, Mariposas Cajas De Papel Para Dulces, Cajas de Regalo de Papel Creativo, para Cumpleaños y Fiestas (Rosado, Azul) € 11.39 in stock 1 new from €11.39

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material duradero: la caja de dulces está hecha de papel de alta calidad, el material es resistente, no se rompe fácilmente, la superficie es lisa y brillante, pequeña y delicada, muy adecuada para cajas de regalo de boda.

Diseño exquisito: el diseño de pétalos huecos multicolor, con líneas doradas en la superficie y alas de mariposa en el sello, son realistas y muy delicados, y dejan una profunda impresión en los invitados.

Fácil de montar: La instalación de esta bombonera es muy sencilla, solo necesitas doblarlas por la línea de puntos y ponerlas en funcionamiento.

Caja regalo ideal: La caja de dulces con el patrón de mariposa floral recortado es muy linda y elegante, es la caja de regalo ideal para usar como mesa de regalo o mesa de fiesta de bodas, como regalo para los invitados.

Amplia gama de usos: las cajas de dulces son adecuadas para bodas, cumpleaños, Navidad, bautizos, comuniones, despedidas de soltera, Semana Santa, Halloween, despedidas y muchas otras fiestas y eventos. READ Los 30 mejores Calcetines De Compresion capaces: la mejor revisión sobre Calcetines De Compresion

CCUCKY Caja de regalo de 25 piezas de dulces, cajas de corona de papel hueco, para boda, bautizo, fiesta de bienvenida al bebé, decoración de favores (rosado) € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ♦Especificación: 25 piezas de un conjunto de caja de dulces de papel corona, la longitud total ampliada es de aproximadamente 31 cm, el ancho es de aproximadamente 19 cm. El tamaño de la versión 3D de la caja de dulces es de aproximadamente 8x5.5x13 cm

♦ Artesanía y arte: patrón de bronceado de lámina de oro y diseño de corona hueca del alfabeto, caja de azúcar de papel delicado brillo, respetuoso con el medio ambiente, exquisito artículo de favor de fiesta de bodas agradable

♦ Caja de dulces - Cajas de papel de alta calidad Fácil de doblar, a lo largo de la línea dobla cuidadosamente la caja de dulces, obtendrás una bonita caja de azúcar

♦ Amplia aplicación: cajas de azúcar creativas para bodas, fiestas, fiestas de cumpleaños de hijas, baby shower, despedidas de soltera o para una caja de regalo especial

♦ Capacidad de llenado: la encantadora capacidad de la caja de dulces de papel corona es de aproximadamente 222 ml, es rápida y segura para el cliente

Kurtzy Caja Kraft Blanca para Regalos (Pack de 100) – Medidas de las Cajas 12 x 12 x 5 cm - Caja Cartón Regalo Fácil Ensamblado Cuadrada - Cajas de Cartón Fiestas, Cumpleaños, Bodas, Presentación € 32.49 in stock 1 new from €32.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PACK DE 100 CAJA PAPEL KRAFT: Estas cajas de papel kraft blanco reciclable con tapa tienen un encantador aspecto rústico. Cuando están ensambladas, nuestras cajas carton regalo de alta calidad miden 12 cm de Largo x 12 cm de Ancho x 5 cm de Alto. Cuando llegan están empacadas planas y miden 38,5 cm de Largo x 33 cm de Ancho.

CAJAS RECICLABLES: Todas las cajas kraft en este set son 100% reciclables. Llegan en empaque plano para almacenarlas convenientemente hasta que las necesite. Nuestras cajas craft carton son fáciles de ensamblar. Para hacer una caja, simplemente pliegue en las líneas pre marcadas y cree primero la base. Después de hacer esto, puede entrar los lados para mantenerlos en su lugar. No recomendamos usar este set de cajas de cartón para envíos por correo.

REGALOS PERSONALIZADOS: Puede decorar estas cajitas para regalos para que sean tan hermosas como los regalos dentro. Agregue cintas, moños, cordel, papel de envolver, etiquetas, estampillas y hasta su propio arte para combinar con la fiesta o tema del regalo. Este set de cajas para regalos es excelente para productos horneados como galletas para dárselas a sus familiares y amigos. También puede crear algunas cajas de regalos de agradecimiento para enviar a sus compañeros de trabajo.

DÉ EL REGALO PERFECTO: Como que estas cajas automontables están en blanco, puede decorarlas como desee, esto hace que sean perfectas para cualquier celebración, evento u ocasión. Use el set de caja mediana para regalo de damas de honor, celebraciones de padrinos, días de las madres y día del padre, baby shower, bodas, fiestas de cumpleaños, día de san Valentín, fiestas laborales, Halloween y por supuesto Navidad.

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO: Todos los sets de caja de carton kraft se venden con una garantía de devolución de dinero al 100%, en caso de que no esté feliz con su compra. De ser así, por favor, contáctenos y le haremos el reembolso.

BELLE VOUS Cajas para Dulces Dorado Brillante para Fiestas (Pack de 24) 16 x 9,3 x 8,6 cm – Cajitas Regalo Lisas para Cumpleaños de Niños y Niñas, Comidas, Baby Shower y Bodas - Cajas para Chuches € 17.99

€ 16.49 in stock 1 new from €16.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features SET DE 24 CAJITAS DE CARTON PARA CHUCHES: Nuestro set incluye 24 caja picnic kraft. Cada caja mide 16 cm de Largo x 9,3 cm de Ancho x 8,6 cm de Alto y tienen un asa para llevarla. El cartón de las cajas es de 250 gsm y son de aspecto dorado brillante. Las cajas lucen lujosas y modernas. Vienen en empaque plano y son fáciles de ensamblar.

PERFECTO PARA FIESTAS: Nuestro set de caja de chuches para regalar lucirán muy bien en cualquier fiesta o celebración. Úselas como cajitas para regalitos, packs de actividades, fiambreras o regalos de fiesta. Ensámblelas y llénelas con dulces, chocolate, juguetes pequeños, cupcakes, galletas, palomitas de maíz, artículos pequeños de papelería, alimentos, zumos, tiras de papel, lanzador de confeti. Pueden contener 900 g de peso y son una forma divertida de darle alimentos a los pequeños.

LISTAS PARA ENSAMBLAR: Todas las cajitas de carton para regalos vienen empacadas planas. Son fáciles de ensamblar y no se requiere cinta o pegamento. Como vienen en empaque plano, es fácil personalizarlas o decorarlas para combinar con el tema de su fiesta. Úselas con pegatinas. Si no las usa todas en el evento, puede almacenarlas fácilmente hasta la próxima celebración. Estas cajitas para regalo son 100% reciclables y se pueden reutilizar.

MULTIPROPÓSITO Y FUNCIONAL: Este set de cajas para regalo se pueden usar para muchos eventos diferentes. Úselas en baby shower, Halloween, Navidad, fiestas de cumpleaños de niños y niñas, y día de san Valentín para colocar regalos. Cree su próximo pack de té por la tarde para sus familiares y amigos. Estas cajas kraft son excelentes para empacar el almuerzo de los niños/as, picnics y días fuera. También se pueden usar para empacar productos caseros como tartas.

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO: Todos los sets de cajitas para chuches se venden con una garantía de devolución de dinero al 100%, en caso de que no esté feliz con su compra. De ser así, por favor, contáctenos y le haremos el reembolso.

Cajas Regalo,Goomp 10pcs 20x20x10cm Cajas Regalo Navidad Cajas de Galletas de Navidad para Bombones,Dulces,Chocolates,Comida de Navidad € 17.99

€ 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Lo que obtienes: Puedes obtener 10 cajas de regalo plegables blancas con tapas, una cinta dorada para cerrar y proteger el regalo, ademas puede adornar escribiendo alguna frase,pintando,colocando pegatinas, etc. Creo que tus ideas pueden hacer que la caja de regalo blanca sea más perfecto.

Alta calidad y confiabilidad: Las cajas de empaquetado están hechas de papel kraft de calidad, son confiables y seguras, lo que hace que su regalo se vea más delicado y con mejor presentación. Con líneas suaves y pliegues exactos, fácil de plegar, no se necesita pegamento ni tijeras. Cuando se arma, cada caja mide 20 x 20 x 10 cm (7,8 x 7,8 x 3,9 pulgadas) de largo.

Diseño elegante: La caja de regalo está equipada con una linda cinta, no es necesario comprar lazos, lo que le ahorra tiempo y dinero. Imagina que en bodas, fiestas, festivales y otras ocasiones, tus amigos reciben tus regalos cuidadosamente preparados, definitivamente será una sorpresa además de inolvidables.

Fácil de ensamblar: Estas cajas de papel de regalo vienen en forma desplegada, solo unos simples pasos y en segundos tendrá montada la caja. Cuando no está en uso, se puede plegar en un paquete plano sin ocupar espacio.

Da el regalo perfecto: Dado que estas cajas están en blanco y se pueden decorar como quiera, esto las hace perfectas para cualquier celebración, evento u ocasión. Úsalas para regalar en fiestas de damas de honor, celebraciones de padrinos de boda, día de la madre y del padre, baby showers, bodas, fiestas de cumpleaños, día de San Valentín, fiestas de trabajo, Halloween y, por supuesto, Navidad.

100 cajas de regalo de almohada blancas con caja de dulces de yute de 60 m, Absofine transparente, para fiestas, bodas, chocolates, bolsas de dulces € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El juego consta de 100 cajas de almohada de papel blanco de 250 g/m², con cordel de yute de 60 m y una hermosa tarjeta de cliente de Absofine.

Tamaño plegado: 9 x 6,5 x 2,5 cm; color blanco. Combinación perfecta y muy práctica, ideal como caja de regalo para recuerdos o regalos.

Es fácil y rápido de plegar en forma sin ningún pegamento, haz un nudo con el cordel de yute para una buena decoración y práctica.

Celebremos con tu pareja, para bodas, cumpleaños, aniversarios, fiestas, Halloween, Navidad, bricolaje, etc.

30 días de garantía de devolución de dinero sin SI y PERO, simplemente prueba sin riesgo, vale la pena.

BENECREAT 60 Pack Caja Plegable Cajita Plástica Envase Transparente con película en la Superficie de Regalo Contenedor de Dulce Chocolate para Boda Fiesta Cumpleaños 5x5x5cm € 9.99 in stock 2 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【DIMENSIÓN】: 60 Pack Caja de plástico cubo plegable, longitud, ancho y altura son 5 cm, espesor de sobre 1mm, recibirá el cartón de plástico, que se puede convertir en una práctica caja de regalo de acuerdo con los pasos(Imagen 3).

【MATERIAL】: Hecho de plástico altamente transparente, materiales respetuosos con el medio ambiente, las arrugas son obvias, fáciles de plegar.

【VENTAJAS】: No es fácil de rasgar, arrugar, arañar, impermeable y graso. Se puede decorar con flores, cintas, pegatinas, tanto prácticas como ornamentales.hay una película protectora en la superficie de la caja, que puede evitar que la caja se raye durante el transporte y el almacenamiento.

【OCACIONES ADECUADAS】: perfecto para bodas / fiestas de cumpleaños / baby shower nupcial / fiestas en el jardín / celebraciones del festival / fiestas de Navidad.

【SEGURO Y CONFIABLE】: se utiliza para almacenar materiales, especialmente alimentos, dulces, pasteles, galletas, adornadas con cintas o etiquetas personalizadas, una hermosa caja de presentación de postres y envases para llevar para bodas o celebraciones.

¿Qué incluye el MRP?

Cada producto viene con un MRP determinado , pero ¿está dentro del presupuesto que tiene cada uno de nosotros?

Ciertamente no.

Las opciones de Cajas Para Dulces disponibles en el mercado son infinitas. Se pueden obtener fácilmente rangos de precios de Cajas Para Dulces en el mercado. Puede obtener fácilmente Cajas Para Dulces por debajo de $ 100 a $ 5000 aquí. Por lo tanto, es muy importante que un comprador establezca un presupuesto antes de entrar en la guerra de las compras. Establecer límites presupuestarios ayuda a una persona a obtener los mejores productos con la máxima asequibilidad.

El mercado está lleno de una variedad de opciones de Cajas Para Dulces que van desde un rango de precios más bajo a uno más alto. Es mejor elegir el que se ajuste bien a su presupuesto. Y si el presupuesto limitado no le molesta, simplemente lo referimos al producto completamente actualizado y presentado.

¿Qué le gustaría para su compra final?

Por lo general, todos han hecho una lista de configuraciones que les gustaría tener para su futuro producto. Pero hay ciertas cosas que a menudo olvidamos al realizar la compra final. Para evitar este tipo de incidentes, haga una lista adecuada de configuraciones e intente hacerlas coincidir con su producto elegido. Asegúrese de recibir la compra final que sea el máximo de su lista de preferencias. No olvide consultar el precio final.

Intente comprar solo de una marca confiable.

Preferiría que solo usara la marca Cajas Para Dulces confiable en la compra final. A medida que la competencia en el mercado aumenta regularmente, el número de marcas también ha aumentado en mayor medida y esto ahora está creando un gran lío. La elección de una marca respetable y de confianza siempre ofrecerá a los futuros consumidores un cierto nivel de comodidad.

Una marca conocida no solo ofrece un producto de calidad, sino que también brinda un mejor servicio al cliente. No olvide comprobar siempre el servicio al cliente Cajas Para Dulces y los centros de servicio cercanos antes de hacer el trato final.

¿Tu producto tiene ofertas Los?

descuentos y las ofertas son algo que atrae la atención de casi todos los usuarios. ¿Pero siempre lo conseguimos? Ciertamente que no y especialmente cuando las rebajas son en temporada alta. La mayoría de marcas y vendedores tienen las mejores ofertas y cupones de descuento para la temporada navideña. Esta es la mejor época del año en la que es fácil obtener su producto preferido al precio más bajo posible.

Ahora que todo está en línea, se ha vuelto más fácil para los usuarios mantenerse al tanto de las mejores ofertas.

¿Qué pasa con la garantía?

Para ser honesto, no existe una palabra como garantía en el mercado. La palabra real que se usa aquí es garantía. No olvide marcar la opción de garantía en su compra final de SM1. No solo lo libera de los dolores de cabeza por reparaciones y mantenimiento, sino que también le brinda un mayor nivel de experiencia de usuario.

Aquí también las marcas funcionan excepcionalmente bien. La mayoría de las marcas ofrecen garantía de calidad a los usuarios. Los productos de marcas reconocidas no solo se dañan fácilmente, sino que también garantizan reparaciones gratuitas.

¿Qué hay de las reseñas? Las

reseñas de la audiencia de confianza tendrán un mayor impacto en la decisión final de SM1. La mejora en la tecnología ha hecho que sea mucho más fácil para los consumidores conocer la reacción del cliente anterior. Las revisiones le ayudarán a conocer los pros y los contras de su producto preferido y los detalles de cada producto.

Fiabilidad del vendedor

La fiabilidad del vendedor marca una gran diferencia. Ahora se ha vuelto bastante difícil distinguir entre el original y la primera y segunda copia del producto. Comprar a un vendedor confiable ofrece un alto nivel de garantía de calidad y también lo ayudará a recibir una mejor atención al cliente las 24 horas del día en el futuro. Es lo mejor que se puede hacer para protegerse del fraude y el fraude en el futuro.

Conclusión

Espero que esta guía para Cajas Para Dulces haya facilitado mucho la compra final de

Cajas Para Dulces ahora. Tenga en cuenta los puntos anteriores antes de completar su futuro producto.