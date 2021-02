Los 30 mejores Caja Registradora Juguete capaces: la mejor revisión sobre Caja Registradora Juguete

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Caja Registradora Juguete?

Theo Klein 9356 Caja registradora de juguete, Con teclado de lámina, función calculadora, terminal de pago con escáner y báscula con función de luz y sonido, Medidas: 31 cm x 15,5 cm x 23 cm, € 63.10

Amazon.es Features La gran caja registradora de juguete convierte la habitación de los niños en una tienda, con sonidos y efectos de luz reales

La caja registradora suma todo correctamente, el escáner se ilumina y emite un pitido, la balanza, el teclado e incluso la propia caja al abrirla suenan igual que cuando se va de compras

Este juguete de aprendizaje bien diseñado también incluye dinero de juguete con el que los pequeños clientes pueden comprar y vender mercancías

Los niños pueden asumir el rol de dueños de tiendas, cajeros o clientes con la versátil caja registradora y aprender aritmética de forma divertida

Sello «Spiel Gut», Medidas: 31 cm x 15.5 cm x 23 cm, apto para niños a partir de tres años, Pilas necesarias 3 x R6-AA, No incluidas en la entrega

Buyger 34 Piezas Caja Registradora Juguetes Supermercado Maquina con Comida Electrónica Escáner Calculadora Micrófono Juguetes Regalo para Niña 3 4 5 Años € 21.95 in stock 1 new from €21.95

Amazon.es Features 【Caja Registradora Juguetes para Niños】 - El supermercado de juguetes tiene una cinta transportadora manual y una impresora de lista de compras. Presione el botón "Abrir" para guardar las monedas en el cajón, como un cajero real.

【Luces y Sonido】 - Los niños presionan el botón en el escáner o calculadora, escuchará el sonido "di di ", el escáner también puede emitir luz roja. Need 2 x pilas AA requeridas (no incluidas).

【34 Piezas Maquina Registradora Juguetes】 - 1 caja registradora (25 x 12 x 16 cm), 14 billetes, 8 monedas de plástico, 1 tarjeta inteligente, 1 cesta de la compra, 1 pollo, 1 pescado, 1 maíz, 1 agua mineral, etc.

【Educativos Juguetes】 - Usar caja registradora para sumar, restar, multiplicar y dividir, y luego pagar después de comprar juguetes alimentos en el supermercado. Aprender matemáticas básicas y el proceso de compra en el supermercado.

【Regalo Ideal para 3 4 5 Años】 - El cajas registradoras de juguete es resistente y no se daña fácilmente. El tamaño es adecuado para niños. Un regalo ideal de Navidad / Año Nuevo / Cumpleaños para su niño / niña de 3 4 5 años.

deAO Caja Registradora Electrónica de Juguete con Micrófono, Cinta y Lector de Tarjetas Conjunto de Accesorios de Tienda y Supermercado Infantil Incluye Alimentos de Juguete (Amarilla) € 33.99

€ 25.99 in stock 1 new from €25.99

Amazon.es Features DIVERSIÓN DE SUPERMERCADO: Divertida caja registradora para que los peques añadan a su colección de juguetes. Incluye una variedad de accesorios de supermercado que le encantarán.

CARACTERÍSTICAS: ¡Todo lo necesario! Calculadora electrónica incorporada, micrófono con altavoz, cinta transportadora manual, balanza y lector de tarjetas.

BENEFICIOS: Introducción al dinero y su utilidad. Tu peque desarrollará su aritmética, habla, coordinación y reconocimiento a través de este juego imaginativo.

JUEGO REALISTA: al incluir tantas características que se ajustan a la realidad, hacen que esta sea una experiencia aún más entretenida y beneficiosa para los peques.

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS: Apto para a partir 3 años de edad. Para ser utilizado bajo la supervisión directa de un adulto.

ColorBaby - Caja registradora con luz, sonido y calculadora My Market (46589) € 9.95 in stock 1 new from €9.95

Amazon.es Features ¡Dirige tu propio supermercado! Con la caja registradora eléctrica My Market los peques se divertirán imitando a los mayores mientras aprenden a contar

Incluye 18 piezas: 1 escáner, 1 báscula, 1 botella de agua, 1 rollo de papel para los tickets, 1 tarjeta de crédito y monedas y billetes para pagar

Podrás sumar, restar, multiplicar y dividir el precio de los productos con la calculadora y pagar en efectivo o con tarjeta de crédito

Máquina registradora con funciones y sonidos reales: la báscula pesa de verdad, el escáner y la tarjeta suenan al pasarlas, el cajón se abre e imprime tickets

Juguete eléctrico que funciona con 2 pilas AA (incluidas) recomendado para niños mayores de 3 años, desarrolla el aprendizaje y la imitación de roles adultos

Caja registradora grande con calculadora y accesorios (Smoby 350105) , color/modelo surtido € 32.98

€ 27.39 in stock 5 new from €27.39

Amazon.es Features Esta caja registradora de Smoby con funciones electrónicas incluye 27 accesorios y es un juguete óptimo para niños y niñas a partir de 3 años de edad

incorpora calculadora real con pantalla lcd integrada, un lector de códigos de barras electrónico con sonido y luz, balanza para pesar alimentos frescos y lector de tarjetas de crédito

Pasa los productos por el lector y abre el cajón para cobrar al cliente; además de productos para comprar, se incluye dinero en monedas y billetes y tarjeta de crédito; hasta ticket de compra

este juguete es el regalo óptimo para niños y niñas que quieran simular el momento de la compra; medida: 39 x 16 x 21

PREXTEX Caja Registradora Electrónica de Juguete Dinero de Mentira y Micrófono y Altavoz Incluidos para Juego de Simulación Niños € 29.95 in stock 1 new from €29.95

Amazon.es Features La Caja Registradora Prextex es un juego educativo que enseña a los niños cómo manejar el dinero

Dinero y tarjetas de crédito de juguete, cesta de comida de simulación que incluye un escáner de mano y una caja registradora operativa

Interruptor de encendido para micrófono y botón para encender el altavoz de sonido. La caja se abre disparada para revelar el cambio

Gran idea de regalo de Navidad para niños pequeños

Disfrutarán de este regalo pasando grandes horas de diversión

deAO Caja Registradora Electrónica de Juguete con Escáner, Micrófono, Cinta y Lector de Tarjetas Conjunto de Accesorios de Tienda y Supermercado Infantil Incluye Alimentos de Juguete (Rosa) € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Amazon.es Features DIVERSIÓN DE SUPERMERCADO: Divertida caja registradora para que los peques añadan a su colección de juguetes. Incluye una variedad de accesorios de supermercado que le encantarán.

CARACTERÍSTICAS: ¡Todo lo necesario! Calculadora electrónica incorporada, scanner con luz y sonido, micrófono con altavoz, cinta transportadora manual, balanza y lector de tarjetas.

BENEFICIOS: Introducción al dinero y su utilidad. Tu peque desarrollará su aritmética, habla, coordinación y reconocimiento a través de este juego imaginativo.

JUEGO REALISTA: al incluir tantas características que se ajustan a la realidad, hacen que esta sea una experiencia aún más entretenida y beneficiosa para los peques.

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS: Apto para a partir 3 años de edad. Para ser utilizado bajo la supervisión directa de un adulto.

Smoby 350108 – Caja registrado de supermercado electrónica, XL € 27.40 in stock 4 new from €26.17

Amazon.es Features Caja registradora de supermercado electrónica.

Calculadora con funciones: +, – , x,/, =, CE, ON, OFF y pantalla LCD, además de apagado automático.

Escáner con bip electrónico.

Balanza mecánica para el pesar las compras.

Con el lector de tarjetas se puede incluso pagar con tarjeta de crédito.

Sotodik 26 Piezas Caja Registradora Juguetes Supermercado Infantil Juego De SimulaciÓN Niños Tienda Juguetes De Supermercado Pretender Jugar Caja EscÁNer Juguetes Regalo para Niña 3 4 5 Años (Rojo) € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Amazon.es Features [26 Piezas Caja Registradora Juguetes]: 1 caja registradora con escáner, 11 juguetes de comida, 6 efectivo, 6 monedas, 1 tarjeta de crédito, 1 canasta. Requiere 2 pilas AA, no incluidas. Esto no solo mantendrá a su hijo entretenido durante horas, sino que también contiene una variedad de accesorios de compras que le encantarán.

[Un Regalo Perfecto Para Tu Hijo]: Esto no solo mejora las habilidades de comunicación del lenguaje del niño, sino que también ejercita la capacidad del niño para compartir. Los niños pueden desempeñar el papel de comerciante, cajero o cliente, lo que es muy adecuado para que los niños jueguen con sus amigos o padres.

[ElectrÓNica Y Luz Y Sonido Realistas]: Debido a la presencia de luz y sonido, los juguetes de la caja registradora se ven muy reales. Cuando escanee los productos, habrá un sonido "didi".Presione el botón "Abrir" para almacenar las monedas en el cajón, como un cajero real.

[Aprendiendo Mientras Se Divierte]: Alienta a los niños a aprender habilidades básicas de matemáticas y dinero con esta caja registradora que funciona de verdad. Al presionar el escáner, la caja registradora leerá el monto de los artículos y calculará el monto total de los bienes que compra. Cuando presione el botón "igual", la caja registradora leerá el monto y le recordará que finalice el pago.

[Control De Seguridad Y Calidad]: Hecho de materiales seguros y ambientales, el diseño de borde redondo brindará la máxima seguridad para sus hijos. No tóxico y 100% seguro para los niños. Los juguetes de la caja registradora son adecuados para niños de 3 años o más, y son universales para hombres y mujeres.

PlayGo - Caja registradora táctil eléctrica (44585) € 26.30 in stock 1 new from €26.30

1 used from €24.91

Amazon.es Features Caja registradora de juguete táctil PlayGo

Medidas: 31 x 14,5 x 22 cm

Accesorios: datáfono, dinero, cesta con artículos, escaner y micrófono

La pantalla de la caja registradora es tipo tablet con botones de iconos y números; la cinta transportadora se mueve de forma manual

Juguete educativo que fomenta las habilidades sociales, creaatividad e imaginación de los niños

Buyger Juguete para Niños Caja Registradora con Sonido y Luz, Maquinas Supermercado con Escáner Comida Compras Juguetes Educativos Juego de rol para Niños Niñas 3 4 5 Años € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Amazon.es Features ⭐【Luces y Sonido】 - Cuando utilice un escáner y un lector de tarjetas, el botón de luz de la caja registradora mostrará tres colores diferentes de luz y sonido "di". ¡Interesante juguete de caja registradora!

⭐【4 en 1 Maquina Registradora Juguetes】 - Incluidos escáneres, cajas registradoras(28 x 14 x 15 cm), lectores de tarjetas de crédito, máquinas expendedoras de frutas. ¡La caja registradora de juguete satisface todas sus necesidades!

⭐【26 Piezas Supermercado Juguete Niños】 -1 tarjeta inteligente, 1 caja registradora, 1 escáner, 1 cesta de la compra, 1 caja de leche, 1 azucarero, 1 patata ,1 pera, 1 maíz, 1 uva, etc. Requiere 2 baterías (no incluidas).

⭐【Juego del Rol】 - Finge ser un cajero o consumidores para administrar un supermercado / restaurante / tienda de comestibles. Calcule a través de actividades como comprar y vender para mejorar las habilidades matemáticas y sociales.

⭐【Regalo Ideal para 3 4 5 Años Niños】 - Caja registradora de juguete multifuncional es un gran regalo de navidad / cumpleaños / halloween para su niño / niña. Recomendado para niños mayores de 3 años.

Learning Resources- Caja registradora calculadora con Dinero del Reino Unido de Juguete Pretend & Play, Color (LSP2629-EUR) € 43.20

Amazon.es Features Ideal para juegos imaginativos

Billetes de juguete que parecen de verdad y cuentan con los diseños de 2017

Incluye dinero de juguete en euros

Guía de actividades multilingüe

Presenta una calculadora de alimentación solar

Amazon.es Features 【Simulación De Ventas】 - Las cajas registradoras de los supermercados incluyen estaciones de pesaje, escáneres, cajas registradoras, máquinas de tarjetas de crédito, dinero, accesorios para alimentos y canastas de compras. Simule la escena real de compras en el supermercado y experimente la diversión de ser cajero.

【Transmisión De Voz】 - Cuando el niño usa la plataforma de pesaje, presiona el número, presiona el escáner, pasa la tarjeta, enciende o apaga, la caja registradora hará una linda voz de niño. Hablará las frases correspondientes a la escena en inglés.

【Música y Luz】 - La caja registradora para niños está equipada con 8 hermosas músicas y un micrófono simulado para aumentar la diversión del juego. Cuando presione el botón del escáner, emitirá una luz roja y tendrá el efecto de sonido de una simulación de escaneo.

【Habilidades Monetarias】 - Los juguetes de las cajas registradoras de los supermercados pueden permitir que los niños simulen el proceso de compra y venta. Los niños pueden aprender a pagar con papel moneda, monedas o tarjetas bancarias. Anime a los niños a aprender matemáticas básicas y habilidades monetarias a través de juegos de caja registradora.

【Seguridad】 - El juego de juguetes de simulación de caja registradora está hecho de plástico ecológico y seguro, duradero, no tóxico, sin olor, superficie lisa y sin rebabas. Cada accesorio está finamente pulido para brindar la máxima seguridad a su hijo. READ Los 30 mejores Varitas Harry Potter capaces: la mejor revisión sobre Varitas Harry Potter

Amazon.es Features No conviene para niños menores de 36 meses

Pantalla táctil

Calculadora y micrófono

Cajón de dinero abrible

Recomendado para niños a partir de 3 a 8 años

Amazon.es Features Funcionamiento Pedido Hasta incluyendo calculadora

2 simulados "Tarjetas de crédito" con diferentes números de PIN

Una selección de las latas y cajas playfood

Jugar por dinero

Luces y sonidos

Play-Doh Caja registradora de juguete para niños de 3 años en adelante con divertidos sonidos, accesorios de comida y 4 colores no tóxicos (Hasbro 0) € 21.99

Amazon.es Features Vamos a jugar tienda de comestibles: el juguete de registro de efectivo de Play-Doh para niños de 3 años en adelante viene con 11 divertidas herramientas de Play-Doh con temática de supermercado para que se hagan creativos y jueguen a la tienda de comestibles.

Sonidos clásicos del registro de efectivo: el escáner de juguete en la caja registradora emite un pitido cuando se coloca una creación de Play-Doh en él, y el cajón hace un sonido de cha-ching satisfactorio cuando se abre la caja.

HAGA JUGAR DINERO (CHA-CHING!) - El molde de libro de cartera crea monedas de Play-Doh y dinero que los niños pueden poner y sacar del registro. También hay un molde para hacer una tarjeta de crédito Play-Doh.

Todos los accesorios de juego correctos: sello de código de barras de mano, cesta, bolsa de compra, recibo integrado y 5 cortadores de alimentos completan la experiencia de compra de simulaciones.

Incluye 4 colores no tóxicos de play-doh – con 4 colores Play-Doh en latas estándar de 2 onzas, los niños pueden hacer un montón de creaciones de tienda de comestibles Play-Doh.

Think Gizmos Caja Registradora de Juguete – Juguete Interactivo - Set de Caja Registradora para Compras con Lector de Tarjetas - Alimentos de Juguete – Cesta de la Compra – Dinero de Juguete - TG802 € 29.95 in stock 1 new from €29.95

Amazon.es Features JUEGOS DE IMAGINACIÓN DIVERTIDOS – Convierta su hogar en un supermercado de juguete para que los niños disfruten con la caja registradora electrónica - A los niños les encanta ser creativos y jugar y la caja de supermercado puede ayudarles a alimentar su imaginación y creatividad – Un impresionante regalo para niños de 3 años y más - Pensado para niños y niñas de 3 a 7 años

JUGUETE DE APRENDIZAJE INTERACTIVO – Jugando con la caja registradora infantil contando las monedas y billetes la comida de juguete los niños pueden mejorar y desarrollar habilidades de resolución de problemas coordinación de ojos habilidades de cálculo y matemáticas

CAJA REGISTRADORA CON ACCESORIOS Y VARIAS FUNCIONES – El juego de caja registradora tiene una variedad de características divertidas para entretener a los niños – Este juguete educativo incluye - una calculadora integrada - unos botones específicos para determinados productos - un sistema de megafonía con micrófono que funciona – un lector de código de barras simulado - y una báscula

19 PIEZAS – En el juguete caja registradora se incluyen - 4 billetes de dinero de juguete en euros - 6 monedas - 1 tarjeta bancaria - 5 piezas de comida - y una cesta de la compra de juguete - Perfecto para que su pequeño finja que está en un verdadero supermercado o tienda - También se incluyen todas las pilas requeridas

FABRICADO PARA DURAR – Estos supermercado infantil mide 34 cm de ancho 15.5 cm de profundidad y 19.5 cm de alto – Este accesorio para jugar a tiendas tiene el tamaño perfecto para sus pequeñas manos - Hecho de plástico ABS resistente – Es seguro y no tóxico – Fabricado para durar

WOOMAX Supermercado Madera con Accesorios Comida, Caja registradora, Complementos cocinitas niños 3 años Juguete educativo Juego Imitación (Colorbaby 85387) € 39.95 in stock 2 new from €39.95

Amazon.es Features Supermercado juguete madera WOOMAX, diseño clásico en color rojo y azul, medidas: 35x32x52 cm, mostrador: 19 cm, recomendado a partir de 3 años

Puesto de mercado con mostrador, expositor exterior de 2 niveles y toldo con cartel Open / Closed, 100% madera natural pintada

24 accesorios de madera: 1 báscula, 1 caja registradora, 1 cartel, 1 caja con pasteles, 1 caja con pescado, 1 caja con verduras y 1 caja con frutas

Juego simbólico: Anima a la imitación de roles adultos y al aprendizaje de tareas cotidianas, desarrolla la imaginación, la socialización y la comunicación

Aprender naturalmente: Los juegos y juguetes de madera WOOMAX aportan a niños y niñas valores pedagógicos esenciales para cada etapa de su desarrollo

New Classic Toys 10650 Juego de rol - Juegos de rol (Compras, Estuche de Juego, 3 año(s), Niño, Niño/niña, Multicolor) € 24.48 in stock 6 new from €17.81

1 used from €23.58

Amazon.es Features Un colorido registro de efectivo de New Classic Toys.

Incluye un escáner, una tarjeta de crédito, un ATM portátil, 8 monedas y algunos fondos de papel.

La edad recomendada es a partir de 3 años.

Theo Klein-9316 Set Accesorios Para Caja Registradora Scanner, Juguete, Multicolor (9316) € 7.95 in stock 3 new from €6.79

Amazon.es Features Se incluyen los siguientes accesorios: dinero en euros, tarjeta de crédito y etiquetas de códigos de barras

Con este dinero de juguete, los niños aprenderán a gestionar el dinero de manera responsable

Juguete de imitación para niños a partir de 3 años

Amazon.es Features Mi primer registro viene con compras y dinero de juego

Con una calculadora de trabajo que hace un sonido en cada tecla que presione

El escáner hace un ruido muy

Tamaño de la caja: 39 x 16.5 x 21 cm

el producto requiere 2 pilas AA (no incluidas)

deAO Supermercado Tienda Supermarket Mercado con Carrito de la Compra, Scanner, Caja Registradora y Accesorios Includos € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Amazon.es Features Diversión de compras: dale a su pequeño su propia experiencia de compra. Este juego de carrito de la compra es perfecto para un pequeño que le encanta ayudar con la tienda semanal.

Características y funciones: este juego incluye más de 30 accesorios de compra; incluso hay un carro de la compra y un escáner de trabajo que proporciona un juego más interactivo para tu pequeño.

Creatividad e imaginación: Son capaces de crear sus propias narrativas y entretenerse solo o con amigos y familiares para esa diversión añadida.

Beneficios: No solo tu hijo puede crear su propia diversión con este juego de juegos, sino que también pueden aprovechar su coordinación mano-ojo y conocimientos sobre entornos culinarios.

Recomendaciones y advertencias: No apto para niños a partir de 3 años. Para ser utilizado bajo la supervisión directa de un adulto. Peligro de asfixia debido a piezas pequeñas. Solo para uso doméstico.

Libro Electrónico de Sonido en Español Juguetes de Aprendizaje para Bebés Niños Máquinas de Lectura para niños 3-5 Años Aprender Idioma con Juegos Juguete Educativo Infantil € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Amazon.es Features 1. Contenido masivo, aprendizaje divertido: Potente, cada botón sorprenderá a los niños y les brindará una educación educativa enriquecedora.

2.Mano de obra fina y segura: el libro está hecho de material ABS no tóxico, con mano de obra meticulosa, bordes lisos y sin rebabas, lo que permite que los niños se diviertan y los padres estén tranquilos.

3. Juego diverso, interacción entre padres e hijos: aprenda una variedad de libros para jugar, interacción entre padres e hijos, desde conocimientos simples hasta complejos para desarrollar el pensamiento lógico de los niños.

4. Música dinámica, sonido dulce: sonido envolvente, crea un campo estéreo espacial, para que cada sonido tenga un sonido envolvente agradable.

5, operación simple: solo un clic, puede tocar el sonido, contenido rico, entretenido. READ Los 30 mejores Juego De Tronos Funko Pop capaces: la mejor revisión sobre Juego De Tronos Funko Pop

CYP HTI Peppa Pig Registro, Multicolor (1684277) € 24.99 in stock 14 new from €24.95

Amazon.es Features Gran compra pretendida – a los niños les encantará jugar con el registro oficial de efectivo de peppa pig, equipado con todas las características habituales de pago. Incluye una tarjeta bancaria de peppa con pitido sin contacto, dinero falso, calculadora de trabajo y productos de cartón para alimentos

JUEGA CON AMIGOS el registro de dinero de HTI Peppa Pig contiene todos los accesorios que necesitan para disfrutar de la diversión de compras con sus amigos o familiares. La acción de escaneo solicita un pitido del registro y la calculadora se puede utilizar para subir el costo de la compra. Con la tarjeta bancaria de Peppa Pig o dinero en efectivo, simplemente paga por la mercancía y esté en camino

Diversión imaginativa - el registro de efectivo de peppa pig fomenta el juego imaginativo y creativo, la interacción social y fortalece las habilidades numéricas y de comunicación. Requiere baterías para ser operadas al máximo potencial

Especificaciones del producto contiene 1 caja registradora de peppa pig y. Funciona con pilas 2 aaa. Nota las pilas no están incluidas. Tamaño aproximado 16 x 22 x 13 cm. No recomendado para niños menores de 3 años

Con marca CE en Reino Unido. Está hecho de ingredientes seguros y no tóxicos. Todos nuestros productos son probados con el más alto estándar de Reino Unido CE para garantizar la seguridad de sus hijos. Por favor, tenga cuidado al comparar con otros

Amazon.es Features Caja registradora con luz, sonido y calculadora con funciones reales.

Además contiene lector de código de barras, tarjeta de crédito, micrófono, billetes y monedas, cinta transportadora manual y cesta de la compra, con imitaciones de productos reales.

deAO Supermercado Puesto de Mercado con Carrito de la Compra, Scanner y Accesorios Incluidos € 37.99 in stock 1 new from €37.99

Amazon.es Features Supermercado de juguete. Puesto de mercado y carrito de la compra a juego

Incluye una gran variedad de accesorios y productos de mercado

Fácil de colocar - Diseño robusto y estable. Juego de rol, perfecto para actividades lúdicas y desarrollo de la imaginación

Medidas: puesto de mercado 82 x 46 x 41cm // Carrito: 42 x 31 x 22cm

Edad recomendada: a partir de 3 años

Amazon.es Features Base azul LEGO.

Crea una aldea costera, una piscina para el verano, un barco que navega por altamar o cualquier otra cosa que puedas imaginar.

Un fantástico complemento para cualquier colección LEGO.

Mide 32x32 espigas o 25 cm de lado.

¡La creatividad está asegurada con los sets LEGO Classic!

Simba Caja registradora supermercado con escáner y calculadora (18 x 16 x 38 cm) 452570 € 27.43 in stock 8 new from €17.99

Amazon.es Features Set completo

Incluye micrófono, calculadora, lector de tarjetas, dinero y tarjeta bancaria

Material plástico

Lector de tarjetas, pago y envío escáner con cinta de correr

Caja registradora para niños roba, Caja registradora de juguete con sonido, luz x scanner, con funciones de calculo, microfono, altavoz y dinero de juguete. € 49.90

€ 30.40 in stock 1 new from €30.40

Amazon.es Features Los materiales para su construcción han sido probados y certificados como no contaminantes. Esta caja registradora ha sido fabricada de acuerdo con la normativa de seguridad Europea para juguetes EN 71-1: 2014 de Alemania y es adecuada para niños a partir de 3 años. Sus dimensiones son de 18,5 cm de alto, 33,5 cm de ancho y 15 cm de profundidad.

No debe faltar un lector para tarjeta de crédito: cuando se extrae la tarjeta de credito suministrada, suena nuevamente un sonido. monedas y billetes de dinero ficticio. Esta gran caja registradora con efectos luminosos y sonoros es ideal para enseñar a los niños a comprender los números y los cambios, y es el complemento perfecto para todas las tiendas de roba.

Esta gran caja registradora con efectos luminosos y sonoros es ideal para enseñar a los niños a comprender los números y los cambios, y es el complemento perfecto para todas las tiendas de roba.

El cajón del dinero se puede abrir presionando un botón y contiene monedas y billetes de dinero ficticio.

Los materiales para su construcción han sido probados y certificados como no contaminantes. Esta caja registradora ha sido fabricada de acuerdo con la normativa de seguridad Europea para juguetes EN 71-1: 2014 de Alemania y es adecuada para niños a partir de 3 años. Sus dimensiones son de 18,5 cm de alto, 33,5 cm de ancho y 15 cm de profundidad.

