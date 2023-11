Inicio » Salud y Belleza Los 30 mejores burts bees lip balm capaces: la mejor revisión sobre burts bees lip balm Salud y Belleza Los 30 mejores burts bees lip balm capaces: la mejor revisión sobre burts bees lip balm 3 Vistas Guardar Saved Removed 0

Burt's Bees Set de regalo de bálsamo labial, cera de abejas, fresa, piña tropical, pitahaya y limón, In Full Bloom, 4 x 4,25 gramos € 9.50

€ 7.55 in stock 1 new from €7.55

Free shipping

Amazon.es Features SET DE REGALO DE BÁLSAMO LABIAL: paquete múltiple con cuatro bálsamos labiales hidratantes con los sabores icónicos de Burt's Bees: cera de abejas, fresa, piña tropical, pitahaya y limón, está empaquetado en una caja de regalo de edición limitada, listo para regalar

HIDRATACIÓN PARA TODO EL DÍA: Estos bálsamos labiales hidratan y nutren intensamente los labios secos con humedad durante todo el día y evitan que los labios se sequen

INGREDIENTES NUTRITIVOS Y EFICACES: Enriquecido con cera de abejas acondicionadora de origen responsable, aceite de coco nutritivo y vitamina E rica en antioxidantes, el aceite de menta proporciona un cosquilleo refrescante en los labios

LABIOS SUAVES Y TERSOS: Con un acabado mate y una textura de bálsamo hidratante, estos bálsamos labiales en forma de lápiz labial dejan tus labios suaves, tersos, sanos y flexibles

EMBALAJE RECICLABLE: precioso set de regalo fabricado con tarjetas recicladas al 50% después de su consumo y certificadas por el FSC, El embalaje de regalo es 100% reciclable

Burt's Bees Paquete múltiple de bálsamo labial, cera de abejas, fresa, coco y pera, vainilla, Best of Burt's, 4 x 4.25 gramos € 11.95

€ 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping

Amazon.es Features PAQUETE MÚLTIPLE DE BÁLSAMO LABIAL: Hidrata los labios secos y con este set de bálsamo labial de Burts Bees que incluye cuatro sabores nutritivos naturales: cera de abejas, fresa, coco y pera y vainilla

HUMECTACIÓN PARA TODO EL DÍA: Hidrata y nutre los labios secos con hidratación durante todo el día y evita que los labios se sequen con los bálsamos labiales de Burts Bees

INGREDIENTES NUTRITIVOS Y EFICACES: Enriquecido con ingredientes potentes de origen 100% natural, como cera de abejas, aceite de coco y manteca de karité de origen responsable, para nutrir y acondicionar los labios en profundidad

REPARACIÓN DE LABIOS: Con un acabado mate y una textura de bálsamo hidratante, estos bálsamos labiales en forma de lápiz labial dejan tus labios con una sensación suave, tersa, saludable y flexible

BURT'S BEES LIP CARE: El óptimo bálsamo labial para labios secos desde 1991

Burt's Bees Bálsamo labial, paquete múltiple, bálsamos labiales con cera de abejas y vitamina E, paquete económico doble, 2 x 4.25 gramos € 6.99

€ 5.55 in stock 1 new from €5.55

Free shipping

Amazon.es Features PAQUETE MÚLTIPLE DE BÁLSAMO LABIAL: Hidrata los labios secos y con este set de bálsamo labial, que contiene dos de los bálsamos labiales de cera de abejas de Burts Bees, nutritivos de forma natural

HIDRATACIÓN PARA TODO EL DÍA: Hidrata y nutre intensamente los labios secos con humedad durante todo el día y evita que los labios se sequen

INGREDIENTES NUTRITIVOS Y EFICACES: Enriquecido con ingredientes potentes de origen 100% natural, como cera de abejas, aceite de coco y manteca de karité de origen responsable, para nutrir y acondicionar los labios en profundidad

REPARACIÓN DE LABIOS: Con un acabado mate y una textura de bálsamo hidratante, estos bálsamos labiales en forma de lápiz labial dejan tus labios con una sensación suave, tersa, saludable y flexible

BURT'S BEES CUIDADO LABIAL: El óptimo bálsamo labial para labios secos READ Los 30 mejores Corrector De Espalda Mujer capaces: la mejor revisión sobre Corrector De Espalda Mujer

Burt's Bees para la mujer | Set de regalo para cuidado de labios con bálsamo labial de granada, tinte de hibisco y brillo labial de peonía | Mistletoe Kiss € 15.20

€ 11.15 in stock 1 new from €11.15

Free shipping

Amazon.es Features REGALO DE NAVIDAD: El óptimo regalo para mujer, este juego de bálsamo labial viene empaquetado en una bonita caja de regalo, listo para regalar durante las fiestas, con una cinta para el pelo reutilizable para colgarlo fácilmente en el árbol

SET DE REGALO PARA LABIOS: Todo lo que necesitas para unos labios hidratados, suaves y saludables de forma natural, el set de regalo Burt's Bees Mistletoe Kiss incluye un bálsamo labial de granada, un bálsamo labial con color hibisco y un brillo labial en tono peonía

BÁLSAMO LABIAL: enriquecido con cera de abejas de origen responsable para acondicionar, vitamina E rica en antioxidantes y manteca de karité nutritiva para hidratar e hidratar los labios secos, el aceite de granada aporta un sabor dulce y afrutado

CUIDADO Y COLOR DE LOS LABIOS: El bálsamo labial con color Hibiscus acondiciona los labios y deja un tono cálido y neutro para realzar el aspecto natural de los labios, el Peony Lip Shimmer mantiene los labios hidratados y deja un acabado luminoso con un ligero tinte beige malva

EMBALAJE RECICLABLE: precioso juego de regalo fabricado con tarjetas recicladas al 50% después de su consumo y certificadas por el FSC, El embalaje de regalo es 100% reciclable

Burt's Bees Set de regalo de| Set de bálsamo labial hidratante con cera de abejas y vitamina E, 100 % de origen natural, Mantecado, Arándanos, Caramelo salado y Menta, 4 x 4,25 g € 13.99

€ 10.55 in stock 1 new from €10.55

Free shipping

Amazon.es Features PACK MÚLTIPLE DE BÁLSAMOS LABIALES: Hidrata los labios secos y ahorra con este set de bálsamos labiales de Burt’s Bees que incluye cuatro sabores cálidos y festivos: Mantecado, Arándanos, Caramelo salado y Menta

HIDRATACIÓN DURANTE TODO EL DÍA: Hidrata y nutre los labios secos con una hidratación que dura todo el día y evita que se resequen con los bálsamos labiales de Burt's Bees

ORIGEN 100 % NATURAL: Estos bálsamos labiales están enriquecidos con ingredientes 100 % naturales, como la cera de abejas, el aceite de coco y la manteca de karité de origen responsable para acondicionar la piel, la vitamina E antioxidante y el aceite de menta para dar un toque refrescante a tus labios

SET DE BÁLSAMO LABIAL: Con un aspecto mate y una textura de bálsamo hidratante, estos bálsamos labiales dejarán tus labios suaves, tersos y saludables

REGALOS DE NAVIDAD Y RELLENO DE CALCETINES NAVIDEÑOS: Sabores navideños para la familia, los amigos o para darse un capricho, este pack múltiple de bálsamo labial viene con un bello envoltorio en una caja de regalo navideña exclusiva de Burt's Bees, lista para regalar o perfecta como relleno de calcetín

Burt's Bees Paquete múltiple de bálsamo labial, con cera de abejas, pepino y menta, sandía, mandarina dulce, Freshly Picked, 4 x 4.25 gramos € 11.95

€ 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping

Amazon.es Features PAQUETE MÚLTIPLE DE BÁLSAMO LABIAL: Hidrata los labios secos y con este set de bálsamo labial de Burts Bees que incluye cuatro sabores nutritivos naturales: cera de abejas, pepino, menta, sandía y mandarina dulce

HIDRATACIÓN DURANTE TODO EL DÍA: Hidrata y nutre los labios secos con hidratación durante todo el día y evita que los labios se sequen con los bálsamos labiales de Burts Bees

INGREDIENTES NUTRITIVOS Y EFICACES: Enriquecido con ingredientes potentes de origen 100% natural, como cera de abejas, aceite de coco y manteca de karité de origen responsable, para nutrir y acondicionar los labios en profundidad

REPARACIÓN DE LABIOS: Con un acabado mate y una textura de bálsamo hidratante, estos bálsamos labiales en forma de lápiz labial dejan tus labios con una sensación suave, tersa, saludable y flexible

BURT'S BEES CUIDADO LABIAL: El óptimo bálsamo labial para labios secos

Burt's Bees Bálsamo labial hidratante de origen 100 % natural,Miel con cera de abejas, 2 Unidad (Paquete de 1) € 5.99

€ 5.55 in stock 1 new from €5.55

Free shipping

Amazon.es Features PAQUETE MÚLTIPLE DE BÁLSAMO LABIAL: Hidrata los labios secos y con este set de bálsamos labiales, que contiene dos bálsamos labiales nutritivos con un dulce sabor a miel

HIDRATACIÓN PARA TODO EL DÍA: Hidrata y nutre intensamente los labios secos con humedad durante todo el día y evita que los labios se sequen

INGREDIENTES NUTRITIVOS Y EFICACES: Enriquecido con ingredientes potentes de origen 100% natural, como cera de abejas, aceite de coco y manteca de karité de origen responsable, para nutrir y acondicionar los labios en profundidad

REPARACIÓN DE LABIOS: Con un acabado mate y una textura de bálsamo hidratante, estos bálsamos labiales en forma de lápiz labial dejan tus labios con una sensación suave, tersa, saludable y flexible

BURT'S BEES CUIDADO LABIAL: El óptimo bálsamo labial para labios secos

Burt's Bees Pack múltiple de bálsamos labiales| Bálsamo labial con cera de abejas y vitamina E, 100% de origen natural, Cera de abejas, Vainilla natural, Pepino y menta, Coco y pera, 4 x 4,25 g € 12.53

€ 10.55 in stock 1 new from €10.55

Free shipping

Amazon.es Features SET DE REGALO DE BÁLSAMO LABIAL: Hidrata los labios secos y ahorra con este set de regalo de bálsamo labial que incluye cuatro bálsamos labiales con los sabores estrella de Burt's Bees: Cera de abejas, Vainilla natural, Pepino y menta, y Coco y pera

HIDRATACIÓN DURANTE TODO EL DÍA: Hidrata y nutre los labios secos con una hidratación que dura todo el día y evita que se resequen con los bálsamos labiales de Burt's Bees. Estos bálsamos labiales dejarán tus labios suaves, tersos y saludables

ORIGEN 100 % NATURAL: Los bálsamos labiales Burt's Bees están enriquecidos con ingredientes 100 % naturales, como la cera de abejas, el aceite de coco y la manteca de karité de origen responsable para acondicionar la piel, la vitamina E antioxidante y el aceite de menta para dar un toque refrescante a tus labios

SET DE REGALO DE NAVIDAD: El regalo definitivo para una novia, un novio, una esposa, un marido, una madre, un padre, una hermana, un hermano o un amigo, este set de regalo viene en un alegre envase de Burt's Bees listo para regalar

EL RELLENO DE CALCETÍN DE NAVIDAD PERFECTO: Este set de regalo surtido de bálsamo labial es el regalo perfecto para mujeres y hombres en Navidad y en época de regalos

Burt's Bees Beeswax Lip Balm with Vitamin E & Peppermint 0.15 oz € 3.95 in stock 2 new from €3.95

Free shipping

Amazon.es Features Adecuado especialmente durante tiempo seco, frío o ventoso

Nutre con aceites de coco y girasol, vitaminas y ácidos grasos esenciales

La cera de abejas retiene la humectación

Apto para nutrir, acondicionar y suavizar los labios

Burt's Bees Bálsamo labial con color Red Dahlia, tinte labial hidratante con manteca de karité, 100% de origen natural, 4.25 gramos € 7.95

€ 6.30 in stock 2 new from €6.30

Free shipping

Amazon.es Features BÁLSAMO LABIAL CON COLOR: Bonito tinte hidratante para labios con un cálido tono rosado que realza el aspecto natural de tus labios

8 HORAS DE HIDRATACIÓN: este bálsamo labial hidrata y nutre los labios secos y evita que se sequen, ofreciendo 8 horas de hidratación

INGREDIENTES NUTRITIVOS Y EFICACES: fórmula de origen 100% natural, enriquecida con manteca de karité de origen responsable, aceite de coco y cera de abejas acondicionadora para nutrir e hidratar profundamente los labios

REPARACIÓN DE LABIOS: Con un acabado mate y una textura de bálsamo hidratante, este bálsamo labial con color deja tus labios suaves, tersos, saludables y flexibles

BURT'S BEES CUIDADO LABIAL: El óptimo bálsamo labial para labios secos

Burt's Bees Set de Regalo Navideño Multipack de Bálsamos Labiales, Sweet Peach, Watermelon, Pomegranate y Dragonfruit Lemon, 4 x 4,25 g € 16.95

€ 12.50 in stock 1 new from €12.50

Free shipping

Amazon.es Features Set de regalo de bálsamo labial: multipack de bálsamos labiales con cuatro bálsamos labiales hidratantes en los famosos sabores de Burt's Bees: melocotón dulce, sandía, granada, pitahaya y limón

Hidratación diaria: estos bálsamos labiales hidratan y nutren los labios secos con una hidratación que dura todo el día y evita que se resequen

Ingredientes nutritivos y de gran eficacia: enriquecido con cera de abejas de origen responsable, aceite de coco nutritivo y vitamina e rica en antioxidantes; el aceite de menta proporciona un hormigueo refrescante a los labios

Labios suaves y tersos: con un aspecto mate y una textura de bálsamo hidratante, estos bálsamos labiales dejarán tus labios suaves, tersos y saludables

Envase reciclable: precioso set de regalo fabricado con cartón certificado fsc y reciclado al 50%; el envase del regalo es 100% reciclable

Burt's Bees Bálsamo Labial Hidratante De Origen 100 % Natural Sin Perfume Y Con Cera De Abejas, color Clear € 3.99 in stock 1 new from €3.99

Free shipping

Amazon.es Features CUIDADO LABIAL HIDRATANTE: Rebosante de lujosa hidratación, refresca y nutre tus labios con este tubo de bálsamo labial hidratante Burt's Bees sin aroma

HIDRATACIÓN TOTAL: Hidrata y suaviza los labios secos con la cera de abejas, el aceite de coco, la manteca de karité y los extractos de frutas que contiene cada tubo de bálsamo labial Burt’s Bees

ACABADO MATE HIDRATANTE: Una única pasada de este bálsamo labial acondicionador deja tus labios suaves y frescos, al tiempo que un acabado mate sin tinte embellece y revitalizar tus labios

INGREDIENTES DE ORIGEN 100 % NATURAL: Este bálsamo labial, enriquecido con ingredientes 100 % naturales, se ha formulado sin parabenos, ftalatos, petrolato o SLS

TERAPIA LABIAL: Una mezcla de ingredientes de lujo que embellece y revitaliza tus labios; guarda un tubo en el bolso, el escritorio, el coche o donde quiera que lo necesites para disfrutar siempre de unos labios suaves READ Los 30 mejores Indian Healing Clay capaces: la mejor revisión sobre Indian Healing Clay

Burt's Bees set de regalo para labios, cera de abeja y bálsamo con color tono Hibiscus € 8.80 in stock 1 new from €8.80

Free shipping

Amazon.es Features SET DE REGALO DE BÁLSAMOS LABIALES: Hidrata tus labios resecos y ahorra con este duo para labios de Burt's Bees, contiene un bálsamo labial de cera de abejas y un bálsamo con color tono Hibiscus

HIDRATACIÓN DURANTE TODO EL DÍA: Los bálsamos labiales hidratan y nutren los labios secos, aportando una hidratación que dura todo el día, previniendo que los labios se resequen.

INGREDIENTES HIDRATANTES Y EFICACES: Enriquecido con ingredientes de origen sustentable, cera de abeja acondicionadora, aceite de coco hidratante, aceite de castañas y Vitamina E con antioxidantes

CUIDADO PARA LABIOS CON COLOR: El bálsamo labial de cera de abejas está infusionado con aceite de menta, que provee una sensación refrescante; el bálsamo labial con color de Hibiscus tiene un tono neutral para restalar el color natural de tus labios mientras mantiene tus labios hidratados y nutridos.

REPARADOR LABIAL: con un acabado mate y un bálsamo hidratante, este bálsamo para labial deja a tus labios con una sensación suave y nutrida.

Set de regalo de bálsamo labial Balm Bouquet Burt's Bees®, paquete de 4 € 11.99 in stock 1 new from €11.99

Free shipping

Amazon.es Features HIDRATACIÓN DURANTE TODO EL DÍA: Los bálsamos labiales hidratantes de Burt's Bees hidratan y rejuvenecen los labios secos, proporcionando una hidratación que dura todo el día. Con una infusión de potentes extractos de frutas y cera de abeja de origen responsable para suavizar los labios.

SET DE REGALO DE BÁLSAMO LABIAL: Todo lo que necesitas para tener unos labios bonitos de forma natural. Los bálsamos labiales hidratantes de Burt's Bees vienen en cuatro sabores de inspiración botánica: Cera de abejas Classic, Vainilla, Pepino y Menta y Coco y Pera

SET DE REGALO DE PRIMAVERA: Este set de regalo de bálsamo labial Balm Bouquet de Burt's Bees es el regalo de primavera perfecto para mujeres o para hombres en cualquier ocasión

ORIGEN 100 % NATURAL: Mima a tus seres queridos con este set de regalo de bálsamo labial, enriquecido con ingredientes de origen 100 % natural

SET DE REGALO PARA EL DÍA DE LA MADRE: Este set de regalo de bálsamos labiales Balm Bouquet es el regalo perfecto para la mejor madre del mundo, solo o como parte de una cesta de regalo

Tubo de abejas La cera de abejas Burt Lip Balm (Paquete de 4) € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping

Amazon.es Features Beeswax : Naturally beautify and revitalise your lips with the refreshing tingle of original Beeswax lip balm

Vanilla Bean : Natural vanilla bean extract nourishes dry lips, Shea butter and vitamin e comfort and moisturise dry skin, Lip moisturiser with naturally conditioning beeswax

Pomegranate:Take care of your lips with Burt's Bees moisturising Pomegranate Lip Balm packed with antioxidant-rich Pomegranate Oil that moisturises and gives a hint of colour

Ultra Coditioning : Renew your lips with more butter and less wax in this Burt's Bees Ultra Conditioning Lip Balm formula that locks in moisture to comfort dry lips

Burt's Bees Manteca Labial 100% Hidratante Natural con Lavanda y Miel - 11.3 g € 5.99 in stock 1 new from €5.99

Free shipping

Amazon.es Features Hidratación: cuídate los labios con la manteca labial Burt's Bees que se funde e hidrata los labios al instante

Cuidado labial: aplica una ligera capa hidratante de mantecas de karité y cacao de origen responsable para lucir unos labios increíbles

Ingredientes 100 % naturales: hidratante labial con mantecas de origen responsable, como karité y cacao, para una hidratación duradera

Aromas: disponible en dos deliciosos aromas de mezcla botánica

Probado por dermatólogos: científicamente probado por dermatólogos y formulado sin parabenos, ftalatos, SLS ni petrolato

Burt's Bees Balsamo labial con color 100% natural, hibisco con ceras botnicas y manteca de karit - 1 tubo (4.25 g) € 7.95

€ 6.30 in stock 3 new from €6.30

Free shipping

Amazon.es Features CUIDADO LABIAL: añade un bonito toque de color rojo con el bálsamo labial con color hibisco Burt's Bees para lucir una apariencia natural y cotidiana.

HIDRATANTE: hidrata y suaviza los labios secos con ceras botánicas y manteca de karité que nutren de manera natural

LARGA DURACIÓN: una pasada de este bálsamo labial acondicionador deja una sensación de suavidad y nutrición que dura hasta ocho horas

COMPLETAMENTE NATURAL: enriquecido con ingredientes de origen 100 % naturales, este bálsamo labial Burt's Bees se ha formulado sin parabenos, ftalatos, petrolato ni SLS

BÁLSAMO LABIAL CON COLOR: deja que este tono tan favorecedor resalte el aspecto de tus labios naturales y les dé un toque de color

Burts Bees, Brillo labial - 1 unidad € 7.95

€ 7.40 in stock 1 new from €7.40

Free shipping

Amazon.es Features Bálsamo labial con un toque de color

El bálsamo labial hidratante diario suaviza y protege

Los labios se verán llenos y juveniles

Tamaño del producto: 4.25 g

Burst Bees Lip Shimmer - Rhubarb 2.6 g € 8.99

€ 7.83 in stock 1 new from €7.83

Free shipping

Amazon.es Features Color de labios natural sin parabenos, ftalatos, vaselina o SLS

Los ricos aceites de frutas nutren y la menta vigoriza

Condiciones con manteca de karité, cera de abejas y vitamina E

Burt's Bees 2578 100% labios naturales Bálsamo, 4 piezas € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping

Amazon.es Features Four 0.15 ounce tubes of Burt's Bees Moisturizing Lip Balm, Coconut & Pear, Pink Grapefruit, Mango and Pomegranate

Infused with powerful fruit extracts and Beeswax to moisturize and renew your lips

Soothing Moisturizing Lip Balms to moisturize, nourish and hydrate dry lips

Burt's Bees Bálsamo calmante labial avanzado de origen 100 % natural con cera de abeja y cúrcuma rica en antioxidantes, sin perfume: 1 tubo en blíster € 4.99 in stock 1 new from €4.99

Free shipping

Amazon.es Features Repara los labios extremadamente secos excelente nutrición y alivio para los labios extremadamente secos; guárdalo cómodamente en un bolsillo o en tu bolso y utilícelo cada 4 horas para disfrutar de una hidratación duradera

Hidratación de larga duración: este hidratante labial alivia al instante la sequedad y proporciona una barrera protectora y una hidratación de larga duración cuando se utiliza cada 4 horas para mantener los labios hidratados

Cúrcuma para la curación natural: este bálsamo labial natural proporciona una barrera de humedad protectora para ayudar a curar los labios extremadamente secos gracias a la cúrcuma rica en antioxidantes

Origen 100 % natural: elaborado con ingredientes de origen 100 % natural y formulado sin parabenos, ftalatos, petrolato ni sls; la cera de abeja y el aceite de jojoba son de origen responsable

Burt's Bees Tinted Lip Balm Zinnia, 4.25g € 7.95

€ 7.54 in stock 1 new from €7.54

Free shipping

Amazon.es Features Burt's Bees Tinted Lip Balm - Zinnia, 4.25g

Burt's Bees Bit of Burt's Set con Bálsamo Labial de Cera de Abejas y Bálsamo de Manos en un Paquete Navideño € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Free shipping

Amazon.es Features Regalos de navidad: los regalos óptimos para mujeres o para hombres durante la temporada de regalos navideños; este set de regalo viene en un bonito envoltorio navideño, con un lazo reutilizable que facilita colgarlo del árbol

Set de regalo para labios y manos: este adorable set de regalo incluye un bálsamo labial de cera de abejas de Burt's Bees que hidrata y nutre los labios secos, y un bálsamo de manos multiusos que hidrata las manos, cutículas, codos, rodillas y pies ásperos y secos

Bálsamo labial hidratante: enriquecido con cera de abejas de origen responsable para acondicionar, vitamina E rica en antioxidantes y nutritiva manteca de karité para humedecer e hidratar los labios más secos

Bálsamo de manos para manos secas: bálsamo de manos multiusos que alivia la piel seca con los efectos calmantes de los aceites botánicos, hierbas y cera de abejas; con aceite de almendras dulces para nutrir profundamente la piel seca

Envase reciclable: envase de regalo fabricado con cartón certificado FSC y reciclado al 50%; el envase del regalo es 100% reciclable

Burt's Bees Bálsamo labial hidratante de origen 100 % natural, pack dos por uno de miel con cera de abejas, 2 tubos en caja de blíster + Manteca Labial 100% Hidratante Natural € 11.98

€ 11.54 in stock READ Los 30 mejores Axe Dark Temptation capaces: la mejor revisión sobre Axe Dark Temptation 1 new from €11.54 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features producto 1: Cuidado labial: dos tubos de 4,25 g de bálsamo labial hidratante de burt's bees que tiene un sabor dulce y suave para que puedas refrescar y renovar tus labios

producto 1: Hidratante: hidrata y nutre los labios con la cera de abejas y los potentes extractos de frutas presentes en el bálsamo labial burt's bees

producto 1: Bálsamo labial suave: una pasada de este bálsamo labial acondicionador deja una sensación de suavidad y frescor que dura todo el día

producto 1: Completamente natural: enriquecido con ingredientes 100 % naturales, este bálsamo labial natural se ha formulado sin parabenos, ftalatos, petrolato ni sds

producto 2: Hidratación: cuídate los labios con la manteca labial Burt's Bees que se funde e hidrata los labios al instante

Burts Bees Bálsamo de Labios hidratante de Miel, 0.15 oz € 7.55 in stock 1 new from €7.55

Free shipping

Amazon.es Features Una 0.15 oz. tube of Burts Bees Bálsamo labial, miel

100% natural.

Fabricado con cera de abeja y otros ingredientes beneficiosos.

Sabor dulce de miel.

Sin parabenos, ftalatos, gasolina y SLS.

Burt's Bees Bálsamo labial 100 por ciento natural, vainilla bean, 4.25 g € 9.03 in stock 1 new from €9.03

Free shipping

Amazon.es Features Enriquecido con manteca de karité hidratante y vitamina E nutritiva, el bálsamo labial hidrata y revitaliza tus labios

El bálsamo labial calmante e hidratante proporciona a los labios secos la hidratación necesaria y los nutre aterciopelados

Bálsamo labial natural fabricado con ingredientes 100% naturales

No contiene parabenos, ftalatos, vaselina o SLS

Burt's Bees Bálsamo labial hidratante de origen 100% natural,Miel con cera de abejas, 2 Unidad (Paquete de 1) & Bálsamo labial 100% natural, Pomelo rosa, 4.25g € 9.94

€ 8.95 in stock 1 new from €8.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features producto 1: Cuidado labial: dos tubos de 4,25 g de bálsamo labial hidratante de burt's bees que tiene un sabor dulce y suave para que puedas refrescar y renovar tus labios

producto 1: Hidratante: hidrata y nutre los labios con la cera de abejas y los potentes extractos de frutas presentes en el bálsamo labial burt's bees

producto 1: Bálsamo labial suave: una pasada de este bálsamo labial acondicionador deja una sensación de suavidad y frescor que dura todo el día

producto 1: Completamente natural: enriquecido con ingredientes 100 % naturales, este bálsamo labial natural se ha formulado sin parabenos, ftalatos, petrolato ni sds

producto 2: Contiene aceite nutritivo de las semillas de toronja rosa tropical

Bálsamo labial tintado de Burt's Bees € 10.93 in stock 1 new from €10.93 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 89291-14 Model 89291-14 Color Zinnia Is Adult Product

Pot Labios Vaselina Cleave Beebalm Cleable Kids Burt S Bees Burt's Set, 2pcs Honey Lip Balm Hidratante Hidratante Exfoliante Beeswax Bee Honey Lip Balm € 15.99 in stock 1 new from €15.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El bálsamo labial de miel es rico en hidratación e hidrata eficazmente, mantiene tus labios suaves y hermosos. La cantidad de 2 botellas es suficiente para su uso diario.

Lip Balm Lip-Hydration: ¡Este bálsamo labial forma una barrera humectante para una hidratación duradera y de alto impacto! ¡Es el bálsamo labial perfecto para labios muy secos y el único bálsamo labial que necesitas!

Suavidad: Nuestro bálsamo labial hidratante con miel mantiene tus labios agradables y suaves. Cuando duermes puedes ver lo tiernos que están tus labios. Ayuda a reparar la piel seca, no grasa, fácil de absorber.

Hidratación: ¡Este bálsamo de abeja para labios crea una barrera hidratante para una hidratación intensa y duradera! ¡Es el humectante labial perfecto para labios muy secos y el único cuidado labial que necesitas!

Aclarar las líneas de los labios: nuestro bálsamo labial hidratante puede exfoliar la piel muerta, aclarar las líneas de los labios, hidratar los labios secos y darle hermosos labios, y será más hermoso.

Burt's Bees Set De Regalo De Bálsamos Labiales Bounty Assorted Mix De, 4 Bálsamos Labiales, Kit € 18.88 in stock 1 new from €18.88 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features REGALO UNISEX: El regalo definitivo para una novia, un novio, una esposa, un marido, una madre, un padre, una hermana, un hermano o un amigo, este set de regalo viene en una caja de regalo navideña de Burt's Bees

SET DE REGALO DE HIDRATANTE: Todo lo que necesitas para tener unos labios bonitos de forma natural. El bálsamo labial hidratante de Burt's Bees viene en 4 sabores: Cera de abejas Classic, Vainilla, Pepino y Menta, Coco y Pera

KIT DE BÁLSAMO LABIAL: Hidrata y calma los labios resecos con la cera de abejas de origen responsable y los extractos de frutas de los tubos de bálsamo labial Burt's Bees

COMPLETAMENTE NATURAL: Mima a tus seres queridos con esta cesta de regalo de bálsamo labial de origen 100 % natural, enriquecida con ingredientes muy trabajados y formulados sin parabenos, ftalatos, petrolato ni SLS

CESTA DE REGALO O REGALOS PARA EL ÁRBOL DE NAVIDAD: Este set de regalo de cera de abejas Bounty de Burt's Bees, naturalmente hidratante, es el regalo perfecto para mujeres o para hombres durante la temporada de regalos de Navidad y Hanukkah

