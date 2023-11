Inicio » Ropa Los 30 mejores Bateria Para Samsung Galaxy S5 capaces: la mejor revisión sobre Bateria Para Samsung Galaxy S5 Ropa Los 30 mejores Bateria Para Samsung Galaxy S5 capaces: la mejor revisión sobre Bateria Para Samsung Galaxy S5 3 Vistas Guardar Saved Removed 0

Batería original para Samsung Galaxy S5 I9600 EB-BG900BBE € 16.80

€ 14.99 in stock 2 new from €13.81 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Batería interna para Samsung Galaxy S5 i9600 eb-bg900bbe origin

GadFull Batería de reemplazo para Samsung Galaxy S5 | 2023 Fecha de producción | Corresponde al Original EB-BG900BBE EB-BG900 | Compatible con Galaxy S5 SM-G900F batería de Repuesto € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ REPUESTO PERFECTO: Desarrollado especialmente para el móvil Samsung Galaxy S5 SM-G900F, la batería GadFull se corresponde con la batería original EB-BG900BBE EB-BG900 y, gracias a ello, se garantiza su compatibilidad sin problemas.

✅ CALIDAD PROBADA: El año de fabricación de la batería es del 2023. Con una capacidad de 2800mAh y un voltaje de 3,85V, esta batería de iones de litio destaca por su tiempo de funcionamiento especialmente prolongado.

✅ GARANTÍA / PARA CLIENTES SATISFECHOS: 1 año de garantía de fabricante. Debido a las pruebas regulares de los productos y al control de las fábricas, podemos garantizar la mejor calidad. Con nosotros, cada batería mantiene lo que promete.

✅ SIN EFECTO MEMORIA: Debido a la tecnología de ion de litio, la batería para Samsung Galaxy S5 de GadFull no tiene efecto memoria, es decir, después de una carga parcial, la batería tiene todavía un tiempo de funcionamiento completo y un voltaje constante.

✅ 100% A MEDIDA: Como esta batería de repuesto para el Galaxy S5 tiene el mismo tamaño que la batería original, no hay necesidad de comprar accesorios adicionales, como, una nueva carcasa. READ Los 30 mejores Blusas Mujer Tallas Grandes capaces: la mejor revisión sobre Blusas Mujer Tallas Grandes

BATERÍA EB-BG900BBE para Samsung Galaxy S5/S5 Active/S5 Neo - 2800MAH € 16.95

€ 14.95 in stock 2 new from €14.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Batería Original EB-BG900BBEG para Samsung Galaxy S5, Galaxy S5 Active, Galaxy S5 Neo - 2800mAh - Li-Ion - 4.4V

Se suministra en embalaje Bulk (a granel)

Repuesto original y con garantía

[TY BETTERY] Bateria Compatible con EB-BG900BBC Samsung Galaxy S5 € 14.20 in stock 1 new from €14.20

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Se recomienda instalar el producto por un técnico calificado.

Compatible con modelos: Galaxy I9600/S5 (SM-G900)

La capacidad de esta batería de iones de litio esmAh 2800

¡TY dura más! No más peligros de quedarse sin carga en su teléfono.

El paquete no contiene ningún kit de instalación ni pegatinas preinstaladas.

Cable Micro USB, 4,5M Cable de Cargador Rápido Android Cable de Carga de Sincronización de Datos USB de Alta Velocidad Compatible para Samsung Galaxy S6/S7/S5, HTC, Sony, LG, Nexus, PS4 € 9.89 in stock 1 new from €9.89

4 used from €9.40

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ Carga y sincronización más rápidas: el excelente rendimiento garantiza una velocidad de carga máxima de hasta 2.4 A y transfiere datos de hasta 480 Mbits a través de USB 2.0 compatible con versiones anteriores. Permite que sus dispositivos se sincronicen y carguen simultáneamente y puede disfrutar de una velocidad de carga más rápida que la mayoría de los cables estándar

✔ Extralargo: el cable de carga duradero de 4.5 m proporciona un alcance adicional para cargar y sincronizar sus dispositivos, la opción perfecta para reemplazar su cable original y agregar más conveniente para usar el dispositivo en el hogar, la oficina o el viaje o en cualquier lugar que prefiera

✔ Compatibilidad universal: Compatible con la mayoría de los teléfonos inteligentes Android, Windows, teléfono, Noteboooks, MPS, teléfonos celulares y muchos otros dispositivos con un puerto micro USB, compatible con Samsung, Nexus, HTC, Motorola, Nokia, LG, Sony, OnePlus, Blackberry, PS4, Xbox, PS Vita, Nintendo DS, dispositivos GPS, baterías, altavoces bluetooth, teclados inalámbricos, reproductores de MP3, computadoras portátiles, computadoras, cámaras, videocámaras, consolas

✔ Durabilidad adicional: con una vida útil probada de más de 6000 pliegues. La cabeza de acero inoxidable se encajará fácil y firmemente, no se soltará ni se caerá de su dispositivo, asegura una buena conexión de sus dispositivos. La chaqueta de PVC ecológica agrega durabilidad y flexibilidad adicionales, no es fácil enredarse.

✔ Lo que obtienes: garantía de 12 meses. 1 paquete de cables Micro USB a USB-A 2.0 de 4.5 m.

Batería para Samsung Galaxy S5 [4300 mAh] Batería de repuesto de alta capacidad para Samsung Galaxy S5 EB-BG900BBE EB-BG900 SM-G900F € 24.05 in stock 1 new from €24.05

1 used from €20.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modelos compatibles: esta batería para Galaxy S5 es compatible con Samsung Galaxy S5 EB-BG900BBU G900V G900P G900T G900A G900F G900H G900R4 I9600 EB-BG900BBZ. Por favor, confirme su modelo de teléfono antes de comprar.

Certificación de calidad: cada batería se ha sometido a estrictas pruebas estándar de control de calidad y ha pasado la certificación CE y RoHS, y la calidad es confiable.

Batería de alta calidad: utiliza una batería A+de alta calidad y lleva un chip inteligente para evitar sobrecarga, sobrecalentamiento y cortocircuitos. La tecnología avanzada hace que la capacidad de la batería del Galaxy S5 del mismo tamaño hasta 4300 mAh. Le ofrece una carga rápida y altamente eficiente durante 1000 ciclos de carga. Ten la seguridad.

Mejor rendimiento: para obtener el mejor efecto de uso, consume toda la energía de la batería hasta que el teléfono se apague automáticamente y luego cárguelo por completo. Repita este procedimiento 3-5 veces para que la batería obtenga su mejor efecto de uso.

Garantía sin preocupaciones: nos encargamos de todos los problemas relacionados con la calidad con un reemplazo o un reembolso. Póngase en contacto con nuestro equipo de soporte de ITMBET la primera vez si recibió el artículo defectuoso. Haga clic en "ITMBET" junto a "Vendido por". Luego haga clic en "Hacer una pregunta" para contactarnos. Nos pondremos en contacto con usted dentro de las 24 horas.

Todobarato24h Bateria Compatible con Samsung Galaxy S5 i9600 € 8.50 in stock 1 new from €8.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 1005011101 Model 1005011101

Batería Cargador Estación del Muelle Ranura Cuna para Samsung Galaxy S5 i9600 G900 € 79.00 in stock 1 new from €79.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Apoyativo mientras mantiene una apariencia suave.

Construcción elástica de 2 capas.

Paquete de 3 sujetadores deportivos de cobertura completa

Sin etiquetas para mayor comodidad.

Cierre de tirón.

PATONA Bateria EB-BG8000 Compatible con Samsung Galaxy S5 Mini DX SM-G800F € 13.50 in stock 1 new from €13.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PERFECTA PARA LLEVAR DE VIAJE: La batería de PATONA no se diferencia en nada de la original. Es una compañera de viaje de confianza, para usar en casa y para llevar.

Reemplaza la batería original Samsung EB-BG8000BBE, EB-BG8000, EB-BG800BBEGWW de 2100 mAh y 3,8 V de tensión.

MEJOR PROTECCION: las baterías compatibles tienen todas las precauciones electrónicas de seguridad de las baterías originales, tales como la sobrecarga y la protección contra cortocircuitos.

DURADERA: Las células de grado A garantizan la máxima resistencia a los ciclos, lo cual significa una gran cantidad de ciclos de carga y descarga posibles.

SEGURIDAD PROBADA: La fabricación de la batería de PATONA corresponde a los estándares europeos de calidad, con piezas de alta calidad

Batería para Samsung EB-BG530BBE 2600mAh Galaxy Grand Prime SM G531F J5 J500F J3 2016 SM J320F € 15.90 in stock 4 new from €13.50

1 used from €13.35

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number Samcorn-sfsfbbced45 Model Samcorn-sfsfbbced45

MANIQ Bateria Compatible para Samsung Galaxy S5 Alta Capacidad EB-BG900BBC / G900 Li-Ion 3850mAh € 11.90 in stock 2 new from €11.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Model Samsung Galaxy S5 Alta

Generico Batería de alta capacidad compatible con Samsung Galaxy S5 Mini G800F € 8.50 in stock 2 new from €8.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✅ Batería química: Li-Ion

✅ Compatible con todos los APN

✅ Recargable con cualquier cargador de batería

✅ Batería sin efecto memoria

Samsung - EB-BJ710CBE - Li-Ion Batterie - J710F Galaxy J7 (2016) - 3300mAh Bulk € 16.90

€ 14.80 in stock 6 new from €14.80 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Samsung - EB-BJ710CBE - Batería de litio para J710F Galaxy J7 (2016) - 3300mAh a granel

MANIQ Bateria Compatible para Samsung Galaxy S5 Mini SM-G800F de 2100mAh, EB-BG800BBE € 11.90 in stock 1 new from €11.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Model Galaxy S5 Mini, SM-G800F, EB-BG800BBE

TPC - Bateria Original Samsung EB-BG531BBE para Samsung Galaxy J5, 2600mAh, Bulk € 15.83 in stock 7 new from €13.80 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Compatible con Samsung Galaxy J5 SM-J500F, Samsung Galaxy J3 2016 SM-J320F

Samsung Galaxy S5 – > funda con tapa Funda con tapa de batería original Samsung blanco € 13.55 in stock 1 new from €13.55

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Color: Blanco.

MANIQ Bateria Compatible para Samsung Galaxy J3 (2016), J5 (2015), G530, G531, J500F, J500FN, J320F Versión 2016, J300, G530F EB-BG531BBE con 2600 mAh € 11.90 in stock 1 new from €11.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es

Batería Samsung EB-BG903BBE SM-G903F Galaxy S5 Neo € 17.00 in stock 1 new from €17.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 19514 Model 19514

DEJIMAX Batería para SAMSUNG S5 Mini Soporte NFC, Batería de Reemplazo de Iones de Litio de Alta Capacidad de 2300mAh para SAMSUNG Galaxy S5 Mini(EB-BG800BBE), Compatible con Todos Los Modelos S5 Mini € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【2300mAh Alta Capacidad】 La batería de DEJIMAX está hecha con células de alta tecnología y tiene una mayor capacidad que la batería original. Es un accesorio recargable estándar certificado que se adapta perfectamente a su teléfono. No solo puede reemplazar su antigua batería para mejorar el rendimiento de su teléfono, sino que también puede usarse como fuente de energía de respaldo.

【High Security】Todos los productos de nuestra empresa se comprueban tres veces para asegurarse de que los productos que recibe son perfectos. El PCB de la batería tiene una triple función de protección contra sobrecargas, protección contra sobredescargas y protección contra cortocircuitos.

【Equipado con Tecnología NFC】Hoy en día, la mayoría de los teléfonos móviles están equipados con tecnología NFC, pero muchos chips de la batería que no son compatibles con NFC, lo que hace imposible el uso de aplicaciones NFC correctamente después de la sustitución de la batería. La gente suele utilizar la tecnología NFC para los pagos móviles, los servicios de localización, el control de acceso, el intercambio de información, las redes sociales, el marketing en las tiendas y mucho más. Somos baterías de chip NFC para obtener la experiencia original después de la sustitución de la batería.

【Batería Nueva Teléfono】Nuestras baterías son todas de nueva fabricación, completamente nuevas con 0 ciclos y una garantía de 2 años. Cuando reemplace su batería, su teléfono no solo obtendrá energía instantánea, sino que también resolverá todos los problemas de una batería envejecida. Ideal para baterías de repuesto y reemplazo.

【Perfect Fit S5 Mini】 La batería Dejimax está especialmente diseñada para el SAMSUNG Galaxy S5 Mini(EB-BG800BBE), el mismo tamaño que la batería original y asegura una compatibilidad sin problemas. No es necesario comprar accesorios adicionales READ Los 30 mejores Funda Nintendo 3Ds Xl capaces: la mejor revisión sobre Funda Nintendo 3Ds Xl

[TY BETTERY] Bateria Compatible con EB-BJ510CBE Samsung Galaxy J5 2016 € 15.98 in stock 1 new from €15.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Se recomienda instalar el producto por un técnico calificado.

Compatible con modelos: Galaxy J5 2016 (SM-J510FN, J510G, J510Y, J510F, J510N, J510M)

La capacidad de esta batería de iones de litio esmAh 3200

¡TY dura más! No más peligros de quedarse sin carga en su teléfono.

El paquete no contiene ningún kit de instalación ni pegatinas preinstaladas.

Batería para Samsung 3100 mAh/Galaxy J5 2016 SM J510F/J510FN/J510/EB-BJ510CBC/EB-BJ510CBE € 15.90 in stock 4 new from €13.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Batería para Samsung EB-BJ510CBC/EB-BJ510CBE.

Capacidad: 3100 mAh.

Alimentación: 4,4V.

Todobarato24h BATERIA Compatible con Samsung Galaxy S5 Mini G870 / SM-G800 2100 MAH € 8.50 in stock 1 new from €8.50 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number 1005011105 Model 1005011105

Batería para Samsung Galaxy S5 Mini 2100mAh, Batería Interna de Reemplazo, Reemplazo de Batería de Teléfono Móvil de Alta Capacidad sin NFC para su Smartphone € 15.99 in stock 1 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [MODELOS COMPATIBLES] Batería de repuesto Hvoolee para Samsung Galaxy S5 Mini Compatible con todas las variantes de Samsung Galaxy S5 Mini.

[Alta capacidad] Con una capacidad de 2100 mAh a un voltaje de 3,85 V, 900 mAh de mayor capacidad que la batería original. Esta batería de iones de litio presenta un tiempo de funcionamiento extralargo. Nota: No es compatible con NFC, no para S5 ni para ningún otro modo Galaxy.

[Control de calidad] Fabricado bajo estrictos estándares de control de calidad, certificado CE, FCC, UL y RoHS. El chip IC inteligente incorporado le brinda protección contra sobrecalentamiento, cortocircuito, sobrecarga y sobredescarga. Nuevo ciclo 0, construido para durar hasta 800 ciclos de carga.

[FÁCIL INSTALACIÓN] Simplemente saque su batería vieja y coloque la batería nueva como la batería original. Descargue y cargue baterías nuevas durante 3 a 5 ciclos para un rendimiento óptimo.

[GRAN SERVICIO] Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta sobre este reemplazo de batería. Te ofrecemos el servicio en 24 horas. Nos preocupamos por todos los clientes y su experiencia de compra es muy importante para nosotros. Hvoolee se ocupa de todos los problemas con un reembolso o cambio.

Cargador Original Samsung EP-TA50EWE, USB, para Galaxy S4, S5, A3, A5, J1, J3, J5, J7, Core, Prime, Grand, Blanco - Bulk € 10.88 in stock 6 new from €9.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Gran calidad.

Envío trazado

Pattaya Batería EB-BG900BBE EB-BG900BBU compatible con Samsung Galaxy S5 batería SM-G900F S5 Active (G870A), Galaxy S5 neo (G903F) € 14.95 in stock 1 new from €14.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Modelos compatibles: kit de cambio de batería solo compatible con Samsung Galaxy S5 SM-G900F S5 Active (G870A), Galaxy S5 Neo (G903F). Comprueba el número de modelo en la parte posterior del teléfono o en la configuración del teléfono antes de comprar.

Especificaciones: Capacidad: 2800 mAh/10,78 Wh. Voltaje: 3,85 V.

3) 【Alta calidad】Fabricado bajo estrictos estándares de control de calidad, certificado UL, CE y PSE. Chip IC de clase A + que proporciona protección contra sobrecalentamiento, cortocircuito, sobrecarga y sobredescarga. Ciclo 0 para una vida útil de hasta 700 ciclos de carga.

4) 【Instrucciones de instalación】No hay instrucciones, hay muchos vídeos de instrucciones en YouTube, puedes verlos. Descargue y cargue nuevas baterías de 3 a 5 ciclos para obtener un rendimiento óptimo.

5) 【Lo que obtienes】1 batería de repuesto. 30 días de devolución, 12 meses de garantía. Si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

3210mAh Batería para Samsung Galaxy S5, EMNT de Alta Capacidad Reemplazo de Ion de Litio batería de Repuesto Compatible con Original Galaxy S5 Sin NFC-2 Years Warranty【No para S5 Mini】 € 36.99 in stock 1 new from €36.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【MODELOS COMPATIBLES】Batería EMNT S5 Compatible con todas las variantes de Samsung Galaxy S5,SM-G900F, SM-G900H (Unlocked), SM-G900TR (Metro PCS), SM-G900P (Sprint), SM-G900T (T-Mobile), SM-G900R(U.S. Cellular), SM-G900V (Verizon),SM-G900A (AT&T) y otras variantes de Galaxy S5.

【ESPECIFICACIONES Y CONSEJOS】Capacidad: 3210mAh, 410mAh mayor capacidad que la batería original. Voltaje: 3.85V. Nota: No es compatible con NFC, no para S5 mini u otro modo Galaxy.

【Control de calidad】Fabricado bajo estrictos estándares de control de calidad, con certificación CE, FCC, UL, PSE y RoHS. El chip de grado A + IC incorporado le ofrece protección contra sobrecalentamiento, cortocircuito, sobrecarga y descarga excesiva. Nuevo ciclo 0, construido para duran hasta 700 ciclos de carga.

【FÁCIL INSTALACIÓN】 Simplemente saque su batería vieja e instale la batería nueva como la batería original. Para baterías nuevas, descargue y cargue durante 3 a 5 ciclos para un rendimiento óptimo.

【Lo que obtienes】1 x Batería de repuesto para Galaxy S5 (3210mAh), reembolso de 30 días, garantía de 24 meses. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.

Batería para Samsung Galaxy S5, Batería de Reemplazo de Alta Capacidad Mejorada para Samsung Galaxy S5/ S5 Neo SM-G900F EB-BG900BBE, EB-BG903BBE Batería de Teléfono Móvil € 26.56

€ 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【BATERÍA DE ALTA CAPACIDAD ACTUALIZACIÓN DE LARGA DURACIÓN】 La tecnología avanzada permite que la batería del Galaxy s5 tenga una capacidad de hasta 5200 mAh con el mismo tamaño. Le proporcionará más de 800 ciclos de carga con una carga rápida y eficiente. Hasta 48 horas de duración, restaure la duración de la batería de su Galaxy S5 y ahorre dinero en una actualización.

【BATERÍA DE GRADO A + DE ALTA CALIDAD】 Nuestra batería para Samsung Galaxy S5 tiene certificación CE y Rohs, utiliza celdas de batería de clase A +. Cada batería se fabrica y se prueba con estrictos estándares de control de calidad. Chip incorporado para evitar sobrecargas, descargas excesivas, cortocircuitos y sobrecalentamiento. Protección múltiple para un funcionamiento más seguro para el usuario y los dispositivos.

【MODELO COMPATIBLE】 Esta batería S5 es compatible con Samsung Galaxy S5/ S5 Neo EB-BG900BBE, EB-BG903BBE, I9600, G900A (AT&T), G900P (Sprint), G900V (Verizon), G900T (T-Mobile), G900F, G900H, G900R4, Galaxy S5 Active SM-G870 ( AT&T), SM-S903VL (Charla directa / TracFone / Net10). Prometemos que nuestro producto es un producto nuevo con alta calidad.

【PARA OBTENER EL MEJOR RENDIMIENTO】 Utilice el cargador y el cable originales que vienen con su teléfono para cargar esta batería de repuesto. Utilice toda la potencia de la batería las primeras tres veces antes de cargarla y luego realice una carga completa para que la batería pueda lograr el efecto de uso óptimo. Recuerde que su máximo rendimiento y longevidad solo se logra después de 3-5 ciclos completos de carga y descarga.

【RECORDATORIO IMPRESIONANTE】 Si no está satisfecho con nuestro producto, comuníquese con nuestro amable servicio de atención al cliente a través de la función "Comuníquese con el vendedor" y nos comunicaremos con usted dentro de las 24 horas para resolver su problema de manera rápida y eficiente. Por lo tanto, puede comprar nuestros productos sin ningún riesgo. READ Los 30 mejores Camisetas Originales Hombre capaces: la mejor revisión sobre Camisetas Originales Hombre

Swark EB-BG900BBU EB-BG900BBE - Batería compatible con Samsung Galaxy S5 SM-G900 y Galaxy S5 Active SM-G870 y Galaxy S5 Neo SM-G903 con herramientas € 17.00 in stock 1 new from €17.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Voltaje: 3,85 V. Tipo de celda: polímero de litio. Capacidad: 2800 mAh/10,78 Wh

Sustituye a los siguientes tipos de batería: EB-BG900BBU EB-BG900BBE

Modelos compatibles: Samsung Galaxy S5 SM-G900 y Galaxy S5 Active SM-G870 y Galaxy S5 neo SM-G903

Por favor, envíe una imagen si encuentra cualquier paquete damaged.no instrucciones, hay lots of instruction videos on YouTube, usted puede comprobar esto.

Soporte: si cualquier pregunta, puedes contactar con nosotros, responderemos en 24 horas a través de correos electrónicos, te ayudaremos a resolverlo antes de dejar un comentario negativo o una revisión baja. Gracias por el apoyo de tu hijo.

Batería de repuesto para Samsung Galaxy S5, BOANV de alta capacidad para Samsung Galaxy S5 G900A AT&T, SM-G900V, G900F, G900R4, G900H, G900R4, I900R4, I9600, SM-G900T, SM-G900P € 22.80 in stock 1 new from €22.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Una batería de alta capacidad】Con las celdas de batería integradas de alta tecnología, la batería Boanv para Samsung Galaxy S5 tiene una capacidad mucho mayor: 4300 mAh y al mismo tiempo tiene el mismo tamaño que el original. Disfruta de más de 1.000 ciclos de carga con una velocidad de carga eficiente y una vida útil más larga de la batería, simplemente configurando una nueva batería para tu Samsung S5.

【Una batería segura y duradera】Para elegir una batería de repuesto para su Samsung Galaxy S5, la seguridad debe ser su primera sugerencia, que también es nuestra prioridad absoluta. Esta batería de 4300 mAh viene con las certificaciones CE, FCC, UL, PSE y RoHS, mientras que utiliza microchips de alta calidad que protegen eficazmente su Galaxy S5 contra sobrecarga, sobredescarga, sobrecalentamiento y cortocircuito.

Modelo compatible: esta batería de repuesto solo se adapta a tu Samsung Galaxy S5, no es adecuada para Samsung Galaxy S4 u otros modelos de Samsung. Confirme el número de modelo de su Samsung antes de realizar el pedido. Consejo amigable: por favor contáctenos para obtener instrucciones en línea o para ver videos importantes en Internet antes de la instalación.

【Uso: su cargador original y cable paraSamsung Galaxy S5 son la primera opción para cargar. Para las tres primeras veces, utiliza la potencia total de la batería y luego cárguela completamente para que la batería haya alcanzado su efecto de uso óptimo. Tenga en cuenta que su mejor rendimiento y durabilidad solo se pueden lograr después de 3-5 ciclos completos de carga y descarga.

【Sin preocupaciones】 Cada batería BOANV está cubierta por una garantía de 12 meses sin preocupaciones y una garantía de devolución de dinero de 30 días. Le responderemos dentro de las 12 horas. Obtenga uno ahora y nunca tendrá que preocuparse por el consumo de energía de su teléfono.

[TY BETTERY] Bateria Compatible con EB-BA510ABE Samsung Galaxy A5 (2015/2016/2017/2018) € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Se recomienda instalar el producto por un técnico calificado.

Compatible con modelos: Galaxy A5 2016 (SM-A510F, SM-A510M, SM-A510Y, SM-A510FD, SM-A510S, SM-A510K, SM-A510L, SM-A510)

La capacidad de esta batería de iones de litio es mAh 2900

¡TY dura más! No más peligros de quedarse sin carga en su teléfono.

El paquete no contiene ningún kit de instalación ni pegatinas preinstaladas.

