Los 30 mejores Bata Blanca Hombre capaces: la mejor revisión sobre Bata Blanca Hombre

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Bata Blanca Hombre?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Bata Blanca Hombre del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Yulang Bata Laboratorio, Bata Médico Blanco para Hombres Mujeres, Bata de Laboratorio Estudiante, Uniformes Bata Sanitarios Blancos, Unisexo Larga Ropa de Trabajo € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Calidad Superior】: La bata blanca laboratorio está hecha de 35% algodón + 65% poliéster, el color es blanco puro, no se desvanecerá ni deformará. El material ligero y cómodo evita el sobrecalentamiento y te mantiene cómodo todo el día o toda la noche. Aviso Cálido: Es normal que la tela de algodón tenga una ligera arruga, que puede usar después de planchar.

【Múltiples Escenarios 】: Bata de laboratorio blanca es adecuada para hombres y mujeres, para todos aquellos que trabajan en laboratorios, centros médicos o clases de química, escuela de medicina. También puede usar la bata de laboratorio para Halloween Cosplay o Carnival Cosplay, Fiesta temática, Juego de roles, etc.

【Varios Tamaños Para Elegir】: Se proporciona una tabla de tamaño de referencia en la imagen del producto, y puede usar ropa similar para comparar con la ropa en la imagen. Si está entre 2 tallas, te recomendamos que elijas una talla más grande para un mejor movimiento. Debido a la fabricación manual, permita una pequeña cantidad de error dimensional, consulte el producto real.

【Diseño de Moda】: La bata medico, cuello clásico traje, corte slim, simple y generoso. Con 3 bolsillos grandes puedes guardar tijeras, alicates, bolígrafos y otros artículos. Hay 2 botones en el puño, que se pueden ajustar fácilmente para fijar la muñeca.

【Varias Temporadas 】: La Ropa Médica de Manga Larga Ropa de Trabajo está hecha de tela de alta calidad, adecuado para primavera, verano, otoño, invierno. Para bata de laboratorio mujer, Bata de laboratorio para hombre, bata de laboratorio blanca, bata de laboratorio escolar, bata de laboratorio de ciencias, Bata Médico, Unisexo Ropa Médica de Manga Larga Ropa de Trabajo, etc.

Bata de Laboratorio Hombre Mujer, CoatCool Bata Medico Algodón Poliéster Bata Blanca Manga Larga Bata Laboratorio Disfraz Doctora para Estudiantes Escuela Laboratorio de Ciencia Enfermera Cosplay, S € 18.99

€ 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material Duradero: La CoatCool bata blanca laboratorio unisex está hecha de 50% algodón + 50% poliéster, ligera, transpirable, suave y cómoda de llevar. Evita el sobrecalentamiento y te hace sentir bien todo el día o la noche durante el trabajo. Su material absorbente ofrece al usuario protección contra derrames no químicos y polvo a la ropa debajo. Soporte para lavado a mano o lavado a máquina. Lavable hasta 30 grados y secado a baja temperatura

Abrigo Multifuncional: Este bata de laboratorio brinda protección contra derrames, mugre, suciedad y salpicaduras. Muy adecuado para laboratorio, hospital, dentistas, profesionales médicos, científicos, clases de química, construcción, industria, uso escolar. También se puede usar como disfraz de bricolaje para Halloween, cosplay de carnaval, juegos de rol, fiestas temáticas, Navidad, etc

Comodidad con 3 Bolsillos y Botones: El diseño de batas blancas laboratorio de química para hombres y mujeres con 2 bolsillos en cintura + 1 bolsillo en pecho para guardar bolígrafos, tarjetas de presentación, estetoscopio, teléfono, guantes, máscara, tijeras, pinzas, etc., lo cual es muy fácil para usted para usar durante el experimento, la cirugía u otras cosas. Hay 2 botones en el puño, lo que facilita el ajuste para fijar el tamaño de la muñeca

Garantía: Esta bata médica duradera para médicos, farmacéuticos, dentistas, científicos y esteticistas viene en color blanco puro, ¡no se decolora ni pierde forma! Comprobamos todas bata blanca enfermera antes de enviarlas. Confiamos en la calidad de nuestra bata de laboratorio por mano de obra experta. Apoyamos el reembolso completo o el reemplazo si hay algún problema dentro de los 90 días. No dude en contactarnos en cualquier momento, lo resolveremos dentro de las 12 horas

Detalles de Tallas: Esta Bata Ciencia unisex ofrece un ajuste relajado y cómodo para todas las formas y tamaños del cuerpo. La altura y el peso recomendados son los siguientes: S: 165-170 cm/65-67 pulgadas, 57,5-65 kg/127-143 lb; M: 170-175 cm/67-69 pulgadas, 65-72,5 kg/143-160 lb; L: 175-180 cm/69-71 pulgadas, 72,5-80 kg/160-176 lb; XL: 180-185 cm/71-73 pulgadas, 80-87,5 kg/176-193 lb; 2XL: 185-190 cm/73-75 pulgadas, 87,5-95 kg/193-209 lb READ Los 30 mejores Collar Descargas Electricas Perro capaces: la mejor revisión sobre Collar Descargas Electricas Perro

BSPOT Bata Médico Manga Larga Blanco Bata de Laboratorio Enfermera Sanitaria de Trabajo para Médicos Hombre (XL) € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bata de laboratorio blanca confeccionada en sarga, hecha de 65% poliéster + 35% algodón - 200 grs/m2, color blanco puro. Una costura de excelentísima calidad, transpirable, evita el sobrecalentamiento y te mantiene cómodo todo el día o toda la noche

Un bolsillo en el pecho y dos bolsillos espaciosos en la cintura para un almacenamiento conveniente

Bata blanca de laboratorio, cierre frontal con botones, 3 bolsillos, cuello clásico traje y generoso. Adecuado para primavera, verano, otoño, invierno. Para bata de laboratorio mujer, bata de laboratorio para hombre, bata de laboratorio blanca, bata de laboratorio escolar, bata de laboratorio de ciencias, etc

La bata de laboratorio blanca es adecuada para hombres y mujeres, para todos aquellos que trabajan en centros médicos, laboratorios, escuela de medicina, clases de química, dentistas y enfermeras

Lavar a 40 grados, no usar secadora, baja en hierro

CoatCool Bata de Laboratorio Bata Medico Hombre Mujer Algodón Bata Blanca Laboratorio Manga Larga Disfraz Medico Unisex Médico Abrigo Bata Enfermera para Estudiantes Escuela Enfermera Cosplay, S € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material Duradero: La CoatCool unisex bata laboratorio está hecha de 60% algodón + 40% poliéster, ligera, transpirable, suave y cómoda de llevar. Evita el sobrecalentamiento y te hace sentir bien todo el día o la noche durante el trabajo. Su material absorbente ofrece al usuario protección contra derrames no químicos y polvo a la ropa debajo. Soporte para lavado a mano o lavado a máquina. Lavable hasta 30 grados y secado a baja temperatura.

Abrigo Multifuncional: Este bata medico disfraz brinda protección contra derrames, mugre, suciedad y salpicaduras. Muy adecuado para laboratorio, hospital, dentistas, uso escolar, profesionales médicos, científicos, clases de química, construcción, industria. También se puede usar como disfraz de bricolaje para Halloween, Navidad, Cosplay de carnaval, juegos de rol, fiestas temáticas, Pascua, etc.

Bolsillos y Botones Convenientes: El bata blanca enfermera de química para hombres y mujeres con 2 bolsillos en la cintura + 1 bolsillo en el pecho para guardar bolígrafos, tarjetas de presentación, estetoscopio, teléfono, gorra quirúrgica, lupa, anteojos, guantes, máscara, tijeras, pinzas, etc. Que es muy fácil de usar durante el experimento, la cirugía u otras cosas. El puño suelto facilita el ajuste de la longitud de la manga. Cuatro botones en el cierre frontal para un fácil uso.

Detalles de Tallas: Esta bata de laboratorio mujer hombre ofrece un ajuste relajado y cómodo para todas las formas y tamaños del cuerpo. La altura y el peso recomendados son los siguientes: S: 165-170 cm/65-67 pulgadas, 57,5-65 kg/127-143 lb; M: 170-175 cm/67-69 pulgadas, 65-72,5 kg/143-160 lb; L: 175-180 cm/69-71 pulgadas, 72,5-80 kg/160-176 lb; XL: 180-185 cm/71-73 pulgadas, 80-87,5 kg/176-193 lb; 2XL: 185-190 cm/73-75 pulgadas, 87,5-95 kg/193-209 lb.

Garantía del Producto: Prestamos mucha atención a los clientes satisfechos de los clientes y la calidad del producto. Comprobamos todas las bata médico unisex antes de enviarlas. Confiamos en la calidad de nuestra bata enfermera blanca quirúrgico por mano de obra experta. ▲ Apoyamos el reembolso completo o el reemplazo si hay algún problema dentro de los 90 días. No dude en contactarnos en cualquier momento, lo resolveremos dentro de las 12 horas.

3M Bata de Laboratorio, talla XXL, Blanco € 10.06 in stock 3 new from €9.61

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material transpirable que incorpora un tratamiento para repeler mejor el aceite y los líquidos con base alcohólica

Cremallera

Conveniente cierre de cremallera

Con tratamiento antiestático

Beautyshow Bata de Laboratorio, Ropa de Médico Bata de Laboratorio para Hombres y Mujeres, Uniformes Sanitarios de Laboratorio Blancos Unisex Ropa de Trabajo Blanca con Ropa Médica de Manga Larga € 16.96 in stock 1 new from €16.96

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Calidad Superior】: La bata de laboratorio blanca está hecha de 35% algodón + 65% poliéster, el color es blanco puro, no se desvanecerá ni deformará. El material ligero y cómodo evita el sobrecalentamiento y te mantiene cómodo todo el día o toda la noche. Aviso Cálido: Es normal que la tela de algodón tenga una ligera arruga, que puede usar después de planchar.

【Ocasiones Versátiles】: La bata de laboratorio blanca es adecuada para hombres y mujeres, para todos aquellos que trabajan en laboratorios, centros médicos o clases de química, escuela de medicina. También puede usar la bata de laboratorio para Halloween Cosplay o Carnival Cosplay, Fiesta temática, Juego de roles, etc.

【Tamaño】: Nuestro tamaño real difiere de la tabla de tamaños de Amazon, por favor permita que la medición de 1-2 cm se diferencie debido a la fabricación manual, la tabla de tamaño correcto se proporciona en la descripción del producto. Puede usar ropa similar para compararla con el tamaño de la ropa debajo de "Descripción". Si cae entre 2 tamaños, recomendamos el tamaño más grande para un mejor movimiento. 1 pulgada = 2.54 cm.

【Diseño de Moda】: La bata blanca de laboratorio, cierre frontal con botones, 3 bolsillos, cuello clásico traje, corte slim, simple y generoso. Adecuado para primavera, verano, otoño, invierno. Para bata de laboratorio mujer, Bata de laboratorio para hombre, bata de laboratorio blanca, bata de laboratorio escolar, bata de laboratorio de ciencias, etc.

【Garantía】: ¡Apoye el reembolso completo o el reemplazo si hay problemas de calidad dentro de los 30 días! Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros, haremos nuestro mejor esfuerzo para resolver los problemas por usted.

Icertag Bata de Laboratorio Enfermera Sanitaria de Trabajo Blanca con Manga Larga para Hombre € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Prueba de alambre tejido de fibra de carbono que contienen los protege de la electricidad estática.De alta calidad de algodón natural, transpirable y comodo de llevar.

2 cintura bolsillos y 1 bolsillo en el pecho: perno de cierre oculto

80% Coton 20% Polyester

Lavar a 30 grados, no usar secadora, baja en hierro

Los dos botones en la espalda son ajustables para tu cintura

MISEMIYA - Bata Laboratorio Unisex - Bata Blanca Laboratorio Hombre - Bata Medico Mujer - Bata de Laboratorio hombre8167 - M, Blanco € 21.99 in stock 4 new from €21.95

1 used from €21.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bata Laboratorios manga larga unisex para hombre o mujer, con cierre de botones,detalle de bolsillo en los laterales.

Bata de Laboratorio profesional: los uniformes Unimeiform están diseñados específicamente por profesionales de la salud y el cuidado personal, como médicos, enfermeros, fisioterapeutas, masores y esteticistas.

Lavados seguros: gracias al tratamiento Sanforizado, nuestros uniformes son resistentes a los lavados industriales y garantizan una restitución máxima inferior al 2,5%, destacando así los demás productos presentes en el mercado.

Materiales garantizados : 65% poliéster, 35% algodón, peso: 200g/m²

UNIFORME QUIRÚRGICO: Ideal para enfermeras, médicos, cirujanos, terapeutas, dentistas: ¡cómodos uniformes médicos para hospitales, diseñados especialmente para usted!

CoatCool Bata Blanca Laboratorio Hombre, Bata Medico Mujer, Algodón+Poliéster Bata Blanca Laboratorio Manga Larga Disfraz Medico Bata Laboratorio Bata Doctora para Estudiantes Enfermera Cosplay, XL € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material Duradero: La CoatCool unisex bata de laboratorio blanca está hecha de 60% algodón + 40% poliéster, ligera, transpirable, suave y cómoda de llevar. Evita el sobrecalentamiento y te hace sentir bien todo el día o la noche durante el trabajo. Su material absorbente ofrece al usuario protección contra derrames no químicos y polvo a la ropa debajo. Soporte para lavado a mano o lavado a máquina. Lavable hasta 30 grados y secado a baja temperatura.

Abrigo Multifuncional: Este disfraz medico mujer hombre brinda protección contra derrames, mugre, suciedad y salpicaduras. Muy adecuado para laboratorio, hospital, dentistas, uso escolar, profesionales médicos, científicos, clases de química, construcción, industria. También se puede usar como disfraz de bricolaje para Halloween, Navidad, Cosplay de carnaval, juegos de rol, fiestas temáticas, Pascua, etc.

Bolsillos y Botones Convenientes: El bata de laboratorio algodon para hombres y mujeres con 2 bolsillos en la cintura + 1 bolsillo en el pecho para guardar bolígrafos, tarjetas de presentación, estetoscopio, teléfono, gorra quirúrgica, lupa, anteojos, guantes, máscara, tijeras, pinzas, etc. Que es muy fácil de usar durante el experimento, la cirugía u otras cosas. Los puños elásticos facilitan el ajuste a la muñeca y son cómodos para el trabajo.

Detalles de Tallas: Esta bata blanca hombre mujer ofrece un ajuste relajado y cómodo para todas las formas y tamaños del cuerpo. La altura y el peso recomendados son los siguientes: S: 165-170 cm/65-67 pulgadas, 57,5-65 kg/127-143 lb; M: 170-175 cm/67-69 pulgadas, 65-72,5 kg/143-160 lb; L: 175-180 cm/69-71 pulgadas, 72,5-80 kg/160-176 lb; XL: 180-185 cm/71-73 pulgadas, 80-87,5 kg/176-193 lb; 2XL: 185-190 cm/73-75 pulgadas, 87,5-95 kg/193-209 lb.

Garantía del Producto: Prestamos mucha atención a los clientes satisfechos de los clientes y la calidad del producto. Comprobamos todas las bata médico unisex antes de enviarlas. Confiamos en la calidad de nuestra bata blanca laboratorio mujer hombre quirúrgico por mano de obra experta. ▲ Apoyamos el reembolso completo o el reemplazo si hay algún problema dentro de los 90 días. No dude en contactarnos en cualquier momento, lo resolveremos dentro de las 12 horas. READ Los 30 mejores Barras De Dominadas capaces: la mejor revisión sobre Barras De Dominadas

AIESI® Bata de laboratorio Medico para hombre blanco de algodón 100% sanforizado talla 52 € 21.90 in stock 2 new from €21.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features PRENDA protectora para uso médico de manga larga en algodón sanforizado con 2 bolsillos laterales a la altura de las caderas y 1 a la altura del corazón. Botones delanteros masculinos, puños estándar y martingala trasera

Producto comúnmente utilizado en el campo médico para salvaguardar la salud y seguridad del operador, proporcionando una barrera física entre la persona y los riesgos asociados con el entorno de trabajo

TRATAMIENTO SANFOR: Esta prenda fue confeccionada con un proceso de acabado textil también llamado tratamiento Sanfor, practicado casi exclusivamente en tejidos finos de algodón para fijar su talla y evitar encogimiento durante el uso (encogimiento no superior al 1%)

LAVADO: La bata AIESI se puede lavar en agua o lavadora a MAX 70°C, con lejía a base de cloro o secar con percloroetileno. El planchado debe realizarse a una temperatura inferior a 150 °C. No secar en secadora

DISPOSITIVO de protección individual Clase I con marca CE - Tallas disponibles de 44 a 62

BSTT Hombre Bata de Laboratorio Blanco Uniformes de Trabajo Nueva Mejora Delgado M € 17.86 in stock 1 new from €17.86

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TELAS : 35% algodón, 65% poliéster, ligero y cómodo, transpirable y cómodo, antibacteriano y antiarrugas, no puede permitirse la pelota, super absorbente, inodoro

NUEVAS MEJORAS: aumentar la transpirabilidad del producto y optimizar las deficiencias de la falta de transpirabilidad del viejo producto

ESTILO DE LA MODA: aumento de bolsillo, Cuello clásico, exquisito diseño de botones

CORTE 3D TRIDIMENSIONAL la última tecnología de costura de dos carriles, despedirse del diseño tradicional, agregar elementos de moda, adecuado para todo tipo de ocasiones

GARANTÍA DE CALIDAD: buena calidad, se atreven a prometer, soporte al cliente las 24 horas, devolución de dinero de 30 días garantizada

Velilla 539005 7 - BLANCO XL - Bata con automáticos Blanco Talla XL € 16.74

€ 15.99 in stock 3 new from €15.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bata con automáticos

Sarga 100% algodón

Puños elásticos

190 gr/m2

3 bolsillos de parche

Bata Médica Blanca, Wafly Unisexo Algodón + Poliéster Bata de Laboratorio y Sanitaria Doctor Workwear Uniforme de Maestro Abrigo de Hospital Bata de Laboratorio Hombres y Mujeres Disfraces, S € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material Premium: Bata de laboratorio blanca está hecha de 35% algodón + 65% poliéster, que es transpirable y cómodo de llevar, evita el sobrecalentamiento y te hace sentir bien todo el día o la noche durante el trabajo. Soporte para lavar a mano o a máquina. Lavable hasta 30 grados y secar a baja temperatura

Protección: Esta bata de laboratorio de química profesional protege contra derrames, suciedad y salpicaduras. Apto para profesionales de la medicina, científicos, biología, curso de química, industria, facultad de medicina

Prácticas con 2 bolsillos y botones: Uniforme médico mujer/hombre con 2 bolsillos grandes es fácil para experimentar. Puedes guardar la máscara, guantes, tijeras, pinzas, etc. Ci sono 2 pulsanti sul polsino, che facilitano la regolazione per fissare il polso

Tamaño: S: Altura recomendada: 165-170 cm. Peso: 57,5-65 kg/127-143 libras; M: Altura recomendada: 170-175 cm. Peso: 65-72,5 kg. L: Altura recomendada: 175-180 cm. Peso: 72,5-80 kg/160-176 libras; XL: Altura recomendada: 180-185 cm. Peso: 80-87,5 kg/176-193 libras; 2XL: Altura recomendada: 185-190 cm. Peso: 87,5-95 kg.

: la satisfacción del cliente es vital para nuestro negocio. Confiamos en la calidad de nuestros productos por expertos artesanos. Si no estás satisfecho, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en cualquier momento. Nos ocuparemos de ello en 20 horas

MISEMIYA - Bata Laboratorio Unisex - Bata Blanca Laboratorio Hombre - Bata Medico Mujer - Bata de Laboratorio Hombre 8164 - S, Blanco € 22.99 in stock 3 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features características principales: manga larga cuello con solapa, aberturas laterales, 65% poliéster, 35% algodón.peso: 190GSM,lavado sin problemas: simplemente arroje la prenda en la lavadora y deje que ésta haga el resto. ¡sin decoloración, ni encogimiento!

la camisa adecuada para todos: encuentre el tamaño correcto en nuestra tabla y disfrute de un ajuste perfecto. ¡ideal para enfermeras y todos los profesionales de la salud y la belleza! cómodo y ligero durante todo el día: ¡facilite su trabajo y siéntase cómodo

lavados seguros: gracias al tratamiento sanforizado nuestros uniformes resisten al lavado industrial y garantizan restriñimiento máximo inferior al 2,5%, distinguiéndose asi de otros productos presentes en el mercado

MISEMIYA - Bata Laboratorio Unisex Bata Laboratorio Hombre Bata Blanco Mujer Ref:901 - S, Blanco 21 € 20.40 in stock 2 new from €20.40

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bata Laboratorios manga larga para hombre, con cierre de botones,detalle de bolsillo en los laterales

Bata Blanco Laboratorios Comodos y agiles de llevar.

Uniformes Sanitarios Ideal para laboratorio,farmacias,hospitales,clinicas...ect.BATA CABALLERO MANGA LARGA destinada a vestuario laboral y o uniforme.

Es perfecta para trabajos industrial , talleres , mecánico , técnico , fontanero Etc.. USO DIARIO..Bata manga larga para hombre, con cierre de botones,detalle de bolsillo en los laterales

Materiales Garantizados: 65% Poliester, 35% Algodón, Peso:190g/m130

Portwest Standard, Abrigo De Protection Hombre, Blanco (White), XL € 25.20 in stock 2 new from €25.20

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Posee 3 bolsillos: 2 en la cintura, 1 en el pecho

Fabricado en algodón y poliéster

Tejido que fomenta la retención de color

Frontal con corchetes oculto

3M 4400WL Bata de Visita, W-L € 10.08 in stock 4 new from €4.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Material transpirable y ligero

Cremallera

Conveniente cierre de cremallera

Puño elástico

Bolsillo interior

Sasairy Bata de Laboratorio, Unisex Bata Médico Manga Larga Bata de Laboratorio Enfermera Sanitaria de Trabajo para Médicos Científico, Abrigo de laboratorio para Hombres Mujeres € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Diseño de cuello plano, moda simple, destacando el temperamento de los hombres

Material: 65% poliéster, 35% algodón, materiales de alta calidad, cerca de la piel, cómodo y transpirable

Hay 6 tamaños diferentes, S-3XL, S: Altura 160 cm, M: Altura 160-165 cm, L: Altura 165-170 cm, XL: Altura 170-175 cm, 2XL: Altura 175-180 cm, 3XL: Altura 180-185 cm

Un bolsillo en el pecho, 2 bolsillos a mano, manga larga. Mano de obra exquisita, el diseño del bolsillo, diferentes tamaños pueden ser seleccionados

Ideal para profesionales médicos, como médicos, científicos, dentistas y enfermeras, bata de laboratorio

Dr. James Bata de Laboratorio Unisex, Corte Semientallado, Varios Bolsillos (Hombres M/Mujer L) € 17.95 in stock 1 new from €17.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features CORTE: esta bata de laboratorio semientallada cuenta con un diseño entre clásico y ajustado que ofrece libertad de movimiento sin renunciar al estilo.

CONSEJO SOBRE LA TALLA: selecciona el tamaño equivalente al género en el menú desplegable para conseguir un aspecto entallado y favorecedor; aunque puedes pedir una talla más si quieres que la prenda quede más holgada.

CARACTERÍSTICAS: eche un vistazo a la descripción del producto recogida más abajo para conocer a fondo lo que puede ofrecerle esta prenda.

COLECCIÓN: Dr. James es una colección de moda centrada en ropa de laboratorio que ofrece trece complementos cuidadosamente hechos a mano para hombres, mujeres y niños. Si esta prenda no es lo que estás buscando, no dude en echar un vistazo al resto de nuestra colección ofrecida en Amazon.

MISEMIYA - Bata Laboratorio Unisex - Bata Blanca Laboratorio Hombre - Bata Medico Mujer - Bata de Laboratorio Hombre Q816 - XXL, Blanco € 22.95

€ 19.99 in stock 3 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bata Laboratorios manga larga unisex para hombre o mujer,detalle de bolsillo en los laterales.

Bata de Laboratorio profesional: los uniformes Unimeiform están diseñados específicamente por profesionales de la salud y el cuidado personal, como médicos, enfermeros, fisioterapeutas, masores y esteticistas.

Lavados seguros: gracias al tratamiento Sanforizado, nuestros uniformes son resistentes a los lavados industriales y garantizan una restitución máxima inferior al 2,5%, destacando así los demás productos presentes en el mercado

Materiales garantizados : 80% poliéster, 20% algodón, peso: 200g/m²

UNIFORME QUIRÚRGICO: Ideal para enfermeras, médicos, cirujanos, terapeutas, dentistas: ¡cómodos uniformes médicos para hospitales, diseñados especialmente para usted

MISEMIYA - Bata Laboratorio Unisex - Bata Blanca Laboratorio Hombre - Bata Medico Mujer - Bata de Laboratorio Hombre 8165 - XS, Blanco € 22.99 in stock 3 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features características principales: manga corta, cuello con solapa, aberturas laterales, 65% poliéster, 35% algodón.peso: 190GSM,lavado sin problemas: simplemente arroje la prenda en la lavadora y deje que ésta haga el resto. ¡sin decoloración, ni encogimiento!

la camisa adecuada para todos: encuentre el tamaño correcto en nuestra tabla y disfrute de un ajuste perfecto. ¡ideal para enfermeras y todos los profesionales de la salud y la belleza! cómodo y ligero durante todo el día: ¡facilite su trabajo y siéntase cómodo

lavados seguros: gracias al tratamiento sanforizado nuestros uniformes resisten al lavado industrial y garantizan restriñimiento máximo inferior al 2,5%, distinguiéndose asi de otros productos presentes en el mercado

Portwest Bata Howie - Acabado Texpel, Tamaño: XXL, Color: Blanco, C865WHRXXL € 36.31

€ 30.36 in stock 4 new from €30.06

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO Y FUNCIONALIDAD: Duradero tejido de Poliéster/algodón con tratamiento Texpel, resistente a manchas; Manguitos elásticos para calidez y confort mayores; 3 Bolsillos para mayor capacidad; Frontal con corchetes para una fácil apertura; Dos bolsillos de parche inferiores; Disponible en tallas de XXS a 4XL; El acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad

MATERIALES, TAMAÑO Y GAMA: Tejido Exterior: Kingsmill con Texpel: 65% Poliéster, 35% Algodón. Composición del Tejido Exterior: 65% Poliéster, 35% Algodón. Tamaños Disponible: 4XL, L, M, S, XL, XS, XXL, XXS, XXXL. Colores Disponibles: Blanco

CUIDADO DEL LAVADO: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal. No usar blanqueante. Planchar máximo 150ºC. Limpieza en seco profesional, proceso normal, tetracloroetileno.

Marca: Portwest

Dickies - - Sarga manga larga bata de Hombre, Dark Navy, Medium x Regular € 88.95 in stock 4 new from €88.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ajuste de confort superior: estos monos cuentan con un amplio ajuste en el pecho y los hombros, una parte trasera bi-swing para adaptarse a una gama completa de movimientos, inserciones elásticas en la cintura para una comodidad excepcional, y broches ocultos en la cintura y el cuello para un ajuste seguro.

Funcionalidad resistente: estos monos están diseñados para un trabajo duro y están equipados para mayor comodidad y protección con una cremallera frontal de 2 vías de latón resistente asegurada con broches ocultos para evitar enganches, bolsillos espaciosos en el pecho y en la parte trasera y un práctico bolsillo para reglas/herramientas en la pierna derecha.

Ropa de trabajo duradera: este amplio overol está construido para utilidad, eficiencia y fácil cuidado, sin importar cuán grasienta o sucio sea el trabajo. Sarga de poliéster resistente pero transpirable que resiste la decoloración, arrugas y manchas. Incluye cremalleras de latón resistentes y broches ocultos.

NOMBRE DE CONFIANZA: La marca líder mundial de ropa de trabajo de rendimiento, Dickies ha estado fabricando ropa de trabajo y ropa de calidad desde 1922. Todas las prendas Dickies ofrecen una artesanía superior y un valor inigualable para ofrecer un estilo clásico y una comodidad duradera cada día.

Hacemos vaqueros, ropa exterior, uniformes escolares y de trabajo, camisas deportivas, ropa infantil, sombreros, calcetines, ropa interior, botas, guantes, cinturones, gafas, mochilas, bolsos y mucho más.

BSTT Hombre Bata de Laboratorio Blanco Uniformes de Trabajo Nueva Mejora Mangas elásticas Delgado S € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features TELAS : 35% algodón, 65% poliéster, ligero y cómodo, transpirable y cómodo, antibacteriano y antiarrugas, no puede permitirse la pelota, super absorbente, inodoro

NUEVAS MEJORAS: aumentar la transpirabilidad del producto y optimizar las deficiencias de la falta de transpirabilidad del viejo producto

ESTILO DE LA MODA: aumento de bolsillo, Cuello clásico, exquisito diseño de botones

CORTE 3D TRIDIMENSIONAL la última tecnología de costura de dos carriles, despedirse del diseño tradicional, agregar elementos de moda, adecuado para todo tipo de ocasiones

GARANTÍA DE CALIDAD: buena calidad, se atreven a prometer, soporte al cliente las 24 horas, devolución de dinero de 30 días garantizada

Portwest Bata De Pp Para Visitas, Tamaño: XL, Color: Blanco, D118WHRXL € 230.87 in stock 3 new from €230.87 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features DISEÑO Y FUNCIONALIDAD: Este producto se vende únicamente en caja completa.

MATERIALES, TAMAÑO Y GAMA: Tejido Exterior: 100% Polipropileno . Composición del Tejido Exterior: 100% Polipropileno . Tamaños Disponible: L, M, S, XL, XXL. Colores Disponibles: Blanco.

Arena Core Soft Robe Bathrobes, Adultos Unisex, Black White, M € 55.98 in stock 2 new from €55.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Albornoz unisex cómodo y de alta calidad

Tejido de microalgodón ultrasuave y cálido para una comodidad de uso superior

Con capucha grande, cinturón de lazo, dos bolsillos y raya del logo arena

Ideal para nadadores fitness, sauna y bienestar

MISEMIYA - Bata Laboratorio Unisex - Bata Blanca Laboratorio Hombre - Bata Medico Mujer - Bata de Laboratorio Hombre Q8162 - XL, Blanco € 22.99 in stock 3 new from €22.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bata Laboratorios manga corta unisex para hombre o mujer,cierre con Broche de presión,detalle de bolsillo en los laterales.

Bata Laboratorio profesional: los uniformes Unimeiform están diseñados específicamente por profesionales de la salud y el cuidado personal, como médicos, enfermeros, fisioterapeutas, masores y esteticistas.

Lavados seguros: gracias al tratamiento Sanforizado, nuestros uniformes son resistentes a los lavados industriales y garantizan una restitución máxima inferior al 2,5%, destacando así los demás productos presentes en el mercado.

Materiales garantizados : 80% poliéster, 20% algodón, peso: 200g/m²

UNIFORME QUIRÚRGICO: Ideal para enfermeras, médicos, cirujanos, terapeutas, dentistas: ¡cómodos uniformes médicos para hospitales, diseñados especialmente para usted!

Cherokee Hombres Scrubs Lab Coat 30" Consulta CK401 - amarillo - X-Large Tall € 76.53 in stock 1 new from €76.53 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Solapas con muescas para hombre, bata de laboratorio de manga larga

Longitud de espalda: 32 pulgadas

Bolsillo en el pecho, bolsillo para tableta

MISEMIYA - Pack 2 Unidades - Bata Laboratorio Unisex - Bata Blanca Laboratorio Hombre - Bata Medico Mujer - Bata de Laboratorio Hombre 8164 - S, Blanco € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Marca: MISEMIYA

Nombre del árticulo: MISEMIYA - Pack 2 Unidades - Bata Laboratorio Unisex - Bata Blanca Laboratorio Hombre - Bata Medico Mujer - Bata de Laboratorio Hombre 8164 - S, Blanco

Tipo de producto: SHIRT

Tamaño: S

Color: Blanco

