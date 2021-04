Inicio » Salud y Belleza Los 30 mejores Bascula Baño Xiaomi capaces: la mejor revisión sobre Bascula Baño Xiaomi Salud y Belleza Los 30 mejores Bascula Baño Xiaomi capaces: la mejor revisión sobre Bascula Baño Xiaomi 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Bascula Baño Xiaomi?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Bascula Baño Xiaomi del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Xiaomi 21907, Mi Body Compositscale 2, Blanco, Pack de 1 € 29.99

€ 24.90 in stock 46 new from €22.25 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Báscula compatible con la versión de Bluetooth 5.0

Cuatro electrodos 304L de acero inoxidable que se encargan de medir los datos

Se puede sincronizar con la aplicación de Xiaomi para smartphones, por lo que permite llevar un seguimiento exhaustivo del cuerpo

Diseño estilizado y minimalista, con una plataforma pisable de 300 x 300 milímetros y un grosor de apenas 20 mm

mi. Escala de composición corporal 2 Sensor en forma de G / BIA de alta precisión de alta precisión / 13 modos de datos corporales / prueba de capacidad de equilibrio € 25.90 in stock 6 new from €25.90

1 used from €24.14 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El sensor en forma de G, puede detectar tan poco como un chip de BIA de alta precisión de alto precisión, fácil de controlar el índice de grasa corporal

13 modos de datos corporales, una comprensión completa de su prueba de equilibrio físico, puede levantar un pie con los ojos cerrados

Admite tres unidades de masas: catty, kilogramo y libras

Xiaomi NUN4056GL - Mi Smart Scale 2 Blanco € 19.99

€ 14.99 in stock 47 new from €13.48

13 used from €14.94

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Prueba de equilibrio

Las balanzas Xiaomi son adecuadas para dispositivos iOS y Android.

Mide solo el peso corporal, no la grasa corporal

Registra hasta 16 perfiles

Carcasa de ABS con superficie de vidrio

Báscula de Baño Digital Báscula Inteligente Báscula Grasa Corporal Bluetooth, Wireless Báscula Analizar Más de 13 Funciones, Monitores de Composición Corporal Máximo 180 kg para Andriod e iOS (Negro) € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ‍♀️Báscula Grasa Corporal Sincronizar con Aplicacione de Fitness: Se equipa con la aplicación Feelfit., sincroniza datos con Apple Health y Google Fit, para que pueda almacenar todos sus datos en una ubicación central conveniente para monitorear las tendencias y seguir el progreso. Descargue la aplicación Feelfit de App Store / Google Play. Funciona con Bluetooth 4.0 y superior en los siguientes iOS 8.0 y Android 4.3 o posterior.

‍♀️La Báscula digital medir 13 parámetro esencials: La escala inalámbrica muestra datos del cuerpo, incluidos el peso, el agua, la masa muscular, el IMC, el RMC, la grasa corporal y otros datos. Puede pesarse en cualquier momento, incluso sin tener su teléfono a mano. Los datos se sincronizarán con la aplicación una vez que se vuelva a conectar. La báscula grasa corporal le permite conocer datos más claros sobre su cuerpo.

‍♀️Una Báscula, Usuarios Ilimitados: Esta báscula de baño le permite crear perfiles de miembros ilimitados para rastrear a múltiples usuarios, para que usted y su familia puedan compartir una sola báscula digital. Es conveniente que los miembros de la familia conozcan los parámetros de su cuerpo y realicen mejoras significativas. Particularmente útil para culturistas y aquellos que trabajan en la pérdida de peso.

‍♀️Alta Precisión y Autocalibración: Báscula inteligente tiene cuatro 4 electrodos sensibles con la última tecnología garantizan mediciones de peso rápidas y precisas de hasta 180kg en incrementos de 0,05kg (cambie las unidades de peso lb/ kg a través de la aplicación). La báscula inalámbrica tiene una plataforma de vidrio templado, puede aprovechar la tecnología avanzada y la calibración automática. Con una superficie más grande de 28*28cm, incluso si tiene pies de tamaño 43, puede usarlo.

‍♀️Garantía de 2 Años y Servicio Exclusivo al Cliente: El medidor de impedancia de báscula funciona con 2 baterías AAA (incluidas en el paquete), cuando reciba la bascula, puede usarla de inmediato. Todos los productos tienen una garantía de 24 meses. 100% de garantía de satisfacción del servicio al cliente y servicio al cliente local. También se usa como una báscula para el peso corporal.

Rowenta BS1060 Premiss - Báscula Digital con Pantalla LCD, Compacta, Capacidad de 150 kg, Plataforma de Vidrio y Apagado Automático que Incluye Pilas, color Negro € 14.99 in stock 20 new from €14.99

6 used from €13.27

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Báscula de baño con superficie de vidrio con pantalla digital amplia con dígitos de fácil lectura de 23 mm de alto

Estructura extraplana de solo 2.2 cm de alto y base de cristal templado de 28x28 cm; material de la superficie fácil de limpiar

Conexión automática: La báscula se enciende y se apaga automáticamente al subirse y bajarse de ella

Peso máximo hasta 150 kg con una sensibilidad de 100 gr de graduación

Funciona con una pila CR2032, incluída en el producto para un uso inmediato de la báscula

Bascula de Baño Digital Grasa Corporal, RENPHO Balanza Bluetooth Inteligente con App, Bascula Electrónica Analógica Monitores con Análisis Corporal, 13 Mediciónes de Peso IMC Visceral e Muscular € 34.99 in stock 1 new from €34.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La aplicación inteligente se sincroniza con la aplicación de fitness - millones de usuarios felices en todo el mundo. La aplicación Renpho funciona con Samsung Health, Apple Health, Fitbit, Google Fit. La aplicación también está disponible para Apple Watch.

Análisis de 13 datos de composición corporal - la báscula inteligente Renpho utiliza tecnología de análisis de impedancia bioeléctrica (BIA) y monitorea 13 composiciones corporales para rastrear el estado de salud, incluido el peso, el IMC, la grasa corporal, peso libre de grasa, grasa subcutánea, grasa visceral, agua corporal, músculo esquelético, masa muscular, masa ósea, proteína, TMB y edad metabólica.

Guardar y compartir - guarde sus medidas y controle su salud. Puedes seguir la evolución de tu condición física o descargar datos gracias al gráfico generado. También puede compartir sus datos de fitness con su familia y amigos.

ALTA PRECISIÓN Y ALTA CALIDAD - con tecnología "step-on" y una plataforma de vidrio templado de 6 mm de alta calidad, en incrementos de 0,2 lb / 0,05 kg con una capacidad máxima de 396 lb / 180 kg / 28. 4 sensores de alta precisión garantizan mediciones precisas. Las funciones de autocalibración y apagado automático brindan una mayor duración de la batería.

Una escala para un número ilimitado de usuarios - puede crear un número ilimitado de cuentas en la aplicación Renpho, donde puede guardar todos los datos de todos los miembros de la familia. La aplicación funciona con Bluetooth 4.0 o superior. Puede pesarse en cualquier momento sin su dispositivo móvil, los datos se sincronizarán con la aplicación una vez que su dispositivo móvil esté conectado. READ Los 30 mejores Germen De Trigo capaces: la mejor revisión sobre Germen De Trigo

Xiaomi Mi LPN4013GL - Bascula de baño, electrodos de acero inoxidable, blanco € 35.00 in stock 3 new from €32.01

1 used from €26.35 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Hasta 10 datos que importan

Gran precisión

Electrodos de acero inoxidable

Unidades: catties, kilogramos, libras (conmutable)

Escala II

Deik Báscula Grasa Corporal, [2018 Versión Regalos] Báscula de Baño Inteligente, Analizar 11 Funciones, 180kg/400lb, Incluir 3 baterías AAA € 25.99

€ 21.98 in stock 2 new from €21.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ★ Multifunción: Esta báscula digital Bluetooth no solo muestra su peso, sino que también sincroniza los datos con su aplicación, incluyendo IMC, BMR, masa ósea, músculo y otro índice corporal. También puede establecer un objetivo, le recordará lo que debe hacer a continuación en la salud de su cuerpo

★ La aplicación inteligente se sincroniza con las aplicaciones de fitness: Descargue la aplicación gratuita "DEIK FIT" de Apple Store o Google Play y use el término búsqueda de la palabra clave DEIK Fitness "o escanee el código RQ del manual de instrucciones. La aplicación 'DEIK FIT' funciona con Bluetooth 4.0, es compatible con Android 4.3 e IOS 8.0 o superior, le ayuda a rastrear y administrar su índice de salud en cualquier momento.

★ Usuarios múltiples: Esta báscula Bluetooth le permite a usted y a su familia compartir una escalera juntos. Puede registrar el índice corporal de 8 personas al mismo tiempo. Le ayuda a realizar un seguimiento de más información sobre el índice de adaptación del cuerpo para su familia y amigos

★ Producto de alta calidad: Calibración automática, medición de sensores de alta precisión que garantiza una precisión de 0.1 kg con una capacidad de 13.2 lbs / 6 kg - capacidad de 180 kg / 180 kg, 4 electrodos sensibles, plataforma en vidrio templado de 6 mm,Gran plataforma(300 x 300 x 20 mm) y gran pantalla LCD(70 x 35 mm), incluir 3 baterías AAA

★ 100% Garantía: Aprobado por FDA/ CE / ROHS / FCC; 2 años de garantía y soporte de por vida por Deik.

Báscula Grasa Corporal Báscula de Baño Digital, Balanza Bluetooth Inteligente con Análisis de 13 Funciones, Báscula Electrónica Monitores con App para Peso Corporal, Grasa Crporal, IMC, BMR (Blanco) € 31.99 in stock 1 new from €31.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ⚽ Conviértete en un Mejor: Al utilizar la tecnología de análisis de impedancia bioeléctrica (BIA), la báscula de peso proporciona datos precisos para 13 indicadores de salud, incluidos el peso, el IMC, la grasa corporal, la grasa visceral, la masa muscular, la masa ósea, el agua corporal y más. Las 13 medidas completas le brindan una visión interna de su cuerpo, lo ayudan a conocerse más profundamente y a ser cada vez mejor.

Sincronización con Aplicaciones de Fitness: Descargue gratis Feelfit desde APP Store o Google Play, registre todos sus cambios en la aplicación, realice un seguimiento de su esfuerzo durante días, semanas, meses o incluso años. Los gráficos detallados muestran claramente sus tendencias. Sincronice datos con aplicaciones populares, como Apple Health, Google Fit, Samsung Health, etc. Almacene todos sus datos en una ubicación conveniente y centralizada para ver tendencias y seguir el progreso.

Medición Precisa: 4 sensores tipo G de alta precisión hacen que las básculas corporales Healthkeep tengan mayor precisión y sensibilidad. El rango de pesaje es de 0,2 a 180 kilogramos en incrementos de 50g. Incluso se puede detectar una taza de agua. Conviértete en un mejor yo con una taza de agua. Además, la tecnología step-on y la autocalibración le brindan lecturas de peso rápidas y precisas, adecuadas para su uso diario en diferentes escenarios.

Usuarios Ilimitados: La báscula le permite crear perfiles ilimitados para rastrear sin problemas a múltiples usuarios, para que usted y su familia puedan compartir una báscula, agregar el perfil de los miembros de su familia y obtener los datos que se muestran en la aplicación de un vistazo. Es conveniente que cada miembro conozca mejor sus métricas corporales y sepa específicamente en qué trabajar. Especialmente útil para los culturistas y aquellos que trabajan en la pérdida de peso.

Seguro y Mondern: el vidrio templado de 5mm hace que la báscula digital sea más cómoda de colocar, el vidrio redondeado y las patas de silicona antideslizantes hacen que la báscula sea más segura para su uso diario. La gran pantalla LCD le permite ver los números con mayor claridad, midiendo en kg y lb, cambiar fácilmente las unidades a través de la aplicación Feelfit. Incluye 3 pilas AAA. El cuerpo integrado y el diseño simple le brindan experiencias agradables y seguras.

1byone Báscula de Baño, Vasculas de Peso Digital Grasa Corporal, Balanza Peso Corporal Bluetooth, Bascula Grasa Corporal y Muscular, 14 Composición Corporal Esencial, Exportar datos como Excel € 26.99 in stock 1 new from €26.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Exportación de datos como Excel y almacenamiento en la nube】Brindando mediciones oportunas y seguimiento de tendencias en semanas a través de 1byone Health APP, meses o años. Las copias físicas duran para siempre. APP puede exportar sus datos importantes como Excel y enviarle un correo electrónico para que pueda imprimirlos y compartirlos con su médico. También admite almacenamiento en la nube y sincronización con Apple Health para que no pierda sus datos cuando cambie sus dispositivos.

【Tecnología de Análisis Bioeléctrico (BIA)】1byone balanza peso corporal aplica tecnología avanzada de Análisis de Impedancia Bioeléctrica (BIA). 1byone bascula grasa corporal y muscular muestra 14 medidas esenciales que incluyen peso corporal, porcentaje de grasa corporal, agua, masa muscular, IMC, IMC, masa ósea y grasa visceral. Gráficos y tendencias fáciles de entender basados en sus resultados, que pueden ayudarlo a ver qué tan lejos está de sus objetivos.

【Alta calidad y certificación CE/RoHS】1byone básculas de grasa corporal viene con 4 sensores de precisión, que pueden medir con precisión métricas de cuerpo completo. Hecho de vidrio templado de alta resistencia, medidas de peso de hasta 400 lb (180 kg). 3 pilas AAA (incluidas). Certificado CE/RoHS.

【1byone Bascula de Baño para Usuarios Ilimitados】1byone Balanza Peso Corporal para toda su familia! 1byone Bascula Grasa Corporal y Muscular te permite crear múltiples cuentas en diferentes smartphones con tu propio perfil, y tus datos fueron almacenados SOLO en tu smartphone. 1byone Vasculas de Peso le permite a usted y su familia compartir juntos una Bascula de Baño. Es conveniente que todos los miembros conozcan mejor las condiciones de su cuerpo y realicen algunas mejoras relevantes.

【Garantía de servicio】100% satisfacción servicio post-venta. Cualquier problema de calidad Por favor bandeja de entrada a través de correo de atención al cliente o "1 byone salud" APP soporte en línea. Después de recibir su pregunta, lo ayudaremos a resolver su problema dentro de los 2 días hábiles.

Rowenta Classic BS1133 - Báscula digital, con pantalla LCD, compacta, capacidad de 160 kg, plataforma de vidrio, apagado automático e incluye pilas, color turquesa € 20.00

€ 12.90 in stock 21 new from €12.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Báscula digital con pantalla digital grande con dígitos de 28 mm de alto lo que permite una fácil lectura

Estructura extraplana de solo 2.2 cm de alto y base de cristal templado de 30 x 30 cm

Conexión automática: La báscula se enciende y se apaga automáticamente al subirse y bajarse de ella

Peso máximo hasta 160 kg con una sensibilidad de 100 gr de graduación

Funciona con una pila CR2032, incluída en el producto para un uso inmediato de la báscula

Báscula Grasa Corporal Bluetooth Más de 8 Funciones, Báscula Analógica Monitores de composición corporal Para Móviles Andriod y iOS (Negro). € 19.99 in stock 3 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Conectividad Bluetooth Automáticamente una vez abre el APP, bluetooth y GPS】Recuerda sus datos por Bluetooth, por favor que abre su Bluetooth y GPS para hacer el pesaje,abre Bluetooth, GPS y APP"Adoric Health", se conecta la báscula y el celular automáticamente recuerde, empienza a pasar datos a su teléfono

【Compatibilidad Amplia】Carga por Google store el APP(se llama"Adoric Health")Para iOS: iPhone 4s/5/5s/6/6s/7 o iPhone nuevo, iPad 3/iPad mini o más tarde; Para Android: Android 4.3 o posterior; tiene indicación de potencia baja y sobrecarga

【ilimitados usuarios】- Puede calcular ilimitado usuarios con el datos de cuerpo detallados, hay algunos datos puede ayudarle conozcar mejor su cuerpo y también la báscula inteligente tiene una función para provenir una emfermedad de hígado graso y gordo en cierta nivel.

【8 Estadísticas de medidas】Lea tranquilo el manual de usuario antes de usarlo,Báscula grasa corporal se utiliza tecnología BIA para ofrecer las mediciones de precisión del cuerpo incluyendo el peso corporal, porcentaje de grasa corporal, hidratación, masa muscular, IMC, BMR (KCAL), hueso y grasa visceral etc. Los datos no se puede usar como consejos medicos

【BIA Tecnología Análisis de Impedancia Bioeléctrica】Esta báscula Se utilizan BIA tecnología de superficie conductora y sensor sensible con precisión alta que contribuyen a una precisión 0.1kg/0.2lb.

Active Era™ Báscula de Baño Digital Ultrafina con Sensores de Alta Precisión y Vidrio Templado (stones/kgs/libras) € 19.99 in stock 1 new from €19.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medición precisa: Exactitud de 0,1 kg con 3 opciones de medición en stones / kgs / libras con un peso máximo de 28 stones / 180 kgs / 400 libras.

Plataforma de vidrio templado ultraresistente (6 mm) y amplia (30 x 30 cm).

Su pantalla LCD con fondo azul brillante ofrece alta visibilidad tanto de día como de noche.

Protección de seguridad contra sobrecargas, función On/Off automática e indicador de batería baja.

2 baterías AAA incluidas. Certificado CE.

Cecotec Báscula de Baño Digital inteligente Surface Precision 9500 Smart Healthy. Alta precisión, Cristal templado color negro de alta seguridad, Pantalla LCD invertida, 180K € 23.90

€ 21.90 in stock 12 new from €21.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cecotec 04090 bascula baño

Producto de alta calidad

Marca confiable

Uso fácil y conveniente

Orbegozo PB 2010 – Báscula de baño mecánica, diseño antideslizante, color blanco € 8.90 in stock 26 new from €7.37

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Báscula de baño mecánica Orbegozo en color blanco y superficie con diseño antideslizante

Capacidad máxima de peso de 120 Kg

Escalado de 1 Kg

Ventana decorada con un anillo de color plata brillante

Bascula de Baño Digital Grasa Corporal - 30 * 30cm, YOUNGDO Balanza Bluetooth Inteligente con App, Bascula Electrónica Analógica Monitores con 19 Análisis Corporal for Peso IMC Visceral e Muscular € 49.99

€ 33.99 in stock 2 new from €33.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【 ́ -* 】- la superficie es más grande y más estable que cualquier otra (puede ser de solo 26 * 26 cm) en el mercado y puede apoyar completamente sus pies. Está hecho de vidrio templado indestructible de 6 mm de espesor y resiste fácilmente una presión de 180 kg

【 】- la báscula puede medir 19 datos corporales esenciales (otros pueden ser solo 12): peso, grasa corporal, IMC, peso muscular, BFR, forma corporal, nivel de agua, etc. Puede analizar y también emitir sugerencias y advertencias en este caso. De esta manera, puede evaluar mejor el estado actual de su cuerpo y ajustarlo si es necesario

【 , 】- Esta escala de grasa corporal le permite crear perfiles de miembros ilimitados (otros solo pueden para 8 personas) para rastrear sin problemas a múltiples usuarios, para que usted y su familia puedan compartir una báscula juntos y descargar una aplicación gratuita a través de sus propios dispositivos o el mismo dispositivo

【 】- sus datos pueden generar automáticamente fórmulas gráficas para que pueda observar los cambios en los indicadores con una tendencia completa (semana, mes, año) de todos sus esfuerzos, establecer una meta de peso y lograr paso a paso. Le ayuda a mejorar su condición física y su plan de dieta o de adelgazamiento

【́ ́】- Báscula digital con LED clara de tecnología avanzada, incluye 4 sensores de presión de alta precisión y la función de autocalibración avanzada ofrece datos confiables. Transformación de unidades de soporte (en la APLICACIÓN). Para cualquier necesidad de ayuda, ́ READ Los 30 mejores Fructis Hidra Rizos capaces: la mejor revisión sobre Fructis Hidra Rizos

Bascula Baño Yuanguo Hosome Bascula Grasa Corporal Bascula Digital Peso para IOS y Android, 180 kg / 396 lb, hasta 17 Análisis de Composición Corporal incluso Peso Corporal, BMI, BMR € 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【17 Datos Importantes del Cuerpo】Esta Báscula Bluetooth de Grasa Corporal puede medir 17 datos corporales: peso corporal, grasa corporal, agua, músculo esquelético, masa muscular, IMC, BMR, etc. Y es fácil que lean ustedes estos datos sincronizados en la aplicación AIFit.

【Medición Exacta y Técnica】Utilizada la tecnología de Análisis de Impedancia Bioeléctrica(BIA) y equipada con 4 sensores de electrodo de metal, esta bascula le brinda una precisión con exactitud.( Precisión de 0.2 lb / 0.1kg, hasta 396lb / 180kg de peso máximo.)

【Compatibidad Amplia】 Esta báscula digital es compatible con Bluetooth 4.0 y el sistema operativo iOS 8.0/ Android 5.0 o versión superior. La aplicación AIFIT es gratuita y fácil de usar, puede descargarla de Apple Store/ Google Play o escanear el código QR en el manual. Los datos recopilados en la aplicación se pueden sincronizar con Apple Health y Google Fit.

【Múltiples Usuarios】Esta bascula es capaz de registrar los datos corporales de 8 personas y puede identificarlos automáticamente. Puede compartir la con su familia o sus amigos cercanos, conocer mejor sus condiciones corporales y ofrecerlos los cuidados a tiempo.

【Cómo Usar】Utilícela en terrenos duros y planos, no en alfombras u otras superficies blandas. Antes de la medición, quítese los zapatos y los calcetines. Pise las escalas solo descalzo. Sus pies deben tocar los 4 electrodos. Solo el peso corporal se puede leer directamente en la pantalla, los otros datos se muestran en la aplicación.

Himaly USB Carga Báscula Grasa Corporal, Báscula Baño Digital Bluetooth Inteligente, Báscula Analógica Monitores de composición corporal Para Móviles Andriod y iOS (USB carga*Blanco) € 20.98 in stock 2 new from €20.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alta Precisión y Autocalibración: La báscula inteligente tiene cuatro 4 electrodos sensibles con la última tecnología garantizan mediciones de peso rápidas y precisas de hasta 180kg en incrementos de 0,05kg (cambie las unidades de peso lb/ kg a través de la aplicación). La báscula inalámbrica tiene una plataforma de vidrio templado, puede aprovechar la tecnología avanzada y la calibración automática.

Función automática de apagado y encendido: Se enciende automáticamente inmediatamente después de pesar la báscula; y después de su uso (8 segundos), se apagará la báscula de nuevo

LCD retroiluminado de 3 colores: blanco, naranja y verde representan su aumento o pérdida de peso, puede leer claramente por la noche.

Rango de medición: Medición precisa, hasta 400 lb (180 kg), precisión de 0.1 lb

Identificación automática del usuario: cuando la diferencia de peso supere las 11 libras / 5 kg, se lo reconocerá como otra persona, por lo que no se mostrará la diferencia de peso.

Báscula de Baño Inteligente Digital de Alta Medición Precisa, Bascula Grasa Corporal, Balanza Digital Baño con Bluetooth por iOS y Android App, Análisis Corporal de13 Funciones, 180 kg / 400 lb/30st. € 22.98 in stock 3 new from €22.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ✔ Compatibilidad Amplia. Descargue la aplicación gratuita "Fitdays" de Apple Store o Google Play y use el término búsqueda de la palabra clave Fitdays "o escanee el código RQ del manual de instrucciones. La aplicación 'Fitdays' funciona con Bluetooth 4.0, es compatible con Android 6.0 o superior e IOS 8.0 o superior, iPad 3/iPad mini o más tarde; le ayuda a rastrear y administrar su índice de salud en cualquier momento

✔13 Funcions de Composicion de Medida de Cuerpo - Utilice Bio-electric análisis de impedancia tecnología (BIA), balanza digital inalámbrica no sólo muestra el peso corporal, sino también sincroniza datos a su APP incluyendo la grasa corporal, agua, masa muscular, índice de masa corporal, metabolismo basal, la masa ósea, Proteína, músculo esquelético y otros datos. Se hace saber claramente más datos acerca de su cuerpo en el tiempo y seguir el progreso fácilmente en su teléfono.

✔ Puede Guardar 24 Datos de Usuarios Diferentes al Mismo Tiempo - Escala de Bluetooth permite que usted y su familia para compartir una escala juntos y descargar "Fitdays" libre de APP a través de sus propios dispositivos o el mismo dispositivo. Es conveniente para todos los miembros de conocer sus métricas cuerpo mejor y hacer algunas mejoras relevantes. Especialmente perfecto para generador de cuerpo, perdedor peso, junior y adolescente, etc.

✔ Producto de Alta Calidad: Calibración automática, medición de sensores de alta precisión que garantiza una precisión de 0.1 kg con una capacidad de 13.2 lbs / 6 kg - Este bascula baño capacida hasta 180kg/400lb, 4 electrodos sensibles, plataforma en vidrio templado de 6 mm,Gran plataforma(300 x 300 x 20 mm) y gran pantalla LCD(70 x 35 mm), incluir 3 baterías AAA.Tiene indicación de potencia baja y sobrecarga.

✔ Conectividad Bluetooth Automáticamente una vez abre el APP, bluetooth y GPS. Recuerda sus datos por Bluetooth, por favor que abre su Bluetooth y GPS para hacer el pesaje,abre Bluetooth, GPS y APP "Fitdays", se conecta la báscula y el celular automáticamente recuerde que despues de mostrar tres veces"---", empienza a pasar datos a su teléfono.

Medisana BS 444 Connect Báscula Analítica Digital de 180 kg, Báscula Personal para Medir la Grasa Corporal, el Agua Corporal, la Masa Muscular, el Peso de los Huesos, Báscula de Grasa Corporal con App € 24.90 in stock 4 new from €24.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Análisis corporal: La báscula mide el peso, la grasa corporal, el agua corporal, la masa muscular y el peso óseo, además calcula el IMC y analiza las necesidades calóricas

Diseño moderno: La superficie de alto brillo en blanco puro y los electrodos de acero inox. de alta calidad le confieren un diseño moderno. La gran pantalla LCD facilita la lectura

Con muchas funciones: Puede elegir entre las unidades kg, lb o st. La báscula reconoce automáticamente hasta 8 usuarios en cuanto se suben a la báscula descalzos

Aplicación VitaDock+: Para el control a largo plazo, los valores corporales medidos se pueden transferir por Bluetooth a la app VitaDock+ donde se guardan y analizan

Nota: Solo usar descalzo y pisando los 4 electrodos. Solo usar sobre suelo plano y duro. Los primeros resultados pueden variar, ya que la báscula necesita calibrarse.

Báscula Baño Vigorun Báscula Grasa Corporal, Básculas Digitales con App y 17 Datos del Cuerpo,Balanza Baño para Peso,Músculo,Grasa Corporal,IMC, BMR,Tasa de proteína, Masa Ósea, y así./max 180kg € 27.99

€ 23.79 in stock 2 new from €23.79

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ☑【17 Indicadores Corporales】 Esto básculas baño no es sólo una báscula de peso. Puede mostrar otros 16 indicadores corporales, incluso IMC, BFR, grasa corporal, masa ósea, músculo, humedad corporal, tasa de proteína, y así. Todos estos indicadores serán sincronizado con la aplicación del teléfono, AIFit.

☑【Alta Exactitud Medición】La báscula grasa corporal utilizan la última tecnología BIA para proporcionar lecturas de composición corporal altamente precisas. Cuatro sensores de electrodo de metal de alta exactitud brindan mediciones de peso precisas. La capacidad máxima de peso es de hasta 180 kg.

☑【Lectura Óptima】 Puede leer fácilmente los datos en la pantalla LCD retroiluminada, y todos los datos se almacenarán en la aplicación para que pueda verlos en cualquier momento. La plataforma de cristal templado de 6 mm es muy resistente, con aspecto negro puro, diseño elegante y hermoso.

☑【Comparte con tu Familia】 La misma cuenta de App puede admitirse a 8 usuarios al mismo tiempo y puede identificar automáticamente a los usuarios. Todos los miembros de la familia pueden obtener un análisis del índice corporal en la misma cuenta.

☑【Compatibilidad Total】 La balanza baño es disponible para dispositivos Android 5.0 y Bluetooth 4.0 (o versión superior). Puede descargar la aplicación gratuita "AIFIT" desde Store o Google Play.

OMRON VIVA - Báscula inteligente y monitor de composición corporal con medición de peso, grasa corporal, grasa visceral, músculo esquelético, metabolismo basal e IMC € 99.99

€ 83.99 in stock 3 new from €83.99

11 used from €65.09

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Mide con precisión tu peso, grasa corporal, grasa visceral, músculo esquelético, metabolismo basal e IMC

VIVA te ayuda a controlar los signos clave de tu salud cardíaca, ya que te da la información que necesitas para hacer cambios que reduzcan tu riesgo de desarrollar una cardiopatía y empezar a llevar una vida más sana

Las básculas inteligentes VIVA te reconocen automáticamente y te muestran tus resultados en la pantalla en cuestión de segundos, a la vez que sincronizan tus datos con la aplicación OMRON connect mediante Bluetooth

Vigila y comparte tu progreso fácilmente con la aplicación "OMRON connect", un ecosistema que incluye los monitores de tensión arterial de OMRON, lo que te permite entender mejor la salud de tu corazón. Compatible con iOS y Android

Mide la grasa visceral: tejido adiposo que se acumula en el abdomen, alrededor de los órganos internos. El exceso de grasa visceral puede cambiar la forma en que funciona tu cuerpo e influye mucho en la salud

Bascula Baño Bascula Grasa Corporal Digital Adecuado para Peso Óseo y Muscular IMC Agua Calorías y Proteínas de ELEHOT (Gris negro) € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Medición de datos corporales importantes - Estas básculas de baño pueden controlar 11 datos corporales como grasa corporal, grasa subcutánea, grasa visceral, peso sin masa grasa, proteínas, calorías, huesos, músculos, agua, peso ideal, IMC

4 sensores de alta precisión - Cuatro sensores integrados de alta precisión pueden medir el peso corporal exacto con errores de medición de solo 0,1 kg

Fácil de usar - La báscula baño almacena información para hasta 10 personas, adecuada para uso familiar e individual.

Gran pantalla LCD - 75x30 mm, fácil de leer en la oscuridad, todos los datos se muestran tres veces.

Hecho de vidrio de seguridad - Las básculas están hechas de vidrio de seguridad endurecido con indicador de sobrecarga y función de encendido y apagado automático, la carga máxima es de 150 kg Nota: retire la película protectora azul antes del primer uso

Sinocare Básculas Digitales, Báscula Baño Digital Bluetooth Inteligente Tiene APP, Báscula de Baño Digital Ultrafina con Pantalla LCD, con Sensores de 50G Alta Precisión (ST/KG/LB)180kg/400lbs € 24.59 in stock 1 new from €24.59

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【La aplicación inteligente se sincroniza con las aplicaciones de fitness】 : La aplicación de configuración simple se sincroniza con Fitbit, Apple Health y ofrece la aplicación Apple Watch. 12 indicadores de salud proporcionan datos precisos sobre peso, grasa, IMC, metabolismo, músculos, agua, masa ósea, grasa visceral, grado de obesidad, proteínas, edad corporal, peso libre de grasa.

【Medición precisa】 : Proporciona detección inteligente de líquido extracelular mediante el uso de impedancia bioeléctrica de doble frecuencia. El rango de pesaje es de 180 kg. Incluso puedes detectar una taza de agua. Ven y cambia tu cuerpo de una taza de agua.

【Realice un seguimiento de su progreso y el de su familia】: la báscula de grasa corporal se conecta a aplicaciones para ayudarlo a establecer metas, guardar datos históricos y realizar un seguimiento de su progreso diario, semanal y mensual. Puede agregar otros miembros de la familia para medir la salud. En la báscula sólo se muestra la unidad de peso internacional "kg". Si necesita controlar la unidad "lb", puede verla directamente a través de la aplicación.

【Lo que obtendrá】: escala de grasa corporal x1, 2 pilas AAA, manual de usuario y nuestra garantía de 15 meses sin preocupaciones. Proporcionamos instrucciones en papel en inglés, si necesita instrucciones en PDF en Español, puede contactarnos a través de Amazon.

【Satisfacción satisfactoria con el servicio al cliente】 : Ofrecemos un servicio postventa 100% satisfactorio. Si no está satisfecho con su producto, podemos organizar el reemplazo o el reembolso completo.

Báscula Grasa Corporal Báscula de Baño- Báscula Inteligente Bluetooth € 27.99 in stock 2 new from €27.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features -[12 Medidas esenciales]Bascula baño con tecnología BIA para medir con precisión su información física incluyendo el Peso corporal, Porcentaje de grasa corporal, Hidratación, IMC(BMI), BMR(KCAL), Grasa visceral, Músculo esquelético, Masa muscular, Masa ósea, Edad corporal, Edad metabólica, Proteínas. Le permite rastrear el impacto de programas de entrenamiento y programas de pérdida de peso para usted

-[App mejorada y ilimitados usuarios] Basculas de baño grasa corporal tiene una plataforma de nube independiente , seguro y sin riesgo de pérdida de datos y fugas. Apoya un número ilimitado de usuarios,descarga gratis desde Apple App/App "Feelfit" en el Google Play, usted y su familia pueden compartir una báscula."Feelfit"APP está sincronizado con APPLE HEALTH,GOOGLE FIT y APP FITBIT

-[Alta precisión y alta calidad] Báscula de Baño con una placa de vidrio templado 6mm de alta calidad y 4 de placas de electrodos, el sensor de alta precisión de medición con incrementos de 0.2 lb/0.1 kg y tienen una capacidad de 330 lbs/150kg. 3 pilas de AAA. Con certificación de FDA, FCC, CE, ROHS

-[TECNOLOGÍA Step-On] Sin botones e interruptores. solo es necesario su paso por la báscula para obtener lecturas oportuna. Incluso sin un teléfono móvil, usted puede medir el peso en cualquier momento. Una vez que el dispositivo está conectado de nuevo, los datos se sincroniza a la aplicación y es fácil de usar

-[Compatibilidad ] Es compatible con dispositivos iOS 7.0/Android 4.3 o posteriores, BT 4.0, báscula inteligente bapuede ayudarle conozcar mejor su cuerpo.Uso no médico, solo para uso deportivo READ Los 30 mejores Axe Dark Temptation capaces: la mejor revisión sobre Axe Dark Temptation

YOUNGDO Báscula de Baño - 30 * 30cm, 23 Medidas Corporales con App, USB Recargable, Balanza Bluetooth Digital, Báscula Inteligente Báscula Grasa Corporal y Muscular,Peso IMC Visceral(ST/LB/KG) € 29.99 in stock 2 new from €29.99

1 used from €23.08

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【 ́ -* 】: la superficie es más grande y más estable que cualquier otra (puede ser de solo 26 * 26 cm) en el mercado y puede apoyar completamente sus pies. Está hecho de vidrio templado indestructible de 6 mm de espesor y resiste fácilmente una presión de 180 kg

【 】: la báscula puede medir 23 datos corporales esenciales (otros pueden ser solo 12): peso, grasa corporal, IMC, peso muscular, BFR, forma corporal, nivel de agua, etc. Puede analizar y también emitir sugerencias y advertencias en este caso. De esta manera, puede evaluar mejor el estado actual de su cuerpo y ajustarlo si es necesario.

【 】: no solo puede ahorrar su dinero para comprar la batería, sino que es más respetuoso con el medio ambiente, protegemos nuestra única Tierra juntos. Una carga de 2 a 4 horas puede durar de 2 a 3 meses.

【 】: sus datos pueden generar automáticamente fórmulas gráficas para que pueda observar los cambios en los indicadores con una tendencia completa (semana, mes, año) de todos sus esfuerzos, establecer una meta de peso y lograr paso a paso. Le ayuda a mejorar su condición física y su plan de dieta o de adelgazamiento.

【́ ́】: Báscula digital con LED clara de tecnología avanzada, incluye 4 sensores de presión de alta precisión y la función de autocalibración avanzada ofrece datos confiables. Transformación de unidades de soporte (en la APLICACIÓN). Para cualquier necesidad de ayuda, ́ : @.., ́

Báscula De Baño Digital RENPHO, Báscula De Peso Corporal De Alta Precisión Con Pantalla Iluminada, Tecnología Step-On, 400 Lb, Blanco € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Siempre exacta: 4 sensores de alta precisión trabajan juntos para darle mediciones confiables hasta una graduación de 0.1 lb (50 g) con una capacidad de peso máxima de 400 lb/180 kg.

Tecnología Step-On: Súbete a la plataforma auto calibrada y las balanzas de baño te darán resultados de pesaje precisos, instantáneos y consistentes en libras o kilogramos.

Fácil de usar: La pantalla LED retro iluminada clara es fácil de leer; encendido/apagado automático, calibración automática, indicación de batería baja y sobrecarga proporcionan una funcionalidad versátil; el diseño elegante es fácil de limpiar.

Diseñada con cuidado: Diseño de esquinas redondeadas que retiene a los miembros del hogar de los bordes afilados; el vidrio templado de 5 mm proporciona una robustez excepcional; el diseño mini y delgado es fácil de guardar y empaquetar para el viaje.

Compacto y Elegante: Esta báscula digital con una apariencia elegante es adecuada para varios estilos de decoración, como el baño, la sala de estar, incluso en el gimnasio o el estudio de yoga, perfecto como regalo o para uso doméstico.

Báscula Grasa Corporal Báscula de Baño Wireless Báscula Baño Digital Analizar Más de 13 Funciones, Monitores de Composición Corporal Máximo 180kg para Andriod y iOS (Negro) € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features [Última aplicación] - La aplicación inteligente "Fitdays" se sincroniza con Apple Health, Google Fit y Fitbit. Descarga gratuita en la aplicación de Apple y Google Play Store. La báscula de grasa corporal cuenta con una plataforma independiente en la nube para mantener tus datos seguros. Crea tu propia cuenta con un número ilimitado de usuarios para familia o amigos y compartir los avances y novedades cómodamente en Twitter, Facebook e Instagram

[13 funciones útiles] - La báscula digital de salud utiliza la tecnología de análisis de impedancia bioeléctrica (BIA) para controlar los 13 datos corporales importantes: peso, IMC, agua, edad metabólica, BMR, grasa corporal, grasa visceral, músculos esqueléticos, masa muscular, masa ósea, masa de proteínas y edad corporal. Ten en cuenta que este método de medición no es adecuado para niños.

[Compatibilidad] - Ideal para smartphones con Bluetooth. Compatible con iOS 7.0 y Android 4.3 o más recientes y Bluetooth 4.0. La aplicación gratuita "Fitdays" es fácil de usar y se puede descargar desde la App Store o Google Play.

Encendido instantáneo y fácil de usar: sin botones ni interruptores. Solo tienes que pisar la báscula para obtener lecturas instantáneas. Incluso sin smartphone, puedes pesar en cualquier momento. Una vez que el dispositivo esté conectado, los datos se sincronizarán con la aplicación.

Alta precisión y calidad: con una placa de cristal templado de 6 mm de grosor y 4 sensores de medición, el sensor de alta precisión mide 0,2 lb / 0,1 kg y tiene una capacidad de 180 kg. Incluye 2 pilas AAA. Garantía de 2 años con FDA/CE/FCC. Un reembolso de 60 días a toda altura, una garantía de calidad de 24 meses.

Uten Báscula de Baño Inteligente Recargable Báscula de Grasa Corporal con Analizador de Cuerpo Para Medición del Peso Corporal, Grasa Corporal, IMC, etc, 28st / 180kg / 400lb, Gris Negro € 18.99 in stock 1 new from €18.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features * MEDICIÓN DE GRASA DE BMI ALTAMENTE PRECISA: Con la tecnología BIA avanzada, nuestras básculas de baño digitales ahora capturan su salud rápidamente todos los días. Para obtener una medición satisfactoria, los cuatro sensores de alta precisión están diseñados para ser más precisos y confiables (medición de peso máximo 180 kg / 400 lb / 28st).

* BÁSCULA DE GRASA CORPORAL RECARGABLE: Esta báscula de baño inteligente tiene una batería recargable incorporada de 3.7V. Equipado con un cable de carga USB, es muy seguro y conveniente. Puede usarlo durante 2 meses después de cargarlo durante 2 horas.

MEDICIÓN DE 8 COMPONENTES DEL CUERPO: La báscula de baño le proporcionan mediciones corporales precisas utilizando la tecnología BIA. Incluyendo el peso corporal, la grasa corporal, la masa muscular, el agua corporal, la masa ósea, las calorías, el metabolismo basal, el metabolismo activo y el IMC. Y le ayuda a establecer su peso objetivo y realizar un seguimiento de su progreso en la pérdida de peso o el crecimiento muscular todos los días.

TECNOLOGÍA DE STEP-ON&PANTALLA LCD DE 6 COLORES: Tan pronto como pise la escala de grasa corporal de Bluetooth, podrá leer instantáneamente sus datos corporales con precisión. El diseño compacto utiliza una pantalla LED de 6 colores. Los diferentes colores representan diferentes% de grasa corporal, naranja significa demasiado pesado, amarillo significa claro, verde significa normal.

Servicio Confiable: ofrecemos servicio postventa de 12 meses. Si no está satisfecho con el producto, puede devolverlo dentro de los 30 días, le reembolsaremos el precio de compra. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos, le proporcionaremos una buena solución dentro de las 24 horas.(con certificación CE / FCC / ROHS ).

Deik Bascula Baño, Báscula Baño Digital con Pantalla LCD Retroiluminada, Alta Precisión, Gran Plataforma, 180 Kilogramm, Incluida Herramienta de Medida y 2 Baterías AAA, Transparente (blanco) € 15.98 in stock 4 new from €15.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alta precisión 4 sensores con la última tecnología ofrecen mediciones de peso precisas de 5 kg a 180 kg en incrementos de 0.1Kg.

Durable y de seguridad Construido con una plataforma de vidrio templado transparente de 8 mm, gruesa y duradera, y esquinas redondeadas de aspecto elegante.Gran plataforma(300 x 300 x 21 mm) y gran pantalla LCD(73 x 38 mm)

MultifunciónAuto cero, auto encendido/apagado, batería baja e indicación de sobrecarga. (La báscula viene con una cinta métrica y 2 pilas AAA).

100% GARANTÍ Aprobado por CE / ROHS / FCC; 2 años de garantía y soporte de por vida por Deik.

Seguro y Duradero: la plataforma grande de 30 "x 30"cm construida con vidrio templado es gruesa y duradera, la báscula tiene un diseño delgado, simple y antideslizante

¿Qué incluye el MRP?

Cada producto viene con un MRP determinado , pero ¿está dentro del presupuesto que tiene cada uno de nosotros?

Ciertamente no.

Las opciones de Bascula Baño Xiaomi disponibles en el mercado son infinitas. Se pueden obtener fácilmente rangos de precios de Bascula Baño Xiaomi en el mercado. Puede obtener fácilmente Bascula Baño Xiaomi por debajo de $ 100 a $ 5000 aquí. Por lo tanto, es muy importante que un comprador establezca un presupuesto antes de entrar en la guerra de las compras. Establecer límites presupuestarios ayuda a una persona a obtener los mejores productos con la máxima asequibilidad.

El mercado está lleno de una variedad de opciones de Bascula Baño Xiaomi que van desde un rango de precios más bajo a uno más alto. Es mejor elegir el que se ajuste bien a su presupuesto. Y si el presupuesto limitado no le molesta, simplemente lo referimos al producto completamente actualizado y presentado.

¿Qué le gustaría para su compra final?

Por lo general, todos han hecho una lista de configuraciones que les gustaría tener para su futuro producto. Pero hay ciertas cosas que a menudo olvidamos al realizar la compra final. Para evitar este tipo de incidentes, haga una lista adecuada de configuraciones e intente hacerlas coincidir con su producto elegido. Asegúrese de recibir la compra final que sea el máximo de su lista de preferencias. No olvide consultar el precio final.

Intente comprar solo de una marca confiable.

Preferiría que solo usara la marca Bascula Baño Xiaomi confiable en la compra final. A medida que la competencia en el mercado aumenta regularmente, el número de marcas también ha aumentado en mayor medida y esto ahora está creando un gran lío. La elección de una marca respetable y de confianza siempre ofrecerá a los futuros consumidores un cierto nivel de comodidad.

Una marca conocida no solo ofrece un producto de calidad, sino que también brinda un mejor servicio al cliente. No olvide comprobar siempre el servicio al cliente Bascula Baño Xiaomi y los centros de servicio cercanos antes de hacer el trato final.

¿Tu producto tiene ofertas Los?

descuentos y las ofertas son algo que atrae la atención de casi todos los usuarios. ¿Pero siempre lo conseguimos? Ciertamente que no y especialmente cuando las rebajas son en temporada alta. La mayoría de marcas y vendedores tienen las mejores ofertas y cupones de descuento para la temporada navideña. Esta es la mejor época del año en la que es fácil obtener su producto preferido al precio más bajo posible.

Ahora que todo está en línea, se ha vuelto más fácil para los usuarios mantenerse al tanto de las mejores ofertas.

¿Qué pasa con la garantía?

Para ser honesto, no existe una palabra como garantía en el mercado. La palabra real que se usa aquí es garantía. No olvide marcar la opción de garantía en su compra final de SM1. No solo lo libera de los dolores de cabeza por reparaciones y mantenimiento, sino que también le brinda un mayor nivel de experiencia de usuario.

Aquí también las marcas funcionan excepcionalmente bien. La mayoría de las marcas ofrecen garantía de calidad a los usuarios. Los productos de marcas reconocidas no solo se dañan fácilmente, sino que también garantizan reparaciones gratuitas.

¿Qué hay de las reseñas? Las

reseñas de la audiencia de confianza tendrán un mayor impacto en la decisión final de SM1. La mejora en la tecnología ha hecho que sea mucho más fácil para los consumidores conocer la reacción del cliente anterior. Las revisiones le ayudarán a conocer los pros y los contras de su producto preferido y los detalles de cada producto.

Fiabilidad del vendedor

La fiabilidad del vendedor marca una gran diferencia. Ahora se ha vuelto bastante difícil distinguir entre el original y la primera y segunda copia del producto. Comprar a un vendedor confiable ofrece un alto nivel de garantía de calidad y también lo ayudará a recibir una mejor atención al cliente las 24 horas del día en el futuro. Es lo mejor que se puede hacer para protegerse del fraude y el fraude en el futuro.

Conclusión

Espero que esta guía para Bascula Baño Xiaomi haya facilitado mucho la compra final de

Bascula Baño Xiaomi ahora. Tenga en cuenta los puntos anteriores antes de completar su futuro producto.