Los 30 mejores Barbie Quiero Ser capaces: la mejor revisión sobre Barbie Quiero Ser

Barbie Quiero Ser Profesión Misteriosa, Muñeca con Accesorios (Mattel GLH64) , color/modelo surtido € 23.99 in stock 4 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Regalo óptimo para niñas y niños de más de 3 años

Las tres muñecas barbie distintas y las diferentes combinaciones de profesiones sorpresa permiten disfrutar de una divertida experiencia al sacarlas de la caja

Elige tu muñeca barbie favorita (o las tres) entre una amplia variedad de tonos de piel, peinados y conjuntos que se añaden a la diversión

Los looks de profesiones de barbie están escondidos en el interior, los cuatro compartimentos de la caja ocultan distintas piezas aumentar la diversión

Qué profesiones encontrarás? hay tres opciones: ingeniera de cohetes y patinadora artística, geóloga y peluquera de mascotas, o pediatra y bailarina

Barbie National Geographic Quiero Ser Bióloga Marina, muñeca con accesorios (Mattel GDM45) € 16.99

€ 15.49 in stock 10 new from €15.49

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La muñeca barbie y national geographic colaboran para fomentar la imaginación, la expresión y los descubrimientos a través de la diversión; estas cuatro muñecas están listas para escribir sus propias historias

La muñeca barbie bióloga marina polar se mantiene calentita con su fantástico conjunto de pantalones negros y un chaquetón rojo con insignias y bolsillos para tener un aspecto realista

Las gafas de sol oscuras y las botas de nieve negras completan este aspecto profesional

El adorable pingüino inspira la imaginación como sujeto de estudio o como simpático amiguito

Fantástico regalo para niñas de entre 3 y 7 años que sienten curiosidad por el mundo, la naturaleza y la ciencia; colecciona todas las muñecas y juguetes de las profesiones de barbie para animar a las niñas a soñar

Barbie Quiero Ser Diseñadora, accesorios de muñeca (Mattel FXG39) , color/modelo surtido € 18.99 in stock 4 new from €14.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Regalo óptimo para niñas y niños de más de 3 años

El estudio de diseño de moda de barbie incluye una máquina de coser con su mesa

El juguete incluye también tres piezas de tela, una cinta de medir, unas tijeras, un boceto, dos perchas

La pizarra del estudio de moda con ganchos que incluye el juguete permite colgar y guardar elementos más pequeños

Gracias a todos los elementos que incluye, es un juguete de regalo para estimular la imaginación y la creatividad de de los más pequeños con las muñecas barbie, juguete para peques de más de 3 años

Barbie Quiero Ser, descubre la profesión, incluye muñeca y 8 accesorios para dos carreras sorpresa, regalo para niñas y niños 3-9 años (Mattel GLH62) , color/modelo surtido € 24.99

€ 21.86 in stock 9 new from €21.86

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Regalo óptimo para niñas y niños de más de 3 años

Sorprende a tus peques con una muñeca barbie de profesiones sorpresa

Las tres muñecas distintas y las diferentes combinaciones de profesiones sorpresa permiten disfrutar de una divertida experiencia al sacarlas de la caja

Elige tu muñeca barbie favorita (o las tres) entre una amplia variedad de tonos de piel, peinados y conjuntos que se añaden a la diversión

Los looks de profesiones están escondidos en el interior; los cuatro compartimentos de la caja ocultan distintas piezas para divertirse mientras se sacan de la caja READ Los 30 mejores Ksi Meritos Y Accesorios capaces: la mejor revisión sobre Ksi Meritos Y Accesorios

Barbie Quiero Ser pediatra muñeca rubia con dos bebes y accesorios (Mattel GKH23) € 29.99

€ 26.99 in stock 15 new from €26.99

3 used from €22.68

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Regalo óptimo para niñas y niños de más de 3 años

Incluye lo necesario para recrear el ambiente de una consulta de pediatría: muñeca barbie pediatra, dos adorables bebés pacientes y utensilios de pediatría

La muñeca barbie pediatra está lista para cuidar de sus pacientes bebés, vestida con su traje de médica y su estetoscopio alrededor del cuello; barbie anota en la gráfica lo sanos que están los bebés

Barbie pediatra incluye una mesa de diagnóstico con una botella de crema , cunitas separadas para los bebes y un montón de accesorios

Con barbie pediatra las niñas y niños de 3 a 9 años darán rienda suelta a su imaginación y crearán un montón de historias

Barbie Quiero Ser pediatra, muñeca morena con bebés y accesorios (Mattel GKH24) € 32.99

€ 26.55 in stock 7 new from €26.55

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Regalo óptimo para niñas y niños de más de 3 años

Barbie pediatra incluye lo necesario para recrear el ambiente de una consulta de pediatría con los adorables bebés pacientes y las piezas de juguete para realizar las examinaciones y los cuidados que necesitan

La muñeca barbie pediatra está lista para cuidar de sus pacientes bebés, vestida con su traje de médica y su estetoscopio alrededor del cuello; barbie anota en la gráfica lo sanos que están los bebés

Este conjunto de juguete incluye una mesa de diagnóstico con una botella de crema y otros accesorios, un móvil de cuna y cunitas separadas para los dos pacientes

Las niñas y los niños de 3 a 9 años, darán rienda suelta a su imaginación con el conjunto de barbie pediatra

Barbie - Muñeca quiero ser - enfermera - muñeca - (Mattel DVF57) € 12.95 in stock 9 new from €12.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Regalo óptimo para niñas y niños de más de 3 años

A las niñas y niños les encantará descubrir el mundo de la enfermería con la muñeca barbie enfermera

Barbie está lista para cuidar de sus pacientes luciendo una bata morada con un precioso estampado de mariposas y unos zapatos a juego

Barbie luce una larga melena rubia y lisa que le queda de maravilla

El estetoscopio plateado que lleva barbie es óptimo para examinar a sus pacientes

Barbie Quiero Ser bailarina, muñeca con accesorios (Mattel FJB19) € 56.04 in stock 2 new from €56.04

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Edad: 5+

Un mundo de posibilidades: combina este juguete con muñecas y accesorios de Barbie y vive mil aventuras divertidas (las muñecas y accesorios se venden por separado)

A las pequeñas atletas les encantará descubrir el mundo de los deportes con Barbie bailarina Movimientos sin límites

Las muñecas Barbie Movimientos sin límites tienen 22 puntos de articulación —en el cuello, la parte superior de los brazos, los codos, las muñecas, el torso, las caderas

Barbie bailarina luce un top deportivo con un número, unos vaqueros a la última moda y unas zapatillas de color turquesa; tiene una preciosa melena rosa larga y lisa

Barbie Quiero Ser pizza chef, muñeca y accesorios de juguete, regalo para niñas y niños 3-9 años (Mattel FHR09) , color/modelo surtido € 39.99

€ 29.99 in stock 35 new from €25.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cocina un montón de diversión con Barbie y su pizzería, que incluye un horno con funciones creativas y todos los ingredientes necesarios para preparar, «cocinar» y servir pizza, ¡como masa de tres colores distintos!

Usa la masa incluida, de color blanco, beige y rojo, para crear pizzas de forma rápida y sencilla: solo hay que colocar la masa beige y roja en la prensa de pizzas para aplanar la corteza y la salsa, mover la pizza por la cinta transportadora moviendo la palanca, llenar el rallador de masa blanca y girar la manivela para verter el «queso» rallado sobre la pizza, ¡y luego volver a mover la palanca para desplazar la pizza hasta el horno!

Cuando ya está «hecha», ¡sácala del horno y córtala con el cortador de pizza!

¡Usa la espátula para servir porciones en los dos platos o en la caja de pizzas para llevar!

Toma los pedidos y cobra en la caja registradora que hay en el mostrador, debajo del menú.

Barbie Quiero Ser Atleta - Muñeca 60 aniversario con accesorios (Mattel GFX26) € 13.21 in stock 10 new from €9.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sueña a lo grande con estas muñecas de las profesiones de Barbie: este juguete para niñas y niños tiene 60 años de experiencia y más de 200 profesiones en su currículum

Barbie, la muñeca futbolista, recorre el campo con un look profesional y accesorios temáticos

El uniforme de fútbol rosa y negro de esta muñeca deportista marca tendencia con las rayas blancas y el número del equipo: el 59

Los calcetines de rayas amarillas y las zapatillas blancas se aseguran de que la​ muñeca atleta Barbie Futbolista esté preparada para entrar al campo

Una clásica pelota de fútbol ayudará a que la imaginación gane el juego con esta muñeca futbolista

Barbie Quiero Ser Veterinaria, muñeca con su granja y accesorios (Mattel FCP78) , color/modelo surtido € 49.40 in stock 3 new from €49.40

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features A Barbie le encantan los animales, así que ha decidido organizar un centro de rescate en el que puedan vivir y recibir cuidados

Incluye ocho animales para cuidar: un zorro, un ciervo, dos ardillas, dos conejitos y dos búhos

El centro de rescate de dos pisos está conectado a un árbol mediante un puente de cuerda que funciona con una cesta para transportar los animales

El árbol presenta un montón de rincones para que los animales más pequeños puedan descansar, como el nido que hay encima de las hojas, los agujeros del tronco y una plataforma entre las ramas

El centro de rescate de la doctora Barbie presenta detalles divertidos como un tejado de paja con el logotipo de Barbie, colores y adornos geniales, y una cama para animales en la parte de abajo

Barbie Quiero Ser Dentista, muñeca morena con niña y accesorios (Mattel FXP17) € 31.99

€ 21.99 in stock 17 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Muñeca barbie dentista morena y conjunto de juego con muñeca pequeña de paciente morena, lavabo, silla y más accesorios temáticos para niñas de 3 a 7 años

Los niños y las niñas se divertirán jugando con la dentista barbie y su conjunto de juego que viene con la muñeca de una niña paciente, una silla, un lavabo y accesorios de dentista

La silla de barbie dentista hará las delicias de los pacientes , mientras que el lavabo de incluye una genial lámpara y una pantalla,los accesorios adicionales, como un cepillo de dientes, unas gafas y un molde de dientes, inspiran en el juego y hacen volar la imaginación de los niños

Barbie se viste para examinar a su paciente con un vestido azul de flores, una bata blanca y unos zapatos

Los conjuntos de barbie profesiones son coleccionables, (se venden por separado y están sujetas a disponibilidad), ​

Barbie Quiero Ser muñeca veterinaria morena con bata médica, y gatito como paciente (Mattel GJL63) € 12.99 in stock 3 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Regalo óptimo para niñas y niños de más de 3 años

La muñeca barbie veterinaria es óptimo para los amantes de los animales

Barbie lleva monísimo vestido profesional con estampado de mascotas, una bata blanca por encima de la rodilla y unos modernos zapatos morados, barbie veterinaria está lista para recibir a sus pacientes

El paciente, un pequeño gatito, está preparado para que lo examinen y barbie veterinaria se va a asegurar de que esté sano

Las niñas y los niños adorarán las infinitas posibilidades de expresarse y de divertirse contando las historias que la muñeca barbie veterinaria les ofrece

Barbie Quiero Ser Astronauta, muñeca 60 aniversario con accesorios (Mattel GFX24) , color/modelo surtido € 12.99 in stock 16 new from €10.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sueña a lo grande con estas muñecas de las profesiones de Barbie: este juguete para niñas y niños tiene 60 años de experiencia y más de 200 profesiones en su currículum

En este juego del espacio, Barbie Astronauta llega a las estrellas con un conjunto profesional y accesorios temáticos

El traje espacial blanco de esta astronauta de juguete está decorado con bolsillos, cables y pantallas en azul y rosa: parece sacado de otro mundo

El casco espacial, los guantes y los zapatos blancos preparan a Barbie Astronauta para despegar durante el juego

Este juguete para niñas y niños es un regalo perfecto para peques a los que les encante el espacio, la ciencia o las estrellas READ Los 30 mejores Varitas Harry Potter capaces: la mejor revisión sobre Varitas Harry Potter

Barbie Quiero Ser, Muñeco Ken Futbolista con accesorios (Mattel FXP02) € 14.85 in stock 21 new from €12.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Regalo óptimo para niñas y niños de más de 3 años

Las niñas y los niños podrán imaginar que quieren ser de mayores con la colección de muñecos yo quiero ser de barbie y ken

En la colección de ken yo quiero ser se pueden encontrar profecsiones un montón de profesiones como bombero, socorrista, camarero y futbolista

Cada muñeco luce un conjunto de trabajo y viene con accesorios para ampliar las opciones de juego, como un casco para el bombero o un vaso para el camarero

La amplia gama de tonos de piel y colores de los ojos le dan más variedad y diversión al juego

Barbie Quiero Ser, entrenadora de futbol, incluye dos muñecas, profesora y alumna (Mattel GJM71) € 17.30 in stock 5 new from €17.30

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Los más pequeños podrán convertirse en entrenadores de fútbol con el conjunto de juego de barbie entrenadora de fútbol, juguete óptimo para niños y niñas de más de 4 años

Incluye un escenario de entrenamiento, una muñeca barbie entrenadora de fútbol vestida con un uniforme azul y una figura de estudiante con un uniforme rosa

El conjunto de barbie también incluye un balón de fútbol, una portería, dos conos, un banquillo, una manzana, una botella de agua y un trofeo

Con el conjunto de juego de barbie entrenadora de fútbol los niños y las niñas explorarán todo un mundo de creatividad y divertidas historias

Las muñecas barbie incluídas no pueden tenerse en pie por sí solas

Barbie Quiero Ser Maestra de Arte, Muñeca Latina con Bebé y Accesorios (Mattel GJM30) € 32.99

€ 21.95 in stock 6 new from €21.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Con el conjunto de juego de Barbie profesora de dibujo, tú puedes ser una profesora de dibujo

Incluye todo lo necesario para una clase de dibujo, con la muñeca Barbie profesora de dibujo, su adorable estudiante (la muñeca niña pequeña), y accesorios de dibujo para aprender y expresarse de forma creativa

La Barbie profesora de dibujo enseña a su adorable alumna cómo pintar en el caballete con una divertida sorpresa de cambio de color: moja el pincel (incluido) en agua y pinta en la superficie en blanco: la pintura aparecerá mágicamente, pinta una y otra vez limpiando la superficie

La muñeca Barbie profesora de dibujo, que lleva unos leggings, una camiseta y una preciosa bata vaquera, está preparada para enseñar a su motivada estudiante, una muñeca niña pequeña con un hermoso vestido y una mochila

Entre los accesorios se incluyen un caballete con superficie para pintar, recipientes de pintura y agua, una paleta, un pincel y un taburete para la niña pequeña

Barbie Quiero Ser Maestra (Mattel GJC23) € 23.56 in stock 12 new from €17.99

1 used from €20.53

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Barbie Maestra está lista para dar clase con un conjunto profesional que incluye diez juguetes escolares, ¡algunos con asas que Barbie puede agarrar!

Una bola del mundo y un portátil que se abre y se cierra ponen en marcha la creatividad de las mentes más jóvenes.

Las niñas pueden ayudar a Barbie a enseñar ciencias con un microscopio, dos probetas, dos matraces y un par de gafas protectoras.

Durante el juego, tendrán un plan de estudios y podrán poner notas con una carpeta y un libro.

Barbie está lista para el aula con un look formado por un top rosa y una falda azul de flores, un collar azul, unos zapatos blancos y unas gafas negras.

Barbie Quiero Ser Entrenadora de Fútbol con niña morena, muñeca con accesorios (Mattel GLM47) € 17.10 in stock 18 new from €15.00

1 used from €12.29

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Conjunto de juego de barbie entrenadora de fútbol con muñeca de entrenadora rubia, estudiante y accesorios: balón de fútbol, carpeta, portería, conos, banquillo y más para niñas a partir de 3 años

El conjunto barbie quiero ser entrenadora de fútbol incluye un escenario de entrenamiento, una muñeca barbie entrenadora de fútbol vestida con un uniforme azul y una adorable figura de estudiante con un uniforme rosa

El conjunto barbie quiero ser entrenadora de fútbol también incluye un balón de fútbol, una portería, dos conos, un banquillo, una manzana, una botella de agua y un trofeo

A los pequeños les encantará dirigir los entrenamientos y jugar partidos con ambas muñecas y los accesorios de fútbol

Las figuras no pueden tenerse en pie por sí solas

Barbie Dreamtopia Muñeco Ken Tritón, regalo para niñas y niños 3-9 años (Mattel FXT23) , color/modelo surtido € 12.99 in stock 21 new from €8.45

4 used from €10.68

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Regalo óptimo para niñas y niños de más de 3 años

A los pequeños de la casa les encantará darse un baño con ken tritón de barbie dreamtopia

Su cola y aleta tienen reflejos azules y morados con un toque de rosa, mientras que las estrellas de colores y el estampado de escamas le dan un toque fantástico al novio de barbie

El muñeco sireno ken tritón tiene la cintura articulada para que los niños puedan jugar a que nada por el mar o se sienta a tomar el sol

Este muñeco especial caracterizado como hombre sirena es un regalo óptimo para cualquier coleccionista de muñecas de cuento de hadas

Barbie - Quiero Ser Superchef, muñeca rubia con cocina y accesorios (Mattel GWY53) € 54.95 in stock 2 new from €54.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Barbie ayudará a las pequeñas aficionadas a la cocina a saborear la diversión con el conjunto de cocina Superchef, que cuenta con luces y sonidos, moldes de comida y 5 colores de masa, y más de 20 accesorios para despertar la imaginación de las niñas

Las distintas zonas de juego incluyen un horno con un molde para tartas, una freidora, una sandwichera y un molde para verduras

Rellena el molde para tartas con masa y presiónalo para ver cómo sube; a continuación, colócalo en el horno y sube la palanca para que suene el timbre; El postre está listo

Llena la freidora con masa amarilla y cierra la tapa para hacer las patatas y que suene un delicioso chisporroteo

Llena la sandwichera con masa y ciérrala; al abrirla, aparecerán las capas del sándwich, que se pueden montar para hacer uno a tu gusto

Barbie y su pastelería, muñeca con cocina y accesorios, regalo para niñas y niños 3-9 años (Mattel GFP59) € 44.99

€ 29.94 in stock 34 new from €29.94

3 used from €29.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features La cocinita de juguete de ​Barbie Pastelera incluye un conjunto de juego de pastelería que permite a los niños “hornear”, decorar y exponer tartas utilizando la masa Barbie y divertidas funciones

Accesorios de cocinitas de juguete: la encimera de repostería tiene un horno con un molde extraíble para 2 tartas, una grande y una pequeña, para crear tartas con una o 2 capas

Disfruta de esta muñeca pastelera, rellena el molde con la masa incluida (3 colores incluidos), dale forma con el accesorio, colócalo en el horno y tira de la palanca para ver cómo “suben” las tartas

Decora una capa colocándola en la bandeja y seleccionando uno de los 3 diseños; desliza la palanca para acercar la bandeja a la plantilla y gírala para marcar la masa en esta pastelería de juguete

Combina capas hasta conseguir la combinación perfecta y termina las tartas con una de las 3 dulces coberturas con este juego para cocinar

Barbie Quiero Ser Dentista muñeca con muñeca bebé y accesorios, regalo para niñas y niños 3-9 años (Mattel FXP16) , color/modelo surtido € 31.99

€ 23.95 in stock 30 new from €16.57

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sueña a lo grande y triunfa con las muñecas y juguetes profesionales de Barbie: ¡las niñas se divertirán jugando con la dentista Barbie y su conjunto de juego que viene con la muñeca de una niña paciente, una silla, un lavabo y accesorios de dentista! ​

La silla de dentista hará las delicias de los pacientes con sus divertidos colores, mientras que el lavabo de «última generación» incluye una genial lámpara y una pantalla. ​

Los accesorios adicionales, como un cepillo de dientes, unas gafas y un molde de dientes, sirven de inspiración para contar historias y hacer juegos de imitación. ​

A la muñeca de la niña paciente, que está preciosa con un vestido de margaritas, ¡le falta un diente! ​

Barbie está lista para examinar a su paciente luciendo un vestido azul de flores, una bata blanca y unos zapatos. ​

Barbie National Geographic Quiero Ser Fotógrafa, muñeca con accesorios (Mattel GDM46) € 16.82 in stock 10 new from €16.80

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Regalo óptimo para niñas y niños de más de 3 años

La muñeca barbie fotógrafa lleva pantalones marrones, botas y un chaleco como una autentica fotoperiodista de national geografic

Barbie national geografic viene acompañada de un pequeño león como mascota

Barbie lleva también una cámara de fotoperiodista y una portada de la revista national geografic

Fantástico regalo para niñas y niños que sienten curiosidad por el mundo, la naturaleza y la ciencia colecciona todas las muñecas barbie national geografic READ Los 30 mejores Lego Creator Expert capaces: la mejor revisión sobre Lego Creator Expert

Barbie Quiero Ser Pizza Chef, accesorios de cocina (Mattel FXG39) € 13.69 in stock 15 new from €13.69

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Conjunto de muebles de exterior de barbie con horno de ladrillos para pizzas, comida y platos

Ene ste conjunto de muebles de exterior de barbie se incluyen todos los ingredientes necesarios para celebrar una fiesta pizzera, como una pizza entera, dos platos con una porción en cada uno y dos bebidas

Además este conjunto de muebles de exterior de barbie contiene un cortador de pizzas, una bandeja , una tabla de pizza y y añade sal y un salero más un pimentero

El diseño del horno de ladrillos de esta colección de muebles de exterior para muñecas de barbiepresenta una encimera, un estante y una nevera con una puerta que se abre

Coleccionando todos los muebles y accesorios de casa de muñecas barbie se amplia más la variedad de juego , cada conjunto de barbie incluye muebles y accesorios temáticos (la muñeca no está incluida), se venden por separado y están sujetos a disponibilidad, los colores y la decoración pueden ser distintos de los mostrados

Barbie Quiero Ser rockera, muñeca con accesorios (Mattel DVF52) € 17.95 in stock 2 new from €17.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Edad: 5+

Un mundo de posibilidades: combina este juguete con muñecas y accesorios de Barbie y vive mil aventuras divertidas (las muñecas y accesorios se venden por separado)

Sueña qué quieres ser de mayor con las muñecas Barbie Profesiones

A las pequeñas cantantes les encantará poner a Barbie Cantante en el foco de atención

Barbie triunfa luciendo un brillante vestido de color azul metalizado y unos zapatos plateados

Barbie Quiero Ser - Muñeca con accesorios y profesiones sorpresa (Mattel GFX86) € 29.95 in stock 2 new from €29.95

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sorprende a las niñas con una muñeca barbie de profesiones sorpresa e imagina las posibilidades

Las tres muñecas distintas y las diferentes combinaciones de profesiones sorpresa permiten disfrutar de una divertida experiencia al sacarlas de la caja

Elige tu muñeca barbie favorita (o las tres) entre una amplia variedad de tonos de piel, peinados y conjuntos que se añaden a la diversión; elige una muñeca con un mensaje inspirador en su camiseta, una muñeca de pelo moreno rizado con el mensaje "sueña a lo grande" en la camiseta, o una muñeca morena con el mensaje inspirador "haz historia" en su camiseta de colores

Los looks de profesiones están escondidos en el interior; los cuatro compartimentos de la caja ocultan distintas piezas para divertirse mientras se sacan de la caja

Qué profesiones encontrarás? las posibilidades son, entre otras, científica, compositora, futbolista, chef, veterinaria y artista

Barbie National Geographic Quiero Ser Conservadora de la naturaleza, muñeca con accesorios (Mattel GDM48) € 16.99

€ 13.12 in stock 22 new from €6.43 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Regalo para niñas y niños de entre 3 y 7 años que sienten curiosidad por el mundo, la naturaleza y la ciencia

Muñeca barbie conservadora de la vida salvaje, morena con mono y libreta, inspirada en national geographic

La muñeca barbie y national geographic colaboran para fomentar la imaginación, la expresión y los descubrimientos a través de la diversión

La muñeca barbie conservadora de la vida salvaje luce pantalones marrones, una blusa marrón clara con insignias y bolsillos, y zapatos verdes

A las jóvenes mentes les encantará ayudar a barbie y a national geographic trabajando como científicas, exploradores y educadores muñecas coleccionables

Barbie Quiero Ser Granjera de Gallinas y Pollitos, Muñeca con Animales y Accesorio (Mattel FXP15) , color/modelo surtido € 31.99

€ 21.20 in stock 39 new from €12.70

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Barbie granjera pelirroja y conjunto de juego con gallinero, tres gallinas, dos pollitos y más; óptimo para niños y niñas de 3 a 7 años

Los pequeños granjeros pueden cuidar de sus animales de granja preferidos con la muñeca barbie granjera y su gallinero

El gallinero de barbie quiero ser granjera tiene «nidos» para las gallinas y los pollitos, así como un estante, hierba para los animales y una rampa

Barbie luce una camiseta rosa con letras, unos vaqueros cortos y unas botas rojas, ​

Las profesiones de barbie barbie son coleccionables, (se venden por separado y están sujetas a disponibilidad),​​

Barbie Fashionista Muñeco Ken con Pantalones A Cuadros (Mattel FXL64) € 17.96 in stock 9 new from €13.29 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Los muñecos Ken Fashionistas causan sensación con sus looks a la última moda y sus estilos sin igual

El muñeco luce una camisa blanca con puntadas negras muy moderna y una pajarita

Los pantalones azules de cuadros son geniales e informales

Los zapatos marrones completan el look de Ken con estilo

​Gracias a la mayor variedad de estilos, coleccionar las muñecas y muñecos Barbie Fashionistas ahora es aún más divertido. Completa la colección (Se venden por separado según disponibilidad)

