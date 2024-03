Inicio » Ropa Los 30 mejores Bandoleras Mujer Universidad capaces: la mejor revisión sobre Bandoleras Mujer Universidad Ropa Los 30 mejores Bandoleras Mujer Universidad capaces: la mejor revisión sobre Bandoleras Mujer Universidad 2 Vistas Guardar Saved Removed 0

Efanliu Bolso Bandolera Mujer Grande Impermeable Nylon Bolsos de Universidad Mujeres Crossbody Mensajero Grandes,Negro € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Amazon.es Features TAMAÑO: 15 (L) x5 (W) x 12 (H) ince / 38x12x31cm. Peso: 0.9lb / 410g. Correa de hombro ajustable (59 "/ 150 cm). Adecuado para personas de diferentes alturas

MATEIN MaletíN PortáTil Mujer 15.6 Pulgadas, Grande Bolso Ordenador Portatil Crossbody Bolso con Bandolera Antirrobo Fundas Ordenador para Trabaja Negocios Universidad Colegio Viaje, Rosa € 31.97

€ 29.99 in stock 2 new from €29.99

Amazon.es Features Gran Capacidad: 15,5*12*5 pulgadas (39,37*30,48*12,7 cm); peso: 2.05 libras(0.92kg) Tres compartimentos para satisfacer todas tus necesidades. El compartimiento tecnológico grande puede acomodar computadoras de 15,6 pulgadas, 14 pulgadas, 15 pulgadas y hasta 16 pulgadas. El bolsillo frontal le permite colocar sus necesidades diarias convenientemente. Y un gran compartimento de almacenamiento trasero puede almacenar sus documentos, libros y archivos de manera organizada

Protección Acolchada & Resistente al agua: El exterior de rosa bolso portatil mujer 15.6 pulgadas está hecho de tela de poliéster resistente al agua y cuero de PU resistente a los rasguños para una fácil limpieza y un uso duradero. Con el diseño interior completamente acolchado, rosa maletín portátil grande puede ofrecer una protección óptima para la computadora portátil. La construcción robusta ayuda a proteger su computadora de golpes y golpes mientras camina

Compartimento Organizado: un compartimento tecnológico separado mantiene ordenados su portátil de 15,6", iPad de 12,9" y accesorios tecnológicos como un cargador. El bolsillo frontal de rosa maletín satchel portadocumentos mujer con un bolsillo interior y ranuras para bolígrafos mantiene todos tus accesorios diarios bien organizados. Proporcione suficiente espacio para guardar bolígrafos, cables, tarjetas, llaves y cartera

Cómodo & Conveniente: la correa para el hombro ergonómica acolchada con curva ajustable y extraíble alivia el estrés en el hombro; las asas acolchadas de cuero vegano ofrecen un transporte liviano; la correa del equipaje permite que rosa maletín portátil 15.6 pulgadas para trabajo se deslice sobre el tubo del equipaje, y muchos bolsillos organizadores tienen como objetivo garantizar un viaje de negocios o desplazamientos diarios sin complicaciones

Uso en Múltiples Ocasiones: Rosa fundas ordenador mujer para trabaja es excelente para el trabajo de oficina profesional, los viajes de negocios, las escapadas de fin de semana o la vida escolar. Su aspecto acolchado puede servir como bolso de hombro, bolso de oficina, bolso para portátil, bandolera para portátil o bolso de negocios para mujer. Crossbody bolso ordenador portatil con bandolera es ideal para la mayoría de las empresas, oficinas, profesores, enfermeras, estudiantes, abogados

OIWAS Bandoleras Hombre Maletin Bolso Hombre Bandolera Grande Bolsa Portadocumentos Messenger Bag Mujer Bolsa de Portátil 15,6 Pulgadas € 36.99 in stock 2 new from €36.99

Amazon.es Features Dimensión: 40 cm x 30 cm x 14,5 cm (L * W * T); Peso: 570g; Material: Poliéster (Resistente al agua);

Longitud de la correa para el hombro: 80 cm ~ 135 cm (ajustable), correa con una almohadilla de 1,5 cm de grosor que protege sus hombros;

Gran cantidad de espacio: un total de 10 bolsillos en esta bolsa para separar cosas, compartimento principal grande, compartimento acolchado para laptop de 15,6”, 3 bolsillos con cremallera, 2 bolsillos para botellas y sombrillas, 3 bolsillos pequeños;

Doble tapones para la solapa frontal: largo velcro, se puede pegar fácilmente, 2 hebillas de presión están parcialmente ocultas detrás de la solapa del mensajero para un cierre seguro;

Diseño elegante e informal, un gran regalo de todas las edades, bolso adecuado para la escuela, el trabajo y los viajes;

Bolsos de Mujer, Bolsa Portatil 14 pulgadas, Bolsos Universidad Mujer, Bolsos Bandolera Impermeable Tote Bag para Negocio Diario Escolares Oficina Profesora Verde € 29.99

€ 23.99 in stock 1 new from €23.99

Amazon.es Features Amplio espacio de almacenamiento: Las bolsos de mujer de viaje para mujeres son 52 x 6 x 38 centímetros. Este práctico bolso de mano ofrece suficiente espacio para una computadora portátil de 14 pulgadas, billetera, documentos, paraguas, auriculares, botella de agua, gafas de sol, pañuelos, libros y más. Nuestro bolso de viaje es adecuado para diversas ocasiones y hace que tu vida sea más cómoda.

Material de alta calidad: El tote bag está hecho de nylon impermeable de alta calidad y duradero. Las cremalleras de alta calidad son resistentes y duraderas. El material es agradable al tacto y difícil de dañar o deformar. Fácil de limpiar. El diseño de cremallera asegura la apertura y evita que los objetos se caigan o sean robados.

Varias bolsas: Esta bolsos universidad con 1 compartimento principal con cierre de cremallera, 1 compartimento para computadora portátil y muchas bolsas internas, así como bolsillos exteriores. Debido a su gran capacidad y su diseño elegante, es muy apreciada incluso por muchas mujeres elegantes.

Regalo perfecto: La bolsos bandolera perfecta para mujeres. Esta bolsa es adecuada para compras, citas, desplazamientos diarios, viajes, vacaciones, celebraciones, trabajo y mucho más. También es un regalo ideal para Navidad, el Día de San Valentín, el cumpleaños de una mujer, el Día de la Madre, Acción de Gracias y aniversarios.

Servicio al cliente: Desde el diseño hasta la fabricación, pasando por el envío y el servicio al cliente, cada paso se piensa cuidadosamente. Si tienes preguntas, las resolveremos rápidamente para asegurarnos de que tengas una experiencia de compra agradable.

DON ALGODON Gabriela, Bolsos Bandolera Mujer, Universidad Cas Negro (Black), 22x8x15 Cm € 37.99

€ 30.99 in stock 2 new from €30.99

Amazon.es Features Bolso bandolera de Don Algodon de 22(ancho) x 8(fondo) x 15(alto)cm, fabricado en piel sintética de gran calidad.

Asa bandolera ajustable, logotipada y extraíble. Pensadas para llevar cómodamente el bolso a cualquier parte.

Amplio compartimento principal con tres bolsillos interiores, dos delante y uno detrás con cremallera.

Bolsillo exterior detrás con cremallera de fácil acceso para pequeños detalles.

Interior de poliéster personalizado con los logos de la marca.

Bolso Mujer Bolsos Bandolera para Ordenador Portátil 15.6 Pulgadas Impermeable Bolsos de Mujer Cuero PU Universidad Shopper Bolsa Tote Negro € 39.99 in stock 1 new from €39.99

Amazon.es Features Bolso de mujer duradero - Hecho de cuero de PU suave impermeable de alta calidad y forro de poliéster. La robusta cremallera superior y los bolsillos acolchados profesionales garantizan la seguridad de los portátiles y otros artículos. El diseño de color sólido hace que esta gran bolsa de mujer de negocios sea fácil de combinar con cualquier prenda.

Bolso de ordenador de tamaño perfecto - Dimensiones -43cm x 14cm x 31cm, Las correas ajustables de 25-33cm te ayudan a distribuir tu peso para mayor comodidad. Peso sólo 1.0kg, este bolso es de tamaño universal, por lo que se adapta a todos los portátiles de 15-15,6 pulgadas.

Una bolsa de ordenador bien estructurada - La bolsa del portátil se divide en tres partes. 1 compartimento principal acolchado para portátiles de 15-15,6 pulgadas, 2 grandes bolsillos abiertos para archivos y libros A4, 1 bolsillo grande con cremallera, 1 bolsillo para iPad, 2 bolsillos de ranura y 2 bolsas de pluma, 1 pequeño bolsillo con cremallera para teléfonos celulares, carteras y tarjetas importantes.

Bolsos de mujer ampliamente utilizados - Equipado con tirantes extraíbles y ajustables, Este bolso de cuero elegante y ligero puede ser su bolso portátil, bolso de hombro de la escuela, bolso de trabajo de negocios, bolso de hombro casual, ideal para trabajos, viajes de negocios, reuniones, universidad, compras o uso diario.

Garantía de un año - Ofrecemos una garantía de un año, un reembolso o un reemplazo gratuito. Si hay algún problema de calidad con esta bolsa de mujer, por favor póngase en contacto con nosotros por correo electrónico, Resolveremos su problema dentro de las 24 horas para su satisfacción. READ Los 30 mejores Camisetas De Mujer capaces: la mejor revisión sobre Camisetas De Mujer

DON ALGODON Gala, Mujer Universidad Bolso Bandolera Casual Gran Capacidad Cierre de Cremallera, Negro, 32x11x20 cm € 39.99 in stock 2 new from €39.99

Amazon.es Features Bolso bandolera de Don Algodon de 32(ancho) x 11(fondo) x 20(alto)cm, fabricado en piel sintética de gran calidad.

Asa bandolera ajustable, logotipada y extraíble. Pensadas para llevar cómodamente el bolso a cualquier parte.

Amplio compartimento principal con tres bolsillos interiores, dos delante y uno detrás con cremallera.

Bolsillo exterior detrás con cremallera de fácil acceso para pequeños detalles.

Interior de poliéster personalizado con los logos de la marca.

VASCHY Bolso Grande de Mujer, Bolsos Universidad Mujer Bolso Ordenador Portátil 15.6 Pulgadas Impermeable Bolso Shopper Bolso Bandolera Tote Bolsos Billetera 2pcs Set, Negro € 36.89 in stock 1 new from €36.89

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features ESTILO Y ESPACIOSO: Un elegante y funcional bolso de trabajo para computadora portátil se adapta a una computadora portátil de 15.6 pulgadas. Es una fabulosa bolsa de viaje diario que las damas llevarán con comodidad. Mucho espacio para múltiples ocasiones, como para el trabajo, la escuela, la iglesia, los cafés, las compras, la fiesta y los viajes para guardar libros, archivos, computadoras portátiles, tabletas, portátiles, bancos de energía, cámaras, etc.

RESISTENTE AL AGUA: El bolso de mano de trabajo presenta una forma grande y una silueta clásica con dos asas superiores reforzadas que ofrecen una opción de transporte versátil. Confeccionado con poliéster duradero y repelente al agua, el bolso de viaje grande de Vaschy garantiza que sus pertenencias se sequen en los días de lluvia. .Y un bolsillo frontal abierto para un fácil acceso.

GRAN CAPACIDAD de ALMACENAMIENTO: 15.4x5.7x12.6in/39x14.5x32cm (WxDxH), Bolsa pequeña: 7.7x0.4x5.5in/19.5x1x14cm (WxDxH), Longitud de las correas 26 pulgadas desde la parte superior hasta la parte inferior de la bolsa ( 67cm); caída de 9,5 pulgadas (24 cm). Compartimento para computadora portátil: 13,8x1,2x13 pulgadas/35x3x33 cm, se adapta a computadoras portátiles de hasta 15,6 pulgadas. Capacidad: 18L, Pesos: 0,89 kg.

FÁCIL DE ORGANIZAR: El compartimento principal se asegura con un cierre superior con cremallera e incluye un interior completamente forrado con un bolsillo extra acolchado para computadora portátil de 15,6 pulgadas, dos ranuras para bolígrafos, dos bolsillos de malla y un bolsillo con cremallera para guardar accesorios. Adjunto con una funda para carrito de equipaje en la parte posterior de este bolso tote, es práctico llevarlo para viajes de negocios y viajes.

COMPRE CON CONFIANZA: Reembolso completo por cualquier insatisfacción. Este elegante bolso se puede usar como bolso para computadora portátil, bandolera, bolso de trabajo, bolso de escuela y bolso de viaje. Ideal para trabajo, compradores, viajes de negocios, reuniones, escuelas o uso diario.

JANSBEN Bolsos Bandolera Grandes para Bolsos de Mujer Tote Bag Tela Shopper Hombro universitarias Canvas Gris € 25.79 in stock 1 new from €25.79

1 used from €21.73

Amazon.es Features Hecho de Lona de calidad,muy cómodo y amplio,este mujer bolsos hombro muy elegante y casual,puede adapta cualquier con cualquier tipo de ropa.Nota: Debido a que los bolsos están mejorando, puede comprar un bolso con correas y asas marrones, o puede ser del mismo color que el bolso! !

Tenga correa de hombro desmontable y ajustable,Usted puede ajustar libremente como bolso mensajero, bolso de hombro, bolsa de mano.

Tamaño es30cm * 40cm * 12cm (W*H*D),suficiente espacio para tu iPad, A4 papel, paraguas, botella,carpeta, maquillaje y más.

Este bolso es muy moda y simple, usted puede usar para oficina,viaja,shopping,escuela

Tenemos una garantía gratuita de 12 meses.si tiene alguna pregunta sobre esta compra, póngase en contacto con nosotros.Nota: Por favor, comprenda! ! Dado que la primera generación todavía está en stock, los productos de primera y segunda generación se juntan, por lo que el bolso que compre puede ser de primera o segunda generación.

MISAKO Ollao bolso shopper grande con asa bandolera extraíble y detalles metálicos - Bolsos grande tipo shopper mujer - Espacio, resistente - Universidad, trabajo, diario Ollao Negro 29 X 38 X 14 cm € 31.99 in stock 1 new from €31.99 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Este bolso shopper grande en color negro, realzado con detalles metálicos en los laterales, es la combinación perfecta de practicidad y tendencia para el uso diario Medidas: 29 X 38 X 14 cm Ollao Negro

Ofrece un amplio compartimento principal con bolsillos interiores, ideal para mantener tus pertenencias organizadas, y se cierra con una cremallera para una mayor seguridad

Además, cuenta con espacio adicional en los laterales, brindando más capacidad de almacenamiento

El cierre general del bolso es un botón imantado, que asegura un fácil acceso y seguridad para tus objetos personales

El asa bandolera, tanto regulable como extraíble, ofrece versatilidad en las opciones de transporte, adaptándose a cualquier estilo y necesidad

NUBILY Bolso Mujer Bolsos Bandolera para Ordenador Portátil 15.6 Pulgadas Impermeable Bolsos de Mujer Cuero PU Universidad Shopper Bolsa Tote € 40.99

€ 38.99 in stock 1 new from €38.99

Amazon.es Features Materiales:La bolsa de mujer está hecha de cuero de PU suave impermeable de alta calidad y forro de poliéster y viene con una cremallera de metal resistente a prueba de explosiones. La cremallera superior se abre y se cierra para evitar que su computadora portátil y otras cosas se caigan.

Compartimento separado para laptop:La bolsa tote mide 47x13x32 cm/18.5x5.1x12.6 in. y este bolso para portátil se adapta a la mayoría de los portátiles de 15-15,6 pulgadas.

Gran Capacidad: Este bolsos mujer tiene nueve compartimentos y puede contener muchos artículos. Incluye 3 compartimentos principales grandes, 1 compartimento acolchado para computadora portátil, 1 bolsillo interno con cremallera, 2 bolsas de pared abiertas y 2 bolsas de pluma. Tiene mucho espacio para computadoras portátiles de 15,6 pulgadas, revistas A4, ropa, libros, sombrillas, iPads, teléfonos móviles, carteras, cosméticos y otros artículos esenciales.

Versátil: Este bolso de cuero elegante y ligero puede ser su bolso portátil, un bolso de hombro, bolso de mano, bolso de trabajo, bolso bandolera universidad y bolsos para universitarias mujer. Usted es libre de ajustar la longitud de la correa del hombro. Es ideal para trabajos, viajes de negocios, reuniones, escuela, compras o uso diario.

Garantía de un año: Valoramos la calidad del producto y la satisfacción del cliente. Si no está satisfecho con esta bolsa de mujer, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Responderemos dentro de las 24 horas y resolveremos su problema de la mejor manera posible.

Bolso Grande Mujer Bolso De Universidad Mujer Grande Para Ordenador Portátil Bolsos Bandolera Tote Bolso Shopper Mujer Grande Bolso Grande Mujer Trabajo Grandes Mujer Cuero Pu Tote Bag, 2set (Negro) € 12.69 in stock 2 new from €12.69

Amazon.es Features Material PU: El bolso de hombro de las señoras se hace del material de la PU de la alta calidad, impermeable, fácil limpiar, durable, no fácil rasguñar, sensación cómoda de la mano

Paquete Incluido: Usted recibirá 1 bolso de mano y 1 cartera. El tamaño del bolso es 44cm*31cm*10cm (sin correa) y la cartera es 13cm*21cm

Moda Sencilla: Bolso de las señoras con la baratija de la borla, aspecto simple, más puede demostrar su temperamento elegante

Alta Capacidad: Este elegante bolso de mujer con gran capacidad puede contener portátil de 14 pulgadas, papel A4, libros, cosméticos, paraguas, teléfonos móviles, carteras, etc. La correa de hombro de cuero es cómoda, bolso de hombro ideal para la escuela, los viajes, el trabajo y la vida diaria

Servicio Calidad: Proporcionamos 24 horas de servicio en línea, si usted tiene alguna pregunta durante el proceso de compra, puede ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento, nos comprometemos a ofrecerle un servicio al cliente 100% de calidad, ¡le deseamos felices compras!

NUBILY Bolso Mujer Grande Bolso Universidad Mujer Impermeable Cuero Bolsos Bandolera para Ordenador Portátil Bolso Trabajo Bolso Shopper Tote,Negro € 38.99 in stock 1 new from €38.99

Amazon.es Features Bolso de mujer duradero - Esta bolso mujer está hecha de cuero de PU y forro de poliéster duradero, impermeable y resistente a los arañazos. La cremallera de metal liso en la parte superior hace que sea fácil de abrir. El mango resistente y los accesorios de metal hacen que la bolso mujer sea más duradera.Y tiene un elegante adorno de bufanda de seda desmontable unido en la parte delantera de este maletín mujer negro. Los pies de metal pueden proteger la bolsos ordenador portátil de daños

Bolso de ordenador de tamaño perfecto - Tamaño - 40,6 cm x 12,7 cm x 33 cm (L * W * H), la longitud de la correa de hombro desmontable: 64 -119,8 cm. Esta bolsa para portátil para mujeres tiene un cómodo asa de cuero, una correa de hombro ajustable y desmontable, y un cierre de cremallera superior seguro. Con una bolsa de mano para computadora portátil organizada tan grande, puede satisfacer todas sus necesidades diarias.

Bolso universidad de gran capacidad - La bolso universidad se divide en 2 partes. Un bolsillo acolchado principal de 15.6 pulgadas está diseñado como una bolsos ordenador con una almohadilla de espuma gruesa. Un bolsillo abierto grande es adecuado para almacenar documentos A4, libros, gadgets, iPad, etc., un diseño de bolsillo con cremallera para cosas personales, dos bolsillos deslizantes y dos bolsillos para bolígrafos, y 2 bolsillos de malla para almacenar botellas de agua o paraguas.

Bolsos de mujer ampliamente utilizados - Equipado con tirantes extraíbles y ajustables, Este bolso de cuero elegante y ligero puede ser su bolso portátil, bolso de hombro de la escuela, bolso de trabajo de negocios, bolso de mano casual, bolso para maestros.El diseño de patrón retro único en la parte frontal de la bolsa de la computadora portátil hace que sea fácil combinar varias prendas, adecuadas para ropa casual, ropa formal, tacones altos o zapatos planos.

Elección de regalo perfecta - La parte delantera de la bolso mujer bandolera adopta un diseño único de apariencia de patrón retro en relieve, con accesorios de metal dorado, lo que hace que esta bolsa shopper para mujeres sea más distintiva y llamativa en comparación con bolsas similares. Es una buena opción para madres, novias, esposa, hermanas, usted mismo en el Día de la Madre, Día de San Valentín, Navidad, cumpleaños, aniversarios u otros días festivos.

flintronic Bolsos de Mujer, Cuero PU Bolsa Tote Grande, Bolso Bandolera Mujer Bolso, Gran Capacidad Bandolera Casual con Cremallera, para Compras, Viajes de Trabajo - Negro € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Amazon.es Features 【Diseño simple】El estilo simple y moderno hace que este bolso sea muy popular. El mango adopta un diseño en forma de U y tiene una gran capacidad de carga. Puedes colgarle un llavero o lindos accesorios para crear fácilmente tu estilo favorito.

【Material de alta calidad】El bolso de mano para mujer está hecho de piel sintética, que es suave al tacto y resistente al agua. Forro de poliéster. El mango es muy duradero y de construcción sólida. El cuero suave te hace sentir cómodo al llevarlo en la mano o al hombro sin causar demasiada fricción en los hombros o las manos.

【Gran capacidad】Un bolso de mano para mujer tiene un compartimento principal y un bolsillo interior con cremallera. Lo suficientemente espacioso como para almacenar fácilmente revistas A4, libros, iPad, billetera, paraguas, botella de agua, teléfono móvil, pañuelos, cosméticos y otras necesidades diarias.

【Tamaño del bolso】 El tamaño de nuestro bolso es 32 * 27 * 7 cm, tiene asas dobles de cuero PU, mide 27 cm de largo y pesa 370 g. Con su peso ligero y su gran capacidad, puede contener lo esencial diario, incluidos libros y tabletas de tamaño A4.

【Uso amplio】 Se puede usar como bolso o bolso de hombro. Adecuado para actividades diarias como compras, escuela, viajes, negocios, citas, oficina, etc. Definitivamente la mejor opción para mujeres como regalo de cumpleaños, Navidad y aniversario.

BAICLES Shopper Bolso de Hombro Bolso Grande para Damas Bolso de Hombro Bolso de Mujer Bolso Bandolera para Compras Oficina de Ocio (Negro) € 29.99 in stock 1 new from €29.99

Amazon.es Features ✔Material: Oxford; Forro: Poliéster.

✔Interior: Bolsillo interior con cremallera; Tipo de cierre: Cremallera.

✔Características especiales: asa de transporte reforzada; mango cómodo; cremallera lisa; Hebilla ajustable.

✔Características: multicapa y capacidad de alerce; resistente a los arañazos; Repelente al agua.

NUBILY Bolsos de Mujer Bolsos Universidad Grande para Portatil 15.6 Pulgadas Bolso Shopper Bolsa Tote Cuero PU Bolsos Bandolera Impermeable Negro € 38.86 in stock 1 new from €38.86

Amazon.es Features 【DIMENSIÓN PERFECTA】El tamaño de esta bolsos de mujer es de 43 x 14 x 32 cm (16,9 x 5,7 x 12,7 pulgadas). Este bolso shopper de mujer se adapta a la mayoría de portátiles de 15,6 pulgadas (también apto para portátiles de 13 pulgadas, 14 pulgadas, 15 pulgadas). Este bolso portatil tiene una gran capacidad, pero solo pesa 1 kg. Es una excelente opción para el trabajo, la escuela, las compras, los viajes de negocios y los viajes.

【CALIDAD SUPERIOR】Esta bolso universidad para mujer está hecha de cuero de PU superior y hardware duradero que repele el agua y es resistente a los arañazos. El mango resistente y el acolchado profesional garantizan la seguridad de sus artículos. Es perfecto para el uso diario como bolso de negocios, bolso de trabajo y bolso escolar.

【Gran Capacidad】1 bolsillo acolchado para portátil de 15,6 pulgadas y 1 bolsillo para iPad; 2 grandes compartimentos principales para tus libros, documentos y cosméticos; 1 bolsillo grande y 1 pequeño con cremallera para los objetos de valor; 2 pequeños bolsillos abiertos para su teléfono celular y billetera y 2 bolsillos abiertos para bolígrafos. 2 bolsillos de malla en ambos lados del interior para botella de agua y paraguas. El diseño superior mantiene tus artículos organizados.

【BOLSOS MULTIFUNCIONALES】Con una correa para el hombro desmontable y ajustable, esta bolso shopper no es solo una bolsa para computadora portátil para mujer o un bolso de mano, también es una bolsa de hombro o una bolsa de mensajero. Puede usar este bolso de muchas maneras para cumplir con su uso diario. Además, las asas de esta bolsa de trabajo son suaves y la mano de obra es exquisita.

【REGALO PERFECTO】Esta bolso portatil mujer se ve elegante y se puede combinar con diferentes atuendos para cualquier ocasión. Los bolsos de cuero para mujer son un gran regalo para tu madre, novia, esposa y para ti. Si tiene alguna pregunta sobre este bolso, no dude en consultarnos. Estamos comprometidos a brindar a los consumidores la mejor experiencia de compra. READ Los 30 mejores Sudadera Cremallera Hombre capaces: la mejor revisión sobre Sudadera Cremallera Hombre

Loxato Tote Bag Aesthetic - Bolso Bandolera Mujer con cremallera - Bolso Mujer Grande 37x42cm - Tote Bag Tela Oxford Impermeable - Bolsos para Universitarias - Bolso Grande Mujer € 20.99 in stock 1 new from €20.99

Amazon.es Features Diseñado con estilo y practicidad en mente, los bolsos Loxato OXFORD están hechos de tejido OXFORD fácil de limpiar, duradero y resistente. Con su construcción duradera, estas bolsas son perfectas para cualquier ocasión, proporcionando un amplio espacio para sus pertenencias y un diseño elegante para elevar su estilo diario.

DISEÑO ROBUSTO - Tela Oxford, ligero y con diseños artísticos minimalistas. De construcción duradera, con asas robustas para mayor comodidad y soporte. La tela de Oxford de primera calidad hace esta bolsa sólida, durable y confiable para mantener cierto peso. Un bolsillo interno con cremallera mantiene tu teléfono móvil, llaves y otros artículos personales seguros. Diseñado para la máxima comodidad y resistencia con costuras reforzadas y dos capas de tejido Oxford duradero

BOLSA MULTIUSOS - Esta bolsa es perfecta para el uso diario, trabajo, universidad, festivales, viajes y fin de semana, eventos especiales con amigos y familiares, ¡y lo que tú quieras! Resistente y espaciosa para llevar un portátil, tablet, carpetas A4, botella de agua, y mucho más. Puede utilizarse como maletín adicional para el portátil o los documentos. Tamaño 37cmx 42cm

REGALOS ÚNICOS | Con los diseños únicos de moda y los patrones cuidadosamente seleccionados de nuestros Oxford Tote Bags, regala estilo y versatilidad a quien más quieras, incluso a ti misma. Un regalo único perfecto para mujeres, amigas, profesoras, estudiantes, hijas, novias, San Valentín, Día de la Madre, cumpleaños, Navidad y cualquier otra ocasión especial

100% HECHO EN EUROPA - Diseñado y fabricado en Europa. Garantía de calidad: Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros si no está satisfecho con nuestro producto. La tela de Oxford es resistente al agua, en caso de lluvia ligera mantiene sus pertenencias secas y protegidas. Puede usarse en lavadora (máx. 30ºC) y para una mayor duración, se recomienda lavar a mano

GOLF QUALITY MaletíN PortáTil Mujer 15 Pulgadas, Grande Bolso Ordenador Portatil,Portadocumentos Mujer, Bolso con Bandolera Antirrobo Fundas Ordenador para Trabaja Negocios Universidad Colegio Viaje € 37.99 in stock 1 new from €37.99

Amazon.es Features 【Tamaño adecuado】GOLF QUALITY bolso para portátil de 15 pulgadas mide 37cm*29cm*12,5cm; peso: 0,52kg. El bolso de trabajo para damas cuenta con cómodas asas y una correa de hombro ajustable y desmontable con un cierre de cremallera seguro. Este bolso de gran capacidad puede satisfacer todas sus necesidades diarias.

【Diseño de gran capacidad】 Bolsa para portátil múltiples bolsillos mantener sus cosas organizadas. La estructura del tote incluye un compartimento para portátil de 15" para proteger completamente su portátil de golpes y arañazos accidentales, 2 bolsillos grandes para documentos y libros, 1 bolsillo grande con cremallera para artículos personales, 1 bolsillo frontal y 2 bolsillos laterales y un pequeño bolsillo trasero con cremallera para su identificación, billetera y más.

【Quality Material】El bolso de negocios duradero y elegante para mujeres está hecho de nylon de alta calidad con ventajas impermeables y resistentes a los arañazos, suave y duradero, fácil de limpiar. El diseño plegado de color bloqueado le da un aspecto clásico, chic y elegante. Laptop bag colores modernos y fáciles de combinar de la funda para portátil aportan modernidad y frescura instantáneas a cualquier atuendo.

【Multipropósito, adecuado para todas las ocasiones】Bolso grande mujer universidad viene con asas y correas de hombro que son ajustables y desmontables, lo que lo convierte en un maletín para computadora portátil multipropósito. Se puede usar como bolso de mano, bolso de computadora, maletin portatil mujer, bolso de trabajo de negocios, bolso de profesor en cualquier momento, perfecto para el trabajo, la oficina, las compras, el viaje de negocios, los viajes y el uso al aire libre.

【Perfect Gift Choice】Maletin portatil 15 pulgadas es un regalo ideal para madre, esposa, usted mismo o cualquier día de fiesta. Esencial diario con estilo, esquema de color simple y líneas limpias lo hacen adecuado para una variedad de trajes diferentes para cualquier ocasión. Este elegante y clásico maletin profesora es perfecto para cualquier reunión profesional o entorno de oficina. Es perfecto para profesoras, abogadas y todas las mujeres de oficina.

LIVACASA Bolsos de Mujer, 19.3 Inch Grande Resistente Al Agua Bolso Bandolera Casual Bolso Portatil Mujer con Cremallera y Bolsillos,Bolso de Lona Para Universitarias y Shopper € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Amazon.es Features Grande Bolso Mujer: El tamaño de Bolsos totes para mujer con bolsillos es de 49*35*30 cm, que puede acomodar fácilmente las revistas A4, la computadora portátil, el banco de energía, los paraguas, la taza de agua, etc., adecuado para compras diarias, viajes y uso en la escuela , Con un peso de solo 350 gramos, puede tomar mucho sin preocuparse de que la correa sea desgarrada.

Babús impermeable de alta calidad: nuestro Bolso Mujer está hecho de tela repelente al agua de nylon de alta densidad de alta calidad, que es resistente a los arañazos y resistente a las manchas, protege sus cosas de mojarse cuando llueve y apoya el lavado en el lavado en el lavado máquina.

Múltiples bolsillos: Bolso Bandolera Mujer tiene un diseño de múltiples bolsillos, con 5 compartimentos dentro y fuera, que pueden almacenar por separado los teléfonos móviles, las llaves, las tarjetas bancarias, etc.

Multi-usos: Bolso Shopper Mujer con cremallera tiene color fresco, estilo simple y elegante, adecuado para la escena múltiple diaria, adecuada para su uso en la escuela, el trabajo y los viajes.

Garantía postventa: la satisfacción del cliente es nuestro principio de servicio, si tiene alguna pregunta sobre nuestro Bolso de Lona Mujer, no dude en contactarnos, le proporcionaremos la mejor solución dentro de las 24 horas.

LEABAGS Bolso de Cuero para Mujer | Bandolera de Cuero Genuino | Trabajo, Universidad, Escuela y Tiempo Libre | Vintage Cognac | Tamaño M (23 x 15 x 7 cm) € 34.22

€ 28.22 in stock 1 new from €28.22

Amazon.es Features CALIDAD EXCEPCIONAL - El mejor cuero auténtico cuidadosamente seleccionado garantiza una durabilidad alta y una calidad táctil única en nuestras bolsas de cuero. Hechas a mano y con costuras dobles robustas reforzadas. Utilizamos exclusivamente cuero auténtico, somos una marca de Alemania y tenemos los más altos estándares de calidad de materiales. Si tiene alguna pregunta, estamos disponibles en todo momento, incluso por teléfono.

PRÁCTICO - Bolso de mano con amplio compartimento principal para smartphone, billetera y carpeta de tamaño A5. Bolsillo delantero y cierre magnético para mayor seguridad. Correa de hombro ajustable y correa para el hombro para mayor comodidad. Volumen total de 2,4 l y peso de 410 g. Dimensiones tamaño M de 23 x 15 x 7 cm. Lleva todo lo que necesitas contigo de manera cómoda y segura con este práctico bolso de mano!

DISEÑO CLÁSICO - El bolso de cuero de la serie Frederica es atemporal y elegante al mismo tiempo, ideal para el trabajo y el tiempo libre como bolso de trabajo, bolso para portátil, bolso escolar, bolso para profesores, bolso para la universidad, maletín, bolso de mano, equipaje de mano o bolso bandolera.

EXPERTISE - Somos expertos absolutos en bolsos y accesorios de cuero desde hace más de una década y ofrecemos una amplia gama de diseños modernos y vintage para damas, mujeres y niñas en una variedad única de colores y modelos.

2 AÑOS DE GARANTÍA - Para que este bolso de cuero para mujer sea un compañero fiel durante mucho tiempo, confiamos en controles de calidad estrictos y ofrecemos una garantía de 2 años en todos los bolsos bandolera, bolsos de mano, shoppers y shoppers de la marca Leabags.

Kasgo Bolso Bandolera Mujer, Bolso Universidad Mujer Grande Bolso Ordenador Portátil 15.6 Pulgadas Impermeable Bolso Trabajo Mujer Bolsa Tote Bag Bolsa Mensajero para Colegio Viaje, Negro y Marrón € 43.89 in stock 1 new from €43.89

Amazon.es Features [Elegante & Práctico] La Kasgo bolsa tote está hecha de poliéster resistente al agua y cuero PU, lo que garantiza que sus pertenencias se mantengan seguras y secas. El mango de cuero PU duradero, los bordes y las esquinas reforzadas agregan elegancia y garantizan un rendimiento duradero. Los 4 espárragos protectores del pie evitan rasguños o rasguños al colocar la bolsa en cualquier lugar.

[Diseño Especial] La bolsa mujeres con una correa para el hombro de cuero, lo que le permite transformar sin esfuerzo esta bolsa para computadora portátil de mujeres en una bolsita de mano elegante, una bolsa de cuerpo cruzado o un bolso de hombro, lo que lo hace perfecto para la universidad y los viajes. El hombro integrado proporciona un comodidad excepcional, aliviando la fatiga de sus viajes diarios.

[Gran Capacidad] Las dimensiones de la bolsa del maestro son 40*32*12.5cm/15.7*12.6*4.9 pulgadas. La correa de hombro ajustable tiene 100-109 cm/39-43 pulgadas de largo. Corres de hombro cae: 14.5cm/5.7 pulgadas. Capacidad: 16L; Peso: 0.94 kg/2.07 lb. Adecuado para la mayoría de las computadoras portátiles Incn-15.6 pulgadas.

[Bien Organizado] Esta bolsa de computadora de moda está equipada con 6 bolsillos, incluido un compartimento acolchado para computadoras portátiles o tabletas de hasta 15.6 pulgadas. Los lados interiores cuentan con dos bandas elásticas para botella de agua o paraguas. Además, hay un bolsillo interno grande, 2 bolsillos deslizantes, 2 ranuras para la pluma y un bolsillo antirrobo en la parte posterior para mayor seguridad.

[Regalo Premium] El diseño elegante y la funcionalidad excepcional lo convierten en un compañero ideal para el trabajo, los viajes, las compras o el uso diario. Ya sea para cumpleaños, bodas o hitos especiales, este maletín de mujeres es una opción práctica y de moda que impresionará a sus seres queridos. Dé el regalo de elegancia y practicidad con nuestra notable bolsa de bolso.

NUBILY Bolsos Universidad Mujer Grande para Ordenador Portátil 15.6 Pulgadas Impermeable Bolso Shopper PU Piel Bolsos de Mujer Bandolera Bolsa Tote Cuero Negro € 41.99 in stock 1 new from €41.99

Amazon.es Features BOLSO DE MUJER DURADERO:Nuestra bolsa de universidad mujer está hecha de cuero de PU suave repelente al agua y forro de poliéster. La resistencia cremallera con asa superior y el bolsillo acolchado profesional garantizan la seguridad de sus pertenencias. La parte inferior del bolso totes está protegida por 5 remaches metálicos contra la abrasión y mantiene la bolsa de cuero para sostenerse por sí misma.

BIEN ORGANIZADO BOLSO SHOPPER:El bolso universidad presenta 4 compartimentos, 1 diseño de bolsillo acolchado principal perfecto para computadoras portátiles, 2 bolsillos grandes abiertos y 1 bolsillo grande con cremallera perfecto para sus documentos A4 y cosas personales, 1 bolsillo con cremallera interior y 4 bolsillos y ranuras dedicados para su billetera, bolígrafos y teléfono inteligente. 1 bolsillo frontal para un acceso rápido que se adapta fácilmente a sus cosas pequeñas.

TAMAÑO PERFECTO BOLSOS BANDOLERA: Las bolsas grande mujer son del tamaño de 16.9 "L x 5.5" W x 12.2 "H. Gran capacidad para la mayoría de las computadoras portátiles, de 15 pulgadas, 14 pulgadas y más pequeñas, incluidos todos los tamaños de tabletas, como Apple MacBook Air, Pro 15.4in, Samsung, Ultrabook, Chromebook, etc, donde se sujeta la correa de velcro para asegurar su computadora en su lugar.

APARIENCIA CON ESTILO: Los colores sólidos simples hacen que esta bolsa grande mujer sea una pieza clásica y discreta que se combinará fácilmente con cualquier armario. Con un asa extraíble doble ajustable y una correa para el hombro (9.8 '' - 12.9 ") lo ayudan a llevarlo más cómodo para más opciones de transporte:De mano / solo hombro / Crossbody.

AMPLIAMENTE UTILIZADO BOLSA SHOPPER:Esta atractiva bolsa totes moda es ideal para uso diario, uso casual y uso profesional, Se puede usar como una bolsa de computadora portátil, una bolsa de hombro escolar, una bolsa de trabajo comercial, puedes llevarlo a cualquier parte. Regalo ideal para el amante, el día de San Valentín, el día de la madre, el Día de Acción de Gracias, Navidad, cumpleaños, aniversario u otro festival

Lois - Portadocumentos Mujer - Maletin ordenador Portatil Mujer. Bolso Portatil Mujer para Trabajo - Bolso Ordenador Portatil Mujer Laptop 15,6 Pulgadas 310539, Azul € 59.99 in stock 1 new from €59.99

Amazon.es Features Bolso para Ordenador Portatil Mujer. Bolsos para Ordenador Mujer - Maletin ordenador Mujer. Diseñado para la mujer moderna: un maletín elegante que combina funcionalidad y estilo, ideal para llevar tu ordenador portátil con seguridad y elegancia.

Bolso Grande Mujer - Bolso Mujer Grande. Versatilidad y comodidad: perfecto para universitarias y profesionales, este bolso se adapta a todas tus necesidades, desde la universidad hasta reuniones de trabajo.

Bolso Universidad Mujer. Calidad superior: fabricado con materiales resistentes y duraderos, este portadocumentos garantiza la protección de tus dispositivos y documentos importantes.

Maletin Portatil Mujer. Gran capacidad y organización: cuenta con múltiples compartimentos para organizar tus pertenencias, convirtiéndolo en el bolso ideal para el día a día.

Medidas: 40x29x9 cm. Capacidad: 6,44 l. Peso: 0,75 kg. En Lois nuestro objetivo principal es crear clientes felices y sabemos que tú eres uno de ellos. Características Especiales: Maletín para portátil de hasta 15´6 pulgadas. Con banda trasera para ajustar al trolley. Con departamento acolchado interior para portátil. Bolsillo interior con cierre de cremallera. Materiales: Poliéster combinado con lona y detalles con piel sintética. Interior: Forro personalizado y etiqueta interior repr

TEUEN 3 en 1 Bolsos de Mano & Bolso Bandolera Mujer, Casual Bolso Mediano Universidad Impermeable de Nailon, Bolso de Hombro MúLtiples Bolsillo con 2 Correas Desmontables y Llavero Correa € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Amazon.es Features 【2 Correas de Hombro Diferentes】Nuestro bolso cruzado para mujeres viene con dos estilos diferentes de correas de hombro: 1 correa no ajustable: 40 cm/15,74 pulgadas (corta) y 1 correa ajustable: 60-120 cm/23,62-47,24 pulgadas (larga). Este diseño ingenioso admite múltiples formas de llevarlo, como bolso de mano, bolso para el teléfono, bolso de hombro individual y bolso cruzado.

【Material de Nylon Impermeable】El exterior de este bolso está hecho de nylon de alta calidad resistente al agua, mientras que el interior es de poliéster. La superficie es suave y puede resistir el sudor y las gotas de lluvia. Las cremalleras de plástico de alta calidad son suaves y fáciles de abrir, evitando roturas y atascos.

【Diseño Estructurado Inteligente】1 bolsillo principal de gran capacidad (con 1 bolsillo con cremallera + 2 compartimentos + un llavero); 1 bolsillo frontal con cremallera; 1 bolsillo trasero antirrobo. Este bolso de nylon tiene múltiples bolsillos, lo suficientemente espaciosos para llevar su paraguas, botella de agua, llaves, libros, billetera, teléfono y otros elementos esenciales diarios. El llavero incorporado garantiza un acceso rápido a sus llaves, ahorrando tiempo.

【Estilo Versátil】¡Varias opciones de colores para elegir! Ya sea que estés yendo a una cita, asistiendo a una fiesta, comprando, yendo a la escuela o participando en actividades deportivas, viajando o disfrutando de unas vacaciones en la playa, este sencillo bolso de hombro es adecuado para cualquier ocasión. También es un excelente regalo para amigos y familiares en ocasiones como Navidad, San Valentín y aniversarios.

【Compras Sin Preocupaciones】Damos alta prioridad a la calidad del producto y la satisfacción del cliente. Si tienes alguna pregunta o no estás satisfecho con nuestros productos, no dudes en contactarnos. ¡Ofrecemos servicio al cliente las 24 horas del día! READ Los 30 mejores Judas Priest Camiseta capaces: la mejor revisión sobre Judas Priest Camiseta

LEABAGS Bolso de Cuero para Mujer | Bandolera de Cuero Genuino | Trabajo, Universidad, Escuela y Tiempo Libre | Tamaño M (24 x 23 x 13 cm) | Nut € 27.95 in stock 2 new from €27.95

Amazon.es Features CALIDAD EXCEPCIONAL - El mejor cuero auténtico cuidadosamente seleccionado garantiza una durabilidad alta y una calidad táctil única en nuestras bolsas de cuero. Hechas a mano y con costuras dobles robustas reforzadas. Utilizamos exclusivamente cuero auténtico, somos una marca de Alemania y tenemos los más altos estándares de calidad de materiales. Si tiene alguna pregunta, estamos disponibles en todo momento, incluso por teléfono.

PRÁCTICO - Bolso de mano con amplio compartimento principal y 2 bolsillos interiores con cremalleras YKK para almacenamiento organizado. Espacio para portátil y tablet de hasta 9" o carpetas DIN A5. Bolsillo exterior con cremallera y cierre magnético. Correa de hombro ajustable y correa para el hombro. Volumen total: 7,1 l. Peso: 460 g. Dimensiones tamaño M: 24 x 23 x 13 cm. Lleva todo lo que necesitas con estilo y comodidad!

DISEÑO CLÁSICO - El bolso de cuero de la serie Athens es atemporal y elegante al mismo tiempo, ideal para el trabajo y el tiempo libre como bolso de trabajo, bolso para portátil, bolso escolar, bolso para profesores, bolso para la universidad, maletín, bolso de mano, equipaje de mano o bolso bandolera.

EXPERTISE - Somos expertos absolutos en bolsos y accesorios de cuero desde hace más de una década y ofrecemos una amplia gama de diseños modernos y vintage para damas, mujeres y niñas en una variedad única de colores y modelos.

2 AÑOS DE GARANTÍA - Para que este bolso de cuero para mujer sea un compañero fiel durante mucho tiempo, confiamos en controles de calidad estrictos y ofrecemos una garantía de 2 años en todos los bolsos bandolera, bolsos de mano, shoppers y shoppers de la marca Leabags.

DIRRONA Moda Lienzo Bolsos Bandolera Casual Bolso de Mujer Grande Viajes Bolso Bandolera Bolsa de Lona Trabajo Compras Bolsos Cruzados Multibolsillos Uso Diario Gris € 34.97 in stock 3 new from €34.97

Amazon.es Features Bolso de lona para mujer: bolsos ligeros de moda. El diseño de múltiples bolsillos de alta capacidad puede satisfacer sus necesidades diarias. Las texturas únicas hacen que esta bolsa funcione de manera potente y elegante. Viene con una correa para el hombro ajustable, puedes usarla para convertirla en una bandolera o en una bandolera de acuerdo con tu estilo de disfraz. Para mayor comodidad, ya sea que elija llevarlo al hombro o en la mano.

Tamaño: 40 x 16 x 32 cm. Peso: 0.65 kg. Longitud del mango: 22 cm. Este bolso: 1 bolsillo principal de gran espacio, 1 bolsillo con cremallera, 2 bolsillos para teléfono móvil, 2 bolsillos delanteros con cremallera. Puede guardar fácilmente su monedero, ipad, libros, sombrilla, gafas de sol, cosméticos, taza de agua, teléfonos o cualquier otro elemento esencial diario. Múltiples compartimentos pueden distinguir eficazmente entre diferentes artículos para facilitar el acceso.

Material premium: hecho de material de lona lavable de primera calidad. Que no se desvanecen incluso si se lavan repetidamente. Lo suficientemente duradero. Proporciona una gran sensación al tacto, una textura clara, ventajas ligeras, antiarañazos y resistentes al desgarro. Con el material interior sedoso, cómodo y duradero. Muy fácil de limpiar.

Bolsos de hombro para damas de moda: útiles para viajes diarios, reuniones, citas, paseos con perros, playa, campamentos, trabajo, compras y en cualquier ocasión. Satisfará las necesidades diarias en diferentes rangos de edad. Perfecto para usar como regalo para esposa, novia, amigos o colega.

Acerca de DIRRONA: DIRRONA es la marca de moda. Nuestro se ha comprometido a producir moda y productos perfectos para todos los clientes. Si tiene alguna pregunta sobre el producto, resolveremos sus dudas lo antes posible.

IGOLUMON Bolso Muje Bolso Universidad Mujer Grande Bolso Shopper Cuero PU Bolsos Impermeable Bolso Tote para Ordenador Portátil 15.6 Pulgadas Negro € 35.99 in stock 1 new from €35.99

Amazon.es Features 【BOLSO MUJER DURADERO】Hecho de cuero PU de alta calidad, duradero e impermeable con un forro de poliéster. El exterior cuenta con un patrón cruzado clásico y elegante que no sólo es elegante, sino también resistente a los arañazos y al desgaste.

【TAMAÑO PERFECTO】La bolso universidad mujer mide 41 x 14 x 32CM (L * W * H); Peso neto: 1,2 KG. Diseñado con asas y correas de hombro ajustables y extraíbles, este bolso de mano puede satisfacer mejor sus diferentes necesidades y adaptarse a sus diferentes formas de llevarlo.

【GRAN CAPACIDAD】La bolsos está dividida en 5 secciones: 1 bolsillo principal acolchado para portátiles de hasta 15,6 pulgadas, 2 compartimentos grandes adecuados para documentos A4, libros, etc., 1 bolsillo grande con cremallera, 1 bolsillo pequeño con cremallera, 2 bolsillos con cremallera y para bolígrafos, así como 2 bolsillos de malla. Están diseñadas para mantener sus pertenencias organizadas, seguras y fáciles de usar.

【DETALLES DESTACABLES】Las cremalleras lisas, las asas resistentes y los herrajes metálicos con costuras reforzadas en todos los puntos de tensión hacen que el bolso sea más duradero. Un bolsillo con cremallera en la parte posterior del bolso mantiene carteras, teléfonos móviles y otros objetos de valor seguro.

【MÚLTIPLES OCASIONES】El bolso se utiliza a diario para ir de compras, viajes, trabajo y escuela, perfecto para ser utilizado como bolso mujer, bolso ordenador portatil, bolso universidad. El bolso de mano de las mujeres también se puede utilizar como una excelente opción y un regalo ideal para su mamá, novia, esposa, usted mismo o para cualquier fiesta.

DIRRONA Moda Grande Bolsos Bandolera Nylon Bolso de Mujer Viajes Casual Nylon Bolso de Mujer Trabajo Compras Bolsos Cruzados Multibolsillos Uso Diario Gris € 31.97 in stock 2 new from €31.97

Amazon.es Features Bolso casual: bolso de mensajero ligero, conveniente y de moda. El diseño de múltiples bolsillos puede satisfacer sus necesidades diarias. Numerosos compartimentos, correa de hombro ajustable y desmontable y asas de transporte dobles que permiten varias opciones de transporte, perfectas para un bolso de mano, bolso de mano, bolso de hombro o bandolera. Manos libres para mayor comodidad.

Tamaño perfecto: 32 x 17 x 28 cm. Peso: 0.46 kg. Longitud del mango: 28 cm. Este bolso tiene 9 bolsillos en total: Exterior: 2 bolsillos laterales, 2 bolsillos delanteros, 1 bolsillo trasero con cremallera; Interior: 1 compartimento principal, 2 bolsillos interiores de parche, 1 bolsillo con cremallera. Puede guardar fácilmente sus anteojos, cosméticos, billetera, teléfonos o cualquier otro elemento esencial diario. Múltiples compartimentos pueden distinguir eficazmente.

Material premium: hecho de material de nailon impermeable de primera calidad. Proporciona una gran sensación al tacto, una textura clara, ventajas ligeras, antirrayas y resistentes al desgarro. El interior está hecho de tejido de poliéster de primera calidad. Muy duradero. Muy fácil de limpiar. Resistente al agua, incluso en el día lluvioso puede proteger sus pertenencias de forma segura.

Ligero y duradero: útil para ir de compras, jugar, citas, paseos con perros, deportes, viajes, playa, trabajo y en cualquier ocasión. Satisfará las necesidades diarias en diferentes rangos de edad. Perfecto para usar como regalo para la familia, esposa, buen amigo.

Acerca de DIRRONA: DIRRONA es la marca de moda. Nuestro se ha comprometido a producir moda y productos perfectos para todos los clientes. Si tiene alguna pregunta sobre el producto, resolveremos sus dudas lo antes posible.

Vegena Bolso grande para mujer, bolso de mano con monedero, bolso de hombro con cremallera, bolsa de tela de lona para el día a día, compras, escuela, trabajo, Negro € 19.99

€ 18.99 in stock 1 new from €18.99

Amazon.es Features Material de alta calidad para mayor durabilidad: nuestro bolso bandolera para mujer está hecho de lona de alta calidad, lo que garantiza una alta durabilidad. Tanto las asas como la correa para el hombro son flexibles y estables. Nuestro bolso de mano para mujer es ligero y práctico y es perfecto para el uso diario.

Amplio espacio de almacenamiento: la bolsa Tote Bag ofrece mucho espacio de almacenamiento con 4 compartimentos exteriores. El bolso de mano para mujer tiene las dimensiones 30 x 14 x 35 cm y está equipado con una cremallera y un botón de presión magnético. El bolso bandolera para mujer ofrece suficiente espacio para archivos A4, iPads, llaves, libros y carteras. Es adecuado tanto para el uso diario como para viajes cortos y estudiantes.

Diseño elegante: este bolso de mano mediano para mujer está hecho de un cómodo material de lona y cuenta con una elegante cremallera plateada. El tacto es suave y cómodo. Además, se incluye un pequeño bolsillo para monedas. Tanto el forro exterior delantero como el trasero ofrecen prácticas opciones de almacenamiento.

Cómoda bolsa para mujer: las correas de la bandolera no son ni demasiado largas ni demasiado cortas, por lo que el bolso se puede llevar cómodamente sobre el hombro. Las correas de hombro y la parte inferior de la bolsa están reforzadas y ofrecen una gran capacidad de carga, por lo que la bolsa no se rompe fácilmente.

Múltiples usos: la bolsa de hombro se puede utilizar como bolsa de mano, bolso de hombro, bolso de la compra o bolsa de playa durante el trabajo, la escuela, el ocio y los viajes. La bolsa de tela también es ideal como regalo para amigos y familiares.

Lacoste L.12.12 Concept, Bolso Bandolera para Mujer, Negro, Talla única € 100.00

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Un bolsillo interior con red, cremallera y enganche

Logotipo de Lacoste en la cremallera

Cocodrilo verde bordado

Dimensiones: 35 x 30 x 14 cm

Exterior de PVC

