Los 30 mejores bálsamo de tigre capaces: la mejor revisión sobre bálsamo de tigre

Tiger Balm - Tigre Rojo Balsamo 19 gr € 9.75 in stock 22 new from €7.31

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ungüento original de uso externo para masajes con efecto calor

Fórmula tradicional que se ha mantenido intacta desde hace más de un siglo

Formulado con Canela, Clavo, Alcanfor, Mentol, Menta y Cajeput

Para uso externo. No aplicar sobre heridas

Extender una pequeña cantidad sobre la zona afectada, dando un suave masaje en sentido rotatorio, hasta notar una sensación de calor

TIGER BALM BLANCO - Bálsamo de Tigre Efecto Frío - Producto para Masaje a Base de Mezclas de Ingredientes Herbales - para Uso Externo - 19g € 9.95

€ 8.12 in stock 24 new from €6.85

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features BÁLSAMO DE TIGRE BLANCO: Durante más de 100 años, Tiger Balm ha sido un producto tradicional que se basa en su exclusiva fórmula china. Hoy, se buscan productos a base de plantas y procesos de elaboración originales, y por eso ha tenido tanto éxito estas mezclas de ingredientes herbales.

PRODUCTO PARA MASAJE EFECTO FRÍO: Empleado durante décadas en China, el Bálsamo de Tigre Blanco es un producto para masaje que aporta un efecto frío útil en múlltiples situaciones.

MEZCLA DE INGREDIENTES TRADICIONALES: Tiger Balm Blanco es un ungüento mezcla de Mentol, Alcanfor y aceites esenciales de Menta, Cajeput y Clavo.

FÁCIL DE USAR: Este producto para masaje es solo para uso externo. Además, es fácil de aplicar, y basta con una pequeña cantidad en la punta de un dedo. No aplicar sobre heridas abiertas, úlceras, llagas, ni sobre mucosas.

Y TAMBIÉN LA VERSIÓN EFECTO CALOR: No te quedes sin descubrir el Tiger Balm Rojo, con efecto calor, también a base de ingredientes tradicionales. READ Los 30 mejores plantillas para pintar paredes capaces: la mejor revisión sobre plantillas para pintar paredes

Tiger Balm Rojo Original 21ml Balsamo de Tigre Crema Ungüento Calentador Muscular Dolor de Cabeza Migrañas Resfriados Congestión Nasal Tos Picaduras, Pomada Gel Balm Edición Canela € 9.45 in stock 1 new from €9.45

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【 ALTA CALIDAD Y ORIGINAL 100% 】 Bálsamo de Tigre natural. Esencia concentrada sin químicos ni alcohol. Nuevo Envase Original de Tiger Balm Edición Canela.

【 FÓRMULA MEJORADA 】 Nuestra fórmula ha sido mejorada y testeada por expertos de cosmética. Recomendado para todo tipo de pieles (no graso). No apto para niños y embarazadas.

【 SALUD Y CUIDADO PERSONAL 】 Funciona como relajante muscular, antiinflamatorio, picaduras, dolores articulares como artritis y contracturas, dolores de cabeza o migraña, etc.

【 TAMAÑO COMPACTO Y PORTÁTIL 】 Ideal para su uso y transporte gracias a su tamaño pequeño y ligero.

【 GARANTÍA DE SATISFACCIÓN 】 La satisfacción de nuestros clientes es lo más importante para nosotros.

Tiger Balm ROJO x2 21ml PACK Original, Balsamo de Tigre Crema Calentador Muscular Dolor de Cabeza Migrañas Resfriados Congestión Nasal Tos Picaduras, Edición Canela € 18.66 in stock 2 new from €18.66 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【 ALTA CALIDAD Y ORIGINAL 100% 】 Bálsamo de Tigre natural. Esencia concentrada sin químicos ni alcohol. Nuevo Envase Original de Tiger Balm Edición Canela.

【 FÓRMULA MEJORADA 】 Nuestra fórmula ha sido mejorada y testeada por expertos de cosmética. Recomendado para todo tipo de pieles (no graso). No apto para niños y embarazadas.

【 TAMAÑO COMPACTO Y PORTÁTIL 】 Ideal para su uso y transporte gracias a su tamaño pequeño y ligero.

【 GARANTÍA DE SATISFACCIÓN 】 La satisfacción de nuestros clientes es lo más importante para nosotros.

2 bálsamo de tigre de 21 g | ungüento de bálsamo de tigre (blanco + rojo) € 14.82 in stock 9 new from €13.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alivio eficaz de dolores musculares y dolor.

Alivio eficaz de la tensión de la cabeza.

Alivio calmante diario de tensión y estrés de cuello y hombros.

Se absorbe rápidamente.

No graso.

Bálsamo del tigre blanco, 3 unidades de 19 g € 19.36

€ 16.17 in stock 5 new from €16.17

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alivio eficaz de dolores musculares y dolor.

Alivio eficaz de la tensión de la cabeza.

Alivio calmante diario de tensión y estrés de cuello y hombros.

Se absorbe rápidamente.

No graso.

Bálsamo De Tigre Rojo 30g + Bálsamo De Tigre Blanco 30g € 28.99 in stock 2 new from €28.98

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number B00QT2LB74 Is Adult Product Size 30 g (Paquete de 2)

Bálsamo del tigre, 2 unidades de 21 g (blanco) € 16.63 in stock 8 new from €16.63

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alivio eficaz de dolores musculares y del dolor.

Alivio eficaz del dolor de cabeza por tensión.

Alivio diario de la tensión y el estrés en cuello y hombros.

De rápida absorción.

No Graso.

Tiger Balm Loción Liquido Aliviador del Dolor, 28 ml € 20.00

€ 15.94 in stock 6 new from €14.10

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Un producto de gran calidad.

Controlado dermatológicamente para garantizar un uso sin problemas.

Una de las pocas marcas autorizadas a vender el bálsamo de tigre.

Es totalmente natural, a base de aceites esenciales.

Bálsamo Tigre Rojo 30gr Original Tailandia alivio del dolor (paquete de 1) € 22.50 in stock 1 new from €22.50

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Balsamo Original Tailandia

Alivia Dolores musculares, articulares, contusiones, etc...

Producto Natural

Extender una pequeña cantidad sobre la zona afectada, dando un suave masaje en sentido rotatorio, hasta notar una sensación de calor

Uso externo, no aplicar en heridas

Juego de 28 parches de bálsamo de tigre para el dolor muscular, remedio chino genuino, ideal para el dolor de cuello, espalda, cuello, hombros, articulaciones y curvatura € 20.90 in stock 1 new from €20.90

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Part Number LUKRA Size 28 Unidad (Paquete de 1)

Tiger Balm Original 10g | Bálsamo de tigre | Bálsamo de tigre blanco | Crema antiinflamatoria | Crema dolores musculares y articulaciones efecto frio | Dolor de cabeza € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El Balsamo de tigre blanco tine propiedades calmantes, efecto frío, antiinflamaoria y analgésica. Crema calentamiento muscular balsamo oriental. Crema dolor muscular.

Tiger Balm actúa donde duele. Alivia el dolor osteomuscular, el picor, la irritación y la inflamación. Pomada contra el dolor muscular y de las articulaciones. Crema crema antiinflamatoria muscular.

100% Vegano: Contiene Aceite esencial de Mentol, Aceite de Melaluca, Aceite de Alcanfor, Aceite de Menta demencitolizada, Aceite de canela de Cyeyán, Aceite de clavo, Parafina y Vaselina natural.

Este balsamo natural es muy popular entre los deportistas de élite y su composición actual ya tiene más de un siglo y medio de antigüedad. Balsamo del tigre frío en segundos.

Con un tamaño de 10 gramos, es fácil de llevar en el bolsillo, bolso o kit de primeros auxilios, asegurando que esté disponible cuando más se necesite.

Tiger Balm Liniment 28ml € 20.00

€ 16.99 in stock 2 new from €16.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Alivio del dolor muscular y articular.

Alivia el dolor.

Producto original de Tiger Balm

Bálsamo de Tigre 3 Parches Para Aliviar el Dolor Tiger Balm Patch € 12.99

€ 11.17 in stock 4 new from €11.17

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features BALSAMO TIGRE PARCHES

Crema de Bálsamo de Aceite de Tigre, Antiinflamatoria Reflex Spray Dolor Muscular, Tiger Balm Mareos con Drogas Leves, Reumatismo, Dolor óseo y Picaduras de Insectos (Rojo) € 9.32 in stock 1 new from €9.32 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Aliviar Las Molestias: Tiger Balm es un ungüento que se utiliza para aliviar el dolor muscular, la hinchazón y la inflamación causados ​​por las picaduras de insectos.

Tratamiento Refrescante: aplique aceite relajante Tiger Balm en las sienes para aliviar y enfriar rápidamente los dolores de cabeza.

Quitar El Dolor: Frotar la zona afectada con Crema Antiinflamatoria Tigre puede producir un efecto suave y cálido, que puede aliviar el reumatismo, dolor de tendones, etc.

Múltiples Efectos: Tiger Balm no solo tiene efectos evidentes sobre los mareos, el dolor abdominal y el dolor de manos, sino que también es muy útil para algunas picaduras de mosquitos y también puede evitar que los mosquitos se acerquen nuevamente.

Fácil De Usar: Cuando te sientas incómodo, solo necesitas aplicar el bálsamo de aceite de tigre de forma tópica en la zona afectada para aliviar los síntomas del malestar en poco tiempo. READ Los 30 mejores Percha De Pared capaces: la mejor revisión sobre Percha De Pared

Bálsamo de Tigre 50g Tiger Balm Soft 50g Crema Alivia Dolores 100% natural € 24.99

€ 21.99 in stock 1 new from €21.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Para el tratamiento de reumatismos, dolores musculares, agujetas, esguinces...

Alivia los dolores de cabeza.

100 % natural.

Tiger Balm, producto original.

Reduce las cicatrices, puntos negros y líneas finas para una piel más suave

Balsamo del Tigre 50 ml con alcanfor y mentol € 9.74 in stock 3 new from €9.74

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features pullach hofmeister Tiger crema 50 ml

Con mentol y alcanfor

Con tradicionales y altbewährter fórmula

Se utiliza desde hace cientos de años para la piel cuidado.

Bálsamo De Tigre Rojo 30g x 3 | Anti Dolor | Músculo Articulación | Tiger Balm € 45.90 in stock 2 new from €45.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Is Adult Product

Yeso de bálsamo de tigre, parche de alivio del dolor de calentamiento de 80 piezas, parches de yeso para aliviar el dolor de espalda, cuello, hombros y piernas € 20.88 in stock 2 new from €20.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features APLICACIÓN: Retirar el film de respaldo y aplicarlo, retirarlo de la piel después de un máximo de 8 horas de uso. Limpia y seca el área afectada. Más de 2 días causarán alergia y otros síntomas, por lo tanto, no exceda las 8 horas, demasiado tiempo no solo no tendrá efecto sino que también afectará todo el curso del tratamiento.

Decolores - Bálsamo de Tigre - 30 ml - Crema Efecto Analgésico para Dolor de Cabeza - Relaja los Músculos - Despeja Vías Respiratorias - Rápida Absorción € 13.95 in stock 1 new from €13.95 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features BÁLSAMO DE TIGRE: El bálsamo de tigre es un ungüento natural de la medicina tradicional asiática con más de 100 años de antigüedad. Está elaborado a base de ingredientes naturales que funcionan como un analgésico natural para aliviar diferentes dolores.

ALIVIO DE DOLORES MUSCULARES: Gracias a su efecto refrescante, el bálsamo de tigre es perfecto para el alivio de dolores musculares, de cabeza o migrañas, así como para mejorar la congestión nasal, ya que consigue despejar la nariz y vías respiratorias.

INGREDIENTES NATURALES: Esta pomada natural está elaborada con almendras dulces ideal para pieles sensibles, con alcanfor y mentol para aliviar dolores, con cera alba con propiedades antiinflamatorias, además de menta y canela para reducir la inflamación.

COMO USAR: Para lograr una mayor eficacia, se recomienda frotar con movimientos circulares sobre el área afectada para que la crema penetre en la piel hasta percibir sensación de calor. Este proceso debe repetirse 2-3 veces al día para aumentar su efecto.

QUIENES SOMOS: Decolores Natur es una empresa de Cosmética Natural y Ecológica comprometida con la ecología y la sostenibilidad, y preocupada por la salud humana. Llevamos más de 10 años ayudando a personas como tú a lucir una piel sana y bonita. Creemos firmemente en los beneficios de los productos naturales, y fieles a esta creencia, investigamos permanentemente para ofrecer productos elaborados con materias primas ecológicas, naturales, saludables, y libres de sustancias tóxicas.

Tiger Balm Original 19g | Bálsamo de tigre | Bálsamo de tigre blanco | Crema antiinflamatoria | Crema dolores musculares y articulaciones efecto frio | Dolor de cabeza € 14.99 in stock 1 new from €14.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features El Balsamo de tigre blanco tine propiedades calmantes, efecto frío, antiinflamaoria y analgésica. Crema enfriamiento muscular balsamo oriental. Crema dolor muscular.

Tiger Balm actúa donde duele. Alivia el dolor osteomuscular, el picor, la irritación y la inflamación. Pomada contra el dolor muscular y de las articulaciones. Crema crema antiinflamatoria muscular.

100% Vegano: Contiene Aceite esencial de Mentol, Aceite de Melaluca, Aceite de Alcanfor, Aceite de Menta demencitolizada, Aceite de canela de Cyeyán, Aceite de clavo, Parafina y Vaselina natural.

Este balsamo natural es muy popular entre los deportistas de élite y su composición actual ya tiene más de un siglo y medio de antigüedad. Balsamo del tigre frío en segundos.

Su tamaño de 19 gramos sigue siendo compacto y portátil, permitiendo que sea fácilmente transportado en el bolsillo, bolso o kit de primeros auxilios.

Tiger Balm Balsamo del Tigre Rojo 20 g € 7.71 in stock 3 new from €7.71 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Sirve para todo tipo de dolor

Diseñado a base de hierbas medicinales

Alivia los dolores musculares

Aporta sensación de calma

Efecto calor

Tiger Essential Balm Crema de ungüento refrescante para dolores de cabeza, picaduras de insectos, mareos € 7.12 in stock 1 new from €7.12

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Eficacia integral: aceite esencial de panacea para dolores de cabeza, golpes de calor, mareos, picaduras de mosquitos, etc. Puede ayudarlo a mejorar su calidad de vida y resolver sus problemas y problemas.

Olor refrescante: la pomada refrescante tiene un aroma refrescante que es muy agradable, un aroma fresco y hace que su sabor sea aún más fresco.

Amplia gama de usos: múltiples funciones, tamaño pequeño, esencial para viajes y hogar (diámetro: 2,5 cm, altura: 0,8 cm) Puede disfrutar de una experiencia tan maravillosa en cualquier momento y en cualquier lugar.

Fácil De Usar: cuando lo use, extiéndalo uniformemente en el área donde lo necesita, y se siente genial de inmediato. Aplicar en las sienes cuando tenga dolor de cabeza.

Ingredientes naturales seleccionados: está hecho de materiales de alta calidad como mentol, aceite de eucalipto, alcanfor, aceite de clavo, etc., que es duradero y aún puede mantener excelentes resultados después de un uso prolongado.

Parche de bálsamo del tigre blanco (Vietnam),calentamiento antidolor, para aliviar dolores de espalda,cuello,hombros,piernas, dolor muscular y lumbar € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ingredientes principales 100 % naturales. Después del uso, sus ingredientes penetran en la piel y se absorben, para favorecer la circulación sanguínea alrededor de la zona dolorosa.

Fácil de usar. Quitar el papel de separación y pegar el parche en la zona dolorosa.

Varicose veins, sciatica, bone and muscle pain, aseptic necrosis of the femoral head

Efficient Pain Relief - White Tiger Balm Patch is composed by traditional Chinese medicinal plants against muscle fatigue, muscle pain, shoulder pain, back, lumbar, rheumatism, arthritis and so on.

5kind Crema de cáñamo extra fuerte 300 ml - Crema de aceite de cañamo y árnica - Crema masaje, espalda, región lumbar, músculos, rodillas, cuello, hombros - Rica en extractos naturales € 23.99 in stock 1 new from €23.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features MASAJEAR MOLESTIAS: Rápida acción para masajear rigidez, esguinces y molestias. Alivia cuello, rodillas, hombros, cadera, músculos y región lumbar. Se puede aplicar junto con un aerosol frío.

FÓRMULA LÍDER: Nuestra crema anestésica natural contiene más de 11 extractos y aceites naturales. Su fórmula de alta concentración funciona en sinergia con aceite de romero, alcanfor y aceite de cáñamo. Una alternativa perfecta a la crema arnica.

MASAJE Y DESCANSO: Este crema con aceite de cañamo es ideal para usar como crema masaje e hidratar la piel. Acuéstate, deja que la crema calme el cuerpo y te permita tener una noche de sueño reparador. Pruebe nuestro remedio de cáñamo.

ACELERA LA RECUPERACIÓN: Usa esta crema de masaje muscular antes y después del ejercicio para mejorar la recuperación muscular incluso después de los entrenamientos más exigentes. Alivia molestias en pies, rodillas, espalda y región lumbar.

COMODIDAD: Usa esta crema de masaje en el trabajo, el gimnasio o la comodidad de tu hogar. La crema de cañamo de 5kind es hidratante, de fácil absorción y secado rápido. Su fórmula no grasa no estropea la ropa. Alivia la ansiedad y los músculos. READ Los 30 mejores Lightning A Usb capaces: la mejor revisión sobre Lightning A Usb

Tiger Balm Artritis Joint Rub 113ml Bálsamo de Tigre Especial Articulaciones € 24.99 in stock 1 new from €24.99

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Proporciona un alivio seguro, rápido y rentable de dolores musculares y dolor articular de artritis.

Contiene ingredientes activos como alcanfor y mentol

No contiene alcohol para secar la piel

No graso

100% natural

Tiger Essential Balm Ungüento refrescante rojo Dolor de cabeza Mareos fríos Bálsamo de aceite refrescante,picaduras de Insectos, mareos (1 pieza) € 6.87 in stock 2 new from €6.87 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features 【Multifuncional】 El aceite refrescante es rico en mentol, aceite de eucalipto, alcanfor y aceite de clavo, que tiene el efecto de refrescar la mente, aliviar el dolor y aliviar la picazón.

【Tamaño pequeño】 Diámetro: 2,5 cm, Alto: 0,8 cm. Bálsamo esencial de tigre, de tamaño pequeño, fácil de llevar al salir

【Olor refrescante】 Olor fresco y refrescante, buenos resultados. También se puede utilizar como ambientador en el baño.

【Fácil de usar】 Es solo para uso externo. Puede aplicar el bálsamo esencial de tigre en las sienes cuando sufra dolor de cabeza.

【Almacenamiento】 Lugar fresco (se derretirá a más de 40 grados)

Bálsamo de Tigre € 8.90 in stock 1 new from €8.90 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Ingredientes naturales y ecologicos. En caja metalica reciclable.

BALSAMO TIGRE ROJO *30GR € 22.00 in stock 1 new from €22.00 Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Cuidado de la piel BALSAMO TIGRE ROJO *30GR de BALSAMO TIGRE

Productos de Cuidado de la piel para Unisex adulto

Los productos de la marca BALSAMO TIGRE están fabricados con ingredientes de la mejor calidad.

bleu & marine Bretania Pferdebalsam Bálsamo de Caballo Bálsamo de Tigre Gel Termorelajante Bálsamo de Alivio Dolor Muscular Espalda, Rodilla, Articulaciones, Musculos 300 ml € 22.99

€ 18.88 in stock 1 new from €18.88

Free shipping Consultar precio en Amazon

Amazon.es Features Bálsamo que activa la circulación sanguínea y refresca la piel cansada y dolorida. Especialmente indicado para después de un esfuerzo físico o muscular.

Recomendado con efecto de calor de alivio y confort en las zonas musculares después del trabajo, entrenamientos deportivos, actividades físicas intensas, largos períodos de conducción automovilística, danza u otras modalidades laborales o recreativas. Indicado siempre que sea necesario el alivio del dolor y / o tensión muscular.

Bálsamo con efecto termico - alivio muscular con valiosos extractos de plantas y aceites; tales como mentol, alcanfor, hojas de menta japonesa, hojas de romero, semillas de castaño de la India y flores de arnica, asociados al ácido láctico.

Aplicar una porción de la pomada hasta 3 veces al día en las zonas afectadas. En particular: los hombros, los brazos, las piernas y la espalda.

Se recomienda para calentar y dar una sensación de alivio y confort, en las zonas musculares y articulares, después del trabajo, a los entrenamientos deportivos, actividades físicas intensas, largos períodos de conducción automovilística, danza u otras modalidades laborales o recreativas; Indicado siempre que sea necesario el alivio del dolor y / o tensión muscular o articular.

