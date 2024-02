Inicio » Varios Los 30 mejores Adaptador Micro Usb A Vga capaces: la mejor revisión sobre Adaptador Micro Usb A Vga Varios Los 30 mejores Adaptador Micro Usb A Vga capaces: la mejor revisión sobre Adaptador Micro Usb A Vga 1 Vistas Guardar Saved Removed 0

¿Acaba de visitar el mercado y está confundido por tantas opciones de Adaptador Micro Usb A Vga?

Está buscando una guía perfecta que pueda ayudarlo a encontrar el mejor

¿ Adaptador Micro Usb A Vga del mercado?

Si es así, prepárate para sumergirte en la maravilla de posibilidades ilimitadas con nosotros.

Aquí le proporcionaremos una guía detallada que hará que su viaje de compras sea aún más genial. Ya no tienes que confundirte, ya que los consejos que te damos aquí harán que tu viaje sea interesante y más fácil.

Una cosa que he experimentado la mayor parte del tiempo es que no se trata solo de la marca. La presencia de tantos modelos con muy poca o ninguna diferencia crea un gran lío. ¡Así que chicos! Lo liberaremos de un estado mental tan confuso y comenzaremos con una guía de compra perfecta para usted.



Cable Matters Adaptador Micro HDMI a VGA (Conversor Micro HDMI a VGA) para 1080p@60Hz en Negro € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Amazon.es Features Portátil Adaptador VGA a Micro HDMI conecta una tableta, teléfono inteligente u otro dispositivo con Micro-HDMI a un monitor o proyector con un puerto VGA; Se requiere un cable VGA (se vende por separado) para conectar el adaptador a un monitor o proyector; Lleve este adaptador ligero en la caja de su tableta para una presentación comercial desde su computador o para ver documentos en un monitor

El ACTIVO Adaptador Micro HDMI to VGA tiene un chip IC incorporado para mejorar la compatibilidad entre equipos con Micro-HDMI y pantallas con VGA; Conecta un cable micro-USB (se vende por separado) al adaptador y un puerto USB de computador o cargador de pared para proporcionar alimentación adicional; La alimentación USB aumenta la señal de las tabletas con puertos Micro HDMI de baja potencia

LEGACY COMPANION para un monitor o proyecto existente con VGA; El audio no es compatible con el cable VGA, debe transmitirse por separado; Este Adaptador VGA Micro HDMI no admite dispositivos como reproductores de DVD o Blu-Ray que requieren HDCP para ver contenido protegido por derechos de autor.

SOPORTE DE VIDEO HD COMPLETO para resoluciones de hasta 1920x1080, incluidas 720p, y 1600x1200 para compatibilidad con la mayoría de las pantallas VGA; Los conectores chapados en oro mejoran el rendimiento de la señal, el alivio moldeado de tensión proporciona durabilidad y la cola del cable de 4 pulgadas reducen las manchas en el puerto Micro-HDMI de su tableta

COMPATIBLE MICRO-HDMI A VGA con tabletas, teléfonos inteligentes y otros dispositivos como Acer Aspire Switch 10, Asus Transformer Book 10.1-inch, Lenovo Yoga 2 Pro Convertible Ultrabook Tablet, Lenovo Yoga 3, Nexus 10, Samsung ATIV Smart PC 500T, Samsung Galaxy S6 Edge, Ultrabook Samsung Series 9, tableta Winbook TW700

BENFEI Hub USB C 4 en 1, Adaptador USB C a HDMI VGA, USB C a USB 3.0, Suministro de energía USB Tipo C, Compatible con iPhone 15 Pro Max, MacBook Pro 2023/2022/2021/2020, Surface Book2, DELL XPS 13/15 € 16.99

Amazon.es Features HUB USB C COMPACTO: el adaptador BENFEI USB Type-C a HDMI+USB+VGA+Power Delivery agrega 1 puerto HDMI, 1 puerto VGA, 1 puerto de carga USB-C, 1 puerto USB-A a su computadora portátil USB-C, todo desde un único puerto USB-C. Guarde este dispositivo liviano en su bolso o bolsillo para hacer una presentación comercial con su computadora portátil y proyector, o amplíe la pantalla de su escritorio a un monitor o televisor;

RENDIMIENTO INCREÍBLE: transfiera y respalde sus archivos a velocidades de hasta 5 Gbps a través de 1 puerto USB 3.0, cargue su computadora con suministro de energía de hasta 60 W, transmita desde su dispositivo USB Type-C o Thunderbolt 3 a la pantalla externa con ranura de entrada HDMI/VGA . Las resoluciones de hasta 3840*2160@30Hz, 1920x1080@60Hz (1080p Full HD) incluyendo 720p, 1600x1200, 1280x1024 para monitores o proyectores de alta definición;

Amplia compatibilidad: compatible con MacBook Pro 2023/2022/2021/2020/2019, iMac 2021/2020/2019, MacBook 2023/2022/2021/2020, iPhone 15/ 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max, Surface Book 2, Surface Go, HP Envy 13, Pixelbook, Galaxy Book, Samsung Galaxy S10/S9/S8 Plus/Note 8/Note 9, Dell XPS 15 XPS 13, XPS 1, Chromebook, Chromebook Pixel, Intel NUC y muchos otros (ver descripción detallada del producto).

Estabilidad superior: chip IC avanzado e integrado integrado que garantiza la estabilidad y fiabilidad del rendimiento. Carcasa de aleación de aluminio premium para un mejor aislamiento térmico. Se adapta perfectamente a los puertos USB-C de tus dispositivos para una transferencia de señal estable

Garantía de 18 meses: la exclusiva garantía incondicional Benfei de 18 meses garantiza la satisfacción prolongada de tu compra; servicio al cliente amigable y fácil de alcanzar para resolver tus problemas oportunamente

CableDeconn HDMI a VGA DVI HDMI con Audio Cable Adaptador convertidor Micro USB de 3.5mm para computadoras portátiles HDMI Computadoras Conexión simultánea € 21.89 in stock 1 new from €21.89

Amazon.es Features Multifunction hdmi 4in1 simultaneous display converter,this adapter allows you to connect from your hdmi small size input device(laptops,computers etc) to your big size hdmi vga or dvi output screens(like monitors,projectors,hdtvs) via a hdmi vga or dvi cable(needed,but not included),please be well note that you can connect three monitors simultaneously in your windows system devices,while in mac os devices,hdmi and dvi can not be connected together

1080p video output:when you use our adapter,you can duplicate your input devices' screen to your external hdmi and vga or dvi monitors,if you connect more than one additional displays,all your screens can only have same view.it max support to output 1080p resolution

Audio synchronous transmission:if you would like to output audio via our adapter,please connect from our adapter's audio 3.5mm jack to your external speakers ,then the sound come out in your speakers;but if one of your HDMI monitor with audio output and speakers built in,the sound can be also directly transmitted to your attached HDMI displays along with the video

Micro usb for power supply;if you connect to your mac os devices,you must connect a micro usb cable from our adapter to your own usb devices to power our adapter,if you do not follow this step,your external monitors will not display,if in windows system devices,just connect usb for power if needed

HDMI connectors resist corrosion, provide rigidity, and improve the signal performance; easliy display and share your videos, photos, games and more from your devices on any screen

Sughug Adaptador HDMI a VGA 1080P, Convertidor con Cable de Audio y Cable de Carga Micro USB (Macho a Hembra), Adaptador Hdmi to Vga para Ordenador Portátil, PC, TV, Xbox, Negro € 7.98

Amazon.es Features ✔️【HDMI a VGA】Este conector HDMI macho a VGA está especialmente diseñado para conectar un dispositivo compatible con HDMI a un monitor o proyector con entrada VGA. Conectar y usar Puedes intercambiar con tus socios o disfrutar de un mejor regalo visual con tu familia.

✔️【1080p】El cable HDMI a VGA admite resoluciones de hasta 1920 x 1080 Full HD, incluidos 720p y 1600 x 1200 para pantallas o proyectores HD y televisores HD.

✔️【Transmisión de audio】HDMI a VGA con convertidor de audio también proporciona un puerto de salida de línea de 3,5 mm. Puede conectar este adaptador a su televisor o parlantes externos mediante un cable de audio de 3,5 mm (incluido).

✔️【Fuerte y estable】El adaptador HDMI a VGA viene con una carcasa de plástico sólido y un cable suave, el chip IC activo integrado garantiza una alta calidad.

✔️【Amplia compatibilidad】Este convertidor HDMI a VGA es compatible con PC, computadora portátil, Apple TV, kit de computadora Kano, kit Raspberry Pi u otros dispositivos con puerto HDMI. En caso de duda, no dude en enviarnos un correo electrónico. Le responderemos dentro de las 24 horas. READ Los 30 mejores Pantalla Soldar Automatica capaces: la mejor revisión sobre Pantalla Soldar Automatica

SELIACR Adaptador USB C a VGA, Adaptador Thunderbolt 3 (Tipo-C) Macho a VGA Hembra Compatible con Google Chromebook Pixel Mac Book Pro 2020,2019,2018, Lenovo 900, DELL XPS 13 € 8.00 in stock 1 new from €8.00

Amazon.es Features Adaptador USB C a VGA:Puede conectar fácilmente un dispositivo fuente (por ejemplo, un ordenador portátil, un teléfono móvil) con interfaz Tipo-c a un dispositivo fuente receptor (por ejemplo, un televisor, un monitor, un proyector) con interfaz VGA El adaptador solo admite la transferencia de USB C a VGA y no admite la transferencia inversa.

Plug and Play: Adaptador USB C macho a VGA hembra, sin necesidad de controlador, fácil de usar, rápido, cómodo y compacto. Nuestros adaptadores USBC a VGA están protegidos de las interferencias electromagnéticas externas para una óptima transferencia de datos.

Alta resolución 1080P: El convertidor USB C macho a VGA hembra soporta resoluciones de hasta 1920x1080@60Hz (1080p Full HD), incluyendo 720p, 1600x1200, 1280x1024 para monitores o proyectores de alta definición.

Adaptador USB-C a VGA de SELIACR compatible con MacBook Pro de 13"/15" 2019, 2018, 2017, iMac, MacBook, MacBook Air, Google Chromebook Pixel, Lenovo 900, Dell XPS 13 (9350), Dell XPS 15 9550, Dell XPS12 9250, HP Spectre X2, HP Spectre x360, HP Elitebook Folio G1, HP Elite x2 1012 G1, Acer Spin 7, Acer Chromebook R13, Samsung Chromebook Plus, Samsung Galaxy TabPro S, Samsung Galaxy A7 2017, LG G5, LG V20, HTC 10.

Todos los productos SELIACR tienen un año de garantía gratuita, por lo que si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

ConnBull Adaptador HDMI a VGA DVI HDMI con Audio Convertidor de Video 1080P 4 en 1 con Cable Micro USB Adaptador Multipuerto, Negro € 25.99

Amazon.es Features ❶【Multiple Funcions】Powerful HDMI adapter can turn the HDMI signal into VGA or DVI, Note: Duplicate max three same external screens,but it can not extend three different external screens, Please be well note that you can connect three monitors simultaneously in your Windows System Devices,while in Mac OS Devices,HDMI and DVI can not be connected together

❷【High Resolution】Multiport adapter supports the transmission of video whose resolution has reached 1920x1080P, ie Full HD, it helps you to project the mirror image clearly on the HDTV screen or projector, and gives you a better viewing experience

❸【Strong and Durable】HDMI to VGA DVI adapter shell is made of corrosion resistant material, each port can support more than 10,000 times of insertions and extractions, HDMI to VGA adapter with audio output and cable has a long life service

❹【Extensive Use】Multiport adapter supports external power source, it is compatible with most HDMI device, compatible with Apple MacBook Pro Retina, Thinkpad S / P / T / X / R Series, Dell G7 / Vostro / Latitude / Inspiron Series, HP ZBOOK / Pavilion / Elitebook Series, Asus Hard Stone / Flying fortress / S4300 / E203NA Series

❺【After Sales Service】18 months of super-long quality guarantee, no risk to buy this HDMI to VGA DVI female to male converter; if you have any question about our 1080P HDMI adapter, please contact us by email on Amazon

YRIKE Adaptador de USB C (Thunderbolt 3) a VGA, Adaptador de Tipo C 3.1 Macho a VGA Hembra, Compatible con MacBook Pro 2019/2020/2021, MacBook Air, iPad Pro, Samsung Galaxy € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features Adaptador USB C a VGA, para conferencias, presentaciones, seminarios, solo tiene que conectar su portátil USB C, smartphone, etc. a un proyector, pantalla, televisor con puerto VGA y podrá mostrar el contenido fácilmente.

Alta resolución 1080P: este adaptador tiene una resolución de hasta 1920x1080@60Hz y también es compatible con resoluciones 720p, 1600x1200, 1280x1024.

Los adaptadores USB C a VGA son ampliamente compatibles con portátiles, tabletas, smartphones, etc.: MacBook Pro2018/2019/2020/2021, MacBook Air2018/2019/2020, MacBook2015, iMac, HUAWEI MateBook, Dell XPS 13 (9305/9510), iPad Pro, Google Chromebook Pixel, Samsung Galaxy S22 Ultra, S21, Note9/10, Samsung Chromebook Plus, HUAWEI Mate30/30Pro, etc.

Adaptador USB C 3.1 (Thunderbolt 3) a VGA con una velocidad máxima de transferencia de hasta 10GBit/s, su dispositivo debe tener capacidad de transferencia Thunderbolt 3, el adaptador es solo de transferencia unidireccional de USB C a VGA.

Plug and Play, no necesita instalar controladores, tamaño compacto, fácil de transportar, si tiene alguna duda, póngase en contacto con nosotros.

BENFEI Adaptador USB C a VGA, USB C (Thunderbolt 3/4) a VGA Macho a Hembra, Para MacBook Pro/Air, iPhone 15 Plus Pro Max, iPad Pro 2018, Samsung Galaxy S10/S9, Surface Book2 € 12.99 in stock 1 new from €12.99

Amazon.es Features Diseño compacto: el adaptador portátil BENFEI USB-C a VGA de diseño compacto conecta una computadora, computadora de escritorio, portátil u otros dispositivos con puerto USB-C a un monitor, proyector, HDTV u otros dispositivos con puerto VGA; coloca este dispositivo ligero en tu bolsa o bolsillo para hacer una presentación de negocios con tu laptop y proyector, o extiende tu pantalla de escritorio a un monitor o TV; se requiere un cable VGA.

Estabilidad superior: el chip IC avanzado integrado convierte la señal digital USB-C a señal VGA; la fuente USB tipo C debe soportar el modo Alt USB tipo C.

Rendimiento increíble: el adaptador USB-C a VGA soporta resoluciones de hasta 1920 x 1200 @ 60 Hz, incluyendo 1080P, 720p, 1600 x 1200, 1280 x 1024 para monitores o proyectores de alta definición; el conector USB-C chapado resiste la corrosión y la abrasión y mejora el rendimiento de transmisión de señal; el alivio de tensión moldeado aumenta la durabilidad del cable

Amplia compatibilidad: el BENFEI USB-C a VGA es compatible con MacBook Pro de 13 pulgadas/15 pulgadas 2022/22/21/20/19/18/17, iPhone 15 /15 Plus /15 Pro /15 Pro Max, iMac, MacBook, MacBook Air, Google Chromebook Pixel, Lenovo 900, Dell XPS 13 (9350), Dell XPS 15 9550, Dell XPS12 9250, DellPrecision 510, HP Spectre X2/ X360, HP Elitebook Folio G1,Elite x2 1012 G1, Acer Switch Alpha 1, Acer Spin 7, Acer Chromebook R13, Samsung Chromebook Plus, Samsung Galaxy TabPro S, Samsung Galaxy S10/9 HTC 10

Garantía de 18 meses: la exclusiva garantía incondicional de 18 meses de BENFEI garantiza la satisfacción prolongada de tu compra; servicio al cliente amigable y fácil de alcanzar para resolver tus problemas oportunamente. Comparar con artículos similares

Amazon.es Features Transmite señales de vídeo y audio

Apto para todos los teléfonos habilitados para MHL: por ejemplo: Samsung Galaxy S2, HTC Evo 3D

El uso con el Samsung Galaxy S3, S4, S5 es posible con el adaptador adicional 79209

OcioDual Adaptador de Video de USB 3.0 a VGA M/H, Soporta Resolución de hasta 1080p Full HD Color Negro para Ordenadores de Mesa PC y Portátiles, Monitores y Proyectores Imagen Máxima 1920 x 1080 € 13.89

Amazon.es Features Este adaptador de USB a VGA permite conectar un PC, ordenador de mesa o portátil con puerto USB 3.0, a un monitor, proyector o HDTV con puerto VGA. Nota: NO Compatible con Chromebok, Linux y Mac

El chip IC avanzado incorporado convierte la señal digital a analógica. El diseño del cable aumenta la durabilidad del producto durante más tiempo

Utilizando un puerto USB 3.0, podrá conseguir una resolución máxima de 1920 x 1080 a 60Hz (1080p Full HD). Si se conecta en un puerto USB 2.0, la resolución máxima será de 800 x 600 a 60Hz. Nota: NO COMPATIBLE con USB 1.1

En caso de utilizar más de una pantalla, este adaptador es capaz de trabajar en modo Extend y modo Mirror. Nota: Este cable NO transmite audio

Diseño compacto y ligero, fácil de transportar, ideal para usarlo en casa, en la oficina o para añadir un segundo monitor a su ordenador

Belkin AV10170bt - Adaptador de HDMI macho/VGA hembra con corriente por micro-USB y con audio de 3.5 mm, negro € 27.78 in stock 3 new from €27.78

Amazon.es Features Conexión con proyectores antiguos conecta a un portátil o cualquier otro dispositivo habilitado con HDMI a un proyector o monitor, admite resoluciones Full HD de hasta 1920 x 1080p

Compatible con Apple TV disfruta del contenido de un iPhone o iPad en un proyector con AirPlay y Apple TV, requiere de corriente adicional por un cable micro-USB y cargador de pared (no incluidos)

Diseño Plug and Play con 25 cm de tamaño es adecuado para viajar, su alivio de tensión moldeado reduce el deterioro del uso en los puntos de conexión del cable para extender su vida útil

Compatibilidad con micro-USB y audio con un puerto micro-USB para habilitar la entrada de corriente cuando se utiliza con Apple TV (4.ª generación) y un puerto de audio de 3,5 mm (cable no incluido)

Compatibilidad conecta tu portátil o cualquier dispositivo habilitado con HDMI a un proyector/pantalla VGA o ve contenido desde tu iPad o iPhone usando la duplicación AirPlay en tu Apple TV

Adaptador HDMI a VGA, (Macho a Hembra) 1080P Convertidor con Audio y Mirco USB Cable de Carga para PC, Portátiles, HDTV, Proyectores, PS4/3 Xbox y Otros Dispositivos HDMI € 9.99 in stock 1 new from €9.99

Amazon.es Features 【Adaptador HDMI a VGA】Con este adaptador hdmi vga, puede conectar una PC, computadora portátil u otros dispositivos con un puerto HDMI a un monitor, proyector, HDTV u otra pantalla con un puerto VGA, para que pueda ver películas y jugar juegos en la pantalla grande con su amigos y familia.❗❗Tenga en cuenta que este adaptador es hdmi a vga, no vga a hdmi.

【Alta resolución 1080P】Este hdmi a vag admite resoluciones de hasta 1920 x 1080 (1080P Full HD), incluidos 720p, 1600 x 1200, 1280 x 1024 para pantallas o proyectores HD.

【Rendimiento Superior】Este hdmi vga tiene un conjunto de chips integrado que mejora el rendimiento de transmisión de la señal. Interfaz HDMI chapada en oro, resistente a la corrosión, resistente al desgaste, larga vida útil y protege el puerto HDMI de su dispositivo. (❗❗Nota: no se incluye el cable VGA).

【Cable de Audio y Micro Cable Gratuitos】Adaptador hdmi a vga proporciona un cable de audio adicional de 3,5 mm para que disfrute de la imagen y el sonido sincronizados. El cable Micro USB incluido puede proporcionar energía adicional a dispositivos HDMI de bajo consumo, como MacBook Pro, Apple TV y Smart TV Box.

【Amplia Compatibilidad】Este conversor hdmi vga es compatible con PC, computadora portátil, computadora de escritorio, DVD, Ultrabook, Notebook, Intel NUC, Chromebook, Roku, Cable BOX, TV BOX u otros dispositivos con puerto HDMI.

POUND Cable Link HD para Playstation 2 – Compatible con Playstation 1 y Playstation 2 – Cable HDMI con Pantalla RGB, Resolución 720p – Incluye Cable Micro USB de alimentación € 67.68 in stock 1 new from €67.68

Amazon.es Features PLAYSTATION 2 EN HDTV: juega a la vasta biblioteca de juegos clásicos de Playstation 2 en la consola más vendida de todos los tiempos con un televisor 4k, con nuestro cable de enlace HDMI

PARA PS2 Y PS1: retrocompatible con los modelos originales de PlayStation PSX/PSOne, así como con Playstation 2. Revive las mayores bibliotecas de videojuegos de la historia

PANTALLA RGB: nuestro cable HDMI utiliza la señal RGB nativa de la PS2 para mostrar los juegos, con lo que se consigue una mejor reproducción del color y una mayor nitidez que con un cable AV tradicional

AVANZADOR DE RESOLUCIÓN: el cable HDMI de Playstation 2 aumenta la visualización original de 240p y 480i en PS1 y PS2 a 720p, para una máxima compatibilidad con los nuevos televisores

POWER BOOST: incluye cable Micro USB para proporcionar más potencia a la consola. Complementa tu sistema PS2 para reducir la tensión de su fuente de alimentación de 20 años de antigüedad

Duttek Cable USB C a VGA, cable adaptador USB tipo C macho a VGA macho compatible con 1080P utilizado para ordenador, monitor, proyector, televisor, sin Thunderbolt 3 puerto (1,8 metros) € 17.52 in stock 1 new from €17.52

Amazon.es Features Conector de cable Type USB C a VGA: convertidor de cable USB tipo C macho a VGA macho Longitud: 1,8 m.

El cable USB tipo C to VGA admite una resolución de 1080P para una alta resolución, una rápida velocidad de visualización, colores intensos y el conector VGA proporciona una conexión buena y segura al monitor.

nexión. Cable de tipo C a VGA de alta calidad, transmisión de señal más estable.

Convierte la señal de vídeo en una señal VGA a través de la salida USB Tipo C y transfiérela a un dispositivo VGA, adecuado para la nueva interfaz Tipo C del portátil al monitor, proyector, TV o dispositivos de alta definición.

El cable USB tipo C a VGA es compatible con HP Elite X2 1012 G1/G2, Z1 Workstation G3, Spectre 13.3/x360, EliteBook 1040 G4/X360 G2/X 360 1020 G2/Folio G1, ZBook 17/15/Studio, EnvEnvEnvEnvEnvEnvEnvEnvTodo en uno, Lenovo Legion Y720, IdeaPad Y900, Miix 720, ThinkPad P 50/70, T 470/470S/570, X270, X1 Carbon, X1 Yoga, Yoga 370/900/910, MSI Phantom Pro, Ghost Pro, Stealth Pro, Titan Pro, Dominator Pro Pro READ Los 30 mejores Cortapelos Perros Profesional capaces: la mejor revisión sobre Cortapelos Perros Profesional

Premium Cord - Cable MHL (Micro USB/HDTV) a VGA € 18.42 in stock 1 new from €18.42

Amazon.es Features PremiumCord - Cable MHL (micro USB / HDTV) a VGA con adaptador

Micro USB (MHL +)> transferencia VGA de señales de vídeo y audio MHL + (Mobile High Definition Link) combina todas las conexiones móviles con cable, sirve como salida HDMI, puerto USB y conector de alimentación.

El adaptador le permite conectar su teléfono móvil a una pantalla con conexión VGA y transmitir señales de vídeo. El conector jack de 3,5 mm se puede conectar a un sistema de sonido Hi-Fi.

El teléfono móvil se puede cargar durante el funcionamiento. Adecuado para todos los teléfonos móviles MHL, por ejemplo B. Samsung Galaxy S2, HTC Evo 3D.

Longitud del cable conector micro USB: 20 cm aprox.

Cablecc USB-C tipo C a VGA convertidor Monitor adaptador 1080p 60hz para tableta y teléfono y portátil € 9.98 in stock 1 new from €9.98

Amazon.es Features Adaptador USB tipo C USB 3.1 C macho a VGA para MacBook, Surface Pro 4, Google New Chromebook Pixel, etc.

El adaptador USB-C VGA te permite conectar tu MacBook con puerto USB-C a cualquier pantalla VGA o proyector.

Resolución HD de 1080p y 60 Hz para disfrutar del entretenimiento como se diseñó

Este adaptador te permite duplicar la pantalla de tu MacBook a tu televisor o pantalla habilitada para VGA

El adaptador también es compatible con teléfonos como Samsumg S8/S9/S10/Note8/Note9/Note10 y Huawei Mate10/Mate20/P20/P30. (No funciona con el otro teléfono)

Adaptador USB C (4 Pack) Hembra a USB 3.1 Macho, Adaptador Micro USB a Tipo C para Sincronización de Datos Compatible con iPhone, PC, Samsung, iPad, Laptop, MacBook, Google, AirPods € 6.99 in stock 1 new from €6.99

Amazon.es Features 【Combo de Adaptadores USB C】Adaptador USB 3.0 hembra a USB-C macho x1, Adaptador USB C hembra a USB 3.0 macho x1, Adaptador Micro-USB hembra a USB-C macho x1, Adaptador USB-C hembra a Micro-USB macho x1. Compatible con teléfono, tableta, cable USB, unidad flash USB, lector de tarjetas USB, teclado USB, ratón y más dispositivos de tipo c y micro usb. 4-Pack para satisfacer las necesidades de diferentes ocasiones.

【Transferencia de datos】El adaptador USB 3.1 de una cara ofrece velocidades de transferencia de datos de 10 Gbps (máx.) de alta velocidad entre los dispositivos conectados y también admite hasta 3 amperios de potencia de salida para cargar sus dispositivos. Disfrute de una carga rápida y segura. (Sugerencias: el adaptador micro USB admite hasta USB 2.0/480Mbps)

【Fácil de usar】Plug and play, soporta la función USB OTG (On-The-Go), no necesita driver. Estructura simple, ligero y portátil, Estos adaptador de USB-C a USB-A, USB-A a USB-C, Micro USB están hechos de metal de aleación de aluminio con un diseño minimalista y un delicado marco metálico, lo que le permite guardarlos de forma segura en la mochila, el bolso, el bolsillo, el maletín, el cajón del escritorio o en cualquier otro lugar que desee.(Consejos: Micro USB no es compatible con la OTG)

【Dispositivos compatibles】El puerto USB 3.1 es ampliamente compatible con ordenadores, portátiles con el puerto USB Tipo-A. Puerto USB C 3.1 Macho puede funcionar para discos duros habilitados para Type-C, smartphones, tablets, apple watch serie 7, AirPods 3, MacBook Pro/Air 2022, iPad Pro 2021/2020, Samsung Galaxy S22/S21, disco flash y etc. El puerto Micro USB es compatible con Galaxy S7/S7+/S6/Edge/S4, Note 5/4, Tab 4 3, LG G3/G4, Nexus 4/5, Motorola, Kindle y más dispositivos Micro USB 2.0

【What you get】Usted recibirá 4 adaptador usb c, BRV Explorer viene con una garantía líder en la industria de 18 meses para garantizar la fiabilidad de larga duración. Si tiene alguna pregunta o sugerencia sobre el producto, póngase en contacto con nosotros y resolveremos su problema en 24 horas.

JZMATECH Adaptador HDMI a VGA, Juego de 5 Convertidor HDMI a VGA 1080P (Macho a Hembra) HDTV con Cable de Audio y Cable de Carga Mirco USB para PC, PS4/3 Xbox, Portátiles, Proyector HDTV € 19.90 in stock 1 new from €19.90

Amazon.es Features Adaptador hdmi a vga: Este HDMI macho a VGA hembra está especialmente diseñado para conectar un dispositivo compatible con HDMI a un monitor o proyector con entrada VGA. Plug and use. Puede intercambiar con sus parejas o disfrutar de una mejor vista con su familia

Gran disfrute de la pantalla: chip IC activo integrado de este cable adaptador de vídeo mejora la compatibilidad. Soporta resoluciones de hasta 1920 x 1080 (1080p Full HD), incluyendo 720p y 1600x1200 para monitores o proyectores HDTV

Transmisión de audio: HDMI to VGA con convertidor de audio también ofrece un conector de salida de línea de 3,5 mm. Puedes conectar este adaptador a tu televisor o altavoz externo a través de un cable de audio de 3,5 mm (incluido). El adaptador solo puede convertir señales HDMI en señales VGA. No se pueden convertir señales de VGA a HDMI

Rendimiento: Los adaptador hdmi mejoran el rendimiento de la señal y protegen el puerto HDMI de su dispositivo. Resistencia al desgaste y a la corrosión para una larga vida útil. El cable micro USB ofrece energía adicional para dispositivos con baja potencia de salida

Amplia compatibilidad: este convertidor HDMI a VGA es compatible con PC, ordenador portátil, Apple TV, kit de ordenador Kano, kit de Raspberry Pi u otros dispositivos con puerto HDMI. En caso de duda, no dude en enviarnos un correo electrónico. Nos pondremos en contacto con usted dentro de las 24 horas.

Suright Adaptador, HDMI a VGA (Macho a Hembra) 1080P Convertidor con Audio y Mirco USB Cable de Carga para PC, Portátiles, HDTV, Proyectores, PS4/3 Xbox y Otros Dispositivos HDMI € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Amazon.es Features Adaptador HDMI a VGA - (Nota: la señal es de HDMI a VGA, NO VGA a HDMI). Conecta un PC, ordenador portátil u otro dispositivo con puerto HDMI a un monitor, proyector, HDTV u otra pantalla con Puerto VGA.

Alta Resolución 1080P – Este HDMI a VGA soporta resolución de hasta 1920 x 1080 (1080P Full HD), incluyendo 720p, 1600 x 1200, 1280 x 1024 para HD monitores o proyectores.

Estabilidad Superior - Viruta del IC activa incorporada proporciona compatibilidad de transmisión de la señal estable. Conector HDMI chapado oro resiste a la corrosión y la abrasión y mejora el rendimiento de la señal; Cable corto 20cm podría aliviar la tensión y proteger puerto HDMI en sus dispositivos. (Nota: Es necesario un cable separado de VGA.)

Libre Audio y Micro Cable - Adicional de 3,5 mm Cable de Audio le permiten disfrutar de imagen y sonido síncrono. El cable Micro USB incluido proporciona alimentación adicional para los dispositivos HDMI con baja potencia, como el MacBook Pro, Apple TV y Smart TV Box.

Amplia Compatibilidad – Este Convertidor HDMI a VGA es compatible con PC, laptop, desktop, DVD, Ultrabook, Notebook, Intel NUC, Chromebook, Roku, Cable BOX, TV BOX u otros dispositivos con puerto HDMI.

BENFEI Adaptador USB 3.0 a VGA, Adaptador USB 3.0 a VGA Macho a Hembra para Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (no para Mac) € 16.99 in stock 1 new from €16.99

Amazon.es Features La solución USB 3.0 a VGA:la solución USB 3.0 a VGA funciona como una tarjeta gráfica externa. A través del controlador instalado en el sistema operativo Windows, el sistema operativo Windows emitirá la señal de video a través de USB 3.0, luego el chip dentro del adaptador (Fresico Logic 2000) extraerá la señal de video del flujo de datos USB 3.0 y la transmitirá a la pantalla VGA. ❌El ancho de banda del USB 2.0 no es suficiente para una resolución de 1080P a 60 Hz, se fijará en 800*600 a 60 Hz.

Requisitos: Para obtener la solución USB 3.0 a VGA, son obligatorias 3 condiciones. Sistema operativo Windows (Windows 11,10,8,7, ❌Mac OS no funciona), instalación del controlador (controlador Fresico Logic 2000), ranuras USB 3.0 (el ancho de banda de la ranura USB 2.0 es de 480 Mbps, la resolución se limitará a 800 x 600 @ .60Hz). Consejos: para el controlador, el sistema operativo Windows 11 ya está incluido de forma predeterminada. Windows 10/8/7 requiere instalación desde el sitio web.

Estabilidad: el chip Fresico Logic 2000 avanzado incorporado convierte la señal digital USB en señal VGA, la resolución máxima es de hasta 1080P a 60 Hz; El conector niquelado garantiza una transmisión segura de datos de alta velocidad sin interferencias y la moldura de un solo cuerpo lo hace irrompible. La carcasa de aluminio disipa el calor de manera eficiente para un uso a largo plazo. El cable de cobre más grueso minimiza claramente la pérdida de señal con la máxima conductividad.

Atención: para usuarios de Mac, seleccione la solución alternativa. Para Mac con Mini DisplayPort (Thunderbolt 2), seleccione https://www.amazon.com/dp/B0795NH9Z2 Para Mac con Thunderbolt 3/4 (USB Type-C), seleccione https://www.amazon.com /dp/B076X2XS9R

GARANTÍA DE 18 MESES: la garantía incondicional exclusiva de BENFEI de 18 meses garantiza la satisfacción a largo plazo de su compra; Servicio al cliente amigable y de fácil acceso para resolver sus problemas a tiempo. Comparar con artículos similares

UGREEN Adaptador HDMI a VGA, Convertidor HDMI a VGA Macho a Hembra, 1080P Conversor con Audio 3.5 mm y Mirco USB Cable de Carga para PC, HDTV, Proyectores, Monitor, Rasberry Pi, PS4/3, Xbox One/360 € 26.35 in stock 4 new from €25.89

Amazon.es Features Ugreen HDMI a VGA Cable adaptador es compatible con PC, portátil, Ultrabook, Raspberry Pi, Chromebook, MacBook, TV stick, Smart TV BOX y otros dispositivos con interfaz HDMI. el adaptador HDMI a VGA soporta solo para HDCP y apoya el adaptador no para dispositivos HDCP protegidas.

Ugreen HDMI a VGA adaptador permite una conexión a VGA monitores y proyectores, soporta una resolución maxinum 1080p. para disfrutar de una gran vista de pantalla, usted puede mediante adaptador HDMI a VGA, su ordenador portátil, portátil, MacBook, Chromebook, Rasberry PI con interfaz HDMI para conectar con interfaz VGA a proyector, pantalla, LCD, TV & Monitor. VGA Cable usted puede comprar con nosotros.

Juego de chips: convierte el HDMI (onda digital) en VGA (onda analógicas) para este adaptador. solo funciona en una dirección – HDMI a VGA – no al revés. es decir, no de convertir VGA a VGA.

Soporta para reproducción de vídeo via (Max) VGA: 1920 x 1080 @ 60Hz. señal apoya pero sólo para no para señal de audio y video VGA. pero este adaptador ofrece además con una hembra Audio de 3,5 mm, deje este adaptador al televisor o altavoces externos conectar mediante un jack de 3,5 mm Cable de audio (se vende por separado), cable jack 3,5 mm permite también en nosotros para comprar.

Micro USB (contenido en el envío) y trabajos para alimentación un dispositivo. que te permite más benutzen. ZB MacBook Mini en el año 2014, Rasberry PI Smart Android TV Box y otros dispositivos HDMI con salida de bajo Power. también para Raspberry Pi, usted debe posiblemente la config. TXT revisar y volver a empezar.

Amazon.es Features Nombre del producto: USB a Micro Cable; Entrada: VGA 15 PIN hembra

Salida: Micro Macho USB, hembra Micro USB, conector de 3.5mm; Material: Plástico, Metal

Color: blancopuro; Tamaño de la cabeza VGA: 5.5 x 4.2 x 1.8cm / 2.2 "x 1.7" x 0.7 "(l * w * h)

Longitud del cable USB: 25 cm / 9.8 "; longitud del cable de 3.5 mm: 63 cm / 2 pies

Peso: 85 g; Contenido del paquete: 1 x Macros USB Macho al cable VGA + Micro USB hembra1 x 3.5mm Macho a Cable masculino

CableDeconn - Cable Adaptador 4 en 1 con Salida de Audio Micro USB Macho a Hembra, Compatible con 3 monitores al Mismo Tiempo € 17.99 in stock 1 new from €17.99

Amazon.es Features Conexión de un ordenador compatible con DisplayPort (DP, DisplayPort) a un HDTV, monitor o proyector con HDMI/DVI/VGA; si la longitud del cable HDMI y DVI en el mismo cable, este adaptador CableDeconn 4 en 1 tal vez soporte para conectar tres monitores al mismo tiempo.

Transmite audio y vídeo desde el ordenador o tableta a la pantalla HD a través de HDMI; Soporta resoluciones de vídeo de hasta 1920 x 1080 p (Full HD) y audio impecable paso a paso para digital 7.1, 5.1 o 2 canales (sin salida de audio a través de DVI o VGA), requiere un cable HDMI/DVI/VGA separado, no incluido

Transmite audio y vídeo de alta definición desde tu ordenador a una pantalla HDTV para transmisión de vídeo o juegos a través de HDMI; Conecta y configura tu monitor para un escritorio extendido o pantallas con espejo. Cuando se conecta al monitor, el audio no pasa a través del adaptador al monitor HDMI/VGA/DVI (un altavoz es necesario para sacar el audio); cuando se conecta a la TV, solo el puerto HDMI puede tener puertos VGA y DVI necesitan un altavoz para sacar el audio.

Conector DisplayPort con cierres proporciona una conexión segura con un botón de liberación que debe ser deprimido antes de desconectarse, no compatible con puertos USB.

Conectores chapados en oro resistentes a la corrosión, proporcionan durabilidad y mejoran la transmisión de la señal. READ Los 30 mejores Juguetes Para Adultos capaces: la mejor revisión sobre Juguetes Para Adultos

On-Stage SP1425 - Cable de altavoz (7,5 m) € 24.35 in stock 1 new from €24.35

Amazon.es Features Conectores Jack a Jack. Alambre de cobre en espiral.

No más hilos de cobre para mejorar el flujo de corriente eléctrica. El revestimiento exterior de PVC duradero y el collar antitracción ofrecen una excelente flexibilidad y durabilidad.

Cada cable viene con un cierre de velcro para mantener el cable ordenado.

Calibre de hilo/AWG 14.

Diámetro exterior del cable: 7 mm.

Adaptador multipuerto USB C 3.0 7 en 1 con 4 K, HDMI, VGA, 100 W PD y RJ45 Ethernet, estación de Acoplamiento, Compatible con MacBook Pro & Air USB C Dispositivos Tipo C € 27.99

Amazon.es Features Hub USB C multipuerto: este concentrador USB C integra varias funciones. Al conectar nuestro USB C HUB 7 en 1, la interfaz USB-C / Tipo C del ordenador portátil se convierte en una salida HDMI 4K, interfaz VGA, interfaz de carga USB-C PD de 100 W, interfaz RJ45 Ethernet, una interfaz USB 3.0 y dos puertos multifunción de interfaz USB 2.0, que le permiten crear un elegante ken y elegante lugar de trabajo Especialmente adecuado para MacBook Pro y Air.

【4K HDMI & VGA】: la salida HDMI y VGA se puede utilizar simultáneamente para sus diferentes dispositivos de visualización (monitor, televisor, proyector) para lograr un efecto de sincronización de video vívido. La resolución de salida máxima alcanza 4K (3840x2160 @ 30Hz) a través de HDMI y 1920 x 1080 @ 60Hz a través del puerto VGA. Recordatorio: alimenta el HUB a través del puerto PD mientras usa HDMI o VGA para obtener un rendimiento perfecto

Carga rápida y conexión de red estable: carga segura de PD. El concentrador USB-C utiliza el protocolo de entrega de energía (PD). Una conexión PD de 100 W proporciona hasta 87 W de potencia de carga para sus dispositivos USB-C. Esta interfaz no tiene función de datos. Puerto Ethernet RJ45, conéctese a Internet al instante y disfrute de una velocidad de conexión rápida. (Nota: la carga rápida requiere un adaptador de carga rápida)

【Transferencia de datos rápida】: el puerto USB 3.0 admite una velocidad de transferencia de hasta 5 Gbps, 10 veces la velocidad de transferencia de USB 2.0。USB 2.0, puede conectar fácilmente teclado USB, ratón, controlador USB y disco duro USB a su computadora portátil. Este concentrador 7 en 1 es ideal para el trabajo diario en casa

【Amplia compatibilidad y garantía】: el concentrador USB-C delgado y compacto es compatible con casi todos los dispositivos tipo C, compatible con sistemas Windows 10/7/8/XP/Mac OS/Linux/Android. Si encuentra algún problema con el producto, puede contactarnos en cualquier momento a través de Amazon y resolveremos el problema al 100% por usted

USB a VGA Adaptador, ABLEWE USB 3.0/2.0 a VGA 1080P Conversor (Macho a Hembra),Convertidor de Cable Externo de Pantalla Múltiple para Win 10/8.1/8/7/XP € 12.99

Amazon.es Features 【1080P compatible con USB 3.0 y USB 2.0】 Este adaptador USB 3.0 macho a VGA (15 pines) hembra admite resolución hasta Full HD 1080P, 720P, 1600x1200, 1280x1024 para pantallas externas, admite visualización a 1920x1080P @ 60Hz en la pantalla cuando está conectado a puerto USB 3.0 o USB 2.0. La velocidad de transmisión de USB 3.0 es de hasta 5 Gbps.

【Monitores múltiples】 El adaptador de pantalla USB3.0 / 2.0-VGA conecta un monitor, proyector o HDTV equipado con VGA a cualquier puerto USB disponible en una computadora portátil, de escritorio o portátil para una solución de monitores múltiples o para compartir contenido en una pantalla más grande. Se requiere un cable VGA.

【Uso amplio】 Compatible con Windows 10, Windows 8.1 / 8, Windows 7, Windows XP, admite espejo o pantalla extendida, lo que permite la visibilidad de más aplicaciones al mismo tiempo, ideal para entretenimiento, cine en casa y conferencias, etc.

【Fácil instalación】 No requiere alimentación externa, instale un controlador por primera vez, instale en minutos siguiendo los pasos de la guía del usuario, diagrama de instalación incluido para cada paso, controlador incorporado sin necesidad de CD-ROM, si hay algún problema En la instalación, envíenos un correo electrónico para resolver.

【Garantía Ablewe】 Garantía de 12 meses y soporte técnico de por vida para este convertidor de USB a VGA, si tiene algún problema o pregunta durante el uso de nuestro producto, contáctenos, le ofreceremos un servicio sin preocupaciones.

Amazon.es Features Convierte una señal digital HDMI a un video analógico VGA

Disfruta de imágenes de alta definición en un monitor VGA, proyector u otro dispositivo de visualización; soporta salida de video analógico de 1080p

Totalmente blindado para reducir EMI y otras fuentes de interferencia

Contactos chapados en oro para un mejor rendimiento

Bota de PVC moldeado y alivio de tensión

Adaptador USB 3.0 a VGA, Adaptador de Video de USB 3.0 a VGA M/H, Soporta Resolución de hasta 1080p Full HD para Ordenadores de Mesa PC y Portátiles, Monitores y Proyectores Imagen Máxima 1920 x 1080 € 13.99 in stock 1 new from €13.99

Amazon.es Features 【Estabilidad superior】Este último adaptador USB a VGA de 2023 adopta el chip estadounidense "FL2000". Puede proporcionar una señal HDMI más estable. Descargue el controlador desde este enlace (https://support.frescologic.com/portal/en/kb/fresco-logic) - - - TENGA EN CUENTA: Este software no compromete la seguridad de su sistema informático. Desactive cualquier programa antivirus o de protección de la computadora antes de instalar el controlador USB a VGA.

【ADAPTADOR USB 3.0 A VGA】Se utiliza para conectar dispositivos habilitados para USB (laptops, computadoras de escritorio) a dispositivos habilitados para VGA (monitores, proyectores, televisores) para lograr soluciones de múltiples monitores a través de pantalla dividida, duplicación de pantalla, etc. El diseño compacto, liviano, portátil y que ahorra espacio cabe fácilmente en el bolso de una computadora portátil.

【Modo espejo y demanda】El conector USB 3.0 resiste la corrosión y el desgaste y mejora el rendimiento de transmisión de la señal; el alivio de tensión moldeado prolonga la vida útil del cable. Todos los dispositivos externos ahorran el costo y la molestia de actualizar la tarjeta gráfica integrada. Chipset FL2000 avanzado integrado, convierte la señal digital USB en señal analógica VGA.

【Adecuado para compartir】Adecuado para conferencias, aulas, salas de conferencias, juegos, amenazas domésticas, presentaciones PPT, etc. Presente a sus compañeros de clase, estudiantes o colegas usando su propio monitor o computadora portátil. Comparta videos con amigos y familiares en un monitor externo o en un televisor más grande.

【Amplia compatibilidad】 Este convertidor de pantalla de video es compatible con computadoras de escritorio, portátiles, PC, etc. con Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 y Windows XP. Los Chromebook y Mac no son compatibles.

Rankie - Adaptador HDMI a VGA con Puerto de Audio de 3,5 mm, Color Negro € 8.99 in stock 1 new from €8.99

Amazon.es Features El adaptador de HDMI a VGA ligero y portátil conecta un dispositivo HDMI compatible a un monitor o proyector con puerto VGA. Se requiere un cable VGA (se vende por separado).

Chip IC activo integrado que mejora la compatibilidad. El cable Micro-USB adjunto proporciona energía adicional para los dispositivos con salida de baja potencia, como el MacBook Pro con pantalla Retina.

El convertidor HDMI a VGA es compatible con resoluciones de hasta 1920 x 1080 (1080p Full HD), incluyendo 720p y 1600 x 1200 para monitores o proyectores HD.

Los conectores chapados en oro resisten la corrosión y garantizan que la pérdida de señal sea mínima. El cable corto de 10,1 cm aligera la tensión y protege el puerto HDMI del dispositivo.

Compatible con ordenadores de sobremesa, portátiles, Ultrabooks, notebooks, Intel Nuc, MacBook Pro, Raspberry Pi, Chromebook, Apple TV, reproductores multimedia Roku y otros dispositivos con puerto HDMI.

iJiZuo Adaptador HDMI a VGA, HDMI a VGA Macho a Hembra 1080P Convertidor, con Cable de Audio y de Carga Micro USB para Laptops, Reproductores HD, Reproductores y Otros Dispositivos HDMI € 10.99 in stock 1 new from €10.99

Amazon.es Features 【1080p Resolución】Soporta resoluciones de hasta 1920 x 1080 (1080p Full HD), incluyendo 720p y 1600 x 1200 HD para monitores o proyectores HD. El chip IC integrado mejora la compatibilidad de este cable de HDMI a VGA.

【Gratuito Audio y Carga Cable 】El convertidor HDMI a VGA con puerto de audio de 3,5 mm puede transmitir audio y vídeo al mismo tiempo. El cable micro USB conectado proporciona alimentación adicional para dispositivos con salida de baja potencia.

【Amplia compatibilidad】Dispositivos de salida de fuente de datos con interfaz HDMI, como computadoras portátiles, reproductores de alta definición, reproductores y transferencia a dispositivos de entrada con interfaz vga, como monitores, televisores y proyectores.

【Ventajas】Alta compatibilidad Soporte HDCP1.0/1.1/1.2/1.3 Soporte HDMI1.1/1.2/1.3/1.4. Operación simple, plug and play.Conversión conveniente, chip de conversión digital de alto rendimiento, súper blindaje.

【Material】núcleo de cobre libre de oxígeno (transmisión de señal sin pérdidas). Enchufe (resistente al desgaste, resistente a la corrosión, vida útil prolongada).

