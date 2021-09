James Argent de TOWIE muestra una sorprendente séptima pérdida de peso mientras se presenta en España

La única forma en que la estrella de Essex, James Argent, compartió imágenes de su dramática pérdida de peso en su historia de Instagram esta semana.

La estrella de televisión lanzó videos de ella disfrutando de sus vacaciones en Málaga y Andalucía.

Su coprotagonista de TOWIE, Elliott Wright, compartió videos que revelan la séptima pérdida de peso de Arkin porque la de Arkin solo compartió un abrir y cerrar de ojos, y es posible que se pierda su reflejo en el club de Málaga.

Ark explicó anteriormente cómo se sentía “terrible” por su peso y luchó para mirarse en el espejo.

“Se sentía horrible, siempre estaba tan avergonzado, no podía verme en el espejo”, dijo.







(Imagen: Instagram)



Elliott apareció en The Only Way Is Essex entre 2010 y 2017 porque era primo de los ex reguladores de la serie Mark y Jess Wright.

Este breve video muestra Arc bailando en Olivia’s La Gala, un restaurante y club de música en Elliott’s Málaga (España).

Llevaba una camisa blanca pálida y con rayas verticales, pantalones negros y zapatos negros. Su cabello castaño es largo.

Ark, de 33 años, se unió al club cantando algunas canciones. También cantó la canción My Girl, escrita por Temptations.







(Imagen: Instagram)



Algunos de los anfitriones del bullicioso restaurante y la fiesta, las damas estaban en su gallinero, y todos disfrutaron de la comida y el entretenimiento para su cumpleaños.

Cuando el gimnasio y las piscinas cerraron, James admitió que luchó con su peso y ganó peso.

Admitió haber comido en exceso para sobrellevar la situación y empeoró las cosas.

Golpeó una piedra “terrible” de 27 y decidió cambiar su vida con una cirugía gastrointestinal dramática para controlar la cantidad de comida que consume.







(Imagen: Getty Images)



El nativo de Essex dijo: “Fue aterrador … era grave, los médicos me dijeron lo peligroso que era … Sabía que era algo que tenía que abordar muy rápidamente”.

El hijo de Elliott fue captado en Instagram esta semana en la ciudad costera española y estaba muy delgado y feliz.

Un amigo cercano de Arkin le dijo a Central Recorder: “James nunca se ha sentido mejor en su vida y el peso ha bajado mucho más rápido de lo que esperaba”.

“Se dio cuenta de que podía perder aún más peso, así que planeó hacerlo. El único inconveniente fue que tuvo que comprar un nuevo guardarropa.