Galaxy Tab S7 Series Z Fold 3 obtiene la mejor función de software con One UI 3.1.1

Samsung ha comenzado a lanzar uno nuevo Una interfaz de usuario 3.1-Actualización básica de firmware Galaxy Tape S7 La serie a principios de esta semana, a través de la cual, la compañía trae algunos Una interfaz de usuario 3.1.1 Características. Una interfaz de usuario 3.1.1 es exclusiva de Galaxy Z Fold 3 y Galaxy Z Flip 3; Sin embargo, algunas funciones introducidas con One UI 3.1.1 ya se han adaptado Para la serie Galaxy S21. Ahora, el Galaxy Tab S7 se duplica y Galaxy Tab S7 FE Reciba un trato similar.

Las tabletas de la serie S7 tienen acceso a la nueva función Lapse introducida con One UI 3.1.1 en la serie plegable Galaxy Z3, aunque la versión One UI no cambia después de la actualización. Hay un par de nuevas adiciones a la sección Labs, a saber, múltiples ventanas, aplicaciones que no lo admiten de forma predeterminada, así como una nueva barra de tareas continua que mejorará seriamente la usabilidad y el rendimiento.

Los propietarios de Galaxy Tab S7 y Tab S7 + pueden identificar la última actualización con la versión de firmware T87xXXU2BUC6. Surge en docenas de mercados en diferentes continentes mientras hablamos. La actualización está disponible para el Galaxy Tab S7 FE, y hay un número de firmware T73xXXU1AUH6.

Los propietarios de Galaxy Tab S7 Series y Tab S7 FE pueden tocar o descargar la nueva actualización de firmware basada en One UI 3.1 tan pronto como llegue la notificación de actualización Ajustes Procesador. También pueden mencionarnos Firmware Base de datos, estamos subiendo recientemente Samsung Archivos de firmware con regularidad. Están disponibles para su descarga gratuita.

