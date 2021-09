El restaurante español Doddle abre en Beverly Hills

Beville Hills, California – ¿Qué tienen en común Pav Casol, Rafael Nadal y Cristiano Ronaldo? No solo son atletas de primer nivel que vinieron originalmente de la Península Ibérica, sino también simpatizantes del nuevo restaurante español que abre el martes en Beverly Hills.

Se llama Total. Piense en la elegancia italiana, el pulpo a la parrilla, la tortilla trufada, el jamón ibérico de bellota y otras delicias españolas tradicionales del chef con estrella Michelin Luigi Finio en el restaurante La Potte en Santa Mónica.

Qué necesita saber Tadell es un nuevo restaurante español en Beverly Hills, respaldado por los atletas Pa Casol, Rafael Nadal y Cristiano Ronaldo.

Total Restaurant en Beverly Hills es el primer grupo de restaurantes en los Estados Unidos; Hay otras dos ubicaciones en Madrid e Ibiza, España

El menú incluye platos tradicionales españoles que incluyen jamón ibérico de bellota y pulpo asado.

El chef de Doddle es el ganador de una estrella Michelin, Luigi Finio, quien estuvo anteriormente en el restaurante La Potte en Santa Mónica.

“La idea es, no tanto. Los restaurantes italianos están en todas partes. Los restaurantes de sushi están en todas partes. El español es definitivamente algo que falta”, dijo Brando Juris, director de Total USA Group.

El concepto no se limita a la comida española. Esto es entretenimiento. Cinco noches a la semana, se reproduce música en vivo en series de 15 a 20 minutos cada hora, para que los comensales aún puedan charlar. Durante la apertura suave del restaurante la semana pasada, Doddle tuvo artistas que iban desde el cantante de la década de 1920 hasta el jazzista en el nervio de Michael Bubble y Gypsy Kings.

“Tratamos de ser diferentes cada noche”, dijo Juris, y agregó que la música se interpreta con música que siempre cambia de martes a sábado por la noche, por lo que los clientes no pueden repetirla. En un mes, Doddle planea tener un calendario y los comensales pueden encontrar artistas que actúen.

A pesar del apoyo de la estrella del deporte, Doddle no jugará en la Copa Mundial de la FIFA en la pantalla grande. No retransmitirá el US Open ni los playoffs de la NBA. El ambiente es muy lujoso con un asiento rojo para banquetes, pilares verdes espectaculares y cálidos detalles en madera.

Tadell posee otros dos restaurantes españoles en Madrid e Ibiza, parte de una firma de inversión creada por la superestrella del tenis Rafael Nadal. Ubicado en Beverly Hills, American Total Palm Beach, Fla.

“Mucha gente que viene a Beverly Hills ha venido a nuestros lugares en Madrid e Ibiza”, dijo Juris, y agregó que la estrella del Manchester United, Ronaldo, se convirtió en inversionista después de cenar en Total en España. “Nuestro principal objetivo es ganar en Beverly Hills.

Ubicado en Canon Drive en Beverly Hills, Tadell está abierto para el almuerzo de 12 del mediodía a 4 pm y de 4 pm a domingo a domingo. Abierto jueves, viernes y sábado hasta las 2 p.m. El desayuno del domingo se sirve de 11 a.m. a 4 p.m.