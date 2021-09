El participante de “The Bachelor-11” mostró una figura esbelta

Jessica Cheggy se jactaba de una figura esbelta.

Participante en la undécima temporada “Soltero” Jessica Cheggy publicó en Instagram una nueva foto de unas vacaciones en España. La niña estaba en el mar. Estaba vestida con elegantes trajes de baño en tonos pastel y cortinas de corpiño. Este bikini combina a la perfección con la esbelta figura de Chegi.

Jess complementó el lazo de la playa con un sombrero y gafas. Llevaba un collar de gargantilla de conchas alrededor del cuello.

Jessica Chege / Instagram Jessica Chegey

“Recuerdo lo duro que trabajaba todos los veranos, incluso casi todos los fines de semana para poder descansar así. Pero solo ahora me doy cuenta de que la vida no solo debe vivirse, sino que también debo disfrutarla. Así es como aprendí a darme cuenta todas las pequeñas cosas, el sol y el aire La calidez, la sonrisa de los transeúntes y todo esto junto me cobra cada día ”, – escribió la niña debajo de una de las fotos.

Se informa que Chegi también realizó un recorrido por la Catedral de las Palmas de Palma de Mallorca. Allí apareció con un vestido fucsia de tirantes finos, que combinó con sandalias transparentes de tacón y un bolso verde con cadena dorada.

