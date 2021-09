El futbolista del Chelsea explicó por qué no se arrodillaría antes de los partidos de fútbol

Marcos Alonso ha admitido que el gesto antirracista ya ha perdido fuerza ya que los futbolistas de la Premier League se han puesto de rodillas desde el verano de 2020 para mostrar su apoyo a la carrera por la igualdad racial.

– Estoy totalmente en contra del racismo y en contra de cualquier forma de discriminación. Como otros países en algunos deportes y fútbol, ​​me gusta poner mi dedo en la insignia de “detener” el racismo, dijo el futbolista del Chelsea.

A Alonso se le pidió que dejara de arrodillarse sobre una rodilla y que tuviera algo que ver con la política. – No lo sé, quiero hacerlo de esta manera. En mi opinión, arrodillarse ya ha perdido su importancia, por eso quiero hacerlo así y demostrar que apoyo plenamente la lucha contra el racismo ‘, añadió. Los otros jugadores del Chelsea seguirán arrodillados.

Alonso admitió (3-0) tras la victoria del domingo en el derbi de Londres ante el Tottenham que no discutió la decisión con sus compañeros. – Estamos en el vestuario, somos como una familia. Tengo una buena relación con todos, los amo a todos, aún no hemos hablado de eso. No creo que sea necesario hacerlo, pero claro que si necesito hablar con alguien diré como dije y no creo que haya ningún problema, concluyó. El primer jugador de la Premier League en abandonar este gesto fue Wilfried Zaha de Crystal Palace.

Alonso no gozó de mucha confianza por parte del técnico inglés cuando fue entrenador Frank Lampard la temporada pasada. Con la llegada de Thomas Toussaint en enero, la situación de Spinard cambió. El futbolista ya ha disputado cinco partidos en la Premier League esta temporada y lleva un gol y una asistencia. En el partido ante el Aston Villa (victoria por 3-0), también fue capitán de la defensa.

Después de cinco partidos en la Premier League, el Chelsea encabeza la tabla con el Liverpool. Ambos clubes tienen 13 puntos y un balance de un solo gol de 12: 1.