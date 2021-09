El especialista en derecho español ve una creciente preocupación de los clientes por los altos impuestos en España después del Brexit

Tras la aprobación de la nueva ley y la salida del Reino Unido de la Unión Europea, los ciudadanos británicos se enfrentaron a una serie de cambios que todavía les afectan en la actualidad.

En este sentido, y haciendo referencia a uno de los puntos negativos que trajo el Brexit, es cierto que la parte de la sociedad más afectada por esta nueva legislación es la que posee propiedades fuera del Reino Unido, por ejemplo en España.

Por tanto, la preocupación va en aumento y hay muchos Anglófonos especialistas en derecho español, que aseguran que sus clientes han visto cómo los impuestos a pagar en España han aumentado de forma espectacular.

Los principales afectados son los ciudadanos británicos que no viven en España pero alquilan una propiedad en el país, ya que no podrán deducir gastos de su declaración del IRPF una vez que se conviertan en ciudadanos extracomunitarios. Específicamente, la métrica se refiere al IRNR (Impuesto sobre la Renta de No Residentes), que es el 19% de la renta neta para los residentes de la UE y para los ciudadanos de fuera de la UE es el 24%.

Todavía hay mucho desconcierto entre las personas que tienen una segunda residencia en España y quieren obtener beneficios, ahora deben pagar grandes sumas de dinero tras la aprobación de la ley Brexit. Además, los propietarios británicos de segundas residencias que no sean residentes oficiales en España después del 31 de diciembre de 2020 reciben el mismo trato que los estadounidenses, chinos, rusos y cualquier otro propietario de un tercer país que no tenga residencia fiscal en un país de la UE.

España siempre ha sido uno de los lugares favoritos de los extranjeros, especialmente de los británicos por su proximidad al territorio español. Es cierto que son muchos los británicos que han decidido quedarse en España por más tiempo que unas vacaciones, sobre todo tras la aplicación de la ley Brexit. Obtener un permiso de residencia por un período de tiempo, es decir, solicitar una visa dorada, es cada vez más popular y, al mismo tiempo, representa una inversión para España.

Este trámite, tras la pandemia y el Brexit, se ha convertido en la opción preferida por la mayoría de clientes internacionales que recurren a sus abogados para llevar a cabo este tipo de trámites legales. Y uno de los puntos positivos de este permiso de residencia es que es adecuado no solo para el inversor, sino también para su familia inmediata.

Si te encuentras en una situación similar y necesitas asesoramiento legal, lo mejor es acudir a abogados especialistas en derecho español, con los que puedas comunicarte en tu propio idioma, para que te orienten durante todo el proceso, especialmente en el aspecto referido al español. La fiscalidad en general, un tema de creciente preocupación, pero a su vez, ignora su influencia. Todo depende de la situación personal de cada persona, por eso es tan importante estar bien versado en saber qué camino tomar, qué rumbo tomar y cómo actuar con lo anterior.