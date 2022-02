Esta vez el plazo de fichajes del Chelsea fue muy diferente. No hay prisa. Sin pánico. Con solo unos segundos para el final de la Premier League, no hay necesidad de enviar la hoja de negociación frenéticamente.

Los ejecutivos de Chelsea pueden, en su mayor parte, sentarse y relajarse. Su misión no terminó ni comenzó porque los Blues no hicieran un esfuerzo real para fichar por el equipo de Thomas Toussaint.

La situación al final de la ventana de transferencia de verano es muy diferente. En las últimas horas del 31 de agosto, el Chelsea se vio envuelto en un acuerdo de transferencia de tres vías y su futura incorporación fue la primera ficha de dominó en caer.

Ese es, por supuesto, Saul Niguez. El jugador español estaba listo para dejar el Atlético de Madrid por la Premier League después de 13 años con el club español y los Blues habían firmado un acuerdo de préstamo. La salida de Saúl ayudará a LaLiga a volver a fichar a Antoine Griezmann procedente del Barcelona, ​​quien fichará a Luke de Jong procedente del Sevilla.



La transición de Saul a Stamford Bridge estuvo encendida, luego apagada, pero finalmente se volvió a habilitar. Chelsea presentó su contrato a la Premier League tres minutos después y el movimiento se anunció una hora después del cierre de la ventana.

Los Blues pagaron a Saúl alrededor de 4 4m en cuotas iniciales y acordaron un contrato permanente de 30m ம் con Spain International al final de la campaña 2021/22.

“Estoy muy emocionado de comenzar este nuevo desafío con el Chelsea”, dijo el centrocampista después de que se confirmara su contrato. “Fanáticos del blues, soy uno de ustedes ahora, no puedo esperar a verlos a todos vistiendo la camiseta y comenzando a entrenar”.

La llegada de Saúl no era una fecha límite para el Chelsea. Por supuesto, los Blues estaban ansiosos por traer a un mediocampista, y el joven de 27 años estaba en el radar como líder del cazatalentos internacional Scott McClaun, pero Saúl obtuvo el permiso solo después de que el Atleti pensó que podía traer de vuelta a Griezmann. Salir.

“El 30 de agosto el Atlético me dijo que no podía irme. El 31 de agosto me dijeron que podía”, admitió Saúl en una entrevista con Fabricio Romano. Jalar.

El fichaje de Saul -el aval de Toussaint- es una de las posibilidades del Chelsea. Y aunque esto a menudo parecía libre de riesgos, la opción de compra era más una opción que una obligación.

Sin embargo, los primeros cuatro meses de Saul con los Blues fueron increíblemente difíciles. El centrocampista fue expulsado en el descanso como resultado de sus dos primeras aperturas en la Premier League; La velocidad de la aeronave era superior a la del centrocampista.

Fue solo a fines de diciembre que comenzó a sentirse más cómodo en el once inicial de Chelsea. Solo ha aparecido tres veces ante Saúl en 2022 en el orden jerárquico del mediocampo con Jorgenho, N’Colo Conte y Madio Kovacic.

“Tiene más confianza y está en mejor forma. Un gran paso adelante contra Tottenham en la Copa Carabo”, dijo Duchess a principios de este mes. “La adaptación fue más allá y puedes ver que es más abierto, más comprensivo y más impactante que al comienzo de la temporada”.

Una lección importante es que Saúl necesitó casi media temporada para adaptarse a la vida en el Chelsea. Esto es algo que los Blues han aprendido al presentar su negocio este mes.

Aparte de la motivación de traer de vuelta a Emerson Palmeri, un jugador para el que Duchess ya trabajó, de su ortografía de crédito en Lyon, el nuevo blues característico en esta ventana no ha comenzado una gran jugada.

Adama no es Troya. Sergino no es una prueba. Y sobre todo en el tramo final de la ventana, no Ousmane Dembele.

El extremo del Barcelona no ha sido fichado desde el verano y la leyenda de La Liga ha querido sacarlo del club este mes en calidad de préstamo o de forma permanente.

Se entiende que el Chelsea tiene interés en Tempel, y Touchel es el jugador más admirado con el que ha trabajado para los franceses en el Borussia Dortmund. Sin embargo, los Blues no han hecho un esfuerzo serio para traerlo a Stamford Bridge este mes.

Toussaint ya cuenta con siete atacantes -Romelu Lukaku, Timo Werner, Coy Howards, Mason Mount, Callum Hudson-Otoi, Christian Pulisic y Hakim Jiech- en su plantilla, lo que no sorprende. También es cierto que Blues no está dispuesto a pagar cuotas y pagar por un jugador que tiene la oportunidad de fichar gratis en un plazo de seis meses.

Era hora de que el Chelsea hiciera su jugada por el francés. No a los pocos minutos de que muriera la ventana de fichajes. Blues aprendió por qué de la manera difícil.