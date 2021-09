Así es como debería verse el Samsung Galaxy S22 +. Esperamos marcos simétricos

Samsung lanzará una nueva generación de teléfonos inteligentes a principios del próximo año, a menudo denominado Galaxy S22. Nuevamente, deberíamos mirar tres modelos, que se basan en el diseño de este año, pero con algunos cambios menores. El informante revela cómo se verá el Samsung Galaxy S22 + “mediano” Ann Leeks.

Samsung Galaxy S22 +: teléfono pequeño con marcos simétricos



A primera vista, el próximo Galaxy S22 + se parece a su predecesor: una vista larga con una cámara selfie en una toma central en la parte frontal y tres cámaras en un fotomódulo rectangular con dos esquinas redondeadas. Sin embargo, como se puede ver en las representaciones no oficiales, el módulo de la cámara no debe venir directamente del lado metálico, sino que debe “pegarse” en la parte posterior como cualquier otro teléfono. Esta solución es fácil de hacer y económica.

Otra diferencia con la generación anterior son los marcos frontales. La pantalla probablemente será plana, pero debería tener marcos perfectamente simétricos a su alrededor. Hasta ahora, la regla es que el mentón es un poco más ancho en comparación con otros marcos, pero el Galaxy S22 + necesita corregir este defecto estético. Pero no solo eliminaremos la toma para la cámara selfie, la tecnología de la cámara con pantalla de tela aún no es suficiente para que Samsung la use como la solución principal para sus mejores modelos.

El Samsung Galaxy S22 + debería ser más pequeño que sus predecesores, con unas dimensiones físicas de 157,4 × 75,8 × 7,6 mm (9,1 mm en el módulo de la cámara). La razón es probablemente la presentación del iPhone 12 Mini el año pasado, después de lo cual Samsung decidió planificar su futuro buque insignia un poco más pequeño. Aunque las imágenes publicadas son solo versiones no oficiales, generalmente están bien informadas Max Weinbach Esto confirma cómo debería ser realmente el Galaxy S22 +.

Podemos asegurarnos de que todos los renders de S22 sean válidos – MaxWinebach (axMaxWinebach) 26 de septiembre de 2021

¿Será realmente el Galaxy S22 +?



Aunque en este artículo hablaremos de la próxima innovación como Galaxy S22 +, de hecho se puede llamar completamente diferente. Ann Leeks Obtuvo sus renders con el nombre Galaxy S22 Pro, por lo que los próximos tres modelos pueden tener un nombre diferente al que estamos acostumbrados.

Vaya, OnLeaks confirmó el nombre de S22 Pro, así que haré el resto:

– S22 + = S22 Pro

– S22 Ultra = Nota 22 Ultra

Sí, escuchaste bien. ¡El S22 Ultra en realidad puede llamarse Note 22 Ultra!

(Una pequeña advertencia a continuación) pic.twitter.com/ivqDDFat2Q – சுன் (@ chunvn8888) 25 de septiembre de 2021

El modelo base es probablemente el Galaxy S22 y el Galaxy S22 Pro de tamaño mediano. Para obtener la mejor variación, el nombre Galaxy S22 Ultra sería históricamente significativo, pero como se especula con una ranura para lápiz, el Samsung Note podría reciclarse.