Ver el enlace para coincidir en vivo Ajax Besikta

Ajax – Pecta Match Contest



Ajax – Recomendado para competición pecta

Benoit Bastian de la Asociación Francesa de Fútbol liderará la pelea. En el partido, Hisham Zakrani y Aurelian Bertomieu actuarán como árbitros asistentes, mientras que el cuarto árbitro será Jeremy Bignard. Exxon Sport Ajax – Besiktas retransmite el partido en directo.

Besiktas perdió 2-1 en el Grupo C ante el Borussia Dortmund, Alemania. El Ajax venció al Sporting de Lisboa de Portugal por 5-1.

Desventajas de ambos equipos

Luchando contra las lesiones, Tomakoz Vida, Wellington, Adiba Hutchinson, Georges-Kevin N’Coud Do, Rashid Kessel, Mehmet Doble, Mirelem Pajanic, Kyle Lorin, Montero, no fueron llevados a Holanda. Precauciones, Compatible con Necip Uysal. No en el personal.

Organizados por Ajax, Clipper, Labyrinth, Stecklenburg y Onana no podrán jugar en el torneo.

Besikta en el 226 Torneo Europeo

Besiktas, que será el invitado del equipo Ajax de Holanda en el Grupo C de la UEFA Champions League, disputará su pelea número 226 en la Copa de Europa.

Negros y blancos dominaron a sus rivales 84 veces en los 225 partidos restantes de la Copa de Europa. Besiktas, que perdió 94 juegos, dejó 47 juegos en el sorteo.

En el escenario europeo, los blanquiazules airearon las redes de sus oponentes 297 veces, anotando 329 goles en su fuerte.

46 ° partido de la Champions League

El Besiktas jugará su partido número 46 de la Liga de Campeones contra el Borussia Dortmund.

El equipo blanco y negro, que compite por octava vez en la organización de fútbol más grande de Europa, ha vencido a sus oponentes 13 veces en 45 partidos. Besiktas, que empató 9 partidos, salió del campo con 23 derrotas.

En la Champions League, el conjunto blanquiazul marcó 44 goles en la red del rival y anotó 85 goles en su portería.

Problema en los últimos tiempos

Besiktas, por otro lado, ha estado luchando por ganar juegos recientes en Europa.

El equipo Black & White ha ganado solo uno de los últimos 9 partidos jugados en Europa. En la temporada 2018-2019 de la Europa League, el Besiktas venció 3-2 a Surfsborg en Noruega, con 2 empates y 6 derrotas en los otros 8 torneos de ultramar.

El conjunto blanquiazul, que supo retransmitir 10 veces las redes del rival en los partidos anteriores, marcó 22 goles en su fuerte.

El Besiktas perdió por 3-1 ante el PAOK griego en la segunda ronda de clasificación de la UEFA Champions League la temporada pasada.

El equipo blanquiazul jugará contra el Ajax en la Copa de Europa por 113ª ocasión.

El equipo blanco y negro ganó 27 de 112 partidos de campo. El conjunto blanquiazul salió en empate en 21 partidos, de los cuales fue invitado de los contrarios, y perdió en 64 partidos.

Besiktas aireó la red de su oponente 128 veces afuera, anotando 212 goles en su fortaleza.

4o partido en Europa bajo la dirección del Sargento Yalon

El Besiktas competirá en 4 Copas de Europa con el entrenador Sergen Yalan.

En la segunda ronda de clasificación de la UEFA Champions League la temporada pasada, el equipo blanco y negro perdió 3-1 ante el PAOK bajo la dirección de Yalçın. Esa temporada, Portugal se enfrentó a Rio Ava en la tercera ronda de clasificación de la UEFA Europa League. En el único partido disputado en Estambul, el Besiktas terminó su empate regular y en la prórroga con su oponente 1-1 y fue eliminado 4-2 en la tanda de penaltis.

Besiktas comenzó la UEFA Champions League esta temporada con una derrota bajo la dirección de Serge Yalon. En el primer partido del Grupo C en Estambul, el conjunto blanquiazul perdió 2-1 ante el representante alemán Borussia Dortmund.

El calendario de la segunda semana de la UEFA Champions League es el siguiente:

Martes 28 de septiembre:

19.45 Ajax (Holanda) – Beşiktaş

19.45 Shakhtar Donetsk (Ucrania) – Inter (Italia)

22.00 Paris Saint-Germain (Francia) – Manchester City (Inglaterra)

22.00 Leipzig (Alemania) – Club Bruge (Bélgica)

22.00 Oporto (Portugal) – Liverpool (Inglaterra)

22.00 Milán (Italia) – Atlético de Madrid (España)

22.00 Portugal Dortmund (Alemania) – Deportes Lisboa (Portugal)

22.00 Real Madrid (España) – Sheriff (Moldavia)

Miércoles 29 de septiembre:

19.45 Atlanta (Italia) – Young Boys (Suiza)

19.45 Zenit (Rusia) – Malm ((Suecia)

22.00 Bayern Munich (Alemania) – Dynamo Kiev (Ucrania)

22.00 Benfica (Portugal) – Barcelona (España)

22.00 Manchester United (Inglaterra) – Villarreal (España)

22.00 Wolfsburg (Alemania) – Sevilla (España)

22.00 Salzburgo (Austria) – Lily (Francia)

22.00 horas – Juventus (Italia) – Chelsea (Inglaterra)