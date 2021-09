Los medios españoles informan por unanimidad Usman templo Próximamente se podría firmar un nuevo contrato con el Barcelona. Incluso ya se han realizado las primeras charlas sobre este tema.

En la capital catalana, existían grandes temores de que el astro, que ha fichado al club por 135 millones, pudiera firmar un contrato con un nuevo técnico en unas semanas y dejar el Camp Nou gratis en verano. Su contrato es válido hasta el final de esta temporada, por lo que esta es la última convocatoria de Plugrana para llegar a un acuerdo con el francés. Ese es el plan original templo Dejando al Barcelona en la ventana de fichajes recientemente completada, el club ganará dinero con ello. Sin embargo, el jugador se lesionó durante la Eurocopa 2020, por lo que se decidió que no podría ser vendido. El Barça quiere defenderse y no quiere dejar que el jugador se marche gratis. Las dos partes ya se han reunido durante las conversaciones sobre un nuevo acuerdo. Se suponía que la reunión tendría lugar el lunes y todo parece ir en la dirección correcta. Los detalles del nuevo contrato no se han publicado, pero según información no confirmada, el jugador tendrá que cumplir con el contrato hasta finales de junio de 2024 y aceptar un recorte salarial. pgol, PilkaNozna.pl

