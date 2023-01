Top 5 errores turísticos a evitar en España

Actualízate con esta lista de cosas que no debes hacer en España

España es un país hermoso con gente increíble, cultura, historia y belleza natural.



Desde espectáculos de flamenco hasta la fascinante arquitectura de Antoni Gaudí, España ofrece mucho para entusiasmar a los turistas.



Al igual que otros países, España también tiene sus propias costumbres y tradiciones, y una lista de comportamientos socialmente inaceptables.



Aquí hay cinco cosas que nunca debes hacer cuando estés en España como turista.

Pasar el salero de mano en mano es siniestro

Los españoles son bastante supersticiosos a la hora de seguir etiqueta en la cena.



Para ellos, pasar el salero de mano en mano trae mala suerte.



Como forastero, puede que lo consideres una tontería, pero los españoles se toman muy en serio sus presagios y tradiciones.



Entonces, muestre respeto por su cultura y tradiciones simplemente poniendo el salero sobre la mesa para que otras personas lo recojan.

La palabra «adiós» es solo un tópico entre los turistas que visitan España. Los propios españoles no dicen «adiós» al irse.



Adios se traduce literalmente como «adiós». Nunca debes despedirte, ya que indica que no los volverás a encontrar.



Aunque ese puede ser el caso, no se considera educado decir adiós. En su lugar, di «Hasta luego» o «Ciao».

No te sorprendas si te saludan con un beso.

Al igual que en nuestro país, la gente saluda con un namasté al unir las manos, los españoles también tienen su propia manera específica de saludar a las personas.



Lo hacen con un beso en las mejillas. Sería grosero si te encoges de hombros cuando alguien te saluda a la manera española.



Por lo tanto, no se sorprenda si alguien se lanza hacia adelante para darle un beso en las mejillas.

No deambules por las calles de la ciudad vistiendo solo un traje de baño.

Los trajes de baño están bien cuando los usas en las playas o en la piscina de tu hotel.



Deambular en traje de baño fuera de estas áreas parece grosero e insípido.



Incluso es ilegal en ciudades portuarias como Barcelona, Málaga y Palma de Mallorca con multas de hasta Rs. 16000.



Considere cubrirse con una falda pareo o una bata de baño.

No muestres tus pertenencias en público

España es el segundo país más visitado del mundo.



Millones de turistas visitan el país durante todo el año. Esto también atrae a estafadores y carteristas.



Si no tienes cuidado con tus pertenencias, es probable que algún estafador te engañe con tu dinero o te conviertas en el objetivo de los carteristas.



Por lo tanto, se recomienda que se mantenga consciente y cuidadoso con su entorno.