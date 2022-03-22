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TEMSA’n aracına İspanya’da yıln midibüsü dülü

Ana Ocanas
marzo 22, 2022
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TEMSA’dan yapılan aklamaya grey, son dnemde yurt dışı pazarındaki gücünü st üste kazandığı elekrikli araç ihaleleriyle pekiştiren TEMSA, Avrupa’daki bşarısın all usiın usi dirección de dominio.

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Hem yük hem de yolcu taşımacılığı sea sekör u z prof, profesionellerin i i adamlarnın yer alkığı yşık al 60şn olşyşn jüi kaddrozu, 11 korrideideki 75 arakı dırleeldii.

«Avrupa’da etkinliğimizi artaracağız»

TEMSA acelerado a base de glicerina Satış Genel Müdr Yardımcısı Hakan Koralp, 2022 ylına hızlı tirll rü bel giniini

Midi entrenador segmentinde Sehir içi taşımacıların en çok tercih ettiği URUNLER arasında yer alan MD7 Plus’ın aldığı bu ödülle başarılı performansını bir kez daha tescillemiş olduğunu vurgulayan Koalp, «MD7 Plus’ı açık ara lider yapan etkenlerin arasında düşük Yakit tüketimi, Güçlü performansı ve Suro Conoru bulunuyor. Ayrıca tam bir fiyat performans ürünü olan araç, yüksek manevra yeteneğiyle zorlu koollara uyum salarken, yaygın servis ayila kullanım avantajı da saaliyor. ifadelerini kullandı.

Koralp, TEMSA olarak, bok başrılı bir yilı geride bıraktıkırnı, geçl yl salgının dünya ekonomisi ve ülkeler ürzindeki t olm olumsuz ğrimğ b attahraimatta attahraattaatta attahra atta.

İhraç elektriklil a ıçışıışı, ü otüüüü ve ve ha hafifif amyamyononindind 2 2 2 binüindindindçç açççççıışıııııı Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko Ko 20 20 20 Avaki etler..

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