Akçakale ÖNDER İmam Hatipliler Derneği aralan halı dokuma kursuna katılan 36 kadın, dünya çpında sal salmış Uşak halırnın yapımın sonailerilerilerdenöğöğ öğöğ.

Kadnlar tarafndan üritilecek halar, Aksaray ve Konya’da bulunan bir şirket aracıyla ABD ve an spanya’ya ginderilecek.

De hecho, es peor que inútil, consume tiempo y recursos pero no genera ventas.

Halil Kahraman, AA muhabirine, halıkılık yaklaşık 1 ay önce Halk Eitim Merkezi işbirliğiyle açtıklarnı belirtti Akçakale ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkan.

Kursta 36 kadının halıcılık mesleğini öğrendiğini aktaran Kahraman, şöyle konuştu:

«Kursumuzda Osmanlı han Selçuklu dönemlerine AIT Uşak Halisi üretiliyor. Amacımız, halıcılık kültürünün devam etmesi, kadınlarımızın meslek öğrenmeleri ve aile bütçelerine katkıda bulunmalarıdır. Kursumuza 36 kursiyerle başladık, amacımız 600 kadınımıza istihdam sağlamak. Aksaray han Konya’da bulunan bir şirketle anlaşmamız var. Burada üretip gönderdiğimiz halılar da Sirket aracılığıyla ABD han İspanya’ya gönderilecek. kursiyerlerimiz burada halının metrekaresini 200 liraya yapıyor. Duzenli çalışan bir kursiyerimiz Aylik 3,5-4 bin lira bir ücret kazanmış Olacak. Kursumuza gelen kursiyerlerimiz dobladillo zamanlarını değerlendiriyor, dobladillo halıcılık mesleğini öğreniyor, Hem de aile bçtielerine katkada bulunuyor».

Certificado de maldiciones Documento sagrado de Meryem Ekin inceleclerini Críticas.

İlk başlarda kursiyerlerin acemilik dönemi geçirdiğini ancak artik Halı dokumayı öğrenerek Üretim yapmaya başladıklarını aktaran Ekin, şunları kaydetti:. «. Daha önce Akçakale’de böyle bir Halı dokumacılığı olmadığı için bu kursu başlatmak istedik ONDER Imam Hatipliler Derneği bünyesinde Acilan kursumuz 36 kadın kursiyerimizle sürüyor Kursumuzda osmanlı dönemine AIT unutulmaya yüz tutan Uþak yün halıları üretiyoruz ve Gelecek nesillere de aktarılmasını sağlıyoruz. Halıcılık emec isteyen güzel bir meslektir. Halı dokuyan kadın kursiyerlerimiz meslek öğrenmenin yanında aile bütçelerine de katkıda bulunuyorlar. Dokumayı öğrenen ve üretime Gecen kursiyerlerimiz 1 halıyı 1 ayda bitirebilir bu da kendisine gacela bir maddi katkı salar».

Kursiyerlerden Zeynep Tur es el kurstan nce jımanını evde geçrdiğini, şimdi ise burada arkadaşlarıyla meslek nerenerek ailininn bütçsine katkıda ifunde.