Spanya, Rus oligarka ait bir yata daha el koydu







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Rus oligarkla ais yatların sayısının 3’çı çıçı hijo hijo hijo hijo U U U U U U U U U B B B B B B B Bak.

Bakanlıktan yapılan aklamada, Kayman Adaları bayraklı olan «Crescent» adaı 135 metro uzunluunda ve 21 mrer genişliğindeki yatın, 2 kasım 2021’de Tarragona’ly descargar dominio de juegos dominio de juegos.

Medspanyol medyası, «Crescent» en Dünıy enn en pa pal yatlarndan birisi olduğunu yazdı.

DİĞER EL KONULAN YATLAR

Hikmet, 14 Mart’ta Barcelona Limanıs «Valerie» y 15 Mart’ta da Mayorka’daki «Lady Anastasia» adlarındaki yatlara el koymştu. Verilyn Bilgilerde, sos konzu yatların Sergey Chemezov y Alexander Mikheyev adlı Rus oligarklara ait olduği belirtilmiiti.

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İspanya Başbakanı Pedro Sánchez söyleyerek, 14 Mart’ta yaptığı açıklamada, «Putin rejimine ve oligarklara yönelik yaptırımların etkili olduğunu ve devam edeceğini», «Bu yolsuzluk sisteminde Rus halkına Baskı yaparak kendilerini zenginleştiren Putin’e, rejimine ve oligarklarına Karşı Güçlü ve kararlı bir şekilde hareket etmeliyiz». demisti.

(AUTOMÓVIL CLUB BRITÁNICO)