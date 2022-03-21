Son dakika: Yunanistan’da 300 ‘yakın kişiyi taşıyan gemide yangın! -Haberler

¡Los 300 de Yunanistan yakın kişiyi taşıyan gemide yangın!

Yunnan liman polisi, 237 yolcu y 51 mrettebatla Akdeniz’s İyon Denizi ‘seyreden altalyan bandıralı yılco gimisinde yangın dıyurdu.

Yunanistan Sahil Güvenliği, altalya’nn Brindisi Limanına giderken Korfu Adası açıklarında yanmaya bailayotan sibndürme çalışmalarınn devam ettiğini belirtti. al al al

Yunanistan Sahil Givenlik yetkilile, Yunanistan’dan altalya’ya giden 288 kiilik gemide yangın çıkln akladı. Yangna neyin sebep olduunun henz bilinmedii ifade edildi.

ULAŞILAMAYAN TÜRK YOLCU KURTARILDI

Actualmente está navegando por los archivos de la categoría Consejos de marketing. Diplomatic kaynaklara gre, kendisine ulalamayan Tork vatandaşın da kurtarılmasıyla, Korfu Adasına ulaştırlan Türk yolcu sayı 26 oldu.

En Atafa-Pire bacconoso Mustafa Somuncu Korfu’s Guidecei Beltilerek, Tork Vatandayalar tim geerkli yard y konsoslok hizmetlerin sailanacao kayi.

glycerei verelere Gree, altalya’nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn de Yunan Devlet Ajansı AMNA. Üçü Yunan vatandaşı toplam 11 kayinin kayip olduğu kayodildi.

Feribotta mahsur kaldığı tespit edilen iki kişiyi kurtarma çalmaları ise süryor. Hafif yaralı 3 kiii ise Korfu Hastanesinde tedaviye alinmıştı.

TALYA SAHİL GÜVENLİĞİ DEVRİYE UÇUŞU YAPTI

Sahtalya Sahil Gwenlik Comunidad Traducir yaplan aklamada da, feribotun Arnavutluk sularna doru sruklendiii bildirilmi.

En el caso de Sahil Gwenliğine, el diablo modelo «ATR42», se ha agregado a la lista la excavadora del gimnasio.

Habertork TV’s Arama kurtarma çalmalarına katılan Syrena Gemisi Cevdet Bilen, Türk şofr da var. verbalmedi. Sabah 5 buok 6 sularnda geldiimizde 46 kaiinin arandığı sailendi anakak da sonra bu sayya dair herhangi bir vermediler. dedi

Yanan gemideki Hayrullah Çetin, gimiyi boşaltmam çin biz anu an bilagi komple yandı. kurtarıldı». ifadelerini kullandı.



