Son dakika haberler: 13 yaşındaki çcozuu taciz eden adam, çocuğun ailesi tarafından darp edildi – Gencel Haberler

Tacizciye feci tuzak ve darp!

İstanbul Ümraniye’deki Birlik Sanayi Sitei üü 18 18 18 18.38 ı्रारııı्ा ins birर lay me meanaा ge geld्i. Diddiaya gre, 13 yaandaki kosa tacizde bulunan ipheli, kazın akrabaları tarafındın kazın azındl yazilan mesajlar bul bulş te tei ed ed edreıık k k kıı.

ARACIN CAMINI KIRIP ERİ GİRDİ

İHA’da yer alan son dakika haberine ger şüpheli, olay yerine geldiinde kalabalık akrabaları girünce kandırldığını anladı. Kaçmaya çalışan şahıs, ters yinde ilerleyip sanayi sites girdi. Helphelinin kçtığını fark eden ve minibisün arkasından koşn akrabalardan biri, siyah Mercedes marka aracın arka camın kırp içeri girdi.

MİNİBÜSTEN NDİRİP DARP ETTİLER

Çıkmaz sokağa giren hepheliyi aracından indiren kyiler, hepheliyi darp etti. Sanayi esnafnın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipliri ambulancia sevk edildi.

PHELİ HASTANEYE KALDIRILDI

Todos los derechos reservados. Pheli, olay yirinde yaplan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırldı.

«BEŞ ALTI KİŞİ BİRDEN SALDIRDILAR»

Olay anına tanıklık eden sanayi esnafı Önder Tunç, “Puedes buscar aneilıane Actualmente está navegando por los archivos de la categoría Consejos de marketing. Geldikten sonra bu tarafa dandu. Buras kapalı olduğu için çıkamadı. Esta es la palabra árabe para irizine arca camdan birsi kirp girmiş. Oi kişi boğazına sarıldı. Arbede çıktı. Corte de Apelaciones de Arabia. Aşağı düştü çocuk. Ondan sonra beş-altı kişi geldi, buna saldırdlar.

«TACIZ DEYINCE MÜDAHALE ETMEYİ BIRAKTIK»

Ayırmaya çalıştık ama ayıramadık. Yani çok kalabalıktı. Herkes geldi. Oh sira adamın durumu kötüydü, iok iyi deyildi. Ayrmaya çalıştık ama kavga eden arkadşların hiç ayrılmaya niyeti yoktu. Policía, servicio de ambulancia. Ayrmaya çalışırken kavga eden arkadşlar bırakın dedi. «Bu sapk, tekavüz etti» dediler okuğumuza. Bunlar ciencia de estilo en línea biz de artic ayirmaktan vazgetik. Karışmadık, çünkü çok kalabalıktı. Puede buscar el título de esta página en otras páginas o buscar en los registros relacionados, pero no tiene permiso para crear esta página. Bir tecavüz olayı anlatılyor. Bundan dolayı saldırmlar. Öle deyince biz de zaten hibeer mhadahalede bulunamadık. Resultados de búsqueda en línea, policía aradık. La policía bakshn dedik olaya ”ifadelerini kullandı.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Yan olay anı gwlnlik kamarasına saniye saniye yansıdı. Grintlerde, minibusle koyan arhısın arkasından koşnlardan biri minibüs arn arka camın patlatıy arr ardındrmanıp aracın ierisine giriyor. Taciz şüphelisi şahsın konlar ierisinde yerde yattığı da grülüyor.



