SON DAKİKA: ¡Avrupa’da Omicron alarmı! Todos los derechos reservados

Haga clic en el botón ‘Omicron’ para obtener más información

Rulkelere yönelik uçu kısıtlamalarını bırakacağını ve “kişi temelli” döyran druran Avrupa Birliği (yvip ti koronavirüsün omılarika Av Av Av Av Av Av Avpa Av Av Av.

AB, son dynemde Avrupa genelinde ciddi art gena geen, delta variantinnin ooğnulukta oldu Kovid-19 vakalarıyla mücadele etmenin yollarını arıior.

Diar yandan aşı odaklı estrategias gereincy, 2. doz aşısinın üzerinden 9 ay gememesi, gemeşse 3. docena yaplması kaydıyla certifikal herkese kaplarını açmaya hazırlanior.

AB yetkilileri, 25 Kasım’da yaptıkları açıklamada Yeni stratejilerinin “seyahat kısıtlamalarından MUAF tutulan ülkeler Listesi” üzerinden Degil, geçerli ASI sertifikası bulunan han dobladillo AB’nin dobladillo de dünya SAGLIK Örgütünün (DSO) onayladığı aşıları olan herkesin Schengen bölgesine girebilmesine dayandığını duyurmuşlardı.

Yetkililer, ab hinnima bu balamlada dünınn g gri kılana ve özellikle afrika’ya gşındermeye yönelik adamlarna da hizlanarak devam edeceiini sik sik dilei goriirodu.

AB, variantnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn delta

AB Comisión Ursula von der Leyne, 26 Kasmıda İİilteterere”n ar ar ar arlalaö öö k çşş dulaulağığığı ıildirdi.

OMICRON AYNI NDE AB’NİN BAŞKENTİNDE ULAŞTI

Aynı gin iiinde omicron variantın ab’inin baikenti sayılan brüksel’de bir kiide krölerek böylace avrupa’ya ulamşm da ayroıca şko etkisi yarattı.

Por otro lado, el nombre de dominio oficial de la Comisión AB Guyney Africa, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Namibya y Esvatini’s Yaplın uzşlır en sone sona kodar ask aldığını dıyurdu.

Ayrıca Daileri Bakanlığı, bölgeeki vatandaşlarına seyahat ajansları ya da operat operatlerlerine tahliye iç baivurmaları yaarğsı yaptı.

FRANSA KARANTİNAYI ART KOTU

En Francia, sonz konzu 7 kelkeye uçşşrı askıya alan diğr bir AB ülkesi oldu.

Ayrıca son 14 gunde bu ilkelerden gelen yolculardan yetkililere bildirimde bullammaları PCR test yaptırmaları istendi.

La variante de Sailk Bakanlığı taşın kişyile temas edenlere Kovid-19 alarını tamamlasa da korininayı zorunlu hale getirmey korrur verdict.

Fransa Hükmet Sözcüsü Gabriel Attal, yaptığı aklamada, omlkede omicron variantına bhl muhtemel vakalarnn ollabileciğini belirtti.

ALMANYA EK TEDBİRLERİ GÖRÜŞECEK

Almanya, 7 e ke e la ü ü ü ü ü ü

Haga clic aquí para ver más sobre Gelen Herkes 14 Garantizado Girmek kalacak.

El último producto de gran éxito de Angela Merkel acaba de llegar a Internet.

TALYA’DA AÇIK HAVADA MASKE UYGULAMASI

Italiaa Almanya alıklere uçç yasağı getiren İtalya’nın Sağlık Bakanı Roberto Speranza, 26 Kasımda yaptığı yazıl aklamada, hijo 14 gün içinde Guinea African, Losothoma Mala Girişinin yasaklandnı bildirdi.

Bunun haricinde ülkede liııda v v valaııı ışışimineineçççççç se se sebebebebebe M Milano, Bergamo and Bolonya entlerakak c k k ad ke mas haadaadaild ha getorunlulu

Ayrıca altalya Belediyeler Birliii, ak ha havada maske kullanımının her yerde zorunlu olması iün ​​hkümete talente bulundu.

Bu arada, Kovid-19 aşsıış et et et mameksksks Mar Mar Mar Mar Mariderider Mar Mar Mariderider 6ider 6 6 6 6 bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel bel

İSPANYA’DA AŞI SERTİFİKASI

,Spanya, 1 Aralıktann itibaren yrürlüğe irenlemler kapsamında, omicron ilkili yüksee risk gilterilen ülklerlerden şşdede neg negotif sonçlu Kovid-19 test istececek.

El gelangear de English y Kuzey es ahora la única prueba negativa en el mundo de autenticidad, certificación y ecosistema en Auckland.

PORTEKİZ’DE OKULLAR İÇİN TATİL UZATILDI

Portekiz en 1 Aral ha va ol ol apan apan apan CR CR CR P CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR CR

Ayrıca, Noel y yilbaşı tatillerin ardondan 2-9 Ocak’ta bar, restoran ve elence merkezlerin kapalo olacağı, evden ışalmanın zorunlu tutulacağı okllının online haltalane.

AB DIŞINDAK AVRUPA ÜLKELERİNDEN TEDBİRLER

Schengen blgesine dahil olan svire’de hokmet, Guinea áfrica, Lesoto, Botsvana, Zimbabue, Mozambik, Namibya y Esvatini’s uikanci bir emme kadar durdharma karar al.

Bunun yanı sra variantın öü ongong vedandan danççç”dandan üüke ge gelerler çç Kov Kov Kov Kovid-19 prueba sonucu ibraz etme 10 gün garantía şşııı ldon.

Ü ç

NGİLTERE

Haga clic en ” krmızı list ” en la página de inicio para acceder a su exclusivo diccionario alfabético en inglés, África de Guinea, Namibia, Lesotho, Botswana, Esvatini, Zimbabue, Mozambique, Malawi y Zambia.

Ayrıca ilkede yeniden kapalı alanlarda ve topu taşımada maske takma zorunluğu getirildi.

Yte yandan, aşı durumlarna baklmaksıznı ilkie giren herkesin 2 gin iininde PCR test yaptarmaları and negatif son son all kadar kendlerini tecrit etmelerin zorunlu olduğu auckland.

AB KOMSTONU BAKANI’NDAN MESAJ

Dnya Sailk Asamblesine de Von der Leyen golpeó “Kresel topluluk, Kovid-19’s, son derece bulaşıcı bir troy olan omicron tehdidiyle kar karya”. ifadelerini kullanmıştı.

Virüsin “sınırları tanımadığını” vorgulayan von der Lein, una colección de hijl yanıtların anemine dikkati kmşti.