Son dakika 3. sayfa: anspanyol Yangın Söndürme Uçkları Köyceğiz’e müdahale ediyor

– anspanyol Yangın Söndürme Uçkları Kycece‘e mdahale editor

MUĞLA – Mu’la’nn Köyceğiz İlçsinde Perşembe günü bayşlayan yangın devam ediyor. Dağlk sentina devam eden yangana 2 helikopterin yanı sıra Spanya‘dan gelen 2 yangın söndürme uçağı, Ankara Büyükşehir Belediyesinene ait yangın söndürme araçları y Ankara Çevik Kuvvet’e bğlı TOMA’larda m eddahole ediyor.

29 Temmuz Perembe ginü Muğilanın Köyğez Yeilköy Mahallesi’ndeki ormanlık alanda baylayan yangın devam ediyor. Juegos caseros en el idioma del hogar.

Yangın dün özellikle Zeytinalanı’n yanı sıra, Kyceğiz’in dünyaca ünlü doal hazinesi Yuvarlakçay’n bulunduğu, ayhisar ve Pınar bölgelerini tehdit etmşti. Geoc boyonka ilerleyen yangın bugün karayel mevkii ile kavacık Mahallesini tehdit etmeye başladı. Todos los derechos reservados.

Yangın nedeniyle bugün b l Sazak Mahallesi’s tedbir amaçl boşltildığı marinildi.

Spanya yangın söndürme uçkları mdahale etti

Torkiyedeki nedeniyle Torkiyeye destek vere ilkiler arasında yer alan spanya Hava Kuvvetlerine ait «43 Grupo» birime mensup 2 yangın sçürme uiçğıi ğığığı ğı pil.

Ttİ’dandan ge gelen öööümeme ççııı ı boy boy boy ööğğğğ’ kiki üüühalehale ettiler.

Yangına ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Yangın Söndrme Araçları, Ankara Çevik Kuvvet’e bğl TOMA’lar da müdahale ettiler.