shakira aparentemente sombrea a ex Gerard Piqué en su nueva canción.

El cantante colombiano lanzó la canción, una colaboración con el DJ argentino Bizarrap titulada «SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53», el miércoles. La letra, traducida del español al inglés, parece hacer referencia al drama que rodea su relación con Piqué, un exfutbolista profesional.

«No voy a volver contigo, no llores por mí, ni me ruegues», dice la letra. “Me dejaste los suegros como mis vecinos, los medios de comunicación en mi puerta y endeudados / Pensaste que me lastimaste, pero me hiciste más fuerte / Las mujeres ya no lloran, cobran”.

Shakira y Gerard Piqué asisten a la final de la Copa Davis en la Caja Mágica el 10 de noviembre. 24, 2019 en Madrid, España. Europa Press Entertainment/Europa Press vía Getty Images, ARCHIVO

La mención de «deuda» de Shakira puede ser una referencia a sus problemas legales en curso, ya que ha estado condenado a ser juzgado en España por cargos de fraude fiscal. Los fiscales españoles han acusado al artista ganador del Grammy de no pagar 14,5 millones de euros en impuestos. Un representante de la cantante negó haber actuado mal y dijo a «Good Morning America» ​​que Shakira es «confiada en que se probará su inocencia al final del proceso judicial”.

La mención de «medios de comunicación en mi puerta» parece hacer eco de los comentarios que hizo en octubre de 2022. portada de la revista Elleen el que dijo que su separación de Piqué había sido «dura no solo para mí, sino también para mis hijos» y habló sobre cómo la constante atención de los paparazzi intensificó la situación.

En otra parte de la canción, Shakira aparentemente vuelve a apuntar a Piqué.

«Te deseo buena suerte con mi supuesto reemplazo / Ni siquiera sé qué te pasó», dice la letra. «… Soy demasiado bueno para ti y por eso estás con alguien como tú».

Shakira, de 45 años, y Piqué, de 35, se conocieron por primera vez en el set del video musical «Waka Waka (This Time for Africa)» de la cantante en 2010. anunció su separación en junio de 2022.

la ex pareja llegó a un acuerdo de custodia con respecto a sus hijos, Milan, 9, y Sasha, 7, en noviembre de 2022.

Shakira lanzó previamente nueva música en octubre del año pasado, debutando la canción «monotonía.” Colaboró ​​en el sencillo con el cantante puertorriqueño Ozuna.