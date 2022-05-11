Hijo de puta: Sper Ligden kulp alacağına dair ikan iddialar gondemi sarsmıştı de Rus miller Roman Abramovich. Hisnlü i insanınn Giztepe’nin hisselerine talip olduğu ileri sürlmüş ancak iddialarn asılsız olduğu ortaya çıkmıştı. El almak istediii kulp ortaya çıktı de Abramovich.

Preguntadores rusos ucranianos m sondahalesi ıiliz İil üin y y yıı u uulaığıığı Roman Abramovich, Chelsea’i satışa çıkarmışt.

Rus miliarder bu hamlenin ardından Türkiye’den bir kulp satin alacağı iddia edilmişti.

YATINI TÜRKİYE’YE GETİRMİŞTİ

Ççççğğiziz ha hafta özel uça İstanbul’s 7.5 saat kalan Rus i insaniın 140 metros uzunluğunda yaklaşık 300 millones de dólares Derindeki Solaris isimli yatın yın yırmlarrdann kömkn çrumrumrum.

ALMAK İSTEDİĞİ TAKIM BELLİ OLDU

Roman Abramovich, Chelsea’s satışı tamamlandıktan sonra İspanyol kulübü valencia’yı satın almaya alışacağı ifade edildi.

SPANYA İLE LİŞKİLERİNİ KULLANACAK

eCiller español de Haberde Roman Abramovich Kullanarak İspanya La Liga ekibi Valencia ‘satin almak isteyeceii aklandı.

GÖZTEPE, DDİALARI YALANLAMIŞTI

Gazettepe Vekan Vekili Talat Papatya, el romano Roman Abramovich devredileceine daier haberleri yalanlamışt. Giztepe baokan Vekili Talat Papatya, son zamanda basında sıkça yer alan kulübün Rus miller Abramovich’s satalığı haberlerini yalanladı. Papatya, «Abramovich’s Giztepei alacağını biz de mediadan okuyoruz. Alakası yok» dedi.

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