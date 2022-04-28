Rize’de tek ses tek yumruk







Ekonomik koşlar altında ezilenler, pazar ginü meydanlara çıkaraka 1 Mayıs’ı kutlayacak. Yoğn hazrlık yaplan kentlerden biri de Rize. Emek ve çay mitinginde ÇAYKUR iileri de talelrini haikiracak.



Servicio Emek

Pandemi dolayısyla 2 yilder düznelenemeyen emekçinin emek madecadelesinin önemli ginü 1 Mays hazrlkları devam ediyor. İİİididııı yaraığıığıığı k k kri kğııııı Ed Ed Ed Ed Ed Ed Ed Ed Ed Ed Ed Ed Ed Ed Ed Ed Ed Ed Ed. Emailer, yoksulluğa y adaletsizliye karşı hep bir azdan haikiracak.

Bu ylki 1 Mayıs’a katılımın biük olması bekleniyor. Asgari ücret 4 bin 250 lira iken dün aklann açlık sınırının dün 5 bin 320 lira orak aklanması toplumun biik ksiminin yadığı kolır ortaya koyayor. İşçiler, yılbaşından bu yana daha ağırlaşan geçim ıartlarına karşı tepkilerini sokağa çıkarak gisterdi.

AY RETİCİSİ DE ALANDA

El 1 de mayo, Riz’de yrütüloryor de la empresa. Olone Rize’de de AKP Cumhurbaşkan Erdoğan, eCommerce yoksulluğa sefalet ücretlerine karu omzu uruzu Dokac. Comuníquese con SOL Parti, CHP, EMEP, DİSK, KESK y Eitim İş tarafından kurulan komitenin eağroısıyla emekiler toplanacak, vevre illerden de biük birl kğtlım salalanacak. Emek ve may mitinginde ÇAYKUR iilerinin taleleri yinelenecek.Emekiler saat 14.00’te mailsmail Kahraman Kultür Merkezi’nd toplanacak. El cuadro de Buradan Rize Demokrasi Meydan yrnicek. Miting, alrededor de las 14.30’da başlayacak. Akşam üü merindeçççççççç Bal Bal Balcı Concer Versus.

Busque en la web más información sobre 1 May Mile en todo el mundo. 1 Mayla kutlama komitesi turfından yaplan basın açıklamasında, “1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mcadele y Dayanışma Günü olan işçi-emekçi bayramını Madenci Anıtında kşkıla kutla.

Saat 11.00’da asystasyon caddesinde buluşulacağı belirtilerek “Hakl taleblerimizi yskse sesle ifade edeceiz. Sloganstasyon caddesi’s slogans Madonci anton’yroyceceiz ‘Hecho con boletín.

Torkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) yaptığı aklamada yoksulluğa, iisizliğe, gwancesiz çalma koollarına basklara karşı emekileri meydanlara ayordı. Póngase en contacto con TGS İstanbul, Ankara, mirzmir, Adana, Diyarbakır, Mersin, Eskişehir, Kocaeli’de mitelere catalog.

DÜNYADA 1 DE MAYO

1 de mayo yurtta olduğu gibi dünyada dç birçko bölgide kutlanacak. Larte onlardan birkaçı:

:Spanya: Resultados de búsqueda de Emek 1 May’ts’ttİİ 60ı 60 60 60 60 60 60 60 60 fa fa fa facececececececek. Emeiker bikent Madrid bullen Gran Via caddesinde toplanarak, Plaza de Espana Meydanına yeryecek.

Talia: Altalya’da iki senedir kosatlamalar sebebiile yaplamayan 1 Mayıs koncerlerinin 32’ncisi, emek ürgütlerinin organizasionuyla roma’da bulunan San Giovanni Meydanında tekrar düznelenecek.

K :bris: Kuzey y Ginney Kıbrıs’ta 1 Mayıs’tta ortak etkinlik düsnileyecek. Emekilerle ara blgeye gidilecek. Ara bolged DEV-İŞ y PEO 1 Mayıs ortak dlaklarasyonu iki dilne okunacako iki toplumu koru concer veresk.

ŞEHİR EHİR 1 MAYIS KUTLAMALARI

Según los catálogos de DİSK, KESK y TMMOB son las alarmas de emisión de graves más genéricas en las siguientes páginas:

kayseri: Mimar Sinan P. /14.00

Diyarbakir: İstasyon M./10.00

Camioneta: Musa Anter Parki / 10.00

Edirne: Saraçlar Caddesi /13.00

Mirzmir: Ventana M./13.00

Samsung: Cumhuriyet M. / 13.00

adana: Ugur Mumcu M. /15.00

Coca Cola: Anıtpark M. /13.00

Eskişehir: Odunpazarı /13.00

Kiríehir: Cacabey M. /13.00

Antepe: Kırkayak Parkı /13.00

Dersim: Seyit Rıza M. /11.00