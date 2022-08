Qué ponerse en España en verano para combatir el calor

España es famosa por su hermoso clima soleado durante la mayor parte del año, pero puede ser especialmente abrasador en los meses de verano. Si bien es posible que tenga su vestido favorito listo para bailar el vals en las noches doradas o tenga su sombrero listo para avisar a otros turistas que encuentre durante los paseos por la playa, es importante tener en cuenta que algunas prendas lo mantendrán mucho más fresco que otros. Esto quiere decir que son ideales para llevar en el verano español.

Una cosa a tener en cuenta antes de salir con estilo es que España es un país bastante religioso. A menos que estés en una de las ciudades más cosmopolitas como Madrid o Barcelona, ​​es más seguro asumir que los lugareños apreciarán más una forma de vestir un poco más conservadora, especialmente si estás visitando una iglesia, pero incluso si ¡solo estás corriendo al supermercado! Por eso, hemos elaborado esta guía sobre qué ponerse durante el verano en España para combatir el calor.

Primera parada: calzado!

Hay algunas cosas que debes tener en cuenta en España antes de ponerte las sandalias y salir a zancadas este verano. Uno de los más importantes es que es ilegal conducir con chanclas o cualquier sandalia que no tenga una correa alrededor del tobillo. ¡Sí, eso significa que conducir descalzo también está descartado!

Sin embargo, siempre que empaque un par de zapatos cómodos de repuesto para conducir, las sandalias y las chanclas son una excelente manera de mantener los pies frescos en el verano. Recuerde, el calor de su cuerpo se escapa a través de sus extremidades como sus manos, pies y cabeza. Obviamente, tendrá puesto un sombrero para protegerse el cuero cabelludo y la cara de los fuertes rayos del sol, pero no tiene nada de malo sacar los dedos de los pies cuando hace buen tiempo.

Aunque España puede ser un país bastante conservador, en los últimos años la ropa deportiva y el ocio se han vuelto más comunes. Ahora, no es raro ver a un señor mayor caminando con una camisa elegante, unos pantalones cortos estilo bermudas y unas zapatillas para completar el look.

Como de costumbre, los lugareños saben más, por lo que si planea caminar mucho durante el verano, ¡querrá un par de calzado más cómodo y duradero que no le provoque ampollas ni lo paralice después de unas pocas millas! Para paseos urbanos, un buen par de zapatillas transpirables es una buena idea. ¡Hazte con un par ligero para que no te sientas agobiado por tus propias pisadas!

Si está planeando una caminata más extenuante a través de los diversos acantilados y montañas de la hermosa campiña española, asegúrese de usar un par de botas resistentes para caminar y un buen par de calcetines para que no se froten. ¡No hay nada peor que poder caminar más porque tus pies están en carne viva! Asegúrese de encontrar un par que tenga un buen agarre, para esos terrenos traicioneros, y que se amarre correctamente para darle suficiente apoyo a sus tobillos.

Tejidos fluidos: faldas veraniegas y vestidos encantadores

Lo más importante que debe recordar cuando se vista para un día en España durante los meses de verano es que hará calor, por lo que querrá usar algo que permita que su piel respire en lugar de algo apretado y apretado. Esta es la razón por la que prendas como los vestidos ligeros y vaporosos de verano o las faldas vaporosas serán tus mejores amigas durante los calurosos meses de verano.

Si no te sientes cómodo mostrando tus piernas o planeas visitar un monumento religioso donde apreciarán que te cubras las piernas y los hombros, un maxi vestido o una falda sueltos de algodón es una gran opción para mantenerte fresca. ¡Los vestidos midi y las faldas también son fabulosos para lucir un poco tu bronceado sin mostrarlo todo!

Si te encanta la idea de un vestido pero, por desgracia, quien diseñó los vestidos y las faldas olvidó que las personas que los usan pueden necesitar bolsillos para guardar cosas útiles como su teléfono o sus llaves, o incluso un lugar para poner sus manos, un ¡un mono o un mono corto podría ser una mejor opción para ti! ¡También te dará un poco más de espacio para moverte y no tendrás que preocuparte por parpadear si te embarcas en aventuras de verano particularmente vigorosas!

Por supuesto, si no tienes bolsillos, siempre puedes llevar tus cosas en una riñonera, que generalmente son una opción bastante buena y segura para llevar todas tus cosas contigo y atadas a la cintura en todo momento. ¡Solo asegúrate de no olvidarlo, especialmente en lugares concurridos, ya que algunos carteristas cortan las correas en la parte posterior de las riñoneras y se irán con tus pertenencias antes de que te des cuenta!

Lo mismo ocurre con un bolso de mano o una mochila. Un bolso tote es una opción excelente y liviana para tirar sus cosas y dirigirse a la playa o salir de picnic, pero asegúrese de tener una forma de mantener sus pertenencias seguras en el interior. Para las mochilas, asegúrese de que sus cremalleras estén abrochadas y ocultas, y llévelas al frente en áreas concurridas.

¡Guarda tu bañador para la arena!

Es casi seguro que querrá pasar al menos parte de su verano en una de las muchas playas gloriosas de España. Sin embargo, tenga cuidado de que, como hemos dicho, debido a que España sigue siendo un país muy religioso, desfilar en bikini o en topless en calzoncillos probablemente no sea apreciado en la mayoría de las ciudades o pueblos.

Además de ofender a los lugareños, al mostrar un poco más de piel con un atuendo diminuto en las ciudades españolas, puede atraer una atención no deseada. Si acaba de llegar a la ciudad desde la playa y no quiere tener que cambiarse por completo, siempre puede ponerse una camisa de algodón holgada o un lindo vestido veraniego sobre el traje de baño.

Ponerse capas de ropa liviana una encima de la otra también es una excelente manera de ver el día y la noche sin tener que ir a casa a cambiarse. Empaca una camisa liviana cuando salgas de tu casa por la mañana y cuando llegue la noche, puedes ponértela y estarás listo para salir y disfrutar socializando en una de las terrazas de España sin tener que preocuparte por resfriarte.

Pero eso no quiere decir que no puedas usar esa pieza para darte un chapuzón en el mar o tomar el sol con tu pareo en áreas designadas a lo largo de la costa mediterránea. En determinadas playas de España hace tanto calor que los bañistas no tienen reparos en tomar el sol en topless para evitar esas molestas marcas de bronceado y dejar que la piel respire. Eso se aplica a todos los géneros, así que no se sorprenda si ve a los amantes de la playa relajándose y mostrando todo de la cintura para arriba. Si te sientes cómodo, ¡incluso puedes intentarlo tú mismo!

¡Una historia de amor de lino en España!

Cuando las temperaturas alcanzan su punto más alto en España, que en promedio pueden rondar los 36 ° C, probablemente una de las últimas cosas que quieras hacer es ponerte un par de pantalones. Sin embargo, si vas a visitar monumentos religiosos o iglesias, normalmente les gusta que lleves los hombros cubiertos y, a veces, también las piernas.

No se preocupe, esto no significa que tenga que sudar en mezclilla o sofocarse en un traje de pantalón formal. El lino es un tejido transpirable e increíblemente ligero que se teje de forma holgada, lo que significa que puedes mantenerte decente mientras el calor de tu cuerpo puede escapar a través del tejido. Este material también es una excelente opción para camisas y vestidos y viene en una variedad de patrones y estilos. El blanco es una opción particularmente fresca para los calurosos meses de verano porque refleja la luz, lo que significa que tendrás menos calor bajo el sol abrasador.

Gafas de sol en el centro de atención!

¡Siempre es una buena idea tener un par de gafas de sol, o dos, cuando estés en España para que no te encuentres entrecerrando los ojos constantemente en las vistas! No solo pueden ser el accesorio final para completar su atuendo de verano, sino que un buen par de anteojos de sol con recubrimiento UV en los lentes protegerá sus preciosas pupilas de los fuertes rayos del sol.

A menudo, un buen par de gafas de sol también tendrá una capa de espejo en la parte frontal de las lentes para reflejar la luz del sol lejos de los ojos, evitando entrecerrar los ojos, fatiga visual y los dolorosos dolores de cabeza resultantes, por lo que son una pieza esencial para usar en verano. España.

¡Ahorre espacio para un sombrero para el sol!

En España, no es raro ver a personas que usan sombreros para mantenerse frescos en una variedad de tamaños, formas y estilos. En las regiones rurales de Córdoba, también usan un tipo de sombrero llamado cañero o campero. Es un sombrero negro de gorra chata y ala ancha y gran cinta, que llevan los tradicionales escanciadores de vino (venenciadores) y es fundamental en el traje tradicional andaluz.

Si esto le parece un poco extravagante, no es raro ver a personas que usan sombreros de pescador o gorras de béisbol en España para ofrecer un poco de alivio de los rayos del sol, y son particularmente importantes para usar en España en el verano para proteger su cuero cabelludo de quemarse y reducir el riesgo de golpe de calor.

Gracias por tomarse el tiempo de leer este artículo sobre qué ponerse en España en el verano, recuerde volver y consultar el sitio web de The Euro Weekly News para conocer todas las noticias locales e internacionales actualizadas y recuerde que puede también síguenos en Facebook y Instagram.