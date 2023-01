Porción de la Torá: Revelaciones de la Historia Ancestral

Parashá Shemot: Éxodo 1:1-6:1; Isaías 27:6-28:13, 29:22-23.

En hebreo, una sola letra puede significar mil palabras. Esto es cierto de la vav que abre el libro de Shemot: v’eileh shemot b’nai israel ha’baim mitzraymah, et ya’akov ish u’veito ba’u. Muchas de nuestras traducciones borran esta vav, traduciendo este verso, “Estos son los nombres” (traducción OJPS) o “Estos son los nombres” (traducción NJPS).

Una traducción más precisa es: «Y estos son los nombres de los hijos de Israel que viajaron a Egipto con Jacob, vino cada uno con su casa». Aunque abrir una oración, y mucho menos un libro completo, levanta cejas gramaticales, nuestros sabios entendieron que cada letra de la Torá pide ser interpretada.

En la España del siglo XI, Ibn Ezra señaló que esta vav crea una conexión narrativa entre Bereshit y Shemot, entre la historia de la familia de Jacob y sus descendientes en Egipto. Ciento cincuenta años más tarde, también en España, Ramban elaboró ​​la observación de Ibn Ezra, viendo la vav como una alusión a los capítulos finales de Bereshit en la que aprendemos que Jacob trajo consigo a toda su descendencia a Egipto. Bereshit 46:8 y Shemot 1:1 abre con la frase idéntica, veileh shemot benai israel habaim ​​mitzraymah. De la redundancia en estos versos, Ramban concluye que nuestra vav está haciendo una conexión textual entre la familia de Jacob bajando a Egipto y el comienzo del exilio del pueblo de Israel.

El rabino Lord Jonathan Sacks también enseña sobre esta conexión entre Bereshit y Shemotexplicando que todo el libro de Bereshit es la historia de una familia. Hasta que esa familia aprenda a llevarse bien entre sí, no pueden funcionar como una nación. Explica que este versículo revela la transición de los hijos de Jacob a la nación de Israel. Esta no es la única interpretación posible, pero el paralelismo bíblico en su estructura lo convierte en un argumento convincente.

Me gustaría sugerir que la lección que extraemos de esta vav es que cada una de nuestras historias está irrefutablemente vinculada a las historias de quienes nos precedieron. Todo ser humano viene de alguna parte. Una dolorosa verdad humana que nuestra Torá exhibe a lo largo Bereshit es que las heridas que experimentamos en la vida provienen con mayor frecuencia de los más cercanos a nosotros, no de los más distantes. No es nada fácil mirar primero a nosotros mismos ya nuestros sistemas familiares para sanar. De hecho, se necesitan 50 capítulos de nuestra Torá solo para alcanzar una tenue paz entre la familia de Israel.

Sin embargo, comenzamos nuestro próximo libro, Shemot, como una familia que está lista para convertirse en una nación. Que aprendamos de nuestras historias ancestrales que la curación y el crecimiento no son secundarios a la historia más amplia de la redención, sino que es el punto central.

Rabino Blair Nosanwisch es un rabino de la sinagoga Adat Shalom en Farmington Hills.