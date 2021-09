Pikin Poika se enfrentó a la tala ilegal

La Asociación de Líderes de Aldeas Indígenas (VIDS) en Surinam dijo que han encontrado tala ilegal en su entorno residencial y de vida de Bikin Poika, una aldea tribal en el distrito de Vanika. Hace dos semanas, un pasya le informó al jefe de la aldea, John van der Bash, que la gente estaba talando un árbol cerca del centro residencial de la aldea. Resultó ser un hombre y su esposa del pueblo de Sandigron, que limita con Bikin Poyka.

Mencionaron que necesitaban madera para construir su casa. Debido a que se trataba del tronco de un árbol, el jefe de la aldea, van der Bosch, miró los dedos. “Les dejé en claro que ya no deberían talar árboles porque están en el área de Begin Pok ா. La gente lo respetará”, dijo Van der Bosch.

Al día siguiente, Pasya volvió a asustar al jefe de la aldea cuando volvieron a talar árboles en la misma zona. Resultó ser la misma gente y Van der Bash y Pasya vieron 26 baúles de madera en el suelo. A petición del jefe de la aldea, los guardabosques del Fondo de Gestión y Supervisión Forestal (SBB) visitaron el lugar.

Según SBB, esta área no está en oferta, sino terrenos de dominio gratuito. “En el pueblo hemos decidido que los troncos del árbol deben dejarse allí porque pertenecen a Bigin Poica”, dice Van der Bosch. Informó a las autoridades tradicionales de Sandigron de lo sucedido y se le aseguró que se invitaría a la gente al orden.

A pesar de este compromiso, continuaron las actividades ilegales. El miércoles pasado, los aldeanos de Bikin Poika vieron una excavación y un camión de madera que trasladaba la madera a otra parte. Van der Bosch, que no se encontraba en el pueblo en ese momento, se puso en contacto de inmediato con la policía y con SBB.

Sin embargo, aún no se han tomado medidas contra estas prácticas ilegales y se han eliminado algunos registros de construcción del bosque. El jefe de la aldea fue a Sandigron ese día y habló con el capitán de la aldea. Me dijo que se acercaron a la gente (marido y mujer) de Sandigron. Me ordenaron que arreglara el asunto con la policía “, dijo Van der Bosch.

Señala que Bigin Poica Creek es el límite tradicional entre los dos pueblos. Las comunidades han acordado que los aldeanos no entrarán al área del otro.

Ifla Hazelnook, subdirectora de manejo forestal, dice que está al tanto del asunto. SBB visitó Pikin Poika después de que el jefe de la aldea se enterara del problema. “No encontramos a nadie involucrado en la operación maderera. El capitán nos dijo que no retiráramos la madera porque pertenecen a la aldea, por lo que el asunto se resolvió por nosotros”, dijo Hazelnuk.

Hasselnook dice que el jefe de la aldea lo volvió a llamar el miércoles y le dijo que la gente quería quitar los árboles. Recomendó que denunciara el crimen a la policía. Le señaló que los registros estaban en el campo y que no pertenecían al capitán ni al pueblo. “Por ley, todos los árboles son propiedad del estado”, dice Hasselnook. Después de consultar con la policía, le dijo a Van der Bosch que se pusiera en contacto con el comisionado del distrito sudeste de Vanikka, Shafiq Goyalman, quien es el oficial de más alto rango en el distrito.

Van der Bosch señala una vez más lo importante que es que los derechos sobre la tierra conjuntos sean reconocidos legalmente para evitar problemas de tierras con otros. Hizo un llamado al gobierno para acelerar el proceso. “Los forasteros no pueden quedarse en nuestras áreas para promover actividades”, dijo el jefe de la aldea.