Paula Badosa y su novio animan a España en la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Qatar

paula badosa y su novio Juan Betancourt pasaron un momento de gala en Doha, Qatar, cuando asistieron a la Copa Mundial de la FIFA 2022. Fue un viaje rápido para la tenista, que entrena y reside en Dubái durante la temporada baja.

Badosa y su novio cubano animaron a su país de origen, España, en su partido de la fase de grupos contra los campeones de 2014, Alemania, el 27 de noviembre. El partido terminó en un empate 1-1, ya que Alemania remontó un gol para compartir el botín con 2010. campeones españa.

La feliz pareja compartió imágenes del memorable día con sus fanáticos en las redes sociales.

Según los informes, Paula Badosa ha estado en una relación con Juan Betancourt, un actor y modelo, desde 2021. La pareja ha sido abierto sobre su vida personal y siempre han publicado actualizaciones el uno del otro en las redes sociales. Betancourt también ha sido visto con frecuencia animando al ex No. 2 tenistas del palco de jugadores.

La temporada 2022 de Paula Badosa estuvo llena de altibajos. El español, que alcanzó el máximo de su carrera como No. 2 a principios de año, fue testigo de resultados mixtos que la llevaron a descender en la clasificación a su posición actual de No. 13

reflejando En su año, Badosa dijo que se siente afortunada de haber tenido grandes experiencias de aprendizaje a pesar de enfrentar un momento difícil en la gira.

La ganadora de Indian Wells 2021 reconoció además a sus seres queridos y a sus fanáticos por su constante apoyo.

“Por suerte tengo gente a mi lado que me apoya en cada uno de esos momentos y caminan conmigo de la mano, pase lo que pase (ustedes son los mejores). Y también tengo unos fans increíbles, que siempre están conmigo y me hacen sonríe leyéndolos (gracias) y bueno ya no me quiero arremangar.. gracias 2022 por todo lo que me has enseñado 2023 a ver que tienes para mi… tengo ganas nos vemos pronto mi gente”, agregó.