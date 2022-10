Paula Badosa, entre las 100 mujeres más influyentes de España según Forbes

tenista español paula badosa ha sido nombrada entre las 100 mujeres más influyentes de España en 2022 en una lista elaborada por España.

El sitio web afirma que la lista es la primera edición de la categoría y mujeres influyentes de una plétora de campos han llegado al top 100.

La saltadora española de triple salto Ana Peleteiro y Badosa son dos deportistas cuyos nombres figuran en la lista. Los logros de Badosa se resumen más en la lista, que incluía su título femenino del Abierto de Francia de 2015, así como el título de Indian Wells de 2021.

Paula Badosa ha ganado siete títulos ITF y tres WTA en su joven carrera. La española ganó su primer título de la WTA en el 2021 Abierto de Belgrado y llegó a los cuartos de final del Abierto de Francia de 2021. También reclamó su primer título de Masters 1000 en Indian Wells ese año.

La joven de 24 años comenzó su temporada 2022 como la No. 8 y pronto reclamó su tercer título en el Sydney International 2022. Ella escaló aún más en la clasificación, alcanzando el puesto número 1 más alto de su carrera. 2 el 24 de abril de 2022.

Paula Badosa, que comenzó su temporada 2022 con una derrota ante Victoria Azarenka en el Adelaida Internacionalpor cierto jugado su última cita de 2022 ante Azarenka en el Guadalajara Open, donde la española se retiró a mitad de partido.

Reflexionando sobre el año de altibajos, el No. 12 dijo que había salido fortalecida de haber vivido varias experiencias. Además, reconoció el apoyo de sus allegados y también agradeció a sus fans en la publicación en las redes sociales.

«Se acaba mi temporada 2022… un año que ha pasado por todos los momentos y emociones. Donde he vivido de las mejores experiencias a lo peor. Pero donde traté de aprender de cada uno de ellos y sobre todo salir fortalecido de ellos (no tengo otro) y donde aprendí a priorizar y protegerme como una persona. A pesar de toda esta intensidad, me siento tan afortunada de experimentar todas las cosas increíbles que estoy experimentando, que pensé que nunca viviría”, dijo.