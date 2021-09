Pantalla de 8,38 pulgadas y lanzado en octubre

Hay muy poco tiempo para eso Evento ‘Transmisión de California’ Empiece, pero todavía hay tiempo para conocer más detalles sobre los productos, que es posible que veamos en unas semanas, si no hoy. Un error ha provocado que Amazon muestre el protector de pantalla de Japón IPod Mini6, Incluso con imágenes de cómo se ven. Kismodo en Japón Capaz de tomar capturas de pantalla.

Esa característica que imaginaste y apareciste en ella Proporciona Algunos alimentadores de filtro: en el diseño de un iPod mini IPod Pro Sin botón de inicio y márgenes muy raros. El tamaño exacto de la pantalla es de 8,38 pulgadas.0.48 pulgadas más alto que sus modelos anteriores.

Evento y lanzamiento en octubre, separados por unos días.

La fecha de estreno prevista de ese defensor es interesante: 20 de octubre. Esa fecha no está relacionada con la fecha de lanzamiento del iPad mini, sin embargo puede darnos una idea de cuánto tiempo llevará verlo en las tiendas. La verdad es que es apropiado comenzar unos días después en un evento el próximo mes.

Puede que no sea posible que lo veamos en el evento de esta tarde, pero creo que no es posible. Tal vez veamos hoy IPod de novena generación? No tenemos que esperar mucho para resolver todas estas dudas.