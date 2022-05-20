Inicio » Top News » Ormanlk alanda cesedi bulunmuştu, órgano ticareti iddiası – Haberler
Top News

Ormanlk alanda cesedi bulunmuştu, órgano ticareti iddiası – Haberler

Ana Ocanas
mayo 20, 2022
3 Vistas 0

El órgano de Burhan Aykurt ticareti nedeniyle ldürldüğü iddiası araştrylıyor. Burhan Aykurt ha aclamado a evade ayrlan como la guía de ‘mirzmir’ en 2018.

Dalaman’s Kavacık Mahallesi Şubat 2020 ormanlık alanda bir çoban, erkek cesedi germesi andzarine ekiprine haber vermi, yaplan inceleme cesedin akşıurtran 15 an Bur a a Burı ı Burı ıııı Cesset cumhuriyet savcısinın incelemesinin ardından Muğla Adli Tip Kurumu’na guiderildi.

ZEL EKİP KURULDU

Ceset üzerinde Adli Tıp Kurumunca yapılan incelemede Burhan Aykurt’un ölümünün ‘ateşli silah’ ile yaralanmasına bağlı kafatası kırıkları ile birlikte kafa içi travmatik değişimler sonucu meydana geldiği ortaya çıkması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince tahkikata başlandı.

Asayiş Şube Müdrlüğü Cinayet Bro ekipl ts traducir oluşturulan özel ekip, fail mehul olayın aydnlatılması iin öçn yüplan fiziki ve teknik netlimar webmasters; olayın şüphelisinin MYİ. Reservados todos los derechos.

ÓRGANO TİCARETİ ŞÜPHESİ

Cinayet Buró ekipli transferencias MY. Dalaman çesesinde gizaltına alınd. Al ifnan ifadesinde çlşişkili cevaplar vermesi üzerine itirafta bulunmak istediğini beirtti.

Hepheli, o dnemde kendisini Burhan Aykurt sa Facebook Facebook t Facebookindindarak tııarakarakarak c cinğ orşmanıı ala çççğğğğö, amz amcası ve yıııakiüş üşüşurt»’ t»’ ‘organ organ

Ifpheli MYİ’nin ifadesinin ardından amcası Ş.İ. gizaltına alınd. MI YO. Este error çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Reservados todos los derechos.


READ  Los 30 mejores Usb Otg Tipo C capaces: la mejor revisión sobre Usb Otg Tipo C

Related Articles
Estaremos encantados de escuchar lo que piensas

Deje una respuesta

ACTUALIDADPAMPEANA.COM.AR ES PARTICIPANTE EN EL PROGRAMA DE ASOCIADOS DE AMAZON SERVICES LLC, UN PROGRAMA DE PUBLICIDAD DE AFILIADOS DISEÑADO PARA PROPORCIONAR UN MEDIO PARA QUE LOS SITIOS GANAN TARIFAS DE PUBLICIDAD POR PUBLICIDAD Y ENLACE A AMAZON.COM. AMAZON, EL LOGOTIPO DE AMAZON, AMAZONSUPPLY Y EL LOGOTIPO DE AMAZONSUPPLY SON MARCAS COMERCIALES DE AMAZON.COM, INC. O SUS AFILIADAS. COMO ASOCIADO DE AMAZON, GANAMOS COMISIONES DE AFILIADOS DE COMPRAS QUE CALIFICAN. ¡GRACIAS, AMAZON POR AYUDARNOS A PAGAR LOS GASTOS DE NUESTRO SITIO WEB! TODAS LAS IMÁGENES DE LOS PRODUCTOS PERTENECEN A AMAZON.COM Y SUS VENDEDORES.

Artículos Recientes

Actualidad Pampeana